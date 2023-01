Wawrinka revient en Coupe Davis ++ Djokovic hausse le ton

Stan Wawrinka jouera bien à Trèves contre l'Allemagne Stan Wawrinka de retour en Coupe Davis. Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Stan Wawrinka fera bien son grand retour en Coupe Davis la semaine prochaine ! Swiss Tennis annonce la présence du Vaudois pour la rencontre contre l'Allemagne à Trèves. A la fois espéré et attendu, ce retour a été entériné le week-end dernier. Stan Wawrinka avait livré son dernier match de Coupe Davis en septembre 2015 à Genève lors d'un barrage contre les Pays-Bas. On rappellera qu'il l'a gagnée en 2014 à Lille face à la France aux côtés de Roger Federer, de Marco Chiudinelli et de Michael Lammer. A Trèves les 3 et 4 février prochain, la Suisse tentera de se qualifier pour la phase finale à seize de l'automne prochain. Avec l'apport de Stan Wawrinka aux côtés de Marc-Andrea Hüsler, de Dominic Stricker et de Leandro Rieidi, l'équipe de Suisse peut désormais nourrir l'ambition de s'imposer face à une équipe emmenée en principe par le Champion olympique Alexander Zverev.

Novak Djokovic l'homme pressé Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Le huitième de finale de tous les dangers s'est résumé à une promenade de santé. Plus fort que jamais, Novak Djokovic (no 4) a déclassé Alex de Minaur (no 22) sur la Rod Laver Arena de Melbourne. Malgré ses jambes et le soutien du public, l'Australien n'a pas eu l'ombre d'une chance face à Novak Djokovic. Victorieux sur le score sans appel de 6-2 6-1 6-2, le Serbe a cueilli un... 38e succès sur le sol australien. Sa gêne à la cuisse gauche ne l'empêche pas, apparemment, d'évoluer dans un registre extraordinaire. Il est prêt à aller cueillir dimanche un dixième titre à l'Open d'Australie, un vingt-deuxième en Grand Chelem et la place de no 1 mondial. Supérieur dans tous les domaines, Novak Djokovic a cherché à gagner vite pour se ménager. Il a donné une véritable leçon à un adversaire qui n'aura tenu le choc que lors des quatre premiers jeux. Mercredi, Novak Djokovic affrontera Andrey Rublev (no 5). Il abordera ce quart de finale avec toute la prudence voulue. Il n'oublie pas que le Russe, qui a sauvé deux balles de match lundi face à Holger Rune (no 9), est capable de grandes choses, comme de le battre l'an dernier en finale de "son" tournoi à Belgrade.

Swiss Tennis souhaite organiser la Billie Jean King Cup à Zoug Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN La Suisse souhaite organiser cette année la phase finale de la Billie Jean King Cup dont elle détient le titre. Si cette candidature aboutit, elle se déroulera à la Bossart Arena de Zoug en novembre. Président de Swiss Tennis, René Stammbach explique que cette candidature, qui n'est pas encore officialisée, est étudiée depuis deux mois. Swiss Tennis a ainsi obtenu l'assurance de bénéficier d'un soutien financier des pouvoirs publics à la hauteur d'un million de francs. Swiss Tennis pourra s'appuyer sur les concours des organisateurs du Challenger ATP et du président du EV Zoug Hans-Peter Strebel qui a accepté l'idée de laisser sa patinoire à disposition pour cet événement pendant deux semaines. A Zoug, cette candidature fait l'unanimité.

Andrey Rublev: la grande évasion Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Andrey Rublev (no 5) a signé la plus belle victoire de sa carrière lors des huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Le Russe a su faire face à des vents bien contraires devant Holger Rune (no 9). Il s'est imposé 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 (11/9) après avoir écarté deux balles de match. Il les a sauvées sur son service à 6-5 15-40 dans un cinquième set qui s'est apparenté à un véritable "thriller". Dans le jeu décisif, il fut, ainsi, mené 5/0 puis 7/3 avant de conclure sur sa troisième balle de match grâce à l'aide providentielle de la bande du filet. Andrey Rublev jouera mercredi un septième quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Il n'en a pas encore gagné un seul. Son prochain adversaire sera le vainqueur de la rencontre en Novak Djokovic (no 4) et Alex de Minaur (no 22).

Kevin Fiala reprend la main Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Après trois défaites de rang, Los Angeles et Kevin Fiala ont relevé la tête. Les Kings se sont imposés 2-1 à Chicago pour se remettre dans le bon chemin. Kevin Fiala a été l'un des grands artisans de ce succès. Le Saint-Gallois a, en effet, délivré deux assists pour Jaret Anderson-Dolan, auteur d'un doublé. Kevin Fiala a obtenu la deuxième étoile de la soirée. Il a, par ailleurs, repris la main dans le duel qui l'oppose à Timo Meier pour le titre honorifique du meilleur compteur suisse de la NHL. Il est, à nouveau, le seul leader de ce classement avec 49 points. Il possède deux longueurs d'avance sur Timo Meier, "muet" dimanche avec San Jose qui s'est incliné 4-0 à Boston. Nico Hischier a, pour sa part, comptabilisé son 45e point lors du succès 2-1 à domicile de New Jersey devant Pittsburgh. Le Valaisan a délivré un assist lors du but de la victoire, la 30e des Devils cette saison, inscrit à 4 contre 3 par Dougie Hamilton après 2'07'' de jeu dans la prolongation.

Aryna Sabalenka trop forte pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Après sept victoires de rang, Belinda Bencic (no 12) a, à nouveau, goûté à l'amertume de la défaite. La Championne olympique a été éliminée en huitième de finale de l'Open d'Australie. Elle s'est inclinée 7-5 6-2 devant Aryna Sabalenka (no 5) laquelle demeure invaincue en 2023. Titrée comme Belinda Bencic à Adelaide, la Bélarusse a gagné huit matches depuis le début de l'année sans concéder le moindre set. Malgré une entame brillante qui lui a permis de mener 3-1 puis 4-2, Belinda Bencic a cédé devant la puissance de son adversaire. Elle a perdu onze des quatorze derniers matches de la rencontre devant une Aryna Sabalenka qui semble avoir - enfin - trouvé ses marques au service. Coupable de... 428 doubles fautes en 2022, Aryna Saballenka n'en a commis que quatre dans ce huitième de finale. Dont trois au troisième jeu du premier set pour concéder son unique break de la partie. Mais après ce jeu, elle a su vaincre ses démons pour livrer pratiquement le match parfait. Après cette victoire, Aryna Sabalenka s'avance comme l'une des grandes favorites du tournoi qui a perdu lundi sa tête de série no 4 Caroline Garcia. Elle sera opposée en quart de finale à Donna Vekic (WTA 64). Revenue au premier plan après avoir été longtemps blessée, la Croate risque bien, comme Belinda Bencic, d'être désarmée devant le tennis implacable de la Bélarusse.

Espagne: Barcelone toujours devant le Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Barcelone a maintenu sa place de leader de la Liga. Les Catalans ont cependant peiné pour l'emporter 1-0 seulement face à Getafe grâce à une réussite de Pedri à la 35e. Privé de son buteur Lewandowski suspendu, le Barça a manqué de tranchant dans la zone de vérité. Il reste cependant que, depuis sa défaite 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des champions le 26 octobre, Barcelone reste sur une série de huit victoires et trois nuls, toutes compétitions confondues. Au classement, le club entraîné par Xavi compte trois longueurs d'avance sur le Real Madrid. Le tenant du titre s'est imposé 2-0 à Bilbao contre l'Athletic. L'inévitable Benzema a ouvert le score à la 24e avant que Kroos ne signe le deuxième but à la 90e.

Troisième succès en Coupe du monde pour Noé Roth Image: KEYSTONE/AP/Jacques Boissinot Le spécialiste des aerials Noé Roth a fêté au Relais au Québec sa troisième victoire en Coupe du monde. Le Zougois a montré trois sauts de grande qualité. En superfinale du top 6 où tout le monde recommence à zéro, il a atterri sans un moindre mouvement à la réception. Roth est actuellement la valeur sûre de l'équipe de Suisse. Il avait déjà pris deux fois la 2e place à l'occasion des deux premières épreuves de la saison, dont samedi derrière l'Américain Quinn Dehlinger. Il peut aborder avec confiance les prochains Championnats du monde à Bakuriani. Il a encore des sauts plus difficiles avec trois saltos et cinq rotations en réserve. En Géorgie, il devra toutefois faire face à l'opposition des Chinois. Le Zurichois Andrin Schädler a atteint la superfinale pour la première fois de sa carrière. Il a montré un saut avec un haut degré de difficulté, mais son atterrissage ne fut pas parfait et il a terminé sixième. Pirmin Werner, le vainqueur de Ruka en début de saison, a manqué en tant que septième pour la deuxième fois la dernière marche.

Premier League: Arsenal bat Manchester United 3-2 Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Arsenal a effectué un nouveau pas sur la route devant le mener au titre. Lors de la 21e journée de Premier League, les Gunners ont gagné 3-2 un choc très intense contre Manchester United Ce sont les Red Devils qui ont tiré les premiers, avec la réussite de Rashford (17e). Mais Arsenal n'a pas mis long à réagir: sur un centre parfait de Granit Xhaka, Nketiah égalisait (24e). Le leader a ensuite pris l'avantage par le joyau Saka (53e), mais Martinez a remis les deux équipes à égalité six minutes plus tard après une erreur de Ramsdale. Les Gunners ont arraché un succès précieux grâce à Nketiah à la 90e. Triplé de Haaland Au classement, Arsenal compte cinq points d'avance sur Manchester City, qui a joué un match de plus. Les deux clubs doivent encore se rencontrer deux fois en championnat, ainsi qu'en 16es de finale de la Coupe d'Angleterre. Manchester City a pour sa part battu Wolverhampton 3-0. Les trois buts ont été l'oeuvre du phénomène norvégien Erling Haaland (40e/50e pen/54e), qui a ainsi déjà marqué 25 fois cette saison en championnat, avec la bagatelle de quatre triplés!

Ajoie prend une nouvelle leçon face aux Lakers Roman Cervenka adresse un tir en direction du portier ajoulot Damiano Ciaccio. Image: KEYSTONE/PostFinance Sans véritable surprise, Ajoie s'est incliné 5-0 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, qui semblent prendre goût à la troisième place du classement de National League. Battus 4-1 vendredi à Porrentruy par le même adversaire, les Jurassiens ne se sont pas donné les moyens de rêver. Après moins de 5 minutes, les Lakers avaient déjà marqué deux fois en 50'' par Jeremy Wick et Jordan Schroeder. Le temps de retrouver leurs esprits, les Ajoulots ont encaissé un troisième but signé du "maître à jouer" Roman Cervenka (14e). Julien Vauclair a alors fait usage de son temps mort pour remobiliser ses troupes sans grand effet. Le Valaisan Mathieu Vouillamoz a ensuite échoué à deux reprises devant le portier Melvin Nyffeler avant que Tyler Moy n'inscrive son 20e but de la saison en supériorité numérique (28e). Même s'ils n'ont pas été complètement dominés, les Ajoulots se sont montrés trop inoffensifs. Face à un adversaire qui ne lui convient guère, les Jurassiens ont concédé une neuvième défaite en autant de matches depuis leur retour en National League la saison dernière. Ainsi, Ajoie ne semble plus pouvoir échapper à la dernière place avec neuf points de retard sur Lausanne et deux matches en plus.

Super League: Lugano gâche les débuts de Celestini à Sion Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Lugano est bien la bête noire du FC Sion. A Tourbillon, les Tessinois ont battu les Valaisans 3-2 lors de la 17e journée de Super League. Le but décisif de Celar est tombé à la 94e! Fabio Celestini a ainsi connu la défaite pour ses débuts sur le banc sédunois. Le résultat est peut-être un peu sévère pour son équipe, mais Lugano n'a rien volé. Les bianconeri ont été plus dangereux et surtout plus réalistes que leurs adversaires. Les visiteurs ont pris l'avantage par Amoura dès la 3e. Cyprien a égalisé à la 24e, mais les Tessinois ont repris les devants par Steffen après une erreur de Ziegler (33e). Sion est revenu à 2-2 grâce à un autogoal de Doumbia sur un centre de Chouaref. Mais Lugano a arraché les trois points dans les arrêts de jeu grâce à Celar, bien servi par Macek.

Victoire à domicile pour Andri Ragettli en slopestyle Image: KEYSTONE/Manuel Lopez Andri Ragettli a remporté l'épreuve de slopestyle de la Coupe du monde à l'occasion du Laax Open. Le Grison s'est imposé chez lui devant l'Américain Alexander Hall et le Norvégien Birk Ruud. Le skieur de Flims a réussi un premier run de très haut niveau, coté à 79,08 points. Comme le temps s'est gâté par la suite, le champion olympique Hall ou Ruud, qui avait remporté les quatre dernières épreuves de slopestyle auxquelles il avait participé, n'ont plus eu aucune chance de combler leur retard. Ragettli (24 ans), le champion du monde 2021, triomphe pour la onzième fois en Coupe du monde. Son dernier succès remontait au mois de mars dernier à Bakuriani, où auront lieu les Championnats du monde dans un mois. Pour cette première des freestylers au Laax Open, Valentin Morel (7e) et Fabian Bösch (8e) ont également marqué des points Coupe du monde.

Un sixième succès pour Daniel Yule Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Daniel Yule a cueilli dimanche son sixième succès en Coupe du monde, triomphant pour la deuxième fois à Kitzbühel après sa victoire de 2020. Le Valaisan de 29 ans, 7e de la première manche, a sorti le grand jeu sur le second parcours. Il a aussi profité de l'élimination de Manuel Feller, leader après la manche initiale. Véritable "machine de course" selon les termes utilisés par son coéquipier Loïc Meillard (6e dimanche), Daniel Yule s'est imposé avec 0''40 d'avance sur son "pote" britannique Dave Ryding (2e) et 0''41 sur Lucas Braathen (3e). Il a triomphé pour la deuxième fois de la saison, après Madonna di Campiglio juste avant Noël. Cette victoire du meilleur slalomeur suisse de l'histoire lui permet aussi de se replacer dans la course pour le Globe de la spécialité. Daniel Yule est désormais 3e du classement de la discipline, avec 36 points de retard sur Lucas Braathen et 31 sur un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen. Zenhäusern confirme La 4e place de ce classement de slalom est occupée par un autre Helvète, Loïc Meillard, qui accuse toutefois plus de 100 points de retard sur Lucas Braathen. Le skieur d'Hérémence, 5e après la première manche dimanche, a signé son cinquième top 8 en six slaloms disputés cet hiver. Un troisième Suisse s'est classé dans le top 10 dimanche: Ramon Zenhäusern a décroché une superbe 7e place, confirmant son grand retour au premier plan. Sandro Simonet a quant à lui terminé 15e, alors que le Genevois Tanguy Nef a enfourché sur le second parcours alors qu'il avait réussi une première manche prometteuse (11e).

Gut-Behrami à nouveau au pied du podium Lara Gut-Behrami doit se contenter d'une 4e place dans le super-G de Cortina Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Lara Gut-Behrami quittera Cortina d'Ampezzo sans avoir décroché le moindre podium. Cinquième puis 4e en descente, la Tessinoise a pris dimanche la 4e place d'un super-G de Coupe du monde remporté par Ragnhild Mowinckel. Privée de la 3e place pour 0''01 par Elena Curtoni samedi, Lara Gut-Behrami a cette fois-ci échoué à 0''03 de la troisième marche du podium, à nouveau occupée par une Italienne (Marta Bassino). Elle a signé le meilleur chrono sur le dernier secteur, sans parvenir à battre la spécialiste de géant. La Tessinoise, qui a pourtant très souvent brillé dans la station des Dolomites (trois médailles mondiales en 2021, trois succès en Coupe du monde), a ainsi manqué l'opportunité de prendre les commandes du classement de super-G. Leader avant cette course, Federica Brignone a en effet manqué le coche dimanche (11e). Lara Gut-Behrami conserve la 2e place de la Coupe du monde de la discipline, qu'elle a remportée à trois reprises déjà. Elle se retrouve à 30 points de la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, qui a cueilli dimanche son troisième succès à ce niveau en devançant de 0''30 l'Autrichienne Cornelia Hütter et de 0''47 Marta Bassino. Gisin 10e En l'absence de Corinne Suter, qui ne voulait pas prendre le moindre risque après sa chute de vendredi dans l'optique des Mondiaux (6-19 février), trois autres Suissesses ont pris place dans le top 15. Michelle Gisin a terminé 10e à 0''83, Joana Hählen 12e à 0''93 et Wendy Holdener 14e à 1''06.