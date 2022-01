Watford attend Roy Hodgson ++ Mario Balotelli revient en sélection

"Huit décès sont enregistrés", dont celui d'un enfant, a indiqué le ministère dans un rapport que s'est procuré l'AFP. Un premier bilan fourni plus tôt par la télévision publique camerounaise faisait état d'une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés".

Tragique soirée à Yaoundé: une bousculade a fait huit morts et une cinquantaine de blessés lundi soir devant le stade où s'est joué le huitième de finale de la CAN Cameroun - Comores.

D'après la presse colombienne, citant des proches du sportif, il s'est cassé la rotule et le fémur et devra être opéré.

L'accident est survenu dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de la capitale, Bogotá. Sur des photographies diffusées par des médias locaux, on peut voir le coureur étendu sur le sol, face à l'arrière d'un autobus et entouré de ses coéquipiers.

Mario Balotelli, 31 ans, qui évolue désormais à l'Adana Demirspor, en Turquie, n'a plus été appelé en sélection depuis plus de trois ans.

Haaland de nouveau blessé, Dortmund s'inquiète

La répétition des blessures musculaires de Erling Haaland, le colosse norvégien de 21 ans à l'hygiène de vie pourtant rigoureuse, inquiète Dortmund, très dépendant de ses talents de buteur.

Samedi, après un sprint, il a de nouveau porté sa main à la région de l'aine en grimaçant, et est sorti à la 63e minute du match remporté 3-2 à Hoffenheim.

Cette saison, il a déjà manqué dix matches toutes compétitions confondues, en raison de deux blessures musculaires, et c'est en son absence que le Borussia a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupe.

Lundi, la nature exacte de sa nouvelle blessure et son temps d'absence n'étaient pas encore connus. "Dimanche et lundi, Haaland a subi des examens complets", a simplement indiqué le club, "il souffre de problèmes musculaires, qui nécessiteront un traitement et de nouveaux examens dans les jours à venir".

La pause de deux semaines de la Bundesliga va évidemment donner un peu d'air au canonnier prodige (23 buts en 21 matches cette saison).

Mais le BVB, actuel deuxième de la Bundesliga à six points du Bayern, serait affaibli si Haaland manquait les rendez-vous cruciaux de février, en championnat contre Leverkusen et l'Union Berlin, actuels deuxième et troisième du classement, et en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (17 et 24 février).

Pendant l'hiver 2020-2021, il avait également dû s'arrêter cinq semaines en raison d'une déchirure musculaire.