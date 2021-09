Victoire du PSG face à Lyon ++ La Roma de Mourinho chute en Serie A

Le Real Madrid reste leader de la Liga après avoir renversé Valence Image: KEYSTONE/EPA/Kai Foersterling le Real Madrid a conservé sa position de leader de la Liga dimanche après avoir renversé Valence (2-1), au stade Mestalla, grâce à un but de Karim Benzema en fin de match, lors de de la 5e journée. Avec 13 points, les hommes de Carlo Ancelotti devancent l'Atletico Madrid (2e avec 11 points) et Valence (3e avec 10 points), et conservent leur invincibilité en championnat avec quatre victoires et 1 nul. Encore menés à la 86e minute (1-0), les hommes de Carlo Ancelotti ont fait la différence en trois minutes, grâce à Vinicius (86e) et une tête de l'international français Benzema (88), meileur buteur de la Liga avec six buts.

Un Lyon téméraire cède dans les arrêts de jeu à Paris Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Lyon a longtemps espéré décrocher le nul contre le PSG dans le choc du Championnat de France. Las, les Parisiens se sont imposés 2-1 dans les arrêts de jeu grâce à Mauro Icardi. Positionné sur le côté droit, Shaqiri a souvent été oublié par ses coéquipiers. Au sein d'un Olympique Lyonnais, très entreprenant, les qualités du Bâlois auraient sans doute pu être mieux exploitées. Il a tout de même inquiété le portier parisien Donnarumma d'un tir de loin (18e). Mais il a aussi hérissé le poil de sa défense en provoquant un corner d'une passe en retrait de loin complètement ratée. L'international helvétique a cédé sa place à la 79e minute à Cherki. Les Lyonnais ont pu croire qu'ils allaient repartir avec quelque chose quand Lucas Paqueta a marqué à la suite d'un centre tout en finesse de Toko Ekambi. Un penalty généreusement accordé à Neymar a permis au Brésilien d'égaliser (66e). Puis à la 93e, un centre de Mbappé était repris de la tête par Icardi, laissé seul par la défense lyonnaise. Dans le derby entre Nice et Monaco (2-2), disputé à huis clos en raison des incidents du match Nice - OM, Jordan Lotomba a quitté la pelouse sur blessure à la 57e minute. L'ancien latéral du Lausanne-Sport a semblé se blesser seul. Le Bordeaux de Petkovic gagne enfin Vladimir Petkovic a enfin fêté un succès en Ligue 1. Lors de la 6e journée, Bordeaux est en effet allé s'imposer 2-1 samedi sous le déluge à Saint-Etienne. Le réalisme de l'attaquant sud-coréen Ui-jo Hwang s'est avéré précieux pour les Girondins dirigés par l'ancien sélectionneur suisse. L'international a signé les deux buts de son équipe (7e/80e), laquelle a arraché un succès assez heureux face aux Verts. Ceux-ci avaient égalisé de manière méritée par Khazri (73e), mais ils n'ont pas su enchaîner. Saint-Etienne attend toujours sa première victoire de la saison.

Un de chute pour la Roma de Mourinho Image: KEYSTONE/AP/Spada José Mourinho, après six victoires de rang depuis son arrivée à la Roma (toutes compétitions confondues), a subi dimanche sa première défaite à Vérone, victime de la révolte de l'Hellas vainqueur 3-2. Face à une équipe de l'Hellas en panne de confiance après trois défaites, privée de Rüegg, blessé, les Giallorossi pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque - sous une pluie diluvienne - par une talonnade de grande classe de leur capitaine Lorenzo Pellegrini (36e). Mais Igor Tudor, débarqué cette semaine pour remplacer Eusebio Di Francesco sur le banc de Vérone, a su trouver les mots pour relancer ses joueurs, conquérants dans une belle seconde période contre des Giallorossi rattrapés par la fatigue. La série s'arrête donc là pour Mourinho qui, revenu cet été en Serie A, avait remporté ses six premiers matches, trois en championnat et trois en Ligue Europa Conférence.

Young Boys, Bâle et St-Gall sans problème Image: KEYSTONE/DANIEL TEUSCHER Au lendemain de l'élimination de Grasshopper et de Sion en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, Young Boys, Bâle et St-Gall n'ont connu aucun problème pour accéder aux huitièmes de finale. Contre Iliria, club soleurois de 2e ligue, le champion en titre n'a jamais vraiment tremblé (7-1). Sulejmani a ouvert le score dès la 15e minute. Ensuite, les Bernois ont déroulé avec entre autres un triplé du Franco-Ivoirien Wilfried Kanga, arrivé cet été du club turc de Kayserispor. Tandis que Bâle a dû attendre la demi-heure pour prendre l'avantage grâce à Millar contre le club de 2e ligue de Rorschach-Goldach, St-Gall n'a pas fait de détails contre Chênois (7-2). Les hommes de Peter Zeidler ont mené 4-0 à la mi-temps à la faveur d'un quadruplé de Fabian Schubert. L'Autrichien venu de Linz avait offert la qualification à ses coéquipiers à la moitié du match.

Mondiaux de clm: pas de médaille pour les Suisses Filippo Ganna, le roi du chrono Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER JUE Les Suisses ont un peu déçu dans le chrono des championnats du monde en Belgique. Stefan Küng (5e) et Stefan Bissegger (7e) n'ont pas pu monter sur le podium d'une course gagnée par Filippo Ganna. L'Italien, impressionnant de puissance, a ainsi conservé son titre mondial. Le champion olympique de poursuite a devancé les Belges Wout van Aert (à 0'06) et Remco Evenepoel (à 0'44), battus malgré le soutien enthousiaste de leur public entre Knokke-Heist et Bruges, sur un parcours de 43,3 km. Küng était bien parti Küng, champion d'Europe de la spécialité, a concédé 1'10 au vainqueur. Le Thurgovien était pourtant dans le coup au premier temps intermédiaire, où il passait en troisième position à 17'' de van Aert, auteur d'un départ fulgurant, et à 11'' de Ganna. Le Suisse n'a ensuite pas tenu la cadence. Il n'était déjà plus que cinquième au second chrono intermédiaire et n'allait pas réussir à redresser la barre sur le final. Pour son premier contre-la-montre mondial dans l'élite, Stefan Bissegger a réussi une performance honorable avec un septième rang.

Premier League: Manchester United gagne sur le fil Cristiano Ronaldo: quatre buts en trois matches avec Man U Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Manchester United s'est imposé sur le fil 2-1 à Londres contre West Ham lors de la 5e journée de Premier League. Les Red Devils rejoignent ainsi Liverpool en tête avec 13 points. Coupable de l'erreur fatale qui avait précipité la défaite de son équipe mardi contre Young Boys en Ligue des champions, Jesse Lingard s'est racheté de belle manière. Il a en effet signé le but de la victoire à la 89e, alors qu'il était entré à la 73e. L'autre héros mancunien a été le gardien David de Gea, qui a arrêté un penalty de Noble au bout des arrêts de jeu. Noble était entré juste pour cet exercice... West Ham avait ouvert la marque par Benrahma (30e) sur un tir dévié par Varane. Ronaldo avait égalisé peu après, marquant son quatrième but en trois matches depuis son arrivée.

GP de Saint-Marin MotoGP: Bagnaia devant Quartararo Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Francesco Bagnaia (Ducati) a signé son deuxième succès consécutif en MotoGP. L'Italien a remporté le GP de Saint-Marin à Misano devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha), le leader du championnat. Parti de la pole position, Bagnaia a mené d'un bout à l'autre de la course. Il a parfaitement résisté à la pression mise sur lui dans les derniers tours par Quartararo. Le Français reste leader du championnat avec 48 points d'avance sur Bagnaia alors que quatre GP restent à disputer. L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a fini au troisième rang. Le champion du monde Moto2 de 2020 a ainsi signé le premier podium de sa carrière dans la catégorie reine. Il a précédé l'octuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda).

Philippines: nouveau défi pour Manny Pacquiao Image: KEYSTONE/AP/John Locher Manny Pacquiao a annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 aux Philippines. La légende de la boxe a ainsi mis fin à des mois de spéculations. "Le moment est venu, nous sommes prêts à relever le défi de la présidence", a déclaré la star de la boxe philippine, âgée de 42 ans. Pacquiao a accepté d'être candidat pour une faction dissidente du parti du président Rodrigo Duterte. Source de fierté Le boxeur a pris sa décision quelques semaines après son dernier combat professionnel, une défaite le 22 août à Las Vegas face au Cubain Yordenis Ugas. Seul boxeur a avoir été champion du monde dans huit catégories de poids différentes, "Pac Man" est une immense source de fierté pour les Philippins. Dans son enfance, il a vécu dans la rue avant de se lancer dans la boxe professionnelle en janvier 1995 pour une bourse de 1000 pesos (19 euros) et d'amasser par la suite une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars. Manny Pacquiao est entré en politique en 2010, quand il a été élu député, avant de devenir sénateur en 2016. Il a parfois déclenché des controverses par ses déclarations favorables à la peine de mort ou hostiles à l'homosexualité. Générosité Mais il est profondément populaire dans l'archipel, où sa générosité et son chemin vers la réussite alors qu'il est né dans une extrême pauvreté, sont profondément admirés. Pacquiao a déjà promis de ne pas ménager ses efforts, en commençant par envoyer "des centaines ou milliers" de politiciens véreux dans une "méga prison" construite à cet effet. "A tous ceux qui me demandant quelles sont mes compétences et aptitudes, est-ce que vous avez déjà souffert de la faim ?", a-t-il déclaré dimanche devant ses partisans. "Savez-vous ce que c'est de n'avoir rien à manger, de devoir emprunter de l'argent à vos voisins ou d'attendre pour récupérer les restes d'un restaurant ? Le Manny Pacquiao qui est en face de vous a été façonné par la pauvreté".

GP de Saint-Marin Moto2: Lüthi à la porte du top 10 Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Thomas Lüthi (Kalex) a échoué à la porte du top 10 lors du GP de Saint-Marin à Misano. Le Bernois s'est classé 11e d'une course gagnée par l'Espagnol Raul Fernandez (Kalex). Lüthi n'a fait qu'une fois mieux cette saison, avec un 9e rang en Styrie. Parti en 14e position sur la grille, le vétéran suisse, qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison, a livré une course solide et sérieuse. Fernandez devant son coéquipier Devant, Raul Fernandez a devancé son coéquipier Remy Gardner de 0''402 pour fêter sa sixième victoire de l'exercice. L'Australien reste solidement installé en tête du championnat. Le podium a été complété par l'Espagnol Aron Canet (Boscoscuro). En Moto3, la victoire est revenue pour la quatrième fois de la saison à l'Italien Dennis Foggia (Honda). Il revient à 42 points du leader du championnat, l'Espagnol Pedro Acosta (KTM), 7e de la course.

Fin de carrière annoncée pour Tony Martin Tony Martin lors du Tour de Romandie au printemps 2021 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'Allemand Tony Martin (36 ans) va mettre un terme à sa carrière après les Mondiaux, a annoncé son équipe Jumbo-Visma. Martin a notamment été quatre fois champion du monde du contre-la-montre. Tony Martin a fêté 67 succès durant ses quatorze saisons comme professionnel. Il a remporté cinq étapes sur le Tour de France et a aussi gagné Paris - Nice en 2011. Cette année, Martin avait dû abandonner lors de la Grande Boucle, après trois lourdes chutes en onze jours. Il avait notamment été la victime de la pancarte brandie par une spectatrice lors de la 1re étape en Bretagne.

Angleterre: décès de Jimmy Greaves Jimmy Greaves avec le maillot de l'Angleterre en 1967 Image: KEYSTONE/AP L'Angleterre du ballon rond pleure l'un des meilleurs attaquants de son histoire. Jimmy Greaves est en effet décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé Tottenham, dont il détient le record du nombre de buts. Greaves avait débuté avec Chelsea, pour qui il a inscrit 124 buts entre 1957 et 1961. Il a ensuite évolué durant plus de dix ans avec Tottenham et y a marqué 266 buts en 379 matches. L'avant-centre compte aussi 57 sélections et 44 buts avec l'équipe d'Angleterre. Il faisait partie du groupe qui avait gagné la Coupe du monde à domicile en 1966. Jimmy Greaves compte à son palmarès deux victoires en FA Cup (1962, 1967) et une en Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de Coupe (1963). Il a été le meilleur buteur du championnat d'Angleterre à six reprises (1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1969).

L'équipe néo-zélandaise a fui une "menace" au Pakistan Image: KEYSTONE/AP/Anjum Naveed L'équipe néo-zélandaise de cricket est arrivée dimanche à Dubaï après avoir quitté précipitamment le Pakistan. Elle a décidé d'annuler sa participation à plusieurs matches, invoquant des raisons de sécurité, a annoncé sa fédération. "Les +Blackcaps+ sont arrivés à Dubaï après avoir quitté Islamabad à bord d'un vol charter", a indiqué la fédération néo-zélandaise dans un communiqué. Les 34 joueurs et accompagnateurs sont tous confinés dans un hôtel pour une période d'isolement de 24 heures, ajoute ce texte. Ils ont été transportés depuis leur hôtel vers l'aéroport d'Islamabad à bord de bus aux vitres blindés. Le chef de cette fédération David White a reconnu que c'était une "période terriblement difficile" pour la fédération pakistanaise de cricket, mais que la Nouvelle-Zélande n'avait pas d'autre choix que de quitter le pays. Les responsables néo-zélandais ont toutefois refusé de préciser la nature des menaces sécuritaires pesant sur leur équipe. "Des détails spécifiques ne pourront pas et ne seront pas révélés, publiquement ou en privé", a déclaré M. White. "Menace spécifique et crédible" "Ce que je peux vous dire que nous avons été informés d'une menace spécifique et crédible contre notre équipe", a-t-il assuré, précisant que cela rendait impossible de rester dans le pays. La fédération néo-zélandaise assure avoir correctement évalué la situation sur place et les risques encourus avant de décider de gagner le Pakistan mais que tout a changé une fois sur place. "Tout a changé vendredi", a-t-il affirmé, notamment le "niveau de menace" pesant sur l'équipe. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan s'est entretenu vendredi au téléphone à ce sujet avec son homologue néo-zélandaise Jacinda Ardern pour lui assurer que "l'équipe néo-zélandaise bénéficiait d'une sécurité à toute épreuve", a précisé le ministre pakistanais de l'Information, Fawad Chaudhry, sur Twitter.

L'ex-professionnel Chris Anker Sorensen décède en Belgique Image: KEYSTONE/EPA L'UCI a annoncé la mort de Chris Anker Sorensen, vainqueur notamment d'une étape sur le Giro en 2010. Le décès est survenu selon plusieurs médias dans un accident de la route alors qu'il était à vélo. "Nous avons subi une perte tragique aujourd'hui avec le décès de l'ancien cycliste professionnel et journaliste Chris Anker Sorensen", a déclaré l'UCI sur son compte Twitter, adressant ses "pensées" à la famille et aux proches de Sorensen, ainsi qu'à la fédération danoise de cyclisme. Selon des organes de presse belges confirmant une information de la chaîne de télévision danoise TV 2 SPORT, Chris Anker Sorensen est mort à Zeebruges, en marge des Mondiaux 2021. D'après la télévision belge Sporza, il effectuait une sortie à vélo quand il a été impliqué dans un accident avec une voiture. Après sa carrière de coureur, Sorensen était devenu consultant pour la télévision danoise et était en Belgique à l'occasion des championnats du monde sur route, qui débutent dimanche. Chris Anker Sorensen a principalement porté les maillots des équipes CSC, Saxo Bank et Tinkoff. En plus de la 8e étape du Tour d'Italie en 2010, il avait également remporté la 6e étape du Critérium du Dauphiné en 2008 et le titre de champion du Danemark sur route en 2015, son dernier succès majeur.

