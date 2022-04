Verstappen impérial +++ Djokovic prend un 6-0

Liège - Bastogne - Liège: Remco Evenepoel s'impose en solitaire Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Le Belge Remco Evenepoel (Quick Step) a remporté Liège - Bastogne - Liège en solitaire. A 22 ans, il a triomphé dans la "Doyenne" pour sa première participation. Evenepoel a ainsi offert à son équipe un succès de prestige le jour où son coéquipier, le Français Julian Alaphilippe, a été pris dans une grosse chute collective à 60 km de l'arrivée. Le champion du monde a été évacué en ambulance, se plaignant du dos. Hirschi dans le coup Le Suisse Marc Hirschi a été présent aux avant-postes durant toute la journée. Leader de son équipe en raison du forfait du Slovène Tadej Pogacar, vainqueur l'an passé, le Bernois s'est classé au neuvième rang à 48 secondes d'Evenepoel, dans le même temps que le deuxième, le Belge Quinten Hermans qui a devancé au sprint son compatriote Wout Van Aert. Evenepoel a construit son succès en lançant un violent démarrage sur le replat, au sommet de la côte de la Redoute, à 29 km de l'arrivée. Il a rejoint en quelques instants le dernier rescapé de l'échappée matinale, le Français Bruno Armirail, qu'il a distancé ensuite dans la dernière difficulté, la Roche-aux-Faucons, à 14,5 kilomètres de la ligne. Retour au plus haut niveau "C'est la course de mes rêves", avait annoncé Evenepoel, qui a fait des débuts fracassants dans l'élite en 2019 en gagnant la Clasica San Sebastian. Le prodige belge avait vu sa progression être brisée net par une grave chute à la mi-août 2020 dans une descente du Tour de Lombardie. Après une coupure de plusieurs mois, il est revenu ensuite au plus haut niveau. A 22 ans, il compte désormais 26 victoires, dont 4 pour cette seule saison. Il a signé la première victoire belge dans la "Doyenne" depuis celle de Philippe Gilbert en 2011.

Novak Djokovic: une roue de velo en guise de conclusion Novak Djokovic encore loin du compte. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Une roue de vélo en guise de conclusion: même dans ses pires cauchemars, Novak Djokovic n'avait jamais imaginé une telle issue dans "son" tournoi de Belgrade. Le no 1 mondial s'est, en effet, incliné 6-2 6-7 (4/7) 6-0 devant Andrey Rublev (ATP 8) en finale de ce tournoi ATP 250 dont son frère cadet Djorde est le directeur. Son quatrième match en trois sets de la semaine fut celui de trop. Après avoir raté deux balles de break au premier jeu, Novak Djokovic n'a pratiquement plus mis une balle dans le court pour laisser le champ libre au Russe. Trahi à nouveau par son physique comme deux semaines plus tôt à Monte-Carlo face à Alejandro Davidovich Fokina. Novak Djokovic est ainsi toujours à la recherche de son premier titre en 2022. Battu en demi-finale à Dubai, d'entrée de jeu à Monte-Carlo et bien sûr finaliste à Belgrade, il a une semaine devant lui pour préparer le Masters 1000 de Madrid.

GP d'Emilie-Romagne: Verstappen impérial Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola. Le Néerlandais a précédé son coéquipier Sergio Pérez alors que les Ferrari ont déçu les tifosi accourus en masse. Parti de la pole position après son succès dans le sprint de samedi, Verstappen a connu une course sans histoire pour aller décrocher la 22e victoire de sa carrière en formule 1, la deuxième cette saison. Sur une piste humide, les pilotes sont partis en gommes intermédiaires avant de chausser les slicks après un tiers de l'épreuve. Derrière les Red Bull, le podium a été complété par Lando Norris (McLaren-Mercedes). L'Anglais a profité d'une erreur de Charles Leclerc (Ferrari) à 10 tours de la fin alors que le Monégasque poussait pour revenir derrière Pérez. Leclerc a dû se contenter de la sixième place alors que son coéquipier Carlos Sainz a dû abandonner dès le 1er tour après avoir été touché par Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes). Mercedes loin du compte Cette saison 2022 se profile vraiment comme un duel entre Verstappen et Leclerc pour le titre. Tous ont deux ont gagné deux fois. Le pilote Ferrari reste en tête du championnat avec 86 points, contrer 59 pour le tenant du titre. Les Mercedes ne sont pas dans la course. Si George Russell a sauvé les meubles en prenant la quatrième place juste devant le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari), Lewis Hamilton a connu une course bien difficile conclue à une anonyme treizième place, à un tour du vainqueur.

A Saint-Gall la répétition générale Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ La répétition générale de la finale de la Coupe de Suisse a souri au FC Saint-Gall. Poussés par leur formidable public, les joueurs de Peter Zeidler n'ont fait qu'une bouchée de Lugano. Devant 17'048 spectateurs, Saint-Gall s'est imposé 3-0, score acquis avant la pause, grâce à un penalty de Lukas Görtler (19e) et des réussites de Julian Von Moos (32e) et de Fabiam Schubert (23e). Il s'impose déjà pour la huitième fois cette année en Super League pour revenir à deux points de son adversaire du jour. Moins de trois jours après les demi-finales de la Coupe de Suisse, Lugano n'avait pas le souffle pour contester la supériorité adverse. Les Tessinois ont concédé une troisième défaite de rang en championnat.

Un quatrième titre de rang pour Iga Swiatek Un nouveau titre pour Iga Swiatek. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Personne ne peut arrêter Iga Swiatek ! A Stuttgart, la no 1 mondiale a enlevé un quatrième tournoi de rang après sa victoire 6-2 6-2 en finale devant Aryna Sabalenka (WTA 4). Titrée aux tournois WTA 1000 de Doha, d'Indian Wells et de Miami, la Polonaise est désormais invaincue en... 23 rencontres. Celle qui a succédé à Ashleigh Barty à la première place du classement WTA avait connu toutefois une belle frayeur la veille lors de sa demi-finale devant Lidumila Samsonova. Elle avait dû rester plus de trois heures sur le court pour battre finalement la Russe 6-7 6-4 7-5.

MotoGP: Fabio Quartararo sans rival Belle victoire de Fabio Quartararo au Portugal Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Fabio Quartararo (Yamaha) a fêté son premier succès de la saison en MotoGP. Le Français, champion en titre, a remporté le Grand Prix du Portugal sur le spectaculaire circuit de Portimão. Pour ce retour de la MotoGP sur le continent européen, Quartararo a ainsi signé sa dixième victoire en championnat du monde, la neuvième dans la catégorie reine. Devancé au départ par l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), qui a ensuite été entraîné dans une chute, il a pris la tête après quelques tours et a vite creusé l'écart. Doublé pour la France Johann Zarco (Ducati) a assuré un doublé pour la France, alors que le podium a été complété par l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia). La course a notamment été marquée par la folle remontée de l'Espagnol Alex Rins, parti en dernière ligne (23e) et arrivé au quatrième rang. Au championnat, Quartararo et Rins sont à égalité en tête avec 69 points. Ils en comptent trois de plus qu'Aleix Espargaro et huit par rapport à l'ancien leader, l'Italien Enea Bastianini (Ducati), qui a chuté.

Le Bayern Munich exclut un départ de Lewandowski cet été Robert Lewandowski: le Bayern veut le garder Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le Bayern a de nouveau exclu un départ de son attaquant Robert Lewandowski cet été. Cette mise au point arrive quelques heures après des déclarations ambiguës du buteur polonais. Certains médias annoncent déjà que Lewandowski évoluera à Barcelone la saison prochaine. À la question, "pouvez-vous exclure un départ de Robert Lewandowski à la fin de cette saison?", le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a clairement répondu: "Oui" lors d'une émission sur Sky Allemagne dimanche. Négociations à venir Le dirigeant a rappelé que le contrat de la star de 33 ans n'expirait qu'en juin 2023. "C'est clair que nous allons maintenant discuter de ce qui se passera ensuite", a-t-il dit. M. Salihamidzic a confirmé que les négociations n'avaient pas encore commencé. "Mais j'ai trouvé Lewandowski totalement détendu, je ne vois pas du tout que les positions se durcissent", a-t-il ajouté. Le club répète depuis des semaines qu'il n'est pas question de laisser partir son meilleur buteur, deux fois consécutivement meilleur joueur FIFA en 2020 et 2021. Samedi soir, après la victoire 3-1 contre Dortmund qui a donné au Bayern son dixième titre consécutif de champion d'Allemagne, Lewandowski a répondu évasivement à la question de son avenir: "Pour le moment il ne se passe rien, on va voir. Ce n'est pas si simple pour moi", a-t-il dit, mais "il va bientôt se passer quelque chose". Spéculations Cette petite phrase a immédiatement relancé les spéculations sur ses envies de départ. La presse évoque depuis quelques jours un possible transfert à Barcelone, autour de 40 millions d'euros. Déjà Soulier d'or européen en 2021, le canonnier a marqué 48 buts en 43 matches cette saison pour le Bayern, toutes compétitions confondues. Il domine le classement des buteurs de la Bundesliga avec 33 buts en 31 journées.

Roman Josi écrit une nouvelle page de sa légende Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Roman Josi a écrit samedi une nouvelle page de sa légende: il est devenu le premier défenseur de la NHL à atteindre le plateau des 90 points depuis 28 ans. Le capitaine des Predators a inscrit son 21e but de la saison lors de la défaite 6-2 de Nahsville face à Tamba Bay, le double tenant du titre. Roman Josi a franchi cette barre des 90 points qui se refusait à tous les défenseurs de la NHL depuis la saison 1993/1994 à 91 points de Ray Bourque avec Boston. "Je n'ai pas pensé vraiment à ce plateau des 90 points, avoue le Bernois. Nous sommes dans la course pour les play-off. Et cette soirée à Tampa Bay ne fut pas une bonne soirée pour nous. Mais il est vrai que le temps viendra pour apprécier à sa juste mesure cette performance." Après cette défaite, les Predators sont toujours du bon côté de la barre. Ils possèdent encore une marge de 4 points sur Vegas. Il leur reste encore quatre matches au programme, à commencer par celui de dimanche devant le Minnesota de Kevin Fiala. Un but et un assist pour Timo Meier Timo Meier ne disputera pas, quant à lui, les play-off avec San Jose. L'Appenzellois tient toutefois à terminer en beauté la saison régulière. Il a été, ainsi, l'un des grands artisans du succès 4-1 de San Jose devant Chicago avec un 34e but et une 41e assist. Après n'avoir comptabilisé aucun point lors de ses trois derniers matches, le meilleur compteur des Sharks peut atteindre le plateau, sans doute plus modeste mais tout aussi impressionnant, des 80 points.

Marc-Andrea Hüsler: un cinquième titre en ligne de mire Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marc-Andrea Hüsler (ATP 144) sera bien au rendez-vous ce dimanche de la finale du Challenger d'Aguascalientes, au Mexique. Le Zurichois affrontera l'Argentin Juan Pablo Ficovich (ATP 204). Marc-Andrea Hüsler s'est qualifié pour cette finale à la faveur de son succès 6-3 7-6 (7/4) devant le Roumain Filip Cristian Jianu (ATP 305). Désormais victorieux de douze de ses treize derniers matches disputés ces trois dernières semaines au Mexique - seul Antoine Bellier est parvenu à le battre - le gaucher peut aborder cette finale en toute confiance. Il y a deux semaines sur la route de son titre à Mexico City, il avait battu 6-4 6-1 Juan Pablo Ficovich au stade des huitièmes de finale. Déjà assuré de figurer au 130e rang lundi, Marc-Andrea Hüsler gagnera trois places de plus au classement ATP s'il remporte son cinquième titre sur le front des Challengers.

Xherdan Shaqiri et Chicago battus à Saint-Paul Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Xherdan Shaqiri n'a pas signé un retour gagnant sur les pelouses de la MLS. A Saint-Paul, le Bâlois s'est incliné 3-0 devant Minnesota avec Chicago. Le Fire a concédé sa deuxième défaite de la saison. Au repos forcé depuis le 2 avril en raison de sa blessure au mollet, Xherdan Shaqiri a été impliqué dans les deux - timides - occasions de son équipe. Une mauvaise relance de Wayne Omsberg sur le 1-0 de la 72e minute et l'expulsion de Federico Navarro à la 77e ont fait toutefois basculer la rencontre. Xherdan Shaqiri a été remplacé à la 82e minute alors que le score n'était que de 1-0. Désormais huitième de la Conférence Est avec ses deux victoires, quatre nuls et deux défaites, Chicago recevra les New York Red Bulls samedi prochain.

Le "Gypsy King" sort par la grande porte Tyson Fury remettra-t-il en jeu ses ceintures ? Image: KEYSTONE/AP/Nick Potts Un uppercut venu d'ailleurs et le K.O: Tyson Fury a foudroyé Dillian Whyte à Wembley pour conserver son invincibilité et sa ceinture WBC des poids lourds avanr de tirer apparemment sa révérence. Grand favori de ce combat conclu à la sixième reprise, Tyson Fury (33 ans) a répété ces dernières semaines qu'il prendrait sa retraite après ce choc. "Je pense que c'est le rideau de fin pour le Gypsy King", a-t-il lancé immédiatement après sa victoire. Mais comme souvent, les affirmations du Britannique, personnage aussi excentrique que fantasque, sont à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, samedi, le géant de 2,06 m a électrisé les quelque 90'000 spectateurs de Wembley et porté son invincibilité à 33 combats (un nul). Le temple du football anglais a été le théâtre d'un grand moment de boxe, le premier combat de Fury dans son pays depuis 2018 et aussi son premier depuis la fin de la trilogie dantesque contre l'Américain Deontay Wilder, qui restera l'une des plus belles pages de l'histoire du noble art. Un uppercut d'une puissance monumentale Tyson Fury a su utiliser sa taille et son incroyable envergure pour tenir son compatriote à distance, qui a paru maladroit et gêné. Dans une confrontation hachée, il a progressivement épuisé son challenger, coupé à l'oeil droit après un choc accidentel des têtes, avec une boxe intelligente à défaut d'être flamboyante. Puis, comme sorti de nulle part, un uppercut d'une puissance monumentale a finalement fait valser Dillian Whyte à la toute fin du sixième round. Le challenger a réussi à se relever avant de tituber dans les bras de l'arbitre qui a mis fin au combat. Superstar de la boxe mondiale, passé par des phases très sombres entre dépression, idées suicidaires et suspension pour dopage, Tyson Fury estime qu'il n'a plus rien à prouver. Il prévoit désormais de "lézarder sur la plage, boire des pina colada, conduire des Ferrari et vivre sur un bateau". Tout cela grâce aux 150 millions de dollars sur son compte en banque. Mais les fans de boxe ont du mal à croire que le "roi des Gitans" puisse quitter les rings avant un combat contre Anthony Joshua ou l'Ukrainien Oleksandr Usyk pour viser l'unification de toutes les ceintures mondiales. La rétrospective des plus beaux moments de sa carrière diffusée sur les écrans du stade juste avant son entrée et ses déclarations donnaient quand même des airs de révérence. "J'ai promis à ma femme Paris qu'après le troisième combat contre (Deontay) Wylder, j'arrêtais, et je le pensais", a-t-il confié. "Mais on m'a offert l'opportunité de combattre à la maison à Wembley et je devais au public anglais un combat à Wembley. Maintenant, c'est fait".

Ligue 1: le Paris Saint-Germain gagne son 10e titre Lionel Messi: un but qui va lui faire du bien Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le Paris Saint-Germain a comme prévu assuré son 10e titre de champion de France. Le club de la capitale, qui n'avait besoin que d'un point, a fait match nul 1-1 contre Lens lors de la 34e journée. Les Parisiens ont dû faire preuve de patience. Mbappé a manqué deux grosses occasions en première mi-temps. Lens a été réduit à dix à la 57e et a fini par craquer. C'est Lionel Messi qui a ouvert le score de belle manière à la 68e, signant son quatrième but de la saison en Ligue 1. Contre toute attente, les Lensois ont égalisé par Jean (88e). Le PSG rejoint ainsi Saint-Etienne au palmarès des clubs ayant remporté le championnat le plus souvent. Le duo précède Marseille (9 titres), Nantes et Monaco (8 chacun). Par ailleurs, Monaco s'est hissé provisoirement sur le podium de Ligue 1 et a replongé Saint-Etienne dans la crise en s'imposant à Geoffroy-Guichard 4-1. Le match a été interrompu pendant plus d'une demi-heure par des jets de fumigènes de la part des fans des Verts, qui restent en position de barragiste.

Les Zurich Lions toujours aussi diaboliques Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Troisième match, troisième victoire pour les Zurich Lions. Cette finale des play-off contre Zoug tourne décidément à la démonstration pour le club du Hallenstadion. Les Lions se sont imposés 2-1 à Zoug dans l'acte III pour s'offrir quatre balles de titre, dont deux sur leur patinoire. Ils joueront la première ce lundi déjà devant leur public. Comme lors des deux premiers matches, les Zurichois ont forcé la décision dans la dernière période. Ils ont renversé le cours de la partie en l'espace de 92'' avec l'égalisation heureuse de Steve Androghetto qui déviait involontairement un lancer de Maxim Noireau à la 50e. Denis Malgin devait ensuite donner la victoire à ses couleurs sur un service magistral de Denis Hollenstein. Une fois de plus, la ligne de parade des Zurichois a frappé. Mais le trio formé par Andrighetto, Hollenstein et Malgin doit une fière chandelle à Jakub Kovar. Le gardien tchèque fut une fois de plus éblouissant. Auteur de 28 arrêts, il ne fut battu que par Grégory Hoffmann à la 13e minute alors que les Zurich Lions évoluaient à trois contre cinq. La roue a tourné Dominateurs lors des deux premières périodes, les Zougois ont à nouveau lâché prise en fin de match. Ils auraient dû, il est vrai, mener plus largement au score avant l'ultime période. Le brio de Jakub Kovar n'explique pas tout. Le Champion en titre manque vraiment d'efficience dans le dernier geste lors de cette finale. Pour Zoug, la roue a tourné d'une manière incroyable. Avant cette finale, il restait sur une série de douze victoires de rang dans les séries finales. Maintenant pour conserver leur couronne, les Zougois doivent battre à quatre reprises en quatre matches une équipe qui vient de gagner ses neuf dernières rencontres, dont cinq par un petit but d'écart. Bon courage !

Les Young Boys battent un Servette bien inoffensif Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après sept matches sans victoire, les Young Boys ont revu la lumière. Au Wankdorf, ils se sont imposés 3-1 contre un Servette FC bien inoffensif. Meilleur buteur de Super League, Jordan Siebatcheu a inscrit de la tête les deux premiers buts de la rencontre. A la 12e, l'international américain battait Vincent Sasso au duel sur un centre d'Ulisses Garcia pour sa 20e réussite de la saison. A la 41e, il doublait la mise sur une offrande d'Edimilson Fernandes. Ces deux buts ont souligné les lacunes défensives du latéral Moritz Bauer dont l'engagement en cours de saison tient de plus en plus de la fausse bonne idée. Le 3-0 est tombé à la 85e minute grâce à Vincent Sierro alors que les Young Boys évoluait à dix contre onze après l'expulsion de Meschak Elia pour un second avertissement qui avait sanctionné justement une grossière simulation. Le Valaisan a lui aussi marqué de la tête, cette fois sur un centre adressé de la droite par Lewin Blum. Une semaine après sa défaite 1-0 à Genève face aux Grasshoppers, les Grenat ont perdu leurs ultimes illusions d'accrocher une place européenne. Il leur sera ardu de trouver une véritable motivation pour bien négocier les cinq derniers matches d'une saison en demi-teinte. Le génie de Miroslav Stevanovic, auteur de sa 20e passe décisive sur le but de l'honneur de Dimitri Oberlin en fin de match, ne suffit pas à gommer cette image un peu brouillée que dégagent les Servettiens cette année.