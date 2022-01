Valentino Rossi de 2 à 4 roues +++ Ronaldo veut jouer jusqu'à 40 ans

Premier top 10 de Joscha Burkhalter en Coupe du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Suisse Joscha Burkhalter a confirmé à Ruhpolding en Allemagne sa bonne forme et a terminé la course sprint de la Coupe du monde au 10e rang. Le Bernois a posé les bases du meilleur résultat de sa carrière sur le pas de tir. Il fut l'un des 17 fondeurs (sur 111 au départ) a réussir un sans-faute au tir. Sur les lattes, il a également montré une solide performance. Il y a six jours à Oberhof, Burkhalter avait établi son meilleur classement en Coupe du monde avec une 29e place également en sprint. Il devrait ainsi satisfaire aux critères pour une place aux JO. Le Bernois a concédé 51'' sur le vainqueur, le Français Quentin Fillon Maillet, également leader de la Coupe du monde. Sans le leader de l'équipe Benjamin Wenger, absent en raison d'un test positif au coronavirus, aucun autre Suisse n'est entré dans les rangs donnant des points.

Rossi va courir en GT dans une Audi de l'écurie belge WRT Image: KEYSTONE/AP/GERHARD SCHIEL Le nonuple champion du monde de vitesse moto Valentino Rossi, tout juste retraité du MotoGP, va disputer toute la saison de courses de GT (sprint et endurance) dans une Audi R8 LMS. Agé de 42 ans, l'Italien avait disputé à Valence son ultime Grand Prix moto le 14 novembre. Puis début décembre, sur le même circuit espagnol, il a effectué des essais avec WRT, l'écurie belge créée et dirigée par Vincent Vosse, championne en titre du GT World Challenge Europe. "Je suis sûr que beaucoup de fans seront aussi heureux que nous d'apprendre que +Vale+ débute une nouvelle carrière sur quatre roues, en GT, avec Team WRT et Audi", écrit Vosse dans un communiqué. "Nous savons tous que Vale est un grand champion et une figure du sport. Il est surtout un véritable compétiteur, très pro", ajoute-t-il. "Le test de Valence a été extrêmement positif, en matière de retour technique et d'approche du travail", ajoute Vosse. Les courses sprint, plus courtes, sont disputées par des équipages de deux pilotes qui se relaient à mi-course. Avec le no 46 L'Audi de Rossi portera son numéro fétiche, le 46, et il sera associé à des pilotes choisis par Audi. Le point d'orgue de sa saison sera forcément les 24 Heures de Spa-Francorchamps (30-31 juillet 2022), épreuve-phare du calendrier GT, réservée aux catégories GT3 et GT4, avec trois pilotes par équipage. "Je suis ravi de rejoindre Team WRT", affirme Rossi dans le même communiqué. "Tout le monde sait que j'ai toujours été un grand fan de course automobile et que je voulais courir sur quatre roues à la fin de ma carrière en moto. Team WRT a le profil idéal par rapport à ce projet". Si tout se passe bien en GT en 2022, Rossi sera ensuite en mesure de viser une promotion dans la catégorie LMP2, celle des petits prototypes, puis en Hypercar, la catégorie-reine. De nombreux constructeurs vont faire leur retour cette saison pour tenter de remporter les 24 Heures du Mans, épreuve fétiche d'Audi Sport: 13 victoires entre 2000 et 2014.

Cristiano Ronaldo se voit jouer au-delà de 40 ans Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo a confié qu'il se voyait encore jouer au plus haut niveau au-delà des 40 ans. Le Portugais a dévoilé ses secrets de longévité dans un entretien à la chaîne ESPN Brésil. "Je suis heureux, je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j'arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans... Mais le plus important, c'est de profiter du moment présent", a déclaré le Portugais de 36 ans dans le premier des trois volets de cet entretien, diffusé mercredi soir. "Génétiquement parlant, je ne vais pas dire que je me sens comme si j'avais 25 ans, il ne faut pas exagérer. Mais c'est comme si j'avais 30 ans. Je m'occupe bien de mon corps et de mon esprit", a ajouté le quintuple ballon d'or. A la journaliste qui lui demandait s'il pouvait se comparer à d'autres légendes du sport comme la star du football américain Tom Brady (43 ans) ou le tennisman Roger Federer (40 ans), CR7 a estimé qu'il s'agissait "d'autres sports, avec des exigences différentes". "La longévité est une chose fascinante, que je me suis mis à étudier ces derniers temps", a-t-il insisté. Le secret pour se maintenir au meilleur niveau mondial, selon lui, est d'avoir l'"intelligence" nécessaire "pour s'adapter" aux nouvelles situations et "bien lire le jeu". "Je connais mon corps et j'ai de l'expérience. À chaque tranche d'âge, j'ai su m'adapter à de nouvelles philosophies de jeu (...) Je suis fier d'entendre dire qu'à mon âge, j'ai réussi à maintenir mon niveau de jeu habituel", a-t-il expliqué. "Il y a une chose que j'ai apprise ces dernières années: après 33 ans, le corps va continuer à tenir (...) si on s'en occupe bien. Mais la bataille la plus difficile est au niveau mental", a conclu Cristiano Ronaldo.

Carlo Janka annonce sa retraite pour samedi Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA Carlo Janka mettra fin à sa carrière après la deuxième descente de Wengen samedi. Le Grison de 35 ans, vainqueur du général de la Coupe du monde 2009/10 et champion olympique de géant en 2010, fait face à des ennuis de santé depuis des années. Freiné avant tout par des problèmes de dos depuis quelques années, Carlo Janka a fêté ses plus beaux succès tôt dans une carrière qui avait commencé au niveau de la Coupe du monde en décembre 2005 à Kranjska Gora. Il a ainsi remporté l'or du géant dès ses premiers Mondiaux, à Val d'Isère en 2009, alors qu'il n'avait que 22 ans. "Iceman" était devenu champion olympique un an après son sacre mondial. En mars 2010, il écrivait une page d'histoire en devenant le premier Suisse à s'adjuger le classement général de la Coupe du monde depuis 1992 (Paul Accola), dépassant l'Autrichien Benjamin en gagnant deux courses lors des finales de Garmisch-Partenkirchen. Carlo Janka - qui avait aussi cueilli le bronze en descente lors des Mondiaux 2009 - s'est fait plus discret depuis, notamment en raison d'un dos récalcitrant. Mais il a tout de même pu ajouter trois succès en Coupe du monde à son palmarès (la dernière en février 2016 à Jeongseon) pour un total de onze victoires à ce niveau. Seul Suisse avec Pirmin Zurbriggen à avoir remporté à la fois un titre olympique, un titre mondial et le gros Globe de cristal, Carlo Janka ne pouvait rêver d'un plus beau cadre que Wengen pour se retirer. Le Grison aux 28 podiums en Coupe du monde s'est imposé à trois reprises au Lauberhorn, dont une en descente en janvier 2010.

Un 10e succès en Coupe du monde pour Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Impressionnant dans le géant d'Adelboden samedi dernier, Marco Odermatt a poursuivi sur sa lancée dans les Alpes bernoises jeudi. Le Nidwaldien a remporté le super-G de Wengen, cueillant ainsi sa 10e victoire en Coupe du monde, la sixième déjà cet hiver. Auteur d'une démonstration sur le bas du parcours d'un super-G ne comportant aucune difficulté majeure, Marco Odermatt a ainsi remporté près de la moitié des épreuves qu'il a disputées depuis le début de la saison! Le phénomène de Hergiswil en est par ailleurs à neuf podiums en 13 courses cet hiver. Un bilan impressionnant. Vainqueur des trois précédents super-G, Aleksander Aamodt Kilde semblait pourtant en mesure de réussir la passe de quatre. Le Norvégien comptait ainsi 0''41 d'avance sur Marco Odermatt au premier pointage intermédiaire. Mais il a manqué de fluidité sur les dernières courbes, échouant au 2e rang à 0''23. 396 points d'avance au général Marco Odermatt restait pourtant sur deux contre-performances dans la discipline, avec un 24e rang à Val Gardena et un 8e à Bormio, et il s'élançait pour la deuxième fois seulement sur le Lauberhorn après l'entraînement de descente de la veille. Mais sa confiance et son talent lui ont permis de signer une manche quasi parfaite jeudi. Le sportif suisse de l'année 2021 prend un peu plus ses distances au classement général, où sa marge sur son dauphin Aleksander Aamodt Kilde est désormais de 396 unités. Il revient par ailleurs à 61 points du Norvégien au classement de super-G, avec encore deux courses à disputer cet hiver dans la spécialité. Une grosse faute pour Feuz Les autres Suisses ont terminé loin du podium, dont la troisième marche est occupée par l'Autrichien Matthias Mayer (à 0''58). Stefan Rogentin (11e), Niels Hintermann (14e) et Loïc Meillard (15e) se sont néanmoins classés parmi les 15 premiers. Coupable d'une grosse faute de carre, Beat Feuz a quant à lui fini hors du top 20.

Bencic stoppée par Badosa en quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/JAMES GOURLEY Belinda Bencic (WTA 23) n'a pas pu enchaîner jeudi à Sydney. La St-Galloise a été battue par l'Espagnole Paula Badosa (WTA 9) au stade des quarts de finale, quelques heures à peine après avoir conclu son 2e tour. La sportive suisse de l'année s'est inclinée 7-6 (8/6) 3-6 6-3 devant Paula Badosa, tête de série no 5 de ce tournoi WTA 500. Elle avait entamé sa journée en bouclant victorieusement son 8e de finale face à la Française Océane Dodin (WTA 96), battue 2-6 7-5 6-3 après avoir mené 6-2 5-3 mercredi avant l'interruption due à la pluie. Belinda Bencic a jeté toutes ses forces dans la bataille face à Paula Badosa, lauréate du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells et demi-finaliste du Masters WTA l'automne dernier. Elle a ainsi écarté six balles de set dans la première manche, la première à 4-5 sur son service, avant de céder sur la septième au tie-break. La double médaillée olympique de Tokyo (or en simple, argent en double), qui a dominé les débats dans la deuxième manche, s'est également accrochée dans le set décisif. Elle est revenue de 1-3 à 3-3, avant de concéder les trois derniers jeux d'un match qui a duré 2h37'. Elle a même bénéficié de trois balles de 5-4...

Une revanche à prendre pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/AP/ELISE AMENDOLA Belinda Bencic est toujours en course à Sydney. Presque "miraculée", la Championne olympique affrontera ce jeudi encore Paula Badosa en quart de finale. Belinda Bencic (WTA 23) a entamé sa journée avec un succès 2-6 7-5 6-3 devant Océane Dodin (WTA 96) dans une rencontre interrompue la veille par la pluie. La Française avait servi pour le gain de la rencontre mercredi à 6-2 5-3 avant que Belinda Bencic n'obtienne un sursis presque inespérée. Jeudi, elle a conclu avec autorité. Elle ne devait, ainsi, concéder aucune balle de break au troisième set. Avec Paula Badosa (WTA 9), Belinda Bencic affrontera une adversaire qui l'a battue à deux reprises l'an dernier. L'Espagnole s'était imposée sur terre battue, à Charleston et à Madrid.

Novak Djokovic dans le tableau Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Novak Djokovic est toujours en sursis à Melbourne. Sous la menace d'une expulsion du territoire australien, le no 1 mondial figure bien dans le tableau de l'Open d'Australie. Triple tenant du titre en quête d'une 21e couronne en Grand Chelem, le Serbe affrontera son compatriote Miomir Kecmanovic (ATP 78) au premier tour. Mais le conditionnel est toujours de rigueur puisque l'on prête au gouvernement fédéral l'intention de renvoyer Novak Djokovic en Serbie. Les doutes qui entourent la présence de Novak Djokovic ne sont pas l'unique mauvaise nouvelle déplorée par les organisateurs de l'Open d'Australie. Ils devront, en effet, composer avec une capacité d'accueil du public limité à 50 % en raison d'une hausse du nombre de cas de Covid-19 et des hospitalisations dans la région de Melbourne. Le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs, sauf pour manger et pour boire, et des règles de distanciation devront être respectées à l'intérieur. Laaksonen contre... Medvedev Adversaire malheureux de Novak Djokovic en finale l'an dernier, Daniil Medvedev ouvrira le bal face à... Henri Laaksonen (ATP 92), le seul Suisse en lice dans le simple messieurs après les forfaits de Roger Federer et de Stan Wawrinka et les défaites dans les qualifications de Marc-Andrea Hüsler et de Dominic Stricker. S'il s'impose, le Russe aura peut-être la possibilité de défier le "bad boy"* Nick Kyrgios (ATP 114) dans un deuxième tour qui sentira le soufre. Un tableau "infernal" pour Belinda Bencic Dans le simple dames, le tirage au sort n'a pas été vraiment clément pour Belinda Bencic (no 22) qui figure dans un tableau vraiment "infernal". Opposée au premier tour à son ancienne meilleure amie Kristina Mladenovic (WTA 91), la Championne olympique trouvera sur sa route l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 61) qui vient d'enlever dimanche l'un des deux tournois disputés à Melbourne, avant des troisième et quatrième tours éventuels contre la tenante du titre Naomi Osaka et la no 1 mondiale Ashleigh Barty... Jil Teichmann (WTA 37) sera, pour sa part, opposée à la Croate Petra Martic (WTA 54). Quant à Viktorija Golubic (WTA 42), elle affrontera la Chinoise Shuai Zhang (WTA 60).

Une dixième défaite à domicile pour Atlanta Image: Keystone/AP/John Bazemore Toujours privé de Clint Capela blessé à la cheville gauche, Atlanta a concédé sa dixième défaite de la saison à domicile. Les Hawks se sont inclinés 115-91 devant Miami. Dominé dans les airs - 54 rebonds pour le Heat contre 37 pour les Hawks - en raison de l'absence du Genevois, Atlanta a lâché prise dans un troisième quarter perdu 30-16. Même sans son meilleur homme Jimmy Butler, Miami n'a éprouvé aucune peine pour cueillir un succès sans histoire. Battus lors de sept de leurs neuf derniers matches, les Hawks occupent toujours une bien modeste douzième place au classement de la Conférence Est. La barre des play-off est désormais à trois victoires. L'urgence commande de réagir très vite.

Benzema et Valverde raflent le clasico et hissent le Real en finale Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Grâce à son roi Karim Benzema et un héros inattendu nommé Fede Valverde, le Real Madrid a raflé le clasico face au FC Barcelone (3-2 ap) et s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Elle aura lieu dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette 100e victoire du Real dans l'histoire des clasicos porte le sceau de Benzema: le capitaine merengue, époustouflant depuis le début de saison, a lancé Vinicius en profondeur pour le premier but (25e), puis a lui-même remis le Real devant (72e). Mais le Barça est revenu par deux fois, d'abord grâce à un but chanceux de Luuk de Jong juste avant la pause (42e), puis sur un but de la tête du prodige Ansu Fati (84e), décisif dès son retour de blessure. Mais c'est un autre joueur qui a fait chavirer les coeurs des Madridistes en prolongation: le milieu de terrain uruguayen Fede Valverde, entré en jeu en fin de partie (82e) à la place de l'éternel Luka Modric, a hissé la "Maison blanche" en finale en concluant un contre express à la 98e minute. Les Madrilènes connaîtront jeudi leur adversaire dimanche en finale (19h30). Ce sera soit l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre, soit l'Athletic Bilbao, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en janvier 2021 à Séville, opposés jeudi dans la deuxième demi-finale (20h00).

Bienne revenu de nulle part terrasse Berne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Au terme du match le plus prolifique de la saison, Bienne s'est imposé 8-7 après prolongation contre Berne. Gaëtan Haas a inscrit le but décisif alors que les Seelandais n'ont jamais mené du match... Ce derby bernois fleurait bon les rencontres des années 80 où les scores-fleuves étaient foisons. Cette fois-ci, l'absence de rigueur défensive a permis aux spectateurs de vivre un spectacle complètement fou avec une issue la plus incertaine. Les Seelandais n'étaient-ils pas menés 3-0 après 12 minutes de jeu ? Ainsi, jusqu'à la 57e, Berne virait en tête. Mike Künzle a inscrit le 7-7 pour sa deuxième réussite de la soirée. Ce match fou ne pouvait que se jouer en prolongation. Las, Simon Moser a perdu ses nerfs et boxé un Biennois alors que le jeu était arrêté devant le but de Philipp Wütrich. Sur la même action, le banc bernois écopait d'une deuxième pénalité pour comportement incorretc. Les Seelandais ne laissaient pas passer leur chance à 5 contre 3. Haas, en difficulté jusque-là, ne manquait pas la cible à la 64e. Dans cette soirée "portes ouvertes", Kahun et Daugavins ont brillé avec quatre points côté du CP Berne. Chez les Seelandais, Luca Cunti est crédité de trois assists. Trois sur trois pour les Zurich Lions. Les Zurichois ont battu Lugano 3-2 à la Resega pour fêter un troisième succès cette saison face aux joueurs de Chris McSorley. Ils ont surtout fait une bonne affaire en repoussant leur plus sérieux adversaire pour la sixième place qualificative directement pour les play-off. Avec un but et deux assists, le capitaine Patrick Geering a été le guide des Lions, qui ont fêté leur sixième succès de rang. Complètement à côté de ses patins contre Genève-Servette - premier match après une pause de 19 jours - Davos s'est repris contre Langnau (4-1). Les Grisons, qui avaient déjà perdu deux fois cette saison à domicile contre les Tigers, ont assuré leur succès en 37'' à la 48e minute grâce à des buts de Julian Schmutz et Simon Knak marqués pendant les 5 minutes de pénalité infligée à Yannick Blaser. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71. 2. Rapperswil-Jona Lakers 35/67. 3. Bienne 36/66. 4. Zoug 33/65. 5. Davos 36/65. 6. Zurich Lions 36/64. 7. Lugano 35/51. 8. Genève-Servette 34/47. 9. Lausanne 33/46. 10. Berne 34/46. 11. Ambri-Piotta 36/40. 12. Langnau Tigers 36/32. 13. Ajoie 34/18.

Kristoffersen Jakobsen s'impose à Crans, Nef 5e Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Kristoffer Jakobsen a remporté mercredi soir le slalom exhibition de Crans-Montana, devant les Italiens Stefano Gross et Manfred Mölgg. Meilleur Suisse, Tanguy Nef a terminé 5e. Troisième à Madonna di Campiglio et 2e à Val d'Isère cet hiver en slalom, Kristoffer Jakobsen s'est imposé avec une marge de 0''18 sur Stefano Gross. Le Suédois de 27 ans, qui ne compte aucun succès en Coupe du monde, succède au palmarès à Luca Aerni et empoche ainsi les 25'000 francs promis au vainqueur. Seul Suisse présent dans une cinquième et dernière manche qui réunissait cinq des 21 skieurs engagés, Tanguy Nef a pris tous les risques mais a commis une faute rédhibitoire sur un parcours d'à peine 30 secondes. Le Genevois, qui s'était classé 3e de la "demi-finale", a concédé 1''63 au vainqueur. Trois Suisses ont échoué lors de l'avant-dernière manche. Luca Aerni, qui a manqué la finale pour 0''02, a pris la 6e place, Daniel Yule la 7e et Marc Rochat la 8e. Lauréat des deux premières éditions et favori de cette épreuve, le Français Clément Noël a connu l'élimination en "demi-finale".

Itten revient prématurément à Glasgow Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Cedric Itten quitte la lanterne rouge de la Bundesliga Greuther Fürth et revient aux Glasgow Rangers. Le leader du Championnat d'Ecosse a activé la clause de retour de l'international helvétique. Dans un premier temps, le prêt de l'attaquant de 25 ans devait durer jusqu'à la fin de la saison. En douze matches de Bundesliga avec le néo-promu, Itten a inscrit deux buts. Le Bâlois possède un contrat valable jusqu'à l'été 2024 avec les Rangers.

Anthony Sauthier rejoint Yverdon-Sport Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Petit coup de théâtre dans le monde du football romand. Le capitaine du Servette FC, Anthony Sauthier (31 ans le 5 février) rejoint Yverdon-Sport en Challenge League jusqu'à la fin de la saison. Longtemps titulaire indéboulonnable sur le flanc droit servettien, Sauthier a perdu de son aura depuis le début de la saison. Alain Geiger semblait lui préférer de plus en plus Moussa Diallo au poste de latéral droit. Le Valaisan de Genève arrivait en fin de contrat au mois de juin cette année et le club ne semblait pas disposé à lui offrir une prolongation. Sauthier avait fait ses débuts en Super League sous les couleurs du FC Sion en 2009-2010. Il avait ensuite rejoint Servette alors en Challenge League pour la saison 2013-2014. Il a disputé 251 matches avec les Grenats jusqu'à son départ. Le club a d'ailleurs confirmé dans un tweet qu'il ne serait pas prolongé. A Yverdon, sous les ordres de Uli Forte, il retrouvera son ancien coéquipier Koro Koné. Le club vaudois occupe la 7e place de Challenge League.