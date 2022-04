van der Poel gagne le Tour des Flandres +++ 1 point pour Lucerne

Super League: Lausanne-Sport bat Servette 4-1 dans le derby Zeki Amdouni ouvre le score sur penalty Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne-Sport s'est offert une lueur d'espoir. En battant Servette 4-1 dans le derby de la 28e journée de Super League, les Vaudois ont enfin renoué avec la victoire. Zeki Amdouni a été le héros de la rencontre côté lausannois. L'attaquant a en effet inscrit les trois premières réussites de son équipe (38e penalty/ 62e/67e). Alvyn Sanches a salé l'addition après une erreur de Gaël Clichy (72e). La contribution du gardien Mory Diaw ne doit pas être oubliée: il a sans doute mis ses coéquipiers sur les bons rails en retenant un penalty de Ronny Rodelin (16e) alors que Servette avait dominé en début de match. Situation précaire Le dernier succès du LS remontait au 21 novembre 2021 à Saint-Gall. C'est dire que celui qui a été obtenu devant 6045 spectateurs à la Tuilière dimanche a fait du bien au moral, même si la situation du club reste précaire avec encore sept points de retard sur le barragiste Lucerne. Alain Casanova a donc ainsi enfin pu mener ses troupes à la victoire après huit vaines tentatives et un seul point récolté. Pour son 150e match à la tête du Servette, l'entraîneur Alain Geiger s'attendait à une autre production de la part des siens. Les Grenat ont manqué le coche en début de rencontre en ne concrétisant pas leur domination. Ils se sont inexplicablement écroulés en seconde mi-temps, la réduction du score de Rodelin (76e) ne changeant rien à l'issue de ce derby. Pas de vainqueur à Bâle Au Parc St-Jacques, Bâle et les Young Boys ont fait match nul 2-2. Ce résultat a sans doute été accueilli avec joie du côté du FC Zurich, qui conserve ainsi une avance confortable de 12 points sur les Rhénans. Le FCB a pris les devants grâce à une lourde frappe de Taulant Xhaka (41e), qui marquait ainsi son premier but en Super League depuis quatre ans et un jour. YB parvenait à égaliser sur un tir d'Edimilson Fernandes dévié par un Bâlois (61e), mais Esposito, sur coup franc, redonnait l'avantage au FCB (71e). Muet depuis dix matches, Kanga mettait fin à cette période de disette en signant le 2-2 (78e). Bâle n'a plus réussi à battre YB depuis désormais huit matches. Quant aux Bernois, ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur en 2022.

Olympic gagne le choc au sommet Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Olympic a imposé sa loi à Massagno dimanche dans le choc de la 25e journée de SB League. Le leader fribourgeois a battu son dauphin Massagno 72-69 à St-Léonard. Invaincus depuis le 5 décembre et une défaite subie à... Massagno, les joueurs du coach Petar Aleksic ont cueilli dimanche leur 22e succès consécutif, toutes compétitions confondues. Ils ont toutefois souffert jusqu'au bout face à la seule équipe capable de les priver du triple Championnat/Coupe/SBL Cup. Olympic a pris les devants en deuxième mi-temps, signant un partiel de 7-0 en l'espace de 3'20'' pour mener 54-49 à la 28e minute. Massagno s'est accroché, revenant à deux longueurs (70-68) avec un peu plus de 30 secondes à jouer après un panier primé de son ailier Dusan Mladjan (24 points dimanche). Un rebond offensif crucial Olympic n'a toutefois pas flanché dans les dernières secondes. Kwamain Mitchell a certes manqué les deux lancers-francs dont il a bénéficié à 10''8 du "buzzer", à 70-68. Mais Natan Jurkovitz a alors pu récupérer un rebond offensif crucial, et Mitchell a cette fois-ci réussi ses deux lancers-francs, scellant l'issue du match.

Van der Poel s'impose pour la 2e fois, Küng brillant 5e Image: KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND Mathieu van der Poel (Alpecin) s'est adjugé dimanche un deuxième Tour des Flandres. Déjà vainqueur en 2020 à Audenarde, le Néerlandais de 27 ans s'est imposé au sprint devant son compatriote Dylan van Baarle (2e). Stefan Küng a terminé à une belle 5e place, sur les talons du gagnant. Ambitieux et confiant avant une course qui ne lui avait jusqu'ici jamais souri, Stefan Küng a signé dimanche la plus belle performance de sa carrière dans une classique. Le Thurgovien de 28 ans a échoué à seulement deux secondes de Mathieu van der Poel, qui a joué à se faire peur dans un final haletant. Pogacar, le grand perdant Le spécialiste du chrono, double médaillé de bronze du clm aux championnats du monde (2019, 2020), n'a rien à se reprocher. Il était présent aux avant-postes lorsque les choses très sérieuses ont démarré, à environ 50 km de l'arrivée, et n'a logiquement pas pu répondre à l'attaque de Tadej Pogacar dans le Koppenberg. Stefan Küng n'avait en outre pas à travailler au sein de son groupe de chasse. Son coéquipier chez Groupama-FDJ, Valentin Madouas (3e sur la ligne d'arrivée), était en effet parvenu à rejoindre Pogacar et van der Poel. Le Thurgovien regrettera toutefois peut-être d'être parti trop tard en contre-attaque. Seuls en tête à plus de 15 km de l'arrivée, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar ont en effet failli tout perdre à force de trop se regarder. Battu à la surprise générale par le Danois Kasper Asgreen l'an dernier dans le Ronde, le Néerlandais n'a toutefois pas failli dans l'emballage final. Tadej Pogacar, 4e sur la ligne, a quant à lui tout perdu au sprint. Le vainqueur des deux derniers Tours de France avait tout tenté pour se débarrasser de Mathieu van der Poel avant Audenarde. Mais son ultime attaque, placée dans la dernière ascension du Paterberg à quelque 13 km de l'arrivée, n'avait pas suffi. Bohli parmi les premiers attaquants Un autre Suisse s'est illustré sur ce Ronde. Tom Bohli (Cofidis), pourtant gêné par une fracture d'un métacarpe, a fait partie de la grande échappée du jour, formée à plus de 260 km de l'arrivée et qui a compté plus de 4'30'' d'avance. Le St-Gallois a lâché prise à 75 km de l'arrivée, alors que cette échappée était déjà condamnée.

Oxford gagne son traditionnel duel sur la Tamise contre Cambridge L'embarcation d'Oxford durant son parcours victorieux Image: KEYSTONE/AP/Joe Giddens Oxford a remporté la traditionnelle course sur la Tamise qui l'oppose chaque année à Cambridge. Les Suisses Barnabé Delarze et Roman Röösli faisaient partie de l'équipage victorieux. Sur les eaux du fleuve qui traverse Londres, l'incertitude n'a pas duré longtemps dans cette 167e édition de la Boat Race chère aux Britanniques. Oxford a très vite pris la tête et a régulièrement creusé l'écart face à son adversaire, qui avait aussi un Suisse dans ses rangs, Simon Schürch en l'occurrence. La dernière victoire d'Oxford remontait à 2017. Au palmarès général de l'épreuve, Cambridge mène encore 85-81. L'édition 1877 s'était conclue sur un nul.

Super League: 2-2 entre Lucerne et Lugano Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a arraché un point précieux lors de la 28e journée de Super League. Menés 2-0 par Lugano, les hommes de Mario Frick ont démontré de belles qualités de battants pour revenir à 2-2. Les Tessinois avaient pris les devants grâce à un doublé de Celar (38e/56e) et semblaient bien partis pour empocher les trois points. Mais la réduction du score signée Ugrinic (59e) a galvanisé Lucerne. Poussés par les plus de 15'000 spectateurs, les joueurs de Suisse centrale ont obtenu la récompense de leurs efforts sur une tête de Kvasina à la 86e. Toujours barragiste au 9e rang, Lucerne est à cinq longueurs de Grasshopper (8e) et à sept de Sion (7e). Lausanne (10e), qui joue en fin de journée à Genève contre Servette, compte dix points de moins.

Leandro Riedi stoppé en finale à Lugano Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Leandro Riedi (ATP 590) n'est pas parvenu à imiter Dominic Stricker (ATP 157), qui avait décroché son premier titre Challenger l'an dernier à Lugano. Présent pour la première fois à ce stade de la compétition dans un Challenger, le Zurichois de 20 ans s'est incliné 4-6 6-2 6-3 face à l'Italien Luca Nardi (ATP 297). Il a maîtrisé son sujet dans le set initial avant de subir la loi d'un joueur qui avait écarté une balle de match en quart de finale face à l'Argovien Jérôme Kym (ATP 1025). Cette défaite ne ternira en rien son excellent bilan des dernières semaines. En pleine confiance après avoir atteint les quarts de finale à Bienne dans la foulée de son titre ITF à Trimbach, le protégé d'Yves Allegro a notamment battu à Lugano Maxime Cressy (ATP 72) et Pierre-Hugues Herbert (ATP 134). Leandro Riedi, qui s'était révélé en atteignant la finale chez les juniors en 2020 à Roland-Garros - où il avait été battu par Dominic Stricker -, effectuera d'ailleurs un bon impressionnant dans le classement ATP. Il figurera lundi aux alentours de la 335e place, lui qui pointait au 693e rang à la fin 2021.

Wanders n'a pas réussi son pari Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Julien Wanders a souffert pour son premier marathon. A Paris, le médaillé de bronze des Européens de cross-country 2019 n'a pas pu faire mieux que 18e en 2h11'52. Le Genevois de 26 ans a eu le mérite de terminer la course, mais celle-ci ne s'est pas déroulée comme prévu. Il s'est retrouvé en difficulté dès le 12e km et a concédé beaucoup de temps après le 25e. Il a franchi la ligne à près de sept minutes du vainqueur, l'Ethiopien Deso Gelmisa (2h05'07). L'objectif du protégé de Renato Canova, soit s'approcher du record de Suisse de Tadesse Abraham (2h06'40), n'a pas été atteint. Les lièvres maison que Wanders avait emmenés du Kenya, sa base d'entraînement, n'ont pas suffi à lui permettre de retranscrire sur la distance mythique des 42,195 km ses formidables aptitudes sur les distances sur route inférieures. Pour rappel, il détient les records d'Europe du semi-marathon et du 10 km sur route. Enseignements Reste à espérer pour lui que cette première, avec toute l'expérience emmagasinée durant sa longue période de préparation, lui offrira un point d'ancrage précieux pour la suite. Avant le départ, le coureur du Stade Genève avait déclaré qu'il entendait continuer sa carrière en combinant les épreuves sur piste, qui lui permettent de peaufiner sa vitesse, et le marathon. Avec son chrono de Paris, Wanders devient le 5e performer suisse de tous les temps, derrière Abraham, Viktor Röthlin (2h07'23), Daniel Böltz (2h11'10) et Bruno Lafranchi (2h11'12). La course s'est disputée dans des conditions très fraîches mais propices, sous le soleil. Derrière Gelmisa, qui a remporté son deuxième marathon après Porto en 2019, et son compatriote Seifu Tura (2e à 3''), le Corse Morhad Amdouni (3e) a pulvérisé le record de France, en 2h05'22. Chez les femmes, la Kényane Judith Jeptum est devenue la première athlète en moins de 2h20' dans la Ville lumière (2h19'48).

Shaqiri sort sur blessure face à Dallas Shaqiri est sorti sur blessure samedi en MLS Image: KEYSTONE/FR171546 AP/DOUG MURRAY Le retour de Xherdan Shaqiri en MLS ne s'est pas déroulé comme prévu samedi. L'international suisse de Chicago a dû sortir sur blessure à la 19e minute d'un match dans lequel le Fire a fait match nul 0-0 avec Dallas. Le Bâlois, qui portait pour la première fois le brassard de capitaine d'une équipe dont il est la star incontestée, a ressenti des douleurs au mollet gauche. Son coach Ezra Hendrickson a expliqué avoir décidé de le sortir par mesure de précaution. Cette blessure pourrait néanmoins être due à un certain surmenage. Xherdan Shaqiri avait en effet disputé l'intégralité de ses quatre premiers matches de MLS, avant d'être aligné pendant 155 minutes au total avec l'équipe de Suisse face à l'Angleterre et au Kosovo. Une cadence dont il avait perdu l'habitude à Liverpool comme à Lyon.

Cinquième succès de suite pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta a fait la bonne affaire de la soirée de samedi en NBA. Les Hawks ont cueilli face aux Brooklyn Nets (122-115) leur cinquième succès consécutif, passant du 10e au 8e rang de la Conférence Est. Vainqueurs de 10 de leurs 13 derniers matches, Clint Capela et ses coéquipiers affichent désormais un bilan de 41 victoires pour 37 défaites. Ils ont ainsi dépassé les Nets de Kevin Durant (55 points samedi, record personnel) ainsi que Charlotte, qui sont tous deux certains de devoir passer par la case pré play-off. Les Hawks ont quant à eux gardé grâce à ce succès l'espoir de se qualifier directement pour les play-off (top 6). Mais ils n'ont plus leur destin en mains à quatre matches de la fin de la saison régulière: Chicago (6e) a décroché 45 victoires pour 33 défaites, Cleveland (7e) ayant obtenu 43 succès en 78 sorties. Atlanta a en tout cas fait le plein de confiance samedi, face à une équipe qu'elle pourrait retrouver en pré play-off. Son meneur Trae Young (36 points, 10 assists, 6 rebonds) a sorti une nouvelle fois le grand jeu, inscrivant 9 points dans la dernière minute de jeu. Clint Capela a quant à lui réussi 9 points et 12 rebonds.

Gottéron sort le LHC en cinq matches Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron est en demi-finale des play-off de National League. Les Dragons se sont imposés 5-4 après prolongation face à Lausanne samedi à St-Léonard pour remporter la série 4-1. Un but inscrit par Killian Mottet après 18'12'' de jeu supplémentaire a permis aux Fribourgeois de se hisser dans le dernier carré pour la première fois depuis... 2014. Depuis, ils ont échoué à trois reprises en quarts de finale, se retrouvant également trois fois en play-out. Inoffensif depuis le début de ces play-off, le power-play lausannois a pourtant enfin trouvé l'ouverture samedi soir. A deux reprises même, grâce à Martin Gernat (24e, 2-2) et à Lukas Frick, lequel a donné une deuxième fois l'avantage à son équipe d'un tir du poignet imparable à la 44e (4-3). Doublé pour Mottet Ce déclic aurait d'ailleurs pu changer la donne dans cette série. Mais le jeu de puissance fribourgeois est pour sa part vraiment irrésistible. Sur les 18 buts marqués par les Dragons en cinq matches, 9 l'ont été dans cette situation spéciale, dont les quatre premiers inscrits samedi! Lausanne a par ailleurs manqué une opportunité unique en "overtime" après que Julien Sprunger a écopé de 2' de pénalité à la 69e. Et c'est un puck perdu par Frick qui a causé la perte du LHC: David Desharnais a alors signé sa troisième passe décisive de la soirée en servant parfaitement Killian Mottet, déjà auteur du 4-4 à la 47e.

Le "Z" égalise à 3-3 face à Bienne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne a manqué une "balle de match" samedi face aux Zurich Lions. Battus 3-1 à domicile, les Seelandais devront se rendre une quatrième fois au Hallenstadion lundi pour l'acte VII de ce quart de finale des play-off de National League. Le but inscrit par Damien Brunner sur un service de Luca Cunti après seulement 39 secondes de jeu a longtemps semblé être suffisant pour Bienne, qui s'était imposé 3-1 jeudi sur la glace zurichoise. Mais les hommes du coach Antti Törmänen ont craqué dans les sept dernières minutes de jeu. Un doublé réalisé par Denis Hollenstein en l'espace de 98 secondes (54e et 55e) a permis au "Z" de renverser la vapeur, Reto Schäppi scellant le score dans une cage vide. Les Lions zurichois peuvent aussi remercier leur portier Jan Kovar: auteur de deux blanchissages dans cette série, le Tchèque a effectué 35 parades samedi.

Après son accident, Bernal ne courra aucun grand tour cette année Image: KEYSTONE/EPA Le Colombien Egan Bernal (Ineos) ne s'alignera sur aucun des trois grands tours cette année. Cette décision est la conséquence de son grave accident survenu à fin janvier. "Le Tour d'Espagne, ce serait peut-être un peu trop. Clairement, je ne serais pas prêt pour le courir, ce serait demander beaucoup à mon corps", a répondu le vainqueur du Tour de France 2019 à un journaliste qui le sondait sur ses intentions. La Vuelta, organisée fin août - début septembre, est le dernier des grands tours au calendrier de la saison après le Giro d'Italie en mai et le Tour de France en juillet. "Pour participer à ce genre de course, on ne peut pas improviser. Si on a une douleur, ça se voit et alors on ne peut pas aller au bout. Ce serait un rêve de pouvoir reprendre la compétition cette année, mais je ne veux pas donner de date, ce serait un peu irresponsable", a ajouté le Sud-Américain, qui s'aide encore d'une canne pour marcher. De retour sur le vélo Le coureur âgé de 25 ans a refait du vélo sur la route chez lui en Colombie il y a une semaine, deux mois après l'accident qui a failli lui coûter la vie. Le 24 janvier, il avait percuté l'arrière d'un bus arrêté sur une route en Colombie. Victime de multiples fractures, il avait subi cinq opérations de la colonne vertébrale, de la jambe droite et de la main droite. Il a ensuite déclaré avoir eu "95% de chances de devenir paraplégique" après "avoir failli perdre la vie".

Les Devils battus après avoir mené 6-2 Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Les Devils ont concédé une défaite rageante samedi en NHL. La franchise de Newark s'est inclinée 7-6 après prolongation face aux Florida Panthers, après avoir pourtant mené 6-2. New Jersey a cédé après 1'45'' de jeu en "overtime" face aux leaders de l'Atlantic Division, qui ont forcé la décision sur une réussite de Gustav Forsling. Les Devils menaient pourtant 6-2 à la fin du deuxième tiers, grâce notamment à un triplé de Yegor Sharangovich. Capitaine des Devils, Nico Hischier a signé un assist sur le 5-2, inscrit par Sharangovich en infériorité numérique à la 35e. Le centre valaisan affiche désormais 49 points à son compteur 2021/22. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler n'a en revanche pas inscrit de point samedi.

Les Lions s'imposent à Neuchâtel Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Battus par Nyon au Pommier mardi, les Lions de Genève ont parfaitement réagi samedi. Les hommes du coach Andrej Stimac sont allés s'imposer 74-70 après prolongation sur le parquet d'Union Neuchâtel lors de la 25e journée de SB League. Les Lions sont revenus de très loin dans cette partie, et plutôt deux fois qu'une. Menés de 16 points à la 22e (34-18) puis de 12 longueurs à la 34e (55-43) après avoir recollé à 36-35 à la 26e, ils ont arraché la prolongation à 5'' du buzzer (63-63). Et Union a craqué dans cette période supplémentaire. Deux fautes techniques, sifflées en fin de quatrième quart-temps au banc et à l'entraîneur Mitar Trivunovic, ont coûté d'entrée deux points aux Neuchâtelois. Et le panier primé réussi par Eric Nottage à 2'20'' de la fin les a assommés (72-67). Monthey-Chablais reste par ailleurs accroché à la 8e place, la dernière donnant accès aux play-off. Les Valaisans ont dominé Swiss Central 79-70 à Lucerne et conservent un point d'avance sur les Starwings (9es), qui ont battu Boncourt 98-92 en terre jurassienne. Les Rhénans ont toutefois un match en retard sur Monthey-Chablais.