«Victoire inattendue» pour Odermatt ++ Shiffrin enchaîne

"J'ai vraiment eu l'impression pendant la course que j'avais été absent pendant longtemps, c'était comme si j'avais perdu confiance dans mon corps. Sur les premières portes, j'ai pensé à mon genou, mais quand j'ai réalisé qu'il tenait, j'ai pu laisser aller. Mais ce n'est certainement pas le résultat que j'attendais à l'arrivée", a assuré Marco Odermatt.

"Que ça ait marché de la sorte, c'est bien sûr incroyable. C'était un ski très différent de ce que j'ai l'habitude de produire. J'étais concentré sur d'autres choses que la course, car je n'attendais pas grand-chose. Même au départ, je n'avais pas la concentration que j'ai d'habitude", a souligné le patron du Cirque blanc.

"Je remercie mon équipe pour son soutien la semaine dernière. J'ai eu une petite baisse de régime pendant la semaine et je ne pensais pas que cela suffirait pour la course", a poursuivi le Nidwaldien, qui avait renoncé au géant de Schladming mercredi après s'être blessé à un genou dans la première descente de Kitzbühel.

Marco Odermatt n'en croyait pas ses yeux samedi après son succès dans le super-G de Cortina. "C'est certainement l'une de mes victoires les plus spéciales", a-t-il confié au micro de SRF.

Derrière la Schwytzoise, quatre autres Suissesses ont marqué des points samedi. Nicole Good a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en se classant 12e, après avoir gagné huit places en deuxième manche. Elena Stoffel a terminé 16e, alors que Michelle Gisin (18e) et Camille Rast (25e) ont déçu.

La Schwytzoise saura se contenter de ce podium, le 47e de sa carrière et le quatrième pour elle dans cet exercice 2022/23. Elle le doit aussi à la contre-performance de la Slovaque Petra Vlhova, 3e de la première manche mais qui n'a signé que le 23e temps sur le second parcours.

Auteure du meilleur chrono dans les deux manches sur la neige tchèque, Mikaela Shiffrin s'est imposée avec une marge de plus d'une demi-seconde (0''60) sur sa première poursuivante, l'Allemande Lena Dürr, pour décrocher sa 11e victoire de l'hiver. Wendy Holdener a, elle, lâché 1''31 au final.

Mikaela Shiffrin n'est plus qu'à une longueur du record d'Ingemar Stenmark.

Auteur de 12 podiums sur les 15 derniers super-G, Marco Odermatt a maîtrisé son sujet sur un tracé piqueté par le coach français Christophe Saioni qui a pourtant fait des dégâts. Auteur d'excellents temps intermédiaires, Loïc Meillard a ainsi été piégé par un mouvement de terrain après une minute de course.

Parti avec le dossard 14, Marco Odermatt a franchi la ligne avec 0''35 d'avance sur son grand rival Aleksander Aamodt Kilde (2e). Il décroche ainsi son 18e succès sur le Cirque blanc huit jours après s'être blessé au genou dans la première descente de Kitzbühel où il avait évité de peu - et de manière spectaculaire - la chute.

Marco Odermatt compte ainsi à nouveau plus de 200 points d'avance (213) sur Aleksander Aamodt Kilde, lequel affiche aussi sept victoires à son compteur 2022/23, au classement général. Sa marge sur le Norvégien est par ailleurs de 48 unités dans la Coupe du monde de super-G.

Aryna Sabalenka s'offre ainsi le 12e titre de sa carrière, forcément le plus beau, le deuxième de l'année après son sacre à Adelaide. Tombeuse de Belinda Bencic en 8e de finale à Melbourne, la Bélarusse a d'ailleurs perdu son premier set de l'année samedi face à Elena Rybakina, laquelle grimpera au 10e rang mondial.

La Bélarusse a battu la championne de Wimbledon Elena Rybakina (no 22) 4-6 6-3 6-4 en 2h28' en finale de l'Open d'Australie.

Aryna Sabalenka (no 5) a remporté son premier titre du Grand Chelem samedi à Melbourne.

Deux autres Suissesses devraient être de la partie en deuxième manche: Nicole Good (20e après 42 concurrentes, à 2''23) et Camille Rast (24e à 2''41). Mélanie Meillard (32e à 3''21) passe en revanche à la trappe, tout comme Aline Danioth qui est partie à la faute.

Douze femmes ont par ailleurs lâché moins d'une seconde sur Wendy Holdener. L'Obwaldienne Michelle Gisin, qui se remet d'un refroidissement, accuse ainsi 0''74 de retard sur sa compatriote et se classe 11e à l'issue de ce premier parcours. La Valaisanne Elena Stoffel est elle 14e à 1''98.

En route vers un 85e succès en Coupe du monde, Mikaela Shiffrin a dominé les débats sur le premier tracé. La skieuse du Colorado a devancé de 0''29 l'Allemande Lena Dürr (2e) et de 0''46 la Slovaque Petra Vlhova (3e).

Ce concours a été dominé par Megan Oldham (91 points) et Tess Ledeux (90). La Canadienne de 21 ans, 4e aux derniers Jeux, a fait la différence grâce à un troisième saut qui lui a rapporté le maximum de 50 points: elle a réalisé le premier Triple Cork (trois rotations désaxées) de l'histoire pour une femme en compétition.

Les autres Helvètes ont tous connu la défaite vendredi soir. Les Sharks de Timo Meier ont été battus 5-4 après prolongation à Carolina, les Red Wings de Pius Suter 2-0 à New York face aux Islanders et les Blue Jackets de Tim Berni 5-2 à Vancouver.

Kevin Fiala et les Kings ont quant eux gagné 4-3 face aux Panthers en Floride, grâce surtout aux 45 arrêts de leur portier Phoenix Copley. La franchise de L.A. a par ailleurs inscrit deux buts en infériorité numérique - le 2-0 et le 3-0 - pour s'offrir une troisième victoire consécutive.

Les Devils de Hischier et Siegenthaler sont allés s'imposer 3-2 après prolongation sur la glace des Dallas Stars pour leur dernier match avant le All Star Game prévu samedi prochain. New Jersey a forcé la décision grâce à un doublé de Jack Hugues (64 points en 49 matches) pour cueillir sa 8e victoire dans ses 10 dernières sorties.

Les Suisses sont une fois n'est pas coutume tous restés muets vendredi en NHL, alors que six d'entre eux étaient pourtant sur le front. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Kevin Fiala ont néanmoins connu les joies de la victoire.

Sommer: "Le Bayern ? Un immense défi à relever"

Le gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer évoque les premiers jours turbulents au Bayern Munich. "J'ai bien occulté tout ce qu'il y avait autour", confie le nouveau portier du club allemand.

Après les deux nuls 1-1 contre Leipzig et Cologne, le Bâlois de 34 ans a pris le temps de revenir sur ce transfert spectaculaire. "Pour moi, il a toujours été clair: le FC Bayern est encore un défi énorme que je veux relever avec ma famille. Sportivement, ce club est extrêmement attrayant", explique-t-il à Keystone-ATS.

Sommer parle également dans l'interview de son nouveau coach au Bayern Julian Nagelsmann et du portier de classe mondiale Manuel Neuer. "Je suis le travail de Julian Nagelsmann depuis longtemps. Je sais quel style de football trotte dans sa tête, ce qui est important pour lui."

Après un long poker autour de son contrat, tout s'est accéléré avec les matches contre Leipzig et Cologne en quatre jours. Est-ce que le processus d'acclimatation a déjà commencé ?

- Très franchement, il me manque simplement le temps de penser à tout ça. Pendant les négociations entre les deux clubs, je me suis en grande partie tenu à l'écart et ai passé le temps dans mon cercle familial. Puis la décision est tombée mercredi il y a une semaine; le soir même j'étais dans l'avion pour rejoindre Munich.

- Comment cela s'est-il passé après ce grand ramdam ?

- J'ai appris à connaître rapidement l'équipe. Le vol suivant vers Leipzig, j'étais gardien du Bayern Munich. Il me restait toute la journée pour me concentrer seul sur le match. J'ai totalement occulté tout ce qui était autour. Peut-être que c'était même bon de se lancer dans ce challenge sans hésitation, sans trop réfléchir.

Les deux nuls ont contenté personne

- Le rayonnement du Bayern est immense. Deux matches nuls s'apparentent à une déception moyenne voire grande ?

- L'exigence était claire pour moi et tout de suite perceptible. Les deux matches nuls pour commencer n'ont contenté personne. Nous sommes même très éloignés de la satisfaction. On doit gagner les matches, Ici, on exige un succès maximal. La victoire n'est pas une option, mais un devoir.

Le club va au-devant de tâches gigantesques. Le titre en Championnat, des objectifs élevés en Coupe, le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Paris St-Germain. Et le Bayern compte sur vous.

- Cela me réjouit que le Bayern table sur moi pour les prochains objectifs. Je suis le travail de Julian Nagelsmann depuis longtemps. Je sais quel style de football lui trotte dans la tête, ce qui est important pour lui. C'est aussi pourquoi je me suis dit: cet incroyable projet te convient comme gardien.

- Cherchiez-vous après huit ans et demi à Ménchengladbach l'ultime envol ?

- Que signifie envol ? J'ai joué longtemps à Bâle et j'ai réalisé mon rêve de jouer en Bundesliga. A Mönchengladbach, j'ai vécu huit années et demie magnifiques. Et tout d'un coup le thème du Bayern Munich est surgi de nulle part. Personnellement, je n'avais jamais songé à l'option du Bayern, parce que ce n'était pas un thème pour moi. Et puis, ce club renommé est arrivé avec une proposition.

- Pour vous, ce fut tout de suite claire qu'il fallait accepter cette offre ?

- Pour moi ce fut toujours clair: le FC Bayern est encore une fois un défi énorme que je veux relever avec ma famille. Sportivement, ce club est extrêmement attrayant; je voulais absolument le faire.

Une courte discussion avec Neuer

- Le départ abrupt de Mönchengladbach s'est déroulé finalement sans bruit. Etonné ?

- Ces réactions positives me réjouissent. Après huit ans et demi de pouvoir partir après une superbe période, je juge ça géant. Le respect envers les collaborateurs, les fans, les anciens coéquipiers, tout ça repose sur une réciprocité et n'est pas évident.

- Vous avez signé à Munich jusqu'en 2025. Considérez-vous la durée du contrat comme une déclaration d'intention du Bayern ?

- La durée me donne de la sécurité. J'ai une famille, qui s'installe également dans un nouvel environnement et qui doit composer avec un grand changement. Je me concentre maintenant sur le moment. En première ligne, je dois être un top gardien pour le Bayern.

- Vous remplacez un portier champion du monde Manuel Neuer. Avez-vous eu un échange avec le gardien titulaire blessé ?

- Nous nous sommes vus sur les installations du club. La rencontre s'est déroulée dans un esprit collégial. Il connaît le business international et dispose d'une immense expérience. J'ai perçu ce cours échange comme très positif.