Wawrinka vaincu par Zverev ++ Neuer veut continuer avec la sélection

Lausanne et Genève-Servette continuent leur série Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Vainqueur de Davos (5-4 tab) le Lausanne HC continue de lorgner les pré-play-off. Soirée également faste pour Ajoie, Genève-Servette et surtout Bienne. Cinquième victoire consécutive pour le Lausanne HC! Depuis l'arrivée du gardien finlandais Eetu Laurikainen, les Vaudois demeurent invaincus. Ils n'en ont pas moins égaré un point en ne s'imposant qu'aux tirs au but face à Davos (5-4). Durant 48 minutes, les hommes de Geoff Ward ont confirmé leur forme actuelle. Michael Raffl (5e) et Damien Riat (9e) ont fait le break d'entrée de jeu, avant de voir les Grisons fondre sur eux et égaliser à la 60e minute par Matej Stransky, à 6 contre 5. Aux tirs au but, Lausanne a marqué quatre fois (3x Sekac, 1x Raffl), Davos trois fois (2x Stransky et 1x Nordström). Bienne: Rajala en feu Le HC Bienne a fait régner sa loi face à Rapperswil (3-0). Les Seelandais ont ouvert la marque dès la 60e seconde, à la suite d’une triangulation Rajala-Hischier-Sallinen. Passeur sur le 1-0, Toni Rajala s'est ensuite mué en buteur (14e). Meilleur compteur de National League, Roman Cervenka a été renvoyé aux vestiaires dès la 8e minute pour comportement antisportif envers le corps arbitral. Une première pour lui depuis le 27 février 2021. Ajoie a longtemps pensé l'emporter dans le temps réglementaire. Les Jurassiens se sont finalement contentés d'un succès en prolongation à Ambrì-Piotta, via le doublé de Thibault Frossard (4-3 à la 65e). Bien organisés devant Tim Wolf, les Ajoulots ont mené 2-0 puis 3-1, avant de plier à trois reprises entre les 40e et 48e minutes, face à des Léventins dominateurs dans le jeu. Gottéron perd à la distance Au complet pour la première fois de la saison, Fribourg-Gottéron a dû courir au score face aux Zurich Lions. Un superbe solo de Raphaël Diaz (27e) a permis d'effacer l'erreur à la relance de Mauro Dufner dont avait su profiter Jérôme Bachofner dès la 7e minute. Aux tirs au but, deux réussites de Garrett Roe ont donné la victoire au "Z". Seul David Deharnais a fait mouche en six tentatives fribourgeoises (1-2). La rencontre a été ternie par la blessure d'un jeune spectateur touché par un puck. Genève Servette a peiné pour obtenir son septième succès consécutif. Les joueurs de Jan Cadieux ont eu besoin d'un but décisif de Tanner Richard à la 62e. A l'Ilfis, contre un Langnau qui les avait battus précédemment à deux reprises, les Genevois ont aussi pu compter sur le 13e but en supériorité numérique de Teemu Hartikainen, une réussite de Linus Omark et une de Vincent Praplan pour compenser le doublé d'Aleksi Saarela et la première réussite sous le maillot des Tigers de Matthias Rossi. Trois jours après la claque subie face à Fribourg Gottéron (1-6), Lugano l'a emporté à Zoug (4-1), grâce notamment au premier but en Suisse du Tchèque Lukas Klok. Vainqueurs pour la quatrième fois en autant de matches face aux champions de Suisse, les visiteurs se retrouvent 10e au classement.

Stan Wawrinka: "Si c'est la meilleure solution..." Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Par la force des choses, Stan Wawrinka tient le même discours depuis le début de l'année. Il ne lui manque, assure-t-il, qu'un petit rien pour faire tourner les choses dans le bon sens. "La déception est bien présente après une telle défaite, lâche-t-il après s'être incliné 6-4 6-1 devant Alexander Zverev. Je n'ai pas retrouvé la confiance qui me conduit à prendre les bonnes décisions dans les bons moments. Ce soir, le momentum du premier set peut changer sur deux ou trois points. J'ai sans doute trop hésité sur ces instants-là." Comme tous les observateurs, Stan Wawrinka mesure pleinement l'importance du double qui ouvrira les feux samedi. Un double qu'il devrait disputer aux côtés de Marc-Andrea Hüsler. "Si le capitaine estime que ma présence pour le double est la meilleure solution, je suis prêt à le jouer. A enchaîner aussi avec un simple deux heures plus tard, dit-il. Je ne l'ai jamais fait, mais je ne vois aucun problème. Je me répète encore, mais je me sens très bien sur le plan physique." Ce samedi qui ne s'annonce pas comme les autres peut, pourquoi pas, agir comme un véritable déclic. Celui que Stan Wawrinka recherche depuis un mois.

La Suisse n'a pas fait le break Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse n'a pas fait le break à Trèves. Champion olympique en titre, Alexander Zverev (ATP 14) a remis l'Allemagne à la hauteur de la Suisse dans les "Qualifiers" de la Coupe Davis. Alexander Zverev a apporté le point du 1-1 à la faveur de son succès 6-4 6-1 devant Stan Wawrinka (ATP 135). Avec une telle parité, tout indique que le double qui ouvrira la journée de samedi à 13.00 s'annonce crucial. Ce score de 6-4 6-1 est bien sévère pour Stan Wawrinka. Face à un Alexander Zverev vraiment percutant, le Vaudois a fait le match dans le premier set. Il le perd sur un break malheureux concédé à 5-4 alors qu'il avait mené 40-15 avant de perdre un point en raison d'une corde cassée et raté un penalty en coup droit sur une balle de jeu. Parfaitement lancé après le gain de cette première manche, Alexander Zverev a survolé le second set pour signer son cinquième succès en cinq rencontres devant le Vaudois. Il cueille sa première victoire de prestige depuis son retour aux affaires après sa terrible blessure à la cheville contractée l'an dernier en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal. A Severin Lüthi de jouer désormais. Le capitaine doit composer la meilleure équipe de double possible face à la paire annoncée redoutable composée d'Andres Mies et de Tim Pütz, Severin Lüthi a nommé jeudi Dominic Stricker et Leandro Riedi pour ce double. Il semble acquis que ce choix initial sera modifié.

Malgré sa grave blessure, Neuer veut continuer avec la sélection Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le capitaine de la sélection allemande Manuel Neuer veut continuer avec la Mannschaft, malgré sa grave blessure à la jambe droite qui va l'éloigner des terrains de très longs mois. Il l'a expliqué dans un entretien accordé vendredi au site spécialisé The Athletic. "Nous sommes en contact avec Hansi Flick (le sélectionneur de l'Allemagne, NDLR). Hansi part certainement du principe que je reviendrai et je ferai tout pour. Je suis sûr que j'en suis capable", a déclaré le gardien du Bayern Munich, pour sa première prise de parole depuis sa blessure. Éliminé avec l'Allemagne dès le 1er tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Manuel Neuer s'est gravement blessé lors d'une sortie à skis dans les Alpes bavaroises le 9 décembre, victime d'une fracture de la partie inférieure de la jambe droite, sur une chute à "10 ou 12 km/h". Skieur "depuis plus de trente ans", il affirme ne jamais avoir pensé que sa carrière était terminée. "Dès que l'on a su que l'on pouvait opérer, j'étais confiant, tout irait bien. Je connais un peu la médecine désormais. Je n'avance pas à tâtons. Ma jambe, le processus de guérison, la rééducation, le retour: je sais comment ça va fonctionner", a insisté Neuer. Au printemps 2017, une fracture au pied gauche l'avait éloigné pendant près d'une saison des buts du Bayern, mais il était revenu à temps pour la Coupe du monde 2018, éliminé dès le 1er tour. Pas écouter Schumacher L'ancien gardien de but de l'Allemagne Harald "Toni" Schumacher a suggéré à Neuer d'arrêter la sélection et de se concentrer sur sa carrière en club. "Chacun peut faire des recommandations. Le temps venu, je me regarderai dans un miroir et je me dirai la vérité en face, comme toujours. Si je ne suis pas performant, je libèrerai ma place. Mais ne vous attendez pas à ce que cela arrive", a lancé Neuer, 117 sélections avec l'Allemagne. Le champion du monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des champions (2013, 2020) espère revenir à l'été 2023 pour la préparation estivale de la saison 2023/24 du Bayern, et veut disputer l'Euro 2024 à domicile dans un peu moins d'un an et demi. Il va toutefois se retrouver, à 37 ans, en concurrence tant en club face à Yann Sommer recruté au mercato hivernal, qu'en sélection face à Marc-André ter Stegen et Kevin Trapp.

Marc-Andrea Hüsler ouvre la voie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER C'est bien parti pour la Suisse dans les "Qualifiers" 2023 de la Coupe Davis. Elle mène 1-0 à Trèves face à l'Allemagne grâce au succès de Marc-Andrea Hüsler (ATP 53). Le no 1 suisse s'est imposé 2-6 6- 6-4 devant Oscar Otte (ATP 80) après 2 heures de jeu. Stan Wawrinka a l'occasion d'enfoncer le clou lors du deuxième simple de la rencontre qui l'opposera au Champion olympique Alexander Zverev. Tendu comme un arc tout au long du match, Marc-Andrea Hüsler a eu l'immense mérite de se relever après une entame catastrophique. Le gaucher a, en effet, perdu treize des quinze premiers points de la rencontre. Il a toutefois repris ses esprits dès le début du deuxième set. Il pouvait ravir d'entrée de jeu le service de l'Allemand pour reprendre la main. Au troisième set, Marc-Andrea Hüsler signait un premier break à 2-2 qu'il ne pouvait confirmer. A 3-3, il remportait le septième jeu fatidique à la relance pour, cette fois, forcer la décision. Il pouvait conclure sur sa seconde balle de match pour remporter un troisième simple en Coupe Davis, sans doute le plus significatif. Ce succès répond à une certaine logique. Il n'y avait pas vraiment photo entre les deux hommes avec un niveau de jeu vraiment supérieur pour Marc-Andrea Hüsler. Seulement, le Zurichois est apparu trop souvent bien fragile sur son coup droit. De l'autre côté du filet, Oscar Otte, malgré le soutien de Boris Becker dans le box de l'équipe, a concédé sa cinquième défaite en cinq simples en Coupe Davis après ses revers de l'an dernier devant Adrian Mannarino, David Goffin, Thanasis Kokkinakis et Félix Auger-Aliassime. Avec un tel bilan, on peut s'interroger sur sa titularisation samedi pour un éventuel cinquième match décisif.

Ford s'associe à Red Bull pour son retour en F1 en 2026 Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Un grand nom de la Formule 1 bientôt de retour sur la grille de départ: le constructeur automobile Ford a annoncé s'associer à l'écurie Red Bull pour son retour en F1 en 2026 en tant que motoriste. La marque américaine, qui s'est retirée du championnat de F1 en 2004, s'associera à l'écurie championne du monde en titre et sa petite soeur AlphaTauri "pour développer un groupe motopropulseur hybride de nouvelle génération" jusqu'à "au moins" 2030, a écrit dans un communiqué le constructeur, publié en marge de la présentation de la monoplace 2023 de Red Bull. Le retour de Ford en F1 coïncidera avec la mise en place du règlement sur les nouveaux moteurs attendu pour 2026. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables. "Ford apportera son expertise dans des domaines tels que des élements de batterie et la technologie portant sur les moteurs électriques, ainsi que les logiciels de contrôle et d'analyse des unités de puissance", détaille le constructeur. La marque, engagée en F1 depuis les années 60 et jusqu'en 2004, est le troisième motoriste le plus titré en F1 grâce à ses 10 championnats constructeurs et 13 titres remportés chez les pilotes. "C'est une marque mondiale avec un héritage incroyable dans le monde de la course et de l'automobile et ils voient l'énorme valeur que notre plateforme offre avec plus d'un demi-milliard de fans à travers le monde", a souligné Domenicali. Popularité Le retour du constructeur américain intervient à l'heure où l'intérêt pour la catégorie reine du sport auto ne cesse de grandir, tant auprès du public que des marques. En 2026, un autre grand nom de l'automobile, l'Allemand Audi, est également attendu pour ses débuts en F1 en tant que motoriste. Il sera associé à l'écurie Sauber. Au total, six motoristes sont donc attendus sur la grille en 2026. "Cela témoigne de la force du championnat et de la solidité des règlements techniques qui ont été élaborés par la FIA en étroite collaboration avec la Formule 1 et les fabricants de groupes motopropulseurs", s'est félicité le président de la Fédération internationale de l'automobile, Mohammed Ben Sulayem. Du côté des écuries, l'américaine Andretti Global avait annoncé en janvier s'être associée avec un autre grand constructeur automobile américain, General Motors (GM), pour tenter d'intégrer la F1 dans les prochaines années. Elle sera toutefois soumise à un processus de candidature, comme n'importe quelle équipe souhaitant rejoindre le championnat de F1, afin de potentiellement augmenter le nombre d'écuries présentes sur la grille, actuellement de dix.

Fähndrich perd la tête de la Coupe du monde sur chute Nadine Faehndrich a malheureusement connu la chute en demi-finale. Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Nadine Fähndrich et Valerio Grind ont échoué en demi-finales des sprints de l'étape de la Coupe du monde à Dobbiaco. En Italie, la triple lauréate de la saison s'est retrouvée 11e à la suite d'une chute et a perdu la tête de la Coupe du monde de sprint au profit de la Suédoise Maja Dahlqvist. Grond a franchi la ligne en troisième position de sa demi-finale et s'est finalement classé septième au total. Le Grison ne compte que deux meilleurs résultats dans sa carrière. Les autres Suisses se sont arrêtés bien avant. Seule Alina Meier (19e) est allée jusqu'aux quarts de finale. Janik Riebli, troisième à Livigno, il y a deux semaines, se retrouve en préparation pour les Mondiaux après avoir été malade. Chez les dames, les Suédoises Jonna Sundlin et Dahlqvist ont fêté un doublé. Chez les messieurs, nouvelle démonstration du vainqueur en série norvégien Johannes Hösflot Klaebo devant son compatriote Haavard Taugböl.

Coup dur pour la Suisse: Simon Vitzthum forfait pour Granges Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Simon Vitzthum est forfait pour les Championnats d'Europe sur piste de Granges (8-12 février). Il est tombé à l'entraînement et s'est fracturé la clavicule, annonce Swiss-Cycling. L'équipe nationale suisse sur piste devra se passer d’un de ses chefs de file lors des Européens de la semaine prochaine à Granges. Sa fracture nécessitera une intervention chirurgicale. Le Saint-Gallois doit ainsi renoncer aux joutes européennes à domicile et à l'épreuve de la Coupe de nations à Jakarta, très importante en vue des qualifications olympiques. Ancien spécialiste de VTT, Vitzthum est rapidement devenu l'une des pierres angulaires de l'équipe nationale après son passage à la piste. L'an dernier, il s'était classé quatrième de la poursuite individuelle aux Mondiaux de Roubaix. Le Saint-Gallois a également pris de l'essor au sein du quatre par équipes, notamment depuis la médaille d'argent décrochée lors des Européens de Granges en 2021. Son absence pèsera lourd puisqu'il aurait dû également s'aligner dans l'omnium sur l'anneau soleurois dans le but de récolter des points de qualification pour les JO de Paris. "Simon était en très bonne forme; c'est extrêmement dommage qu'il ne puisse pas le montrermaintenant. Nous ne pouvons pas le remplacer de manière équivalente. Nous devons maintenant tirer le meilleur parti de la situation et espérer que sa fracture guérisse bien et qu'il soit bientôt de retour à son meilleur niveau avec l'équipe", a déclaré l'entraîneur national Mickaël Bouget. Vitzthum sera remplacé par le Grison Dominik Bieler (21 ans).

Hasler/Pasternack (5es après deux manches) peuvent y croire Image: KEYSTONE/FR171461 AP Melanie Hasler/Nadja Pasternack gardent espoir au terme de la première journée de l'épreuve de bob à deux des Mondiaux de St-Moritz. Le meilleur duo helvétique pointe au 5e rang après deux des quatre manches, à 0''38 du podium provisoire et à 0''52 de la tête. Hasler/Pasternack ont manqué leur première descente avant de se ressaisir parfaitement: elles ont signé tout simplement le meilleur chrono en seconde manche pour reprendre de précieux centièmes de seconde à l'équipage de Laura Nolte, troisième du classement. Deuxième bob helvétique, Martina Fontanive et Mara Morell occupent quant à elles un bon 8e rang provisoire dans une épreuve dominée comme prévu par les Allemandes jusqu'ici. Celles-ci squattent les trois premières places, Lisa Buckwitz devançant Kim Kalicki de 0''05 et Laura Nolte de 0''14.

Martinelli fidèle à Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'attaquant international brésilien Gabriel Martinelli a prolongé vendredi son contrat avec Arsenal. Les deux parties sont liées pour quatre ans et demi de plus, selon la presse. "Gabriel Martinelli a signé un nouveau contrat avec le club, s'engageant pour son avenir à long terme avec nous", écrivent les Gunners de Granit Xhaka, qui ont pris l'habitude de ne jamais spécifier la durée des contrats. Le joueur de 21 ans, arrivé il y a trois ans et demi, s'est rapidement imposé sur le flanc gauche de l'attaque d'Arsenal, club avec lequel il a déjà disputé 111 matches. Membre de l'équipe brésilienne sacrée championne olympique à Tokyo en 2021, il a fait ses débuts en A l'année suivante et faisait partie du groupe auriverde au Mondial au Qatar.

La flamme olympique entamera son parcours en France à Marseille Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters Le parcours de la flamme olympique en France, avant les Jeux de Paris (26 juillet au 11 août 2024), débutera au printemps 2024 à Marseille, première étape de son périple à travers le pays. "C'était un choix assez naturel et évident", a déclaré à l'AFP le président du comité d'organisation des JO de Paris (Cojo) Tony Estanguet, saluant une ville "passionnée de sport, chaleureuse, populaire et multiculturelle", et évoquant aussi le lien de Marseille avec la Grèce, la colonie Massalia ayant été fondée par des Grecs vers 600 avant J.C. Pendant les Jeux, Marseille accueillera les épreuves de voile ainsi que dix rencontres des tournois féminin et masculin de football, au Stade vélodrome. Le parcours complet de la flamme jusqu'à Paris, après son arrivée à Marseille, devrait être annoncé fin mai, à un peu plus d'un an des Jeux, a précisé Tony Estanguet. La flamme arrivera au printemps 2024 à Marseille à bord du Bélem, un des plus anciens trois-mâts d'Europe à toujours naviguer, après une traversée d'une dizaine de jours depuis la Grèce, où, comme lors de chaque édition des Jeux, elle aura auparavant été allumée lors d'une cérémonie à Olympie. "Après avoir été accueilli sur les côtes françaises par une armada de bateaux, le Bélem amarrera, donnant le coup d'envoi d'une grande fête populaire sur les quais de la ville", ont encore annoncé les organisateurs dans un communiqué. "En sport, pour réussir, on dit souvent qu'il faut prendre un bon départ, c'est pour cela qu'il est important pour nous que ce soit une belle fête populaire", a ajouté Tony Estanguet. "Marseille a été fondée par des Grecs venus de Phocée il y a 2.600 ans: en demandant d'accueillir la flamme sur nos rives, nous voulions renouer avec cette grande histoire de partage, de fraternité, de diversité et de solidarité", a salué le maire DVG de Marseille Benoît Payan, cité dans un communiqué.

Messi laisse la porte ouverte pour l'Albiceleste Image: KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT Le champion du monde Lionel Messi laisse toujours ouvert son avenir au sein de l'équipe d'Argentine. Une participation à la Coupe du monde 2026 à l'âge de 40 ans reste toutefois très improbable. "Je ne sais pas", a répondu le septuple Ballon d'or dans une interview au quotidien sportif argentin lorsqu'on lui a demandé s'il participerait à la Copa America 2024 et à la Coupe du monde. La phase finale du Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique semble "très éloignée". En décembre dernier, l'attaquant de 35 ans a couronné sa brillante carrière par un titre de champion du monde au Qatar. Lors de son retour en Argentine, des millions de fans ont célébré l'Albiceleste. "Je vais rester encore un peu, il faut en profiter", avait alors déclaré Messi. En attendant, Lionel Messi espère que l'entraîneur national Lionel Scaloni, qui négocie actuellement avec la Fédération argentine, poursuivra l'aventure: "C'est une personne très importante pour l'équipe nationale et poursuivre ce processus de développement serait spectaculaire."

Kyrgios plaide coupable mais échappe à une condamnation Image: KEYSTONE/AP/Mick Tsikas Nick Kyrgios a échappé à une condamnation après avoir plaidé coupable vendredi d'avoir agressé son ex-compagne, dans ce qu'un tribunal de Canberra a qualifié d'"unique geste stupide". L'accusation d'agression qui visait l'Australien de 27 ans a été rejetée par la cour. Présent à l'audience, le finaliste de Wimbledon 2022 a admis avoir agressé son ex-compagne Chiara Passari le 10 janvier 2021, en la poussant au sol après une vive dispute. Il l'aurait poussée au moment où cette dernière l'empêchait de quitter son appartement de Canberra. Mme Passari a déposé plainte 10 mois plus tard, après leur séparation, ont rapporté des avocats. Dans une déclaration lue à l'audience, elle dit avoir subi un grave traumatisme du fait de l'incident, une importante perte de poids, et être restée alitée nuit et jour, incapable de dormir. Les avocats de Nick Kyrgios avaient auparavant indiqué que leur client chercherait à obtenir un abandon des poursuites en raison de problèmes liés à sa santé mentale, expliquant qu'il s'agissait d'un incident isolé et ne correspondant pas à son tempérament. Des progrès Le psychologue Sam Borenstein a expliqué au tribunal que Kyrgios souffrait d'une dépression grave et récurrente, causant notamment des pensées autodestructrices, des insomnies, une agitation et un sentiment de culpabilité. Selon M. Borenstein, la star du tennis a eu notamment recours à l'alcool pour faire face à la situation, mais fait désormais des progrès dans la gestion de sa santé mentale. "Au moment où nous parlons, sa santé mentale s'est améliorée de manière significative", a déclaré le psychologue. La juge Beth Campbell a finalement prononcé un non-lieu, déclarant que Kyrgios avait mal agi mais que l'infraction n'avait pas été planifiée ou préméditée et qu'il s'agissait d'un "unique geste stupide" commis par un jeune homme tentant de se sortir d'une situation tendue. Santé mentale Nick Kyrgios est arrivé en béquilles dans le tribunal de la capitale australienne, victime d'une blessure au genou l'ayant contraint à déclarer forfait à l'Open d'Australie de janvier. Il était accompagné de sa compagne Costeen Hatzi et de sa mère Norlaila. L'actuel no 20 mondial ne s'est pas exprimé auprès des journalistes alors qu'il se dirigeait vers le tribunal. Connu pour son jeu spectaculaire et ses accès de colère sur les courts, il a fait état publiquement de son combat contre la dépression et les répercussions de sa célébrité mondiale. En octobre 2022, alors que Kyrgios prenait part au tournoi du Japon, l'audience avait été reportée pour permettre une évaluation de sa santé mentale. "Il n'y a que peu de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures nécessaires pour y faire face en dehors du court", avait alors dit l'Australien.

Stan Wawrinka: "Une chance qui s'offre à moi" Stan Wawrinka affrontera Alexander Zverev en Coupe Davis. Le Vaudois se dit prêt et impatient d'en découdre. Un triple vainqueur en Grand Chelem ne passe jamais inaperçu. A Trèves où il effectuera vendredi son grand retour en Coupe Davis après plus de sept ans d'absence, Stan Wawrinka s'est prêté de bonne grâce au jeu des selfies auprès des bénévoles de la rencontre qui voulaient immortaliser à leurs côtés l'homme capable de battre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans des finales de Grand Chelem. Une telle ferveur rappelle combien la carrière de Stan Wawrinka demeure exceptionnelle. Une carrière qu'il prolonge a 37 ans bien passés pour, dans un premier temps, regagner un titre. "Oui, l'objectif premier est de remporter à nouveau un tournoi, dit-il. Cela fait si longtemps que je n'ai pas connu ce bonheur." Depuis le printemps 2017 et sa deuxième victoire au Geneva Open pour être précis. -Stan Wawrinka, pourquoi ce retour en Coupe Davis après une si longue absence? "J'ai grandi en rêvant de disputer la Coupe Davis. Aujourd'hui, ma carrière est proche de la fin et je voulais vraiment rejouer cette épreuve. Je suis très heureux d'être à Trèves. J'ai le sentiment que je peux aider l'équipe. Vous savez, je nourris toujours la même passion, le même amour pour le tennis. Je continue tant que je suis convaincu d'avoir le niveau pour battre le joueur qui se trouve de l'autre côté du filet." -Défier Alexander Zverev devant son public: on peut dire que vous allez être servi pour votre retour en Coupe Davis... "Malgré le mauvais format actuel de la Coupe Davis, je me dis que ce match contre Alexander Zverev chez lui dans un stade comble avec aussi des fans de l'équipe de Suisse est une chance qui s'offre à moi, que je dois saisir. Encore une fois, j'ai grandi avec ces ambiances de Coupe Davis qui sont si souvent uniques. Vivre de telles émotions n'a pas de prix. Ce match s'annonce très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de problèmes lors de mes matches contre Alexander pour quatre défaites en quatre rencontres. Il revient lui aussi d'une grosse blessure. Je me suis entraîné avec lui le mois dernier en Australie. Je peux vous assurer qu'il tape à nouveau très bien dans la balle. Je m'attends à une grande bataille et j'espère marquer le point de la victoire." -Comment voyez-vous cette rencontre contre l'Allemagne? "L'Allemagne est légèrement favorite sur le papier. Mais je veux croire que les cinq rencontres sont ouvertes. Cela peut basculer des deux côtés, du nôtre il convient de l'espérer. Vendredi, Marc-Andrea (ndlr: Hüsler) peut ainsi battre Oscar Otte, mais l'Allemand est vraiment un adversaire très "compliqué" à jouer." -Faut-il s'inquiéter pour votre niveau de jeu si l'on sait que vous n'avez plus joué depuis le 16 janvier? "Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Je suis dans le bon rythme. J'ai juste besoin de jouer et de gagner des matches. J'espère le faire ce week-end. Ici, les conditions de jeu nous permettent de jouer en fond de court mais il faudra se montrer agressif. Cela peut donner de grands matches."