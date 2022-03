Wawrinka battu +++ Yakin change tout

Wawrinka ne retire que le positif Image: KEYSTONE/EPA/Antonio Paz Stan Wawrinka (ATP 232) ne retire que le positif après sa défaite subie au 1er tour du Challenger de Marbella mardi. "J'ai pris du plaisir", a-t-il notamment déclaré. "La déception prime, forcément, car je n'aime pas perdre", a concédé le Vaudois de 37 ans, battu 6-2 6-4 par le Suédois Elias Ymer pour son premier match officiel depuis le 9 mars 2021. "Mais je m'attendais à un match difficile et à une défaite. Je m'attendais à être perdu sur le court à certains moments", a-t-il expliqué. "Il y a beaucoup d'aspects positifs, surtout concernant le physique et mon pied gauche", opéré à deux reprises l'an dernier. "Je suis satisfait d'avoir pu voir où je me situe. Mais il reste beaucoup de travail à accomplir. Je suis très lucide concernant mon niveau de jeu", a glissé le triple vainqueur de Grand Chelem. Automatismes à retrouver "Je sais ce que je dois faire. Je vais garder ma ligne de conduite. Il y a également du positif à retirer sur le plan tennistique", s'est réjoui Stan Wawrinka, qui a mené 4-1 service à suivre dans le deuxième set. "Il y a eu des moments où je suis parvenu à jouer, tout simplement, sans devoir trop réfléchir", a-t-il précisé. "Dans ces moments-là, j'ai évolué à un niveau plus élevé", a encore expliqué le Vaudois. "J'ai pris du plaisir, avec du recul. Mais j'étais dans le dur pendant le match. Je me suis posé beaucoup de questions, j'étais hésitant. J'ai besoin d'entraînements, mais aussi de matches pour retrouver mes automatismes." "Confiant pour la suite" Stan Wawrinka, qui dispute également le double cette semaine - au côté de Pablo Andujar - est "confiant pour la suite", a-t-il assuré. "Je suis convaincu que je peux encore réussir de belles choses. C'est pour cela que je me bats depuis plus d'un an. Je dois voir sur le long terme, c'est ça qui compte", a-t-il dit. "J'ai une grosse marge de progression. Je suis loin du compte tennistiquement et physiquement. Mais le plus important, c'est où j'en serai dans quelques semaines. Aujourd'hui, c'était en quelque sorte un passage obligé. Je suis persuadé que je serai à mon top dans quelques semaines ou quelques mois", a-t-il conclu.

Une Suisse bien différente qu'à Wembley Jordan Lotomba joue gros ce soir. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin n'a pas froid aux yeux. Pour affronter le Kosovo ce soir à Zurich, le sélectionneur de l'équipe de Suisse a procédé à neuf changements par rapport au onze de départ contre l'Angleterre. Seuls le capitaine Granit Xhaka, qui honorera ce soir sa 100e sélection, et Xherdan Shaqiri étaient présents au coup d'envoi samedi dernier à Wembley. Malgré la proximité du match de Londres, leur titularisation ne faisait pas l'ombre d'un doute pour ce match si particulier pour eux. Aligné sur le côté gauche de la défense pour sa deuxième titularisation, Jordan Lotomba sera peut-être celui qui jouera plus gros dans cette rencontre. Il peut, en effet, trouver sa place en sélection comme "backup" de Ricardo Rodriguez alors qu'il joue sur le flanc droit à Nice. En attaque, Murat Yakin a misé sur Mario Gavranovic, auteur de 10 buts cette saison dans le Chanpionnat de Turquie sous les couleurs de Kayserispor. En équipe de Suisse, son bilan est de 16 buts en 38 sélections. La Suisse évoluera dans la composition suivante face au Kosovo (coup d'envoi à 18.00): Kobel; Mbabu, Cömert, Elvedi, Lotomba; Sow, Xhaka; Okafor, Shaqiri, Zuber; Gavranovic

Wawrinka logiquement battu pour son retour Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS Stan Wawrinka (ATP 232) a connu la défaite pour son retour à la compétition, mardi au 1er tour du Challenger de Marbella. Le Vaudois s'est incliné 6-2 6-4 après 93' de jeu devant le Suédois Elias Ymer (ATP 131) sur la terre battue espagnole, 385 jours après son dernier match officiel. L'issue de cette rencontre n'a rien de surprenant, même pour le principal intéressé. "Ce n'est pas grave si je perds au début. Je suis surtout impatient de pouvoir pousser la machine au maximum. Enfin", avait d'ailleurs expliqué Stan Wawrinka à Watson avant de s'envoler pour l'Espagne la semaine passée. Encore incapable de faire des sauts il y a tout juste un mois, le triple vainqueur de Grand Chelem et ex-no 3 mondial ne pouvait pas espérer mieux face à un solide Elias Ymer. Le triple vainqueur de Grand Chelem s'est toutefois accroché, effaçant notamment 6 des 11 balles de break auxquelles il a été confronté. Plus relâché à l'issue de la première manche, Stan Wawrinka a, surtout, su élever son niveau de jeu. Il a même mené 4-1 service à suivre dans le deuxième set, face à un Elias Ymer il est vrai moins constant. Soudain plus crispé, il n'est cependant pas parvenu à préserver cet avantage, concédant les cinq derniers jeux du match. Patience Stan Wawrinka (37 ans depuis lundi) a dû s'armer mardi de cette même patience dont il a dû faire preuve au cours des douze derniers mois. Son duel avec Elias Ymer a en effet démarré avec deux heures et demie de retard sur l'horaire prévu en raison des averses, alors que le Vaudois s'était échauffé tôt le matin. Cette patience devra d'ailleurs être sa principale vertu au cours des semaines et mois à venir s'il entend être à nouveau capable de réussir des exploits sur le circuit, son objectif pour son retour après sa double opération au pied gauche. Difficile en effet d'envisager un exploit pour son prochain tournoi, le Masters 1000 de Monte-Carlo (10-17 avril), pour lequel il a également été invité.

Barcelone accueillera la prochaine édition (avec Alinghi) Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La prochaine édition de la Coupe de l'America en 2024, qui marquera le retour d'Alinghi, aura lieu au large de Barcelone et non en Nouvelle-Zélande. Le détenteur du titre, Team New Zealand, renonce à l'organiser à domicile, rapportent les médias espagnols et l'Agence de presse Efe. C'est la première fois dans l'histoire vieille de 170 ans de la compétition que le tenant cède ainsi son droit. C'est la conséquence de l'échec des négociations avec les autorités néo-zélandaises. En 2007, l'Alinghi d'Ernesto Bertarelli avait certes organisé l'événement à Valence, mais la Suisse, sans débouché maritime, n'avait pas d'autre choix que de délocaliser. Pour 2024 et la 37e édition du prestigieux rendez-vous, un accord financier a pu être trouvé avec le gouvernement catalan. Barcelone a été préférée à Malaga, Cork et Jeddah, également candidates. L'America's Cup 2024, qui bénéficie du soutien de fonds publics locaux et de la communauté d'affaires catalane, nécessitera un investissement de plus de 70 millions d'euros (quelque 73 mio de frs). Les promoteurs estiment que les régates préliminaires et l'événement lui-même généreront un impact sur l'économie catalane de plus d'un milliard d'euros. A ce jour, la flotte de cette 37e édition est composée de cinq équipes: l'italienne Luna Rossa Prada, l'anglaise Ineos Britannia, l'américaine American Magic, Alinghi, associé à Red Bull et Team New Zealand.

22 points et 15 rebonds pour Clint Capela Clint Capela au dunk devant Tyrese Haliburton pour un match fort abouti. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Atlanta et Clint Capela montent en puissance avant le sprint final de la saison. A Indianapolis, les Hawks ont cueilli la victoire qui leur permet - enfin - de présenter un bilan positif. Atlanta s'est imposé 132-123 devant Indiana pour son 38e succès en 75 matches. Avec ses 22 points et ses 15 rebonds, Clint Capela a été l'un des grands hommes de la soirée. Il n'est, ainsi, resté qu'à un point de son meilleur total de la saison, établi le 26 novembre contre Memphis. Face à des Pacers qui ont concédé un quatrième revers de rang et qui n'ont plus rien à espérer de cette saison, les Hawks ont forcé la décision d'entrée de jeu. Ils ont remporté 44-30 le premier quarter avant de contrôler très aisément la suite des opérations. Victorieux désormais de sept de ses dix derniers matches, Atlanta (38 victoires/37 défaites) occupe toujours la dixième place de la Conférence Est. Mais l'écart qui le sépare de Brooklyn (39/36) et de Charlotte (39/37) est de plus en plus mince.

Belinda Bencic a retrouvé la flamme Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Belinda Bencic (WTA 28) disputera ce mardi pour la première fois les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Miami. La Championne olympique a apparemment retrouvé la flamme en Floride. Belinda Bencic (WTA 28) disputera ce mardi pour la première fois les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Miami. La Championne olympique a apparemment retrouvé la flamme en Floride.attue d'entrée de jeu à Doha et à Indian Wells avant de se rendre à Miami, Belinda Bencic n'a perdu que 14 jeux en trois matches. Lundi, elle s'est imposée 6-2 6-3 devant la Bélarus Aliaksandra Sasnovich (WTA 60). Menée 2-1 au premier set, elle a enlevé huit jeux de rang pour prendre la main dans cette rencontre conclue en seulement 78 minutes. Ce mardi, Belinda Bencic aura encore très largement les faveurs du pronostic. Elle sera, en effet, opposée à la 249e mondiale, l'Austalienne Daria Saville plus connue sous som de jeune fille Gavrilova. Joueuse la moins bien classée à se hisser en quart de finale dans l'histoire du tournoi, Daria Saville a bénéficié d'une wild card avant de battre quatre adversaires classées au-delà de la cinquantième place. Belinda Bencic reste toutefois sur deux défaites contre la native de Moscou, en 2015 à Sydney et à Rome. Mais cette statistique ne change pas la donne. Tous les feux sont au vert pour la Saint-Galloise pour passer, pour la première fois depuis le tournoi olympique, le cap des quarts de finale. Elle a échoué à... sept reprises à ce stade de la compétition depuis son sacre à Tokyo, à Cincinnati, Flushing Meadows, Luxembourg, Ostrava, Chicago, Sydney et St. Pétersourg.

Abramovitch a souffert d'un possible "empoisonnement" (presse) Image: KEYSTONE/AP/Matt Dunham L'oligarque russe Roman Abramovitch aurait été la cible d'un empoisonnement. M. Abramovitch, qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev pour faire cesser la guerre en Ukraine, ainsi que deux négociateurs ukrainiens ont souffert de symptômes qui font penser à un possible "empoisonnement", a rapporté lundi le Wall Street Journal. Après une réunion dans la capitale ukrainienne courant mars, le milliardaire propriétaire du club de football anglais Chelsea ainsi qu'au moins deux hauts responsables de l'équipe de négociateurs ukrainiens "ont développé des symptômes", écrit le journal américain en citant des "personnes au courant de cette situation". Yeux rougis et larmoyants, visage et mains qui pèlent: ces symptômes se sont ensuite améliorés "et leurs vies ne sont pas en danger", ajoute-t-il. Les sources du quotidien ont évoqué un possible empoisonnement, et soupçonné les partisans d'une ligne dure à Moscou qui veulent selon elles saboter les pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Incertitudes Un proche de Roman Abramovitch a toutefois dit pour sa part qu'il n'était pas certain de l'identité de ceux qui auraient pris le groupe pour cible, précise le Wall Street Journal, affirmant aussi que des experts occidentaux n'ont pas pu déterminer la cause des symptômes. Le journal confirme en tout cas que l'oligarque russe, considéré proche du président russe Vladimir Poutine et déjà visé par des sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine, a commencé à faire la navette entre Moscou et l'Ukraine dans le cadre d'une médiation pour mettre fin au conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que plusieurs hommes d'affaires russes, dont Roman Abramovitch, avaient proposé leur aide à l'Ukraine. Le Wall Street Journal avait révélé dès la semaine dernière que le président ukrainien avait demandé à son homologue américain Joe Biden de ne pas sanctionner Roman Abramovitch, arguant qu'il pourrait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et de fait, le milliardaire ne figure pas à ce stade sur la liste des oligarques sanctionnés par Washington, pourtant rallongée à plusieurs reprises et encore jeudi dernier.

Calle Andersson au Tessin pour quatre ans Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le défenseur suédois au bénéfice d'une licence suisse Calle Andersson (27 ans) quitte Berne pour rejoindre Lugano. Il a signé pour quatre ans, annonce lundi le club tessinois. Fils de l'ancien défenseur et capitaine de Lugano Peter Andersson, Calle Andersson est arrivé en Suisse en 2014, depuis Malmö. Il a joué un an pour Zoug et Lugano avant de filer à Berne, après un crochet en AHL. Il a disputé 370 matches de 1re division en Suisse et fêté deux titres de champion avec Berne.

Girmay peine à réaliser après son exploit Image: KEYSTONE/AP/Olivier Matthys "Je sais d'où je viens. Cette victoire, c'est juste fou": l'Erythréen Biniam Girmay peinait encore à réaliser lundi, au lendemain de son exploit dans Gand-Wevelgem. Jamais une classique cycliste n'avait jusqu'alors été remportée par un coureur africain. "Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était vraiment émouvant, je n'arrivais pas à réaliser que j'avais gagné", a raconté Girmay lors d'une conférence de presse lundi à la mi-journée à Zedelghem, dans le nord de la Belgique. Le jeune coureur - il aura 22 ans samedi - est apparu dans sa tenue de pro avec un large sourire, lunettes de soleil sur le front, mais n'a pas caché être intimidé dans cet exercice inhabituel pour lui. "J'aime bien rouler et gagner, mais les caméras ça n'est pas trop mon truc, je ne pense pas que je sois prêt pour cela", a-t-il lâché. Biniam Girmay a affirmé avoir reçu "des milliers de messages" de félicitations depuis sa victoire dimanche. "Je n'ai pas pu répondre à tous, j'ai juste appelé ma femme. J'ai vraiment envie de rentrer", a-t-il ajouté devant les journalistes. "La famille c'est ce qu'il y a de plus important, je dois m'occuper d'eux". Selon la chaîne flamande VRT, ce natif d'Asmara, la capitale de l'Eyrthrée, n'a pas vu depuis trois mois sa femme et sa fille. Professionnel depuis 2020, il devait s'envoler dans la journée depuis Paris. Une belle progression Vainqueur dès la fin janvier d'une course à Majorque, Girmay a progressé au fil des sorties en compétition. Remarqué pour sa 12e place dans Milan-Sanremo, il s'est affirmé vendredi dernier dans l'E3 Classic (5e), la répétition du Tour des Flandres auquel il ne participera pas dimanche prochain.

Roberto Mancini veut garder son poste Image: KEYSTONE/EPA/CARMELO IMBESI Roberto Mancini n'a pas masqué une envie de "repartir" à la tête de l'équipe d'Italie, malgré le fiasco de la non-qualification pour le Mondial. Il se donne encore quelques jours pour y réfléchir. "Nous avons parlé avec le président (réd: de la Fédération) ces jours-ci, je pense que nous sommes alignés sur tout. On en reparlera dans les prochains jours... Pensons d'abord au match (amical contre la Turquie mardi), et ensuite on raisonnera sur tout et on verra quelles sont les choses à améliorer", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse en ligne. Après le fiasco de la semaine dernière, le président de la Fédération Gabriele Gravina comme le capitaine de la Nazionale Giorgio Chiellini avaient plaidé pour que Mancini, arrivé il y a quatre ans, reste en poste. "Il faut repartir, commencer à penser de façon différente", a estimé Mancini, se projetant déjà à plusieurs reprises sur la nécessaire reconstruction de la Nazionale, battue jeudi par la modeste Macédoine du Nord (1-0). "Je suis encore jeune" Pourquoi resterait-il ? "Je suis encore jeune, mon objectif est de gagner l'Euro et le Mondial, pour le Mondial cela a été renvoyé un peu, et mon travail me plaît encore", a conclu le sélectionneur de 57 ans, sous contrat jusqu'en 2026. Tout en remerciant le soutien de ceux qui souhaitent le voir rester: "Cela me fait plaisir que le travail accompli depuis quatre ans soit apprécié. Il n'y a pas que la victoire à l'Euro, mais il y a aussi toute une série de matches sans perdre, ce qui n'était pas dû au hasard."

Foda va quitter son poste de sélectionneur Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Franco Foda quittera son poste de sélectionneur de l'Autriche après le match amical de mardi face à l'Ecosse. Sa décision intervient quatre jours après l'échec de son équipe face au Pays de Galles en demi-finale des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. Le technicien allemand endosse "la pleine responsabilité" dans cette non-qualification, a-t-il expliqué. Il occupe ce poste depuis l'automne 2017, lorsqu'il avait succédé à l'ancien international suisse Marcel Koller.

Keylor Navas accueille des réfugiés ukrainiens chez lui Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Sura Le gardien du PSG Keylor Navas accueille des réfugiés ukrainiens chez lui. Le club parisien confirme ainsi une information du média espagnol Sport, qui évoque une trentaine de personnes recueillies chez le joueur. Le gardien du Costa Rica, qui vient de se qualifier pour les barrages de la Coupe du monde 2022, a aménagé son domicile pour recevoir des familles ayant fui la guerre dans leur pays, attaqué par la Russie. La trentaine de réfugiés arrivée chez les Navas a été transportée par une association évangéliste dont le siège est à Barcelone. La femme du joueur Andrea Salas avait notamment relayé sur les réseaux sociaux des messages d'associations caritatives, appelant en plusieurs langues, dont le français, à "aider beaucoup d'enfants avec leurs mamans, des jeunes seuls, qui n'ont pu venir uniquement qu'avec leurs vêtements". Le PSG n'a pas confirmé le nombre de personnes accueillies. Le club se contente de confirmer l'information, "car Keylor ne voulait pas faire la promotion" de son geste.

Roman Josi: la folle série continue Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Plus personne n'arrête Roman Josi sur les rinks de la NHL. Auteur de deux assists lors du succès 5-4 de Nashville devant Philadelphia, le Bernois est toujours aussi irrésistible. Il a signé dimanche un treizième match avec au moins un point comptabilisé. Auteur de 4 buts et de 24 assists lors de cette fantastique série, le capitaine n'est plus qu'à trois rencontres d'égaler le record de la franchise. Entre le 29 décembre 2007 et le 1er janvier 2008, J.P. Dumont avait enchaîné seize matches avec au moins un point. Face à Philadelphia, Roman Josi a été décisif sur le but de la victoire de Tanner Jeannot à 79'' de la sirène pour son... 81e point de la saison. Battus lors de leurs deux dernières rencontres, les Predators comptent désormais un matelas de cinq points sur la barre. Celui du Minnesota de Kevin Fiala est encore plus confortable (9). Le Saint-Gallois a offert la victoire aux siens dans la prolongation face à Colorado. Il a marqué après 15'' dans l'overtime sur une séquence de power play pour signer sa 22e réussite de la saison et pour permettre au Wild de cueillir un sixième succès de rang. Kevin Fiala comptabilise désormais 59 points. Ce dimanche fut moins souriant pour Pius Suter, battu... 11-2 avec Detroit par Pittsburgh