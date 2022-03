Servette s'impose à GC ++ Le CP Berne perd encore

Super League: Servette s'impose sur la pelouse de GC Rodelin scelle le score final Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Servette est allé l'emporter 4-2 au Letzigrund contre Grasshopper lors de la 25e journée de Super League. Les Genevois consolident ainsi leur 5e rang au classement. Les hommes d'Alain Geiger ont fait la course en tête sur la pelouse du promu. Les buts ont été inscrits par Imeri (36e/penalty), Schalk (44e) et Rodelin (78e/92e). Les Sauterelles sont parvenues deux fois à égaliser par Herc (41e) et Kawabe (53e) avant de céder dans le final. Sion a quant à lui obtenu un point méritoire à Saint-Gall en faisant 1-1. Les Brodeurs ont ouvert le score par Schubert (45e) avant que Stojilkovic ne remette les équipes à égalité. Saint-Gall a manqué un penalty par Toma en fin de rencontre (82e).

Berne perd pour la troisième fois de suite Le Canadien Zach Mitchell a ouvert le score pour les Rapperswil-Jona Lakers. Lors de l'unique match de National League au programme ce dimanche, les Rapperswil-Jona Lakers se sont imposés 4-2 sur la glace de Berne, battu pour la troisième fois de suite. Corollaire: les Bernois n'ont toujours pas validé leur ticket pour les pré-play-off, restant sous une hypothétique menace d'Ambri-Piotta. Même avec un Roman Cervenka, plus discret que d'habitude, les Saint-Gallois ont passé une après-midi tranquille face à un adversaire, qui leur avait bien réussi jusque-là avec sept points en trois matches. Zack Mitchell et Yannick Brüschweiler ont donné deux fois l'avantage aux Lakers. Entre-temps, le défenseur au long cours Beat Gerber a inscrit son premier but de la saison sur le 1-1. Au cours des 37 dernières minutes, les Bernois n'ont jamais pu revenir. Même au cours d'une phase finale turbulente Les Lakers ont désormais assuré leur place en play-off après ce succès.

Triplé Jumbo dans la 1re étape, Laporte en jaune L'équipe Jumbo a frappé dès la première étape de Paris-Nice, dimanche à Mantes-la-Ville (Yvelines), où le Français Christophe Laporte s'est imposé devant deux de ses coéquipiers. Laporte a précédé sur la ligne le Slovène Primoz Roglic et le Belge Wout van Aert qui ne lui ont pas disputé la victoire. Le Français, recruté à l'intersaison, a endossé le premier maillot jaune dans cette course longue de huit étapes. Le Français Pierre Latour a pris la quatrième place, en avant-garde du peloton, à une vingtaine de secondes, au terme des 159,8 kilomètres. L'équipe néerlandaise a provoqué la décision dans la dernière côte du parcours (1,2 km à 6 %), à 6 kilomètres de l'arrivée. Le Tchèque Zdenek Stybar a été le seul à garder le contact avant de lâcher prise en haut de la côte. Le meilleur Suisse est Gino Mäder, 60e à 36'' du vainqueur. Lundi, la deuxième étape met le cap plein sud à travers la plaine de la Beauce pour relier Auffargis (Yvelines) à Orléans sur un parcours de 159,2 kilomètres, plat et exposé au vent.

GP du Qatar MotoGP: premier succès de Bastianini L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a remporté le Grand Prix MotoGP du Qatar à Losail. Il a ainsi fêté son premier succès dans la catégorie reine pour les débuts de son équipe Gresini en MotoGP. Bastianini (24 ans), qui avait gagné par le passé trois courses en Moto3 et autant en Moto2, s'est imposé devant le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Pol Espargaro (Honda). Il a ainsi fait un beau cadeau à son équipe, dont le fondateur Fausto Gresini est décédé du Covid-19 en février 2021. Les favoris du championnat ont connu une entame difficile. L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a limité les dégâts en prenant la 5e place. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), pénalisé par un moteur moins puissant que celui de ses rivaux, n'a pu faire mieux que 9e et n'a pas caché sa frustration. Conserver son titre s'annonce déjà comme une mission périlleuse. Carton plein pour les Italiens Quant à l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), vice-champion 2021, il a été éliminé sur une chute. Bloquant sa roue avant, il a sorti l'Espagnol Jorge Martin (Ducati), qui était parti en pole position. Les Italiens ont vraiment été à la fête lors de cette ouverture de la saison 2022, remportant les trois épreuves au programme. Celestino Vietti (Kalex) a gagné la course Moto2 alors que la course Moto3 a vu la victoire d'Andrea Migno (Honda). Le prochain Grand Prix aura lieu le 20 mars en Indonésie.

Super League: victoire du FCB au Cornaredo Le FC Bâle s'est imposé 2-0 au Cornaredo contre Lugano lors de la 25e journée de Super League. Les Rhénans rejoignent ainsi les Young Boys au 2e rang, à 15 points du FC Zurich. Les Bâlois ont gagné grâce à des réussites de Fedor Chalov (9e) et Darian Males (93e). Ils ont maîtrisé leur sujet face à des Tessinois assez timides et qui n'ont jamais semblé en mesure de bousculer leurs adversaires.

Géant de Lenzerheide: Gisin 5e, Worley l'emporte Michelle Gisin a pris la 5e place du géant de Lenzerheide. La victoire est revenue à Tessa Worley devant Federica Brignone et Sara Hector. L'Obwaldienne, toujours heureuse de pratiquer son sport, a décroché ce top 5 grâce à une excellente deuxième manche. Mais pour espérer le podium, il aurait fallu aller plus vite sur le premier tracé. Avec 1''32 de retard, la double championne olympique de combiné aurait dû réaliser un parcours de feu sur la piste Silvano Beltrametti. Mais après ses ennuis de l'été passé et sa mononucléose, la skieuse d'Engelberg retrouve ses moyens dans toutes les disiciplines. 7e et 8e en descente à Crans-Montana, 8e en Super-G dans les Grisons après le bronze olympique, 6e du slalom olympique, vainqueure du combiné et 5e de ce géant, Michelle Gisin voit clairement le bout du tunnel. Si tout se passe bien cet été, elle pourra revenir avec les ambitions du gros globe. Dans la lutte pour ce trophée justement, Mikaela Shiffrin a pris une très belle option après sa 2e place en Super-G samedi. L'Américaine, 4e, a profité de la sortie de piste de Petra Vlhova pour compter désormais 117 points d'avance au général. Le résultat d'ensemble des Suissesses est plutôt correct. Wendy Holdener a réussi une bonne 8e place, Camille Rast s'est classée 12e et Simone Wild a fini 23e juste devant Vivianne Härri Andrea Ellenberger a elle connu l'élimination en toute fin de deuxième manche. Rageant car la Nidwaldienne doit faire des points si elle entend être de la partie lors des finales de Courchevel. Victime d'un coup à l'entraînement, Lara Gut-Behrami a renoncé à prendre le départ. Elle devrait également faire l'impasse du géant d'Are le week-end prochain pour se présenter à Méribel pour les finales de Coupe du monde.

Cologna dans le top 10 pour ses adieux à la Coupe du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dario Cologna a mis un terme à sa carrière au niveau de la Coupe du monde avec un 9e rang sur le 50 km d'Oslo. Il a concédé 1'15'' au vainqueur, le Norvégien Martin Nyenget. La 285e et dernière course de la Coupe du monde de Cologna s'est déroulée comme une réconciliation après une saison à oublier. Le Grison a fait très bonne impression dans cette épreuve disputée en style classique. Il a abordé le dernier des six tours dans un groupe de poursuivants malgré une chute avec un retard d'une demi-minute. A l'arrivée, le quadruple champion olympique a profité de l'absence des Russes pour décrocher encore un top 10 cet hiver. Après la ligne, il s'est vu offrir une bouteille de champagne et il a fait sauter les bouchons. Il y a quatre ans, Cologna avait ennobli sa carrière à Holmenkollen. Avec sa 26e et dernière victoire en Coupe du monde - sans les relais - il avait dissipé la malédiction qui semblait l'accabler lors des courses de 50 km. Le drapeau suisse sur l'Alpe Cermis Cologna avait disputé sa première épreuve de la Coupe du monde en novembre 2006 à Kuusamo. Les premiers points étaient tombés lors de la finale de la Coupe du monde le 24 mars 2007 à Falun. A 21 ans, il avait terminé le Skiathlon à la 25e place. Le 28 décembre 2008, le fondeur de Münster était monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium dans le cadre du Tour de ski à Oberhof. Une semaine plus tard, il sortait de l'anonymat. Avec un drapeau suisse dans la main, il escaladait comme vainqueur les derniers mètres de l'épouvantable Alpe Cermis. Ce fondeur tout-terrain a remporté à quatre reprises le Tour de ski (2009, 2011, 2012 et 2018). Il s'est également adjugé à trois reprises le classement général de la Coupe du monde (2009, 2011 et 2012) et reçut finalement celui de 2014-2015 après le déclassement de Sundby pour infraction à la loi antidopage. Quatre, c'est aussi le nombre de ses médailles d'or olympiques: une fois à Vancouver 2010, deux fois quatre ans plus tard à Sotchi et une fois à Pyeongchang en 2018. Il a décroché un titre de champion du monde en 2013 à Val di Fiemme. Cologna devrait encore disputer quelques courses cet hiver. Il devrait courir dimanche prochain. Sa dernière course est programmée le samedi 26 mars à Zweisimmen à l'occasion du 50 km des Championnats de Suisse.

Super-G de Kvitfjell: Feuz 5e, Kilde s'impose Justin Murisier excellent 6e du Super-G de Kvitfjell Pas de podium suisse lors du Super-G de Kvitfjell. Beat Feuz s'est classé 5e à 0''31 du vainqueur Aleksander Aamodt Kilde, alors que Marco Odermatt s'est raté. Il fallait être un vétéran pour jouer le podium en Norvège. Ou s'appeler James Crawford. Le Canadien de bientôt 25 ans, 2e à 0''07 de Kilde, fut le seul à s'immiscer dans le débat des vieux briscards de la Coupe du monde. Dans ce contexte, la victoire est revenue à l'enfant du pays Aleksander Aamodt Kilde qui s'adjuge au passage le globe de la spécialité. Mais le Norvégien a eu chaud en voyant ses adversaires tutoyer son chrono. Sur la troisième marche du podium on retrouve Matthias Mayer à 0''12 et derrière l'Autrichien le vainqueur de la veille, Dominik Paris. Les Suisses sont juste derrière ces quatre hommes avec Beat Feuz toujours à l'aise sur cette piste que ce soit en descente ou en Super-G. Et derrière le champion olympique de descente, c'est Justin Murisier qui a parfaitement négocié les contours de cette piste assez facile. Ce 6e rang constitue sa deuxième meilleure performance dans la discipline après son 5e rang à Saalbach en 2020. Super résultat pour Niels Hintermann qui boucle son fantastique séjour scandinave avec une 9e place. Il s'agit de son premier top 10 en carrière dans cette discipline. Ce week-end norvégien ne restera en revanche pas gravé dans la mémoire de Marco Odermatt. Largement battu en descente, on pouvait attendre une réaction du Nidwaldien, mais celle-ci n'est pas arrivée. Seulement 25e à 1''68, juste derrière Ralph Weber, le leader de la Coupe du monde n'a pas trouvé la clef sur la piste olympique. Coupable d'une erreur de trajectoire sur le saut dédié à Bernhard Russi, Odi a dû vite déchanter. Mais au-delà de cette faute, on a le sentiment que le Nidwaldien n'avançait pas sur cette neige scandinave. Flashé à seulement 99 km/h sur le haut du parcours, Odermatt a ainsi perdu près de 8 km/h sur les meilleurs. Stefan Rogentin s'est un peu repris en finissant 13e, alors que Gino Caviezel s'est loupé en terminant à 2''74 et hors des trente.

Géant de Lenzerheide: les Suissesses assez loin, Hector mène Les Suissesses sont assez loin du podium après la première manche du géant de Lenzerheide. Michelle Gisin est 7e à 1''32 de Sara Hector qui a devancé Mikaela Shiffrin et Tessa Worley. Dans la lutte pour le gros globe, Mikaela Shiffrin pourrait prendre une très belle option après sa deuxième place en Super-G. L'Américaine doit profiter de la sortie de piste de Petra Vlhova pour creuser des écarts. Michelle Gisin est celle qui a le mieux négocié cette manche dans le camp suisse. Mais avec 1''16 de retard sur la 3e Tessa Worley, les espoirs de podium semblent faibles. Deux places derrière l'Obwaldienne, on retrouve Wendy Holdener à 1''64. Camille Rast est pour l'heure 16e à 2''22, Simone Wild 22e à 2''74 et Andrea Ellenberger 23e à 3''02. Victime d'un coup à l'entraînement, Lara Gut-Behrami a renoncé à prendre le départ. Elle devrait également faire l'impasse du géant d'Are le week-end prochain pour se présenter à Méribel pour les finales de Coupe du monde.

56 points pour LeBron James contre Golden State Extraordinaire LeBron James ! Auteur de 56 points, il a mené les Lakers à la victoire 124-116 devant Golden State. Ce succès à domicile survient après une série de quatre défaites de rang. Il permet aux Lakers de se redonner un peu d'air au classement de la Conférence Ouest dont ils occupent désormais la neuvième place. Avec ses 56 points, LeBron James a signé son meilleur total sous le maillot des Lakers qu'il a rejoint en 2018. A 37 ans, il s'affirme toujours comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, au même titre que Stephen Curry. L'arrière des Warriors a inscrit 30 points pour rester toutefois dans l'ombre de LeBron James.

Xherdan Shaqiri et Chicago toujours "muets" Xherdan Shaqiri et Chicago attendent toujours de fêter leur premier but de la saison. Comme à Miami la semaine dernière, le Fire a dû se contenter d'un 0-0 devant Orlando. Soutenu par 27'477 spectateurs pour cette première à domicile, le Fire s'est ménagé les meilleures occasions, notamment sur deux longues ouvertures au second poteau de Xherdan Shaqiri. Mais Orlando, qui aligne notamment l'ancien Milanais Alexandre Pato, a cru raf

Quatre assists pour Roman Josi à San Jose Roman Josi charge Matt Nieto: le Bernois n'est pas seulement un passeur d'exception... Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Roman Josi a vécu l'une des plus belles soirées de sa carrière sur la glace de San Jose. Le Bernois a délivré quatre assists lors du succès... 8-0 de Nashville face aux Sharks de Timo Meier. Crédité désormais de 59 points avec ses 14 buts et ses 45 passes décisives en 53 matches, le capitaine des Predators va très vite battre son record de 65 points établi lors de la saison 2019/2020. Face à San José, qui s'est incliné une dixième fois en douze rencontres, Roman Josi a présenté un bilan de +6. Il traduit bien l'ampleur de sa performance. Il a, ainsi, obtenu la deuxième étoile de la soirée. Le héros malheureux de cette rencontre fut Alex Stalock. Pour son premier match en NHL depuis le 7 août 2020, le gardien des Sharks a été "chassé" à la 47e après le 6-0 inscrit par Michael McCarron, l'homme du match avec ses deux buts et ses deux assists. Les Sharks n'avaient pas concédé une défaite aussi lourde sans marquer le moindre but depuis le 5 décembre 1991 lors de la première saison de leur histoire. Ils s'étaient inclinés sur ce résultat identique de 8-0 contre Pittsburgh. "Perdre sur un tel score est... embarrassant", souligne le capitaine de San Jose et ex-Servettien Logan Couture.

Super League: le FCZ se rapproche du titre, le LS de la relégation Suzuki prend le dessus sur Guerrero, mais c'est Zurich qui va gagner Image: KEYSTONE/JEAN-GUY PYTHON Le FC Zurich a effectué un pas de plus vers un 13e titre de champion, le premier depuis 2009. A la Tuilière, le leader s'est imposé 2-0 contre le Lausanne-Sport pour encore creuser l'écart en tête. Tout roule pour le FCZ depuis la reprise. Les hommes d'André Breitenreiter ont eu le bonheur d'ouvrir le score dès la 3e sur une tête de Gnonto. Ce début de partie idéal n'a cependant pas débouché sur une leçon. Si Diaw a dû s'employer ensuite devant Gnonto et Ceesay, le LS a progressivement sorti la tête de l'eau. Dans le dernier quart d'heure avant le thé, les Vaudois ont été plusieurs fois dangereux. Brecher a effectué deux parades décisives, mais a aussi été sauvé par son poteau sur une frappe de Suzuki après un mauvais dégagement du portier zurichois (44e). Neuf défaites de suite Les visiteurs, assez loin de leur meilleur niveau, ont doublé leur avantage à la 69e, sur un tir de Guerrero malencontreusement dévié par Zohouri. Rien ne réussit aux Lausannois, qui ont concédé une neuvième défaite de suite en Super League. On ne voit vraiment pas comment le club pourrait éviter la culbute en Challenge League. Le FCZ possède désormais 15 points d'avance sur les Young Boys, qui ont encore égaré deux points samedi en concédant le nul à domicile contre Lucerne (2-2), après avoir pourtant mené 2-0 après dix minutes de jeu. Les Lucernois disposent ainsi d'un matelas de sécurité de sept points par rapport à la lanterne rouge.

Fribourg battu à Lugano, mais "sauvé" par Genève-Servette Image: KEYSTONE/TI-PRESS Genève-Servette a effacé la piètre image laissé vendredi à Ajoie. Les Genevois ont battu 4-0 Zoug. Un revers zougois qui fait les affaire de Fribourg Gottéron tombé à Lugano (5-2) en National League. Certes, les Zougois étaient venus sans leurs deux gardiens titulaires Leonardo Genoni (ménagé) et Luca Hollenstein (blessé). La cage avait été confiée à Robin Meyer, habituel dernier rempart de la Zoug Academy. Pour son deuxième match en National League, il a vécu une soirée très difficile. C'est Sami Vatanen qui a ouvert la voie à ce douzième succès consécutif des Genevois aux Vernets sur une double supériorité numérique (18e). La deuxième période a été fatale aux coéquipiers de Jan Kovar avec des réussites d'Eliot Berthon - sa première de la saison -, de l'opportuniste Tanner Richard et de Josh Jooris. Un très bon Gauthier Descloux dans la cage a permis aux Genevois de rester toujours concernés par la course à la sixième place. Les Fribourgeois ont conservé leur place de leader malgré cette large défaite. Ils ont été aidés par Genève-Servette. Car les hommes de Christian Dubé ont failli à la Resega. Privée de Reto Berra, suspendu, l'équipe a paru chancelante. Connor Hughes n'a pas particulièrement brillé - il fut remplacé dès la 22e par Loïc Galley, mais il n'a pas été toujours bien entouré. En face, il est vrai que les Romands sont tombés sur un adversaire qui avait envie d'effacer le déluge de buts reçus jeudi à Lausanne (4-8). Yannick Herren s'est fait un plaisir d'ouvrir le score contre ses anciens coéquipiers (14e). Puis le festival Daniel Carr a commencé avec deux buts et un assist. Les deux réussites de Mottet et Rossi au cours du troisième tiers-temps n'ont pas changé le cours du jeu. Bienne s'est incliné nettement à Rapperswil-Jona (1-3). Les Seelandais se retrouvent désormais remis dans la course à la sixième place après leur deux revers du week-end. Ils auront un rendez-vous capital mardi avec la venue de Davos, leur voisin au classement. Au bord du lac de Zurich, les Bernois, qui alignaient leur nouveau gardien russe Dmitry Shikin, ont subi un doublé de Roman Cervenka dans un bon soir. Au lendemain de sa belle victoire contre Genève-Servette, Ajoie n'a jamais vraiment eu voix au chapitre sur les hauteurs de Davos (0-3). Privés de leur gardien fétiche, Tim Wolf, touché, les Jurassiens ont fait ce qu'ils ont pu pour défendre la cage gardée par Nicola Aeberhard. Ils ont cédé au premier tiers-temps sur une réussite de Sven Jung et en deuxième période en double infériorité numérique sur un but d'Enzo Corvi. Un triplé de Sven Andrighetto - le deuxième de sa carrière - a permis aux Zurich Lions de s'imposer 4-1 sur la glace des Langnau Tigers.