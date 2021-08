Valenzuela 18e +++ Succès pour Neuchâtel Xamax

Albane Valenzuela 18e Albane Valenzuela: une 18e place au tournoi olympique. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Albane Valenzuela n'a pas signé une improbable remontada lors de l'ultime journée du tournoi olympique. La Genevoise se classe finalement au 18e rang alors qu'elle pouvait viser un diplôme. Albane Valenzuela a rendu une carte de 69 - 2 sous le par - lors de son dernier tour. Pour sa part, la Lausannoise Kim Métraux a pris la 54e place après sa dernière carte de 73. L'or est revenu à l'Américaine Nelly Korda. La no 1 mondial est, faut-il le rappeler,la fille du tennisman tchèque Petr Korda, victorieux notamment de l'Open d'Australie 1998.

Un quatrième titre de rang pour les Etats-Unis Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Les Etats-Unis tiennent leur revanche ! Ils ont cueilli l'or des Jeux de Tokyo à la faveur de leur succès en finale devant la France contre laquelle ils restaient sur deux défaites. Battus par les "Bleus" en quart de finale du Mondial 2019 (89-79) et au premier tour de ce tournoi olympique (83-76), les Etat-Unis se sont imposé 87-82. Même s'ils sont restés sous la menace d'un adversaire valeureux jusqu'au buzzer, les Américains ont cueilli un succès qui ne souffre aucune discussion. Ils sont parvenus à défendre avec l'intensité voulue pour "voler" notamment 18 ballons aux Français. La France peut toutefois nourrir des regrets. Son déchet au lancer franc avec un 18 sur 29 qui fait tache dans une finale olympique, a pesé très lourd dans la balance. Dans le money time, Rudy Gobert et plus surprenant encore Nando De Colo ont manqué d'assurance dans cet exercice pour compliquer singulièrement les desseins de leur équipe. Dirigée par Gregg Popovich, l'emblématique coach de San Antonio, les Etats-Unis se parent pour la 16e fois de l'or en 19 olympiades. En 2000, ils avaient déjà battu la France en finale (85-75) à Sydney dans une rencontre beaucoup moins équilibrée que celle de Tokyo. Auteur de 29 points, Kevin Durant fut le grand homme de cette finale. Le joueur de Brooklyn remporte une troisième médaille d'or après Londres 2012 et Rio 2016 qui récompense justement son implication totale dans ce "Team USA".

Fabienne Schlumpf remarquable, Jepchirchir l'emporte Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fabienne Schlumpf a signé une très belle performance au marathon olympique à Sapporo, avec un 12e rang. Seules deux Européennes ont fait mieux qu'elle. L'or est revenu à la Kényane Peres Jepchirchir. Pour le deuxième marathon de sa carrière, Fabienne Schlumpf a fait preuve d'une remarquable maîtrise. La chaleur (30 degrés à l'arrivée, à 08h30 heure locale) a causé de nombreuses défaillances. Mais la grande Zurichoise, avec son bandeau réfrigérant et ses ravitaillements minutieux, s'est maintenue dans le groupe de tête aussi longtemps que possible. Quand les meilleures ont accéléré, vers le 25e km, elle a su garder la tête froide. L'ancienne spécialiste de la piste, finaliste aux JO 2016 sur 3000 m steeple, comptait améliorer son 18e rang de Rio. Elle y est parvenue brillamment, dans des conditions très dures, en 2h31'36. Seule la championne d'Europe, la Bélarusse Volha Mazuronak, 5e, et l'Allemande Melat Kejeta, 6e, ont fait mieux qu'elle côté européen. Les deux femmes les plus rapides de la planète sur route ont occupé les deux premières places. Peres Jepchirchir, recordwoman du monde du semi-marathon, s'est imposée en 2h27'20, devant sa compatriote kényane Brigid Kosgei, détentrice du record du monde du marathon, à 16 secondes. L'inattendue Américaine Molly Seidel, au palmarès vierge jusque-là, a réussi la course de sa vie pour prendre le bronze, à 26''. La Soleuroise Martina Strähl s'est classée 51e en 2h39'25.

Tottenham: Kane de retour à l'entraînement samedi Image: KEYSTONE/AP/Carl Recine Harry Kane (28 ans) reprendra l'entraînement samedi avec Tottenham. Le buteur, qui souhaite être transféré, a balayé les accusations de boycott du club qui lui ont été adressées. "Je n'ai jamais refusé et je ne refuserai jamais de m'entraîner. Je serai de retour au club demain (samedi), comme prévu", a posté Kane sur les réseaux sociaux. L'international anglais a dit avoir été touché par les accusations selon lesquelles il boycotterait son club pour forcer son départ. "Cela fait presque dix ans que j'ai fait mes débuts avec les Spurs. C'est la raison pour laquelle il est douloureux de lire ces critiques sur mon professionnalisme."

Finale du football féminin: le Canada bat la Suède aux tirs au but Image: KEYSTONE/AP/Fernando Vergara Le Canada a remporté la finale du tournoi olympique dames à Yokohama. En finale, les joueuses à la feuille d'érable ont battu la Suède 1-1 ap, 3-2 tab au terme d'un gros suspense. La séance de tirs au but a été pleine de rebondissements... et de ratés. Les Suédoises ont bénéficié d'une balle de titre à 2-1 en leur faveur sur le tir de la capitaine Seger, cinquième tireuse. Mais son essai passait au-dessus de la barre. Le Canada réussissait ensuite ses deux tirs suivants, alors qu'Andersson manquait le sien. La Suède avait pris l'avantage à la 34e par Blackstenius, avant l'égalisation canadienne signée Fleming (67e/pen). Ensuite, les Suédoises ont eu davantage d'occasions, mais elles n'ont pas su concrétiser. Cela a fini par leur coûter l'or.

Janja Garnbret triomphe en combiné Image: KEYSTONE/EPA/Dimitris Tosidis Janja Garnbret est la première championne olympique d'escalade. La Slovène a fait honneur à son statut de favorite en finale, devançant les Japonaises Miho Nonaka (argent) et Akiyo Noguchi (bronze). La Zurichoise Petra Klingler avait échoué dès les qualifications. Multiple championne du monde, Janja Garnbret a dominé les débats tant en bloc qu'en difficulté vendredi. Sa 5e place obtenue en ouverture de ce combiné dans l'épreuve de vitesse fut donc sans conséquence pour la Slovène de 22 ans. L'escalade figurera toujours au programme olympique à Paris en 2024. Mais deux titres par genre y seront attribués: le premier en vitesse, le deuxième pour un combiné bloc/difficulté.

Sensationnels relayeurs italiens Lamont Marcell Jacobs, le leader d'un formidable relais italien. Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Les Italiens ont réalisé l'inimaginable exploit de remporter l'or olympique du 4x100 m à Tokyo. La Jamaïque, tout comme les Etats-Unis sortis en séries, n'est pas sur le podium. Avec le champion olympique du 100 m Marcell Jacobs, le magnifique Filippo Tortu comme dernier relayeur mais aussi deux quasi inconnus, Lorenzo Patta et Eseosa Desalu, l'Italie a bluffé le monde pour s'imposer en 37''50. Il s'agit du cinquième titre olympique pour les Transalpins à Tokyo, le troisième sur piste plus deux sur 20 km marche. Les Italiens ont devancé d'un centième les Britanniques, tandis que le Canada du champion olympique du 200 m Andre De Grasse a pris le bronze (37''70).

Les relayeuses suisses 4es Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les relayeuses suisses du 4x100 m quitteront Tokyo sur une déception. Elles ont terminé au pied du podium, à 2 dixièmes du bronze, après une course marquée par des imperfections. Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora ont couru en 42''08 (à 3 centièmes de leur record de Suisse), contre 41''88 aux Britanniques, médaillées de bronze. Devant, la Jamaïque de Shelly-Ann-Fraser-Pryce et Elaine Thomspon-Herah, médaillée d'or en 41''02, était intouchable, de même que les Etats-Unis, en argent (41''45). Cette 4e place des Suissesses correspond aux forces en présence. Les Suissesses ont été valeureuses. Mais avec le retour de la championne du monde du 200 m Dina Asher-Smith dans l'équipe britannique, les Anglaises étaient redoutables. Il est permis de se demander si les attentes dans le camp suisse n'étaient pas trop élevées. Pour monter sur la boîte, les Suissesses auraient dû être parfaites. Ce fut loin d'être le cas. Riccarda Dietsche n'a pas été foudroyante sur le premier relais. Et le dernier passage de témoin, entre Kambundji et Kora, s'est révélé très médiocre. La transmission a pris beaucoup de temps. Les larmes des Suissesses à l'arrivée, de Del Ponte et Kora en particulier, étaient amères. D'autant plus que le quatuor suisse termine pour la quatrième fois au pied du podium, après les Mondiaux de Londres en 2017 (5es), les Européens 2018 (4es) et les Mondiaux de Doha en 2019, les deux dernières fois pour une poignée de centièmes.

Faith Kipyegon barre la route à Sifan Hassan Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La Kényane Faith Kipyegon a conservé sa couronne olympique du 1500 m, à Tokyo. Elle a brisé les rêves de la Néerlandaise Sifan Hassan (3e), qui tentait un triplé insensé 1500-5000-10'000 m. Déjà sacrée sur 5000 m à Tokyo, Sifan Hassan a dicté d'entrée l'allure vendredi, sur un rythme élevé, pour "essorer" au train sa rivale kényane. Mais Kipyegon, battue par Hassan aux Mondiaux 2019 à Doha, était bien plus forte cette fois. Au Qatar, elle revenait d'une pause maternité. A Tokyo, contrairement à Hassan qui avait déjà quatre courses dans les jambes, elle avait la fraîcheur pour elle. La Kényane a assorti sa victoire d'un record olympique, en 3'53''11. Médaillée d'argent, la rayonnante Laura Muir a perpétué la tradition britannique du demi-fond au terme d'une course pleine d'intelligence, en 3'54''50, plus d'une seconde devant Hassan. L'Ecossaise a effectué un tour d'honneur main dans la main avec Kipyegon.

Allyson Felix dans l'histoire, Miller-Uibo en or Shaunae Miller-Uibo, star du tour de piste. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek A 35 ans, Allyson Felix est devenue l'athlète féminine la plus médaillée aux JO, après son dixième podium vendredi sur 400 m (bronze). Mais la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo était imbattable. Miller-Uibo, au sommet de sa forme, s'est envolée dans les 60 derniers mètres à Tokyo pour flirter avec le record olympique, en 48''36, et surtout gagner un deuxième titre olympique consécutif. L'épouse du décathlonien estonien Maicel Uibo a fait forte impression, avec son maillot turquoise des Bahamas, sa chevelure rose et sa magnifique foulée. Médaillée d'argent, la Dominicaine Marileidy Paulino a cueilli l'argent en 49''20. Pour ses cinquièmes Jeux consécutifs, Allyson Felix a arraché le bronze en 49''46. C'est sa dixième médaille aux JO, sa première en bronze (6 en or, 3 en argent). En attendant le 4 x 400 m. L'Américaine dépasse ainsi la Jamaïcaine Merlene Ottey, avec laquelle elle codétenait le record jusqu'à présent. Cette constance est d'autant plus impressionnante que Felix est devenue maman en 2018, au terme d'une grossesse très difficile. La Californienne était ensuite sortie de sa discrétion habituelle pour prendre publiquement la parole contre son équipementier, qui lui avait largement coupé les vivres à cause de sa maternité. Elle a réussi à faire plier Nike, ce qui a renforcé sa légende.

La Suisse 4e des qualifications Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse a décroché sans trembler son ticket pour la finale du saut par équipe, programmée samedi dès 12h (heure suisse). Le trio dirigé par Michel Sorg a cumulé 10 points de pénalité, dont 9 pour Steve Guerdat, terminant 4e des qualifications remportées par la Suède. Martin Fuchs et Steve Guerdat ont donc su évacuer la déception de l'épreuve individuelle, dans laquelle ils n'ont pas pu lutter pour les médailles, même si le Jurassien a fait tomber deux perches vendredi. Et Bryan Balsiger s'est montré à la hauteur pour sa première apparition dans un grand événement. Sans doute mis un peu plus en confiance par le sans faute de Martin Fuchs (1 point de pénalité pour dépassement de temps), le Neuchâtelois de 24 ans et sa jument Twentytwo des Biches ont signé un parcours exempt de toute erreur pour placer l'équipe de Suisse sur les bons rails. Qui plus est dans les délais impartis. La Suisse était ainsi quasiment certaine de faire partie des 10 finalistes avant même le passage de son champion olympique 2012. Steve Guerdat et Venard de Cerisy n'ont peut-être pas rassuré leurs supporters avec leurs 9 points de pénalité, mais ils ont assuré l'essentiel en permettant à leur équipe de lutter pour les médailles.

Cheptegei gagne en patron Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Patron du demi-fond prolongé depuis deux ans, Joshua Cheptegei a décroché l'or olympique du 5000 m à Tokyo. L'Ougandais a pris une revanche une semaine après sa médaille d'argent sur 10'000 m. Double recordman du monde du 5000 et du 10'000 m, champion du monde en titre du 10'000 et en cross, Cheptegei (24 ans) a résisté aux assauts des nombreux prétendants. Il s'est imposé en 12'58''15, devant le Canadien Mohammed Ahmed (12'58''61) et l'Américain Paul Chelimo (12'59''05). Cheptegei a couru comme un chef, n'hésitant pas à payer de sa personne en menant l'allure plus souvent qu'à son tour, avec son compatriote Jacob Kiplimo.

Julien Wanders à l'arrêt Julien Wanders a mal depuis six mois. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Julien Wanders est blessé aux ischio-jambiers. Une IRM passée mercredi a révélé une forte inflammation, avec un risque de fracture de fatigue. "Je me suis entraîné et j'ai couru avec des douleurs ces six derniers mois, sans comprendre le problème", révèle vendredi sur Instagram le coureur genevois, 21e du 10'000m il y a une semaine aux JO de Tokyo. "J'ai craint de devoir stopper ma préparation olympique. Je vais maintenant suivre le traitement nécessaire pour ma jambe et arrêter de courir pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je n'aie plus mal. Je vais revenir! De fait, le recordman d'Europe du semi-marathon, qui s'est essentiellement préparé au Kenya, est à la peine en compétition depuis plusieurs mois. Avant Tokyo, il avait dit se sentir bien. Mais ses résultats n'ont jamais été à la hauteur de son niveau habituel cette année.

Lionel Messi a des propositions, selon le président du Barca Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Lionel Messi a reçu des offres d'autres clubs, a confirmé le président du FC Barcelone. Il était pourtant prêt à rester pour cinq saisons de plus en divisant son salaire par deux, selon la presse. Messi, qui quitte le Barça après plus de vingt ans de vie commune, a "d'autres propositions", a déclaré M. Laporta, sans révéler quels clubs courtisaient le joueur, qui "voulait rester" au Barça. Selon la presse, Manchester City et le PSG sont sur les rangs pour faire venir le sextuple Ballon d'Or. Revenant vendredi en conférence de presse sur les raisons financières qui ont empêché le Barca de conserver sa vedette, son président a expliqué qu'une prolongation du contrat de Lionel Messi aurait représenté un "risque" financier pour le FC Barcelone, actuellement en grandes difficultés. "Un investissement du volume représenté par Leo Messi comportait certains risques que nous étions prêts à assumer", mais "lorsque nous avons compris en détail la situation du club" après un audit, "nous n'avons pas voulu mettre plus en péril l'institution", a déclaré le président du club blaugrana lors d'une conférence de presse très attendue. M. Laporta, élu en mars sur la promesse de garder Messi au Barça, a, par ailleurs, accusé le fair-play financier mis en place par la Liga espagnole de l'avoir empêché d'atteindre ce but. "Je suis triste, mais je pense que nous avons fait ce qui était le mieux pour les intérêts" du club, a-t-il encore dit. Jeudi, le club catalan a annoncé que l'Argentin de 34 ans ne signera pas de prolongation de contrat au FC Barcelone, où il a effectué toute sa carrière professionnelle chez les blaugrana. Un accord avait pourtant été trouvé entre le club et le joueur, ce dernier ayant accepté de diviser par deux son salaire pour cinq saisons supplémentaires, selon la presse espagnole.