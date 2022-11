Ward à la bande du LHC ++ Rune bat Djokovic

Holger Rune s'offre son premier Masters 1000 en détrônant Djokovic Image: KEYSTONE/EPA Le Danois Holger Rune, 18e mondial, s'est offert à Paris son premier Masters 1000 à 19 ans. Il a battu le tenant du titre Novak Djokovic 3-6 6-3 7-5 en finale. "Tu es un de mes joueurs préférés, je te regarde depuis que je suis enfant. Ca va être mon tournoi préféré maintenant", a lancé Rune à Djokovic à l'issue de la rencontre. Il sera lundi le premier Danois à intégrer le Top 10 mondial (10e) depuis la création de l'ATP en 1973 et sera ainsi le premier remplaçant au Masters de fin d'année à Turin (13-20 novembre). Rune jouait sa quatrième finale en autant de tournois: il avait perdu à Sofia contre Marc-Andrea Hüsler, gagné à Stockholm et de nouveau perdu à Bâle. Après avoir remporté en mai à Munich le premier tournoi de sa carrière, il décroche à Paris son troisième et plus beau titre, tant par le prestige du tournoi que celui des adversaires éliminés: après avoir sauvé trois balles de match au premier tour contre Stan Wawrinka, il a battu cinq membres du Top 10 mondial: Hubert Hurkacz (10e), Andrey Rublev (9e), Carlos Alcaraz (no 1, abandon), Félix Auger-Aliassime (8e) et Djokovic (7e). "Tu mérites complètement cette victoire, lui a dit Djokovic. Quelle semaine extraordinaire, je ne suis pas content que tu m'aies battu, mais je suis content pour toi." Rune devient le premier joueur depuis la création de l'ATP à battre cinq joueurs du Top 10 dans le même tournoi (hors Masters de fin d'année). Il devient également le plus jeune vainqueur à Paris depuis Boris Becker qui avait 18 ans lorsqu'il a remporté la première édition du tournoi en 1986. Djokovic, impérial sur sa mise en jeu (aucune balle de break à défendre), a remporté la première manche et laissé craindre une finale à sens unique. Mais il n'a su concrétiser aucune des trois balles de break consécutives qu'il s'est procurées d'entrée de deuxième set et la rencontre a alors basculé en faveur de Rune qui jouait sa première finale de Masters 1000. Le Danois a en effet tenu sa mise en jeu et pris celle de son adversaire dans la foulée en profitant de sa toute première balle de break de la partie. Il a conservé son avantage jusqu'à la fin et poussé le match dans un set décisif. Djokovic a semblé faire le plus dur en y réussissant le break pour mener 3-1. Mais il n'a su confirmer sur sa propre mise en jeu et a laissé son adversaire lui reprendre son service puis égaliser à 3-3. Les deux joueurs en sont ainsi arrivés à 5-5 quand Rune a refait le break pour mener 6-5 et servir pour le gain du match. Fébrile, fatigué, il a dû sauver six balles de débreak et s'est imposé sur sa deuxième balle de match en bénéficiant d'une demi-volée de Djokovic qui n'a pas franchi le filet.

Le Kényan Evans Chebet s'adjuge le marathon de New York Image: KEYSTONE/EPA/HERB SWANSON Le Kényan Evans Chebet, déjà vainqueur à Boston en avril, a remporté le marathon de New York en 2h08'41. Il offre un doublé à son pays après la victoire de Sharon Lokedi chez les femmes. Agé de 34 ans, il a pris le meilleur l'Ethiopien Shura Kitata, relégué à 13 secondes sur la ligne. Le Néerlandais Abdi Nageeye, médaillé d'argent aux JO de Tokyo l'an passé, complète le podium. Chebet a pris les commandes de la course après que le Brésilien Daniel Do Nascimento, parti comme une flèche, a fini par s'effondrer. Il n'a plus jamais laissé d'espoir à ses rivaux. Il succède au palmarès à son compatriote Albert Korir. La célèbre course disputée dans les rues de la Grosse pomme était la dernière de l'année et a couronné l'écrasante domination du Kenya, ses coureurs ayant réalisé un 6/6 en 2022. Le double champion olympique Eliud Kipchoge s'est en effet imposé à Tokyo (6 mars) puis Berlin (25 septembre), Evans Chebet à Boston (18 avril) avant New York, Amos Kipruto à Londres (2 octobre) et Benson Kipruto à Chicago (9 octobre). C'est la première fois qu'une nation réalise le Grand chelem depuis que le circuit mondial a été élargi à six courses, avec l'ajout du marathon de Tokyo en 2013.

Geoff Ward nouvel entraîneur du LHC, Andersson assistant Image: KEYSTONE/FR171450 AP Annoncé par Blick vendredi dernier, Geoff Ward est bel et bien le nouvel entraîneur du LHC. Le Canadien de 60 ans, qui a signé jusqu'en 2025, possède une immense expérience. En NHL, Ward a surtout officié comme assistant, notamment à Boston, à New Jersey et à Anaheim. Il a son nom gravé sur la Coupe Stanley pour la victoire en 2011. En tant que coach principal dans la meilleure ligue du monde, le Canadien n'a passé que seize mois à la tête des Calgary Flames entre 2019 et 2021. Mais Ward a connu plusieurs expériences en Allemagne (2000/01, 06/07 et 14/15). Il a d'ailleurs mené Mannheim au titre en 2015 et a été sacré coach de l'année. Il fut aussi pendant quatre ans assistant en équipe d'Allemagne au Championnat du monde. A Lausanne, Geoff Ward prend la succession de John Fust qui retrouve son poste de directeur sportif après le retrait du directeur des opérations hockey, Petr Svoboda. Il sera assisté du Suédois Peter Andersson qui fut assistant à Lugano de 2013 à 2016. Le technicien de 57 ans, père du défenseur Calle Andersson, était ensuite reparti en Suède. Il a signé un contrat jusqu'en 2024. Les deux techniciens seront présents à Lausanne dès l'entraînement du jeudi 10 novembre.

Ligue 1: septième but de la saison pour Breel Embolo Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Breel Embolo (25 ans) tient la grande forme. L'attaquant international suisse a inscrit contre Toulouse son septième but de la saison en Ligue 1 avec Monaco, qui a gagné 2-0 en déplaceme Embolo vient de trouver le chemin des filets à cinq reprises lors de ses six dernières rencontres de championnat. A Toulouse, il a marqué le deuxième but à la 60e, après l'ouverture du score de Golovine (46e). L'OGC Nice de Lucien Favre a pour sa part battu Brest 1-0 grâce à une réussite de Laborde (54e). Les Niçois, qui ont joué avec Jordan Lotomba jusqu'à la 86e, remontent ainsi dans la première moitié du classement.

Les courses de Lech annulées Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI La Coupe du monde de ski doit faire face à une nouvelle annulation. Les parallèles prévus à Lech le week-end prochain (12-13 novembre) sont annulés. Les températures fraîches sont arrivées trop tard pour les organisateurs, indique la FIS, qui précise aussi que les prévisions météo ne sont pas vraiment optimales. Les deux courses ne seront pas rattrapées. La prochaine étape de la Coupe du monde est prévue à Levi en Finlande où les femmes disputeront deux slaloms les 19 et 20 novembre. Sur les huit courses prévues jusqu'à présent, seul géant messieurs a pu être disputé à Sölden. Le géant dames ainsi que les doubles descentes hommes et femmes à Zermatt/Cervinia ont également été victimes des conditions climatiques.

Super League: un choc au sommet bien décevant Imeri devance Clichy lors d'un match bien terne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le choc au sommet de la 15e journée de Super League n'a de loin pas tenu ses promesses. Servette et Young Boys en sont restés à un terne 0-0 qui laisse les Bernois en tête avec sept points d'avance. Les plus de 16'000 spectateurs qui s'étaient rendus au Stade de Genève n'ont pas été récompensés. Ils n'ont vraiment pas eu grand-chose d'intéressant à voir. Un fait de jeu a plombé le match dès la 18e, quand Itten a été directement expulsé pour avoir mis sa main dans le visage de Vouilloz. YB s'est dès lors quasi uniquement concentré à bien défendre, à couper les lignes de passes, abandonnant l'initiative et le ballon aux Grenat. Mais ceux-ci n'ont pas réussi à en faire quelque chose de concret, par manque d'idées mais aussi en raison d'un déchet technique trop important. Servette n'a ainsi bénéficié que d'une véritable occasion: à la 80e, Stevanovic, décalé par Cognat, a tiré sur le poteau dans un angle fermé. Les hommes d'Alain Geiger ont laissé une grande impression d'impuissance malgré une supériorité numérique de plus d'une heure et quart...

La Suisse se reprend et bat la Finlande La joie des Suisses, qui ont battu la Finlande 7-5 dimanche Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Décevante pour son entrée en lice samedi, l'équipe de Suisse s'est parfaitement reprise dimanche après-midi à Zurich pour son deuxième match dans le Mondial 2022. La sélection du coach David Jansson s'est imposée 7-5 devant la Finlande, deuxième meilleure nation du monde, dans le choc au sommet du groupe A. Contrainte au nul (4-4) samedi face à la Norvège après avoir mené 2-0 puis 3-1, la Suisse a nettement mieux géré son face-à-face avec les quadruples champions du monde finlandais. Le portier helvétique Pascal Meier s'est notamment montré bien plus convaincant que son vis-à-vis Lassi Toriseva. Rien ne fut pourtant aisé face à la Finlande, qui a participé à 11 des 13 finales des championnats du monde, à chaque fois face à la Suède (9 titres). La Suisse ne comptait en effet qu'une longueur d'avance à l'issue du premier tiers, après avoir pourtant réussi le début de match parfait pour mener 3-0 après 10'55''. Poussée par les 8000 supporters présents dans la Swiss Life Arena et emmenée par les efficaces Michael Schiess (1 but, 3 assists) et Manuel Maurer (2 buts), la sélection helvétique a cependant parfaitement tenu le choc. Le 7-4, inscrit dans une cage vide par Schiess à la 54e, lui a permis de mieux respirer. Mardi face à la Slovaquie Grâce à cet exploit dominical, l'équipe de Suisse est donc idéalement placée pour terminer à l'une des deux premières places de cette poule A et accéder directement aux quarts de finale. Elle disputera son dernier match dans cette phase préliminaire mardi face à la Slovaquie, qui a été écrasée 8-1 par la Finlande samedi.

Premier titre en MotoGP pour Pecco Bagnaia Image: KEYSTONE/EPA/BIEL ALINO Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché dimanche à Valence son premier titre mondial en MotoGP. L'Italien de 25 ans, à qui une 14e place suffisait pour succéder au palmarès à Fabio Quartararo (Yamaha), a terminé 9e de ce Grand Prix. Il avait déjà été sacré en Moto2, en 2018, juste avant de passer dans la catégorie-reine. Fabio Quartararo devait absolument s'imposer dimanche sur le Circuit Ricardo Tormo pour espérer conserver son bien. Mais le Français n'a jamais semblé en mesure de se hisser sur le podium et a terminé 4e d'une course gagnée par l'Espagnol Alex Rins, qui a offert à Suzuki une dernière victoire avant que l'équipe ne quitte le championnat. Francesco Bagnaia est donc le premier Italien titré depuis la légende Valentino Rossi en 2009. Il est aussi devenu le premier pilote de Ducati à grimper sur le toit du monde du MotoGP depuis 2007 et l'Australien Casey Stoner. L'écurie est présente dans la catégorie depuis 2003 soit un an après l'instauration des moteurs à quatre temps. Depuis le début de l'ère MotoGP en 2002, avec des machines de 1000 cm3 face aux 500 cm3 précédemment utilisées, jamais un Italien n'avait gagné au guidon d'une moto italienne. "Pecco" réussit donc là où son illustre aîné Valentino Rossi, son mentor qui l'a formé au sein de l'académie VR46, avait échoué. En 2011 et 2012, le "Docteur" avait en effet tenté l'aventure Ducati: pour deux saisons décevantes, 7e puis 6e mondial sans aucune victoire au compteur.

Premier League: Arsenal s'impose sur le terrain de Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a repris la tête de la Premier League, cédée samedi à Manchester City. Les Gunners ont gagné 1-0 sur la pelouse de Chelsea lors de la 15e journée et comptent 2 points de plus que les Citizens. Ce derby londonien n'a pas atteint des sommets à Stamford Bridge. Il a été décidé sur une réussite du défenseur Gabriel (63e). Arsenal, avec Granit Xhaka, a démontré une belle solidité comme depuis le début de la saison. L'équipe de Mikel Arteta est vraiment un candidat au titre crédible. Denis Zakaria n'a pas quitté le banc de Chelsea. Les Blues, qui occupent le 7e rang, accusent déjà 13 points de retard sur les Gunners.

Ligue 1: Mvogo sort sur blessure face au PSG Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La poisse colle décidément aux crampons des gardiens de l'équipe de Suisse. Après Yann Sommer et Jonas Omlin, Yvon Mvogo s'est à son tour blessé dimanche, à deux semaines du match d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le portier fribourgeois de Lorient a été remplacé dès la 13e minute du match opposant les Merlus au Paris St-Germain lors de la 14e journée de L1. Il a été touché sur un choc avec son coéquipier Bonke Innocent peu après avoir été poussé à la faute sur un dégagement par le pressing de Neymar, auteur de l'ouverture du score (9e).

Augusto Fernandez sacré champion du monde de Moto2 Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Augusto Fernandez (Kalex) est devenu champion du monde de Moto2 dimanche à Valence. L'Espagnol a terminé au 2e rang du dernier GP de la saison, derrière son compatriote Pedro Acosta (Kalex). Leader du championnat avec 9,5 points d'avance sur son dernier rival Ai Ogura avant cette course, Augusto Fernandez n'a pas eu à forcer son talent dimanche. Le Madrilène a profité de l'élimination sur chute du Japonais dans le premier tiers de ce GP. Augusto Fernandez, qui a décroché neuf podiums cette saison (dont quatre victoires), succède ainsi à l'Australien Remy Gardner au palmarès du championnat du monde de Moto2. Il passera en MotoGP dès la saison prochaine.

Yann Sommer optimiste, mais prudent La cheville gauche de Yann Sommer va mieux Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Blessé à la cheville gauche le 18 octobre en Coupe d'Allemagne, Yann Sommer s'est confié à Blick dans une longue interview. "Je pense que ça se présente bien pour la Coupe du monde", lâche-t-il. "Même si je suis prudent dans mes pronostics et mes déclarations", explique notamment le portier de l'équipe de Suisse et du Borussia Mönchengladbach. Sa cheville va "beaucoup mieux", souligne-t-il. "Nous verrons au jour comment elle réagit", poursuit Yann Sommer, qui ne sait pas s'il sera en mesure de tenir sa place mardi en Bundesliga à Bochum. "Parfois, j'ai du liquide qui s'accumule à nouveau dans ma cheville après un effort. D'autres fois, tout va bien", précise-t-il. "On ne peut jamais dire comment les choses vont évoluer. Mais je pars du principe que cela ne durera pas trop longtemps", estime encore le natif de Morges, qui se soumet pour l'heure à de nombreux soins "tout en essayant en même temps d'augmenter l'intensité de mon entraînement." "Sur le moment, ça fait mal" Yann Sommer, qui peut désormais marcher normalement, est revenu sur les sentiments qui l'ont animé lorsqu'il s'est blessé. "Sur le moment, ça fait mal. On pense surtout à soigner la blessure. Les réflexions sur la Coupe du monde viennent après coup", lâche-t-il. "Lorsque j'attendais mon IRM, j'ai bien sûr espéré que le résultat soit le plus positif possible. Quand le diagnostic de déchirure des ligaments est tombé, on s'est très vite reconcentré sur l'évacuation de l'eau de l'articulation. Permettre à l'enflure de diminuer pour commencer la rééducation dès que possible", détaille-t-il.

Le départ sera donné mercredi à 14h15 Alan Roura et les autres participants de la Route du Rhum partiront mercredi de St-Malo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum sera donné mercredi à 14h15 à Saint-Malo, ont annoncé dimanche les organisateurs. Initialement prévu dimanche, il a été reporté en raison de la météo. "Le départ sera donné mercredi après-midi à 14h15 sur la ligne prévue à la pointe du Grouin(...) la météo est plus favorable. Cela reste engagé, mais c'est tout à fait acceptable", a expliqué Francis Le Goff, directeur de la course, en conférence de presse. Les 138 skippers engagés devaient initialement s'élancer dimanche, mais les conditions météorologiques très dégradées annoncées au large de la Bretagne à partir de lundi avaient entraîné un report, une première dans l'histoire de la course. "Sur le nouveau créneau, les conditions météorologiques s'annoncent très maniables avec un vent d'Ouest d'une quinzaine de noeuds, a détaillé Francis Le Goff. La situation sera favorable pour la sortie de la Manche, avec une fiabilité de la prévision excellente (...) Le début de course sera donc beaucoup moins délicat que si le départ avait été donné ce dimanche". La Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire, part tous les quatre ans depuis 1978 de Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les voiliers les plus rapides espèrent traverser l'Atlantique en environ une semaine.

Le Los Angeles FC sacré pour la première fois Le Los Angeles FC savoure le premier titre de son histoire en MLS Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Le Los Angeles FC a remporté samedi pour la première fois de son histoire le championnat nord-américain. La franchise californienne s'est imposée 3-0 aux tirs au but face à l'Union de Philadelphie en finale à Los Angeles. Si l'équipe de Pennsylvanie a fini par craquer mentalement dans la séance fatidique, ses trois premiers tireurs n'ayant pas mis le ballon au fond des filets, contrairement à Denis Bouanga, Ryan Hollingshead et Ilie Sanchez, c'est parce que quelques instants plus tôt, Gareth Bale lui a fait remettre le champagne au frais. Le Gallois, guère utilisé depuis son arrivée en Californie cet été, mais qui venait d'entrer en jeu à la place de l'autre star de l'équipe Carlos Vela, a placé une tête égalisatrice après huit minutes d'arrêts de jeu en prolongation. De quoi sauver son équipe, qui venait quatre minutes plus tôt d'encaisser le but du 3-2.