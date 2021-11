Vlhova devant Holdener 4e et Gisin 5e à Levi ++ Verstappen, pénalisé

Une victoire sans prix pour le Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Lausanne-Sport a - enfin - abandonné la "lanterne rouge". Les Vaudois respirent à nouveau après leur succès 1-0 à Saint-Gall. Acquise face à une équipe qui avait battu les Young Boys et le FC Bâle lors de ses deux derniers matches, cette victoire ne souffre aucune discussion. Même si le seul but de la rencontre fut particulièrement heureux avec un autogoal du Ghanéen Musah Nuhu à la 12e minute, les Vaudois ont livré une performance de choix. Leur succès aurait dû être plus large si Cameron Puerta avait connu un soupçon de réussite. Le no 10 a galvaudé une occasion en or pour le 2-0 avant de rater un penalty à la 82e. Heureusement pour le LS, l'échec de Puertas n'a pas porté à conséquence face à des Saint-Galllois qui ont tout de même bénéficié d'une chance d'égaliser en fin de match galvaudée lamentablement par l'Autrichien Fabian Schubert. A aucun moment, la formation de Peter Zeidler n'a pu prendre l'ascendant dans cette partie. Avec ce deuxième succès de la saison, Lausanne devance désormais le FC Lucerne d'un point. Les Lucernois se déplacent à Lugano ce dimanche.

Vlhova voit double à Levi, Holdener 4e et Gisin 5e Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Petra Vlhova a remporté le deuxième slalom de Levi pour signer son 22e succès en Coupe du monde. Les Suissesses ont joué placé avec Wendy Holdener 4e et Michelle Gisin 5e. Et de cinq rennes! La Slovaque a comme samedi devancé Mikaela Shiffrin et Lena Dürr. Imbattable sur les phases de plat avec son grand gabarit, Vlhova n'a pas laissé passer sa chance d'ajouter un nouveau cervidé à sa collection. Après Michal baptisé samedi, quel pourra bien être le nom du cinquième animal? Plus que trois et un traîneau et voilà la Slovaque parée pour distribuer les cadeaux de Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre. Dans le camp suisse, un podium aurait naturellement satisfait Wendy Holdener et Michelle Gisin. Mais les résultats dominicaux sont encourageants compte tenu des circonstances. Septième samedi, Wendy Holdener s'est montrée plus à son avantage dimanche, surtout en deuxième manche. Neuvième au sortir de la première manche, la Schwytzoise est remontée à un souffle du podium. Pas mal pour une athlète qui s'est cassé les scaphoïdes début octobre. Incertaine avant ce week-end de prendre l'avion pour Killington, Wendy Holdener a dû être rassurée par ses performances. Comme sa collègue, Michelle Gisin a amélioré son classement de la veille. L'Obwaldienne est ainsi passée du 8e au 5e rang. Brillante 3e au terme de la première manche, elle n'a pas pu tenir le choc. Mais après sa mononucléose, cette nouvelle place dans le top 8 est un pas vers le très beau temps. Décevante samedi (37e), Camille Rast s'est "rachetée" lors de cette deuxième course. La Vétrozaine a marqué de bons points avec sa 24e place. Ce fut plus compliqué pour Mélanie Meillard. 32e à 2''20, la skieuse d'Hérémence a manqué la qualification pour la deuxième manche pour 0''18. Elena Stoffel, Nicole Good et Carole Bissig n'ont elles aussi pas passé le cut à l'issue du tracé initial.

Max Verstappen, pénalisé de cinq places, partira 7e au GP du Qatar Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Max Verstappen (Red Bull) a été pénalisé de cinq places sur la grille et partira 7e du GP du Qatar de F1 à 15h. Ceci pour ne pas avoir ralenti sous un double drapeau jaune en qualifications samedi. A la fin des qualifications, le Néerlandais leader du championnat du monde n'a pas ralenti malgré le danger que représentait la monoplace de Pierre Gasly (AlphaTauri) à l'arrêt après une crevaison, ont rapporté les commissaires. Qualifié en 3e position, Valtteri Bottas (Mercedes) a lui été pénalisé de trois places pour non-respect d'un simple drapeau jaune. C'est donc Gasly qui sera 2e, en première ligne derrière Lewis Hamilton (Mercedes), 2e du championnat en pole position.

Peng Shuai réapparaît à un événement public Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill Peng Shuai est apparue à un tournoi de tennis à Pékin, selon les photos officielles de l'événement. Ceci après que la pression internationale a augmenté pour obtenir des infos sur son état de santé. Vêtue d'une veste de sport bleu marine et d'un pantalon de survêtement blanc, Peng Shuai apparaît sur des photos des Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals, publiées sur le compte officiel Weibo du China Open. Il s'agit de sa première apparition publique depuis que ses accusations d'abus sexuels ont été largement censurées sur l'internet chinois. Peng Shuai, 35 ans, ex no 1 mondiale du double et star dans son pays, n'avait pas été vue publiquement depuis qu'elle a accusé Zhang Gaoli, un puissant ex-responsable du Parti communiste de 40 ans son aîné, de l'avoir contrainte à un rapport sexuel au cours d'une relation discontinue de plusieurs années. A la suite d'un tollé mondial, notamment de la part de vedettes du tennis et des Nations unies, les médias d'État chinois ont publié une série de séquences censées montrer que tout va bien pour l'athlète. Une vidéo de l'événement, postées sur Twitter par Hu Xijin, influent rédacteur en chef du "Global Times", montre Peng debout au milieu d'un groupe d'invités dont les noms sont annoncés au public qui applaudit. Un journaliste du "Global Times" a tweeté une autre vidéo montrant Peng signant des autographes pour des enfants dans ce qui semble être le même stade avant de poser pour des photos avec eux. M. Hu, qui revendique une certaine proximité avec le pouvoir, a également publié dans la soirée deux vidéos de la joueuse "dînant avec son entraîneur et des amies dans un restaurant" à Pékin et tournées le jour même, selon lui. L'agence AFP n'était pas en mesure de confirmer le lieu ni les conditions dans lesquelles les images ont été tournées. Et Hu Xijin n'en faisait aucune référence sur son compte Weibo en chinois. Sur les images, Peng Shuai est entourée de deux femmes avec lesquelles elle partage un repas et du vin dans un lieu bruyant. Un homme est assis face à la joueuse et la conversation concerne "des matches". "Demain c'est le 20 novembre" (samedi), dit-il, avant de se voir interrompre par l'une des convives: "C'est le 21" (demain dimanche). L'échange, qui semble mis en scène, est filmé en soirée au téléphone portable par une personne non identifiée. Peng Shuai apparaît détendue. Insuffisant Le mouvement #MeToo n'avait jamais encore touché les plus hautes sphères du Parti communiste au pouvoir en Chine avant la publication attribuée à Peng. Celles-ci ont été rapidement retirées de la plateforme Weibo et les inquiétudes concernant la sécurité de Zhang n'ont cessé de croître depuis. Dans un communiqué publié samedi, le président de la WTA Steve Simon a trouvé "positif" de voir l'athlète, mais "la vidéo seule n'est pas suffisante" pour montrer qu'elle est "libre de ses décisions et de ses actions", a-t-il estimé. La WTA a menacé de mettre fin à des contrats lucratifs avec la Chine si elle n'obtient pas de nouvelles de la sécurité de Peng. Mercredi déjà, la télévision publique chinoise CGTN avait semé le trouble en dévoilant une capture d'écran d'un courriel attribué à Peng Shuai. La chaîne destinée à un public étranger affirmait alors que la joueuse chinoise l'avait personnellement envoyé à la direction de la WTA, qui gère le circuit professionnel féminin de tennis. Sur CNN, son patron Steve Simon a fait part jeudi de sa perplexité vis-à-vis du message dans lequel la championne déclare "fausses" ses accusations contre Zhang Gaoli. "Je ne crois pas du tout que ce soit la vérité", indiquait M. Simon, qualifiant de "mise en scène" l'email en question. Quatre clichés prétendument récents de la championne de tennis avaient dans la foulée été publiés par le compte Twitter @shen_shiwei, libellé "média affilié à l'État chinois" par le réseau social. L'AFP n'a pas été en mesure d'établir de manière indépendante à quel moment ces photos ont été prises et les demandes d'explication auprès de l'auteur du compte sont restées sans réponse. Le gouvernement chinois a refusé à plusieurs reprises de commenter l'affaire. Les discussions sur les accusations sont bloquées sur l'internet chinois, qui est étroitement contrôlé. Federer s'inquiète Un nombre croissant de voix dans le monde du sport et au-delà veulent savoir où et comment se trouve Peng. Le Royaume-Uni a exhorté samedi soir la Chine à "fournir de toute urgence des preuves vérifiables de sa sécurité et de sa localisation". L'ONU a aussi demandé des preuves qu'elle se porte bien et plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la France, se sont dits "préoccupés", alors que le hashtag #WhereisPengShuai (#OùestPengShuai) s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Certains des plus grands noms du tennis se sont exprimés sur cette affaire, notamment Serena Williams, Novak Djokovic et Naomi Osaka. Roger Federer s'est également exprimé samedi, déclarant sur Sky News: "Elle est l'une de nos championnes de tennis, une ancienne numéro un mondiale (réd: en double). Il est clair que c'est inquiétant. J'espère qu'elle est en sécurité."

Manchester United limoge son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer Image: KEYSTONE/EPA/VICKIE FLORES Manchester United a annoncé le départ de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Ceci après une série de mauvais résultats, dont une défaite (4-1), samedi, chez le mal classé Watford. "Ole restera à jamais une légende à Manchester United et c'est à regret que nous avons pris cette décision difficile", écrit le club dans un communiqué, précisant qu'un adjoint de Solskjaer, Michael Carrick, assurera l'intérim pour les prochains matches. "Bien que les dernières semaines aient été décevantes, elles ne doivent pas masquer tout le travail effectué ces trois dernières années pour rebâtir les fondations d'un succès à long terme", poursuivent encore les Red Devils. Arrivé en décembre 2018 après José Mourinho qui avait quitté un club démotivé et désuni, le Norvégien avait réussi à améliorer ses résultats, l'emmenant en finale de l'Europa League et à la 2e place du championnat la saison passée. Mais en dépit de lourds investissements dans le recrutement cet été - Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo -, le club est actuellement 7e du championnat, à 12 longueurs du leader Chelsea, après 12 journées. United n'a gagné que 4 de ses 13 derniers matches, toutes compétitions confondues, et a souvent livré des prestations désolantes, manquant d'âme, d'envie et d'idées. Longtemps protégé par le fait que le club ne lui trouvait pas de remplaçant crédible et immédiatement disponible, Solskjaer n'a pas résisté à une nouvelle rencontre affligeante samedi. Manchester a notamment un rendez-vous capital en Ligue des Champions, mardi à Villarreal, et se déplacera à Chelsea dimanche avant de recevoir Arsenal (5e) le jeudi suivant, trois matches sur lesquels sa saison pourrait se jouer en grande partie. United précise aussi qu'il cherche pour le moment un coach pour terminer la saison. Selon la presse anglaise, Zinedine Zidane serait la priorité des Mancuniens pour diriger leur équipe, mais il ne serait pas très intéressé pour le moment. Les autres noms qui reviennent régulièrement sont ceux de l'entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, de celui de l'Ajax Amstedam Erik Ten Hag, voire de celui du PSG, Mauricio Pochettino, mais leur situation est plus susceptible d'évoluer cet été qu'en cours de saison.

Marcel Hug bat un vieux record de Heinz Frei Image: KEYSTONE/EPA/Peter Foley Marcel Hug a établi un nouveau record du monde du marathon à Oita. Le Thurgovien, qui a également gagné cette saison à Londres, Boston et New York, s'est imposé avec 50'' de bonus sur Suzuki Tomoki. Le Japonais Nishida Hiroki, 3e, est arrivé avec près de neuf minutes de retard. Les 1h17'47 de Hug, 35 ans, qui avait remporté quatre médailles d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo, constituent un nouveau record du monde du marathon. En 1999, Heinz Frei avait établi la précédente meilleure marque en 1h20'14. Il aura donc fallu attendre 22 ans pour voir ce temps pulvérisé.

1re manche: Vlhova en tête, Gisin 3e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Petra Vlhova a signé le meilleur temps de la première manche du deuxième slalom de Levi. Michelle Gisin pointe au 3e rang, alors que Wendy Holdener est 8e. Victorieuse des trois dernières courses disputées sur la piste Levi Black, Petra Vlhova est bien partie pour ajouter un cinquième renne à sa collection, un jour après avoir gagné un cervidé immédiatement baptisé Michal. Elle compte 0''18 d'avance sur sa rivale Mikaela Shiffrin. Derrière les deux favorites, on retrouve Michelle Gisin, décidément bluffante alors qu'elle n'est pas encore tout à fait remise de sa mononucléose. L'Obwaldienne pointe à 0''36. Wendy Holdener (8e) a pour sa part concédé 0''84 à Petra Vlhova. La Schwytzoise a de nouveau eu de la peine dans le troisième secteur. Décevante samedi (37e), Camille Rast a nettement mieux paru lors de la première manche dimanche. 18e, la Vétrozaine a l'occasion de remarquer de bons points. Ce fut plus compliqué pour Mélanie Meillard. Actuellement 24e à 2''20, la skieuse d'Hérémence aura besoin d'un peu de chance pour valider sa qualification pour la deuxième manche prévue dès 13h30.

Exploit de New Jersey à Tampa Bay Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Soirée magique pour les Devils de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler ! New Jersey s'est, en effet, imposé 5-3 à Tampa Bay, dans l'antre du double Champion en titre. Menés 3-1 à l'appel de l'ultime période, les Devils ont livré une performance XXL dans le troisième tiers pour renverser le cours de la partie. Auteur de deux assists pour ses troisième et quatrième points de la saison, Jonas Siegenthlaer a été l'un des artisans de cette belle remontada. Quant à Nico Hischier, il a également délivré un assist pour comptabiliser désormais 10 points. A noter que le capitaine a été victime au deuxième tiers d'une très violente charge à la tête de la part de Corey Perry. Le Valaisan a toutefois pu très vite reprendre sa place. El Nino décisif, Hofmann écarté Nino Niederreiter a également tenu un rôle décisif dans la... 14e victoire des Hurricanes 5-4 à Los Angeles. Le Grison a signé un assist sur le but de la victoire inscrit par Martin Necas à 34'' de la sirène. La soirée fut, en revanche, mois rose pour Roman Josi. Malgré une passe décisive, le défenseur bernois a été crédité d'un bilan de -4 lors de la défaite 6-3 de Nashville à Montréal. Timo Meier, quant à lui, a rendu un bilan de -2 avec San Jose, battu 4-0 sur sa glace par Washington. Quant à Grégory Hofmann, il n'a pas été aligné avec Columbus à Las Vegas. Après huit matches sans inscrire le moindre point, le Jurassien a fait les frais du retour au jeu de Max Domi. Les Blue Jackets se sont inclinés 3-2 après avoir pourtant mené 2-0.

Un grand Clint Capela Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela a, une fois encore, sorti le grand jeu. Avec ses 20 points et ses 15 rebonds, le Genevois a été le grand artisan du succès à domicile 115-105 d'Atlanta devant Charlotte. Avec un temps de jeu "limité" à 24 minutes, le pivot, qui a égalé son meilleur total de points de la saison, présente vraiment des statistiques impressionnantes. Il a été crédité d'un 10 sur 11 au tir pour un différentiel de +11, le plus élevé de la soirée. Les Hawks ont très vite pris le large pour asseoir leur quatrième victoire de rang. A la pause, la cause était entendue avec un avantage de 12 points pour Atlanta (60-48). Atlanta et Clint Capela tenteront la passe de cinq ce lundi lors de la venue d'Oklahoma City. Un succès leur permettrait de présenter à nouveau un bilan équilibré avec 9 victoires contre 9 défaites.

Une finale Medvedev - Zverev Une magnifique victoire pour Alexander Zverev. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Novak Djokovic devra encore attendre avant de remporter un sixième Masters. A Turin, le no 1 mondial a cédé en demi-finale face à Alexander Zverev. Victorieux 7-6 (7/4) 4-6 6-3 après 2h29' de match, l'Allemand affrontera Daniil Medvedev ce dimanche dans une finale qui débutera à 17.00. Il tentera de prendre sa revanche sur le Russe qui l'a battu 6-3 6-7 7-6 mardi lors du round-robin. Daniil Medvedev aura l'avantage de la fraîcheur dans la mesure où sa demi-finale contre Casper Ruud samedi fut à la fois plus expéditive et a été programmée bien plus tôt dans la journée. Même s'il a dû écarter une balle de premier set à 5-4 30-40 sur son service - ce fut d'ailleurs la première balle de break de la soirée -, le succès d'Alexander Zverev ne souffre aucune discussion. Porté par sa première balle, l'Allemand était le plus percutant face à un no 1 mondial qui a concédé le break décisif au quatrième jeu de la dernière manche sur quatre fautes directes. Alexander Zverev a témoigné du premier au dernier point cette rigueur sans laquelle rien n'est possible. Novak Djokovic, dont la dernière victoire au Masters remonte déjà à 2015, tentera de terminer l'année sur une plus belle note. Le Serbe doit, en principe, s'aligner en Coupe Davis à la fin du mois.

Une première réussie pour Xavi Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Pour la première de Xavi sur le banc, le FC Barcelone a remporté le derby contre l'Espanyol 1-0. Il remonte à la 6e place, à 8 points du leader provisoire, le Séville FC, accroché 2-2 par Alavés. Xavi a créé la surprise en titularisant pour la première fois le jeune Ilias Akhomach (17 ans), mais c'est l'ex-Lyonnais Memphis Depay qui a offert la victoire aux Blaugranas, en transformant le pénalty qu'il a lui-même provoqué au retour des vestiaires (48e).

Le Milan AC tombe à Florence Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Malgré un doublé de Zlatan Ibrahimovic, le Milan a concédé sa première défaite de la saison en championnat. Les Milanais se sont inclinés 4-3 à Florence. La Fiorentina a su exploiter pleinement les errements de la défense milanaise. Coupables respectivement sur les premier et quatrième buts, le gardien Ciprian Tatarusanu et le latéral Théo Hernandez n'ont, ainsi, pas connu une soirée réjouissante. S'il ne perd pas ce dimanche à San Siro contre l'Inter, le Napoli s'emparera seul de la tête du classement.

Fribourg retrouve son fauteuil de leader, Genève la victoire Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Et revoilà Fribourg tout en haut de la hiérarchie de National League. Les Dragons sont allés s'imposer à Davos 2-0 avec un très bon Reto Berra. Gottéron traverse à nouveau une bonne passe. Même sans être transcendants, les joueurs de Christian Dubé engrangent des points importants. Vainqueurs la veille de Langnau, les Dragons ont réussi un week-end parfait. Fribourg a tout d'abord bénéficié d'une passe complètement ratée de Barandun qui a offert le puck à DiDomenico. En pourparlers avec Berne pour son prochain contrat, le Canadien n'a pas semblé perturbé et a battu proprement Aeschlimann (9e). Bien disposés devant un excellent Berra auteur de son quatrième blanchissage, les Dragons ont été solides en infériorité numérique. Ils ont notamment tenu 30 secondes à 5 contre 3 en fin de tiers médian. Et on peut sans nul doute dire que les Fribourgeois ont cette baraka qui leur permet de se sortir de situations compromises ou de marquer dans des angles impossibles, à l'instar du 2-0 de Mottet (42e). Lancé sur la droite, l'attaquant de la première ligne a expédié le puck en backhand vers le but sans véritable conviction et alors qu'il était à la hauteur de la ligne de but. Mais le puck a finalement trouvé un chemin pour finir dans les filets. Genève avec du caractère On ne sait pas si Genève va mieux, mais on sait que Genève a gagné un match (3-2) qu'il était en train de perdre. Et avec quatre points, le week-end des Aigles n'est clairement pas négatif. Après le bel effort vendredi contre Zoug pour aller arracher l'égalisation et avoir droit à une prolongation, les joueurs de Jan Cadieux ont cette fois non seulement égalisé, mais ils ont été chercher la victoire. Une victoire qui porte la marque des étrangers du GSHC. Les buteurs s'appellent en effet Tömmernes, Filppula et Pouliot. Les leaders étaient attendus, ils ont su répondre de la meilleure des manières. Bien sûr que ce succès ne guérit pas tous les maux des Servettiens et que Jan Cadieux et son staff ont encore passablement de travail, mais les signaux envoyés sont positifs. Genève ne rejouant pas avant samedi prochain et la réception de Bienne, le nouveau coach bénéficiera d'un peu plus de temps pour affiner ses idées. Lausanne déprimant Lausanne n'a pas profité de la pause pour revenir avec de meilleures intentions. A Malley, les hommes de John Fust ont fonctionné à l'envers pour une défaite 8-4 face à Lugano qui sortait pourtant d'un toujours difficile derby tessinois. Appelé pour remplacer Luca Boltshauser après le 4-0, le jeune Loris Uberti (17 ans) a connu un baptême du feu compliqué en première division. Sur un tir pris de son camp de défense, Romain Loeffel a pu inscrire le 5-1 (30e) et couper les griffes de Lions qui avaient un regain d'espoir après le 4-1 de Kenins à la 27e. Bien trop laxistes en défense, les Vaudois n'ont rien fait pour faciliter la tâche de leur jeune coéquipier. Ce ne fut vraiment pas la soirée des Lions en ce 20 novembre, puisque les Zurich Lions se sont pris une fessée à Berne 6-1. Même si l'on sait qu'il n'y a pas de relégation et que les Zurichois sont encore du bon côté de la première barre, comment se fait-il qu'une équipe avec autant de stars ne parvienne pas à faire mieux que ça? Battus 9-3 plus tôt dans la saison à l'Ilfis, les Ajoulots ont une fois encore connu une soirée cauchemardesque dans l'Emmental. Alors qu'ils couchaient sur sept revers consécutifs, les hommes de Jason O'leary ont soigné leur goal average avec une victoire 8-2. Et enfin à Zoug, Bienne a longtemps cru pouvoir repartir de la Bossard Arena avec les trois points, mais le champion a rectifié le tir en fin de match pour l'emporter 4-3.

Le FC Sion s'incline devant le FC Zurich Blerim Dzemaili, devance Birama Ndoye pour mener le FCZ vers la victoire. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion de Paolo Tramezzani n'y arrive pas à Tourbillon. Les Sédunois ont concédé une troisième défaite de rang à domicile sous la férule de leur nouvel entraîneur. Ils se sont inclinés 1-0 devant le FC Zurich sur une réussite d'Adrian Guerrero à la 31e minute. A la faveur de ce succès, les Zurichois se portent en tête du classement avec deux points d'avance sur le FC Bâle qui ne jouera pas ce week-end. Le FC Sion méritait mieux. Après une première mi-temps à oublier en raison notamment du choix de leur entraîneur de miser sur une défense à trois, les Sédunois ont pris le match à leur compte pour se procurer plusieurs occasions très nettes. Seulement, ils sont tombés sur un Yannick Brecher très inspiré. Le portier zurichois a réussi des arrêts déterminants pour préserver les trois points de la victoire, la huitième de la saison pour le FCZ. Les Zurichois rêvent désormais de cueillir la neuvième dimanche prochain lors de la venue des Young Boys dans un choc qui devrait attirer la grande foule au Letzigrund. Quant au FC Sion, il tentera de briser le signe indien lors de la réception du FC Saint-Gall. Le temps n'est-il pas venu de retrouver une certaine maîtrise à Tourbillon ?