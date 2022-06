Wicky nouveau coach d'YB ++ L'Argentine balaie l'Italie

National League: Joakim Nordström pour deux ans à Davos Image: KEYSTONE/AP/Henrik Montgomery Le HC Davos a engagé pour deux ans l'attaquant suédois Joakim Nordström (30 ans), qui évoluait au CSKA Moscou. Le club grison a ainsi désormais un contingent complet de six étrangers. Nordström a disputé 490 matches de NHL et a participé à la conquête de la Coupe Stanley avec les Chicago Blackhawks en 2015. Son palmarès fait aussi état d'un titre de champion du monde avec la Suède en 2017 et de la Coupe Gagarine - le trophée qui récompense le club vainqueur en KHL - remportée voici quelques semaines. L'attaquant a participé aux Jeux olympiques de Pékin et aux Mondiaux en Finlande avec sa sélection lors de la saison écoulée. Il peut être aligné comme centre ou ailier.

Christian Dubé prolonge son contrat avec Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Christian Dubé a prolongé son contrat d'entraîneur et de directeur sportif de Fribourg-Gottéron jusqu'au terme de la saison 2024/25. Le club peut ainsi planifier son développement à long terme. Dubé (45 ans) est arrivé à Fribourg comme attaquant lors de la saison 2011/2012. Après la fin de sa carrière sur la glace, il est devenu directeur sportif en 2015/2016. Il assume aussi la fonction d'entraîneur depuis octobre 2019. Son précédent contrat arrivait à échéance en 2023. Au cours des dernières saisons, Dubé a prouvé qu’il est tout à fait possible de maîtriser avec succès le double rôle de directeur sportif du club et de coach principal de la première équipe. Le Canadien a réussi à faire progresser constamment l’équipe fanion de Fribourg-Gottéron, à intégrer des jeunes joueurs formés au club et à en faire l’une des formations les plus performantes de la National League. Les Fribourgeois ont atteint les demi-finales des play-off lors de la saison écoulée.

Super League: Raphaël Wicky entraîneur des Young Boys Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Raphaël Wicky est le nouvel entraîneur des Young Boys. Agé de 45 ans, le Valaisan revient en Suisse après une expérience mitigée aux Etats-Unis. Responsable de la sélection américaine des M17, Raphaël Wicky a dirigé de décembre 2919 jusqu'à septembre 2021 le Chicago Fire, l'actuel club de Xherdan Shaqiri, sans parvenir à le hisser en play-off. International à 75 reprises, le Valaisan avait également entraîné le FC Bâle en 2017/2018, pour une saison contrastée marquée à la fois par la perte du titre national et par une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Raphaël Wicky succède aux Young Boys à Matteo Vanetta, qui avait assuré l'intérim après le départ de David Wagner. L'ancien joueur du FC Sion se retrouve à la tête d'un club qui n'a pris que la troisième place du championnat après avoir enlevé quatre titres consécutifs. La durée de son contrat n'a pas été communiquée.

Les Rangers battent le double tenant du titre Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Grâce à un doublé du Tchèque Filip Chytil dans le 2e tiers, les Rangers ont entamé de la plus belle des manières la finale de la Conférence Est. Par une victoire contre le double tenant du titre. Dans son antre du Madison Square Garden, New York a battu 6-2 Tampa Bay. Deux jours après avoir arraché leur qualification face à Carolina dans un septième match disputé à l'extérieur, les Rangers ont marché sur un adversaire qui restait à la fois sur six victoires de rang mais qui n'avait plus joué depuis le 23 mai. Une fois de plus, Igor Shesterkin a tenu un rôle déterminant. Le portier des Rangers a réussi 37 arrêts pour cueillir une huitième victoire lors de ses onze derniers matches. L'acte II de cette série se déroulera vendredi toujours au Madison Square Garden.

Le derby scandinave pour Casper Ruud Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Double vainqueur du Geneva Open, Casper Ruud disputera les demi-finales de Roland-Garros. Le no 8 mondial a enlevé l'improbable derby scandinave qui l'a opposé à Holger Rune (ATP 40). Le Norvégien s'est imposé 6-1 4-6 7-6 (7/2) 6-3 devant le teenager danois dans l'ultime session de nuit de la quinzaine. Il sera opposé vendredi à Marin Cilic (ATP 23). Casper Ruud n'avait encore jamais dépassé le stade des huitièmes de finale dans un tournoi du Grand Chelem avant cette édition des Internationaux de France. Face à Hoger Rune, le Norvégien a fait parler sa régularité avec 55 coups gagnants contre 24 fautes directes. Il a conclu après 3h14' d'un match qui s'est achevé au-delà de minuit et demi. "J'ai bien commencé le match, mais Holger a élevé son niveau de jeu, il est revenu et ça a été dur jusqu'au bout, explique Casper Ruud. Je l'avais rencontré trois fois pour trois victoires et il progresse. Il est devenu imprévisible, il n'a peur de rien et il va être dangereux à l'avenir."

L'Argentine de Messi bat l'Italie 3-0 à Wembley Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein L'Argentine a battu l'Italie 3-0 à Wembley, dans la "Finalissima" entre les sélections championnes d'Amérique du Sud et d'Europe. Les buts ont été marqués par Lautaro Martinez et Paulo Dybala, parfaitement servis par Leo Messi, et Angel di Maria. Messi, déchaîné et auteur de deux passes décisives, a semé la zizanie dans la défense italienne où le vétéran Giorgio Chiellini, 37 ans, est resté au vestiaire à la mi-temps, après avoir honoré sa 117e et dernière sélection internationale.

L'Ukraine se qualifie pour la finale de barrages Image: KEYSTONE/AP/Scott Heppell L'Ukraine s'est qualifiée pour la finale de barrages de qualification au Mondial 2022 en battant l'Ecosse (3-1) à Glasgow. Elle affrontera le pays de Galles dimanche pour un billet pour le Qatar. Largement dominateurs, les Ukrainiens ont pris les devants par Yarmolenko (33e) et Yaremchuk (49e) et ont scellé le sort du match dans le temps additionnel par Dovbyk. L'Ecosse avait réduit l'écart à dix minutes de la fin par McGregor.

Première demi-finale à Paris pour Cilic, à 33 ans Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Le Croate Marin Cilic, ex-no 3 mondial aujourd'hui 23e, s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales de Roland-Garros. Il a battu Andrey Rublev (ATP 7) en cinq sets. Cilic, lauréat de l'US Open 2014, s'est imposé face au Russe 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 (10/2) mercredi. Il devient ainsi le cinquième joueur en activité à avoir atteint le dernier carré dans les quatre tournois du Grand Chelem, avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray, les membres du "Big 4". Il est le premier joueur croate à réussir une telle performance. Après avoir écrabouillé le no 2 mondial Daniil Medvedev au tour précédent, le grand Croate (1m98) a frappé 88 coups gagnants, dont 33 aces (pour 71 fautes directes), pour s'imposer au bout du tout premier super tie-break (en dix points) disputé sur le Central de Roland-Garros, après 4h10' de match. Pour une place en finale, Cilic (33 ans) affrontera le Norvégien Casper Ruud (8e) ou le jeune Danois Holger Rune, 40e mondial à 19 ans. L'autre demi-finale opposera vendredi Rafael Nadal, treize fois sacré sur la terre battue parisienne et tombeur de Novak Djokovic dans un choc mémorable achevé dans la nuit de mardi à mercredi, au no 3 mondial Alexander Zverev.

"Les choses auraient pu être mieux organisées" (Darmanin) Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias "Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées" lors de la finale de la Ligue des Champions émaillée samedi de nombreux incidents au Stade de France, a reconnu mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, auditionné par la commission des lois du Sénat. "Il est évident que cette fête du sport a été gâchée", a-t-il ajouté. "Et nous regrettons très sincèrement les débordements parfois inacceptables qui ont eu lieu", a encore dit le ministre, sous le feu des critiques après ses déclarations sur le nombre de faux billets. "C'est l'événement qui a mobilisé le plus de policiers et de gendarmes depuis que je suis ministre de l'Intérieur", a encore dit M. Darmanin, rejetant toute critique sur le nombre de forces de l'ordre présentes: "il y avait très largement assez d'effectifs de police". "Plusieurs billets ont été dupliqués des centaines de fois", a-t-il aussi déclaré, évoquant le cas d'un ticket dupliqué "744 fois". Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra incriminent depuis samedi soir les supporters britanniques, estimant qu'ils sont en grande partie responsables des incidents, avec une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets". "Mensonge gravissime" Pour autant, les chiffres avancés par le gouvernement français restent très critiqués, en Angleterre comme en France. Selon Gérald Darmanin, "30'000 à 40'000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés". Cette situation a, selon les autorités, entraîné près du Stade de France un engorgement massif, des débordements et une intervention des forces de l'ordre. Un "mensonge gravissime", a dénoncé mercredi Marine Le Pen, estimant que Gérald Darmanin "devrait de lui-même considérer qu'il doit partir".

Les matches masculins "ont plus d'attrait", estime Mauresmo Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Dans la programmation du tournoi, la nouvelle directrice de Roland-Garros Amélie Mauresmo a défendu la mise en avant des matches masculins par le plus grand "attrait" qu'il présentaient. "A notre ère, et en tant que femme, aussi en tant qu'ancienne joueuse, je ne me sens pas mal ou je ne trouve pas ça injuste de dire qu'actuellement il y a plus d'attrait pour les matchs masculins", a déclaré l'ex-no 1 mondiale. "Mon objectif, lorsque j'ai commencé la programmation au jour le jour, c'était d'essayer de voir, et depuis les premiers tours, lorsque le tableau est tombé, quels seraient les matchs du tableau féminin qui pourraient être présentés en session de nuit. Vous voyez les oppositions, les confrontations ou les stars que l'on pouvait identifier comme étant en session de nuit", a-t-elle détaillé. "Je l'admets, il a été difficile de trouver le match de la journée (dans le tableau féminin) plus qu'une seule fois", a-t-elle reconnu en allusion au seul match féminin sur les dix sessions nocturnes de la quinzaine, le 2e tour entre la no 1 française Alizé Cornet et la lauréate 2017 Jelena Ostapenko. "Comme on n'a qu'un seul match en session de nuit, c'est difficile de faire ce choix", a-t-elle ajouté en prenant l'exemple de l'US Open où généralement la session nocturne présente un match féminin et un match masculin. Quoi qu'il en soit, la directrice du tournoi assume la programmation et le manque de représentation féminine en soirée. "Ce n'est pas un regret au vu des confrontations que l'on avait et de ce que l'on voulait présenter aussi à des spectateurs qui viennent avec un match unique", a-t-elle affirmé.

Iga Swiatek fonce en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus La no 1 mondiale Iga Swiatek s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales de Roland-Garros en éliminant l'Américaine Jessica Pegula (11e), 6-3 6-2. La Polonaise enchaîne ensuite son 33e succès de rang et s'installe seule sur le podium des joueuses les plus longtemps invincibles du 21e siècle, derrière les soeurs Williams (Venus 35, Serena 34). Au prochain tour, la lauréate du Grand Chelem parisien en 2020, dernière membre du top 10 féminin encore en lice cette année affrontera la Russe Daria Kastakina, 20e mondiale.

Roland-Garros: Kasatkina remporte le duel entre Russes La joie de Daria Kasatkina Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Daria Kasatkina (WTA 20) s'est qualifiée pour sa première demi-finale en Grand Chelem. A Roland-Garros, la Russe a battu sa compatriote Veronika Kudermetova (WTA 29) 6-4 7-6 (7/5). La Russe âgée de 25 ans n'a ainsi toujours pas perdu un set dans le tournoi parisien. Elle est par ailleurs la joueuse qui a lâché le moins de jeux jusqu'à maintenant. Pour atteindre les quarts, elle n'en avait cédé que quatorze. Seules Dinara Safina en 2009 (cinq), Serena Williams (dix en 2013) et Mary Pierce (treize en 2000) avait fait mieux. Et toutes s'étaient ensuite hissées au minimum en finale. Tension pour conclure Cette fois face à Kudermetova, ce fut un peu plus (dix jeux concédés), mais malgré une certaine tension au moment de conclure - elle a perdu son service alors qu'elle servait pour le match, avant de l'emporter à sa sixième balle de match -, elle a su garder la tête froide. "Restez calme, tout va bien" a-t-elle lancé à son clan à la fin du match, même si elle a reconnu que la partie avait été "rude pour les nerfs et très serrée". Ancienne lauréate du tournoi juniors à la Porte d'Auteuil en 2014, Kasatkina avait déjà atteint par deux fois les quarts en Majeur sur le circuit senior, dont notamment en 2018 dans le tournoi parisien. Période noire Cette année-là, elle avait atteint son meilleur classement (dixième), avant de marquer le pas et de traverser ce qu'elle-même a qualifié de "période noire" qui l'a fait songer un temps à arrêter sa carrière, à seulement 21 ans. Mais depuis un an, elle revient petit à petit au premier plan: 72e début 2021, elle est actuellement au 20e rang mondial. Elle a effectué un bon début de saison, avec 22 victoires depuis le début de l'année (5e meilleure performance), et avait atteint les demi-finales à Rome.

National League: Dean Kukan signe aux Zurich Lions Dean Kukan durant le quart de finale des Mondiaux perdu contre les Etats-Unis Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Dean Kukan (28 ans) revient aux Zurich Lions, son club formateur. Le défenseur a signé un contrat de cinq ans. Il retrouve les patinoires suisses après quatre ans en Suède et sept en Amérique du Nord. Kukan a récemment disputé les Mondiaux en Finlande avec l'équipe de Suisse. En huit matches, il y a inscrit deux buts et donné quatre assists. Les Lions ont aussi recruté le gardien tchèque Simon Hrudec (30 ans), en provenance d'Avangard Omsk en KHL. Il formera le trio de portiers des Zurichois avec Ludovic Waeber et Jeffrey Meier.

Manchester United: Paul Pogba quitte le club libre à fin juin Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Paul Pogba quitte Manchester United, a annoncé le club anglais. Les Red Devils laissent filer gratuitement le champion du monde français 2018, en fin de contrat à Old Trafford. Pogba (29 ans) pourrait rebondir à la Juventus, son ancien club, ou bien au Paris Saint-Germain. "Le club peut annoncer que Paul Pogba va quitter Manchester United à la fin juin, à l'expiration de son contrat", ont écrit les Red Devils. Selon les médias italiens, Pogba aurait donné son accord pour revenir à la Juve en acceptant de baisser son salaire pour retrouver la "Vieille dame", l'équipe où il a vécu ses plus belles années en club (2012-2016) avec notamment quatre titres de champion et une finale de Ligue des champions. La Gazzetta dello Sport évoque la possibilité que le Français utilise la sortie le 17 juin d'un documentaire qui lui est consacré ("Pogmentary") sur Amazon Prime Video pour officialiser sa décision. Passage décevant Revenu à Old Trafford à l'été 2016 pour plus de 110 millions d'euros, un montant record à l'époque, Pogba a globalement déçu à United, n'affichant son indéniable talent que par éclipses. La saison 2016-2017 avait pourtant été prometteuse, avec une victoire en Coupe de la Ligue et en Ligue Europa, mais il n'a pu enrayer ensuite le déclin des Red Devils, sevrés de trophée depuis. Il avait rejoint Manchester à 16 ans, en provenance du Havre, faisant ses débuts en 2012 avec l'équipe première, sous les ordres d'Alex Ferguson, avant de se mettre à dos l'ombrageux manager en partant pour l'Italie, déjà sans indemnité de transfert. Ses relations avec ses entraîneurs en Angleterre ont souvent été compliquées, voire parfois orageuses avec José Mourinho. Blessures Ole Gunnar Solskjaer, qui lui avait succédé, avait semblé, un temps, arriver à trouver le moyen de tirer le meilleur de lui au cours d'une saison 2019-2020 compliquée par les blessures, mais achevée à une belle 3e place en championnat, grâce à sa bonne entente avec Bruno Fernandes. La saison suivante, United avait même fini dauphin, à 12 points tout de même, de Manchester City et atteint la finale de la Ligue Europa Mais, en dépit d'un recrutement ambitieux avec son compatriote Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, la dernière saison de Pogba à Old Trafford a été très décevante avec une 6e place finale.