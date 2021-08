Valenzuela remonte ++ 18 ans et en or

Roland-Garros

Les objets de Federer ça vous dit? Le sportif les met en vente!

Pour financer un projet éducatif en Afrique australe, Roger Federer va mettre aux enchères un éventail d'objets et d'habits qu'il collectionne depuis plus de 20 ans. Son objectif? Récolter 1,27 million de francs.

Le tennisman préféré des Suisses s'apprête à disputer ce qui sera peut-être son dernier Roland Garros. Cette fois, ce n'est pas de son jeu dont on parle, mais plutôt de son équipement. Car Roger Federer a décidé de mettre aux enchères certaines tenues et raquettes de ses 21 années de carrière. Tout ça, pour la bonne cause.

Bertold Mueller, directeur général de la société de ventes aux enchères Christie's, a déclaré:

L'intégralité des bénéfices de la vente sera versée à la Fondation Roger …