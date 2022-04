Van Gaal souffre d'un cancer ++ Alcaraz gagne à Miami

Louis van Gaal annonce souffrir d'un cancer Louis van Gaal souffre d'un cancer de la prostate Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal a déclaré lors d'une interview télévisée dimanche soir qu'il souffrait depuis un certain temps d'un cancer de la prostate. La maladie ne l'empêchera pas, selon lui, de se rendre au Qatar pour le Mondial (21 novembre-18 décembre). Les joueurs "ne le savent pas", a déclaré Louis van Gaal, 70 ans, à la télévision RTL. Il a ajouté qu'il avait déjà subi 25 irradiations, notamment le soir pendant les camps d'entraînement de la sélection néerlandaise. "Cela fait partie de ma vie", a-t-il ajouté, invité sur un plateau de télévision à l'occasion de la sortie prochaine d'un film sur sa vie, intitulé Louis. "J'ai traversé tellement d'épreuves dans ma vie, de maladie et de mort, je suis probablement devenu plus riche en tant que personne à cause de toutes ces expériences", a poursuivi van Gaal, qui en est à son troisième mandat à la tête des "Oranje" (après 2000-2001 et 2012-2014). Testé positif au Covid-19 en mars, le technicien avait suscité une controverse le mois dernier en estimant que la décision d'organiser le Mondial au Qatar était "ridicule" et en accusant la FIFA d'avoir été uniquement motivée par "l'argent et des intérêts commerciaux".

Hischier marque en vain face aux Islanders Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Nico Hischier a atteint pour la deuxième fois la barre des 50 points sur une saison en NHL. Le capitaine des Devils a inscrit dimanche son 19e but dans cet exercice 2021/22, dans un match perdu 4-3 face aux New York Islanders. Le centre valaisan, qui a marqué le dernier but de cette rencontre à 1'06'' de la fin, est donc bien parti pour améliorer son record personnel (52 points). Ce record date de sa première saison en NHL (2017/18), la seule dont il a pu disputer tous les matches. Les Devils ont encore 13 parties à leur programme en saison régulière. Mais ils manqueront pour la quatrième fois consécutive les play-off, auxquels Nico Hischier n'a jusqu'ici goûté qu'à une seule reprise (défaite 4-1 face à Tampa Bay au 1er tour en 2018). Les play-off, Minnesota devrait en revanche sauf accident pouvoir y prendre part. Le Wild de Kevin Fiala a cueilli dimanche une 9e victoire dans ses 10 derniers matches, s'imposant 5-1 à Washington pour conforter sa 2e place dans la Central Division.

Les Lakers scotchés à la 11e place à l'Ouest Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les Lakers voient les barrages qualificatifs pour les play-off de NBA s'éloigner de plus en plus. La franchise de Los Angeles a subi dimanche sa sixième défaite de rang, s'inclinant 129-118 face à Denver. L.A. a longtemps tenu tête aux Nuggets (129-118) avant de craquer dans le "money time". Car au final, l'absence de LeBron James, tenu de reposer sa cheville gauche douloureuse pour la quatrième fois dans les six derniers matches, a inévitablement pesé. Il avait marqué 38 points vendredi face aux New Orleans Pelicans. Les Lakers, qui se sont heurtés à un Nikola Jokic en feu (38 points, 18 rebonds, 6 assists), restent engoncés à la 11e place de la Conférence Ouest avec 31 victoires pour 47 défaites. Ils sont toujours devancés par San Antonio (10e/33-45), qui a battu Portland 113-92 dimanche. Les deux équipes ont encore quatre matches à jouer en saison régulière...

Italie: lutte acharnée en tête de la Serie A Insigne inscrit le premier but de Naples sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Alberto Mariani Naples a mis la pression sur l'AC Milan en allant s'imposer 3-1 à Bergame contre Atalanta lors de la 31e journée de Serie A. Les rossoneri recevront pour leur part Bologne lundi soir. Les deux leaders comptent 66 points, mais Naples a disputé une partie de plus. Contre l'Atalanta (avec Remo Freuler jusqu'à la 83e), les Napolitains ont marqué par Insigne (13e/penalty), Politano (37e) et Elmas (81e). Les Bergamasques avaient réduit l'écart grâce à De Roon (58e). Zakaria de retour L'Inter Milan est revenu à trois points du duo de tête en remportant 1-0 le choc à Turin contre la Juventus. Un penalty de Calhanoglu dans le temps additionnel de la première mi-temps a fait la différence. Pour la Juve, Denis Zakaria est entré à la 34e. L'international suisse n'avait plus joué depuis sa sortie sur blessure contre Empoli le 26 février. Il a failli égaliser à la 73e, son tir étant dévié par Handanovic sur son poteau.

Liga: le FC Barcelone nouveau dauphin du leader Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone continue sa remontée en Liga. Les Catalans ont battu le FC Séville 1-0 dans le choc de la 30e journée et occupent désormais le 2e rang, à 12 points du Real Madrid. Après avoir galvaudé plusieurs occasions, Barcelone a enfin trouvé l'ouverture sur une belle frappe à la limite de la surface du jeune prodige Pedri (72e). Le Barça a joué un match de moins que le leader. Atlético Madrid et le FC Séville ont autant de points que les hommes de Xavi, mais avec une rencontre de plus.

Carlos Alcaraz confirme en s'imposant à Miami Carlos Alcaraz, un futur grand champion Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Carlos Alcaraz (ATP 16) est devenu à 18 ans le plus jeune vainqueur du tournoi Masters 1000 de Miami. L'Espagnol a battu en finale le Norvégien Casper Ruud (ATP 8) en deux sets, 7-5 6-4. Une tornade a tout emporté sur son passage à Miami: Carlos Alcaraz s'affirme bien comme le phénomène appelé à bientôt régner sur le tennis mondial. Dans la moiteur tropicale floridienne, un vent de fraicheur a soufflé fort et on se dit que l'Espagne du tennis a vraiment de la chance. Alors que Rafael Nadal, vainqueur du dernier Open d'Australie et seul recordman du nombre de titres du Grand Chelem (21), n'en finit pas de renaître à 35 ans, son successeur désigné est déjà prêt à prendre la relève. Ruud, qui disputait lui aussi sa première finale d'une épreuve de cette catégorie juste en-dessous des quatre Majeurs, en a fait les frais, battu en deux manches. Irrésistible ascension Alcaraz a remporté le troisième tournoi de sa carrière, le plus prestigieux, après ceux glanés sur terre battue à Rio de Janeiro en février et à Umag, en Croatie, l'an dernier. Le natif d'El Palmar, bourg localisé près de Murcie dans le sud-est de l'Espagne, acte ainsi son irrésistible ascension, démarrée de façon tonitruante en septembre dernier lorsqu'il avait éliminé, au bout d'un combat épique de plus de quatre heures, le Grec Stefanos Tsitsipas au 3e tour de l'US Open.

MotoGP: premier succès pour Aleix Espargaro et Aprilia Image: KEYSTONE/AP/Nicolas Aguilera Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté le Grand Prix d'Argentine MotoGP à Termas de Rio Hondo. L'Espagnol a ainsi fêté son premier succès en championnat du monde, toutes catégories confondues. L'aîné des frères Espargaro, qui avait signé la pole position, a été surpris au départ par son compatriote Jorge Martin (Ducati). Il l'a suivi de près durant la grande partie de la course avant de le dépasser à cinq tours de la fin. Ce metteur au point réputé, âgé de 32 ans, a ainsi connu son heure de gloire pour son 200e GP dans la catégorie reine, le 284e au total. Larmes de joie "Cela a été long! Je suis si heureux. Il y avait beaucoup de pression, la course n'a pas été facile, j'ai parfois manqué d'adhérence. C'est juste un rêve d'être en tête du championnat", a-t-il dit, après avoir ravalé ses larmes de joie. Les Espagnols ont écrasé la course, prenant les quatre premières places. Derrière le vainqueur, Martin a fini 2e à 0''807 devant les Suzuki d'Alex Rins (à 1''330) et Joan Mir (à 1''831). Tenant du titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a connu un GP difficile bouclé au 8e rang. Aleix Espargaro a fait coup double puisqu'il se retrouve aussi en tête du championnat du monde. Il a aussi en prime offert à Aprilia sa première victoire en MotoGP. Dans les autres catégories, l'Italien Celestino Vietti (Kalex) a gagné en Moto2, alors que l'Espagnol Sergio Garcia (GasGas) l'a emporté en Moto3. La prochaine course aura lieu dès dimanche prochain à Austin pour le GP des Amériques.

Davos: Nygren suspendu trois matches Magnus Nygren (Davos, en bleu) est suspendu pour 3 matches Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Magnus Nygren est suspendu pour trois matches. Le défenseur de Davos est sanctionné pour sa vilaine charge commise à la tête de Sandro Forrer lors de l'acte IV du quart de finale des play-off de National League face à Rapperswil-Jona. Le Suédois a déjà purgé une rencontre. Magnus Nygren, qui devra par ailleurs s'acquitter d'une amende de 5400 francs, ne pourra ainsi pas revenir aux affaires avant le premier acte d'une éventuelle finale. Davos est mené 3-2 par Rapperswil-Jona, le sixième match étant programmé lundi soir.

Bundesliga: un but pour Breel Embolo Breel Embolo: un but bon pour la confiance Image: KEYSTONE/AP/Bernd Thissen Breel Embolo a inscrit son cinquième but de l'exercice en Bundesliga. L'attaquant suisse du Borussia Mönchengladbach a ouvert le score contre Mayence. Le match s'est conclu sur un nul 1-1. Embolo, l'un des trois Suisses de "Gladbach" avec Yann Sommer et Nico Elvedi, a marqué à la 33e. Sommer a sauvé son équipe en effectuant un superbe arrêt en début de seconde période, mais les visiteurs, avec Silvan Widmer, ont fini par égaliser par Onisiwo (73e). Les deux clubs se trouvent dans le ventre mou du classement.

Premier League: un but inutile pour Fabian Schär Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Fabian Schär a inscrit son deuxième but de la saison en Premier League. Mais cela n'a pas suffi: son club de Newcastle a perdu 5-1 à Londres contre Tottenham lors de la 31e journée. L'international suisse a ouvert en vain le score pour les Magpies sur coup franc à la 39e. Les Spurs, qui sont en course pour finir dans le top 4, ont rapidement réagi. Davies a égalisé avant le repos (43e) avant les buts de Doherty (48e), Son (54e), Emerson (63e) et Bergwijn (83e) en seconde période.

Woods décidera de sa participation au dernier moment Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Tiger Woods entretient le suspense. Treize mois après l'accident qui a failli lui coûter la jambe droite, l'Américain aux 15 Majeurs décidera s'il fait son grand retour à la compétition au Masters d'Augusta juste avant le coup d'envoi jeudi. "Je vais me rendre à Augusta aujourd'hui (réd: dimanche) pour poursuivre ma préparation et mon entraînement. Ce sera une décision à l'heure du coup d'envoi, pour savoir si je participe au tournoi", a écrit l'ex-no 1 mondial sur son compte Twitter. Tiger Woods (46 ans) figure d'office sur la liste des participants à cette épreuve pour en avoir été un ancien vainqueur, cinq fois au total. Il a mis en ébullition le microcosme du golf la semaine passée en allant en Géorgie pour effectuer un 18 trous sur le parcours mythique, afin de tester sa condition physique. En février 2021, le Tigre avait failli périr dans un accident de la route en Californie. Il avait subi de multiples fractures à jambe droite, s'estimant chanceux d'avoir survécu et même d'avoir encore ses deux jambes. Mais il avait aussitôt exprimé la volonté de s'en relever pour revenir au golf, sans donner de calendrier.

Super League: Lausanne-Sport bat Servette 4-1 dans le derby Zeki Amdouni ouvre le score sur penalty Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne-Sport s'est offert une lueur d'espoir. En battant Servette 4-1 dans le derby de la 28e journée de Super League, les Vaudois ont enfin renoué avec la victoire. Zeki Amdouni a été le héros de la rencontre côté lausannois. L'attaquant a en effet inscrit les trois premières réussites de son équipe (38e penalty/ 62e/67e). Alvyn Sanches a salé l'addition après une erreur de Gaël Clichy (72e). La contribution du gardien Mory Diaw ne doit pas être oubliée: il a sans doute mis ses coéquipiers sur les bons rails en retenant un penalty de Ronny Rodelin (16e) alors que Servette avait dominé en début de match. Situation précaire Le dernier succès du LS remontait au 21 novembre 2021 à Saint-Gall. C'est dire que celui qui a été obtenu devant 6045 spectateurs à la Tuilière dimanche a fait du bien au moral, même si la situation du club reste précaire avec encore sept points de retard sur le barragiste Lucerne. Alain Casanova a donc ainsi enfin pu mener ses troupes à la victoire après huit vaines tentatives et un seul point récolté. Pour son 150e match à la tête du Servette, l'entraîneur Alain Geiger s'attendait à une autre production de la part des siens. Les Grenat ont manqué le coche en début de rencontre en ne concrétisant pas leur domination. Ils se sont inexplicablement écroulés en seconde mi-temps, la réduction du score de Rodelin (76e) ne changeant rien à l'issue de ce derby. Pas de vainqueur à Bâle Au Parc St-Jacques, Bâle et les Young Boys ont fait match nul 2-2. Ce résultat a sans doute été accueilli avec joie du côté du FC Zurich, qui conserve ainsi une avance confortable de 12 points sur les Rhénans. Le FCB a pris les devants grâce à une lourde frappe de Taulant Xhaka (41e), qui marquait ainsi son premier but en Super League depuis quatre ans et un jour. YB parvenait à égaliser sur un tir d'Edimilson Fernandes dévié par un Bâlois (61e), mais Esposito, sur coup franc, redonnait l'avantage au FCB (71e). Muet depuis dix matches, Kanga mettait fin à cette période de disette en signant le 2-2 (78e). Bâle n'a plus réussi à battre YB depuis désormais huit matches. Quant aux Bernois, ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur en 2022.

Olympic gagne le choc au sommet Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Olympic a imposé sa loi à Massagno dimanche dans le choc de la 25e journée de SB League. Le leader fribourgeois a battu son dauphin Massagno 72-69 à St-Léonard. Invaincus depuis le 5 décembre et une défaite subie à... Massagno, les joueurs du coach Petar Aleksic ont cueilli dimanche leur 22e succès consécutif, toutes compétitions confondues. Ils ont toutefois souffert jusqu'au bout face à la seule équipe capable de les priver du triple Championnat/Coupe/SBL Cup. Olympic a pris les devants en deuxième mi-temps, signant un partiel de 7-0 en l'espace de 3'20'' pour mener 54-49 à la 28e minute. Massagno s'est accroché, revenant à deux longueurs (70-68) avec un peu plus de 30 secondes à jouer après un panier primé de son ailier Dusan Mladjan (24 points dimanche). Un rebond offensif crucial Olympic n'a toutefois pas flanché dans les dernières secondes. Kwamain Mitchell a certes manqué les deux lancers-francs dont il a bénéficié à 10''8 du "buzzer", à 70-68. Mais Natan Jurkovitz a alors pu récupérer un rebond offensif crucial, et Mitchell a cette fois-ci réussi ses deux lancers-francs, scellant l'issue du match.

Van der Poel s'impose pour la 2e fois, Küng brillant 5e Image: KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND Mathieu van der Poel (Alpecin) s'est adjugé dimanche un deuxième Tour des Flandres. Déjà vainqueur en 2020 à Audenarde, le Néerlandais de 27 ans s'est imposé au sprint devant son compatriote Dylan van Baarle (2e). Stefan Küng a terminé à une belle 5e place, sur les talons du gagnant. Ambitieux et confiant avant une course qui ne lui avait jusqu'ici jamais souri, Stefan Küng a signé dimanche la plus belle performance de sa carrière dans une classique. Le Thurgovien de 28 ans a échoué à seulement deux secondes de Mathieu van der Poel, qui a joué à se faire peur dans un final haletant. Pogacar, le grand perdant Le spécialiste du chrono, double médaillé de bronze du clm aux championnats du monde (2019, 2020), n'a rien à se reprocher. Il était présent aux avant-postes lorsque les choses très sérieuses ont démarré, à environ 50 km de l'arrivée, et n'a logiquement pas pu répondre à l'attaque de Tadej Pogacar dans le Koppenberg. Stefan Küng n'avait en outre pas à travailler au sein de son groupe de chasse. Son coéquipier chez Groupama-FDJ, Valentin Madouas (3e sur la ligne d'arrivée), était en effet parvenu à rejoindre Pogacar et van der Poel. Le Thurgovien regrettera toutefois peut-être d'être parti trop tard en contre-attaque. Seuls en tête à plus de 15 km de l'arrivée, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar ont en effet failli tout perdre à force de trop se regarder. Battu à la surprise générale par le Danois Kasper Asgreen l'an dernier dans le Ronde, le Néerlandais n'a toutefois pas failli dans l'emballage final. Tadej Pogacar, 4e sur la ligne, a quant à lui tout perdu au sprint. Le vainqueur des deux derniers Tours de France avait tout tenté pour se débarrasser de Mathieu van der Poel avant Audenarde. Mais son ultime attaque, placée dans la dernière ascension du Paterberg à quelque 13 km de l'arrivée, n'avait pas suffi. Bohli parmi les premiers attaquants Un autre Suisse s'est illustré sur ce Ronde. Tom Bohli (Cofidis), pourtant gêné par une fracture d'un métacarpe, a fait partie de la grande échappée du jour, formée à plus de 260 km de l'arrivée et qui a compté plus de 4'30'' d'avance. Le St-Gallois a lâché prise à 75 km de l'arrivée, alors que cette échappée était déjà condamnée.