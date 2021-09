US Open: Laaksonen battu au 3e tour +++ L'or pour les cavaliers suisses

Laaksonen battu en quatre sets par Gojowczyk Laaksonen ne disputera pas son premier 8e de finale de Grand Chelem dans cet US Open Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Henri Laaksonen (ATP 130) n'a pas su saisir sa chance vendredi à l'US Open. Le Schaffhousois, qui visait comme son adversaire un premier 8e de finale en Grand Chelem, s'est incliné 3-6 6-3 6-1 6-4 dans le duel de qualifiés qui l'opposait à l'Allemand Peter Gojowczyk (ATP 141) au 3e tour. Cette défaite, consommée après 2h07' de jeu, n'a rien d'infamant. Finaliste du Geneva Open en 2018 et vainqueur d'un titre ATP (Metz 2017), Peter Gojowczyk (32 ans) a déjà figuré au 39e rang mondial, en juin 2018, alors que le meilleur classement de Henri Laaksonen est une 93e place obtenue en août 2017. Mais il y avait mieux à faire jeudi sur le Grandstand pour le no 3 helvétique. Celui-ci s'est montré nettement moins convaincant que dans ses deux premiers matches, remportés face John Millman (ATP 43) puis à Cristian Garin (no 16). Il fut ainsi bien trop attentiste à l'échange après le gain du set initial. Gojowczyk plus percutant Trop imprécis dans une première manche où il a commis pas moins de 18 fautes directes, Peter Gojowczyk a en revanche su élever nettement son niveau de jeu dès l'entame du deuxième set. Le Munichois a d'ailleurs réussi le break d'entrée dans la deuxième manche pour reprendre confiance et mettre tout de suite son adversaire sous pression. De plus en plus percutant, notamment en coup droit, Peter Gojowczyk a dès lors largement dominé les débats. Peut-être gêné par une douleur au pied droit, Henri Laaksonen n'a pas signé le moindre break dans les trois derniers sets. Avec seulement 50 % de premières balles de service passées et 42 fautes directes, il ne pouvait probablement pas espérer un meilleur sort. L'Open d'Australie en ligne de mire Henri Laaksonen se consolera peut-être tout de même grâce au chèque de 180'000 dollars récompensant son accession au 3e tour, lui qui avait empoché 113'000 euros en atteignant le même stade de la compétition ce printemps sur la terre battue de Roland-Garros où il était également sorti des qualifications. Il gagnera en outre une douzaine de places dans la hiérarchie. Le Schaffhousois de 29 ans - qui aurait encaissé 265'000 dollars et retrouvé place dans le top 100 en cas de victoire - a en outre démontré une nouvelle fois son véritable potentiel. A lui de profiter de la confiance accumulée pour poursuivre son redressement, avec en ligne de mire une accession directe au tableau final du prochain Open d'Australie.

Cort Nielsen s'impose sur la 19e étape, Roglic toujours en rouge Magnus Cort Nielsen s'impose pour la 3e fois sur cette Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Manu Bruque Magnus Cort Nielsen (Education First) a remporté au sprint la 19e étape du Tour d'Espagne entre Tapia et Monforte de Lemos. Primoz Roglic garde le maillot rouge à deux jours de l'arrivée dimanche. Après la 6e et la 12e étape, le Danois s'adjuge sa troisième victoire sur la Vuelta cette année. Alors qu'il faisait partie de l'échappée du jour, formée par sept coureurs, il a finalement devancé sur le fil le Portugais Rui Oliveira (UAE-Emirates) et l'Américain Quinn Simons (Trek-Segafredo). Derrière, le peloton, longtemps mené par Bikeexchange et DSM n'a jamais réussi à rattraper ses quelque 30 secondes de retard dans cette étape rythmée de bout en bout. A deux jours de l'arrivée à Saint-Jacques de Compostelle dimanche, Primoz Roglic conserve son maillot rouge, avec 2'30 d'avance sur l'Espagnol Enric Mas. La 20e et avant-dernière étape samedi, en montagne, sera un peu plus longue que vendredi et s'étendra sur 202,2 km entre Sanxenxo et une arrivée à 502 mètres d'altitude, à Mos. Castro de Herville.

Les joueurs de NHL seront à Pékin Image: KEYSTONE/FR170793 AP Bonne nouvelle pour les amateurs de hockey sur glace, les joueurs de NHL seront présents en février prochain à Pékin. A moins que la situation ne s'aggrave sur le plan sanitaire, bien entendu. L'IIHF, la NHL et la NHLPA sont parvenues à un accord après des mois de négociations. "Je sais que je parle pour l'ensemble des fans de hockey dans le monde que nous accueillons avec un immense plaisir cette décision et de retrouver les meilleurs joueurs de la planète aux JO, a commenté le président de l'IIHF, René Fasel. Nous avons eu des discussions très constructives et nous avons travaillé dur pour arriver à ce résultat." Ce sera la sixième participation des joueurs de NHL à des JO. La première fois, ce fut à Nagano en 1998. Il y a trois ans à Pyeongchang, les joueurs de NHL n'avaient pas fait le déplacement. Les matches se disputeront sur des patinoires de type NHL. La NHL espère en outre avoir la totalité des joueurs vaccinés pour entrer dans une bulle qui risque fort d'être très stricte. La compétition se tiendra du 9 au 20 février. Les joueurs voyageront le 6 février avec Air China dans des charters en business class. La Suisse pourra donc logiquement compter sur ses meilleurs éléments comme Roman Josi, Nico Hischier, Nino Niederreiter, Kevin Fiala ou encore Timo Meier. Pour rappel, la Suisse se trouve dans un groupe avec la Russie, la République tchèque et le Danemark.

L'or pour les cavaliers suisses Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les cavaliers suisses ont remporté l'or par équipe aux Championnats d'Europe à Riesenbeck. Steve Guerdat sur Maddox a assuré le plus beau des métaux avec une petite faute sur un oxer. Leader très tôt, la Suisse a été mise sous pression dès les deux premiers jours. Elian Baumann, qui avait réalisé deux sans faute jusqu'ici, a cédé sur Campari avec trois fautes et 12 points de pénalité. Heureusement, le résultat du Bernois de 33 ans a été biffé. Ensuite, Bryan Balsiger a su garder ses nerfs avec sa jument Courage et délivré le premier sans faute de l'équipe. Martin Fuchs a ensuite enchaîné avec une fois encore un parcours immaculé avec Leone Jei. Cela a bien évidemment fortement avantagé son équipe, mais le champion d'Europe 2019 a également maintenu son avance au classement individuel. Le quatuor de Michel Sorg s'est imposé avec 9,47 points de pénalité devant l'Allemagne (12,77) et le tenant du titre, la Belgique (17,34). La Suisse a remporté la médaille d'or par équipe pour la cinquième fois de ces joutes européennes qui connaissent leur 24e édition. En individuel, Fuchs est en route pour l'or avec un score de 1,31. Mais sept paires sont encore à moins d'une barre.

Küng déloge Bissegger Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Un Thurgovien en chasse un autre. Stefan Küng s'est emparé du maillot de leader du Tour de Benelux vendredi après la 5e étape, qui a vu Stefan Bissegger, leader jusque-là, lâcher prise. Bissegger s'est fait décramponner dans une montée à une dizaine de kilomètres de l'arrivée jugée à Bilsen (BEL). Le vainqueur du contre-la-montre de mardi a fini avec 6 minutes de retard au terme des 192 km d'un parcours vallonné, largement de quoi perdre sa place de leader. L'étape a été remportée au sprint par l'Australien Caleb Ewan, son 52e succès chez les professionnels. Stefan Küng a fait la bonne affaire. Le champion d'Europe du contre-la-montre, très attentif tout au long de l'étape, mène désormais au classement général avec 2 secondes d'avance sur l'Australien Luke Durbridge et six sur le Français Christophe Laporte. Rien n'est joué. La deuxième partie de la 6e étape, samedi, est vallonnée. Elle conduira les coureurs sur 207 km d'Ottignies-Louvain-la-Neuve à Houffalize, avec onze côtes répertoriées, dans les Ardennes belges. Cette épreuve du World Tour se termine dimanche.

Boris Johnson dénonce des insultes racistes Image: KEYSTONE/AP/Zsolt Szigetvary Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé vendredi des insultes racistes "totalement inacceptables" ayant visé des joueurs de l'équipe d'Angleterre. Ces incidents se sont produits lors du match de qualification pour le la Coupe du monde 2022 contre la Hongrie, jeudi à Budapest. "Il est totalement inacceptable que des joueurs anglais aient fait l'objet d'insultes racistes en Hongrie la nuit dernière", a déclaré le chef de gouvernement conservateur sur Twitter. Il a enjoint la FIFA à "prendre des mesures fortes contre les responsables pour garantir que ce genre de comportement honteux soit éradiqué pour de bon". Des médias britanniques, comme la BBC et Sky News, ont fait état de chants racistes ayant visé les joueurs noirs Jude Bellingham et Raheem Sterling lors du match remporté 4-0 par les "Three Lions", qui ont creusé leur trou en tête du groupe I de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. "Je n'ai pas entendu cela" (les chants racistes), a déclaré le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, sur ITV. "Je vais parler aux gars et voir s'ils ont entendu quelque chose", a-t-il ajouté. Si tel est le cas, cela sera signalé à l'UEFA qui, a-t-il espéré, sévira durement. Juste avant le début du match, les joueurs anglais avaient aussi été hués par la majorité des 60'000 supporters hongrois pour avoir posé le genou à terre afin de dénoncer le racisme. En 2019, un match de qualification pour l'Euro 2020 remporté par l'Angleterre contre la Bulgarie avait été marqué par des débordements racistes, déclenchant l'indignation au Royaume-Uni et dans les instances européennes de football. En juillet, Boris Johnson avait annoncé son intention d'interdire de stade les supporters de football ayant proféré des insultes racistes en ligne contre des joueurs, après de telles attaques visant trois joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre à l'issue de la finale perdue de l'Euro 2020 contre l'Italie.

Une première sélection pour Matheus Cunha Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEJIA Le Brésil poursuit son récital dans le tour préliminaire de la Coupe du monde. Malgré un Neymar en demi-teinte et l'absence de plusieurs titulaires, il s'est imposé 1-0 devant le Chili à Santiago. La Seleçao a, ainsi, cueilli sa septième victoire en sept matches avant de défier l'Argentine dimanche à Sao Paulo. Jamais le Brésil n'avait réussi un telle entame dans ce tour préliminaire. Privé de ses "mercenaires" anglais interdits par leurs clubs de jouer ces matches internationaux pour éviter une quarantaine au retour à cause de la pandémie de Covid-19, le Brésil a forcé la décision grâce à une réussite de Riberio. Le joueur de Flamengo a surgi après un renvoi du gardien Bravo sur une frappe de Neymar (64e). 1201 jours après A noter que l'ex-Sédunois Matheus Cunha a fêté sa première sélection. Le Champion olympique a été introduit à la 78e pour Gabriel Barbosa. Transféré cet été du Hertha Berlin à l'Atlético Madrid, Matheus Cunha (22 ans) honore sa première cape 1201 jours après avoir livré son dernier match avec le FC Sion. le 19 mai 2018, Matheus Cunha avait signé un triplé lors du succès 4-1 des Sédunois à Thoune. L'Argentine, avec Lionel Messi, s'est imposée 3-1 au Vénézula sur un des réussites de Laurtaro Meartinez, de Joaquin Correa et d'Angel Correa,

Novak Djokovic: plus que cinq victoires Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Le décompte se poursuit pour Novak Djokovic: le voilà à cinq victoires de réussir un Grand Chelem calendaire historique, après son accession en seizième de finale de l'US Open. Sur le court Arthur Ashe, le no 1 mondial a été sérieux et solide face au Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 121), écarté 6-2, 6-3, 6-2 en 1h380'. Il a ainsi rectifié le tir après avoir lâché un set contre le Danois Holger Rune (ATP 145) lundi. "Je suis entré sur le court avec la bonne énergie et la bonne concentration. C'était une meilleure performance qu'il y a deux soirs", a commenté "Nole", qui avait confié être nerveux pour son entrée en lice. Cette fois, il a déroulé sereinement sa partition. Et quand Griekspoor, qu'il affrontait pour la première fois, a ravi son engagement au deuxième set pour revenir à 4-3, il s'est immédiatement repris pour étouffer ses vains espoirs. Au début de la troisième manche, Djokovic s'est tout de même énervé, contre un spectateur qui criait juste avant qu'il ne frappe des balles. Mais il s'en est juste plaint auprès de l'arbitre. Bref, une soirée sans histoire pour Djokovic, opposé au Japonais Kei Nishikori (ATP 56) samedi. Troisième marche à franchir sur la route d'un Grand Chelem sur l'année, une performance plus accomplie chez les messieurs depuis Rod Laver en 1969. Exploit qui, de surcroit, porterait à 21 le record de Majeurs décrochés et le placerait seul au Panthéon du tennis, au-dessus de Roger Federer et Rafael Nadal, absents pour cause de blessures.

L'Italie contrainte au nul, la Suède se paie l'Espagne Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Italie ou le coup du parapluie bulgare. Dominateurs dans le jeu, les champions d'Europe ont pourtant lâché deux points à Florence (1-1) face à la Bulgarie. Avec une possession de 71%, les Transalpins ont monopolisé le ballon. Mais le football réclame davantage que ça. Les Italiens ont tiré 27 fois au but contre quatre maigres tentatives adverses. Mais au final les deux formations repartent avec un point. Parce que les Azzurri n'ont pas été assez méchants ou égoïstes dans la zone de vérité. L'ouverture du score de Chiesa à la 16e au sortir d'un superbe mouvement avait pourtant tout pour assommer la rencontre et donner lieu à un monologue de la bande à Mancini. Mais si la Squadra Azzurra a su priver les Bulgares de l'objet de tous les désirs, elle n'a pas réussi à se montrer implacable. Et elle l'a payé. Et c'est pour cela que les hommes de Petrov ont pu profiter d'une erreur de Florenzi pour égaliser à la 39e. Parti sur le côté gauche, Despodov a ajusté une petite passe subtile de l'extérieur du droit pour Iliev qui a battu Donnarumma à bout portant. La pression italienne s'est faite étouffante en deuxième période avec 74% de possession. En vain. L'Italie va maintenant mettre le cap sur Bâle pour affronter la Suisse dimanche soir. Dans l'autre rencontre de ce groupe C, l'Irlande du Nord a soigné son goal average. Les Nord-Irlandais ont dominé la Lituanie 4-1. Parmi les autres matches impliquant les meilleures nations européennes, il convient de signaler la victoire de la Suède 2-1 sur l'Espagne. Il s'agit là de l'unique "surprise" de la soirée. L'Allemagne a battu chichement le Liechtenstein 2-0, tandis que la Belgique a dominé l'Estonie 5-2 et que l'Angleterre n'a pas fait de détails contre la Hongrie avec un succès 4-0.

Zverev écrase Ramos-Viñolas en 74' Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Alexander Zverev (no 4) s'annonce bien comme le plus sérieux rival de Novak Djokovic dans le haut du tableau de l'US Open. Le finaliste malheureux de l'édition 2020 n'a lâché que quatre jeux au 2e tour, écrasant Albert Ramos-Viñolas (ATP 48) 6-1 6-0 6-3 jeudi dans le stade Arthur Ashe. L'Allemand de 24 ans n'a mis que 74' pour prendre le meilleur sur le gaucher espagnol, qui est certes plus à l'aise sur terre battue que sur les courts en dur de Flushing Meadows. Il fut impérial sur son engagement, avec 81% de premières balles passées et 93% de points gagnés derrière son premier service. Sacré aux JO de Tokyo puis dans le Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev a cueilli jeudi son 13e succès d'affilée. Le Hambourgeois, qui n'a lâché que deux sets durant cette série victorieuse - face à Novak Djokovic au Japon et à Stefanos Tsitsipas en Ohio - ne devrait pas non plus rencontrer de difficulté majeure au 3e tour à New York. Il se frottera samedi au Kazakh Alexander Bublik (no 31) ou à l'Américain Jack Sock (ATP 184).

Teichmann échoue au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster Finaliste malheureuse à Cincinnati dix jours plus tôt, Jil Teichmann (WTA 44) a échoué dès le 2e tour de l'US Open. La gauchère s'est inclinée 6-4 6-1 devant la solide Anett Kontaveit (no 28). Jil Teichmann a été nettement dominée par l'Estonienne, elle aussi en pleine confiance après avoir cueilli le titre samedi dernier sur les courts en dur de Cleveland. Le no 2 helvétique n'a pourtant pas démérité, réussissant 19 coups gagnants pour 14 fautes directes. Mais la native de Barcelone s'est heurtée à un roc jeudi, résistant jusqu'à 4-4 avant de concéder cinq jeux d'affilée. Anett Kontaveit a elle-même armé 20 "winners", tout en ne commettant que 7 erreurs non provoquées au cours d'une partie qui a duré 70' seulement. Jil Teichmann n'est jamais parvenue à s'emparer de la mise en jeu adverse. Elle s'est bien procuré quatre balles de break - la première à 6-4 2-0, les trois autres dans le dernier jeu du match -, mais Anett Kontaveit les a écartées avec autorité.

Le retour de Fribourg Ca rigole pour Fribourg en Europe Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron poursuit son parcours immaculé en Champions League. Les Dragons ont renversé une situation compromise pour s'imposer 4-3 à Trinec. Tout avait plutôt mal commencé pour les joueurs de Christian Dubé. A la 14e, ces derniers étaient en effet menés 3-0 et complètement dépassés par les événements. Comme s'ils étaient restés dans le bus. Et puis comme c'est le cas depuis maintenant une quinzaine d'années, les Dragons ont pu compter sur leur capitaine Julien Sprunger pour relever la tête. Le no 86 a réduit l'écart à la 23e, puis à la 26e sur power-play au sortir d'un magnifique mouvement. Juste avant la deuxième pause (40e), DiDomenico a pu égaliser et instiller le doute sous les casques tchèques. Des doutes encore plus grands à la 43e après le 4-3 signé Raphael Diaz. Gottéron a su tenir le fort dans les dernières minutes pour quitter la Tchéquie avec cette troisième victoire dans les valises.

Bencic se hisse sereinement en 16e de finale Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Belinda Bencic (no 11) poursuit sereinement sa route à l'US Open. La championne olympique de simple, demi-finaliste en 2019 à Flushing Meadows, s'est hissée au 3e tour en dominant Martina Trevisan (WTA 106) 6-3 6-1. La St-Galloise a mis 72' pour vaincre la résistance de l'Italienne, qui n'avait pas les armes pour faire douter une adversaire décidément en pleine confiance. Elle n'a connu qu'une petite baisse de régime dans cette partie, concédant le break pour laisser la gauchère florentine recoller à 3-3 dans le set initial. Belinda Bencic, qui s'était déconcentrée après avoir manqué trois balles de double break à 2-0, a cependant réagi à la perfection. Elle a ainsi remporté 12 des 13 derniers points de la première manche, signant deux nouveaux breaks au passage. Et elle a survolé les débats dans un deuxième set à sens unique. Cette victoire, la 11e en 12 matches de simple joués depuis le début des JO de Tokyo, lui permet de se hisser pour la sixième fois en 16e de finale d'un tournoi majeur. C'est la troisième fois qu'elle atteint ce stade de la compétition à New York, où elle avait joué son premier quart de finale de Grand Chelem en 2014. Belinda Bencic, qui n'avait alors que 17 ans, rêve forcément de faire au moins aussi bien sept ans plus tard. Euphorique depuis Tokyo, où elle avait également cueilli l'argent en double au côté de Viktorija Golubic, elle devra vaincre Jessica Pegula (no 23) ou Misaki Doi (WTA 97) samedi pour atteindre le 4e tour.

L'équipe de Suisse en course pour l'or Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les cavaliers suisses sont en passe de remporter une médaille aux Championnats d'Europe de Riesenbeck. Le quatuor helvétique aborde le dernier des trois tours en pole position. Le quartet de Michel Sorg a été très solide. Seul Bryan Balsiger avec Courage a fait tomber une barre sur un oxer. Tant Elian Baumann avec Campari, Martin Fuchs sur Leone Jei, que Steve Guerdat sur Maddox se sont montré irréprochables. Contrairement aux JO de Tokyo, ces Européens se déroulent selon le format traditionnel - avec un total de cinq manches jusqu'à dimanche, ainsi que les plus mauvais résultats d'équipe barrés. La Suisse reste donc avec ses 5,47 points de pénalité qu'elle avait accumulés lors de la chasse de mercredi. L'Allemagne a pris 4 points de pénalité et la Suède 8. Les Allemands sont deuxièmes avec 8,77 points, la Suède juste derrière avec 11,59 et la Belgique, tenante du titre, quatrième avec 17.34. Afin de dépasser la Suisse lors du dernier tour vendredi, l'Allemagne doit espérer une faute des Suisses, la Suède deux et la Belgique trois. C'est également un Suisse qui figure en tête du classement individuel. Martin Fuchs, tenant du titre, est en tête avec 1,31 point de pénalité. Elian Baumann et Steve Guerdat sont en 4e position ex-aequo avec 2,15 points.