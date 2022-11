Vögele arrête sa carrière ++ Révolution de palais au FC Aarau

Stefanie Vögele met un terme à sa carrière Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele tire sa revanche. A 32 ans, l'Argovienne a décidé de mettre un terme à sa carrière. Son meilleur classement à la WTA fut une 42e place en novembre 2013. Sélectionnée pour la première fois en Fed Cup à 15 ans en 2005, Stefanie Vögele a disputé 33 tournois du Grand Chelem avec comme meilleur résultat un seizième de finale à Roland-Garros en 2013. Elle a disputé deux finales sur le Circuit, en 2018 à Acapulco et en 2020 à Newport Beach. "J'ai pu accomplir mon rêve pendant 17 ans", se félicite l'Argovienne dans un communiqué. Touchée par le Covid et atteinte d'asthme, elle avoue "avoir eu de plus en plus de mal à se maintenir physiquement au plus haut niveau." Elle tient à remercier son coach Ivo Werner et Swiss Tennis pour leur soutien. Elle entend désormais fonder une famille tout en restant en contact avec son sport.

Révolution de palais à Aarau Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Stephan Keller n'est plus l'entraîneur du FC Aarau. L'ancien international et le club du Brügglifed se sont séparés d'un "commun accord". Sixième du classement de la Challenge League à 8 points de la deuxième place, le FC Aarau n'a pas obtenu depuis le début de saison les résultats espérés. On rappellera que les Argoviens avaient raté la promotion directe en Super League la saison dernière en raison d'une défaite 2-1 à domicile devant Vaduz lors de l'ultime ronde du 21 mai. Agé de 43 ans, Stephan Keller dirigeait le FC Aarau depuis juillet 2020. Son successeur n'a pas encore été désigné.

Un nouvel entraîneur pour Mujinga et Ditaji Kambundji Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Adrian Rothenbühler n'est plus l'entraîneur des soeurs Kambundji ! Mujinga et sa cadette Ditaji ont, en effet, décidé de ne plus collaborer avec l'entraîneur national du relais. C'est Florian Clivaz qui sera désormais le nouveau mentor du "Team Kambundji". Ancien sprinter de pointe, le Valaisan figurait déjà dans l'entourage des soeurs. Mujinga et Ditaji Kambundji, qui viennent de reprendre l'entraînement, espèrent que ce changement insufflera un élan bénéfique à leur carrière qui a pris une nouvelle dimension en 2022. Cette année, Mujinga Kambundji a été sacrée Championne du monde du 60 m, Championne d'Europe du 200 m et vice-Championne d'Europe du 100 m. Elle a battu, par ailleurs, les records de Suisse du 100 m et du 200 m. Quant à Ditaji Kambundji, elle a cueilli le bronze du 100 m haies lors des Championnats d'Europe de Munich.

Ons Jabeur se saborde Ons Jabeur se demandera encore longtemps comment elle a pu perdre son premier match au Masters... Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Ons Jabeur ne gardera pas un souvenir lumineux de sa grande première au Masters. La Tunisienne a, en effet, concédé une défaite bien improbable à Fort Worth. Devant les gradins vides de la cité texane qui avait été le théâtre il y a trente ans de l'inoubliable finale de la Coupe Davis entre les Etats-Unis et la Suisse, Ons Jabeur s'est inclinée 3-6 7-6 (7/5) 7-5 devant Aryna Sabalenka. La finaliste de Wimbledon et de l'US Open est passée à deux points du match à 5/3 en sa faveur au jeu décisif de la deuxième manche avant de galvauder deux balles de double break au troisième set qui lui auraient permis de servir pour le gain de la rencontre à 5-2. "Cette victoire tient du miracle", reconnaît la Bélarusse. Dans la première rencontre de ce groupe Nancy Richey, Maria Sakkari s'est imposée 7-6 (8/6) 7-6 (7/4) devant Jessica Pegula. Une belle revanche pour la Grecque qui avait été battue 6-2 6-3 par l'Américaine huit jours plus tôt en finale du tournoi de Guadalajara.

Trois assists et la première étoile pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Kevin Fiala est bien le joueur suisse le plus percutant en ce début de saison. Le Saint-Gallois a sorti une fois de plus le grand jeu lors du succès 5-1 de Los Angeles à St. Louis. Le transfuge de Minnesota a délivré trois passes décisives pour obtenir la première étoile. Il a été impliqué sur l'ouverture du score de Gabriel Vilardi et sur le doublé de Carl Gundström pour le 2-0 et le 5-0. Il comptabilise désormais 12 points - 2 buts et 10 assists - en onze rencontres. On rappellera qu'il sort d'une saison à 85 points (33 buts/52 assists). Kevin Fiala et ses coéquipiers tenteront ce mardi de signer un troisième succès de rang. Les Kings se déplacent à Dallas, le leader de la Central Division.

Les Hawks boivent la tasse Image: KEYSTONE/AP/Arlyn McAdorey Deuxième défaite de rang pour Atlanta ! Battus samedi à Milwaukee, les Hawks ont bu la tasse à Toronto. Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 139-109 pour concéder leur troisième revers en sept rencontres. Avec ses 31 points et ses 12 rebonds, le Camérounais Pascal Siakam a mené les Raptors vers cette - très - large victoire. Crédité de 13 points et de 5 rebonds pour un différentiel de -24, Clint Capela n'a rien pu faire pour endiguer la vague adverse. Les Hawks ont, il est vrai, commis 18 turnovers pour faciliter grandement la tâche de l'adversaire. "Nous leur avons donné trop de munitions", déplore le Genevois. Ce match s'est joué juste avant la pause avec un partiel de 16-4 de Toronto qui pouvait ainsi compter un avantage de 11 points à la mi-temps (64-53).

Coupe du monde 2022: la France privée de Pogba Image: KEYSTONE/AP LaPresse Paul Pogba a déclaré forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, en raison d'une blessure. C'est un nouveau coup dur pour la France, déjà privée de N'Golo Kanté. "Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d'un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar", a indiqué son avocate Rafaela Pimenta dans un communiqué. Le champion du monde 2018 a donc perdu sa course contre la montre. Opéré d'un ménisque début septembre, il avait repris l'entraînement collectif avec la Juventus ces derniers jours, mais un nouveau pépin physique dimanche a retardé sa guérison. Cela rend impossible une sélection dans la liste annoncée le 9 novembre par le sélectionneur Didier Deschamps. Moments difficiles Des examens réalisés à Turin puis Pittsburgh (États-Unis) ont confirmé l'inéluctable tendance pour la compétition qui démarre le 20 novembre. "Si les voeux pieux pouvaient changer les choses, Paul aurait joué demain. Mais ce qui change les choses, c'est le travail, la résilience et la discipline, qui sont actuellement les seules choses présentes dans son esprit dans ces moments difficiles", a poursuivi Rafaela Pimenta. "Paul va continuer à donner le meilleur de lui-même pour être de retour sur le terrain pour les fans et son équipe le plus tôt possible", a-t-elle ajouté. À 29 ans, Pogba n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d'avril. Son départ cet été de Manchester United pour la Juve lui a fait espérer un renouveau dans sa carrière, mais le milieu tricolore s'est blessé juste avant le début de saison. Affaire extrasportive L'affaire extrasportive impliquant son aîné Mathias Pogba, mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, tout comme quatre autres hommes, a également perturbé la rentrée du champion du monde. Pour les Bleus, c'est un énorme coup dur. Ce forfait s'ajoute à celui de N'Golo Kanté, son binôme du milieu de terrain en 2018. Une paire essentielle dans le système de Didier Deschamps, qui va devoir faire sans elle au Qatar dès le 22 novembre pour le premier match contre l'Australie.

Hüsler s'offre le no 12 mondial à Paris Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Marc-Andrea Hüsler (ATP 61) a signé une performance de choix au 1er tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le vainqueur du récent ATP 250 de Sofia s'est offert le scalp de Jannik Sinner (ATP 12). Issu des qualifications dans la capitale française, Marc-Andrea Hüsler s'est imposé 6-2 6-3 en 69' devant l'Italien pour renouer avec la victoire dans un tableau principal. Il avait en effet été battu dès le 1er tour dans les trois tournois qu'il avait joués depuis son sacre surprise en Bulgarie début octobre. Le gaucher zurichois a nettement dominé les débats face à Jannik Sinner, qui est revenu à la compétition la semaine dernière à Vienne après s'être blessé à une cheville à Sofia. D'une efficacité redoutable, il a converti les trois balles de break qu'il s'est procurées dans cette partie, la première de sa carrière dans le tableau final d'un Masters 1000. Marc-Andrea Hüsler, qui n'a pour sa part pas concédé son service face à un Jannik Sinner décevant, se mesurera à un autre membre du top 20 au 2e tour à Bercy. Il défiera le vainqueur de l'édition 2018 Karen Khachanov (ATP 19), demi-finaliste du dernier US Open. Il s'était incliné 6-3 7-5 devant le Russe à Bienne en février 2019, dans le cadre de la Coupe Davis, lors de leur seul précédent duel.

Trois mois d'absence pour Reto Berra Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg-Gottéron doit composer pendant Reto Berra pendant trois mois supplémentaires. Le portier des Dragons, qui souffre d'une pathologie lombaire, doit se soumettre à une intervention chirurgicale. Le staff médical du club estime que la rééducation du Zurichois prendra environ trois mois, souligne le communiqué. L'état de santé de Reto Berra - dont la dernière apparition devant le filet fribourgeois remonte au 7 octobre à Davos - sera réévalué en janvier 2023. La charge de défendre la cage des Dragons incombera donc à Connor Hughes et à Jeffrey Meier jusqu'au retour aux affaires de l'international suisse. Prêté par les Zurich Lions, Jeffrey Meier est à disposition de Fribourg-Gottéron jusqu’à fin décembre 2022.

Lukaku à nouveau blessé aux ischio-jambiers Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'attaquant international belge Romelu Lukaku a contracté une "entorse à l'ischio-jambier de la cuisse gauche", a annoncé l'Inter Milan lundi. Sa participation au Mondial 2022 n'est toutefois pas remise en question. Buteur mercredi dernier en Ligue des champions face à Plzen, Romelu Lukaku (29 ans) s'est blessé moins d'une semaine après avoir fait son retour à la compétition. C'est déjà en se blessant à ce même muscle lors d'un entraînement qu'il avait été tenu à l'écart des terrains depuis fin août. L'attaquant devra être "réévalué dans les prochains jours", selon son club. A cause de cette blessure, il manquera la rencontre entre l'Inter et le Bayern Munich, mardi dans le groupe C de la Ligue des champions. Il y a de fortes chances pour qu'il ne puisse pas non plus participer au choc de dimanche contre la Juventus.

Le Conseil d'administration exige le départ d'Alpstaeg Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le Conseil d'administration du FC Lucerne demande le départ de l'actionnaire majoritaire du club, Bernhard Alpstaeg. Il exprime son soutien total au président Stefan Wolf et au directeur sportif Remo Meyer, à trois jours d'une Assemblée générale extraordinaire qui s'annonce houleuse. M. Alpstaeg avait critiqué les deux hommes lors d'une interview à Blick TV début octobre. Le patron de Swisspor avait notamment exigé le départ de Remo Meyer, lui reprochant notamment son manque d'engagement. Il avait pourtant accepté de ne plus exprimer publiquement ses désaccords au moment de nommer Stefan Wolf à la présidence en février 2021. Inacceptable "Après tous ces incidents, il est impossible pour le conseil d'administration actuel d'envisager l'avenir avec Bernhard Alpstaeg. Les incidents de ces derniers jours ont montré que toute une région soutient la direction actuelle du club", explique le FCL dans un communiqué. "Il est inacceptable qu'une seule personne mette en péril l'avenir de 173 collaborateurs", écrit encore le club de Suisse centrale, demandant à Bernhard Alpstaeg de céder ses actions. Celles-ci devront revenir "à des personnalités intéressées" et être "mieux réparties dans toute la Suisse centrale", est-il souligné. "Le FC Lucerne appartient à tout le monde et est bien plus grand qu'un individu", conclut le communiqué du FCL, qui regrette que M. Alpstaeg "ne respecte pas les règles du jeu". Le club de Suisse centrale, vainqueur de la Coupe de Suisse 2021, estime que "le modèle de l'actionnaire majoritaire doit être supprimé". Alpstaeg garde le cap Bernhard Alpstaeg, qui détient 52% des actions du club (les 48% restants étant détenus par le vice-président Josef Bieri) et avait aussi annoncé vouloir remplacer l'ensemble du Conseil d'administration, s'est également exprimé lundi dans un communiqué. Il maintient ses projets, même si lui et sa famille se sentent "insultés et menacés par une campagne de dénigrement trompeuse et sans précédent soutenue par la direction du club".

France: nouveau pépin physique pour Pogba Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL La participation de Paul Pogba à la Coupe du monde est de plus en plus compromise. Plusieurs médias italiens rapportent lundi que l'international français souffre d'une fatigue musculaire à une cuisse, un souci supplémentaire après son opération du genou droit. Ni le club ni les agents du joueur n'ont répondu aux demandes de confirmation de l'AFP concernant ce pépin physique, décrit dans les médias italiens comme une fatigue musculaire qui pourrait l'éloigner des terrains une dizaine de jours. Le champion du monde 2018 a récemment repris l'entraînement avec son club, la Juventus Turin, après son opération au genou droit début septembre. Vendredi, l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, a estimé qu'il était "peu probable" que le milieu de 29 ans rejoue un match du championnat italien avant le Mondial. Le premier match de la France au Qatar aura lieu le 22 novembre contre l'Australie. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, doit annoncer la liste des joueurs retenus pour la compétition le 9 novembre. Il avait déclaré mardi que la "porte reste ouverte" pour les multiples cadres de l'équipe blessés, notamment Paul Pogba ou Raphaël Varane, espérant que le milieu puisse avoir du temps de jeu avant la compétition "car il est en déficit par rapport aux autres".

Partenariat entre Coupe Davis et ATP dès 2023 Image: KEYSTONE/AP/DOLORES OCHOA La Coupe Davis fera partie intégrante du calendrier de l'ATP Tour dès 2023. L'ATP, la Fédération internationale (ITF) et Kosmos Tennis, détenteur des droits de la compétition par équipe, ont annoncé lundi "former une alliance stratégique sans précédent" à partir de l'année prochaine. Ce nouveau partenariat doit permettre une collaboration stratégique en matière de gouvernance et d'évolution de la compétition. L'ATP se voit ainsi attribuer deux des six sièges du nouveau Comité de la Coupe Davis, au côté de l'ITF et de Kosmos. Ce partenariat réunit officiellement l'ATP et l'ITF autour de la Coupe Davis pour la première fois de l'histoire, "dans un effort conjoint visant à maximiser le succès de la compétition". La phase finale et les tours de qualification de la Coupe Davis - qui représentent trois semaines de compétition - intégreront le calendrier de l'ATP Tour en 2023. Les joueurs devraient donc pouvoir planifier plus aisément leur saison. A noter que le format de la phase finale (quarts de finale, demi-finales et finale en un seul lieu) est conservé, précise le communiqué diffusé par les différentes parties.

Gregor Kobel dans le onze idéal du "Kicker" Gregor Kobel tient la grande forme. Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Bonne nouvelle pour Murat Yakin ! Au moins un de ses gardiens tient la grande forme à la veille de la Coupe du monde. Gregor Kobel traverse, en effet, une période faste avec le Borussia Dortmund. Décisif contre Manchester City en Ligue des Champions mardi dernier, le Zurichois a été le grand artisan samedi du succès 2-1 du BVB à Francfort. Sa performance lui vaut une première nomination cette saison dans le onze idéal du "Kicker". No 3 dans la hiérarchie des gardiens de Murat Yakin derrière Yann Sommer et Jonas Omlin qui sont tous les deux blessés, Gregor Kobel reste sur un match bien laborieux avec l'équipe de Suisse. Le 5 juin dernier à Lisbonne pour sa troisième sélection, il n'avait pas pu empêcher la déroute des siens (4-0) face au Portugal.