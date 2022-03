Wawrinka est de retour +++ Sommer distingué

Stan Wawrinka jouera la semaine prochaine à Marbella Image: KEYSTONE/AP/HAMISH BLAIR Stan Wawrinka (ATP 232) effectuera son retour à la compétition la semaine prochaine. Le Vaudois, qui fêtera ses 37 ans le 28 mars, disputera le Challenger de Marbella. L'ex-no 3 mondial a reçu une invitation pour l'Andalucia Open, une épreuve dotée de 134'920 euros qui se jouera sur terre battue. Sa dernière apparition sur le circuit Challenger remonte à l'automne 2020, alors qu'il revenait aux affaires après une pause forcée de près de quatre mois. Stan Wawrinka, qui avait déjà reçu une "wild card" pour le Masters 1000 de Monte-Carlo (10-17 avril), n'a pas disputé le moindre match depuis le 9 mars 2021. Il s'est soumis à deux opérations au pied gauche en 2021.

Bundesliga: Yann Sommer encore dans le onze idéal du Kicker Yann Sommer a la cote en Allemagne Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Yann Sommer figure dans le onze idéal de la 27e journée de Bundesliga. C'est la cinquième fois de la saison que le gardien suisse du Borussia Mönchengladbach reçoit cet honneur. Le Kicker a choisi Sommer même si le match de son équipe n'est pas allé à son terme à Bochum, un juge de ligne ayant été touché par un projectile. Au moment de l'interruption de la partie, le Borussia menait 2-0 et Sommer avait réussi de nombreux arrêts pour maintenir l'écart inchangé. Depuis le début de la saison, seuls trois joueurs ont été intégrés plus souvent dans le "Elf des Tages" que le gardien de l'équipe de Suisse. Il s'agit de Robert Lewandowski (Bayern Munich/10), Christopher Nkunku (RB Leipzig/8) et Anthony Modeste (Cologne/6). Cinq autres joueurs ont été nommés cinq fois comme Sommer.

Un 26e goal pour Timo Meier Timo Meier (28) au contact avec le gardien des Coyotes Karel Vejmelka. Image: KEYSTONE/AP/John Hefti Timo Meier a marqué un 26e but pour son 59e point de la saison lors du succès 4-2 de San Jose face à Arizona. L'Appenzellois a besoin de quatre buts de plus pour égaler son record personnel de 2019. Face à des Coyotes privés de Janis Moser blessé, les Sharks ont forcé la décision en fin de rencontre grâce à deux buts inscrits en l'espace de 44'', le 2-2 de Timo Meier à la 56e et le 3-2 de Noah Gregor à la 57e. Malgré ce 27e succès, San José reste très loin de la barre, à dix points et avec cinq équipes à remonter au classement. Les play-off sont en revanche inaccessible pour le Chicago de Philipp Kurashev. Battus 6-4 par Winnipeg sur leur glace, les Blackhawks ont concédé leur 41e défaite de la saison. Philipp Kurashev a eu toutefois la consolation d'inscrire son cinquième but de l'exercice. Il a ramené les siens à 5-4 à la 53e avant que les Jets ne signent le 6-4 dans la cage vide à 1''09'' de la sirène.

Les Hawks tombent à domicile Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Fin de série pour Atlanta ! Après sept succès de rang, Clint Capela et ses coéquipiers ont concédé une nouvelle défaite à domicile. Ils se sont inclinés 117-112 devant New Orleans. Face à la seule équipe de la Ligue classée parmi les cinq premières tant au rebond offensif que défensif, Clint Capela n'a pas eu la partie facile dans le jeu intérieur. Le Genevois a tout de même inscrit 14 points et a cueilli 10 rebonds. Mais il a accusé un différentiel de -12. Clint Capela devait égaliser à 110-110 sur un alley oop à 1'34'' du buzzer avant que les Pelicans ne se détachent une fois encore dans les dernières secondes grâce notamment à un panier et deux lancers francs de Jonas Valanciunas. Le centre lituanien fut l'homme du match avec ses 26 points et ses 12 rebonds. Malgré cette défaite, Atlanta reste du bon côté de la barre. Les Hawks occupent la dixième place de la Conféfence Est, la dernière synonyme de play-in, avec une marge confortable de 5 victoires sur Washington.

La première défaite de Rafael Nadal Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Le compteur s'est arrêté à 20 pour Rafael Nadal. Invaincu depuis le début de l'année, le Majorquin a perdu, contre toute attente, son vingt-et-unième match. Rafael Nadal s'est incliné 6-3 7-6 (7/5) devant Taylor Fritz en finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Il s'est dit diminué par une douleur sur le côté gauche du haut du corps. "Comme une aiguille qu'on appuie, explique-t-il. J'ai eu du mal à respirer. Cette douleur est survenue après ma demi-finale contre Carlos Alcaraz. Il est évident que je n'ai pas été capable de jouer normalement. J'ai essayé, mais j'ai perdu contre un grand joueur." Mené très vite 4-0, Rafael Nadal n'a jamais pu prendre réellement l'initiative dans cette finale. Il a trois semaines devant lui pour se soigner avant d'entamer sa saison sur terre battue à Monte-Carlo. "J'ai crié" Pourtant diminué par une blessure à la cheville contractée la veille lors de sa demi-finale devant Andrey Rublev, l'Américain ne nourrissait pas de grandes illusions. Son coach Paul Annacone ne lui avait-il pas conseillé de déclarer forfait par prudence ? "Je me suis tordu la cheville samedi. J'avais mal, mais j'ai dormi et je me suis senti bien au réveil. Ce n'est que lorsque je suis entré sur le court pour m'échauffer, en prenant un appui un peu dur, que j'ai eu mal. J'ai crié. C'était la pire douleur imaginable. Je suis allé voir le médecin, on a essayé d'endormir la douleur. Après, je suis retourné sur le court, j'ai commencé à frapper des balles et je me suis dit que peut-être je pourrais jouer." Taylor Fritz est devenu le premier Américain à s'imposer à Indian Wells depuis Andre Agassi. Il est aussi le plus jeune vainqueur du tournoi avec ses 24 ans depuis Novak Djokovic en 2011. Ce succès lui permet de se hisser à la huitième place du classement ATP. "Gagner ce tournoi était l'un de mes rêves d'enfant", avoue le Californien.

Jonas Omlin dans le onze idéal de "L'Equipe" Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Belle première pour Jonas Omlin ! Le portier figure dans le onze idéal de "L'Equipe" après sa performance de choix à Bordeaux où Montpellier s'est imposé 2-0. Face à l'ancien club de Vladimir Petkovic, Jonas Omlin a détourné un penalty et a réussi neuf autres arrêts pour garder sa cage inviolée alors que son équipe a évolué à neuf contre onze durant toute la seconde période. Il a, ainsi, obtenu la note rare de 9. Curieusement, l'ancien joueur du FC Lucerne et du FC Bâle est honoré pour la première fois par le quotidien. Il est toutefois le deuxième gardien le mieux noté de la Ligue 1 avec une moyenne de 5,75 derrière le Lyonnais Anthony Lopes (5,86). Jonas Omlin rejoindra l'équipe de Suisse ce lundi à Marbella. Il est le no 3 dans la hiérarchie de Murat Yakin derrière Yann Sommer et Gregor Kobel.

Liga: le FC Barcelone se promène sur la pelouse du Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Sergio Perez Le FC Barcelone a frappé un gros coup en allant gagner 4-0 à Madrid contre le Real lors du Clasico de la 29e journée de Liga. Les Catalans ont mis un terme à cinq revers consécutifs dans ce duel. Les buts ont été inscrits par Aubameyang (29e/53e), Araujo (38e) et Ferran Torres (47e). Les Madrilènes n'ont pas eu voix au chapitre et ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Un club transformé Xavi a vraiment transformé le Barça. Depuis l'arrivée sur le banc de son ancien maître à jouer, le club catalan semble avoir retrouvé ses fondamentaux et sa jouerie. Au Santiago Bernabeu, il a nettement dominé son rival historique et a totalement mérité sa victoire. Malgré cette débâcle inattendue, le Real - pour qui l'absence de Benzema a sans doute pesé lourd - reste confortablement installé en tête du classement, avec neuf points d'avance sur le FC Séville. Le Barça occupe désormais le troisième rang à douze points, avec un match en retard.

Lausanne égalise dans sa série Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lausanne a égalisé dans sa série de pré-play-off face à Ambri. Les Vaudois se sont imposés 2-1 au Tessin et auront droit à un acte III décisif mardi à Malley. C'est un gros ouf de soulagement que les Vaudois ont poussé. Les Lausannois ont au moins obtenu le droit d'un troisième match devant leurs fans parce que la logique a été respectée. Les Vaudois ont ouvert le score sur une double supériorité numérique grâce à leur top scorer Jiri Sekac. Une réussite méritée pour des Lausannois à la 11e. Mais les joueurs de John Fust ont laissé les Léventins y croire en accordant l'égalisation à la 13e sur une action au demeurant pas trop dangereuse mais conclue par McMillan de la meilleure des façons. C'est d'ailleurs ce qui a transpiré de cette rencontre. Les actions tessinoises ont généralement été la conséquence de bourdes vaudoises. Supérieurs dans tous les domaines, les Vaudois n'ont pourtant pas réussi à prendre le large. Les Lions ont même dû passer cinq minutes en infériorité à la 29e à la suite d'une charge très virile de Fabian Heldner sur Dominic Zwerger. Heureusement pour eux, les Lausannois ont su faire le dos rond. Et profiter d'une erreur du gardien Juvonen à la 43e pour prendre les devants grâce une nouvelle fois à Sekac. Les Léventins n'ont pas franchement poussé en fin de match, mais le fait de n'avoir qu'un but d'avance a logiquement crispé les Vaudois et donné des idées aux Tessinois. Le LHC doit maintenant clore les débats à domicile dans deux jours histoire de faire respecter le classement de la saison régulière où ils ont été largement supérieurs à Ambri.

Mondiaux indoor: record du monde et titre pour Duplantis Armand Duplantis va toujours plus haut Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Le Suédois Armand Duplantis a amélioré son record du monde du saut à la perche en franchissant une barre à 6m20. Cela lui a permis de s'offrir un premier titre mondial en salle, dimanche à Belgrade. Le précédent record du monde du Suédois (6m19) avait été établi il y a deux semaines dans la même salle. Le champion olympique a été sacré en devançant le Brésilien Thiago Braz (5m95) et l'Américain Chris Nilsen (5m90).

Lausanne tombe à Lugano Numa Lavanchy inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lausanne n'a pas capitalisé sur son nul le week-end dernier contre YB. En déplacement à Lugano pour la 27e journée de Super League, les Vaudois se sont inclinés 3-1. Solide lanterne rouge, les Vaudois ont poursuivi leur saison cauchemardesque. Au Tessin, les hommes d'Alain Casanova ont perdu le match en première mi-temps. Bottani a ouvert le score à la 23e et Lavanchy a doublé la mise dans les arrêts de jeu de la première période. Et Celar a manqué un penalty à la 43e! Le but d'Amdouni, une très jolie volée tombée à la 71e, aurait pu donner un second souffle aux Lausannois, mais Aliseda a inscrit le 3-1 à la 75e d'une belle frappe du droit. La partie entre GC et Bâle s'est soldée par une victoire des Rhénans 4-2 à Zurich. Les Bâlois ont égalisé à 2-2 juste avant la pause grâce à Lang. Et c'est Szalai qui a ajouté les deux derniers buts en seconde mi-temps. Le FCB possède cinq points d'avance sur YB, mais douze de retard sur le leader Zurich. Quant à Lugano, il revient sur les Bernois avec le même nombre de points.

GP de Bahreïn: Charles Leclerc s'impose devant Carlos Sainz Belle victoire pour Charles Leclerc Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Ferrari est de retour au sommet. Charles Leclerc a en effet remporté le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir devant son coéquipier Carlos Sainz. Lewis Hamilton (Mercedes) a complété le podium. Le Monégasque, qui avait signé a pole position, a ainsi ramené la scuderia au sommet après 910 longs jours d'attente depuis le succès de Sebastian Vettel à Singapour en 2019. Leclerc a obtenu la troisième victoire de sa carrière en F1. Fin de course catastrophique pour Red Bull La course a tourné à la catastrophe pour Red Bull dans les derniers tours. Max Verstappen, qui était alors 2e, a dû abandonner au 55e des 57 boucles. Sergio Perez a lui reculé de la 3e à la 18e place dans l'ultime tour après un tête-à-queue. Les Mercedes, qui n'ont pas pu rivaliser en vitesse avec les Ferrari et les Red Bull, ont bien limité les dégâts. George Russell a pris la 4e place derrière son coéquipier. La sensation est venue de Kevin Magnussen. Le Danois, rappelé chez Haas-Ferrari en remplacement du Russe Nikita Mazepin, a fini à un incroyable 5e rang. Son équipe n'avait pas inscrit le moindre point en 2021. Des points pour Alfa Romeo L'équipe Alfa Romeo-Ferrari a aussi de quoi sourire. Malgré un départ raté, Valtteri Bottas a pu remonter au 6e rang. Quant au néophyte chinois Guanyu Zhou, il a ouvert son compteur en se classant 10e.

Super League: le derby du Rhône pour Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a pris la mesure de Sion 2-1 au Stade de Genève en Super League. C'est la première fois depuis sa remontée dans l'élite que le SFC remporte le derby du Rhône dans son stade. Privé de quatre titulaires suspendus (Clichy, Diallo, Douline et Sasso) pour affronter les Sédunois, le coach genevois Alain Geiger a confié le côté gauche de sa défense au jeune Valton Behrami (18 ans). Pour sa première titularisation, il a été solide et s'est même ménagé une grosse occasion, stoppée par le portier valaisan Kevin Fickentscher (71e). Il a finalement été remplacé à la 77e sous les applaudissements par Ricardo Alves. Joli spectacle Ce derby, placé sous le signe des 132 ans du club grenat, a offert un joli spectacle. Les Genevois ont commencé fort et se sont ménagés les plus grosses occasions tandis que Sion a fait le dos rond et a tenté d'inquiéter Jeremy Frick en contre. Servette a finalement été récompensé à la 25e lorsque Timothé Cognat, à l'orée de la surface, a logé une merveille de frappe dans la lucarne valaisanne. Sion, toujours privé de son entraîneur Paolo Tramezzani suspendu, a laissé passer l'orage et a commencé à mettre le nez à la fenêtre. Huit minutes après l'ouverture du score, Filip Stojilkovic reprenait astucieusement un centre de Zuffi pour inscrire le 1-1 et relancer le suspense. L'étincelle Imeri Alors que la mi-temps approchait (44e), c'est le moment qu'a choisi le meneur de jeu genevois Kastriot Imeri pour sortir de sa boîte et éclabousser cette rencontre de sa classe. A la réception d'un centre de Cognat, Imeri s'est fait l'auteur d'un enchaînement superbe avant de mystifier le portier valaisan et d'inscrire le 2-1. Un tournant. La deuxième période a été disputée, mais le score est resté inchangé malgré des situations chaudes dans les deux surfaces. Servette se reprend ainsi après sa défaite polémique contre Bâle la semaine passée. Pour sa part, Sion enchaîne un deuxième revers de suite et devra composer avec ses doutes durant la trêve internationale.

Slalom messieurs: Le Globe pour Kristoffersen, Meillard 12e La joie de Henrik Kristoffersen, vainqueur du Globe de slalom Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Henri Kristoffersen a tenu le choc dans le slalom des finales de la Coupe du monde à Méribel. Le Norvégien s'est assuré le Globe de la discipline en terminant 2e de la dernière course de la saison, remportée par son compatriote Atle Lie McGrath. Seul Suisse classé dans les points dimanche, Loïc Meillard a terminé 12e. Médaillé de bronze dans la discipline aux Jeux olympiques de Pékin et aux Mondiaux 2021, Henrik Kristoffersen a décroché dimanche son quatrième petit Globe, le troisième en slalom après ceux conquis en 2016 et en 2020. Le Norvégien de 28 ans a également remporté le classement du géant en 2020. Henrik Kristoffersen, à qui un podium suffisait pour s'assurer ce trophée, a parfaitement géré sa deuxième manche. Cela ne fut en revanche pas le cas de son dernier rival et compatriote Lucas Braathen: en tête après le premier parcours, Braathen a craqué pour échouer à la 11e place de ce slalom. Meillard déçu Cinquième sur le premier tracé, Loïc Meillard n'a pas non plus trouvé le bon rythme en finale sur une neige de plus en plus difficile à skier. "La neige salée me convient pourtant normalement. Je suis donc déçu", a souligné au micro de la RTS le skieur d'Hérémence, 12e de ce slalom à 1''26 du vainqueur. Deuxième à Garmisch dans la discipline fin février, Loïc Meillard avait le regard déjà tourné vers la prochaine saison. "Cette course montre que j'ai encore du chemin à faire dans la discipline. Tout ne fonctionne pas parfaitement. La nouvelle saison commence dès demain, mais je dois quand même me détendre un peu", a-t-il expliqué. Aerni 19e Deuxième Suisse classé dimanche, Luca Aerni n'a pas marqué de points. Le Valaisan, 16e sur le premier tracé, a reculé à la 19e place. Ramon Zenhäusern, qui pointait au 24e rang après la manche initiale, a pour sa part conclu l'hiver sur une sortie de piste. Il a décroché un seul top 10 cette saison (4e à Adelboden). Troisième à Flachau onze jours plus tôt, Daniel Yule a par ailleurs été éliminé sur le premier parcours. Le Valaisan, finalement 6e du classement de la spécialité à égalité avec Loïc Meillard, a enfourché après quelques portes. "C'est très frustrant, d'autant plus que ça m'arrive rarement. Mais c'est le ski", a-t-il lâché.

L'argent pour Loïc Gasch à la hauteur Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Loïc Gasch a cueilli une inattendue médaille d'argent dans le concours de la hauteur des Mondiaux en salle de Belgrade. Le Vaudois a effacé une barre placée à 2m31 à son deuxième essai. Le titre est revenu au Sud-Coréen Sanghyeok Woo. Recordman de Suisse en plein air depuis l'été dernier avec 2m33, Loïc Gasch a livré un concours quasi parfait pour signer à 27 ans le premier exploit de sa carrière. Il pointait même en tête du concours avant que Sanghyeok Woo ne passe 2m34. Quatre hommes ont terminé cette épreuve en ayant franchi 2m31. Le sauteur de Ste-Croix a notamment devancé au nombre d'essais le vice-champion olympique 2021 Gianmarco Tambero, qui s'est paré de bronze dimanche à Belgrade. Record du monde pour Rojas Yulimar Rojas a par ailleurs amélioré son record du monde du triple saut en effectuant un bond à 15m74, s'offrant un troisième titre mondial en salle. La Vénézuélienne avait établi l'ancienne marque de référence (15m67) en 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo.