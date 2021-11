Verstappen se rapproche du titre ++ Brooklyn cartonne

Un 5e succès de suite pour Brooklyn Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Les Nets ont cueilli dimanche un cinquième succès de rang en NBA. Porté par un Kevin Durant revanchard sur le sort, Brooklyn s'est imposé 116-103 à Toronto. Le 10 juin 2019 chez les Raptors, "KD" se rompait le tendon d'Achille gauche lors du match no 5 d'une finale que les Warriors allaient ensuite perdre. Depuis son retour sur les parquets en décembre 2020, il n'avait pas encore refoulé celui des Raptors, délocalisés en Floride la saison passée en raison du Covid-19. Durant a étincelé pour son retour en terre maudite avec 31 points inscrits (11/18 au tir), 7 passes décisives et 7 rebonds (mais aussi 7 balles perdues). Mais cette victoire, la septième en dix parties pour les Nets, doit aussi beaucoup à James Harden (28 points, 10 assists, 8 rebonds). Le début de saison est plus difficile pour le champion en titre Milwaukee, dixième à l'Est avec un bilan de 4-6 (soit le même que les Hawks de Clint Capela). Les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont subi face à Washington leur deuxième défaite d'affilée (101-94), malgré les 29 points et 18 rebonds de leur superstar grecque.

A nouveau un but et un assist pour Suter Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Pius Suter semble avoir trouvé son rythme sous le maillot de Detroit en NHL. Le Zurichois s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist dimanche lors d'un match gagné 5-2 par les Red Wings face à Las Vegas, comme la veille face à Buffalo. Passeur décisif sur le 2-1 de Detroit inscrit en supériorité numérique par Robby Fabbri (11e), Pius Suter a marqué le 3-1 d'un tir du poignet en pleine lucarne à la 19e. Désigné première étoile de cette rencontre, il en est désormais à 6 points cette saison, tous réussis lors de ses sept derniers matches. Le "derby" suisse de la soirée a vu les Blackhawks de Philipp Kurashev s'imposer 2-1 après prolongation face aux Predators de Roman Josi pour décrocher leur deuxième succès de la saison. Alex DeBrincat a inscrit le but de la victoire après 37'' en "overtime", quelques secondes après une occasion manquée par Josi.

Formule 1: Verstappen se rapproche du titre Image: KEYSTONE/EPA/Carlos Ramirez Max Verstappen (Red Bull-Honda) s'est un peu plus rapproché de son premier titre de champion du monde de formule 1. Le Néerlandais a facilement remporté le Grand Prix du Mexique. C'est la 9e victoire de Verstappen cette année, la 19e au total. Le pilote de la voiture no 33 a pris la tête dès le premier virage et n'a jamais été inquiété. Il s'est imposé avec 16''555 d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes), qui a dû lutter jusqu'au bout pour résister à Sergio Perez (Red Bull-Honda). Ce dernier est devenu le premier Mexicain à monter sur le podium lors de son GP national, à la grande joie d'un public déchaîné. "J'avais un très bon rythme. Dès que j'ai pris la tête, j'ai pu contrôler la course. Je ne pense pas encore au championnat", a déclaré le vainqueur. Au championnat, Verstappen possède désormais 19 points d'avance sur Hamilton. Il reste quatre courses à disputer, dont la prochaine dans une semaine au Brésil. Il faudra désormais un petit miracle pour qu'Hamilton puisse renverser la situation et obtenir un huitième titre de champion du monde. "J'ai tout donné. Mais il nous manquait un peu de vitesse par rapport aux Red Bull", a expliqué un Hamilton visiblement déçu. Bottas percuté Les Mercedes avaient provoqué une grosse surprise lors des qualifications en prenant les deux premiers rangs. Mais dès le départ, Verstappen a pu prendre les devants. Valtteri Bottas, auteur de la pole, a été touché au premier virage par Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes), ce qui a ruiné sa course. Derrière les trois premiers, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) a pris une belle 4e place. Il a laissé derrière lui les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Le vétéran Kimi Raikkonen a permis aux Alfa Romeo-Ferrari de marquer 4 points pas forcément prévus. Le Finlandais a fini 8e, alors que son coéquipier italien Antonio Giovinazzi a échoué au 11e rang.

Première défaite pour Liverpool David Moyes et West Ham se sont offert le scalp de Liverpool dimanche Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Liverpool a subi dimanche sa première défaite de la saison en Premier League. Les Reds se sont inclinés 3-2 lors de la 11e journée sur la pelouse de West Ham, qui affirme ainsi ses ambitions en se hissant au 3e rang du classement à trois points du leader Chelsea. West Ham United a forcé la décision en deuxième mi-temps, Pablo Fornals (67e) et Kurt Zouma (74e) donnant deux longueurs d'avance (3-1) à l'équipe du manager David Moyes. Les Hammers n'avaient plus battu Liverpool depuis janvier 2016. Cette rencontre avait démarré de la pire des manières pour les Reds, dont le gardien Allison Becker s'est fait l'auteur d'un autogoal dès la 4e en boxant le ballon dans ses propres filets sur un corner. Divock Origi a inscrit le deuxième but de Liverpool à la 83e.

Korir et Jepchirchir s'imposent, Bekele se rate Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Les Kényans Albert Korir et Peres Jepchirchir ont remporté dimanche le 50e marathon de New York. En quête d'une victoire voire du record du monde pour sa toute première participation dans la Grosse Pomme, Kenenisa Bekele est quant à lui passé à côté de sa course. Deuxième de la précédente édition en 2019, celle de l'an passé ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, Albert Korir s'est imposé en 2h08'22'' dimanche. Il a devancé le Marocain El Arraby (2e) et l'Italien Eyob Faniel (3e). La championne olympique de Tokyo Peres Jepchirchir a quant à elle gagné la course féminine en 2h22'39'', devançant sa compatriote Viola Cheptoo (2e) et l'Ethiopienne Ababel Yeshaneh (3e). Elle est la première médaillée d'or olympique en titre à remporter la prestigieuse épreuve new-yorkaise. Bekele 6e Kenenisa Bekele n'a donc pas été à la fête pour sa première participation au prestigieux événement new-yorkais, auquel 30'000 coureuses et coureurs ont pris part. Agée de 39 ans, la légende éthiopienne du demi-fond et du fond a terminé à la 6e place. Moins bien encore qu'à Berlin, il y a un mois et demi, où il avait fini 3e.

L'Atlético Madrid rattrapé sur le fil à Valence Image: KEYSTONE/EPA/Kiko Huesca L'Atlético Madrid a été rattrapé sur le fil par Valence (3-3) dimanche à Mestalla pour la 13e journée de Liga. Le champion d'Espagne en titre, 4e du classement, accuse désormais 4 points de retard sur le leader, le Real Madrid, vainqueur la veille du Rayo Vallecano (2-1). Les Colchoneros menaient pourtant 3-1 à la 61e après avoir marqué deux fois en trois minutes, dont une sur une superbe frappe de loin d'Antoine Griezmann. Mais Hugo Duro, entré en cours de jeu, a signé un doublé aux 92e et 96e minutes pour arracher le nul.

Super League: Bâle surpris à domicile par Saint-Gall Youan inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bâle a connu sa première défaite de la saison en Super League. Les Rhénans ont été surpris à domicile par Saint-Gall, qui s'est imposé 1-0 grâce à une réussite de Youan à la 87e. Bâle, invaincu jusqu'ici en championnat, a joué avec le feu. En première mi-temps, les Brodeurs ont touché deux fois le poteau bâlois. Ils ont fini par concrétiser leur domination en fin de rencontre par Youan. Le FCB a ainsi manqué une belle occasion de creuser l'écart en tête. Les hommes de Patrick Rahmen ne comptent plus qu'une longueur d'avance sur le FC Zurich, qui s'est imposé 2-1 à Genève contre Servette. Le Lausanne-Sport a pour sa part fait une mauvaise opération en perdant chez lui 2-0 contre Lugano. Les Tessinois ont fait la différence en fin de rencontre grâce à Ziegler (81e/penalty) et Mahmoud (95e). Le LS reste ainsi dernier avec deux points de retard sur Lucerne et quatre sur Servette.

Imeri, Okoh et Köhn convoqués par Yakin Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Murat Yakin a réagi aux blessures de Gregor Kobel, Breel Embolo, Nico Elvedi et Christian Fassnacht, qui ont tous déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Le sélectionneur a convoqué le milieu de Servette Kastriot Imeri, le défenseur Bryan Okoh (Salzbourg) et le gardien Philipp Köhn (Salzbourg). Les trois nouveaux appelés effectueront leurs premiers pas au sein de l'équipe A, qui doit affronter l'Italie le 12 novembre à Rome et la Bulgarie trois jours plus tard à Lucerne dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Imeri et Okoh devaient initialement rejoindre la sélection des M21. Murat Yakin a été contraint de revoir ses plans à la dernière minute. Nico Elvedi et Breel Embolo se sont tous deux blessés vendredi en Bundesliga sous le maillot de Mönchengladbach, Christian Fassnacht ayant été victime d'une commotion cérébrale samedi avec Young Boys en Super League. Gregor Kobel est quant à lui forfait en raison d'une tendinite à un genou.

Djokovic s'impose pour la 6e fois à Bercy Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Assuré depuis samedi de terminer pour la 7e fois une saison au 1er rang mondial, Novak Djokovic s'est offert un nouveau record dimanche. Le Serbe a battu Daniil Medvedev 4-6 6-3 6-3 en finale à Paris pour cueillir un 37e titre dans un Masters 1000, soit un de plus que Rafael Nadal. Novak Djokovic s'impose ainsi pour la sixième fois à Bercy, l'un de ses terrains de jeu favori. Il a également triomphé à six reprises à Wimbledon, Miami et Pékin, et il n'y a guère qu'à l'Open d'Australie (9 titres) où le no 1 mondial s'est montré plus efficace depuis le début de sa carrière. Au repos depuis sa défaite subie en finale de l'US Open face à... Daniil Medvedev, qui l'avait ainsi privé de Grand Chelem calendaire, Novak Djokovic a donc signé un retour gagnant sur le circuit en s'offrant un 86e trophée. Il a parfaitement su se ressaisir après la perte du premier set, dans lequel il a concédé deux breaks. Daniil Medvedev a fini par céder sur le plan physique dans le dernier set, concédant quatre jeux d'affilée pour se retrouver mené 5-2. Le Russe a profité d'un jeu de service catastrophique de son adversaire pour se relancer, mais Novak Djokovic lui a fermé la porte en signant un dernier break pour conclure cette partie. Retrouvailles à Turin? Cette finale était la troisième de l'année entre les deux hommes, après celles de l'Open d'Australie - gagnée en trois sets par Novak Djokovic - et de l'US Open - remportée en trois manches par Daniil Medvedev. Ils pourraient bien se retrouver au stade ultime lors du Masters de Turin (14-21), où le Russe aura un titre à défendre.

Moto2: Lüthi hors des points, Gardner proche du titre Image: KEYSTONE/EPA/DAVIDE GENNARI Thomas Lüthi ne gardera pas un souvenir impérissable du 316e et avant-dernier GP de sa carrière. Le Bernois a terminé 19e en Moto2 dimanche à Portimão, où Remy Gardner s'est imposé pour se rapprocher du titre mondial. Parti en 24e position sur la grille, Thomas Lüthi n'a jamais figuré dans le top 15 de ce Grand Prix d'Algarve. Le champion du monde 2005 des 125 cm3 a terminé avec près de 40'' de retard sur le vainqueur. Son compteur 2021 reste bloqué à 23 points au championnat du monde. Remy Gardner a quant à lui fait un pas sans doute décisif vers le titre en cueillant sa cinquième victoire de la saison. L'Australien a devancé de quelque trois secondes son coéquipier et dauphin au championnat, Raul Fernandez. La marge de Remy Gardner sur l'Espagnol, qui a mené ce GP d'Algarve pendant sa première moitié, est désormais de 23 unités (305-282). Une 13e place lui suffira dans une semaine à Valence pour être sacré, même en cas de victoire de Raul Fernandez.

Christian Fassnacht également forfait pour Italie-Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Christian Fassnacht doit à son tour déclarer forfait pour les matches que la Suisse disputera en Italie et face à la Bulgarie dans les éliminatoires du Mondial 2022. Le milieu de Young Boys souffre d'une fracture de l'os temporal et d'une commotion cérébrale. Il s'est blessé samedi en Super League face à Grasshopper sur un choc avec le défenseur des Sauterelles Toti Gomes. Son audition du côté droit est par ailleurs sévèrement limitée, précise Young Boys dans un communiqué diffusé dimanche. Le milieu offensif de 27 ans, dont la durée de l'indisponibilité n'est pas connue, va probablement rester à l'hôpital jusqu'à lundi. Son forfait en équipe de Suisse s'ajoute à ceux de Breel Embolo et de Nico Elvedi, blessés vendredi en Bundesliga sous le maillot de Mönchengladbach.

Super League: cinquième revers consécutif pour Servette Ceesay a inscrit le premier but du FCZ Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La série noire se poursuit pour Servette. Battus 2-1 à domicile par le FC Zurich, les Genevois attendent un succès en championnat depuis le 12 septembre. Les hommes d'Alain Geiger restent sur deux nuls et cinq défaites depuis leur dernière victoire. Un passage à vide pour le moins inquiétant qui laisse les Grenat en position précaire. Le FCZ, 2e du classement, a fait la décision en première période grâce à des réussites de Ceesay (28e) et Kryeziu (44e). Servette a réduit l'écart en vain par Imeri (66e).

Melnikova/Nagornyy s'imposent Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA La logique a été respectée dimanche au Hallenstadion, théâtre de la 38e Swiss Cup. Le duo russe composé d'Angelina Melnikova et de Nikita Nagornyy a triomphé en battant les Ukrainiens Elyzaveta Hubareva/Ilia Kovtun en finale. Le nombreux public (5000 spectateurs) a par ailleurs eu l'agréable surprise de voir la paire helvétique Lena Bickel/Noe Seifert atteindre les demi-finales. Mais une faute commise par Seifert aux barres parallèles lui a ôté tout espoir de podium. Brillant 12e du concours général des récents Mondiaux, Henji Mboyo a vécu une journée plus compliquée, manquant ses exercices aux barres parallèles et à la barre fixe. Le duo qu'il formait avec Stefanie Siegenthaler n'a pas passé l'écueil du tour préliminaire. Mais ce ne sont pas les gymnastes engagés dans le concours qui ont amené les plus grandes émotions au public. Un hommage vibrant a été rendu aux jeunes retraités Giulia Steingruber, Ilaria Käslin, Pablo Brägger et Oliver Hegi, qui ont reçu un cadeau.

Shevchenko nouvel entraîneur du Genoa de Behrami Andriy Shevchenko est le nouveau coach du Genoa Image: KEYSTONE/AP Pool AFP L'ex-attaquant vedette de l'AC Milan Andriy Shechenko est le nouvel entraîneur du Genoa et de Valon Behrami. L'Urkainien a été nommé au lendemain de l'éviction de Daniele Ballardini, a annoncé dimanche le club doyen de la Serie A. "Bienvenue mister Shevchenko", a indiqué le Genoa sur son site internet en annonçant le retour en Italie du Ballon d'or 2004. Agé de 45 ans, Andriy Shevchenko va vivre sa première expérience d'entraîneur de club. Shevchenko a quitté cet été ses fonctions de sélectionneur de l'Ukraine. Il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024, précise le club ligurien, actuellement en position de relégable avec une seule victoire en douze matches.