Wawrinka enchaîne ++ Nouvelle polémique avec Mbappé

Cette décision "ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l'équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir", conclut le communiqué.

La star des Bleus et du Paris Saint-Germain "et ses représentants (...) regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde" sur ce sujet qui a déjà fait polémique en mars.

Riner, médaillé de bronze en plus de 100 kg et sacré champion olympique par équipes en août 2021 à Tokyo, n'a plus participé à un Championnat du monde depuis 2017.

La Fédération française de judo et le PSG, son club, avaient alors indiqué que cette entorse nécessitait "le port d'une attelle et l'utilisation de béquilles pendant trois semaines", tout en assurant que sa participation aux Championnats du monde 2022 était "maintenue".

Murat Yakin a fait appel à un néophyte pour compléter sa liste en vue des matches de préparation contre l'Espagne et la Tchéquie (24 et 27 septembre). Le sélectionneur a convoqué Ardon Jashari.

Alexander Ritschard donne la victoire à la Suisse

Image: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa

Mission remplie pour la Suisse ! A Salinas, la formation de Severin Lüthi a battu 3-2 l'Equateur pour cueillir un troisième succès de rang.

Il a été acquis grâce à la victoire sans appel d'Alexander Ritschard (ATP 163) devant Roberto Quiroz (ATP 260) dans le simple décisif. Logiquement préféré à Henri Laaksonen qui fut décevant samedi, le néophyte Zurichois s'est imposé 6-1 6-2 pour une première réussie en Coupe Davis.

A la faveur de ce succès, la Suisse sera en lice en mars prochain dans un barrage qui peut lui permettre de disputer pour la première fois la phase de groupes de l'épreuve. Une épreuve qu'elle avait remportée en 2014 à Lille face à la France, mais qui a perdu son âme depuis la refonte de sa formule.

Alexander Ritschard a conclu de la plus belle des manières un très long dimanche. La Suisse avait repris l'avantage grâce au succès en double de Marc-Andrea Hüsler et de Dominic Stricker. Titrés à Gstaad en 2021, le Zurichois et le Bernois ont battu 7-5 4-6 6-3 Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo après 2h33' de jeu. Marc-Andrea Hüsler ne fut malheureusement pas en mesure d'enchaîner. Le no 1 de l'équipe de Suisse n'a pas tenu la distance devant Emilio Gomez (ATP 112). Le fils d'Andres, vainqueur de Roland-Garros en 1990, s'imposait 6-7 (2/7) 6-2 6-2 pour ramener l'Equateur à la hauteur de la Suisse.

Avec Marc-Andrea Hüsler, Henri Laaksonen, Dominic Stricker, Alexander Ritschard, Leandro Riedi, tous présents à Salinas, mais aussi Antoine Bellier, Johan Nikles et demain Kilian Feldbausch, l'équipe de Suisse surfe sur une nouvelle vague après les exploits de Roger Federer et de Stan Wawrinka. Le temps est venu pour qu'elle retrouve la place qui doit être la sienne.