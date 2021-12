Verstappen le plus rapide à Abou Dhabi +++ Jeremi Gerber à Lugano

L'éventuelle introduction des billets personnalisés repoussée Le noyau dur des supporters est contre cette nouvelle mesure. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY Les directrices et directeurs de la sécurité des cantons et des villes ont formulé aujourd'hui l'objectif d'introduire des billets personnalisés. Mais il faudra encore attendre. Visiblement, le temps sera trop court pour une introduction la saison prochaine déjà. L'objectif est de dissuader les personnes frappées d'une interdiction de stade ou de périmètre d'assister à un match et de faciliter les poursuites pénales en cas d'incidents violents dans les stades. Après les récents incidents à Zurich, à Lucerne et le week-end dernier à Saint-Gall, le maintien du statu quo n'est plus une option pour les responsables. Tant la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) que la Conseillère fédérale Viola Amherd se prononcent résolument et unanimement en faveur de l'introduction de billets personnalisés. Les représentants de la Swiss Football League ont critiqué cette décision et ont demandé qu'un concept de mise en oeuvre soit élaboré avant qu'une décision ne soit prise concernant l'introduction de billets personnalisés. Les autorités chargées de délivrer les autorisations tiennent compte de ces pré-occupations en prévoyant que la décision définitive ne sera prise que lorsque le concept de mise en oeuvre sera disponible. Cela pourrait prendre plus de six mois. D'ici là, aucune décision définitive n'est arrêtée. Vivement combattu La perspective des billets personnalisés était vivement combattue dans le noyau dur des fans de football. La Swiss Football League (SFL) s'était également exprimée contre cette mesure. Elle doute, d'un côté de l'efficacité de ce nouveau règlement et de l'autre une baisse importante du nombre de spectateurs.

Avantage Verstappen à la première séance d'essais Image: KEYSTONE/AP/Amr Nabil Les premiers tours de la grande finale de la saison de Formule 1 ont été favorables à Max Verstappen. Le Néerlandais au volant de sa Red Bull s'est montré le plus rapide au premier entraînement du GP d'Abou Dhabi. Verstappen mène au classement avec à peine deux dixièmes de seconde d'avance sur le coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. De son côté, Hamilton a lâché trois dixièmes lors de son meilleur tour. Mais quelle valeur doit-on accorder à ces temps de la première séance ? Il est certain que les conditions de la qualification et de la course seront plus ressemblantes au cours de la séance de l'après-midi. Parmi les pilotes de l'écurie Alfa Romeo, qui disputent ce week-end leur dernier Grand Prix, c'est Kimi Raikkonen qui s'est montré le plus rapide. Le Finlandais s'est classé 13e devant Antonio Giovinazzi.

Jeremi Gerber à Lugano dès la saison prochaine Jeremi Gerber (au centre) rejoindra Lugano la saison prochaine. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le jeune attaquant du CP Berne, Jeremi Gerber (21 ans) rejoindra Lugano la saison prochaine. Il s'est engagé pour deux ans. Né à Langnau, c'est pourtant dans le secteur juniors du CP Berne que Gerber s'est développé dès la catégorie Mini Top. Il a joué avec la première équipe de la capitale depuis la saison 2018-2019. En presque quatre Championnats, il compte 97 matches de National League (11 buts/6 assists). International junior, il a disputé à deux reprises le Championnat du monde M20.

Retour de Barty à Adelaide, de Nadal et Osaka à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster Trois stars du tennis mondial vont effectuer leur retour sur le circuit début janvier en Australie, après plusieurs mois d'absence: Ashleigh Barty, no 1 mondiale, au tournoi d'Adelaide, Rafael Nadal, no 6 mondial et Naomi Osaka, ex-no 1 de la WTA, à celui de Melbourne, ont annoncé les organisateurs de ces événements jeudi. Barty n'a plus joué depuis son élimination au 3e tour de l'US Open en septembre. Malgré l'arrêt prématuré de sa saison 2021, l'Australienne, qui avait empoché auparavant cinq tournois dont celui de Wimbledon au cours d'une première partie d'année prolifique, a conservé son rang de no 1 mondiale. La championne du Queensland sera en bonne compagnie à Adelaide, prévu du 2 au 9 janvier et qui sert de préparation à l'Open d'Australie: les organisateurs annoncent en effet avoir obtenu l'inscription de neuf des dix premières mondiales, dont la tenante du titre, la Polonaise Iga Swiatek. Seule l'Estonienne Anett Kontaveit, no 7 mondiale, manque à l'appel. La Japonaise Naomi Osaka, qui a glissé au 13e rang mondial après une année 2021 perturbée par des problèmes psychologiques, fait pour sa part partie des joueuses inscrites au tournoi de Melbourne, prévu du 3 au 9 janvier, en préambule de l'Open d'Australie qui débutera dans la même ville le 17 janvier. Outre Osaka, la tenante du titre à l'Open d'Australie, sont également annoncées à ce tournoi la Britannique Emma Raducanu, lauréate de l'US Open cette année, et la Roumaine Simona Halep. Nadal touché au pied Rafael Nadal, qui a subi des soins au pied gauche, atteint par le syndrome de Muller-Weiss - une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied - ayant nécessité un traitement et un repos forcé de plusieurs mois depuis août dernier, est inscrit dans le tableau masculin du tournoi de Melbourne, couplé ATP et WTA. Avant cette rentrée officielle en compétition, l'Espagnol, no 6 mondial, avait exprimé début novembre son désir de disputer le tournoi-exhibition d'Abou Dhabi fin décembre, avant de s'envoler pour l'Australie.

René Weiler trouve un emploi dans un club huppé Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED HOSSAM René Weiler entraînera désormais au Japon en J-League. Selon "Blick", le Zurichois de 47 ans a été engagé par Kashima Antlers, le club japonais le plus titré. Weiler avait quitté début octobre 2020 à sa demande le club égyptien de Al Ahly Le Caire et était sans emploi depuis. L'ancien entraîneur de Lucerne avait auparavant dirigé un club de 2e Bundesliga (Nuremberg) et en Belgique (Anderlecht).

La première étoile pour Fiala Image: KEYSTONE/AP/Tony Avelar Kevin Fiala a retrouvé le chemin des filets jeudi en NHL. Incapable de marquer lors de ses sept derniers matches, l'attaquant saint-gallois du Wild a réussi un but et un assist dans un match gagné 5-2 sur la glace des Sharks de Timo Meier. Désigné première étoile de cette rencontre, Kevin Fiala a ouvert la marque à la 7e minute en récupérant un rebond après un premier tir de son coéquipier Jon Merrill. Il a également signé la passe décisive sur le 3-0 du Wild, qui a décroché jeudi sa huitième victoire consécutive. Timo Meier n'a pas inscrit de point dans cette partie et en reste donc à 26 unités à son compteur 2021/22. Roman Josi est revenu à une longueur de l'Appenzellois en réussissant un assist - son 17e de la saison - dans un match gagné 4-3 par ses Predators à New York face aux Islanders. Un troisième Suisse s'est illustré jeudi soir en NHL. Nino Niederreiter a réalisé un assist à Calgary, où Carolina s'est imposé 2-1 après prolongation grâce un doublé de Sebastian Aho. L'attaquant grison des Hurricanes en est donc à 5 points (1 but, 4 assists) sur ses trois derniers matches.

Un 100e triple double pour LeBron James Image: KEYSTONE/AP/Nikki Boertman LeBron James est devenu jeudi le cinquième joueur de l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 100 triple double en saison régulière. Les 20 points, 11 assists et 10 rebonds de la superstar des Lakers n'ont toutefois pas suffi à la franchise de L.A., qui s'est inclinée 108-95 à Memphis. A 36 ans, LeBron James rejoint son actuel coéquipier Russell Westbrook (189), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) et Jason Kidd (107) dans la liste des joueurs ayant réussi au moins 100 triple double en saison régulière. Il s'est également fait l'auteur de 4 interceptions et 2 contres jeudi face aux Grizzlies.

Martin Fuchs 4e du Trophée de Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Martin Fuchs a signé la meilleure performance helvétique dans le Trophée de Genève, épreuve principale de la première journée du CHI de Genève. Le Zurichois de 29 ans, qui montait Conner Jei, s'est classé 4e d'une épreuve remportée par Kent Farrington. Auteur d'un des six parcours sans faute enregistrés en barrage, Martin Fuchs n'a aucun regret à avoir. Il a concédé plus de deux secondes à l'Américain Kent Farrington, qui a livré un récital dans un "jump-off" ayant réuni 14 cavaliers et cavalières jeudi soir. Deux autres Suisses ont disputé ce barrage. Le Neuchâtelois Bryan Balsiger a terminé 8e sur Dubai du Bois Pinchet, commettant une faute sur l'ultime obstacle alors que son chrono lui aurait permis de prendre la 3e place. Le Genevois Edouard Schmitz s'est quant à lui classé 9e en selle de Quno. Guerdat pas dans le coup Steve Guerdat a connu une journée d'ouverture bien plus compliquée. Le Jurassien a abandonné tant dans le Prix Radio Lac, en selle d'Albfuehren's Maddox, que dans le Prix Swiss Wine Genève où il montait Victorio Des Frotards, avant d'écoper de 17 points de pénalité avec Albfuehren's Maddox dans le Trophée de Genève.

Conference League: Bâle qualifié pour les 8es de finale Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a atteint son objectif: en battant Qarabag Agdam 3-0 au Parc Saint-Jacques, les Rhénans ont fini en tête du groupe H de Conference League. Ils passent ainsi directement en 8es de finale. Les buts bâlois d'un succès à l'ampleur trompeuse ont été inscrits par l'inévitable Cabral (33e/74e) et Kasami (62e). L'attaquant brésilien a désormais inscrit 27 buts cette saison en 28 matches! Lindner en verve Mais le meilleur élément rotblau a sans conteste été le gardien Lindner, qui s'est fait l'auteur d'une multitude d'arrêts décisifs. Car les visiteurs, qui devaient gagner pour passer devant les Bâlois, ont joué leur chance à fond. Mais ils ont terriblement manqué de réussite et de précision à la conclusion de leurs actions. Et la chance n'a pas été de leur côté: à la 2e, un tir de Zoubir a été repoussé par Sergio Lopez alors que le ballon avait nettement franchi la ligne de but. L'arbitre n'y a rien vu, et la VAR n'est pas présente dans cette compétition...

National League: Genève-Servette gagne grâce à ses étrangers Winnik trompe la vigilance de Waeber Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a conquis un succès important en battant les Zurich Lions 3-1 jeudi en National League. Le club des Vernets, 10e du classement, n'a plus que deux points de retard sur Lausanne (7e). Malgré sa kyrielle d'absents, la formation genevoise a su serrer les rangs pour remporter la totalité de l'enjeu. Les trois réussites des Grenat ont été inscrites par des joueurs étrangers, en l'occurrence Tömmernes (16e), Winnik (23e) et Filppula (48e). Siegrist avait réduit l'écart à la 26e, mais les Lions n'ont pas réussi à faire plus. Ils ont sorti leur gardien Waeber à deux minutes du terme de la rencontre, sans que cela ne remette en cause l'issue du match.

Ligue des champions: Villarreal continue Image: KEYSTONE/EPA/PAOLO MAGNI Villarreal est le dernier club à avoir décroché son billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Les Espagnols ont terminé à la 2e place du groupe F derrière Manchester United. Villarreal s'est imposé 3-2 à Bergame contre Atalanta dans une partie qui avait été reportée mercredi soir en raison de fortes chutes de neige qui avait touché la ville italienne. Atalanta, avec Remo Freuler capitaine, devait gagner pour se qualifier. Trois poteaux Mais l'affaire a été très mal engagée puisque les visiteurs ont ouvert le score dès la 3e par Danjuma. Capoue a doublé l'avantage des vainqueurs sortants de l'Europa League à la 42e avant que Danjuma n'ajoute le numéro 3 (51e). Les Bergamasques ont réagi par Malinovskyi (71e) et Zapata (80e), mais il était trop tard. De plus, la chance n'était pas avec les Italiens, qui ont tiré trois fois sur les montants adverses...

La spectatrice à la pancarte condamnée à une amende Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Une jeune femme qui avait provoqué une chute massive de coureurs en brandissant une pancarte en juin lors du Tour de France, a été condamnée jeudi à une peine d'amende de 1200 euros (1253 francs). Le tribunal correctionnel de Brest (ouest de la France) l'a ainsi reconnue coupable de "mise en danger d'autrui" et "blessures involontaires". La jeune femme de 31 ans devra également verser un euro symbolique à l'Union nationale des cyclistes professionnels (UNCP), partie civile. Lors de son procès le 14 octobre, le parquet avait requis une peine symbolique de quatre mois de prison avec sursis. Le 26 juin, sur la commune de Sizun (Ouest), à 45 km de l'arrivée de la première étape du Tour, cette habitante du Finistère avait brandi une pancarte en empiétant sur la chaussée, dos au peloton. "Allez opi-omi!" - papy-mamy en allemand, sa grand-mère étant d'origine allemande - avait-elle écrit en grosses lettres sur un bout de carton à l'adresse de ses grands-parents, résidant à Paris et fans inconditionnels de la Grande Boucle. Plusieurs coureurs, lancés à vive allure, n'avaient pu l'éviter. L'Allemand Tony Martin, le premier à tomber, avait entraîné dans sa chute de nombreux autres cyclistes. Plusieurs coureurs avaient été contraints à l'abandon, dont l'Allemand Jasha Sütterlin (DSM) et l'Espagnol Marc Soler (Movistar). Les images de la chute des coureurs, avaient fait le tour du monde, déchaînant un fort intérêt médiatique alors qu'elle restait introuvable. Quatre jours après les faits, la jeune femme s'était rendue à la gendarmerie chargée de l'enquête, ne supportant plus la pression médiatique.

Antti Törmänen restera deux ans de plus à Bienne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Antti Törmänen (51 ans) sera toujours le coach du HC Bienne la saison prochaine. Le Finlandais a prolongé son contrat de deux saisons, soit jusqu'en avril 2024. Törmänen est en charge du HC Bienne depuis décembre 2017 où il avait remplacé Mike McNamara. Il avait, ensuite, cédé son poste la saison dernière en raison d'un lourd traitement contre le cancer. Il avait été remplacé alors par Lars Leuenberger. Cet ancien attaquant des Ottawa Senators était arrivé en Suisse lors de la saison 2011-2012 comme assistant au CP Berne. Au bout de quelques mois, il avait pris la place de Larry Huras à la tête de l'équipe de la capitale, avec laquelle il a fêté un titre de champion de Suisse avant d'être limogé au cours de la saison 2013-2014. Après trois saisons passées à diriger l'IFK Helsinki dans son pays, il était revenu à Bienne.

Manzato une saison de plus à Berne Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le portier Daniel Manzato (37 ans) restera une saison de plus à Berne. Le Broyard vaudois a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'au terme de la saison 2022-2023. Manzato était arrivé à Berne cet été en provenance de Genève-Servette. Tout comme aux Vernets avec Gauthier Descloux, il a soutenu un gardien en devenir, Philipp Wütrich, dans la capitale. Sur les 28 matches du CP Berne en National League, Manzato en a disputé huit. "Daniel Manzato a comblé nos attentes. Son jeu sur la glace combiné à son leadership dans le vestiaire a une grande valeur pour le CP Berne", a relevé le directeur sportif Andrew Ebbett dans un communiqué du club. Le CP Berne informe aussi qu'il aurait volontiers prolongé le contrat de son attaquant Jeremi Gerber (21 ans), produit de son mouvement juniors. Mais celui-ci a décidé de relever un nouveau défi dès la saison prochaine.