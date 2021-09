Verstappen en pole +++ Ambühl chouchou des Suisses

Mancini "déçu, mais pas inquiet" Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Roberto Mancini se dit "déçu mais pas inquiet" après le nul 1-1 concédé contre la Bulgarie jeudi dans les qualifications du Mondial 2022. Le sélectionneur italien devra néanmoins composer vraisemblablement sans Marco Verratti pour le match de dimanche à Bâle face à la Suisse. Après avoir fêté 20 succès consécutifs, l'Italie n'est pas parvenue à remporter un match officiel pour la première fois depuis presque trois ans. Cela met les champions d'Europe sous pression avant leur confrontation avec la Suisse. Ils n'ont pas franchement le droit à l'erreur, la 2e place du groupe étant synonyme de barrages. "Nous gardons notre calme" Roberto Mancini ne se fait pourtant pas trop de soucis avant le match capital prévu dimanche au Parc St-Jacques. "Nous sommes déçus du résultat obtenu face à la Bulgarie, mais pas inquiets. Nous avons de la qualité dans notre jeu. C'est pourquoi nous gardons notre calme", a-t-il assuré samedi. L'entraîneur des champions d'Europe ne veut pas voir son équipe se reposer sur ses lauriers après son triomphe estival. "Nous aimons repenser à ce titre. Mais l'équipe est jeune, elle peut et veut s'améliorer. Et nous savons que nous devrons nous battre et courir beaucoup à l'avenir pour gagner des matches", a-t-il souligné. Selon Roberto Mancini, la remarque s'applique d'autant plus avant cette rencontre prévue en Suisse. "Cet adversaire nous a toujours posé des problèmes. Ce sont toujours des matches compliqués face à la Suisse", a-t-il poursuivi. Chiellini de retour Même le net succès 3-0 obtenu dans la phase de groupes de l'Euro rentre dans cette catégorie."Le match a été équilibré jusqu'à la 55e minute. Les Suisses nous ont donné du fil à retordre pendant longtemps avec leur pressing élevé. Au final, le résultat était probablement trop sévère", a rappelé le capitaine Giorgio Chiellini. Le vétéran de la Juventus (37 ans) fera son retour au sein de la défense centrale italienne dimanche, après avoir été laissé au repos contre la Bulgarie. Marco Verratti ne devrait en revanche pas être de la partie, même si son genou est en voie de guérison. Roberto Mancini pourrait le remplacer par Lorenzo Pellegrini.

Guichets fermés pour Suisse - Italie dimanche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le match au sommet du Groupe C en qualifications pour la Coupe du monde 2022 entre la Suisse et la championne d'Europe, l'Italie se disputera à guichets fermés. L'ASF a vendu les derniers des 31'000 billets d'entrée samedi après-midi pour la partie qui se disputera au Parc St-Jacques à Bâle. Ainsi, la sélection suisse se produira devant la plus grande assistance à domicile depuis le match retour du barrage de qualification pour le Mondial 2018 contre l'Irlande du Nord en novembre 2017. Ce jour-là, ils étaient 36'000 dans un St-Jacques plein. En qualification pour l'Euro 2019, il y avait 24'766 contre l'Eire au Stade de Genève. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19 au printemps 2020, la Suisse n'a pu disputer que deux matches amicaux avec du public. En octobre 2020, ils étaient 4500 spectateurs à St-Gall pour le duel contre la Croatie. Mercredi dernier, ce fut la consternation avec seulement 3500 spectateurs à Bâle pour la première de Murat Yakin sur le banc de l'équipe de Suisse.

Champoussin vainqueur surprise à Herville, Roglic reste en rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manu Bruque Le Français Clément Champoussin a remporté samedi à 23 ans sa première victoire professionnelle lors de la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne à Castro de Herville (nord-ouest du pays). Le Slovène Primoz Roglic conforte sa place de leader. A l'avant toute la journée, Champoussin (AG2R-Citroën) est resté dans la roue des favoris quand ils ont repris l'échappée et a contre-attaqué à deux kilomètres de l'arrivée en laissant sur place le trio Adam Yates, Enric Mas et surtout Primoz Roglic, deuxième de l'étape et toujours en tête du général à la veille du contre-la-montre final, dimanche. Alors que le final a été marqué par plusieurs attaques dans le groupe des favoris, le basque d'Euskaltel Mikel Bizkarra a tenté ses chances quelques secondes avant Champoussin, mais a été repris... et c'est l'attaque du Français qui a été la bonne. Bouche grande ouverte dans la petite côte finale, Champoussin, au bout de l'effort, n'a même pas eu les forces de lever les bras en franchissant la ligne. Il s'agit de sa première victoire chez les professionnels sur le circuit World Tour, lui qui est seulement dans la deuxième année de son contrat pro. Il avait remporté en 2019 le Tour du Frioul quand il était encore réserviste chez AG2R. Cette année, même s'il a indiqué à l'arrivée avoir vécu une Vuelta "avec des hauts et des bas", Champoussin a tout de même terminé cinquième lors de la 14e étape au sommet du Pico Villuercas et surtout troisième de la 10e étape à Rincon de la Victoria. Le Bernois Gino Mäder a terminé 9e à 26'' du vainqueur du jour. Le coureur de la Bahrain occupe désormais une flatteuse 5e place au général à plus de 8' de Roglic. Il devrait conserver son rang lors de l'ultime "chrono" puisque son avance sur le sixième, le Colombien Egan Bernal, est supérieure à 3 minutes. Dimanche, la dernière étape de ce Tour d'Espagne 2021 sera un contre-la-montre individuel de 33,8 kilomètres entre Padron et Saint-Jacques-de-Compostelle, un chrono pour lequel Roglic est encore une fois favori, après sa victoire sur le contre-la-montre initial lors de la première étape. Troisième du classement général ce matin, le Colombien Miguel Angel Lopez, vainqueur de la 18e étape jeudi, a abandonné.

Colbrelli vainqueur et nouveau leader à la place de Küng Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Stefan Küng a dû céder son maillot de leader à l'occasion de l'avant-dernière étape du Tour du Benelux. Le Thurgovien est désormais quatrième du classement général à 1'07'' du vainqueur de cette étape vallonnée, l'Italien Sonny Colbrelli. Colbrelli (Barhain) a remporté la 6e étape avec 42'' d'avance sur son coéquipier slovène Matej Mohoric et le Belge Jasper Stuyven, samedi à Houffalize en Ardenne belge. Le Bernois Marc Hirschi a pris la 7e place dans le même temps que Mohoric. Ce succès permet au champion d'Italie de prendre le maillot bleu de leader au détriment du Suisse Stefan Kung, à la veille de la dernière étape, dont l'arrivée sera jugée au sommet du Mur de Grammont. Le Thurgovien s'est classé 21e à 1'02'' du vainqueur du jour sur un parcours peu favorable aux rouleurs. Au classement général, Colbrelli devance Mohoric de 51'' et le Belge Victor Kampenaerts de 53''. Quatrième, Stefan Kung est relégué à 67''. Colbrelli faisait partie d'un groupe de trois attaquants, avec Hirschi et Mohoric, échappés à 42 kilomètres de la ligne, dans la côte d'Achouffe. Il a placé son offensive décisive à 26 kilomètres d'Houffalize dans la côte Saint-Roch alors que le peloton était sur le point de reprendre les échappés. Le coureur de 31 ans a ainsi signé son quatrième succès cette saison, après son championnat national, la deuxième étape du Tour de Romandie et la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Avec Colbrelli et Mohoric aux deux premières places, l'équipe Barhain est idéalement placée pour empocher la victoire finale. Mais la dernière étape entre Namur (sud) et Grammont (nord) ne sera pas une promenade de santé. Un étape promise à un "Flahute" (spécialiste des courses flandriennes) puisque les coureurs franchiront à trois reprises le Bosberg et à quatre reprises le Mur de Grammont, deux monts qui font la légende du Tour des Flandres.

Verstappen en pole à domicile, Hamilton 2e sur la grille Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Max Verstappen (Red Bull-Honda) a signé la pole position de "son" Grand Prix des Pays-Bas samedi en Formule 1. Le Néerlandais s'élancera au côté du leader du championnat du monde, Lewis Hamilton (Mercedes), dimanche en première ligne sur la grille de départ. Deuxième du classement des pilotes à 3 longueurs du Britannique, Max Verstappen a été acclamé par ses très nombreux et bouillants supporters au terme d'une séance qualificative extrêmement serrée. Lewis Hamilton a en effet échoué à 38 millièmes seulement du Néerlandais, qui a décroché la 10e pole de sa carrière. La deuxième ligne sera occupée par Valtteri Bottas (Mercedes/3e) et Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda/4e), la troisième par les deux Ferrari de Charles Leclerc (5e) et Carlos Sainz Jr (6e). Tous les quatre ont concédé moins de sept dixièmes de seconde à un Max Verstappen en pleine forme. Dixième et dernier qualifié pour Q3, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a quant à lui terminé 7e de ces qualifications, son meilleur résultat en carrière. L'Italien n'a perdu que 0''705 sur Max Verstappen. Son équipier Robert Kubica, qui a remplacé Kimi Räikkönen (testé positif au Covid-19), s'est arrêté en Q1 (18e).

Andres Ambühl le préféré du public la saison dernière Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Andres Ambühl a été sacré pour la cinquième fois "joueur le plus populaire" du Championnat de National League. L'attaquant de Davos a été couronné d'un nouvel Award à la faveur du vote des fans. A bientôt 38 ans, il les fêtera le 14 septembre, le "Büehli du Sertigtal" comme on le surnomme sur les hauteurs davosiennes demeure un joueur fort apprécié par le public. Ce patineur hors-pair avait déjà été désigné "joueur le plus populaire" entre 2014 et 2017. Il succède au palmarès au Fribourgeois du CP Berne, Tristan Scherwey. Bien sûr, son bilan sportif parle pour lui avec six titres de champion de Suisse (5 x Davos, 1 x Zurich Lions) et une médaille d'argent au Championnat du monde 2013. Mais c'est surtout la personnalité qui est récompensée avec ce trophée. Le Grison donne toujours son maximum sur la glace et demeure modeste dans toutes les occasions. Les fans ne se sont pas trompés.

Elena Kratter 5e sur 100 m, Sofia Gonzalez 7e Image: KEYSTONE/EPA Elena Kratter n'est pas parvenue à cueillir une deuxième médaille aux Paralympiques de Tokyo. Médaillée de bronze jeudi à la longueur, elle a terminé au 5e rang de la finale du 100 m (T63), dans laquelle la Vaudoise Sofia Gonzalez s'est classée 7e. Elena Kratter (15''07) et Sofia Gonzalez (16''38) se sont montrées moins rapides que lors des séries matinales, au cours desquelles elles avaient toutes deux réalisé un nouveau record personnel en respectivement 15''02 et 16''17. Pas trop de regrets à avoir pour elles, Monica Graziana Contrafatto ayant cueilli le bronze en 14''73. L'Italie a par ailleurs signé un triplé. Ambra Sabatini s'est parée d'or en 14''11, explosant de 0''26 la marque établie en séries par sa compatriote Martina Caironi. La nouvelle championne paralympique avait d'ailleurs battu une première fois le record du monde en séries (14''39). Martina Caironi a décroché l'argent en 14''46. Médaille possible en badminton Battues en deux sets en demi-finale par une paire chinoise, Cynthia Mathez et Karin Suter-Erath devront par ailleurs se contenter de lutter pour le bronze en badminton en fauteuil roulant. Le duo helvétique fera figure d'outsider dimanche face aux Thaïlandaises Sujirat Pookkham/Annouy Wetwithan.

Mario Mandzukic prend sa retraite Image: KEYSTONE/EPA ANSA Mario Mandzukic a annoncé qu'il prenait sa retraite professionnelle. L'attaquant croate, auteur du but décisif contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2018, a pris cette décision trois ans après avoir disputé ses derniers matches en sélection. Mandzukic (35 ans), qui a fait sa carrière notamment au Bayern Munich et à la Juventus, l'a annoncée vendredi sur son compte Instagram en publiant une photo de ses premières chaussures de foot et en s'adressant, dans un message émouvant, au "cher petit Mario". Dans ce message, signé du "grand Mario", il explique, en post-scriptum: "si un jour, tu joues contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde, sois concentré vers la 109e minute". Ce but a offert la victoire 2-1 à son pays, qui s'était ensuite incliné en finale face à la France.

Le moment idéal pour renouer avec la victoire face à l'Italie Yann Sommer sera le capitaine suisse dimanche soir Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS La Suisse n'a pas battu l'Italie depuis plus de 28 ans. La sélection de Murat Yakin ferait un grand pas vers la Coupe du monde 2022 si cette série devait prendre fin dimanche à Bâle. C'est un succès face à la Squadra Azzurra, obtenu le 1er mai 1993 à Berne (1-0), qui avait ouvert les portes du Mondial 1994 à la Suisse. Cette victoire est d'ailleurs la dernière en date face à la Nazionale. Depuis lors, les Helvètes ont subi cinq défaites pour quatre nuls, tout en n'inscrivant que trois buts. "Beaucoup de chemin à parcourir" A l'exception de l'Angleterre (dernière victoire en 1981), la Suisse a battu tous les "grands" du football européen depuis mai 1993. Sa dernière victime de marque est évidemment la France, battue cet été en 8e de finale de l'Euro aux tirs au but. Le moment serait donc idéal pour renouer avec la victoire face à l'Italie, qui a lâché du lest en concédant le nul devant la Bulgarie jeudi. "Nous avons une belle opportunité. Mais nous prenons les échéances les unes après les autres", a martelé Murat Yakin. "Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, car il restera de nombreux matches à négocier après celui-là. L'objectif est de livrer une bonne partie contre l'Italie, malgré les nombreuses absences", a poursuivi le nouveau sélectionneur national. Quatre titulaires absents Les absents sont effectivement nombreux. Quatre titulaires indiscutables manquant ainsi à l'appel: le capitaine Granit Xhaka, testé positif au Covid-19, Remo Freuler, suspendu, et les attaquants Xherdan Shaqiri et Breel Embolo, pas encore suffisamment en forme. Et si l'on ajoute le forfait sur blessure du défenseur Kevin Mbabu, près de la moitié du onze de départ qui avait été archi-dominé par l'Italie à Rome (3-0) il y a près de trois dans le cadre de la phase de groupes de l'Euro est absent. Il y a donc beaucoup plus de nouveautés que prévu au sein de l'équipe de Suisse. Quatre joueurs ont fait leurs débuts en sélection mercredi lors du match de préparation face à la Grèce, et Murat Yakin a dû en convoquer quatre ces derniers jours. "Nous n'avons certainement pas eu une semaine facile. Beaucoup de choses sont différentes. Un nouvel entraîneur, et une nouvelle composition d'équipe", a glissé le gardien Yann Sommer, qui sera le capitaine de la sélection suisse en l'absence de Xhaka et de Shaqiri. Un collectif fort Pour Yann Sommer, il est clair que, dans un tel contexte, un résultat positif n'est envisageable qu'avec un collectif fort et un esprit d'équipe intact. "La communication sera très importante, nous devrons nous faire confiance", a-t-il précisé. "Dans le jeu, différents joueurs devront par ailleurs se répartir les tâches de Granit. Tout le monde aura la responsabilité de s'impliquer davantage afin que nous puissions réussir", a conclu le portier de Mönchengladbach. Mura Yakin affirme que son équipe a répondu à ses attentes pendant certaines phases mercredi face à la Grèce (victoire 2-1). "Dans les 20 premières minutes des deux mi-temps, nous avons été très bons. La répartition de l'espace était alors idéale, même si nous avons évolué avec deux systèmes de jeu différents", a-t-il lâché. Comme son prédécesseur Vladimir Petkovic, le Bâlois exige une solide assise défensive et une approche offensive constructive. Mais à l'avenir, il souhaite que son équipe porte plus rapidement le ballon dans la moitié de terrain adverse. "J'aimerais que Yann Sommer ait moins souvent le ballon dans ses pieds qu'à l'Euro", a-t-il souri.

Alfa Romeo: Räikkönen, positif au Covid-19, remplacé par Kubica Image: KEYSTONE/AP/EMILIO MORENATTI Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) a été testé positif au Covid-19 au Grand Prix des Pays-Bas de F1, ont annoncé samedi son écurie et les responsables du championnat. Le Finlandais est remplacé au volant par le Polonais Robert Kubica, le pilote de réserve. Räikkönen, qui a annoncé mercredi soir qu'il prendra sa retraite en fin de saison à 42 ans, "n'a pas de symptômes et son moral est bon. Il s'est immédiatement isolé dans son hôtel", a précisé son écurie dans un communiqué. "L'équipe a recherché tous ses contacts proches et n'attend pas d'impact supplémentaire sur son fonctionnement pour le restant de l'événement." Le Mexicain Sergio Perez, le Canadien Lance Stroll et le Britannique Lewis Hamilton ont tous les trois manqué des GP l'an dernier car ils avaient été atteints du Covid-19. Le Français Pierre Gasly, le Britannique Lando Norris et le Monégasque Charles Leclerc ont quant à eux été testés positifs pendant la trêve hivernale.

Rublev battu en cinq sets par Tiafoe Frances Tiafoe a fait plier Andrey Rublev en cinq sets Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Après Stefanos Tsitsipas, un autre outsider du bas du tableau masculin a connu l'élimination au 3e tour de l'US Open. Andrey Rublev a en effet subi les foudres de Frances Tiafoe. Quart de finaliste l'an passé à Flushing Meadows puis en début de saison à Melbourne, le Russe (no 5) s'est incliné 4-6 6-3 7-6 (8/6) 4-6 6-1 devant l'Américain (ATP 50). Il semblait pourtant avoir fait le plus dur en recollant à deux sets partout, après avoir remporté 16 des 19 derniers points disputés dans la quatrième manche. Mais Frances Tiafoe, qui s'était effondré après avoir signé le break pour mener 4-2 dans ce quatrième set, a survolé les débats dans la manche décisive. Le Floridien de 23 ans a remporté les cinq premiers jeux en réussissant 13 coups gagnants, contre 2 seulement pour un Andrey Rublev dépassé. Frances Tiafoe, qui avait atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie en 2019, affrontera le Canadien Felix Auger-Aliassime (no 12) dimanche en 8e de finale. Après les défaites d'Andrey Rublev et de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev (no 2) est quant à lui le seul membre du top 10 encore en lice dans le bas du tableau.

Naomi Osaka: Une pause "pendant un certain temps" Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Des larmes de détresse, et une pause qui s'impose. Naomi Osaka, en proie à des problèmes d'anxiété récurrents, a craqué en conférence de presse à l'US Open après son élimination dès le 3e tour. "Je pense que je vais faire une pause pendant un certain temps", a dit la Japonaise, qui était tenante du titre, après sa défaite surprise contre la Canadienne Leylah Fernandez (5-7 7-6 6-4). "Comment puis-je dire ça ? J'ai l'impression que ces derniers temps, quand je gagne, je ne me sens pas heureuse. Je ressens plus cela comme un soulagement", a-t-elle expliqué Difficile à exprimer "Et puis quand je perds, je me sens très triste. Je ne pense pas que ce soit normal. Je n'avais pas vraiment envie de pleurer, mais en fait, je me sens comme...", venait-elle de confier auparavant après une question d'un journaliste japonais. Sur quoi des larmes sont montées, qu'elle a essuyées et tenté de réprimer. En vain. Le modérateur a alors annoncé la fin de la conférence de presse, mais Naomi Osaka l'a interrompu: "je voudrais finir, pardon". Peinant à articuler, elle a poursuivi: "Je me sens comme... Hmm, c'est très difficile à exprimer. En fait, j'ai l'impression d'en être à ce point où j'essaie de comprendre ce que je veux faire, et honnêtement, je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match". Doutes pour Melbourne S'excusant une nouvelle fois, la Japonaise a tenté de cacher qu'elle fondait en larmes, remis son masque anti-Covid et s'est levée, mettant fin à une séquence extrêmement difficile qui a rappelé celle d'il y a deux semaines à Cincinnati où elle avait également craqué. "Je ne sais pas vraiment pourquoi ça se passe comme ça, maintenant", s'était à un moment interrogée Naomi Osaka, hagarde. "Nous sommes tous confrontés à certaines choses, et je sais que je suis confrontée à certaines choses", avait-elle ajouté. Le tennis étant bien loin de la rendre heureuse, la perspective de la voir défendre son titre à l'Open d'Australie en début d'année prochaine semble à ce stade improbable.

Osaka et Tsitsipas prennent la porte Naomi Osaka a connu l' Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Tenante du titre, Naomi Osaka (no 3) a connu l'élimination dès le 3e tour de l'US Open. La Japonaise s'est inclinée 7-5 6-7 (2/7) 6-4 devant la "teenager" Leylah Fernandez (WTA 73). Stefanos Tsitsipas (no 3) a subi le même sort face au grand espoir Carlos Alcaraz (ATP 55). En larmes après sa défaite, Naomi Osaka a annoncé "faire un break". La Japonaise tenait pourtant sa victoire en fin de deuxième set, puisqu'elle a mené 7-5 6-5 service à suivre. Mais elle a alors concédé son service en commettant de grosses fautes directes. Et elle s'est ensuite effondrée. Il s'agit d'une énorme contre-performance pour celle qui visait un troisième sacre en quatre ans à Flushing Meadows. Elle y était toutefois arrivée sans grand repère, après un été sur dur qui s'était résumé à deux 8es de finale perdus: aux JO de Tokyo, dont elle était pourtant la grande favorite à domicile, et à Cincinnati. Anxiété Naomi Osaka, qui avait fait l'impasse sur Wimbledon, a ainsi semblé à côté de son tennis, trois mois après son retentissement forfait avant le 2e tour de Roland-Garros où elle a créé la polémique en refusant de répondre aux médias. Le tout ayant mis à jour des problèmes d'anxiété, marqués par plusieurs épisodes dépressifs. "Déjà bien avant le match, je savais que j'étais capable de m'imposer. Merci aux fans new-yorkais, vous m'avez aidée à gagner", a réagi, évidemment bien plus heureuse, Leylah Fernandez (18 ans), que le public suisse avait découverte en février 2020 lorsqu'elle avait dominé Belinda Bencic en FedCup à Bienne. Alcaraz confirme L'autre grosse sensation s'était produite plus tôt dans le stade Arthur Ashe, ou Carlos Alcaraz (18 ans) s'est offert le scalp de Stefanos Tsitsipas. "C'est un sentiment incroyable. Cette victoire signifie beaucoup pour moi. C'est le meilleur match de ma carrière", a réagi l'Espagnol, vainqueur 6-3 4-6 7-6 (7/2) 0-6 7-6 (7/5). Ce combat de plus de quatre heures, dans une ambiance parfois électrique, a vu l'éclosion en mondovision de celui que de nombreux observateurs présentent comme le futur Nadal. Carlos Alcaraz, qui s'est écroulé d'émotion sur le court, a ensuite été félicité par sa victime grecque. Nouvelle pause vestiaire Stefanos Tsitsipas a été nerveux comme rarement sur le court. Il a écopé de deux avertissements, un pour une violation de temps entre deux services au deuxième set et un autre pour avoir reçu un conseil de son coach de père. Et il a eu un comportement parfois "limite" en éructant des "vamos" en... espagnol donc. Le finaliste malheureux de Roland-Garros a aussi, pour la troisième fois en trois matches, usé de son droit de faire une pause vestiaire pour se changer. Il a mis cette fois-ci un peu plus de cinq minutes pour revenir, remportant le quatrième set dans la foulée. Mais il est ensuite de nouveau tombé sur un Carlos Alcaraz en mode roc.

Mboma impressionne, Duplantis fait le show Image: KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND Christine Mboma a remporté le 200 m du meeting DL de Bruxelles dans un temps canon de 21''84. Spécialiste du 400 m, elle a dû passer au 200 m en raison du règlement sur les athlètes hyperandrogènes. La Namibienne de 18 ans, vice-championne olympique à Tokyo, a dominé la Jamaïcaine Shericka Jackson (21''95), 3e du 100 m des JO, et la Britannique Dina Asher-Smith, médaillée d'or mondiale en 2019 (22''04). L'Américaine Sha'Carri Richardson, grand espoir du sprint US, privée des Jeux en raison d'un contrôle positif au cannabis, n'a terminé que 4e en 22''45. Mboma a explosé au plus haut niveau en 2021. Elle est d'abord devenue fin juin la 7e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m. Mais son comité olympique a annoncé quelques jours plus tard qu'elle ne pourrait pas s'aligner sur la distance aux JO, étant concernée par le règlement sur l'hyperandrogénie qui empêche depuis 2019 les athlètes présentant des "différences du développement sexuel" (DSD) et un taux de testostérone élevé à courir à l'international du 400 m au mile sauf à prendre un traitement. Une hypocrisie crasse de la part de World Athletics qui continue de valider les records inatteignables de Marita Koch (alors Est-Allemande) sur 400 m en 47''60 en 1985 et de la Tchèque Jarmila Kratochvilova sur 800 m en 1'53''28 réussis en 1983 à Munich. Sur le 100 m messieurs, c'est l'Américain Fred Kerley, vice-champion olympique à Tokyo, qui s'est imposé en 9''94 devant son compatriote Trayvon Bromell (9''97). Un seul athlète suisse était de la partie en Belgique, il s'agit du sauteur en longueur Benjamin Gföhler. Le Zurichois de 27 ans a pris la 4e place avec 7m77, alors que le concours a été enlevé par l'Américain Steffin McCarter avec 7m99. Beau résultat à la hauteur féminine avec les 2m02 de l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh. Et enfin à la perche masculine, Armand Duplantis a enlevé le concours avec une barre à 6m05. Il a ensuite tenté à trois reprises de battre son record du monde avec une barre à 6m19.