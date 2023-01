Wawrinka et Hüsler fixés ++ Messi et le PSG gagnent, Nice cartonne

Les Suisses restent à quai Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker (ATP 119) et Leandro Riedi (ATP 135) sont toujours encore un peu trop "tendres". Les finalistes juniors de Roland-Garros 2021 ont connu un jeudi noir à Melbourne. Le Bernois et le Zurichois ont échoué au troisième et dernier tour des qualifications de l'Open d'Australie. Dominic Stricker s'est incliné 7-6 (7/2) 7-6 (9/7) face au Mauricien Enzo Couacaud (ATP 190) malgré une balle d'égalisation à une manche partout dans sa raquette. Quant à Leandro Riedi, il a été battu 6-0 6-4 par le Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 219). Le Zurichois a sans doute payé les efforts fournis la semaine dernière à Nouméa, où il a atteint la finale, et mercredi lors de son marathon face à l'Italien Giulio Zeppieri contre lequel il avait écarté trois balles de match. Face à deux adversaires de valeur, Dominic Stricker et Leandro Riedi n'ont pas témoigné de la rigueur espérée. Ils ont eu le tort de chercher trop vite à gagner le point pour accuser un déchet dans leur jeu qui n'a pas pardonné. Dominic Stricker échoue pour la cinquième fois dans les qualifications d'un tournoi du Grand Chelem, Leandro Riedi pour la première fois.

Une remontada inutile des Hawks Les temps sont duts pour AJ Griffin et Atlanta. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Toujours sans Clint Capela, blessé au mollet, mais aussi sans Trae Young malade, Atlanta s'est incliné 114-105 sur son parquet devant Milwaukee. Non sans avoir témoigné d'une certaine résilience. Menés 74-50 juste après la pause, les Hawks ont, en effet, égalisé à 101-101 à 4'05'' du buzzer avant de prendre l'avantage grâce à un panier de Bogdan Bogdanovic. Mais emmenés par Broork Lopez, les Bucks ont su rebondir pour conclure sur un partiel de 10-0. Clint Capela n'a pas disputé les huit derniers des Hawks lesquels, avec 19 victoires contre 23 défaites, tremblent de plus en plus pour leur place dans les play-in. Face à cette situation, les Hawks ont engagé pour dix jours Derrick Favors, un ancien joueur du Utah Jazz, pour renforcer un jeu intérieur en souffrance en l'absence de Clint Capela.

Timo Meier: un but et un assist pour rien Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kevin Fiala a enlevé le duel des meilleurs compteurs suisses. Dans leur antre du Staples Center, Los Angeles s'est imposé 4-3 devant le San Jose de Timo Meier. Après un triplé et un match à quatre points lors de ses deux dernières rencontres, Kevin Fiala est resté toutefois "muet" dans ce derby. Timo Meier, en revanche, a laissé transparaître toute sa classe. L'Appenzellois a inscrit son 24e but de la saison pour l'égalisation à 2-2 avant de délivrer un 19e assist pour le 4-3. Avec ses 43 points, Timo Meier est revenu à trois longueurs de Kevin Fiala dans ce duel fratricide mais ô combien palpitant. Après une série de quatre victoires, Nashville a, pour sa part, concédé sa première défaite de l'année. La formation de Roman Josi et de Nino Niederreiter s'est inclinée 2-1 à Toronto sur une réussite de Mitchell Marner à 75'' de la sirène. Pour son 800e match de saison régulière, Roman Josi aurait espéré sans doute une issue moins cruelle.

Marc-Andrea Hüsler et Stan Wawinka: un premier tour à leur portée Image: KEYSTONE/EPA/MORGAN HANCOCK Le tirage au sort de l'Open d'Australie, qui débutera lundi, n'a pas été trop cruel pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) et Stan Wawrinka (ATP 139). Il leur a réservé un premier tour à leur portée. No 1 suisse, Marc-Andrea Hüsler affrontera l'Australien John Millman (ATP 148). Son jeu d'attaque devrait payer face à un joueur de 33 ans qui jette ses derniers feux après une valeureuse carrière. Quant à Stan Wawrinka, victorieux à Melbourne en 2014, il sera opposé au gaucher slovaque Alex Molcan (ATP 54). En cas de succès, le Zurichois et le Vaudois trouveront sur leur route deux des grands outsiders du tournoi, le finaliste de l'an dernier Alex Medvedev (no 7) pour Hüsler, le vainqueur de Bâle Felix Auger-Aliassime (no 6) pour Wawrinka. Tenant du titre et tête de série no 1 du tableau, Rafael Nadal devra négocier un premier tour de tous les dangers contre le Britannique Jack Draper (ATP 40), qui s'est hissé vendredi en demi-finale du tournoi d'Adelaide. On rappellera que le Majorquin aborde cette quinzaine avec une confiance en berne après ses deux défaites lors de l'United Cup face à Cameron Norrie et à Alex de Minaur. Objectif Jabeur pour Bencic Dans le simple dames, Belinda Bencic (no 12) ouvrira les feux contre la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 91). La Championne olympique figure dans le quart du tableau d'Ons Jabeur. Pour défier la no 2 mondiale, elle devra théoriquement écarter l'Italienne Martina Trevisan (no 21) en seizième de finale et la gagnante samedi du premier tournoi d'Adelaide Aryna Sabalenka (no 5) en quart. Tête de série no 32, Jil Teichmann sera opposée à la Britannique Harriet Dart (WTA 96) qui l'a battue l'an dernier sur le gazon d'Eastbourne. La gauchère est appelée à défier Maria Sakkari (no 6) en seizième de finale. Quant à Viktorija Golubic (WTA 81), elle rencontrera la Croate Petra Martic (WTA 87), victorieuse l'été dernier du Ladies Open de Lausanne.

Le PSG gagne avec Messi, Nice cartonne Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori Le PSG s'est imposé 2-0 contre la lanterne Angers au cours de la 18e journée du Championnat de Ligue 1. Les Parisiens mènent au classement avec 6 points d'avance sur Lens, contraint au nul (2-2) à Strasbourg. C'est donc un PSG minimaliste, privé de Kylian Mbappé laissé au repos, qui a pris le meilleur sur les Angevins avec un Lionel Messi de retour près d'un mois après son sacre mondial avec l'Argentine. Il s'est rapidement mis en évidence en inscrivant le 2-0 - son 8e but de la saison - après un service de Nordi Mukiele. Breel Embolo a repris ses bonnes habitudes. Le Bâlois a, lui aussi, inscrit son 8e but de la saison avec Monaco contraint au nul à Lorient (2-2). L'international helvétique s'est débarrassé de deux adversaires dans les seize mètres avant de trouver la cible (61e). Deux minutes plus tard, il était remplacé par Wissam Ben Yedder. Ensuite, les Monégasque encaissaient deux buts en trois minutes avant que Ben Yedder n'égalise dans les arrêts de jeu. Pour son premier match après le limogeage de Lucien Favre, Nice avec Lotomba, a cartonné aux dépens du Montpellier de Jonas Omlin. Les Niçois se sont imposés 6-1 avec entre autres des doublés de Nicolas Pépé et Ross Barkley.

Naomi Osaka annonce être enceinte et envisager un retour en 2024 Naomi Osaka n'entend pas revenir avant la saison 2024. Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair La japonaise Naomi Osaka, ex-no 1 mondiale tombée à la 47e place au classement WTA, a annoncé mercredi qu'elle était enceinte et qu'elle n'envisageait pas de rejouer avant 2024. "Si j'ai bien envie d'une chose, c'est que mon enfant regarde l'un de mes matches et dise ensuite à quelqu'un: +C'est ma mère+", a tweeté la Japonaise de 25 ans, photo d'une échographie à l'appui. "2023 va être une année pleine d'enseignements pour moi et j'espère vous revoir dès le début de la suivante puisque je serai là lors de l'Open d'Australie 2024", poursuit la championne, qui s'est déjà imposée à deux reprises à Melbourne et dont elle venait d'annoncer dimanche son retrait pour l'édition 2023. Quadruple vainqueure en Grand Chelem, Osaka n'a disputé aucun match en compétition depuis son retrait du tournoi de Tokyo en septembre suite à des douleurs abdominales. Elle a également évoqué ses problèmes de santé mentale et a passé toute l'année 2022 hors du Top 10, subissant des défaites au premier tour à Roland-Garros et à l'US Open. La Japonaise avait déclaré forfait pour Wimbledon en raison d'une blessure au talon d'Achille. En 2021, elle avait défrayé la chronique en se retirant de Roland-Garros après avoir annoncé qu'elle ne donnerait pas de conférence de presse afin de préserver sa santé mentale. Après une ascension éclair, la reine du tennis à la personnalité timide avait jusque-là masqué ses fragilités. Déjà vénérée au Japon, son pays de naissance dans la ville qui porte son nom, elle avait fini par devenir une égérie dans le monde entier, la sportive la mieux payée du monde et s'était faite porte-parole du mouvement contre le racisme en 2020. C'est justement cette surexposition qu'elle n'a pas supportée. Mères et championnes Après avoir quitté le Japon à l'âge de trois ans, Osaka a émigré à New York avec son père, Leonard François, originaire d'Haïti, sa mère japonaise Tamaki et sa soeur Mari. Elle réside toujours aux Etats-Unis, à Fort Lauderdale (Floride), et possède la double nationalité. Ses idoles de jeunesse ne viennent d'ailleurs pas de l'archipel: il s'agit des soeurs Williams. Son propre père a consacré une bonne partie de sa vie à la formation de ses deux filles, en s'inspirant du succès obtenu par Richard Williams avec Serena et Venus. C'est d'ailleurs face à Serena que Naomi Osaka a décroché en 2018 à l'US Open son premier titre du Grand Chelem, premier titre majeur d'une Japonaise, métisse de surcroit. La même Serena qui revenait cette saison-là la compétition après avoir mis sa carrière entre parenthèses le temps de sa grossesse. D'autres championnes avant elle en ont fait de même, comme l'Australienne Margaret Court, détentrice du record absolu de titres en Grand Chelem (24), qui avait réalisé un "petit Chelem" en 1973 (trois levées du Grand Chelem sur quatre) après son retour d'une première maternité. En 2009, la Belge Kim Clijsters a remporté elle l'US Open dix-huit mois seulement après son accouchement. Elle en gagnera deux autres, l'US Open 2010 et l'Open d'Australie 2011, avant de tirer un trait sur sa carrière pour de bon. "Je réalise que la vie est courte et je ne prends rien pour acquis. Chaque jour est une bénédiction et une aventure. Ces mois passés loin du sport ont renforcé mon amour pour ce sport auquel j'ai dédié ma vie", conclut Osaka dans son annonce. Un message qui ira droit au coeur de ses supporters les plus fervents afin de les rassurer sur ses intentions lorsqu'elle reprendra la compétition. Note: Complété

Marin Cilic, blessé au genou, forfait Le Croate Marin Cilic est forfait pour l'Open d'Australie. Image: KEYSTONE/EPA EFE/JORGE ZAPATA Le Croate Marin Cilic, 34 ans et 18e mondial, a annoncé jeudi dans un message sur son compte Twitter qu'il déclarait forfait pour l'Open d'Australie, qui commence lundi. La raison en est une blessure au genou dont il souffre depuis le tournoi ATP de Pune la semaine dernière. "Pas un très bon début d'année 2023 et quelques journées difficiles à Melbourne. Abattu je ne peux pas jouer cette année à l'Australian Open mais la santé avant tout. A l'année prochaine Melbourne", a tweeté Cilic, finaliste de l'Open d'Australie en 2018 contre Roger Federer. Cilic, ex-no 3 mondial, un rang où il s'était hissé justement fin janvier 2018 au lendemain de sa finale à l'Open d'Australie, s'est blessé au genou tout seul à l'échauffement jeudi dernier, peu avant son quart de finale qu'il n'avait pas pu disputer. Depuis sa première participation en 2007, le vainqueur de l'US Open 2014 n'avait, avant 2023, manqué que deux éditions de l'Open d'Australie, en 2012 et 2015. Outre sa finale en 2018, il en a été demi-finaliste en 2010.

Pouliot rempile un an à Genève-Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Marc-Antoine Pouliot (37 ans) sera toujours attaquant de Genève-Servette la saison prochaine. Le Canado-Suisse portera les couleurs genevoises au cours de la saison 2023-2024. Arrivé en Suisse il y a 10 ans, Marc-Antoine Pouliot vit sa 11e saison en National League. Il a connu trois clubs en Suisse: Bienne (6 saisons), Fribourg-Gottéron (3 saisons) et maintenant Genève-Servette (2 saisons). Auparavant, le natif de Québec comptait 200 matches de NHL et 291 de AHL avant de traverser l’Atlantique. Sous notre latitude, Marc-Antoine Pouliot a disputé 478 matchs de championnat et de play-off pour un total de 386 points. Avec Genève-Servette, ce sont 58 matches pour 42 points (22 buts, 20 assists). Cette saison, il est actuellement le 6e meilleur pointeur de l’équipe.

Noël Le Graët écarté de la présidence de la FFF Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Noël Le Graët a été emporté par le scandale. Le dirigeant a été "mis en retrait" de la présidence de Fédération française (FFF) par son Comité exécutif extraordinaire réuni après plusieurs polémiques. "+NLG+ a été mis en retrait, (...) Philippe Diallo assure l'intérim des deux fonctions", a expliqué un membre du Comex, qui n'évoque pas de "démission". Pour la directrice générale Florence Hardouin, qui entretenait des relations exécrables avec Le Graët, la sanction est plus sévère: elle est "mise à pied à titre conservatoire", a annoncé la FFF. L'intérim de Diallo doit durer "jusqu'au Comex suivant la publication du rapport d'audit" sur le fonctionnement de la FFF, commandé par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Celui-ci est attendu pour fin janvier. Sujets brûlants Dans l'étau après ses propos à l'emporte-pièce sur Zinédine Zidane et la diffusion d'un témoignage sur ses comportements sexistes, Le Graët a cédé les rênes de l'instance à l'issue du Comex spécialement convoqué mercredi pour répondre à la crise qui secoue la "3F". La réunion avait débuté aux alentours de 11h00 au siège parisien de la Fédération, boulevard de Grenelle. En poste depuis 2011, Le dirigeant, âgé de 81 ans, devait y évoquer plusieurs sujets brûlants, comme la récente prolongation du sélectionneur Didier Deschamps, qui a été "validée à l'unanimité", selon la FFF. Avec ses récentes déclarations polémiques sur Zidane, les ennuis s'accumulaient pour l'ancien maire socialiste de Guingamp. Et les membres de l'organe décisionnaire de la Fédération (14 en comptant le président) ont peu goûté les derniers épisodes qui écornent sérieusement l'image de l'institution et laissaient planer le doute sur la capacité de son patron à aller au bout de son troisième et dernier mandat complet, prévu en décembre 2024. Sortie irrespectueuse La sortie irrespectueuse de Le Graët à l'égard du meneur de jeu des champions du monde 1998, dimanche sur RMC, a également embrasé le football français et suscité de nombreuses réactions indignées. Le Breton s'est excusé lundi, mais le mal était fait, aux yeux de la majorité du Comex. Le témoignage de l'agente de joueurs Sonia Souid, l'accusant directement d'avances à répétition, n'a fait qu'accabler encore un peu plus le président octogénaire. Ses comportements sexistes supposés, notamment auprès d'anciennes salariées, sont au coeur de cet audit. Les conclusions de l'audit lancé par le ministère des Sports sont attendues fin janvier, mais des premiers éléments ont d'ores et déjà fuité. France Inter a ainsi révélé que "plusieurs femmes" avaient "dénoncé (...) l'attitude de Noël Le Graët à leur égard", ce qui a été confirmé par une source proche du dossier. Pancartes hostiles Selon la radio publique, une ancienne cadre a "montré aux inspecteurs des textos et des messages WhatsApp" qui "ne sont certes pas illicites mais (...) posent question compte tenu du lien hiérarchique". Mercredi matin, des membres des "dégommeuses", équipe composée majoritairement de lesbiennes et de personnes transgenre ont brandi devant le siège de la FFF des pancartes hostiles à Le Graët sur lesquelles on pouvait lire notamment "Le Graët: le Père Noël est une ordure", "Harcèlement sexuel, Le Graët démission".

Entraînement au Lauberhorn: Hintermann devant Niels Hintermann en action sur le Lauberhorn Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Niels Hintermann a signé le meilleur temps du 2e entraînement de la descente du Lauberhorn à Wengen. Celui-ci a pu se dérouler sur le tracé intégral, au contraire de l'entraînement de mardi. Hintermann a dévalé la piste du Lauberhorn en 2'30''81. Le Zurichois, qui avait remporté le combiné à Wengen en 2017, a devancé le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted de 0''11 et l'Italien Mattia Casse de 0''15. Les ténors de la spécialité et derniers vainqueurs de la mythique descente sont restés un peu en retrait, à l'exception du Norvégien Aleksander Kilde (5e à 0''63). Beat Feuz a ainsi terminé en 21e position à 2''08. Le champion olympique bernois, tout proche de sa retraite sportive qu'il prendra après Kitzbühel, a fait mieux que l'Autrichien Vincent Kriechmayr, 26e à 2''35. Tous deux en ont visiblement gardé sous les skis... Côté suisse, Stefan Rogentin, le plus rapide mardi, a cette fois établi le 10e temps à 0''99. La bonne surprise est venue du jeune Fribourgeois Alexis Monney, 14e à 1''51.

HC Davos: Christian Wohlwend n'est plus entraîneur Christian Wohlwend: fin de parcours avec Davos Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Christian Wohlwend (46 ans) n'est plus l'entraîneur du HC Davos.Le club grison l'a limogé avec effet immédiat. Le technicien occupait le poste depuis mai 2019. Son contrat courait jusqu'en fin de saison. L'équipe sera dirigée à titre intérimaire par un duo formé de Waltteri Immonen et Glen Metropolit, qui étaient les assistants de Wohlwend. Un nouvel entraîneur sera engagé pour la saison prochaine. Le dernier match dirigé par Wohlwend aura donc été une défaite 3-2 tab contre la lanterne rouge Ajoie. Auparavant, Davos avait subi deux gros revers à la Coupe Spengler, un 9-2 contre Sparta Prague et un 5-0 en demi-finale contre Ambri-Piotta. La séparation immédiate a été motivée par le fait que le club a décidé de ne pas renouveler le contrat du technicien pour la saison prochaine, a expliqué le directeur sportif Jan Alston. "Nous pensons que l'équipe a besoin à l'avenir de nouvelles impulsions et d'une nouvelle voix pour continuer à se développer. Pour lancer ce processus, nous avons choisi d'anticiper le changement d'entraîneur", a-t-il dit.

Un trio pour un Graal Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Trois joueurs Suisses, dont deux miraculés, ne sont plus qu'à une victoire d'une place dans le tableau principal de l'Open d'Australie: Dominic Stricker, Leandro Riedi et Simona Waltert. Ce jeudi à Melbourne, le Bernois, le Zurichois et la Grisonne s'ouvriront, en cas de succès, les portes d'un Grand Chelem pour la première fois de leur carrière. Stricker (ATP 119) sera opposé à Enzo Couacaud (ATP 190), un Mauricien qui défend les couleurs françaises, Riedi (ATP 135) au Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 219) et Waltert (WTA 129) à la Canadienne Katherine Sebov (WTA 191). Riedi revient de nulle part Si Dominic Stricker et Simona Waltert, qui avait écarté une balle de match lors de son premier tour, se sont imposés sans vraiment trembler en deux sets devant respectivement l'Américain Mitchell Krueger (ATP 233) et l'Australienne Astra Sharma (WTA 224), Leandro Riedi revient vraiment de nulle part. Désormais victorieux de dix-huit de ses dix-neuf dernières rencontres, le Zurichois a, en effet, sauvé trois balles de match contre l'Italien Giulio Zeppieri (ATP 168). Leandro Riedi s'est imposé 3-6 7-6 (7/4) 7-6 (13/11). Il a été mené 9/7 dans le super tie-break de la dernière manche, puis 11/10 avant de conclure sur sa deuxième balle de match. Mené 3-0 à l'entame de la troisième manche, il a eu l'immense mérite de ne pas lâcher prise contre son adversaire qui a, il est vrai, été soigné pour une douleur au mollet. Henri Laaksonen (ATP 187) a, en revanche, été éliminé. Le Schaffhousois s'est incliné 7-6 (9/7) 6-2 devant le Russe Pavel Kotov (ATP 118).

40 points pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker New Jersey a cueilli un succès précieux à Raleigh face Carolina dans le choc au sommet de la Metropolitan Division. Victorieux 5-3, les Devils reviennent à deux points des Hurricanes. Jonas Siegenthaler et Nico Hischier ont apporté leur contribution à cette victoire. Le défenseur a signé le 1-1 à la 18e pour sa deuxième réussite de la saison. Passeur sur le but de son compatriote, le capitaine, pour sa part, a scellé le score dans la cage vide. Avec son 19e but et sa 21e passe décisive, Nico Hischier a atteint le plateau des 40 points. Il est le troisième joueur suisse à y parvenir après Kevin Fiala (46 points) et Timo Meier, auteur de son 41e point mardi avec un assist lors du succès 4-2 de San Jose à Tempe face à Arizona. Nico Hischier traverse, surtout, une série remarquable. Il a, en effet, toujours comptabilisé au moins un point lors de ses huit derniers matches. Depuis le 23 décembre, son bilan se chiffre à six buts et à cinq passes décisives. A Tampa Bay, Tim Berni a vécu un moment qui comptera dans sa carrière. Le rookie zurichois a, en effet, inscrit son premier but en NHL. Il a permis à Columbus de revenir à 3-2 face au Lightning grâce à un tir du poignet imparable. Mais à l'arrivée, les Blue Jackets se sont inclinés 6-3 pour concéder une dixième défaite de rang à l'extérieur.

L'incroyable record de Miami Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Miami a écrit une page d'histoire mardi soir. Le Heat est, en effet, devenu la première équipe à réussir un 40 sur 40 au lancer-franc dans une rencontre de NBA. Jimmy Butler a inscrit le 40e lancer-franc à 12''9 du buzzer lors de la rencontre qui a vu Miami battre Oklahoma City 112-111. Le précédent record appartenait à Utah avec un 39 sur 39 réussi le 7 décembre 1982 face à Portland. Auteur de 35 points, Jimmy Butler a transformé ses 23 lancers- francs. Il ne lui en a manqué qu'un seul pour égaler James Harden et Dirk Nowitzki, les deux seuls joueurs à avoir réussi un 24 sur 24 dans cet exercice en NBA.