Verstappen devrait prolonger ++ Fury va prendre sa retraite

Guerre en Ukraine: les Brésiliens racontent leut fuite du pays Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Après deux jours de périple pour fuir l'Ukraine en guerre, une quinzaine de footballeurs brésiliens ont enfin pu rentrer chez eux. Ils sont soulagés, mais très éprouvés par "l'horreur" du conflit. "Le plus dur, c'est tout ce que nous avons vu sur la route, des gens qui sont morts et n'avaient rien à voir avec toute cette situation", a confié aux journalistes Pedrinho, attaquant du Shakhtar Donetsk, à son arrivée à l'aéroport de Guarulhos, près de Sao Paulo. "J'avais dans mes bras ma fille de quatre mois et je voulais juste qu'elle aille bien. C'était une horreur, des images terribles, des villes détruites. Ça reste gravé dans mon esprit", a ajouté ce joueur de 23 ans formé aux Corinthians de Sao Paulo et passé par le Benfica Lisbonne. "Tout ce que je veux, à présent, c'est passer du temps avec ma famille. À chaque fois que je leur parlais, je leur disais adieu, parce que je me disais que c'était peut-être la dernière fois que j'entendais leur voix", a-t-il raconté. "Bruit des bombes" Le Shakhtar, qui dispute régulièrement la Ligue des champions, a depuis une quinzaine d'années une véritable légion brésilienne dans son effectif: ils sont 13 actuellement, si l'on compte Junior Moraes, né à Santos, près de Sao Paulo, mais naturalisé ukrainien. Quand l'offensive russe sur l'Ukraine a commencé, jeudi dernier, ils se sont réfugiés avec femmes et enfants dans un hôtel de la capitale, où les ont rejoints leur compatriote Vitinho et l'Uruguayen Carlos De Pena, joueurs du Dynamo Kiev. Avant le début du conflit, il y avait environ 500 Brésiliens en Ukraine. Il n'en reste à présent qu'une centaine, selon l'ambassade du Brésil à Kiev. "Tout a explosé du jour au lendemain. Jeudi matin, nous étions chez nous et nous avons commencé à entendre le bruit des bombes, des avions de chasse. C'était le début du cauchemar", a dit De Pena. Pleurer dans les toilettes "C'était compliqué d'organiser une évacuation parce qu'il y avait beaucoup de gens désespérés et en fuite, les troupes russes se rapprochaient de la capitale", a-t-il raconté. Il a aussi révélé qu'il se cachait dans les toilettes pour pleurer à chaque fois qu'il recevait des messages de proches. "On entendait des explosions sans arrêt. La nourriture a commencé à manquer. C'était dur de garder son calme", a renchéri Marlon, défenseur de 26 ans du Shakhtar, qui était le porte-parole des footballeurs dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux pour réclamer l'aide du gouvernement brésilien. Train de nuit Confinés à l'hôtel trois jours durant, les joueurs et leurs familles ont fini par se rendre en toute hâte à la gare centrale de Kiev, grâce à une escorte mise en place par l'UEFA et la Fédération ukrainienne. On venait de leur dire que la situation "allait empirer", selon Pedrinho. C'était le début d'un périple de 17 heures en train et 15 heures d'autocar. Ils ont traversé la frontière pour atteindre la Roumanie, d'où ils ont pu prendre l'avion pour le Brésil. "À notre départ, il faisait très sombre, on ne savait pas ce qu'on pourrait croiser en chemin. On a voyagé de nuit, quand les conflits sont plus intenses", a raconté Maycon, milieu du Shakhtar, qui a fait ce voyage éprouvant avec ses parents, son épouse et leurs deux enfants. L'avenir professionnel des footballeurs brésiliens qui évoluent en Ukraine reste flou, toutes les compétitions locales étant suspendues. Ils pensent surtout à leurs coéquipiers restés dans le pays en guerre. "L'Ukraine souffre énormément et ça nous rend très tristes, nous avons de grands amis là-bas, j'espère que tout va s'améliorer", dit Maycon.

Verstappen devrait prolonger pour 4 ans avec Red Bull Max Verstappen, champion du monde de Formule 1, devrait prolonger son contrat avec l'écurie Red Bull "pour quatre à cinq ans". C'est du moins ce qu'affirme le quotidien De Telegraaf mercredi. D'après le journal néerlandais, Max Verstappen (24 ans), dont le contrat devait expirer fin 2023, "va s'inscrire dans la durée dans son équipe actuelle". Le Néerlandais devenir le pilote F1 le mieux rémunéré avec "un salaire estimé à 50 millions d'euros par saison". Son rival Lewis Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde sous contrat jusqu'à fin 2023 également, est pour le moment le pilote le mieux payé. Huitième sportif le mieux loti au monde en 2021, selon le magazine Forbes, le Britannique toucherait 62 millions de dollars rien que pour ses activités sportives, dont un salaire fixe de 55 millions (soit un peu moins de 50 millions d'euros...). Interrogé par l'agence néerlandaise ANP, un porte-parole de Red Bull n'a voulu ni infirmer, ni confirmer l'information. "Nous ne commentons pas cette publication, mais pouvons dire avec certitude que les pourparlers sont à un stade très avancé. Nous espérons pouvoir communiquer avant la fin de cette semaine", a déclaré le porte-parole.

Russes et Bélarusses participeront sous bannière "neutre" Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fin du suspense: les sportifs russes et bélarusses ont été autorisés mercredi à participer aux Jeux paralympiques de Pékin qui débutent vendredi. Alors que l'ombre d'une exclusion planait sur les athlètes des deux pays, l'organisation internationale a décidé de les laisser concourir, mais sous bannière "neutre". "Ils concourront sous le drapeau paralympique et ne figureront pas au tableau des médailles", a précisé le Comité international paralympique dans un communiqué diffusé sur son site internet. Au diapason de la condamnation générale de nombreux gouvernements, les instances sportives internationales ont entamé la rupture avec Moscou depuis quelques jours après l'invasion de l'Ukraine. Le CIO a exhorté lundi les fédérations à bannir de toutes les compétitions les Russes mais aussi les Bélarusses, dont le pays collabore à l'invasion. Le doute planait depuis quelques jours quant à leur participation aux Paralympiques de Pékin, en raison de la proximité immédiate de l'événement, qui aura lieu du 4 au 13 mars. "Un défi gigantesque" Autre interrogation: les sportifs paralympiques ukrainiens réussiront-ils à rejoindre la Chine pour participer aux épreuves ? L'espace aérien de l'Ukraine est en effet fermé, et les transports terrestres sont très perturbés depuis le début de l'invasion russe. "Faire venir l'équipe à Pékin sera un défi gigantesque", a concédé la semaine dernière Andrew Parsons, le président du CIP. La fédération ukrainienne paralympique a assuré mardi via un tweet que ses 29 sportifs (dont 9 guides) s'envoleraient bien pour les Jeux. L'équipe était censée arriver à Pékin mercredi, depuis un pays non précisé. Lors de l'édition 2018 à Pyeongchang, les Ukrainiens s'étaient illustrés avec plusieurs podiums en ski et en biathlon. La délégation avait décroché 22 médailles (dont 7 en or) et terminé sixième du classement.

Fury prendra sa retraite après le combat contre Whyte Image: KEYSTONE/AP/John Walton Tyson Fury a affirmé qu'il prendra sa retraite après son combat du 23 avril contre son compatriote Dillian Whyte à Londres. Le Britannique, qui défendra alors son titre de champion du monde WBC des lourds , estime qu'il n'a "plus rien à prouver". Tout le monde rêvait, en cas de victoire contre Whyte, son challenger officiel, d'un combat de réunification des titres contre le vainqueur de la revanche entre son compatriote Anthony Joshua et l'Ukrainien Oleksander Usyk qui lui a ravi ses ceintures WBA, IBF et WBO en septembre dernier. Mais en marge d'un évènement qui s'est déroulé mardi à Londres pour présenter son combat du 23 avril, Fury a assuré qu'il serait "complètement à la retraite" après avoir affronté Whyte. "Ce que je veux faire après la boxe, c'est lézarder sur une plage, boire des piña colada, conduire des Ferrari et vivre sur un bateau, point barre. Voilà ce que je ferai", a insisté le boxeur de 33 ans. Interrogé sur ses ambitions d'unification des ceintures, le "Gipsy King", le surnom qu'il s'est donné, a rétorqué qu'il était "double champion du monde invaincu, (qu'il avait) 150 millions sur (son) compte en banque et plus rien à prouver à qui que ce soit".

Hansjörg Wyss réfléchit à racheter Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Hansjörg Wyss, l'un des hommes les plus riches de Suisse, a déclaré mercredi qu'on lui avait proposé d'acheter Chelsea. Le propriétaire du club de Premier League, l'oligarque russe Roman Abramovitch, s'est mis en retrait après l'invasion de l'Ukraine. "Je me laisse encore quatre ou cinq jours de réflexion. Abramovitch demande trop en ce moment. Chelsea lui doit 2 milliards de livres, sauf que Chelsea n'a pas d'argent. Cela signifie que ceux qui achètent Chelsea doivent dédommager Abramovitch", a expliqué à Blick le milliardaire et philanthrope bernois. "Abramovitch fait partie des plus proches conseillers et amis de Poutine", a déclaré Hansjörg Wyss. "Comme tous les autres oligarques, il est paniqué. Il veut se débarrasser rapidement de Chelsea. Avec trois autres personnes, j'ai reçu mardi une offre pour acheter Chelsea à Abramovitch." Wyss, 86 ans et fondateur de l'entreprise de fabrication de matériel médical Synthes, a déclaré à Blick qu'il avait été sondé mardi, avec trois autres personnes. Cette annonce intervient après qu'Abramovitch a déclaré samedi qu'il prévoyait de confier ses parts dans le club aux administrateurs de la Fondation Chelsea. Le milliardaire a enfin affirmé qu'il ne ferait pas opération "seul". "Si j'achète Chelsea, ce sera avec un consortium de six à sept investisseurs".

Elina Svitolina "en mission" Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Sierra "J'étais en mission pour mon pays": jupe bleue et tee-shirt jaune, Elina Svitolina a battu mardi la Russe Anastasia Potapova au tournoi WTA de Monterrey, au Mexique. "Toutes les primes que je gagne ici iront à l'armée, alors merci pour le soutien", a déclaré l'Ukrainienne très émue, sous les applaudissements du public, après sa facile victoire (6-1, 6-2) contre la jeune Russe de 20 ans, 81e mondiale. Le visage grave, la tête de série numéro 1 a plusieurs fois porté sa main droite au coeur après sa victoire. L'Ukrainienne et la Russe ont échangé des salutations de rigueur à la fin du match. Elina Svitolina (WTA 15) avait dans un premier temps envisagé de boycotter son match pour protester contre l'invasion de son pays par Moscou. L'épouse de Gaël Monfils avait prévenu lundi qu'elle refuserait de jouer contre des Russes ou des joueuses du Bélarus, sauf si elles arboraient des couleurs neutres. L'ATP et la WTA ont indiqué dans un communiqué que les Russes et les Bélarusses pourraient continuer de participer à des tournois, mais "pas sous le drapeau" de leur pays "jusqu'à nouvel ordre".

Nico Hischier marque... et perd Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Buteur à sept reprises lors de ses neuf derniers matches, Nico Hischier n'a pu empêcher la... 30e défaite de la saison de New Jersey. Les Devils se sont inclinés 4-3 à Columbus. Face à l'ex-portier luganais Elvis Merzlikins, le Valaisan a inscrit sa 15e réussite de la saison pour permettre aux siens de revenir à 3-2 à la 36e. Les Blue Jackets devaient toutefois reprendre deux longueurs d'avance après 46'' de jeu dans l'ultime période grâce au 23e but de Boone Jenner. Nino Niederreiter a, lui aussi, comptabilisé un point et a connu l'infortune de la défaite mardi soir. El Nino a délivré un 13e assist pour son 29e point de l'exercice lors de la défaite 4-3 de Carlolina face au Detroit de Pius Suter, lequel est resté "muet" pour un cinquième match de rang. Cette défaite, qui survient après une série de cinq victoires d'affilée, ne remet pas en question la première place des Hurricanes dans la Metropolitan Division.

Les Hawks tombent à Boston Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Atlanta n'enchaîne pas ! Trois jours après leur succès 127-100 devant Toronto, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 107-98 à Boston. Les Hawks ont pourtant mené de 17 points (54-37) dans le deuxième quarter avant de subir la foudre. Les Celtics ont, en effet, réussi un partiel de 14-0 à l'entame du troisième quarter pour revenir dans le match. Victorieux désormais de dix de leurs douze dernières rencontres, ils se profilent comme un véritable outisder dans cette Conférence Est dominée par Miami. On ne malheureusement peut pas en dire autant d'Atlanta qui occupe toujours une bien modeste 10e place. A Boston, Clint Capela n'est pas parvenu à dynamiser le jeu intérieur de son équipe. Aligné durant 30 minutes, le Genevois a inscrit 5 points et a cueilli 11 rebonds pour un différentiel de -16.

Stan Wawrinka: "J'ai encore cette flamme en moi" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Stan Wawrinka a accordé à la presse... française sa première longue interview avant son retour aux affaires. A bientôt 37 ans, il veut croire que l'aventure n'est pas encore terminée. Sur le flanc depuis bientôt une année en raison d'une double opération au pied gauche, le Vaudois entend renouer avec la compétition au plus tard lors du Masters 1000 de Monte-Carlo qu'il a remporté en 2015 et qui débutera le 10 avril prochain. "Le but est de revenir sur terre battue", confirme le triple vainqueur en Grand Chelem dans les colonnes de "L'Equipe". "Je reviens pour terminer ma carrière, mais ça ne veut pas forcément dire dans les six mois. Je ne me prépare pas juste pour revenir cette année et dire au revoir en même temps, explique-t-il. J'ai encore cette flamme en moi qui fait que j'aime le tennis, que j'aime y jouer, que j'aime m'entraîner, que j'aime la dureté." Stan Wawrinka ne cache pas son objectif: regagner un titre. "Depuis ma blessure au genou il y a presque cinq ans, mon rêve est de regagner un tournoi ATP avant d'arrêter." Il avait cueilli son seizième et dernier titre en mai 2017 au Geneva Open. Le Vaudois a, enfin, avoué penser aux Jeux de 2024 à Paris. "Ces Jeux à Roland-Garros, ça peut constituer une belle motivation", dit-il.

David Wagner: "le titre n'est plus un sujet" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Cela était déjà difficile avant le match de ce soir. Alors maintenant..." Stéphane Chapuisat et les Young Boys ne nourrissent plus de grandes illusions. A moins d'un miracle, le titre est perdu. Le responsable du recrutement des Young Boys n'imaginait pas voir son équipe présenter un visage aussi médiocre à Genève. "Ce ne fut pas brillant", glisse-t-il. Son entraîneur David Wagner abonde dans le même sens. "Nous avons été très décevants ce soir. Il manquait à la fois de poids en attaque, de précision sur les balles arrêtées et de rigueur en défense", lâche l'Allemand. "Nous attentions pourtant beaucoup de ce match, poursuit l'Allemand. Nous étions conscients que Servette pouvait être un adversaire redoutable, mais l'idée était de prendre les trois points pour mettre la pression sur Zurich. Il n'est pas normal de se créer si peu d'occasions dans un tel match. Il y a l'action juste avant le but de Schalk qui peut tout changer et après rien du tout avant une tête de Sierro. Ce soir, le titre n'est plus un sujet. Le sujet, c'est de retrouver notre football samedi contre Lucerne."

La défaite de trop pour les Young Boys Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Young Boys ont sans doute perdu le titre au soir d'un 1er mars glacial à Genève. Battus 1-0 par le Servette FC lors de la 24e journée de Super League, les Bernois ont concédé leur première défaite de l'année, qui est déjà celle de trop. Ce résultat peut permettre au FC Zurich de creuser un écart insurmontable mercredi. S'il s'impose à Lucerne, le FCZ comptera, en effet, un avantage de 13 points sur le quadruple Champion en titre. Autant dire que la messe sera dite même s'il en restera 36 à distribuer. L'échec des Young Boys à la Praille fut consommé dès la 3e minute. De retour aux affaires après avoir été victime le 27 octobre dernier d'une fracture du coude, David von Ballmoos devait s'incliner sur une reprise à bout portant d'Alex Schalk qui a bénéficié du... 16e assist de la saison de Miroslav Stevanovic. Quelques secondes avant la réussite du Néerlandais, les Young Boys avaient galvaudé leur unique véritable occasion de la soirée lorsque Jordan Siebatcheu ne pouvait exploiter une offrande de Wilfried Kanga. YB balbutie son football A l'image de leur capitaine Fabian Lustenberger, les Young Boys ont balbutié leur football face à un adversaire qui fut loin de toucher au génie, mais qui a su témoigner d'un véritable esprit de corps. Cela faisait très longtemps que l'on n'avait pas vu un Lustenberger jouer aussi faux. Le capitaine n'a, il est vrai, guère été par ses équipiers. La déception la plus vive est venue de l'extrême discrétion affichée par Fabian Rieder et par Félix Mambimbi. Si elle a scellé le destin des Young Boys, cette rencontre a permis au Servette FC d'effacer un début d'année décevant. A Alain Geiger et à ses joueurs d'enchaîner pour que le public genevois si exigeant retrouve le chemin du stade. L'affluence pour la venue du champion - 5542 spectateurs - doit être qualifiée de misérable.

La lutte pour la 6e place toujours brûlante Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La lutte pour la 6e place en National League fait rage. Genève (5-1 à Ambri), Lausanne (8-2 contre Langnau) et Lugano (5-1 contre Ajoie) se sont tous imposés. Un suspense qui s'intensifie à moins de deux semaines de la fin de la saison régulière. Quatre équipes luttent pour obtenir la sixième et dernière place qualificative pour les play-off. Davos compte 1,644 point, Genève 1,587, Lausanne 1,545 et Lugano 1,500. Honneur au mieux classé pour commencer. En visite dans le nord du Tessin, Genève n'a pas démarré de la meilleure des manières. Kneubühler a ouvert le score à la 9e en mettant de la pression sur Gauthier Descloux et la défense des Aigles. Mais les joueurs de Jan Cadieux ont désormais cette faculté de ne pas perdre leurs moyens lorsque les choses ne tournent pas comme il faut. Ils ont donc égalisé sur leur premier power-play, contre le cours du jeu. Un power-play efficace à la 23e pour permettre à Filppula de donner de l'avance aux Genevois. Et puis à la 36e, Tanner Richard a fait mal aux Léventins en allant battre le nouveau portier finlandais des Biancoblu, Janne Juvonen. Les Grenat se sont mis à l'abri d'un retour léventin à la sortie de la deuxième pause grâce à Filppula. Genève-Servette peut maintenant préparer son déplacement en Ajoie vendredi. Un Jason Fuchs de gala Opposé à Langnau, Lausanne s'est fait plaisir dans sa patinoire. Un succès fleuve 8-2 qui porte la marque de la première ligne vaudoise composée de Sekac, Fuchs et Riat. Les trois hommes, ainsi que le défenseur Martin Gernat, ont été de tous les bons coups côté LHC. Les Lions avaient réglé la question après le premier tiers et un doublé de Fuchs, en plus d'un goal de Genazzi. Le power-play lausannois a bien fonctionné avec deux buts en trois opportunités, mais il convient tout de même de tempérer les éventuelles ardeurs vaudoises. Parce que Langnau traverse une période extrêmement compliquée depuis qu'Yves Sarault a succédé à Jason O'Leary sur le banc emmentalois. Même s'il a récupéré ses quatre attaquants étrangers, le coach québécois a dû confier le filet à deux juniors. C'est Tim Baumann qui a commencé et qui a été remplacé par Louis Kurt à la 27e après le 5-0. Le LHC va devoir utiliser cette énergie positive en vue des deux prochaines échéances, jeudi contre Lugano à Malley et vendredi à Bienne. Sans doute que le nouvel import Andy Miele sera utilisé pour faire souffler les organismes. Fribourg régale face à Zoug Autre club à la lutte pour cette sixième place, Lugano a fait le nécessaire contre Ajoie. Les Tessinois ont dominé la formation du plus tessinois des Jurassiens, Julien Vauclair, 5-1. A noter le doublé de l'Italien Giovanni Morini. Dans le match au sommet, le leader Fribourg a marqué les esprits. Alors qu'ils n'avaient pas battu Zoug cette saison, les hommes de Christian Dubé se sont rattrapés en infligeant un sec 6-2 au champion en titre. La ligne Mottet-Desharnais-Marchon s'est signalée en inscrivant les trois premiers buts. Puis c'est le capitaine Julien Sprunger qui y est allé de son doublé, avant que Marchon ne marque lui aussi son deuxième but de la soirée sur le 6-2 pour son cinquième doublé en carrière. Dans le derby bernois, Bienne a dominé Berne 5-2 dans la capitale. Un succès qui s'est dessiné au cours du tiers initial puisqu'il y avait 5-0 après 18'26. Damien Brunner s'est fait l'auteur d'un but et de trois assists. Dans le dernier match de la soirée, Zurich est allé s'imposer 4-1 à Rapperswil.

Un premier sacre pour Rögle en Champions League Image: KEYSTONE/EPA/Anders Bjurob Rögle BK a remporté mardi la première Champions Hockey League de son histoire. Le club de la ville d'Ängelholm s'est imposé 2-1 en finale à domicile face à Tappara Tampere, sept ans seulement après sa promotion en 1re division suédoise. L'homme du sacre fut l'ailier Daniel Zaar. International à 27 reprises - mais jamais encore sélectionné pour un grand rendez-vous, le Suédois a inscrit mardi les deux buts de son club formateur, qu'il a retrouvé il y a tout juste un mois après avoir entamé la saison en KHL avec le Torpedo Nizhny Novgorod. Rögle BK a fêté quatre succès face à des formations de National League durant son parcours victorieux. La formation suédoise avait battu Zoug à deux reprises durant la phase préliminaire, avant de dominer deux fois les Zurich Lions au stade des 8es de finale.

La fédération d'athlétisme bannit les Russes de ses compétitions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Russes et Bélarusses sont bannis de toutes les compétitions d'athlétisme "dans un avenir prévisible et avec effet immédiat", a annoncé World Athletics. La fédération suit la recommandation du CIO. Aucun Russe ne pourra donc prendre part aux Mondiaux en salle de Belgrade du 18 au 20 mars, ni aux Championnats du monde en plein air à Eugene (Oregon) en juillet prochain, précise World Athletics dans un communiqué. "Tous les athlètes, accompagnateurs et officiels russes et bélarusses seront exclus de tous les événements de World Athletics prévus dans un avenir prévisible et avec effet immédiat", a écrit l'organisation. Les athlètes russes concourant sous bannière neutre sont eux aussi "exclus des événements de World Athletics dans un avenir prévisible", y compris pour les Championnats du monde en plein air et en salle. Pour rappel, la fédération russe d'athlétisme est suspendue du monde de l'athlétisme depuis 2015, en raison "des violations pour dopages". World Athletics se réserve la possibilité de prendre des "mesures supplémentaires, y compris la suspension de la fédération bélarusse", lors de sa prochaine réunion la semaine prochaine, poursuit l'organisation. "Le monde est horrifié par ce que la Russie a fait, avec l'aide et la complicité du Bélarus. Les dirigeants mondiaux ont pensé pouvoir éviter une invasion par les voies diplomatiques mais en vain, compte tenu de l'intention inébranlable de la Russie d'envahir l'Ukraine", a déclaré le président de World Athletics, Sebastian Coe, cité par le communiqué. Les deux présidents de la commission des athlètes de la fédération internationale, le perchiste français Renaud Lavillenie et la lanceuse de poids néo-zélandaise Valerie Adams, ont salué cette décision, précise World Athletics dans son communiqué.