La France bat l'Autriche et quitte la dernière place Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La France a remporté son premier match de la Ligue des nations de la saison. Les Tricolores ont battu l'Autriche 2-0 grâce à des buts de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Grâce à ce succès, qui a mis long à se dessiner, la France a abandonné la dernière place du groupe 1 de Ligue A à son adversaire du soir. L'une des deux équipes sera reléguée en Ligue B dimanche. La France se déplacera au Danemark, tandis que l'Autriche recevra la Croatie. Les Français ont longtemps buté sur le portier autrichien Patrick Pentz, le gardien de Reims en Ligue 1. Il s'est fait, entre autres, l'auteur d'une belle parade sur un retourné spectaculaire d'Aurélien Tchouaméni (36e). Pentz a finalement cédé sur un impressionnant solo de Mbappé dans la défense autrichienne, qui a laissé sur place trois adversaires avant de marquer (56e). Puis, Giroud a rappelé qu'il était toujours utile à l'équipe de France à deux mois de la Coupe du monde. L'attaquant du Milan AC a repris victorieusement de la tête un centre parfait d'Antoine Griezmann (65e). Avec 49 buts, Giroud n'est plus qu'à deux longueurs du recordman en sélection française, Thierry Henry. Dans l'autre match du groupe 1, la Croatie s'est emparée de la première place à la faveur de son succès 2-1 contre le Danemark. Dans le groupe 4 de la Ligue A, les Pays- Bas se sont imposés 2-0 en Pologne grâce à des réussites de Cody Gakpo (14e) et Steven Bergwijn (60e) tandis que la Belgique prenait le meilleur (2-1) sur le Pays de Galles, relégué. Les Néerlandais sont en tête du groupe avec trois points d'avance sur la Belgique.

Wawrinka sort Medvedev et file en quarts Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Stan Wawrinka (ATP 284) tient le match-référence dont il avait besoin depuis son retour à la compétition à la fin mars. Le Vaudois a dominé Daniil Medvedev (ATP 4) 6-4 6-7 (7/9) 6-3 au 2e tour de l'ATP 250 de Metz, battant un top 10 et atteignant les quarts de finale pour la première fois depuis l'automne 2020 à Paris-Bercy. L'ex-no 3 mondial a remporté un quatrième match consécutif - certes en incluant les qualifications -, ce qui ne lui était plus arrivé sur le circuit principal depuis janvier 2020 à l'Open d'Australie. Son dernier succès face à l'un des cinq meilleurs joueurs du monde remontait d'ailleurs à cet Open d'Australie, avec un 8e de finale remportée face à... Daniil Medvedev. Les montagnes russes Stan Wawrinka a témoigné d'une grande force de caractère jeudi en début de soirée face au Russe, qui disputait son premier match depuis sa défaite subie face à Nick Kyrgios en 8e de finale de l'US Open où il avait un titre à défendre. Le Vaudois de 37 ans a, ainsi, manqué une première balle de match à 6/5 dans le tie-break de la deuxième manche. Le triple vainqueur de Grand Chelem est également passé par tous les états d'âme au troisième set, se procurant deux balles de 4-0 à la relance avant de voir son adversaire recoller à 3-3. Il a pu signer son quatrième break de la soirée dans le huitième jeu, concluant la partie sur sa troisième opportunité après 2h21'. Non sans avoir dû effacer une dernière balle de break... Un coup à jouer en demies Assuré de gagner une septantaine de places dans la hiérarchie, Stan Wawrinka pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il aura un sacré coup à jouer face à Mikael Ymer (ATP 100) vendredi. Il n'a jamais affronté le Suédois de 24 ans, mais avait subi la loi de son frère aîné Elias le 29 mars dans le Challenger de Marbella pour son premier match après ses 13 mois de pause forcée.

Coach des Celtics, Udoka risque d'être banni pour la saison Ime Udoka risque une lourde suspension en raison d'une liaison avec une membre de son staff Image: KEYSTONE/AP/STEVEN SENNE L'entraîneur des Boston Celtics Ime Udoka, finaliste de la NBA la saison dernière, risque d'être suspendu pour tout l'exercice 2022-23. Il aurait violé le code de conduite de son équipe, rapportent des médias américains jeudi. Selon ESPN et The Athletic, citant des sources anonymes, l'entraîneur de 45 ans aurait entretenu une relation avec une membre du staff des Celtics, enfreignant le règlement de la franchise. La sanction, parmi les plus sévères jamais infligées à un entraîneur principal de la NBA, devait être officialisée dans la journée. Avec l'ouverture prochaine des camps d'entraînement, la sanction signifie probablement que l'entraîneur adjoint des Celtics, Joe Mazzulla, assurera l'intérim pour la campagne 2022-23, ajoute le média. Ime Udoka a joué sept saisons en NBA, prenant sa retraite en 2011. Il a intégré le staff technique des San Antonio Spurs en 2012, puis Philadelphie (2019-2020) et Brooklyn (2020-2021) en tant qu'entraîneur adjoint avant de prendre les rênes des Celtics en juin 2021. Sous sa direction, Boston a remporté la Conférence Est en juin dernier. Pour leur retour en finale de la NBA, les Celtics se sont inclinés devant les Golden State Warriors (4-2) .

Cinq embarcations suisses en finale Image: KEYSTONE/SWISS ROWING Cinq des six embarcations suisses en lice jeudi dans les demi-finales des Mondiaux de Racice ont décroché leur ticket pour une finale. Les Vaudois Raphaël Ahumada et Frédérique Rol sont notamment en lice pour un podium. Raphaël Ahumada et son équipier Jan Schäuble ont terminé au 2e rang de leur demi-finale en deux de couple poids léger, en gérant parfaitement leur effort. Frédérique Rol et Patricia Merz ont pour leur part arraché le troisième et dernier billet disponible dans leur série en devançant de 0''22 le bateau italien, dans la même catégorie. Toujours en poids léger, le prometteur Andri Struzina (25 ans) a quant à lui remporté sa demi-finale en skiff. Le Zougois disputera sa finale vendredi déjà (15h02). Le quatre de couple dames (Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher, Salome Ulrich) et le quatre sans barreur masculin (Tim Roth, Andrin Gulich, Joel Schürch, Roman Röösli) se sont également qualifiés en finale. Seul le quatre de couple masculin (Patrick Brunner, Kai Schätzle, Nils Schneider, Dominic Condrau) a échoué jeudi. Deux embarcations helvétiques disputeront leur demi-finale vendredi. Il s'agit de la skiff Jeannine Gmelin et du deux de couple dames Fabienne Schweizer/Nina Wettstein.

Federer jouera bien en double avec Nadal vendredi Image: KEYSTONE/EPA/MILAN KAMMERMAYER Roger Federer disputera bien le dernier match de son immense carrière vendredi à Londres dans le cadre de la Laver Cup. Il fera comme prévu équipe avec son ex-grand rival Rafael Nadal. Le Bâlois et le Majorquin, qui cumulent 42 titres majeurs en simple, se mesureront aux Américains Jack Sock et Frances Tiafoe dans le dernier match programmé vendredi à Londres. Cette partie devrait débuter vers 22h heure suisse. Le duo de choc Federer/Nadal avait déjà été aligné lors de la première Laver Cup, en 2017 à Prague. Il avait dominé une paire américaine, composée déjà de Jack Sock associé à Sam Querrey, 6-4 1-6 10/5.

Tsunoda rempile avec AlphaTauri pour 2023 Image: KEYSTONE/AP/ANNA SZILAGYI Yuki Tsunoda (22 ans) va enchaîner une troisième saison d'affilée en Formule 1 avec AlphaTauri, en 2023. "Le pilote japonais (...) a rapidement gravi les échelons des catégories inférieures et a prouvé lors de sa première saison en F1 qu'il fallait compter avec lui", écrit l'écurie italienne dans un communiqué diffusé jeudi. "Je tiens à dire un grand merci à Red Bull, Honda et la Scuderia AlphaTauri pour continuer à me donner l'opportunité de piloter en F1. Ayant déménagé en Italie l'année dernière, pour être plus proche de l'usine (réd: à Faenza), je me sens vraiment intégré à l'équipe", a quant à lui déclaré Tsunoda. AlphaTauri est une équipe "satellite" de Red Bull, pensée comme une rampe de lancement vers l'écurie actuellement en tête du championnat avec son champion du monde Max Verstappen. Tsunoda a participé à 36 Grands Prix, avec pour meilleur résultat une 4e place à Abou Dhabi en 2021. Il a fini sa première saison au 14e rang mondial, loin de son équipier Pierre Gasly, 9e. En 2022, avec une monoplace moins performante, Tsunoda est 16e, Gasly 11e.

Les "Super Mondiaux" 2027 attribués à la Haute-Savoie Les Mondiaux 2027 auront lieu en Haute-Savoie Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft Les Championnats du monde 2027 auront lieu en Haute-Savoie, a annoncé l'UCI lors de son congrès en marge des Mondiaux à Wollongong. La France et les Pays-Bas étaient les deux pays en lice pour décrocher ces "Super Championnats du monde", regroupant chaque année préolympique l'ensemble des disciplines du cyclisme. Ce format élargi proposera ainsi 13 disciplines l'année prochaine à Glasgow, en Ecosse, et passera à 19 disciplines en 2027 lors des Championnats du monde qui auront lieu du 11 au 26 septembre en Haute-Savoie où les Mondiaux de VTT ont rencontré un grand succès cet été aux Gets. Les Championnats du monde sur route auront ainsi lieu pour la première fois en France depuis ceux organisés en 2000 à Plouay. L'épreuve reine, la course en ligne, se déroulera sur un parcours qui sera le copier-coller de celui des Mondiaux 1980 remportés par Bernard Hinault, sur un circuit empruntant l'ascension de la mythique côte de Domancy (2,7 km à plus de 8% de moyenne). Les candidatures française et néerlandaise ont été départagées par un vote du Comité directeur de l'UCI qui s'est réuni mardi et mercredi et qui a par ailleurs désigné Montréal comme ville organisatrice des Mondiaux de cyclisme 2026 sur route, un après le Rwanda et deux ans après la Suisse. La candidature française ne fait cependant pas l'unanimité en Haute-Savoie où plusieurs recours, dont un premier a été rejeté par le Tribunal administratif de Grenoble, ont été déposés par un collectif d'associations et des élus écologistes qui fustigent "un projet du XXe siècle".

Lulu Sun: un bond de 85 places au classement Lulu Sun: un premier quart de finale dans un tournoi WTA 250. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lulu Sun (WTA 340) a signé à Séoul le premier exploit de sa carrière. Issue des qualifications, la Genevoise s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de la capitale coréenne. Elle s'est imposée 6-4 7-6 (8/6) devant la Russe Anna Blinkova (WTA 146). La joueuse de 22 ans a sauvé huit des dix balles de break qu'elle a dû défendre pour cueillir une victoire qui lui permet de gagner... 95 places au prochain classement WTA. Sa prochaine adversaire sera la Russe Elaterina Alexandrova (WRA 24), la tête de série no 2 du tableau. Lulu Sun avait franchi lundi pour la première fois le premier d'un tournoi WTA 250 à la faveur de son succès sur l'Australienne Lizette Cabrera.

Hüsler et Laaksonen à la trappe à San Diego Image: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa Les deux Suisses Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) et Henri Laaksonen (ATP 125), engagés au tournoi ATP 250 de San Diego en Californie, ont connu l'élimination au premier tour. Si Laaksonen a connu une sortie rapide en moins d'une heure de jeu face à l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 84) 6-0 6-2, Hüsler s'est accroché face au Colombien Daniel Galan (ATP 75). Le Zurichois, après avoir été largement dominé au cours de la première manche 6-3, s'est accroché dans la seconde. Il n'a subi le break que dans le onzième jeu avant de repousser une balle de match. Galan a finalement remporté la manche 7-5. Vainqueur avec la Suisse contre l'Equateur ce week-end en barrage de Coupe Davis, les deux joueurs helvétiques ne sont pas parvenus à surfer sur la vague du succès.

Lucien Favre a dirigé l'entraînement de l'OGC Nice Lucien Favre et l'OGC Nice traversent une passe difficile. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'entraîneur de Nice, Lucien Favre, sur la sellette pour insuffisance de résultats selon plusieurs médias français, a dirigé normalement l'entraînement ce mercredi, après deux jours de repos. Le technicien vaudois a dirigé en fin d'après-midi la séance qui était organisée à huis clos en compagnie de deux de ses adjoints, son compatriote Christophe Moulin et le Français Frédéric Gioria, ancien capitaine de Nice, vainqueur de la Coupe de France en 1997, a-t-on précisé de même source. Son troisième adjoint était pour sa part absent. Il a été écarté par le club au lendemain de la rencontre Ajaccio-Nice (victoire 1-0), le 11 septembre, et fait l'objet d'une "procédure interne" pour des faits non-sportifs. Après huit journées de Ligue 1, l'OGC Nice (8 points) pointe à une décevante 13e place, à onze longueurs du podium et à deux points au-dessus de la zone de relégation. La défaite dimanche dernier à domicile face à Angers (1-0) a alimenté les spéculations sur l'avenir de Favre, rappelé cet été pour succéder à Christophe Galtier après un premier passage à la tête du club azuréen (2016-2018). L'ancien coach de Dortmund, à la suite de cette quatrième défaite en championnat (pour deux victoires seulement), avait décidé de laisser au repos, lundi et mardi, son groupe qui, depuis début août, a enchaîné douze rencontres en compétition (huit en L1 et quatre en Ligue Europa Conférence). Il en a lui-même profité pour aller se ressourcer chez lui, en Suisse, d'où il n'est revenu que mercredi dans la matinée. Plusieurs médias nationaux ont rapporté mardi qu'il n'était plus assuré de diriger l'équipe lors du prochain match de L1, un déplacement à Paris face au PSG pour le compte de la 9e journée, le 1er octobre. Cependant, ni le président Jean-Pierre Rivère, qui n'était pas au club mardi, ni Dave Brailsford, directeur des sports d'Ineos, propriétaire du club, indis

Robert Sarver annonce son intention de vendre les Phoenix Suns Robert Sarver pense vendre ses franchises. Image: KEYSTONE/AP/Matt York Le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, suspendu un an par la NBA pour comportements racistes et misogynes, a annoncé son intention de vendre la franchise. Celle-ci inclut l'équipe féminine du Mercury évoluant en WNBA. "Je m'attendais à ce que la suspension d'un an me donne le temps de faire amende honorable et d'éloigner la controverse (...) Mais dans le climat impitoyable qui règne actuellement, il est devenu clair que ce n'est plus possible. Pour ces raisons, j'ai entamé le processus de recherche d'acheteurs pour les Suns et le Mercury", écrit-il dans un communiqué.

La passe de trois pour Stan Wawrinka Une victoire qui ne souffre aucune discussion pour Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Stan Wawrinka (ATP 284) enchaîne enfin. Pour la première fois depuis son retour au jeu, le Vaudois a gagné trois matches de rang. Il l'a fait au tournoi ATP 250 de Metz pour défier jeudi en huitième de finale le no 4 mondial Daniil Medvedev. Après ses deux succès dans le tableau des qualifications, Stan Wawrinka s'est imposé 7-6 (7/1) 6-2 devant Joao Sousa (ATP 55). Victorieux pour la quatrième fois en quatre rencontres du Portugais, il espère désormais cueillir un deuxième succès de rang face à Daniil Medvedev deux ans et demi après un huitième de finale à l'Open d'Australie enlevé en cinq sets. Dans ce duel qui opposait un double vainqueur du Geneva Open à un double finaliste de ce même Geneva Open, Stan Wawrinka a forcé la décision en deux temps. Il serrait tout d'abord parfaitement sa garde dans le tie-break du premier set. Il signait, ensuite, un premier break au cinquième jeu de la deuxième manche. A 3-2 sur son service, il sauvait ensuite deux balles de break pour fermer définitivement la porte à son adversaire. Plus incisif, plus puissant aussi, Stan Wawrinka a signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Il "revit" en Lorraine après un été bien laborieux avec cinq défaites au premier tour de Wimbledon à Flusning Meadows en passant par Bastad, Montréal et Cincinnati. L'école de la patience dans laquelle il s'inscrit depuis des mois commence à payer.

Une première édition qui promet Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Victorieuse des trois grands Tours, Annemiek Van Vleuten sera la tête d'affiche du Tour de Romandie féminin. La Néerlandaise devra toutefois effacer les séquelles de sa chute de mercredi aux Mondiaux. Cette première boucle romande pour les dames aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochain. Elle s'élancera de Lausanne pour se conclure à Genève avec une étape reine le samedi à Tyhon 2000. Elle réunira ainsi les deux dauphines du Tour de France d'Annemiek Van Vleuten, sa compatriote Demi Vollering et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. Dans le camp suisse, le meilleur atout sera très certainement Marlen Reusser, qui a enlevé une étape cet été au Tour de France. Titrée mercredi avec Marlen Reusser lors du contre-la-montre mixte par équipes des Championnats du monde de Wollongong qui a été fatal à Annemiek Van Vleuten, la Genevoise Elise Chabbey entend briller sur ses terres.

Révolution de palais au FC Zurich Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Franco Foda n'est plus l'entraîneur du FC Zurich. L'Allemand prend la porte trois jours après une élimination en Coupe de Suisse à Lausanne. Successeur de son compatriote André Breitenreiter qui a conduit l'équipe au titre la saison dernière, Franco Foda (56 ans) n'aura dirigé le FC Zurich que durant 18 rencontres. Incapable de gagner un seul match de championnat, l'ancien sélectionneur de l'Autriche a dû, il est vrai, composer avec un mercato qui a affaibli l'équipe du titre. Le bilan comptable de Franco Foda est effrayant. Les succès au tour préliminaire de la Ligue Europa face à Linfield et à Heart of Midlothian ne peuvent pas occulter le parcours pitoyable en championnat, l'élimination en Coupe de Suisse contre un club de Challenge League, l'échec au tour préliminaire de la Ligue des Champions face à Qarabag et les deux défaites lors des premiers matches de la phase de poules de l'Europa League.