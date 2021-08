Vögele logiquement battue par Raducanu Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT Repêchée dans le tableau final en tant que "lucky loser", Stefanie Vögele (WTA 128) n'a pas su saisir sa chance au 1er tour du tableau final de l'US Open. L'Argovienne s'est inclinée 6-2 6-3 devant l'espoir britannique Emma Raducanu (WTA 150), qui avait quant à elle gagné ses trois matches en qualifications. Cette défaite, sa neuvième en dix apparitions dans le tableau final à Flushing Meadows, n'a rien d'étonnant. Stefanie Vögele était en effet opposée à l'une des révélations de l'été, Emma Raducanu s'étant hissée en 8e de finale sur le gazon de Wimbledon avant d'atteindre la finale du tournoi 125K de Chicago. La Britannique de 18 ans a nettement dominé les débats. Stefanie Vögele (31 ans) a certes signé le premier break dans les deux sets, menant 2-1 service à suivre dans chaque manche, mais elle a perdu à chaque fois son engagement dans la foulée. Elle a concédé au total cinq breaks, dans une rencontre qui a duré 1h18'.

Zverev se qualifie aisément pour le 2e tour Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Alexander Zverev (no 4) s'est facilement qualifié pour le 2e tour de l'US Open. Le champion olympique de simple a balayé l'Américain Sam Querrey (ATP 78) 6-4 7-5 6-2 mardi à New York. L'Allemand, finaliste malheureux l'an passé à Flushing Meadows, a été très solide pour se défaire de son adversaire, impuissant dans les échanges. Il n'a passé qu'une heure et quarante minutes dans le stade Arthur Ashe. Une mise en jambes idéale pour Alexander Zverev, qui a décroché l'or à Tokyo en éliminant au passage Novak Djokovic en demi-finale avant de s'adjuger le Masters 1000 de Cincinnati il y a dix jours. L'homme en forme de l'été en est donc à 12 succès d'affilée.

Entrée en matière convaincante de Bencic Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Demi-finaliste en 2019 et forfait l'an dernier, Belinda Bencic (no 11) a signé un retour gagnant à l'US Open. La championne olympique de simple s'est imposée 6-4 6-4 en 1h30' face à la gauchère néerlandaise Arantxa Rus (WTA 71) au 1er tour. Belinda Bencic a maîtrisé son sujet mardi après-midi dans le Louis Armstrong Stadium. Impériale sur son engagement, elle n'a pas dû faire face à la moindre balle de break face à Arantxa Rus (30 ans), qui n'a d'ailleurs inscrit que 8 points à la relance. Deux breaks - le premier signé dès le premier jeu du match et le deuxième réalisé à 2-2 dans la deuxième manche - lui ont suffi pour forcer la décision. Belinda Bencic aurait pu faire plus facilement la différence dans le deuxième set, mais elle a manqué les deux balles de double break dont elle a bénéficié à 4-2. "Plus relâchée" "J'évolue de manière plus relâchée après avoir réalisé mon rêve en devenant championne olympique. Je me mets moins de pression", a lâché sur le court Belinda Bencic, qui a cueilli mardi son 10e succès dans ses onze derniers matches, elle qui avait été stoppée par Jil Teichmann à Cincinnati dix jours plus tôt. La St-Galloise a également souligné qu'elle était prête à se mesurer à une gauchère après en avoir affronté plusieurs - Jil Teichmann notamment - ces dernières semaines. Elle aura d'ailleurs à nouveau l'occasion de se frotter à une gauchère au 2e tour, où elle sera opposée à l'Italienne Martina Trevisan (WTA 106).

Troisième victoire d'étape au sprint pour Jakobsen Fabio Jakobsen impressionnant Image: KEYSTONE/EPA/Manu Bruque Fabio Jakobsen (Deceuninck) a remporté au sprint la 16e étape du Tour d'Espagne, disputée entre Laredo et Santa Cruz de Bezana. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert) est toujours en rouge. Le jour de son anniversaire, le sprinter néerlandais a décroché sa 3e victoire d'étape sur la Vuelta 2021, battant ainsi son record personnel de deux victoires d'étape en 2019. Quatre jours après avoir été victime d'un problème mécanique à quelques hectomètres de la ligne à Villanueva de la Serena, où s'était imposé son coéquipier français Florian Sénéchal, Jakobsen a cette fois-ci parfaitement été amené par son poisson-pilote attitré.. Cette étape plate, la dernière dédiée aux sprinters, planifiée au lendemain d'un jour de repos, a toutefois été agitée après seulement sept kilomètres de course. Une chute dans le peloton a notamment affecté le Français de la Cofidis et 2e du général Guillaume Martin, mais aussi Enric Mas (Movistar), ou encore Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), sans conséquence. Au général, aucun changement: le Norvégien Eiking reste leader avec 54 secondes d'avance sur Guillaume Martin (Cofidis), et 1'36 d'avance sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Mercredi, le peloton va retrouver la montagne du nord du pays, avec une 17e étape en haute altitude qui comprend quatre cols répertoriés: une première bosse de 3e catégorie avec l'Altu de Hortigueru seulement 37 kilomètres après le départ, puis deux montées de la Collada Llomena (1re catégorie) avant une arrivée au sommet du somptueux décor des Lacs de Covadonga (hors-catégorie), avec ses passages à 20%.

Victoire d'étape et maillot de leader pour Bissegger Stefan Bissegger lors du dernier Tour de France. Image: KEYSTONE/Pool AP/CHRISTOPHE ENA Stefan Bissegger a dominé la deuxième étape du Tour du Benelux, un contre-le-montre de 11,1 km sur un parcours entièrement plat. Le Thurgovien a distancé l'Italien Edoardo Affini de 15 secondes. Bissegger (22 ans) a apporté une nouvelle preuve de son talent en précédant un autre Thurgovien et grand espoir du cyclisme suisse, Stefan Küng, 4e aux JO de Tokyo au clm et qui a concédé 20 secondes mardi. Bissegger, de l'équipe EF Education, a revêtu du même coup le maillot de leader du général, où il compte 19 secondes d'avance sur le Danois Kaspar Asgreen et 20'' sur Küng, 3e. Ce Tour se termine dimanche à Geraardsbergen, en Belgique.

Philippe Baechler à la présidence de Genève-Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Philippe Baechler est le nouveau président de Genève-Servette. Il succède à Didier Fischer, qui se retire après avoir assuré une transition. Âgé de 53 ans, Philippe Baechler est entrepreneur indépendant à Genève. Passionné de sport, il est partenaire du GSHC depuis de longues années. Son expérience, son engagement et son réseau doivent permettre au club de relever les défis qui l'attendent, annonce mardi la Fondation 1890, l'actionnaire du club. Le "processus de transition au sein du conseil d’administration est (ainsi) terminé", précise le communiqué. En mai dernier, le nouveau conseil d’administration, composé de Philippe Baechler, Cyril de Bavier et Yasmine Firmenich Luginbühl, prenait ses fonctions. Didier Fischer assurait la présidence pour accompagner les nouveaux. Le témoin est aujourd'hui transmis. "Notre ambition est de porter et maintenir le club au sommet du hockey suisse par une politique sportive liée à la formation, à l’encadrement et à la continuité. Les infrastructures ne sont pas encore à la hauteur de nos ambitions mais nous soutenons avec énergie les autorités dans le projet ambitieux d’un nouvel écrin de glace", déclare dans le communiqué le nouveau président.

Troisième médaille pour Manuela Schär Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Manuela Schär s'est lancée dans une belle moisson à Tokyo. Elle a gagné sa troisième médaille aux Paralympiques 2021, l'argent sur 1500 m en fauteuil roulant, et il lui reste deux courses à disputer. Trois podiums en trois courses et en quatre jours, la Lucernoise affiche une forme resplendissante. Elle avait débloqué le compteur helvétique samedi avec l'argent sur 5000 m, suivi de l'or sur 800 m dimanche, record olympique à la clé. Cette troisième médaille n'est pas une surprise mais souligne encore la polyvalence et les capacités de récupération de la championne. Auteure du 2e temps en séries du 1500 m, Manuela Schär est partie tambour battant, dès le coup de pistolet, sous la pluie battante du Stade olympique. Elle n'a été dépassée qu'à 50 m de l'arrivée par la Chinoise Zhou Zhaoqian, à qui elle concède un peu moins de 4 dixièmes à l'arrivée (3'28''01 pour Manuela Schär). La championne de 36 ans compte désormais six médailles paralympiques à son palmarès, dont deux remontent à 2004 déjà, à Athènes. Les parathlètes suisses ont déjà décroché six médailles à ces joutes de Tokyo.

Xherdan Shaqiri ne jouera pas contre l'Italie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Coup dur pour Murat Yakin ! Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse devra composer sans Xherdan Shaqiri, Mario Gavranovic et Breel Embolo pour défier l'Italie dimanche. Xherdan Shaqiri, Mario Gavranovic et Breel Embolo ont quitté le camp de l'équipe de Suisse mardi à la veille du match amical contre la Grèce. Loris Benito, qui ne pouvait pas raisonnablement espérer jouer contre les Champions d'Europe, a également déclaré forfait en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Murat Yakin n'a appelé qu'un seul joueur pour compenser ces quatre absences. Son choix s'est porté sur Dan Ndoye, l'attaquant de Nice qui pourrait toutefois faire l'objet d'un transfert lors des dernières heures du mercato. Le forfait de Xherdan Shaqiri est, bien sûr, le plus regrettable. "Je n'ai suivi que des séances individuelles ces derniers temps. En accord avec Murat Yakin, j'ai décidé de rentrer à Lyon pour parfaire ma préparation, souligne le Bâlois. J'ai tenu toutefois à passer deux jours avec l'équipe de Suisse pour vivre pleinement les premiers pas de notre nouveau sélectionneur." On rappellera que Xherdan Shaqiri a été transféré à Lyon la semaine dernière après un bail de trois ans à Liverpool. Mario Gavranovic souffre, pour sa part, d'une blessure au mollet qu'il va désormais soigner en Turquie auprès de son nouveau club Kayserispor. Quant à Breel Embolo, il n'est toujours pas remis de sa blessure au tendon contractée lors du quart de finale de l'Euro face à l'Espagne.

Décès du légendaire Gaston Pelletier Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS Gaston Pelletier, un des plus grands entraîneurs ayant jamais oeuvré en Suisse, est décédé à 87 ans. Le Québécois a accumulé les succès et les titres avec La Chaux-de-Fonds, Villars et Fribourg. Gaton Pelletier avait mené Fribourg Gottéron en LNA en 1980, un échelon que les "Dragons" n'ont plus quitté depuis. Il avait transmis le feu à l'équipe, rappelle mardi La Liberté, qui a annoncé la nouvelle mardi. Six titres avec le HCC Comme joueur, Pelletier avait brillé durant une vingtaine d'années, notamment à Paris, Chamonix, Villars et La Chaux-de-Fonds. Avec le club des Montagnes neuchâteloises, il a décroché six titres consécutifs entre 1968 et 1973, les "années folles". Dans le même rôle, il a aussi permis au HC Villars de devenir deux fois champion. En 1971, il coachait de l’équipe de Suisse lors de la promotion dans le groupe A, alors qu'il entraînait La Chaux-de-Fonds parallèlement. Il a terminé sa carrière d'entraîneur à Fribourg-Gottéron, de 1978 à 1982.

Manchester United confirme l'arrivée de Ronaldo pour deux ans Cristiano Ronaldo ravi de retrouver Manchester United. Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Manchester United a annoncé mardi avoir finalisé le recrutement de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo pour deux saisons. Une troisième est en option. La Juventus Turin, dont le joueur a porté le maillot de 2018 à 2021, a précisé que le montant de ce transfert s'élevait à 15 millions d'euros (près de 17 mio de francs), payables sur cinq saisons, plus huit millions d'euros en option en fonction des performances sportives du joueur. A 36 ans, Ronaldo fait donc son retour dans le club anglais où il a joué de 2003 à 2009. "Manchester United est ravi de confirmer la signature de Cristiano Ronaldo avec un contrat de deux ans, et une option d'une année supplémentaire", précise le club mancunien dans un communiqué. La Juve se renfloue Ce transfert pourrait donc rapporter un maximum de 23 millions d'euros à la Juve, selon le club italien qui a détaillé, dans un autre communiqué, les conditions financières de cet accord de dernière minute, à la fin du mercato estival. Ronaldo s'était révélé sur la scène internationale en portant le maillot des Red Devils avant de partir au Real Madrid (2009-2018). Il avait marqué 118 buts en 292 matches lors de son premier séjour en Angleterre, remportant aussi son premier Ballon d'Or et la Ligue des Champions, en plus de trois titres de champion d'Angleterre, une FA Cup et deux coupes de la Ligue. "Manchester United a toujours eu une place spéciale dans mon coeur et j'ai été bouleversé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi (de son transfert, ndlr). J'ai hâte de rejouer à Old Trafford, dans un stade plein, et de revoir les fans", confie dans le communiqué du club "CR7", qui retrouvera son maillot numéro 7. "Le retour de Ronaldo montre que ce club a un pouvoir d'attraction unique, je suis ravi de le voir revenir là où tout a commencé", a réagi pour sa part le manager norvégien des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, qui a joué avec Ronaldo lors de son premier passage à Old Trafford. Le premier match du retour de Ronaldo sous le maillot mancunien devrait être le jour de la réception de Newcastle en Premier League, le 11 septembre, après la trêve internationale.

L'ex-international M18 Kasongo à Xamax Samuel Kasongo renforce le milieu de terrain xamaxien. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Neuchâtel Xamax a pris en prêt le Vaudois Samuel Kasongo, en provenance de l'équipe B de Toulouse. Ce milieu de terrain polyvalent âgé de 19 ans portera le maillot xamaxien pour une saison. Kasongo avait fait ses classes à Malley, au Team Vaud et chez les M16 puis M21 des Young Boys, notamment, avant d'être une première fois remplaçant en équipe première du club bernois en décembre 2019, écrit mardi le leader de Challenge League dans un communiqué. Binational helvético-congolais, Kasongo a signé son premier contrat professionnel l'an dernier à Toulouse et a notamment joué avec les M18 de l'équipe de Suisse.

Un deuxième titre pour Marcel Hug, sacré sur 1500 m Marcel Hug a cueilli mardi un 2e titre aux Paralympiques de Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Simon Bruty Marcel Hug a cueilli mardi son deuxième titre aux Paralympiques de Tokyo. Déjà sacré sur 5000 m dans ces joutes, l'athlète en fauteuil roulant s'est imposé sur 1500 m avec un record du monde à la clé. Comme sur 5000 m, Marcel Hug a fait la différence grâce à un finish impressionnant. Le Thurgovien a rattrapé puis dépassé son rival américain Daniel Romanchuk sur les 200 derniers mètres pour s'imposer en 2'49''55 et améliorer de plus de deux secondes le record du monde du Canadien Brent Lakatos. "Les sensations sont tout simplement exceptionnelles", a lâché un Marcel Hug particulièrement ému. "Mon objectif pour ces Paralympiques était de conquérir une médaille, mon rêve était d'en gagner une en or. Le fait d'avoir remporté ce titre en battant un record du monde dépasse mon imagination."

La Suisse battue 4-0 par le Canada en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh L'équipe de Suisse a comme prévu connu la défaite en demi-finale du championnat du monde dames de Calgary. Les protégées du coach Colin Muller se sont inclinées 4-0 devant le Canada et affronteront la Finlande mardi après-midi dans le match pour le bronze. Battues 5-0 par les joueuses à la feuille d'érable durant la phase préliminaire, les Suissesses ont donc à nouveau offert une belle résistance. Mais la statistique des tirs au but ne ment pas: le Canada a réussi 65 tirs cadrés, contre 10 pour la Suisse. La gardienne zurichoise Andrea Brändli a réussi des miracles devant le filet helvétique, effectuant 61 parades. Mais, si le 4-0 n'est tombé qu'à la 57e minute, son équipe n'a jamais pu croire en l'exploit: le Canada menait déjà 2-0 après 6'52'' de jeu. La Suisse retrouvera donc dans le match pour le bronze la Finlande, qui avait nettement remporté le duel entre les deux équipes lors de la phase de groupes (6-0). Le Canada se frottera pour sa part aux tenantes du titre américaines en finale.

Les problèmes de santé mentale affectaient Biles avant les JO Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Simone Biles a confié lundi que les problèmes de santé mentale auxquels elle a dû faire face aux JO de Tokyo avaient commencé avant son arrivée au Japon. Ces problèmes l'ont conduite à renoncer à plusieurs finales. "Je ne dirais même pas que ça a débuté à Tokyo. J'ai l'impression que c'était probablement un peu plus profondément enraciné que cela", a déclaré l'Américaine dans une conversation vidéo avec sa mère, publiée par un de ses sponsors Athleta lundi. "Je pense que c'était juste le facteur stress. Il s'est accumulé au fil du temps, et mon corps et mon esprit ont simplement dit non. Mais même moi, je ne savais pas que je traversais cette période jusqu'à ce que ça arrive", a-t-elle ajouté. La gymnaste américaine, considérée par beaucoup comme la meilleure de tous les temps, devait être LA superstar des JO. Mais au moment d'entamer sa razzia de médailles, elle s'était brutalement arrêtée en pleine compétition, mettant en lumière les problèmes de santé mentale qui peuvent toucher les sportifs de haut niveau. Simone Biles a été victime de "twisties" à Tokyo, un phénomène potentiellement dangereux qui fait perdre aux gymnastes leur sens de l'orientation lorsqu'ils sont en l'air. Après avoir renoncé à plusieurs finales, elle a fini par disputer la dernière dans laquelle elle était engagée, glanant le bronze à la poutre. "Je me suis sentie humaine" Bien qu'évidemment déçue de ne pas avoir pu faire en sorte d'exprimer son talent, Simone Biles a assuré ne pas avoir regretté d'avoir fait passer sa santé et sa sécurité en premier. "C'est juste que ça craint de s'entraîner pendant cinq ans pour ce moment et que ça ne se passe pas comme on le souhaitait", a-t-elle dit. "Mais je sais que j'ai aidé beaucoup de gens et d'athlètes à s'exprimer sur la santé mentale et à dire non. Parce que je savais que je ne pouvais pas y aller. Je savais que j'allais me blesser", a-t-elle poursuivi. "Je m'attendais évidemment à ressentir un gros contrecoup et beaucoup d'embarras. Mais c'est tout le contraire. C'est la première fois que je me suis sentie humaine. Plus que Biles, j'étais Simone, et les gens ont en quelque sorte respecté cela", a souligné la Texane.