Vögele dans le tableau principal +++ Xhaka expulsé

Motos: Sam Sunderland triomphe Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Sam Sunderland (KTM) a remporté son deuxième rallye-raid Dakar en moto, vendredi à Jeddah en Arabie saoudite. Le Britannique de 32 ans avait décroché un premier succès en 2017 en Amérique du Sud. Premier motard britannique vainqueur du Dakar, Sam Sunderland devance le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), qui a gagné l'ultime étape, et l'Autrichien Matthias Walkner (KTM). Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), leader au départ de l'avant-dernière étape et beau-frère du Britannique, termine au pied du podium final. Sam Sunderland avait déjà failli doubler la mise en 2019, terminant 3e derrière ses coéquipiers Toby Price et Matthias Walkner, et en 2021, quand il avait de nouveau fini 3e dans le sillage de Kevin Benavides et Ricky Brabec. Cet hiver, il a rejoint le team officiel GasGas après six éditions disputées au sein de l'équipe d'usine Red Bull KTM. Cette remise en question a donc été fructueuse.

Le visa de Djokovic à nouveau annulé Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Le visa de Novak Djokovic pour l'Australie est à nouveau annulé, a annoncé le ministre de l'Immigration Alex Hawke vendredi, à trois jours du début de l'Open d'Australie. Cette décision a été prise "sur des bases sanitaires et d'ordre public", a précisé le ministre dans un communiqué. Elle implique que le no 1 mondial, qui vise un 21e titre record en Grand Chelem, sera interdit d'entrée dans le pays pendant trois ans, sauf dans certaines circonstances. Novak Djokovic a toujours la possibilité de faire appel contre cette décision, prise huit jours après qu'il avait été bloqué à son arrivée à Melbourne. Le Serbe de 34 ans est supposé affronter son compatriote Miomir Kecmanovic au 1er tour d'un tournoi qu'il a remporté à neuf reprises.

Le but décisif et la première étoile pour Philipp Kurashev Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Philipp Kurashev a été le héros suisse de la soirée jeudi en NHL. Le Zurichois a inscrit son troisième but de la saison pour donner la victoire 3-2 à Chicago sur sa glace face à Montréal. Philipp Kurashev a signé le 3-2 après 2'24'' de jeu dans la prolongation pour être distingué par la première étoile. Il a trompé le gardien Sam Montembeault au terme d'une action confuse qui a dû être validée par la vidéo. Le Canadien a, en effet, demandé un "challenge" pour une faute présumée de Kurashev sur le défenseur Mike Hoffman. Finaliste de la dernière Coupe Stanley, le Canadien a concédé une cinquième défaite de rang pour présenter le pire bilan de la Ligue... Il porte désormais le bonnet d'âne que lui a abandonné l'Arizona de Janis Moser. Dean Kukan a également connu les délices de la victoire. Columbus s'est, en effet, imposé 6-0 à Raleigh face au Carolina de Nino Niederreiter, lequel a accusé un bilan de -3. Auteur de 31 arrêts, l'ex-Luganais Elvis Metzlikins est le premier gardien cette saison à réussir un blanchissage contre les Hurricanes. Fin de série pour Nashville Fin de série en revanche pour le Nahsville de Roman Josi. Malgré un assist de leur capitaine, les Predators qui avaient enlevé leurs cinq derniers matches, se sont inclinés 4-1 à domicile face à Buffalo. Passeur sur le 1-1 de Matt Duchene à la 34e minute, Roman Josi a comptabilisé son 38e point de la saison. Il revient à une longueur de Timo Meier dans la lutte fratricide qui les oppose pour le titre - honorifique - du meilleur compteur suisse. L'Appenzellois est resté " muet" lors de la défaite 3-0 à domicile de San Jose face aux Rangers. A noter enfin la défaite 3-2 de New Jersey face aux Islanders dans une rencontre qui a vu le capitaine Nico Hischier délivrer sa 15e passe décisive de la saison.

Un petit miracle pour Stefanie Vögele Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele (WTA 147) a passé une troisième fois le cap des qualifications de l'Open d'Australie. Elle rejoint ainsi Belinda Bencic, Jil Teichmann et Viktorija Golubic dans le tableau principal. A Melbourne, l'Argvovienne revient presque de nulle part. Elle s'est, en effet, imposée 6-3 4-6 7-5 devant la Néerlandaise Indy De Vroome (WTA 252) après avoir écarté deux balles de match. Elle fut, en effet, menée 5-4 15-40 au dixième jeu du troisième set. A 5-5, elle exploitait la dixième double faute du match de sa rivale pour signer le break décisif. Elle devait ensuite conclure sur un jeu blanc après 2h51' de jeu. A la faveur de ce succès, Stefanie Vögele est assurée de toucher au minimum un chèque de 140'000 dollars australiens - 93'000 francs -, un montant qui correspond au "prize money" alloué aux joueurs et joueuses battues au premier tour du grand tableau.

Granit Xhaka voit rouge pour la cinquième fois Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Absent ces derniers jours en raison d'un test positif au coronavirus, Granit Xhaka s'est à nouveau distingué négativement avec Arsenal jeudi soir. Lors du match aller des demi-finales de la Coupe de la Ligue contre Liverpool (0-0), Xhaka a voulu intervenir à la poursuite de Diogo Jota. Le Bâlois a manqué la balle mais pas la poitrine de l'attaquant des Reds (24e). L'arbitre Michael Oliver n'a pas hésité à brandir le carton rouge direct. Il s'agit déjà de la cinquième expulsion avec Arsenal pour le capitaine de l'équipe de Suisse. Depuis son arrivée en Premier League en 2016, aucun autre joueur n'a vu si souvent rouge que le Bâlois. Le match retour aura lieu le 20 janvier.

Le Cameroun surclasse l'Ethioppie et file en 8e de finale Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Cameroun a foudroyé une bien naïve Ethiopie (4-1), avec des doublés de Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi, pour assurer sa qualification en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Seule équipe du tournoi à marquer plus d'un but par match, les hôtes ont assumé leur statut de favoris. Avec 6 points, ils sont sûrs de figurer parmi les deux premiers de leur groupe ou au pire parmi les quatre meilleurs deuxièmes. Ils possèdent en outre un leader avec leur capitaine "Abou", très large meilleur buteur de la compétition (4 buts), son doublé de jeudi (53e, 55e) complétant ses deux penalties contre le Burkina-Faso (2-1) en match d'ouverture. L'attaquant des Young Boys Moumi Ngamaleu a joué jusqu'à la 69e minute et a réussi la passe décisive sur le 3-1 d'Aboubakar.

Carlo Janka: "Le retrait était un pas logique" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Carlo Janka a annoncé son retrait de la compétition après les courses de Wengen. Il s'est expliqué devant la presse. - Carlo Janka, vous avez pris la décision de vous retirer. Pourquoi aujourd'hui ? - Ce n'était pas une décision soudaine, mais elle se dessinait toujours plus. Depuis mon ligament croisé déchiré (réd: en automne 2017), cela devenait plus difficile année après année. Les facteurs dérangeants prenaient le dessus. C'est pourquoi j'ai dû renoncer à plusieurs disciplines. A la fin, il ne m'en restait qu'une: la descente. - Ce départ vous pèse-t-il ? - Pas trop. En tout cas pas jusqu'à maintenant. Des paramètres ne se sont pas développés dans la direction souhaitée ces derniers temps. J'avais perdu un peu la foi de pouvoir m'améliorer l'été dernier. C'est pourquoi le retrait est le pas logique. - Vous prendrez encore deux fois le départ à Wengen ? - Mon sentiment me dit que je ne suis plus concurrentiel sauf peut-être à Wengen. Sur le Lauberhorn, ça peut encore marcher comme dans le passé. J'espère pouvoir encore disputer deux belles courses. La piste et le temps sont parfaits. - Et si vous décrochiez une sélection pour les Jeux olympiques ? - Même si je devais gagner les trois prochaines courses ici en y incluant le slalom, cela ne changerait rien pour moi. Je ne peux régater sur le plan sportif qu'ici à Wengen. La différence entre ce que la tête voudrait et ce que le corps peut encore offrir est simplement trop grande. - Quels sont les plus grands motifs de fierté dans votre carrière ? - Je suis très satisfait dans les grandes lignes. Je suis particulièrement heureux naturellement d'avoir pu aligner trois, quatre super saisons au début de ma carrière. Ensuite, ce fut plus des hauts et des bas, mais cela fait partie d'une carrière. J'ai toujours tout essayé et donné, c'est pourquoi ça marche comme ça pour moi. - Que va-t-il se passer - en plus de la future naissance de votre deuxième enfant - après votre départ de la compétition ? - La planification familiale est ainsi faite que cela ne sera pas ennuyeux (rires). Mais sérieusement: je ne sais pas encore où va me mener mon chemin. Ce n'est pas facile de trouver quelque chose qui fasse autant plaisir que le ski.

Premier top 10 de Joscha Burkhalter en Coupe du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Suisse Joscha Burkhalter a confirmé à Ruhpolding en Allemagne sa bonne forme et a terminé la course sprint de la Coupe du monde au 10e rang. Le Bernois a posé les bases du meilleur résultat de sa carrière sur le pas de tir. Il fut l'un des 17 fondeurs (sur 111 au départ) a réussir un sans-faute au tir. Sur les lattes, il a également montré une solide performance. Il y a six jours à Oberhof, Burkhalter avait établi son meilleur classement en Coupe du monde avec une 29e place également en sprint. Il devrait ainsi satisfaire aux critères pour une place aux JO. Le Bernois a concédé 51'' sur le vainqueur, le Français Quentin Fillon Maillet, également leader de la Coupe du monde. Sans le leader de l'équipe Benjamin Wenger, absent en raison d'un test positif au coronavirus, aucun autre Suisse n'est entré dans les rangs donnant des points.

Rossi va courir en GT dans une Audi de l'écurie belge WRT Image: KEYSTONE/AP/GERHARD SCHIEL Le nonuple champion du monde de vitesse moto Valentino Rossi, tout juste retraité du MotoGP, va disputer toute la saison de courses de GT (sprint et endurance) dans une Audi R8 LMS. Agé de 42 ans, l'Italien avait disputé à Valence son ultime Grand Prix moto le 14 novembre. Puis début décembre, sur le même circuit espagnol, il a effectué des essais avec WRT, l'écurie belge créée et dirigée par Vincent Vosse, championne en titre du GT World Challenge Europe. "Je suis sûr que beaucoup de fans seront aussi heureux que nous d'apprendre que +Vale+ débute une nouvelle carrière sur quatre roues, en GT, avec Team WRT et Audi", écrit Vosse dans un communiqué. "Nous savons tous que Vale est un grand champion et une figure du sport. Il est surtout un véritable compétiteur, très pro", ajoute-t-il. "Le test de Valence a été extrêmement positif, en matière de retour technique et d'approche du travail", ajoute Vosse. Les courses sprint, plus courtes, sont disputées par des équipages de deux pilotes qui se relaient à mi-course. Avec le no 46 L'Audi de Rossi portera son numéro fétiche, le 46, et il sera associé à des pilotes choisis par Audi. Le point d'orgue de sa saison sera forcément les 24 Heures de Spa-Francorchamps (30-31 juillet 2022), épreuve-phare du calendrier GT, réservée aux catégories GT3 et GT4, avec trois pilotes par équipage. "Je suis ravi de rejoindre Team WRT", affirme Rossi dans le même communiqué. "Tout le monde sait que j'ai toujours été un grand fan de course automobile et que je voulais courir sur quatre roues à la fin de ma carrière en moto. Team WRT a le profil idéal par rapport à ce projet". Si tout se passe bien en GT en 2022, Rossi sera ensuite en mesure de viser une promotion dans la catégorie LMP2, celle des petits prototypes, puis en Hypercar, la catégorie-reine. De nombreux constructeurs vont faire leur retour cette saison pour tenter de remporter les 24 Heures du Mans, épreuve fétiche d'Audi Sport: 13 victoires entre 2000 et 2014.

Cristiano Ronaldo se voit jouer au-delà de 40 ans Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo a confié qu'il se voyait encore jouer au plus haut niveau au-delà des 40 ans. Le Portugais a dévoilé ses secrets de longévité dans un entretien à la chaîne ESPN Brésil. "Je suis heureux, je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j'arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans... Mais le plus important, c'est de profiter du moment présent", a déclaré le Portugais de 36 ans dans le premier des trois volets de cet entretien, diffusé mercredi soir. "Génétiquement parlant, je ne vais pas dire que je me sens comme si j'avais 25 ans, il ne faut pas exagérer. Mais c'est comme si j'avais 30 ans. Je m'occupe bien de mon corps et de mon esprit", a ajouté le quintuple ballon d'or. A la journaliste qui lui demandait s'il pouvait se comparer à d'autres légendes du sport comme la star du football américain Tom Brady (43 ans) ou le tennisman Roger Federer (40 ans), CR7 a estimé qu'il s'agissait "d'autres sports, avec des exigences différentes". "La longévité est une chose fascinante, que je me suis mis à étudier ces derniers temps", a-t-il insisté. Le secret pour se maintenir au meilleur niveau mondial, selon lui, est d'avoir l'"intelligence" nécessaire "pour s'adapter" aux nouvelles situations et "bien lire le jeu". "Je connais mon corps et j'ai de l'expérience. À chaque tranche d'âge, j'ai su m'adapter à de nouvelles philosophies de jeu (...) Je suis fier d'entendre dire qu'à mon âge, j'ai réussi à maintenir mon niveau de jeu habituel", a-t-il expliqué. "Il y a une chose que j'ai apprise ces dernières années: après 33 ans, le corps va continuer à tenir (...) si on s'en occupe bien. Mais la bataille la plus difficile est au niveau mental", a conclu Cristiano Ronaldo.

Carlo Janka annonce sa retraite pour samedi Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA Carlo Janka mettra fin à sa carrière après la deuxième descente de Wengen samedi. Le Grison de 35 ans, vainqueur du général de la Coupe du monde 2009/10 et champion olympique de géant en 2010, fait face à des ennuis de santé depuis des années. Freiné avant tout par des problèmes de dos depuis quelques années, Carlo Janka a fêté ses plus beaux succès tôt dans une carrière qui avait commencé au niveau de la Coupe du monde en décembre 2005 à Kranjska Gora. Il a ainsi remporté l'or du géant dès ses premiers Mondiaux, à Val d'Isère en 2009, alors qu'il n'avait que 22 ans. "Iceman" était devenu champion olympique un an après son sacre mondial. En mars 2010, il écrivait une page d'histoire en devenant le premier Suisse à s'adjuger le classement général de la Coupe du monde depuis 1992 (Paul Accola), dépassant l'Autrichien Benjamin en gagnant deux courses lors des finales de Garmisch-Partenkirchen. Carlo Janka - qui avait aussi cueilli le bronze en descente lors des Mondiaux 2009 - s'est fait plus discret depuis, notamment en raison d'un dos récalcitrant. Mais il a tout de même pu ajouter trois succès en Coupe du monde à son palmarès (la dernière en février 2016 à Jeongseon) pour un total de onze victoires à ce niveau. Seul Suisse avec Pirmin Zurbriggen à avoir remporté à la fois un titre olympique, un titre mondial et le gros Globe de cristal, Carlo Janka ne pouvait rêver d'un plus beau cadre que Wengen pour se retirer. Le Grison aux 28 podiums en Coupe du monde s'est imposé à trois reprises au Lauberhorn, dont une en descente en janvier 2010.

Un 10e succès en Coupe du monde pour Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Impressionnant dans le géant d'Adelboden samedi dernier, Marco Odermatt a poursuivi sur sa lancée dans les Alpes bernoises jeudi. Le Nidwaldien a remporté le super-G de Wengen, cueillant ainsi sa 10e victoire en Coupe du monde, la sixième déjà cet hiver. Auteur d'une démonstration sur le bas du parcours d'un super-G ne comportant aucune difficulté majeure, Marco Odermatt a ainsi remporté près de la moitié des épreuves qu'il a disputées depuis le début de la saison! Le phénomène de Hergiswil en est par ailleurs à neuf podiums en 13 courses cet hiver. Un bilan impressionnant. Vainqueur des trois précédents super-G, Aleksander Aamodt Kilde semblait pourtant en mesure de réussir la passe de quatre. Le Norvégien comptait ainsi 0''41 d'avance sur Marco Odermatt au premier pointage intermédiaire. Mais il a manqué de fluidité sur les dernières courbes, échouant au 2e rang à 0''23. 396 points d'avance au général Marco Odermatt restait pourtant sur deux contre-performances dans la discipline, avec un 24e rang à Val Gardena et un 8e à Bormio, et il s'élançait pour la deuxième fois seulement sur le Lauberhorn après l'entraînement de descente de la veille. Mais sa confiance et son talent lui ont permis de signer une manche quasi parfaite jeudi. Le sportif suisse de l'année 2021 prend un peu plus ses distances au classement général, où sa marge sur son dauphin Aleksander Aamodt Kilde est désormais de 396 unités. Il revient par ailleurs à 61 points du Norvégien au classement de super-G, avec encore deux courses à disputer cet hiver dans la spécialité. Une grosse faute pour Feuz Les autres Suisses ont terminé loin du podium, dont la troisième marche est occupée par l'Autrichien Matthias Mayer (à 0''58). Stefan Rogentin (11e), Niels Hintermann (14e) et Loïc Meillard (15e) se sont néanmoins classés parmi les 15 premiers. Coupable d'une grosse faute de carre, Beat Feuz a quant à lui fini hors du top 20.

Bencic stoppée par Badosa en quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/JAMES GOURLEY Belinda Bencic (WTA 23) n'a pas pu enchaîner jeudi à Sydney. La St-Galloise a été battue par l'Espagnole Paula Badosa (WTA 9) au stade des quarts de finale, quelques heures à peine après avoir conclu son 2e tour. La sportive suisse de l'année s'est inclinée 7-6 (8/6) 3-6 6-3 devant Paula Badosa, tête de série no 5 de ce tournoi WTA 500. Elle avait entamé sa journée en bouclant victorieusement son 8e de finale face à la Française Océane Dodin (WTA 96), battue 2-6 7-5 6-3 après avoir mené 6-2 5-3 mercredi avant l'interruption due à la pluie. Belinda Bencic a jeté toutes ses forces dans la bataille face à Paula Badosa, lauréate du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells et demi-finaliste du Masters WTA l'automne dernier. Elle a ainsi écarté six balles de set dans la première manche, la première à 4-5 sur son service, avant de céder sur la septième au tie-break. La double médaillée olympique de Tokyo (or en simple, argent en double), qui a dominé les débats dans la deuxième manche, s'est également accrochée dans le set décisif. Elle est revenue de 1-3 à 3-3, avant de concéder les trois derniers jeux d'un match qui a duré 2h37'. Elle a même bénéficié de trois balles de 5-4...

Une revanche à prendre pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/AP/ELISE AMENDOLA Belinda Bencic est toujours en course à Sydney. Presque "miraculée", la Championne olympique affrontera ce jeudi encore Paula Badosa en quart de finale. Belinda Bencic (WTA 23) a entamé sa journée avec un succès 2-6 7-5 6-3 devant Océane Dodin (WTA 96) dans une rencontre interrompue la veille par la pluie. La Française avait servi pour le gain de la rencontre mercredi à 6-2 5-3 avant que Belinda Bencic n'obtienne un sursis presque inespérée. Jeudi, elle a conclu avec autorité. Elle ne devait, ainsi, concéder aucune balle de break au troisième set. Avec Paula Badosa (WTA 9), Belinda Bencic affrontera une adversaire qui l'a battue à deux reprises l'an dernier. L'Espagnole s'était imposée sur terre battue, à Charleston et à Madrid.