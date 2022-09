Verstappen sans rival ++ Servette renverse Zurich en fin de match

Evenepoel remporte son premier grand Tour à 22 ans Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Remco Evenepoel a remporté dimanche le Tour d'Espagne. La 21e et dernière étape a été réglée au sprint par Juan Sebastian Molano (UAE) dimanche à Madrid. A 22 ans, Remco Evenepoel devient le premier Belge à conquérir un Grand Tour depuis Johan de Muynck sur le Tour d'Italie 1978, il y a 44 ans. Le leader de la Quick-Step a terminé cette Vuelta avec une marge de 2'02'' sur son dauphin, l'Espagnol Enric Mas. Le prodige belge s'est emparé de la tunique rouge de leader au terme de la 6e étape. Il a pleinement maîtrisé son sujet sur les routes espagnoles, remportant deux succès d'étape dont un jeudi au sommet de l'Alto de Piornal. L'abandon du triple vainqueur sortant Primoz Roglic a, il est vrai, aussi servi ses desseins. Cinquième du Tour d'Espagne 2021, Gino Mäder n'a pas totalement confirmé cette performance de choix. Le Bernois a néanmoins pris place dans le top 20 (20e) grâce à une excellente dernière semaine. Le Valaisan Sébastien Reichenbach termine quant à lui 24e, à plus d'une heure du vainqueur.

La Serbie de Jokic sortie dès les 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Favorite de l'Euro, la Serbie a connu l'élimination dès les 8es de finale dimanche à Berlin. Nikola Jokic et ses équipiers ont été battus 94-86 par la surprenante Italie, qui affrontera la France mercredi en quart de finale. Double MVP de la saison régulière de NBA, Nikola Jokic a pourtant livré un match plein, cumulant 32 points, 13 rebonds, 4 assists et 2 interceptions. Mais la Serbie, finaliste malheureuse de la précédente édition en 2017, n'a pas trouvé la solution en défense face à des Italiens à l'adresse insolente. L'Italie affiche ainsi un remarquable 16/38 à 3 points. Marco Spissu (22 points, à 6/9 derrière l'arc), Simone Fontecchio (19 points, avec un 3/6 à 3 points) et Nicolo Melli (21 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) ont causé la perte de la Serbie, qui a craqué dans un ultime quart remporté 28-18 par les Transalpins.

Fribourg à l'usure, premier revers de Davos Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg Gottéron a pris sa revanche sur les Norvégiens de Stavanger dans le tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Romands se sont imposés 3-0 sur la glace des Oilers. Les Fribourgeois sont désormais bien placés pour décrocher une place en huitièmes de finale avant leur deux duels face aux Autrichiens de Salzbourg. Les joueurs de Christian Dubé ont fait preuve de pugnacité pour battre l'équipe sans doute la plus défensive de la Ligue des champions. Les Norvégiens s'étaient imposés la semaine précédente à Fribourg sur le score de 1-0. Cette fois-ci, le verrou scandinave a fini par sauter après 99 minutes de résistance grâce à une reprise de Julien Sprunger sur un service parfait de Killian Mottet en supériorité numérique (39e). C'est encore à 5 contre 4 que les Fribourgeois ont façonné leur troisième succès dans la compétition avec une réussite de Nathan Marchon sur des services de Mottet et Desharnais dès le début de l'ultime période. Bertschy a assuré le succès dans la cage vide (60e). Tout comme Reto Berra vendredi à Tampere, Connor Hughes a fêté un blanchissage contre les Oilers. Terrible bataille De son côté, Davos a concédé sa première défaite dans le tour préliminaire. Les Grisons se sont inclinés 5-2 à domicile contre les Suédois de Skelleftea lors de leur 4e match. Les joueurs de Christian Wohlwend devront attendre leur double confrontation face aux Tchèques de Trinec pour éventuellement valider leur ticket des huitièmes de finale. Deux points leur suffiront. Le match fut une terrible bataille. Lors de la première période, qui a duré 50 (!) minutes, les accrochages se sont multipliés devant les deux gardiens. Les pénalités ont plu. Les Grisons avaient pourtant connu le meilleur départ avec une ouverture du score dès la 2e minute par le Suédois Leon Bristedt. Les Scandinaves ont réussi à retourner le score pour mener 2-1 après 20'. L'égalisation du Tchèque Stransky en supériorité numérique n'a pas suffi. Skelleftea a fait la différence dans les 5 dernières minutes.

Super League: les Young Boys retrouvent la tête Jean-Pierre Nsame scelle le score final Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Young Boys sont à nouveau leaders de Super League. Les Bernois ont retrouvé la tête à la faveur de leur succès 3-0 contre Lugano lors de la 8e journée. Ils sont à égalité de points avec Servette, mais avec une meilleure différence de buts. Le duo compte deux points d'avance sur Saint-Gall et trois sur Sion. Au Wankdorf, YB n'a pas tardé à frapper face aux visiteurs tessinois. Nsame a en effet ouvert le score dès la 2e sur un service d'Itten. Celui-ci a doublé l'avantage des siens en transformant un penalty à la 41e. Nsame a encore salé l'addition en seconde période (64e). Bâle cartonne contre GC Le FC Bâle a relevé la tête et enfin gagné son deuxième match de la saison en Super League. Les Rhénans ont nettement dominé Grasshopper 5-1 grâce à des réussites de Ndoye (3e), Zeqiri (17e), Augustin (59e/68e pen) et Burger (73e). Les visiteurs avaient réduit l'écart sur un penalty de Morandi (31e). Ils ont fini à neuf après les expulsions de Seko (72e) et Loosli (83e).

GP d'Italie: Verstappen une fois encore sans rival Max Verstappen n'en finit pas de gagner Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Max Verstappen (Red Bull) est irrésistible cette saison. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix d'Italie à Monza, fêtant son 11e succès de la saison. Parti en 7e position sur la grille, le champion du monde a très vite remonté. Il s'est imposé devant Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes) et a fait un pas de plus vers un deuxième titre mondial consécutif avec une cinquième victoire de suite. La course s'est conclue derrière la voiture de sécurité après la panne de la McLaren-Mercedes de Daniel Ricciardo. Cette issue n'a pas été du goût des tifosi, qui ont copieusement sifflé. Contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis, la F1 autorise qu'une course prenne fin de cette manière. Partis en fond de peloton, Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont pu remonter respectivement au 4e et 5e rang. Le Néerlandais Nyck de Vries (Williams-Mercedes) s'est illustré pour le premier GP de sa carrière: l'ancien champion de formule 2 et de formule E a pris la 9e place et inscrit deux points. Après plusieurs courses hors des points, l'écurie Alfa Romeo-Ferrari a redressé la barre. Le Chinois Guanyu Zhou s'est en effet classé 10e.

Super League: Servette prend la tête Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a provisoirement pris la tête de la Super League grâce à son succès 3-2 contre Zurich. Les Grenat ont arraché la totalité de l'enjeu par Douline à la 95e. Cette victoire est un brin heureuse. Les Genevois ont certes mené deux fois après des réussites de Cognat (2e) et Bauer (43e), mais le FCZ avait trouvé les ressources pour égaliser grâce à un doublé d'Okita (21e/50e). Les champions en titre, toujours sans la moindre victoire cette saison en championnat, ont manqué le coche après le 2-2. Un tir de Guerrero s'est écrasé sur la transversale (64e), puis un retourné de Tosin a manqué la cible d'un rien (66e). L'expulsion d'Okita, pour un deuxième avertissement, a sans doute pesé lourd (72e). Zurich a tenu presque jusqu'au bout, avant de craquer sur un corner botté par Valls. Servette compte 2 points d'avance sur Saint-Gall et 3 sur les Young Boys, qui reçoivent Lugano à 16h30.

Six Heures de Fuji: victoire pour Sébastien Buemi Image: KEYSTONE/AP/JEREMIAS GONZALEZ Sébastien Buemi s'est imposé lors des Six Heures de Fuji, 5e manche du championnat du monde d'endurance (WEC). Toyota a signé le doublé lors de cette épreuve disputée à domicile. La Toyota no 8 aux mains du Vaudois Sébastien Buemi, du Néo-Zélandais Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa - victorieuse en juin lors des 24 Heures du Mans - s'est imposée avec 1'08 d'avance sur la no 7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José-Maria Lopez. Le podium a été complété, à deux tours, par l'Alpine no 36 des Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière, épaulés par le Brésilien André Negrao. Au classement du championnat du monde, le trio victorieux dimanche est à égalité de points (121 chacun) avec l'équipage de l'Alpine, mais avec un avantage au nombre de victoires (3 à 2, dont les 24 Heures du Mans qui comptaient double pour Buemi et ses coéquipiers).

Power bat le record d'Andretti avec une 68e pole Will Power a battu un record de Mario Andretti en signant sa 68e pole en IndyCar Image: KEYSTONE/FR123854 AP/AJ MAST Will Power a obtenu la 68e pole position de sa carrière en IndyCar samedi à Laguna Seca. L'Australien a battu ainsi le record d'une légende du sport automobile, l'Américain Mario Andretti. "Je n'en reviens pas d'être tout en haut avec Mario! Mais il ne faut pas que je fête trop ça parce que je dois rester concentré sur la course de demain", a dit Power, en lice pour décrocher en Californie son deuxième titre de champion d'IndyCar. Ancien champion du monde de Formule 1, Mario Andretti, âgé de 82 ans, était présent à Laguna Seca pour féliciter son successeur. Il détenait le record des pole positions depuis 1985.

Manu Ginobili entre au Hall of Fame Image: KEYSTONE/AP/Jessica Hill L'Argentin Manu Ginobili, champion olympique et quatre fois champion NBA, a été intronisé samedi au Hall of Fame. L'ancien arrière, âgé de 45 ans, a passé seize saisons (2002-2018) aux San Antonio Spurs, après avoir gagné l'Euroligue en 2001 avec la Virtus Bologne. "Je ne suis pas ici parce que j'étais très spécial mais parce que j'ai fait partie de deux des plus grandes équipes des années 2000, San Antonio et l'Argentine", a déclaré le Sud-Américain dans son discours d'intronisation à Springfield dans le Massachusetts. Deux fois All Star, Ginobili formait le trio majeur de la franchise texane avec le pivot Tim Duncan et le meneur Tony Parker, vainqueurs de la NBA en 2003, 2005, 2007 et 2014 sous les ordres de l'entraîneur Gregg Popovich. Ces trois joueurs ont gagné ensemble 575 matchs de saison régulière. Manu Ginobili a été champion olympique en 2004 à Athènes et faisait partie de l'équipe qui battit pour la première fois une sélection américaine entièrement composée de joueurs de NBA, au Championnat du monde 2002, où l'Argentine avait fini deuxième. Six autres grands noms du basket sont entrés au "Panthéon de la gloire" dans la promotion 2022: Tim Hardaway, les ex-joueuses de WNBA Swin Cash et Lindsay Whalen et les entraîneurs George Karl, Del Harris et Marianne Stanley.

Chicago vainqueur, Shaqiri buteur Shaqiri a inscrit samedi son 5e but en MLS Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Chicago a mis fin à une série de cinq matches sans victoire samedi en MLS. Et Xherdan Shaqiri a retrouvé le chemin des filets pour le Fire, vainqueur 3-1 de l'Inter Miami de Gonzalo Higuain. Le Bâlois a signé le 2-0 à la 64e minute, inscrivant son cinquième but de la saison en reprenant d'une demi-volée du gauche à bout portant un ballon mal dégagé par la défense. Il n'avait pas marqué au cours de ses sept précédentes apparitions. Seulement 12e de la Conférence Est, Chicago était d'ailleurs à la peine sur le plan offensif depuis plusieurs semaines. Auteur d'un doublé samedi, Jhon Duran a mis fin à une disette de 439 minutes - soit près de 5 matches - à la 40e lorsqu'il a ouvert la marque. Cette victoire, la 9e en 30 parties, permet au Fire de rester mathématiquement dans la course pour les play-off. Mais Chicago accuse 6 longueurs de retard sur la barre, avec seulement quatre matches à disputer.

Swiatek est particulièrement fière de son sacre à l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Matt Rourke A 21 ans, Iga Swiatek a remporté samedi à l'US Open, sur surface dure, le troisième tournoi du Grand Chelem de sa carrière, après deux Roland-Garros sur terre battue. La Polonaise en est particulièrement fière car "les gens ne m'attendaient pas", a-t-elle déclaré en conférence de presse après son succès 6-2 7-6 sur Ons Jabeur en finale. - Que ressentez-vous après cette victoire ? "Je suis super fière de moi parce que ce n'était pas un match facile. Même si j'ai dominé le début de la partie, je savais que ce serait serré et je savais qu'Ons tirerait profit de chacune de mes erreurs. Dans le second set, le match est devenu très physique et je suis contente que mon niveau d'énergie soit encore monté d'un cran pour pouvoir être un peu plus précise dans les moments clés et conclure. Nous avons joué à un très haut niveau. Et je suis particulièrement fière de mon niveau mental, je ne craque pas dans les moments difficiles. Après les matches, même si j'ai perdu, je n'ai aucun regret parce que je sais que j'étais à 100%. Je suis également fière d'avoir bien plus de solutions dans mon jeu qu'avant, du point de vue du tennis mais aussi du mental. J'utilise très bien ces possibilités et j'en suis fière parce que je sais ce que c'est que d'être sur le court et de ne pas savoir quoi faire pour changer le cours d'un match. Ca fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée à court d'idées, donc ça prouve que je progresse." - Etait-ce important de remporter un titre du Grand Chelem sur une autre surface que la terre battue ? "Bien sûr ! En début de saison, j'ai réalisé que je pouvais peut-être avoir de bons résultats sur le circuit. Je suis aussi arrivée en demi-finales à l'Open d'Australie. Mais je n'étais pas sûre d'être au niveau pour gagner un tournoi du Grand Chelem, surtout sur une surface aussi rapide qu'à l'US Open. Je ne m'y attendais pas, c'est certain. C'est aussi une confirmation que je n'ai pas de limite." - Alors ce titre est-il plus satisfaisant que les deux de Roland-Garros ? "Il est difficile de comparer. A Roland-Garros, je sens toujours que je suis en contrôle et je me sens bien sur le court Philippe-Chatrier. Ici, sur le Arthur Ashe, j'ai du mal à m'habituer à l'atmosphère. Pour mon deuxième titre à Roland-Garros, j'avais beaucoup de pression et tout le monde s'attendait à ce que je gagne. Ici, j'avais des objectifs moins élevés et j'ai réussi à les dépasser. Et je pense que les gens ne m'attendaient pas beaucoup sur dur. Donc je pense que Roland-Garros était un peu plus compliqué. Mais si on ne parle que de tennis et de physique, c'était plus difficile ici."

Iga Swiatek asseoit sa domination avec un 3e sacre majeur Iga Swiatek a cueilli samedi son 3e titre du Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Iga Swiatek (no 1) a assis un peu plus sa domination sur le tennis féminin en s'adjugeant samedi son premier US Open. La Polonaise a battu Ons Jabeur (no 5) 6-2 7-6 (7/5) en finale à Flushing Meadows. Déjà titrée à deux reprises à Roland-Garros (2020, 2022), Iga Swiatek affiche ainsi trois trophées du Grand Chelem à son palmarès alors qu'elle a fêté ses 21 ans le 31 mai. Si l'on excepte les soeurs Serena (23 titres majeurs) et Venus Williams (7), seule Naomi Osaka (4) a fait mieux parmi les joueuses en activité. La Polonaise était pourtant restée discrète depuis son deuxième sacre à Paris, où elle avait remporté un sixième titre consécutif sur le circuit en moins de quatre mois. Battue au 3e tour à Wimbledon où elle avait vu sa série de victoires d'arrêter à 37, elle n'avait pas dépassé les quarts dans ses trois tournois suivants. Une baisse de régime sans conséquence Mais Iga Swiatek a ressurgi au meilleur moment, montant en puissance dans cette quinzaine new-yorkaise. Samedi, elle aurait même pu s'imposer bien plus nettement face à Ons Jabeur, qui s'était déjà inclinée en finale du dernier Wimbledon face à Elena Rybakina pour sa première finale majeure. La Polonaise a en effet manqué trois balles de 4-0 dans la deuxième manche, avant de se crisper. Ons Jabeur a su en profiter pour se relancer, se procurant même trois balles de break qui auraient pu tout changer à 4-4. La Tunisienne, qui a effacé une première balle de match à 5-6 sur son engagement, a également eu sa chance dans un tie-break où elle mena 5/4 avec deux points à suivre sur son service. Mais Iga Swiatek a serré sa garde au meilleur moment pour remporter une... dixième finale consécutive depuis son premier sacre à Roland-Garros. Un écart énorme Avec désormais sept titres et 57 matches gagnés en 2022, Iga Swiatek creuse par ailleurs un peu plus l'écart dans le classement WTA. Première joueuse à remporter deux trophées majeurs la même année depuis Angelique Kerber en 2016, elle comptera lundi 10'365 points, soit près du double de sa nouvelle dauphine Ons Jabeur (5090).

Un incident médical en tribunes interrompt Cadix-FC Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le match entre Cadix et le FC Barcelone, comptant pour la 5e journée de Liga, a été interrompue samedi en raison d'un incident médical en tribune. L'arbitre a renvoyé les joueurs aux vestiaires après une vingtaine de minutes d'interruption, alors que le Barça menait 2-0. Auparavant, on avait vu le gardien de Cadix Jeremias Ledesma porter en courant un défibrillateur vers la tribune pour secourir la victime. Le défenseur blaugrana Ronald Araujo s'est mis à prier sur la pelouse. Les protagonistes de la rencontre, joueurs et encadrements, sont restés debout de longues minutes, sous le choc de cet incident.

Contrôle antidopage positif pour Abdelwahed Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Ahmed Abdelwahed a été contrôlé positif au meldonium, une substance interdite depuis 2016. L'Italien s'est paré d'argent sur 3000 m steeple aux récents Championnats d'Europe de Munich. La Fédération italienne (Fidal) a indiqué avoir "reçu la notification de la positivité à un contrôle antidopage" de son athlète, confirmant une information de La Repubblica. Selon le quotidien, le contrôle a eu lieu à Munich pendant les Européens. "J'ai été suspendu de façon provisoire en raison de la présence d'une substance dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai découvert pour la première fois l'existence du meldonium quand j'ai été informé qu'il en avait été trouvé dans mes analyses", a pour sa part écrit Ahmed Abdelwahed sur Instagram. Inscrit depuis 2016 sur la liste des produits dopants de l'Agence mondiale antidopage (AMA), le meldonium était à la base un médicament protecteur des cellules cardiaques vendu dans les seuls pays d'Europe de l'Est et avait été largement détourné à des fins de dopage. Depuis cette date, de nombreux cas positifs ont été enregistrés, notamment parmi des sportifs russes, dont l'ex-star du tennis Maria Sharapova. Elle avait été suspendue quinze mois. "Je n'ai jamais pris volontairement cette substance. J'essaie donc de comprendre pourquoi elle était dans mes urines", a encore affirmé sur Instagram Ahmed Abdelwahed.