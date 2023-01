Kamila Valieva non sanctionnée par la Russie ++ Deux prolongations à Kloten

Le Mexique se voit infliger une amende de 100'000 francs suisses et un match à huis clos avec sursis, l'Equateur écope d'une amende de 20'000 francs suisses et d'un match à huis clos partiel, et la Serbie est sanctionnée d'une amende de 50'000 francs suisses et d'un match à huis clos partiel.

La FIFA a aussi engagé une procédure contre la fédération croate pour de "potentielles violations des articles 13 (discrimination) et 16 (ordre et sécurité lors des matches) du code disciplinaire de la FIFA" lors du match pour la troisième place contre le Maroc, remporté (2-1) par la Croatie.

La procédure contre l'Argentine vise notamment "de possibles violations des articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d'officiels)" lors de la finale du Mondial remportée face à la France aux tirs au but (3-3 ap).

Kloten alignera le même duo de gardiens la saison prochaine. Tant le Finlandais Juha Metsola et Sandro Zurkirchen ont prolongé leur contrat d'un an.

Derrière Feuz, on retrouve Gino Caviezel au 8e rang, Loïc Meillard au 9e, Justin Murisier au 11e et Niels Hintermann au 14e. Un résultat d'ensemble magnifique sur une piste au revêtement changeant entre neige agressive sur le haut et plus molle sur le bas. Un aspect à prendre en compte pour samedi afin d'ajuster au mieux son setup.

Si le duel entre les deux meilleurs skieurs de la planète a eu lieu, un homme est parvenu à se glisser entre les deux extraterrestres du ski alpin, il s'agit du Grison Stefan Rogentin. A l'aise sur le Lauberhorn, l'athlète de 28 ans a réalisé une course quasi parfaite pour échouer à 0''27 de Kilde. Mais le Grison a surtout décroché son premier podium en Coupe du monde. "Rogi" a-t-il franchi un cap? C'est possible. Toujours est-il qu'il confirme sa 7e place de Bormio.

Wengen: Alexis Monney commence à se faire un nom

Il vient tout juste de fêter ses 23 ans et dispute sa première saison en Coupe du monde. A Wengen, le Fribourgeois Alexis Monney veut confirmer ses bons résultats pour viser le top 30 mondial.

Jusqu'ici, c'est l'Italie qui lui a bien réussi. 18e et 26e des deux descentes de Val Gardena, le Fribourgeois a pris la 21e place de la descente de Bormio et la 23e du Super-G.

En parallèle, le champion du monde juniors de descente en 2020 trace sa route en Coupe d'Europe afin d'emmagasiner de l'expérience et des kilomètres de course. Et c'est justement grâce à sa deuxième place lors du Super-G de Coupe d'Europe sur le Lauberhorn le week-end dernier que le skieur des Paccots a pu valider son ticket pour un week-end de Coupe du monde exceptionnel dans l'Oberland bernois.

Interrogé après le deuxième entraînement de la descente où il a pris une jolie 14e place, le Châtelois est revenu sur son début de saison: "Je suis très content. Lors des deux premières courses à Lake Louise et Beaver Creek, le ski était là mais j'ai fait des fautes donc ce n'était pas top top. Mais après à Val Gardena, j'ai fait deux fois très bien et Bormio je ne m'attendais pas à ça. Après je ne me fixe pas vraiment d'objectifs, j'essaie de m'amuser et d'avoir du plaisir sur les skis et skier avec le moins de pression possible."

Sur les skis à 2 ans

Placé sur les lattes à deux ans par un père entraîneur de ski, Alexis Monney franchit les étapes pas à pas. Avec son mètre 82 et ses 87 kilos, le Fribourgeois possède un gabarit intéressant. Et il travaille avec l'ancien footballeur Stéphane Grichting afin de se perfectionner sur le plan physique.

Grâce à ses bons résultats, Alexis Monney peut profiter des entraînements à Wengen sans cette épée de Damoclès qui s'appelle qualification. "J'ai tout le temps dû me qualifier, sauf à Val Gardena, explique-t-il. Ce qui est bien c'est que ça fait une course en moins et donc moins de fatigue."

Ce qui a parlé en faveur du skieur des Paccots aux yeux des entraîneurs, c'est sa 2e place, derrière Gilles Roulin, lors du deuxième Super-G de Coupe d'Europe disputé sur le Lauberhorn le week-end dernier. "C'est une bonne chose d'avoir fait les Coupes d'Europe, concède-t-il. C'est une piste qui demande de l'expérience."

Heureusement qu'il y a eu cette 2e place, car le Fribourgeois n'a pas terminé la course la veille: "Lors du premier Super-G, j'ai presque chuté. J'étais un peu trop direct à l'entrée du Kernen-S et je suis allé dans les matelas à la sortie à droite, mais je ne me suis pas fait mal."

L'aide de Gilles Roulin

Sur le circuit de Coupe du monde, on voit toujours Justin Murisier et Marco Odermatt parler dans l'aire d'arrivée et analyser leurs courses. Ces échanges entre athlètes sont précieux. Novice, discret et respectueux de ses illustres confrères, Alexis Monney hésite à aller vers des garçons comme Marco Odermatt ou Beat Feuz: "Je n'ose pas trop aller vers eux pour ne pas les déranger. Mais quand j'ai des questions, je vais quand même vers eux. Autrement, il y a Gilles Roulin qui m'aide beaucoup. Et sinon je regarde beaucoup mes vidéos et j'essaie d'analyser tout seul."

Un nouveau classement dans les 30 serait un excellent résultat pour le Châtelois. Et au vu de sa forme et de sa confiance, il a toutes les cartes en mains pour réussir.