Van der Poel en patron sur le Giro ++ Zuber reste à l'AEK

Il y a un mois et demi en demi-finale à Indian Wells, pour leur deuxième duel, Nadal avait dû batailler plus de trois heures (6-4 4-6 6-3) pour s'en sortir face à son jeune compatriote.

Entre les deux, tout a changé pour le jeune Espagnol, qui fête ses 19 ans ce jeudi: pêle-mêle, il est devenu le plus jeune quart-de-finaliste de l'US Open dans l'ère Open en septembre dernier, il a remporté ses premiers trophées (4, dont 3 en 2022), dont son premier Masters 1000 à Miami début avril, et s'est fait une place dans le top 10 dans la foulée de son titre à Barcelone il y a une dizaine de jours. Exactement 17 ans après Nadal.

Le premier a eu lieu ici-même il y a un an, à un jour près: Alcaraz avait fêté ses 18 ans sur le Central madrilène face à "Rafa". Il n'avait alors inscrit que trois jeux et ne faisait pas encore partie des cent meilleurs joueurs mondiaux (120e exactement).

Alcaraz a lui ferraillé pendant plus de deux heures et demie. Il s'agira du troisième face-à-face entre les deux visages du tennis espagnol.

Dans l'après-midi, Nadal a dû écarter quatre balles de match et a souffert pendant plus de trois heures pour venir à bout 6-3 5-7 7-6 (11/9) du Belge David Goffin, ex-no 7 mondial aujourd'hui 60e après une longue blessure au genou gauche.

Finaliste l'an dernier à Cincinnati où elle n'avait été battue que par la no 1 mondiale Ashleigh Barty, Jil Teichmann a bouclé tôt vendredi matin un parcours à Madrid qui fut aussi brillant que celui accompli dans l'Ohio. A la faveur de ses quatre victoires en deux sets devant Petra Kvitova (WTA 30), Leylah Fernandez (WTA 20), Elena Rybakina (WTA 18) et Anhelina Kalinina (WTA 37), elle a non seulement remporté un chèque de 311'000 euros mais aussi cueilli les points WTA qui vont lui permettre de figurer ce lundi au 29e rang mondial, soit le meilleur classement d'une carrière de plus en plus emballante.

Jil Teichmann s'est inclinée 6-3 6-4 devant l'Américaine dans une partie qui a débuté à 23h25. Elle a payé au prix fort un début de match hésitant. La perte des trois premiers jeux l'a contrainte à faire la course depuis l'arrière. Dans le second set, elle a concédé encore une fois son engagement trop tôt. Mais elle parvenue à recoller au score à 4-4 avant de concéder une dernière fois son engagement dans un neuvième jeu qui a pesé très lourd dans la balance.

Avant cette issue bien malheureuse, Roman Josi avait comptabilisé un premier point lors de cette série. Le Bernois a délivré un assist, son 31e dans le cadre des séries finales, sur le 1-1 de Yakiv Trenin à la 16e. Tête de série no 1 de la Conférence Ouest, l'Avalanche avait ouvert à la 6e le score par Nathan MacKinnon, qui avait signé un doublé deux jours plus tôt lors de l'acte I remorté 7-2.

Le nouvel accord prévoit que Sabbatini effectuera ensuite un an supplémentaire au sein du staff, en tant que scout. Sabbatini a joué 339 matches avec Lugano et devrait bientôt battre le record détenu par René Morf, qui se monte à 346 apparitions pour le club du Cornaredo.

Trois éléments actuellement blessés ne joueront pas ce week-end à Stockholm contre la Suède (samedi) et la République tchèque (dimanche). Il s'agit du trio des Zurich Lions composé de Sven Andrighetto (hanche), Denis Hollenstein (genou) et Yannick Weber (pied).

L'attaquant Grégory Hofmann (Zoug) ne disputera pas les Mondiaux. Il reste sur une saison éprouvante, physiquement et émotionnellement, avec sa brève expérience en NHL, les JO, le titre de champion et la naissance de son premier enfant. "Grégory aurait voulu participer. Nous avons toutefois décidé d'un commun accord qu'il avait besoin de prendre une pause", a expliqué le sélectionneur.

Trois joueurs de Zoug, récemment couronné champion de Suisse, vont aussi arriver ces prochains jours: le gardien Leonardo Genoni et les attaquants Dario Simion et Fabrice Herzog. Un point d'interrogation subsiste concernant Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks), qui a été testé positif au Covid-19. Il faudra voir comment son cas évoluera.

Six nouveaux éléments ont rejoint vendredi l'équipe dirigée par Patrick Fischer. Il s'agit de Denis Malgin et Christian Marti, tous deux des Zurich Lions, ainsi que de quatre renforts en provenance de NHL, à savoir Timo Meier (San Jose Sharks), Pius Suter (Detroit Red Wings), Nico Hischier et Jonas Siegenthaler (tous deux New Jersey Devils).

Avec Daniil Medvedev, le tenant du titre Casper Ruud (ATP 7) et le finaliste de l'édition 2021 Denis Shapovalov (ATP 16), le Gonet Geneva Open présentera trois des joueurs les plus emblématiques de la nouvelle génération. Par ailleurs, les organisateurs espèrent attirer deux autres joueurs du tout premier plan dans les prochains jours avec les deux wild cards encore disponibles.

Finaliste cette année à l'Open d'Australie face à Rafael Nadal dans une rencontre qui fera date, le Russe est devenu le 22 février dernier le 27e no 1 mondial de l'histoire. Agé de 26 ans, Daniil Medvedev compte 13 titres à son palmarès. Il est vainqueur de Grand Chelem depuis son succès l'an dernier à l'US Open. Avant de triompher à New York, il avait enlevé notamment le Masters 2020 à Londres.

L'équipe finissant 6e et dernière du "Qualification Group" serait reléguée en Challenge League. La 5e et avant-dernière disputerait un barrage aller-retour contre le 2e de Challenge League, le vainqueur gagnant le droit de jouer dans l'élite la saison suivante.

La lutte pour les autres places européennes concernerait huit autres clubs. Ceux classés du 3e au 6e rang du "Championship Group" et les quatre premiers du "Qualification Group". Sous le nom d'"Europe play-off", il y aurait des quarts et des demi-finales (aller-retour) avant une finale en un seul match sur le terrain du club le mieux classé.

Le club classé en tête après la 2e phase jouerait à domicile le match 1 et l'éventuel match 3. Ces rencontres nécessiteraient un vainqueur et seraient décidées au besoin par des prolongations et des tirs au but.

Au terme de ces 32 rencontres au total des deux premières phases, le comité de la SFL propose une troisième phase inédite appelée "Championship Finals". Les deux premiers du "Championship Group" s'affronteraient pour le titre dans une série "best of 3".

La "Second Stage" mettrait aux prises les clubs classés de 1 à 6 dans le "Championship Group", et ceux classés de 7 à 12 dans le "Qualification Group". Dans les deux entités, chaque équipe jouerait 10 matches, soit une fois à domicile et une fois en déplacement contre toutes les autres du même groupe.

Durant la première, intitulée "First Stage", les 12 clubs joueraient chacun deux fois contre tous les autres, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Il y aurait ainsi un total de 22 matches.

Battu en finale à Belgrade deux semaines plus tôt, Novak Djokovic confirme sa montée en puissance à un peu plus de deux semaines de Roland-Garros, où il aura un titre à défendre. Pour mémoire, il dispute simplement son quatrième tournoi de l'année, lui qui avait été privé d'Open d'Australie après avoir été expulsé du pays.

Après ses six jours en jaune en juillet 2021 sur le Tour de France et son numéro dans Mûr-de-Bretagne pour ravir la tunique dorée à Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel était attendu vendredi. Il doutait de pouvoir lâcher les sprinters les plus agiles dans ce final "pas assez raide".

L'attaquant argentin a libéré les 70'000 tifosi ayant rempli San Siro en seconde période avec son 19e but en championnat (64e, 3-2). C'est Alexis Sanchez qui a ponctué d'un quatrième but la belle remontée milanaise (94e).

"Je vais essayer de communiquer et de travailler avec Mohammed (réd: Ben Sulayem, président de la FIA), je suis ici pour être un allié du sport, de Mohammed et de la F1 et je pense que nous avons d'autres chats à fouetter - des choses à faire, et un impact à avoir, donc c'est là que nous devons nous concentrer", a-t-il poursuivi.

"Le port de bijoux sous forme de piercing ou de chaînes en métal autour du cou est interdit pendant la compétition et peut donc être contrôlé avant le départ", a-t-il rappelé en marge du GP de Miami. "Le port de bijoux pendant la compétition peut entraver les interventions médicales ainsi que le diagnostic et le traitement ultérieurs s'ils sont nécessaires à la suite d'un accident".

"Nous avons des pilotes de réserve, donc nous sommes prêts et préparés pour le week-end. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville, je serai bien dans tous les cas", a ironisé le Britannique en conférence de presse, bardé de ses bagues, colliers, boucle d'oreille, piercing au nez, et pas moins de trois montres autour des poignets, alignées sur des fuseaux horaires différents.

Le Tour d'Italie s'élance ce vendredi de Hongrie. Moins populaire et médiatique que le Tour de France, il est aussi plus ouvert et plus spectaculaire. Johann Tschopp en parle avec amour: c'est sur la course rose que l'ex-pro valaisan a remporté sa plus belle victoire.

Personne n'a mieux résumé le Tour d'Italie que le journaliste Pierre Carey dans son livre sur le premier Grand Tour de la saison: «La course la plus dure du monde dans le plus beau pays du monde».