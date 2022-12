Wawrinka battu ++ Marc Bischofberger sur le podium

Stan Wawrinka a eu sa chance en début de match face au Russe, se procurant quatre balles de break à 3-2 en sa faveur. Mais il n'a pas su saisir sa chance, et a perdu son propre service dans le neuvième jeu. Le Vaudois s'est accroché dans la deuxième manche, effaçant un break concédé d'entrée en recollant à 1-1, mais il a lâché une ultime fois son service dans le cinquième jeu.

Vainqueur de Matteo Berrettini (ATP 16) et d'Andrey Rublev (ATP 8) jeudi en Arabie saoudite, Stan Wawrinka n'a donc pas pu enchaîner un troisième succès en l'espace de 24 heures. Même si son premier match s'était disputé au meilleur des trois "super tie-breaks", le Vaudois a disputé une partie de plus que Daniil Medvedev jeudi.

Chez les femmes, la Suédoise Sandra Näslund a réitéré sa victoire de la veille. La championne olympique de Pékin a triomphé pour la 30e fois au plus haut niveau et peut désormais se targuer d'être la seule à détenir le record de victoires en Coupe du monde. La meilleure Suissesse, Talina Gantenbein, s'est classée cinquième. La Vaudoise Fanny Smith est elle sortie dès les quarts de finale.

Le skicross helvétique a donc décroché un troisième podium en deux jours dans la station française, qui accueille la première étape de la saison. Mais il attend toujours un premier succès: jeudi, Jonas Lenherr et Tanina Gantenbein s'était également classés au 3e rang.

Marc Bischofberger est monté sur le podium de la deuxième course de Coupe du monde de la saison vendredi à Val Thorens. L'Appenzellois a terminé 3e lors de la victoire de l'Autrichien Mathias Graf.

Santos demande aux médias de "laisser Cristiano Ronaldo tranquille"

Image: KEYSTONE/EPA/Noushad Thekkayil

Le sélectionneur portugais Fernando Santos a estimé vendredi que les médias devaient laisser Cristiano Ronaldo "tranquille". La non-titularisation de CR7 contre la Suisse avait créé la polémique.

"Il est grand temps que vous laissiez Cristiano Ronaldo tranquille au nom de ce qu'il a fait pour le football portugais", a lâché le technicien en conférence de presse avant le quart de finale contre le Maroc samedi.

Avant cela, il avait longuement expliqué comment il avait annoncé à "CR7" sa non-titularisation, alors que la presse portugaise avait écrit que ce dernier avait menacé de quitter le groupe pour cette raison.

"Il ne m'a jamais dit qu'il voulait quitter l'équipe nationale et je pense qu'il est grand temps qu'on arrête les polémiques", avait aussi avancé Santos ̈

Une conversation franche

"Oui, on a eu une conversation (sur son statut de remplaçant, NDLR) et cela aurait été une très mauvaise chose de ne pas en avoir (...) C'est le capitaine de notre équipe, on sait ce qu'il représente pour le football portugais, pour le peuple portugais, pour l'équipe, il fallait que je lui parle", a-t-il détaillé. La discussion s'est déroulée dans le bureau du sélectionneur, après le déjeuner, le jour du match.

"Je lui ai expliqué pourquoi il ne jouerait pas. Je le lui ai expliqué pour qu'il ne soit pas surpris (...) Je lui ai dit qu'il aurait un rôle important, mais qu'il ne commencerait pas et que je le garderai pour la seconde période", a-t-il précisé.

"Cristiano, évidemment, n'était pas très heureux, car il a toujours été titulaire, et il m'a demandé si je pensais que c'était une bonne idée. Mais c'était une conversation normale, où je lui ai expliqué mon point de vue et il l'a accepté. C'était une discussion franche et normale", a insisté Santos.

Incertitude sur le onze

"La meilleure preuve de ce que je vous dis, c'est ce qu'il a fait pendant le match: il s'est échauffé en même temps que les autres, il a célébré les buts avec les autres, il a invité ses partenaires à saluer les spectateurs après le match", a-t-il encore énuméré.

Santos n'a pas vraiment donné d'indication sur un éventuel retour dans le onze de départ de la superstar contre le Maroc, même s'il a souligné que le défi serait très différent de celui contre la Suisse.