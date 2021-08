Rossi arrêtera en fin de saison ++ Le fils de Ballack est mort

Le sport collectif français en état de grâce Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall Les sports collectifs français sont en verve aux JO de Tokyo. Après les handballeurs et les basketteurs, les volleyeurs tricolores se sont à leur tour qualifiés pour la finale. Les hommes du coach Laurent Tillie ont facilement battu l’Argentine 3-0 (25-22 25-19 25-22) pour offrir au volley français la première finale olympique de son histoire et lui assurer sa première médaille dans des JO. Earvin Ngapeth et ses coéquipiers défieront samedi en finale la Team Russie, qui a sorti en demi-finale les tenants du titre brésiliens. Les handballeurs s’étaient qualifiés plus tôt dans la journée pour leur quatrième finale olympique d’affilée en dominant l’Egypte 27-23. Ils se mesureront samedi au Danemark. Quant aux basketteurs, ils ont battu la Slovénie de la star Luka Doncic 90-89 pour gagner le droit de défier les Etats-Unis pour un "remake" de la finale des Jeux de Sydney 2000. C’est simplement la deuxième fois de l’histoire qu’un pays se hisse en finale des trois principaux sports collectifs olympiques, après l’URSS en 1988. Les femmes ne sont par ailleurs pas en reste à Tokyo. Basketteuses et handballeuses françaises sont encore en lice au stade des demi-finales, où elles doivent respectivement affronter le Japon et la Suède vendredi. Et les Bleues ont déjà conquis une médaille en rugby à VII dans ces joutes.

Le Canadien Damian Warner impérial au décathlon Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Damian Warner est entré dans le club très fermé des décathloniens à plus de 9000 points en remportant le titre olympique à Tokyo. Le Canadien a été impérial sur 100 m (10''12) 110 m haies (13''46). Warner, plusieurs fois sur le podium mais jamais sacré dans un rendez-vous majeur avant Tokyo, a totalisé 9018 points, record olympique. Il précède le recordman du monde, le Français Kevin Mayer (8726), et l'Australien Ashley Moloney (8649). Mayer avait été handicapé par de fortes douleurs au dos lors de la première journée. Il a serré les dents et pris des anti-inflammatoires pour finir fort, avec notamment un record personnel au javelot (73m09). Cela lui a permis de faire une folle remontée, mais insuffisante pour dépasser Warner A l'heptathon, la Belge Nafissatou Thiam a ajouté une deuxième couronne olympique à son très riche palmarès constitué également d'un titre mondial et d'une médaille d'or européenne. Avec 6791 pts, la Namuroise, intouchable dans les sauts, a devancé les Néerlandaises Anouk Vetter et Emma Oosterwegel.

La France au rendez-vous face aux Américains La FRance va retrouver les Etats-Unis en finale Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall La France aura droit à sa finale olympique face aux Etats-Unis. Les Tricolores ont battu la Slovénie de Luka Doncic 90-89 en demi-finale. Un contre magistral et décisif de Nicolas Batum sur la dernière possession slovène a donc offert cette finale aux Français. L'ancien joueur de Portland, aujourd'hui aux Los Angeles Clippers, a refusé le dernier panier de Prepelic en réussissant son 4e contre du match. Mais avant cela, les joueurs de Vincent Collet ont été excellents. Les arrières Nando de Colo (25 pts) et Evan Fournier (23) ont été secondés par Timothé Luwawu-Cabarrot, auteur de 15 points et surtout d'un magnifique panier à 3 pts à 56 secondes de la fin sur une très belle sortie de balle de Rudy Gobert. Le centre d'Utah a lui géré la raquette avec 16 rebonds et 4 contres en plus de ses 9 points. En face, Luka Doncic a été de tous les bons coups pour terminer sur un triple-double avec 16 points, 10 rebonds et 18 assists. Mais sa complémentarité avec Mike Tobey (23 pts) n'a pas suffi. Il aurait sans doute fallu que Doncic se montre plus efficace que son 5/18 au shoot. La série du prodige des Dallas Mavericks s'arrête donc à 17 victoires avec sa sélection. Vainqueurs des Américains en phase de poule, les Français vont avoir droit à leur finale de rêve. Mais le sentiment de revanche des Américains, en finale qui plus est, sera une sacrée montagne à gravir.

Gardiner sacré sur 400 m, Katie Nageotte à la perche Steven Gardiner a écrit l'histoire pour son pays en devenant le premier Bahaméen champion olympique sur 400 m. Les Américains ont fini bredouilles sur une distance qui est pourtant leur chasse gardée. Le buste droit comme un i, sinon légèrement en arrière, Gardiner (25 ans) a tenu bon dans la dernière ligne droite pour s'imposer en 43''85, dans une discipline où ce sont normalement ses compatriotes féminines qui s'illustrent. Gardiner a précédé à Tokyo le Colombien Anthony Zambrano (44''08) et le revenant Kirani James, de la Grenade (44''19). James, de retour après d'assez graves ennuis de santé en raison de problèmes thyroïdiens, cueille sa troisième médaille olympique individuelle, après l'or en 2012 et l'argent en 2016. La numéro 1 mondiale 2021, l'Américaine Katie Nageotte, est devenue championne olympique à la perche. Elle a pris le dessus sur la Russe Anzhelika Sidorova, qui a tenté en vain le tout pour le tout. Sidorova, championne du monde en titre, a fait l'impasse sur son dernier essai à 4m90 pour tenter 4m95, hauteur qu'avait déjà franchie, dans un immense cri de joie, Katie Nageotte. Mais la Russe a nettement échoué. Nageotte, à 30 ans, monte pour la première sur le toit du monde. Sa seule décoration intrernationale jusqu'à présent était une médaille d'argent aux Jeux panaméricains. Derrière Sidorova (4m85), la Britannique Holly Bradshaw cueille le bronze (4m85 aussi).

Suissesses du 4x400 m éliminées malgré un joli record Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les relayeuses suisses du 4x400 m ont accueilli avec de grands sourires leur résultat en séries des JO de Tokyo, malgré leur élimination. Leur record national (3'25''90) suffisait à leur bonheur. Lea Sprunger, Silke Lemmens, Rachel Pellaud et Yasmin Giger ont fait voler en éclats l'ancien record de Suisse datant de 1993 (3'28''52). La quatuor helvétique n'a pu éviter la 6e place de sa série et la 12e à l'addition de tous les temps. Après un premier tronçon de Lea Sprunger bouclé un 3e position, Silke Lemmens et Rachel Pellaud ont entretenu les espoirs, mais Yasmin Giger a été débordée par deux adversaires dans la dernière ligne droite. C'était la dernière course de Lea Sprunger dans un grand Championnat. La Vaudoise disputera encore cinq meetings en Suisse cette saison, avant de tirer sa révérence, au terme d'une riche carrière. Celle-ci aura été marquée par de grandes joies, comme son titre européen en 2018 sur 400 m haies, celui, également européen, en salle sur 400 m en 2019 et sa 4e place aux Mondiaux de Doha 2019 sur les haies basses, sans compter ses records de Suisse. Il y a eu aussi des larmes, comme lors de son élimination en séries aux JO de Rio (400 m haies) ou de sa disqualification aux Mondiaux en salle 2018 sur 400m. "J'ai reçu énormément de messages ici à Tokyo, et ça faut chaud au coeur", a dit Lea Sprunger, éliminée en demi-finales du 400 m haies à Tokyo. "J'ai hâte de rentrer en Suisse et de retrouver mon copain et ma famille", a-t-elle conclu, en souhaitant le meilleur à ses coéquipières du relais pour la suite.

Théry Schir septième de l'omnium Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Théry Schir a obtenu un premier diplôme individuel pour les pistards suisses. Le Vaudois a pris la septième place de l'omnium. Malgré sa quatrième place avant la dernière épreuve, la course aux points, le Vaudois ne nourrit aucun regret. "Il m'a manqué à la fois un peu de force et de réussite dans la course aux points, avoue-il. Mais je suis très heureux d'avoir pu faire la course avec les meilleurs. Devant moi, il n'avait que des champions." L'or est ainsi revenu à Matthew Walls. Le Britannique a devancé le Néo-Zélandais Campbelll Stewart et le bronze au médaillé en or de Rio Elia Viviani. Champion du monde en titre, le Français Benjamin Thomas a dû se contenter de la quatrième place. "J'aurais signé pour un tel résultat de Théry", glisse Daniel Gisiger. L'entraîneur national insistait sur la valeur du plateau. "Il y avait des coureurs du World Tour qui possèdent l'expérience des courses du haut niveau, glisse-t-il. Ils ont un avantage sur Théry à ce niveau-là. Mais je suis content de sa performance. Il s'est battu. Il n'a pas explosé." Samedi, le Vaudois disputera le madison aux côtés de Robin Froidevaux. "Le madison est ma discipline favorite, dit-il. Avec Robin, nous sommes capables d'aller chercher un top 5 si nous réussissons la course parfaite."

Massimo Stano remporte le 20 km marche L'Italien Massimo Stano a remporté l'or sur 20 km marche à Sapporo, rapportant à son pays un 3e titre olympique en athlétisme à ces JO après Gianmarco Tamberi (hauteur) et Marcell Jacobs (100 m). Stano, 29 ans, au palmarès vierge de grands titres jusque-là, s'est imposé en 1h21'05 grâce à une accélération progressive dans les deux derniers kilomètres. Le public était présent relativement nombreux à Sapporo, malgré les consignes, et n'est pas resté silencieux d'autant que les marcheurs japonais ont brillé. Koki Ikeda a cueilli l'argent à 4 secondes de Stano et Toshikazu Yamanishi le bronze. La chaleur (33 degrés à l'arrivée) et les 70% d'humidité ont éprouvé les organismes. Les marathoniens et marathoniennes en lice samedi et dimanche sont prévenus.

Albane Valenzuela à 7 coups du podium Malgré une carte de 69, deux coups de moins que la veille, Albane Valenzuela a lâché prise dans le tournoi olympique. La Genevoise n'occupe plus que la 27e place, à sept coups du podium. On retrouve Nelly Korda en tête du classement. Avec sa carte de 62, la fille du tennisman Petr Korda, a pris une option sur l'or. Ses dauphines, l'Indienne Aditi Ashok et les Danoises Emily Kristine Pedersen et Nanna Koertstz Madsen, sont désormais reléguées à quatre coups. Kim Métraux a, pour sa part, gagné trois rangs pour occuper la 44e place. La Vaudoise a rendu une carte de 70 grâce notamment à un eagle (deux coups sous le par) magnifique au premier trou.

La Dream Team bat l'Australie après une petite frayeur Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Malgré une belle frayeur en première période, les Etats-Unis disputeront une quatrième finale de rang aux Jeux. Ils ont battu 97-78 l'Australie. L'adversaire des Etats-Unis sera le vainqueur de la rencontre entre la France et la Slovénie. Le coup d'envoi de cette demi-finale sera donné à 13.00 heure suisse. Avant de dérouler tranquillement en seconde période sous l'impulsion de Kevin Durant et de Devin Brooker, les Etats-Unis ont longtemps séché devant la défense de fer des Australiens. Ils furent, ainsi, menés de 15 points (41-26) à la 15e minute. Conscients du danger, les joueurs de Gregg Popovich revenaient à 3 longueurs à la pause (45-42) avant de réussir un partiel de 12-0 à l'entame du troisième quarter. Auteur de 23 points, Kevin Durant a sonné la charge. Le joueur de Brooklyn visera samedi sa troisième médaille d'or.

Un Australien premier champion olympique de park Image: KEYSTONE/AP/Ben Curtis Keegan Palmer est entré dans l'histoire. L'Australien est devenu le premier champion olympique de park, l'une des deux disciplines du skateboard, nouveau sport au programme des Jeux de Tokyo. A l'issue de cette épreuve de park ou "bowl", qui consiste à réaliser des figures aériennes dans un bassin vide ponctué d'élements de relief, Palmer a devancé avec 95,83 points le Brésilien Pedro Barros (86,14) et l'Américain Cory Juneau (84,13). Keegan Palmer, jeune skateur de 18 ans est né aux Etats-Unis à San Diego avant de partir enfant pour l'Australie dont il défend désormais les couleurs. Actuel no 7 mondial, il a fini troisième du Dew Tour en 2019 (épreuve de référence en skate) et terminé quatrième des derniers Mondiaux.

Nadal souffre mais passe l'obstacle Jack Sock Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Rafael Nadal (ATP 3) a remporté mercredi son premier match depuis sa défaite subie en demi-finale à Roland Garros. Mais l'Espagnol a eu besoin d'un troisième set et d'un tie-break pour vaincre Jack Sock (ATP 192) au 2e tour à Washington. Le gaucher majorquin a battu l'Américain 6-2 4-6 7-6 (7/1) après 3h04' de jeu et devant quelque 7000 spectateurs. En convalescence pendant deux mois après une blessure au pied, il n'avait plus joué depuis sa défaite face à Novak Djokovik en demi-finale de Roland Garros en juin, ratant Wimbledon et les JO de Tokyo. "Mon pied m'a fait mal. Ce soir, c'était douloureux. J'espère que ça ira mieux demain. Avoir gagné le match aide", a expliqué Rafael Nadal, qui affrontera le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 50) jeudi en 8e de finale.

Parchment sacré sur 110 m haies, Holloway se rate Grant Holloway doit se contenter de l'argent sur 110 m haies Image: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel Le Jamaïcain Hansle Parchment a créé la surprise en devenant champion olympique du 110 m haies jeudi à Tokyo. Grand favori, Grant Holloway doit se contenter de l'argent. L'équipe masculine des Etats-Unis est donc toujours en quête d'un premier titre sur la piste dans ces joutes. Champion du monde en titre, Grant Holloway semblait pourtant bien parti pour réparer cette anomalie. Mais il a calé sur les deux dernières haies. Meilleur performeur mondial de l'année avec 12''81 (à 0''01 du record du monde), Grant Holloway a même dû s'arracher pour décrocher l'argent en 13''09. Hansle Parchment s'est paré d'or en 13''04, son meilleur temps de la saison, Ronald Levy (13''10) offrant une deuxième médaille à la Jamaïque dans cette épreuve. A noter aussi l'élimination du relais 4x100 m masculin des Etats-Unis dès les demi-finales. Sixièmes de la 2e série, Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker et Cravon Gillespie ont dû se contenter de 38''10, échouant à 0''02 d'une qualification au temps. Le meilleur chrono a été signé par la Jamaïque (37''82).

Moins de 86 kg: Reichmuth termine au 5e rang Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Stefan Reichmuth doit se contenter d'une 5e place aux JO de Tokyo chez les moins de 86 kg. Le Lucernois de 26 ans s'est incliné 5-2 en repêchage devant l'Ouzbek Javrail Shapiev. Médaillé de bronze des Championnats du monde 2019, Stefan Reichmuth devait remporter deux combats jeudi pour se parer de bronze. Il a échoué dès le premier obstacle, battu aux points par un adversaire qu'il ne connaissait que très peu. Sanctionné d'un point pour passivité après à peine une minute de combat jeudi matin, le Lucernois a pris l'avantage dans la foulée après une belle attaque qui aurait même pu lui rapporter 4 points. Mais il fut ensuite nettement dominé par Javrail Shapiev. Une promesse "Je me sentais bien au réveil. Je me suis préparé aussi bien que possible, mais j'ai senti mercredi soir que mon corps était à la limite", a-t-il souligné au micro de SRF. "L'objectif était de conquérir une médaille", a-t-il rappelé, fondant alors en larmes. "J'en étais si proche. Je devrai analyser. Il me reste trois ans jusqu'à Paris", a enchaîné Stefan Reichmuth, qui ira chercher l'or à l'occasion des prochains JO. "C'est promis", a conclu le Lucernois, qui cherchera à offrir à la lutte helvétique sa première médaille olympique depuis celle conquis par Hugo Dietsche en 1984.

Connor Fields peut quitter l'hôpital, 6 jours après sa chute Connor Fields va quitter l'hôpital jeudi, six jours après sa lourde chute durant la course olympique de BMX. L'Américain a été victime d'une hémorragie cérébrale. Champion olympique en 2016, Connor Fields avait chuté dans un virage lors des demi-finales et avait été percuté par d'autres concurrents. Il avait été hospitalisé et avait passé une nuit en soins intensifs. "Il va maintenant rentrer chez lui pour retrouver ses amis et sa famille à Henderson, Nevada, et commencer sa rééducation", a déclaré Jonathan Finnoff, médecin en chef de l'équipe américaine. "Je suis de retour. Enfin à peu près. Pour le moment, je n'arrive à tenir debout que 5 à 10 minutes à chaque fois, mais le travail est en cours", a pour sa part tweeté Connor Fields (28 ans), qui avait indiqué avant les Jeux qu'il envisageait de prendre sa retraite sportive après Tokyo.