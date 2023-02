Wawrinka avec Stricker ++ Hasler/Pasternack au pied du podium

Joseph bat deux fois son record de Suisse du 60 m haies Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Samedi faste pour Jason Joseph à Macolin. Le Bâlois a battu à deux reprises son record de Suisse du 60 m haies. En séries, il a d'abord couru en 7''54 pour améliorer de 0''02 sa marque précédente. En finale, il s'est montré encore plus rapide pour s'imposer en 7''51. Il a ainsi établi la meilleure (!) performance mondiale de la saison et un nouveau record national. En passant, il a également satisfait aux minima pour les Championnats d'Europe en salle àà Istanbul du 2 au 5 mars.

Fähndrich 4e sur 10 km à Dobbiaco Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Nadine Fähndrich a brillé samedi dans le 10 km en skating de Dobbiaco. La Lucernoise a pris la 4e place, signant son meilleur résultat de la saison en dehors des sprints. Eliminée en demi-finale du sprint la veille après une chute, Nadine Fähndrich a échoué à 4''1 de la 3e place occupée par la Norvégienne Ingvild Flugstad Östberg. Elle a concédé 37''3 à la gagnante, la Suédoise Ebba Andersson, l'Américaine Jessie Diggins se classant 2e. La Lucernoise (27 ans) n'a été qu'une seule fois mieux classée dans une course de distance, dans le 10 km classique de Cogne en février 2019 (2e). Mais la plupart des cadors n'avaient pas pris part à cette épreuve, ce qui n'était pas le cas samedi à Dobbiaco.

Zenhäusern renoue avec la victoire, Yule 3e Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Ramon Zenhäusern abordera en totale confiance les Mondiaux de Courchevel/Méribel. Le Haut-Valaisan a remporté samedi le slalom de Chamonix, cueillant ainsi son cinquième succès en Coupe du monde. Troisième, Daniel Yule grimpe quant à lui au 2e rang du classement de la discipline. Vice-champion olympique de la spécialité en 2018, Ramon Zenhäusern n'avait plus connu l'ivresse de la victoire sur le Cirque blanc depuis le 21 décembre 2020 et le slalom d'Alta Badia. Il a su se reconstruire après avoir vu sa saison 2021/22 gâchée par des douleurs récurrentes à une épaule. Deuxième du slalom précédent à Schladming derrière Clément Noël, 2e de la première manche samedi à 0''15 du Français, Ramon Zenhäusern a parfaitement su gérer le second parcours. Clément Noël est en revanche parti à la faute, laissant l'inattendu Grec A.J. Ginnis (28 ans) décrocher une superbe 2e place. Yule à 36 points de Braathen Troisième sur le premier tracé, Daniel Yule s'est montré moins convaincant que le héros du jour en deuxième manche. Le Valaisan a concédé au final 1''06 à Ramon Zenhäusern et 0''04 à A.J. Ginnis, lequel a gagné pas moins de 21 places en seconde manche. Daniel Yule est désormais 2e de la Coupe du monde de slalom. Il se retrouve à 36 points de Lucas Braathen, forfait samedi après son opération de l'appendicite. A la lutte pour une place aux Mondiaux, Luca Aerni et Marc Rochat n'ont pas su plaider leur cause sur la piste des Houches. Le Valaisan et le Vaudois, respectivement 14e et 15e de la première manche, ont reculé aux 16e et 17e rangs. Ils attendent le verdict de Swiss-Ski. Meillard éliminé Pas dans un grand jour, Loïc Meillard a enfourché sur le second parcours après avoir signé le 17e temps de la manche initiale. Il s'agit de sa deuxième élimination de la saison dans la discipline, alors qu'il restait sur cinq top 8 d'affilée avec en point d'orgue une 2e place à Wengen.

Stan Wawrinka fera la paire avec Dominic Stricker Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Severin Lüthi a tranché. Le capitaine de l'équipe de Suisse a titularisé Stan Wawrinka en double face à l'Allemagne pour le compte des Qualifiers de la Coupe Davis. Le Vaudois sera associé à Dominic Stricker dans un match qui débutera à 13.00. Associés pour la première fois, les deux Suisses affronteront la paire formée par Andreas Mies et Tim Pütz, deux véritables spécialistes du double. Avec ce score de 1-1 après les deux simples de vendredi, le résultat de ce double sera crucial quant à l'issue de la rencontre. L'équipe qui l'emportera prendra une option sans doute décisive sur la victoire.

Hasler/Pasternack au pied du podium Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Melanie Hasler et Nadja Pasternack ont échoué au pied du podium de l'épreuve de bob à deux aux Mondiaux de St-Moritz. Quatrième, le duo helvétique a certes gagné un rang au cours de la deuxième journée de compétition, mais sans vraiment pouvoir croire en une médaille. L'élimination en troisième manche de l'Allemande Laura Nolte, 3e après deux descentes, aurait pu favoriser les desseins de Hasler/Pasternack. Mais la pilote argovienne a manqué le coche en troisième manche, concédant alors 0''38 sur Kaillie Humphries pour se retrouver à 0''75 de l'Américaine. La messe était dite. Médaillées d'argent aux récents Européens, Melanie Hasler et Nadja Pasternack ont lâché au final 0''92 sur Kaillie Humphries et 1''43 sur les championnes du monde Kim Kalicki/Leonie Fiebig. L'Allemagne a signé le doublé, Lisa Buckwitz/Kira Lipperheide se parant d'argent. Le deuxième équipage helvétique, Martina Fontanive/Mara Morell, a pour sa part terminé 7e.

1re manche du slalom: Yule 2e, Zenhäusern 3e Image: KEYSTONE/EPA Daniel Yule et Ramon Zenhäusern joueront la victoire lors de la deuxième manche du slalom de Coupe du monde de Chamonix. Les Valaisans ont signé les 2e et 3e chronos sur le premier parcours. C'est le Français Clément Noël qui s'est montré le plus rapide sur ce premier tracé. Déjà deux fois vainqueur en slalom à Chamonix, le champion olympique 2022 de la discipline a devancé de 0''15 Daniel Yule et de 0''17 Ramon Zenhäusern. Quatrième, Henrik Kristoffersen accuse 0''40 de retard. Trop prudent à l'occasion de cette première manche, Loïc Meillard pointe au 16e rang. Le vainqueur du géant nocturne de Schladming a concédé 1''29 sur Clément Noël. Il a été devancé par Luca Aerni (13e à 1''15) et Marc Rochat (14e à 1''23), qui sont à la lutte pour le dernier ticket helvétique pour le slalom des Mondiaux. En quête de confiance - et d'un premier résultat probant cet hiver, Tanguy Nef devrait lui aussi être de la partie en deuxième manche dès 12h30. Le Genevois, qui a perdu 1''70 sur Clément Noël, occupe la 27e place après le passage de 44 concurrents.

Violences à Minneapolis Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La soirée de vendredi en NBA a été marquée par les scènes de violence ayant émaillé le match entre les Minnesota Timberwolves et le Magic d'Orlando. Une bagarre a éclaté au cours du troisième quart-temps lorsque Mo Bamba (Orlando) a jailli du banc pour se ruer sur Austin Rivers (Minnesota) et le frapper. Une mêlée a suivi, la sécurité et d'autres joueurs intervenant pour tenter de séparer les deux joueurs. La bagarre s'est soldée par l'exclusion de cinq joueurs: Rivers et Jalen Suggs dans le camp d'Orlando, Bamba, Taurean Prince et Jaden McDaniels dans les rangs de Minnesota. Le Magic d'Orlando, qui menait 83-73 lorsque les échauffourées ont éclaté, s'est finalement imposé 127-120 contre les Wolves. Cette bagarre intervient au lendemain d'une autre bagarre survenue au cours du match Cleveland-Memphis, entre Dillon Brooks, des Grizzlies, et Donovan Mitchell, des Cavaliers. Brooks, tombé au sol après avoir été contré, avait donné un coup de coude dans l'entrejambe de Mitchell. Ce dernier avait vivement réagi en lui jetant le ballon dessus avant de l'empoigner par le cou et de le faire tomber une nouvelle fois au sol. Avant la soirée de vendredi, la NBA avait condamné Brooks à un match de suspension et Mitchell à 20'000 dollars d'amende.

Un Urs Lehmann serein mais pas arrogant Dans une interview accordée à Keystone-ATS, le président de Swiss-Ski Urs Lehmann évoque ses attentes pour les Championnats du monde en France. Mais aussi sa vision pour l'avenir. - Urs Lehmann, la Suisse a obtenu de très bons résultats lors de chacun des derniers grands événements et est de loin la nation de ski numéro 1 de cette saison de Coupe du monde. Vous vous attendez logiquement à de bons résultats aux Championnats du monde? "Nous sommes confiants. L'équipe transpire la confiance. Moins en raison des grands événements passés que de la saison actuelle très réussie. Nous avons des athlètes d'exception et l'équipe est très diversifiée. Au vu de nos résultats, nous pouvons affirmer sans prétention que nous avons des chances de remporter une médaille dans toutes les disciplines. Je considère cela comme un privilège." - La Suisse est donc l'équipe à battre? "Si l'on considère la saison, c'est le cas. Le géant de Schladming, où Marco Odermatt a dû faire une pause, mais où il y a quand même eu un doublé suisse grâce à Loïc Meillard et Gino Caviezel, a justement montré la force de cette équipe." - Maintenant, il y a un "mais"... "Je n'oserai jamais faire une déclaration selon laquelle nous sommes l'équipe à battre. Les grands événements ont toujours leurs propres règles. Chez les dames, il y a des skieuses incroyables comme Mikaela Shiffrin ou Sofia Goggia. Chez les messieurs, il y a Aleksander Aamodt Kilde, mais aussi Vincent Kriechmayr. Nous ne devons donc pas être trop sûrs de nous, car il faudra aller chercher chaque médaille. Et puis un bon résultat d'ensemble ne s'applique pas aux championnats du monde. Il existe un dicton qui dit qu'une 4e et une 20e place ont le même poids, puisqu'elles ne rapportent aucune médaille. Seules les médailles comptent." -Dans quatre ans, Crans-Montana accueillera les championnats du monde. Allez-vous garder 2027 à l'esprit même lors des Mondiaux de cette année? "En partie. Notre nouvelle CEO Caroline Kuyper est depuis peu responsable de nos affaires opérationnelles pour les Mondiaux. Elle sera sur place pendant dix jours pour se faire une idée. L'échange avec les organisateurs de Courchevel et de Méribel est important. Mais en 2025, il y aura encore les Mondiaux en Autriche, et là nous suivrons l'événement de plus près." -Quelle est la situation actuelle à Crans-Montana? "L'engagement de Caroline Kuyper a été une étape centrale pour le projet. Les choses avancent bien, certes pas aux yeux des médias, mais en coulisses. Les constructions du stade d'arrivée et des pistes ont la priorité et sont déjà en cours. Il est cependant clair qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous en sommes tous conscients." -Sous votre direction, Swiss-Ski a connu une croissance importante. A-t-on atteint un plafond ou d'autres grands projets sont-ils encore possibles? "J'ai déjà la prochaine grande vision pour l'avenir. Je l'appelle le modèle néerlandais, parce qu'ils le font très bien aux Pays-Bas. Nous avons encore beaucoup à apprendre en Suisse." -De quoi s'agit-il exactement? "Du sport de masse et de la nécessité de mieux convaincre la population pour qu'elle soit plus active. Nous avons environ 100'000 membres chez Swiss-Ski et il faut faire beaucoup plus dans ce domaine à l'avenir. C'est pourquoi nous avons désormais un responsable du domaine du sport de masse au sein de la direction."

Une première en cinq ans pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Rick Bowmer Atlanta est allé s'imposer 115-108 sur le parquet du Utah Jazz vendredi en NBA. Les Hawks avaient perdu leurs six derniers duels avec la franchise de Salt Lake City, où ils n'avaient par ailleurs plus gagné depuis mars 2018. Cette victoire, la deuxième de suite et la troisième pour les Hawks dans leurs quatre derniers matches joués à l'extérieur, s'est dessinée en première mi-temps. Clint Capela et ses équipiers, qui ont pris un départ canon (14-3 après 4'17'' de jeu), ont compté jusqu'à 22 longueurs d'avance (60-38) à 3'45'' de la pause. Atlanta a ensuite parfaitement géré cet acquis. Le Jazz de Lauri Markkanen (25 points, 10 rebonds) a certes pu revenir à 5 points à 3'18'' du "buzzer" final (106-101), mais un panier primé réussi dans la foulée par Trae Young (27 points, 6 passes décisives) a permis aux Hawks d'assurer leur victoire. Comme deux jours plus tôt à Phoenix, Clint Capela a manqué le double double pour un point. L'intérieur genevois des Hawks s'est fait l'auteur de 9 points et 13 rebonds en 26 minutes de jeu, pour un différentiel de +3. Son remplaçant Onyeka Okongwu s'est montré plus efficace en attaque, réussissant 15 points en 22 minutes.

Lausanne et Genève-Servette continuent leur série Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Vainqueur de Davos (5-4 tab) le Lausanne HC continue de lorgner les pré-play-off. Soirée également faste pour Ajoie, Genève-Servette et surtout Bienne. Cinquième victoire consécutive pour le Lausanne HC! Depuis l'arrivée du gardien finlandais Eetu Laurikainen, les Vaudois demeurent invaincus. Ils n'en ont pas moins égaré un point en ne s'imposant qu'aux tirs au but face à Davos (5-4). Durant 48 minutes, les hommes de Geoff Ward ont confirmé leur forme actuelle. Michael Raffl (5e) et Damien Riat (9e) ont fait le break d'entrée de jeu, avant de voir les Grisons fondre sur eux et égaliser à la 60e minute par Matej Stransky, à 6 contre 5. Aux tirs au but, Lausanne a marqué quatre fois (3x Sekac, 1x Raffl), Davos trois fois (2x Stransky et 1x Nordström). Bienne: Rajala en feu Le HC Bienne a fait régner sa loi face à Rapperswil (3-0). Les Seelandais ont ouvert la marque dès la 60e seconde, à la suite d’une triangulation Rajala-Hischier-Sallinen. Passeur sur le 1-0, Toni Rajala s'est ensuite mué en buteur (14e). Meilleur compteur de National League, Roman Cervenka a été renvoyé aux vestiaires dès la 8e minute pour comportement antisportif envers le corps arbitral. Une première pour lui depuis le 27 février 2021. Ajoie a longtemps pensé l'emporter dans le temps réglementaire. Les Jurassiens se sont finalement contentés d'un succès en prolongation à Ambrì-Piotta, via le doublé de Thibault Frossard (4-3 à la 65e). Bien organisés devant Tim Wolf, les Ajoulots ont mené 2-0 puis 3-1, avant de plier à trois reprises entre les 40e et 48e minutes, face à des Léventins dominateurs dans le jeu. Gottéron perd à la distance Au complet pour la première fois de la saison, Fribourg-Gottéron a dû courir au score face aux Zurich Lions. Un superbe solo de Raphaël Diaz (27e) a permis d'effacer l'erreur à la relance de Mauro Dufner dont avait su profiter Jérôme Bachofner dès la 7e minute. Aux tirs au but, deux réussites de Garrett Roe ont donné la victoire au "Z". Seul David Deharnais a fait mouche en six tentatives fribourgeoises (1-2). La rencontre a été ternie par la blessure d'un jeune spectateur touché par un puck. Genève Servette a peiné pour obtenir son septième succès consécutif. Les joueurs de Jan Cadieux ont eu besoin d'un but décisif de Tanner Richard à la 62e. A l'Ilfis, contre un Langnau qui les avait battus précédemment à deux reprises, les Genevois ont aussi pu compter sur le 13e but en supériorité numérique de Teemu Hartikainen, une réussite de Linus Omark et une de Vincent Praplan pour compenser le doublé d'Aleksi Saarela et la première réussite sous le maillot des Tigers de Matthias Rossi. Trois jours après la claque subie face à Fribourg Gottéron (1-6), Lugano l'a emporté à Zoug (4-1), grâce notamment au premier but en Suisse du Tchèque Lukas Klok. Vainqueurs pour la quatrième fois en autant de matches face aux champions de Suisse, les visiteurs se retrouvent 10e au classement.

Stan Wawrinka: "Si c'est la meilleure solution..." Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Par la force des choses, Stan Wawrinka tient le même discours depuis le début de l'année. Il ne lui manque, assure-t-il, qu'un petit rien pour faire tourner les choses dans le bon sens. "La déception est bien présente après une telle défaite, lâche-t-il après s'être incliné 6-4 6-1 devant Alexander Zverev. Je n'ai pas retrouvé la confiance qui me conduit à prendre les bonnes décisions dans les bons moments. Ce soir, le momentum du premier set peut changer sur deux ou trois points. J'ai sans doute trop hésité sur ces instants-là." Comme tous les observateurs, Stan Wawrinka mesure pleinement l'importance du double qui ouvrira les feux samedi. Un double qu'il devrait disputer aux côtés de Marc-Andrea Hüsler. "Si le capitaine estime que ma présence pour le double est la meilleure solution, je suis prêt à le jouer. A enchaîner aussi avec un simple deux heures plus tard, dit-il. Je ne l'ai jamais fait, mais je ne vois aucun problème. Je me répète encore, mais je me sens très bien sur le plan physique." Ce samedi qui ne s'annonce pas comme les autres peut, pourquoi pas, agir comme un véritable déclic. Celui que Stan Wawrinka recherche depuis un mois.

La Suisse n'a pas fait le break Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse n'a pas fait le break à Trèves. Champion olympique en titre, Alexander Zverev (ATP 14) a remis l'Allemagne à la hauteur de la Suisse dans les "Qualifiers" de la Coupe Davis. Alexander Zverev a apporté le point du 1-1 à la faveur de son succès 6-4 6-1 devant Stan Wawrinka (ATP 135). Avec une telle parité, tout indique que le double qui ouvrira la journée de samedi à 13.00 s'annonce crucial. Ce score de 6-4 6-1 est bien sévère pour Stan Wawrinka. Face à un Alexander Zverev vraiment percutant, le Vaudois a fait le match dans le premier set. Il le perd sur un break malheureux concédé à 5-4 alors qu'il avait mené 40-15 avant de perdre un point en raison d'une corde cassée et raté un penalty en coup droit sur une balle de jeu. Parfaitement lancé après le gain de cette première manche, Alexander Zverev a survolé le second set pour signer son cinquième succès en cinq rencontres devant le Vaudois. Il cueille sa première victoire de prestige depuis son retour aux affaires après sa terrible blessure à la cheville contractée l'an dernier en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal. A Severin Lüthi de jouer désormais. Le capitaine doit composer la meilleure équipe de double possible face à la paire annoncée redoutable composée d'Andres Mies et de Tim Pütz, Severin Lüthi a nommé jeudi Dominic Stricker et Leandro Riedi pour ce double. Il semble acquis que ce choix initial sera modifié.

Malgré sa grave blessure, Neuer veut continuer avec la sélection Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le capitaine de la sélection allemande Manuel Neuer veut continuer avec la Mannschaft, malgré sa grave blessure à la jambe droite qui va l'éloigner des terrains de très longs mois. Il l'a expliqué dans un entretien accordé vendredi au site spécialisé The Athletic. "Nous sommes en contact avec Hansi Flick (le sélectionneur de l'Allemagne, NDLR). Hansi part certainement du principe que je reviendrai et je ferai tout pour. Je suis sûr que j'en suis capable", a déclaré le gardien du Bayern Munich, pour sa première prise de parole depuis sa blessure. Éliminé avec l'Allemagne dès le 1er tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Manuel Neuer s'est gravement blessé lors d'une sortie à skis dans les Alpes bavaroises le 9 décembre, victime d'une fracture de la partie inférieure de la jambe droite, sur une chute à "10 ou 12 km/h". Skieur "depuis plus de trente ans", il affirme ne jamais avoir pensé que sa carrière était terminée. "Dès que l'on a su que l'on pouvait opérer, j'étais confiant, tout irait bien. Je connais un peu la médecine désormais. Je n'avance pas à tâtons. Ma jambe, le processus de guérison, la rééducation, le retour: je sais comment ça va fonctionner", a insisté Neuer. Au printemps 2017, une fracture au pied gauche l'avait éloigné pendant près d'une saison des buts du Bayern, mais il était revenu à temps pour la Coupe du monde 2018, éliminé dès le 1er tour. Pas écouter Schumacher L'ancien gardien de but de l'Allemagne Harald "Toni" Schumacher a suggéré à Neuer d'arrêter la sélection et de se concentrer sur sa carrière en club. "Chacun peut faire des recommandations. Le temps venu, je me regarderai dans un miroir et je me dirai la vérité en face, comme toujours. Si je ne suis pas performant, je libèrerai ma place. Mais ne vous attendez pas à ce que cela arrive", a lancé Neuer, 117 sélections avec l'Allemagne. Le champion du monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des champions (2013, 2020) espère revenir à l'été 2023 pour la préparation estivale de la saison 2023/24 du Bayern, et veut disputer l'Euro 2024 à domicile dans un peu moins d'un an et demi. Il va toutefois se retrouver, à 37 ans, en concurrence tant en club face à Yann Sommer recruté au mercato hivernal, qu'en sélection face à Marc-André ter Stegen et Kevin Trapp.

Marc-Andrea Hüsler ouvre la voie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER C'est bien parti pour la Suisse dans les "Qualifiers" 2023 de la Coupe Davis. Elle mène 1-0 à Trèves face à l'Allemagne grâce au succès de Marc-Andrea Hüsler (ATP 53). Le no 1 suisse s'est imposé 2-6 6- 6-4 devant Oscar Otte (ATP 80) après 2 heures de jeu. Stan Wawrinka a l'occasion d'enfoncer le clou lors du deuxième simple de la rencontre qui l'opposera au Champion olympique Alexander Zverev. Tendu comme un arc tout au long du match, Marc-Andrea Hüsler a eu l'immense mérite de se relever après une entame catastrophique. Le gaucher a, en effet, perdu treize des quinze premiers points de la rencontre. Il a toutefois repris ses esprits dès le début du deuxième set. Il pouvait ravir d'entrée de jeu le service de l'Allemand pour reprendre la main. Au troisième set, Marc-Andrea Hüsler signait un premier break à 2-2 qu'il ne pouvait confirmer. A 3-3, il remportait le septième jeu fatidique à la relance pour, cette fois, forcer la décision. Il pouvait conclure sur sa seconde balle de match pour remporter un troisième simple en Coupe Davis, sans doute le plus significatif. Ce succès répond à une certaine logique. Il n'y avait pas vraiment photo entre les deux hommes avec un niveau de jeu vraiment supérieur pour Marc-Andrea Hüsler. Seulement, le Zurichois est apparu trop souvent bien fragile sur son coup droit. De l'autre côté du filet, Oscar Otte, malgré le soutien de Boris Becker dans le box de l'équipe, a concédé sa cinquième défaite en cinq simples en Coupe Davis après ses revers de l'an dernier devant Adrian Mannarino, David Goffin, Thanasis Kokkinakis et Félix Auger-Aliassime. Avec un tel bilan, on peut s'interroger sur sa titularisation samedi pour un éventuel cinquième match décisif.