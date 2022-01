United surpris par les Wolves +++ Hefti rejoint le Genoa

Les Hawks battus malgré 56 points de Trae Young Image: KEYSTONE/AP/Craig Mitchelldyer Une performance majuscule de Trae Young n'a pas suffi à Atlanta pour prendre la mesure des Trail Blazers lundi. L'arrière des Hawks a réussi 56 points, son record en carrière et le meilleur total de la saison en NBA, et 14 assists lors d'un match perdu 136-131 à Portland. Atlanta menait pourtant encore 105-100 à l'entame de l'ultime quart-temps, face à une équipe qui plus est privée de ses deux meilleurs, Damian Lillard (blessé) et CJ McCollum (malade). Mais les Hawks ont concédé un partiel de 12-2 à l'entame du quatrième "quarter" pour lâcher définitivement leur os. 43 points pour Simons Trae Young, qui a réussi 17 de ses 26 tirs (7/12 à 3 points) et a rentré les 15 lancers-francs dont il a bénéficié, est parvenu à ramener Atlanta à deux longueurs (127-125) à 55''1 du buzzer. Portland a toutefois tenu bon, Anfernee Simons (43 points) réussissant un 6/6 au lancer-franc dans les dernières secondes. Clint Capela s'est également illustré dans cette partie, la cinquième perdue par les Hawks dans leurs sept dernières sorties. L'intérieur genevois a cumulé 22 points - à 10/10 au tir - et 11 rebonds sur le parquet des Trail Blazers, qui ont pour leur part mis fin lundi à une série de quatre défaites. Six joueurs de retour chez les Hawks Atlanta a pourtant enregistré le retour de six joueurs fraîchement sortis du protocole Covid, parmi lesquels Kevin Huerter (18 points lundi). Mais les Hawks avaient encore cinq joueurs indisponibles en raison du coronavirus, et ils sont privés depuis samedi de leur coach principal Nate McMillan pour le même motif...

Manchester United surpris par Wolverhampton Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester United, dominé dans tous les secteurs du jeu, a été puni (1-0) à Old Trafford par une bonne équipe de Wolverhampton, en clôture de la 21e journée de Premier League lundi. Les joueurs de Ralf Rangnick n'ont jamais réussi à installer leur jeu, gênés par les Wolves et leur métronome Joao Moutinho. Dès la 11e minute, Podence a cru ouvrir le score mais sa frappe a été repoussée en corner par De Gea. Le gardien mancunien devait sortir un autre arrêt de classe sur une demi-volée de Ruben Neves (22e). Cavani a tenté de réveiller Old Trafford en décochant une frappe puissante qui a tutoyé la transversale du but des Wolves (43e). Cristiano Ronaldo, promu capitaine en l'absence d'Harry Maguire, a été sevré de ballon et a semblé agacé par l'incapacité de ses coéquipiers à lire ses appels. L'entrée de Bruno Fernadez a apporté un peu de peps à l'attaque mancunienne, et c'est lui qui a fait passer un frisson à Old Trafford en touchant la barre d'une frappe sèche (67e). Romain Saïss, avant de partir à la CAN avec le Maroc, a répliqué sur coup franc, mais sa frappe a heurté la barre de de Gea (75e). Moutinho a libéré les Wolves en plaçant un tir au ras du sol après un renvoi dans l'axe par Phil Jones (82e), scellant le sort d'un match que les Red Devils n'ont jamais été en mesure de remporter. La formation de Rangnick reste engluée à la 7e place avec 31 points juste devant son adversaire du jour (28 points).

Silvan Hefti rejoint le Genoa Silvan Hefti rejoint le Genoa, un modeste club de la Serie A. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER C'est désormais officiel: Silvan Hefti jouera désormais en Serie A. Le latéral des Young Boys rejoint le club de Genoa, actuel 18e du classement. Le club bernois a confirmé le transfert ce lundi dans un communiqué. Hefti (24 ans) rejoint ainsi l'ancien international helvétique Valon Behrami et l'entraîneur Andreï Shevshenko. Les modalités du contrat n'ont pas été précisées comme la somme de transfert, mais elle devrait tourner autour de 5 millions de francs. Young Boys avait acquis Hefti en provenance de St-Gall à l'été 2020 pour 1,5 million de francs. En une saison et demie, Hefti a fêté deux titres de champion de Suisse avec le club de la capitale. Son départ devrait laisser un certain vide sur le flanc droit de la défense. L'ex-Sédunois Quentin Maceiras pourrait en profiter. Young Boys a toutefois rapatrié le jeune latéral droit, Lewin Blum (20 ans) en prêt à Yverdon. Genoa appartient depuis le mois de septembre à un groupe d'investisseurs américains "777 Partners". Un groupe qui a déjà des intérêts dans cinq autres clubs de la Serie A (AS Rome, Milan AC, Fiorentina, Bologne et La Spezia). Au cours des trente dernières années, le club de Gênes ne s'est qualifié qu'à une reprise pour la Coupe d'Europe en 2015 (Europa League). Mais en raison d'irrégularités financières, il n'avait pas pu y participer.

Mikaela Shiffrin de retour à Zagreb Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Américaine Mikaela Shiffrin, touchée par le Covid-19, fera son retour à la compétition mardi sur le slalom de Coupe du monde de Zagreb, où elle figure sur la liste de départ publiée lundi. Shiffrin avait annoncé lundi dernier avoir contracté le Covid-19 et s'être placée à l'isolement, manquant ainsi les deux courses de Lienz (Autriche) la semaine dernière. En tête du classement général de la Coupe du monde, l'Américaine portera le dossard no 7 mardi pour le slalom qu'elle a déjà remporté à quatre reprises. "A demain Zagreb", a-t-elle posté sur ses réseaux sociaux. Le circuit féminin de ski alpin voit les cas de Covid-19 se multiplier depuis plusieurs semaines parmi les suiveurs, les encadrements et les skieuses, dont la Suissesse Lara Gut-Behrami. D'après le protocole covid de la Fédération internationale de ski, un skieur ayant contracté le virus doit pouvoir présenter un test négatif après 10 jours d'isolement s'il veut participer à une étape de Coupe du monde.

Klaebo surpuissant dans le Val di Fiemme Image: KEYSTONE/AP Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a écrasé ses adversaires sur la mass start classique de Coupe du monde dans le Val di Fiemme lundi, pour s'envoler au classement du Tour de Ski. Le Scandinave se profile en grand favori de plusieurs épreuves aux Jeux olympiques de Pékin (4-20 février). Plutôt spécialiste des sprints, le Norvégien a fait exploser ses adversaires loin de l'arrivée de ce 15 km pour s'imposer en solitaire devant le Finlandais Iivo Niskanen. A 25 ans, c'est déjà sa 49e victoire en Coupe du monde, un record chez les hommes, la 46e en individuel comme son glorieux compatriote Bjorn Daehlie. Klaebo signe déjà sa 4e victoire sur ce Tour de Ski (en cinq courses) et compte 2 minutes d'avance sur le Russe Alexander Bolshunov avant l'épreuve finale mardi, la montée vers l'Alpe Cermis. Le Tour de Ski comporte six courses réparties en trois étapes du 28 décembre au 4 janvier, avec un classement général établi à l'addition des chronos. Déjà triple champion olympique en 2018, Klaebo sera le grand favori de plusieurs disciplines aux Jeux olympiques de Pékin (4-20 février). Le meilleur Suisse au classement général après l'abandon de Dario Cologna est Jonas Baumann 17e.

Tour de Ski: Dario Cologna rentre à la maison Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dario Cologna a quitté prématurément le Tour de Ski. Le Grison a renoncé aux deux dernières étapes à Val di Fiemme. Il a motivé sa décision par une toux tenace. "Une forte toux me gêne à nouveau depuis le début du Tour", a-t-il indiqué. Le quadruple champion olympique a ajouté qu'il lui manquait aussi quelques pourcents pour se trouver au sommet de sa condition. "Je pense qu'une phase avancée de régénération et la mise en place d'entraînements ciblés me permettront mieux de combler cette lacune que de disputer deux autres étapes difficiles sur le Tour de Ski", a encore expliqué Cologna (35 ans). Le fondeur va rentrer chez lui à Davos et se préparer pour la suite de la saison, et notamment les Jeux olympiques de Pékin.

Covid-19: Rast, Danioth et Meillard infectées par le virus Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le slalom dames de Zagreb, prévu mardi, se déroulera sans un trio suisse. Camille Rast, Aline Danioth et Mélanie Meillard ont toutes été testées positives au Covid-19, a indiqué Swiss-Ski. Des premiers résultats positifs après des tests internes ont été confirmés après les tests PCR passés par les trois Suissesses. Swiss-Ski n'aura ainsi que quatre représentantes dans la capitale croate, à savoir Wendy Holdener, Michelle Gisin, Elena Stoffel et Selina Egloff.

Pékin 2022 face aux risques et aux polémiques Image: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein Il restera 30 jours mercredi avant que Pékin n'accueille les Jeux olympiques 2022. Ces JO d'hiver auront une exposition inhabituelle. Boycott diplomatique, coronavirus et questions autour du sort de la joueuse de tennis Peng Shuai constituent la toile de fond de la manifestation. Avec cet événement programmé du 4 au 20 février, la capitale chinoise sera la première ville à accueillir les Jeux d'hiver après ceux d'été, reçus en 2008. Ces derniers sont plus prestigieux et étaient considérés à l'époque comme la célébration d'un pays montant en puissance. Cette fois-ci, Pékin s'attache surtout à écarter risques et polémiques. Poursuivant une stratégie d'éradication totale du Covid-19 dans le pays, la Chine va mettre en place une "bulle sanitaire" pour les quelque 3000 sportifs et les personnes mobilisées pour l'organisation des compétitions. Malgré une promesse de Jeux "verts, inclusifs, ouverts et propres", dont doutent les militants écologistes, Pékin reste sous la menace d'un brouillard de pollution, particulièrement en hiver. "Manipulation politique" Quant aux controverses entourant les JO 2022, le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a prévenu: "La manipulation politique de quelques politiciens occidentaux ne nuira pas à l'enthousiasme des Jeux olympiques, mais ne fera qu'exposer leur propre nullité". Des ONG appellent depuis longtemps à un boycott des JO pour protester contre le piètre bilan chinois en matière des droits humains. Elles pointent en particulier le traitement des Ouïghours dans la région du Xinjiang. En décembre, l'administration Biden a annoncé qu'elle n'enverrait pas de représentation officielle aux Jeux à cause "du génocide en cours et des crimes contre l'humanité au Xinjiang et d'autres violations des droits humains". Pékin a prévenu que les Etats-Unis "paieront le prix" de cet affront. Cela n'a pas empêché l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada de se joindre au boycott diplomatique, même si les sportifs de ces pays participeront bien aux compétitions. Dossier brûlant: l'affaire Peng Shuai Cette joueuse de tennis, spécialiste du double, a disparu pendant près de trois semaines après avoir accusé l'ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné, d'un rapport sexuel "forcé" lors d'une relation qui a duré plusieurs années. Des vidéos la montrant depuis en public en Chine n'ont pas suffi à lever les doutes sur sa sécurité et ses libertés de mouvement et d'expression. Ces JO seront aussi les deuxièmes après ceux de Tokyo l'été dernier à se disputer sous la menace du Covid. La Chine, où le coronavirus est apparu fin 2019, a établi une stratégie dite de "zéro-Covid" visant à supprimer toute propagation du virus grâce à des restrictions sévères aux frontières, de longues quarantaines et des confinements ciblés. Les 13 millions d'habitants de Xi'an doivent ainsi rester chez eux depuis près de deux semaines. "Nous sommes inquiets" Omicron ne devrait pas être à l'origine de ce dernier foyer, relativement restreint par rapport aux autres pays. Ce variant très contagieux constitue néanmoins un nouveau défi pour les organisateurs des JO. Première conséquence d'Omicron: les hockeyeurs du championnat nord-américain, la NHL, ne pourront pas participer aux Jeux. "Nous sommes inquiets", a concédé David Shoemaker, secrétaire général du Comité olympique canadien. "Nous sommes confiants sur le fait que ces Jeux puissent encore se dérouler en toute sécurité, mais nous prenons les choses au jour le jour", a-t-il expliqué à un média local. Les organisateurs ont établi un protocole drastique: tous les sportifs doivent être vaccinés, sous peine d'être placé en quarantaine pendant deux semaines en amont, subir des tests quotidiens et personne ne sera autorisé à quitter la "bulle olympique". Il y aura des spectateurs pour assister aux épreuves, un progrès par rapport aux JO de Tokyo, mais aucun ne pourra venir de l'étranger.

Un doublé pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Luis M. Alvarez L'année commence merveilleusement bien pour Nico Hischier. Le Valaisan a été le grand artisan du succès 4-3 de New Jersey à Washington. Le capitaine des Devils a signé un doublé pour ses 19e et 20e points de la saison. Il a signé le 3-1 à la 21e avec une déviation sur un lancer de Jonas Siengenthaler avant de frapper à nouveau après 2'56'' de jeu dans la prolongation. Grâce à son attaquant, New Jersey a pu vaincre le signe indien. Les Devils restaient, en effet, sur... neuf défaites de rang face aux Capitals. Après une série noire de six défaites de rang, New Jerey a cueilli dimanche un troisième succès consécutif. Le retour aux affaires de Nico Hischier explique en grande partie cette embellie. Elle remet les Devils dans la course aux play-off. Ils n'accusent plus désormais que trois points de retard sur Boston, le dernier qualifié virtuel de la Conférence Est. New Jersey recevra justement Boston ce mardi le jour où Nico Hischier fêtera ses 23 ans.

Trois assists pour Timo Meier, en vain Image: KEYSTONE/AP/Josie Lepe Timo Meier a inscrit trois assists contre Pittsburgh. Mais cela n'a pas suffi aux Sharks qui se sont inclinés 8-5. Menés 6-1 après le premier tiers puis 6-2 après 40 minutes alors que les Penguins ont frappé trois fois les montants et dominé outrageusement les débats, les Californiens ont refait surface en début de troisième tiers. Et Timo Meier s'est illustré avec des passes sur le 6-4 de Middleton et le 6-5 de Logan Couture. Mais Pittsburgh a finalement eu le dernier mot avec deux réussites de Rodrigues et Rust qui ont tous les deux signé un hat-trick. Quant à Pius Suter, il n'a guère pesé dans la défaite 5-1 des Red Wings contre les Boston Bruins.

Chelsea et Liverpool se neutralisent et font l'affaire de City Image: KEYSTONE/AP/Matt Dunham Un choc, des buts, mais un nul qui n'arrange personne. Comme au match aller, Chelsea et Liverpool n'ont pu se départager (2-2) à Stamford Bridge lors de la 21e journée du championnat d'Angleterre. Ce résultat donne encore un peu plus d'espace à Manchester City en tête du classement. La formation de Pep Guardiola, victorieuse in extremis samedi à l'Emirates contre Arsenal (2-1), compte maintenant dix points d'avance sur Chelsea, et onze sur Liverpool, qui a un match de plus à jouer. Les Reds peuvent nourrir plus de regrets que leurs adversaires, après avoir mené 2-0 à la demi-heure de jeu, et semblé imprenables jusqu'à l'approche de la mi-temps. Sans son entraîneur Jürgen Klopp, à l'isolement après un contrôle positif au Covid-19, Liverpool semblait avoir plié la rencontre dès la demi-heure de jeu, avec un premier but de Sadio Mané à la suite d'une mauvaise intervention de Chalobah (9e, 1-0), puis une nouvelle réalisation de Mohamed Salah, bien lancé par Alexander-Arnold, et qui a effacé Marcos Alonso d'une imparable feinte de corps avant d'ajuster Edouard Mendy (26e, 2-0). L'expression offensive des Blues a été totalement inhibée durant l'essentiel de la première période, où ils n'ont pas réussi à construire une seule action aboutie. Leur seule opportunité, à la 7e, a été la conséquence d'une imprécision d'Alexander-Arnold. La réduction du score, sur une volée splendide de Mateo Kovacic (42e), puis l'égalisation de Christian Pulisic (46e), bien lancé par Kanté, ont tenu du miracle.

Fribourg battu par un Zurich plus inspiré John Quenneville inscrit le 4-2 en fin de match Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Zurich a mis fin à une série de six victoires fribourgeoises consécutives en National League. Au Hallenstadion, les Dragons se sont inclinés 4-2. Malgré plusieurs joueurs absents et désignés malades comme Andrighetto, Noreau, Weber ou encore Diem, les Zurichois ont dominé cette partie pour signer un quatrième succès de rang. On ne sait pas si Rikard Grönborg a enfin trouvé la recette de la constance pour son escouade, mais force est de constater que les Lions ont offert une performance solide pour entamer 2022. Excellent cette saison, Reto Berra n'est pas apparu le plus inspiré en ce dimanche après-midi. L'ouverture du score du "Z", tombée après 56 secondes via Hollenstein, était clairement évitable. Fribourg se consolera en se disant qu'il a pu croire jusqu'au bout à un résultat positif. Mais la défense zurichoise articulée autour du portier Jakub Kovar a tenu le choc. Et le fait d'avoir sur les plots Jörg, Walser et Diaz, en plus de la suspension de Mottet, a mis en lumière le manque de profondeur du côté du leader qui conserve bien évidemment sa place et son avance sur Zoug.

Le Real chute à Getafe Image: KEYSTONE/EPA/RODRIGO JIMENEZ Le Real Madrid a chuté dès son premier match de l'année 2022. Les leaders de la Liga se sont inclinés 1-0 dimanche à Getafe, subissant ainsi leur deuxième défaite de la saison en championnat. Un but inscrit dès la 9e minute par l'attaquant turc Enes Unai a permis à Getafe de cueillir un succès précieux et de se donner un peu d'air au classement. Le Real a nettement dominé les débats (plus de 70% de possession de balle) mais ne s'est pas montré très dangereux dans cette partie, ne cadrant que quatre tirs. Les Merengue de Carlo Ancelotti n'avaient jusqu'ici perdu qu'un seul match dans cette Liga 2021/22, le 3 octobre sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. Leur défaite pourrait profiter à leur dauphin Séville, qui reviendra à cinq points - avec en outre un match en retard - en cas de succès à Cadiz lundi.

Lionel Messi a été testé positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/AP/Jeremias Gonzalez Lionel Messi fait partie des quatre joueurs de l'effectif du Paris St-Germain contrôlés positifs au coronavirus. Le club l'a annoncé dimanche, à la veille d'un match de Coupe de France à Vannes. Messi, le latéral Juan Bernat, le gardien Sergio Rico et le milieu Nathan Bitumazala (tous deux habituels réservistes) "respectent actuellement l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté", a souligné le PSG. L'Argentin avait été laissé au repos le 19 décembre pour le précédent match en Coupe de France du Paris SG, dont la prochaine rencontre en Ligue 1 est prévue le 9 janvier à Lyon. Il est resté en Argentine pour observer sa période d'isolement, a indiqué dimanche l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino en conférence de presse. Par ailleurs, l'autre star du PSG, le Brésilien Neymar, victime d'une entorse à la cheville gauche le 28 novembre lors d'une victoire à Saint-Etienne en Ligue 1, "va poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance" du club, précise le PSG.