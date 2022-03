Wimbledon hésite avec les Russes +++ La Suisse aux Beijer Games

Roman Bürki tente lui aussi l'aventure américaine Image: KEYSTONE/EPA GETTY IMAGES POOL Comme Xherdan Shaqiri, Roman Bürki tente l'aventure aux Etats-Unis. Le portier bernois de 31 ans évoluera à Saint-Louis City, le nouveau club de la MLS qui disputera sa première saison en 2023. Barré par Gregor Kobel à Dortmund, Roman Bürki n'a pas joué le moindre match depuis le 22 mai dernier. Son contrat qui le liait avec le BVB jusqu'au 30 juin 2023 sera résilié à la fin de la saison. Avant de débuter sous ses nouvelles couleurs en février prochain, il aura ainsi traversé un long tunnel de plus de vingt mois sans disputer la moindre rencontre officielle. Ancien portier des Young Boys et des Grasshoppers, Roman Bürki a rejoint Dortmund en 2015 après une première saison en Bundesliga sous les couleurs du SC Fribourg. Avec Dortmund, il a remporté à deux reprises la Coupe d'Allemagne. Roman Bürki compte 9 sélections en équipe de Suisse. Après la Coupe du monde 2018, le Bernois avait mis volontairement un terme à sa carrière internationale.

"Ce n'est que le début", prévient Marco Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati "Je suis encore jeune et j'ai encore quelques années devant moi", a indiqué Marco Odermatt, vainqueur à 24 ans du classement général de la Coupe du monde à Courchevel, après une 2e place en descente. Q: Après une large domination, vous remportez officiellement aujourd'hui le classement général de la Coupe du monde... M.O: "Pour moi c'était déjà plus ou moins plié après Kranjska Gora (Slovénie, la semaine dernière). C'était encore théoriquement possible de me faire dépasser par (Aleksander Aamodt) Kilde mais pas réaliste. C'est génial que j'aie encore réussi un super résultat en descente, même s'il y a deux sentiments un peu mitigés, car j'aurais bien aidé un peu Beat (Feuz) aujourd'hui pour le globe de descente (remporté par Kilde)." Que représente ce trophée? M.O.: "Ce gros globe, c'est un magnifique sentiment, il était dans l'air depuis quelques semaines mais là je suis content. Mais il reste des courses, il faut encore que je reste concentré. J'espère que ce n'est que le début de quelque chose, pas la fin. Je suis encore jeune et j'ai encore quelques années devant moi." Comment expliquez-vous vos progrès en descente? M.O.: "Je n'ai pas changé grand chose au niveau corporel. Je ne parviens pas vraiment à expliquer mes progrès en descente, on a toujours continué à bosser. J'ai appris vite et aussi grâce à Beat (Feuz), c'est pour ça que j'aurais voulu l'aider aujourd'hui... Avant le départ, j'ai vu les courses de Kilde et Feuz, j'ai encore vite demandé au kiné avant de m'élancer et il m'a confirmé qu'ils étaient toujours premier et deuxième. On avait déjà discuté du fait que je devais me classer entre les deux (pour permettre à Feuz de dépasser Kilde au classement de la descente). C'était joli de les dépasser tous les deux mais aussi dommage au final."

Russes et non-vaccinés sont les bienvenus... "pour l'instant" Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Les joueurs non-vaccinés contre le Covid, dont le tenant du titre Novak Djokovic, et les joueurs russes et bélarusses, dont Daniil Medvedev, sont les bienvenus à Roland-Garros... "pour l'instant". "On impose une stricte neutralité aux joueurs russes, bélarusses (...) Nous restons sur le principe de l'ensemble des ministères des Sports de l'Union européenne et de tous les pays clés qui nous environnent", a déclaré la directrice générale de la Fédération française (FFT) Amélie Oudéa-Castéra en conférence de presse. ^Le tournoi se déroulera du 22 mai au 5 juin. "On ne bannit un athlète individuel que s'il a été sélectionné par son pays. C'est le cadre, on s'y tient", a-t-elle ajouté. "Pour l'instant", a cependant insisté le président de la FFT Gilles Moretton. Wimbledon pourrait demander aux joueurs et joueuses russes voulant participer au Majeur sur gazon de critiquer officiellement le président russe Vladimir Poutine pour l'intervention militaire en Ukraine. "A ce stade, nous n'avons pas l'intention d'entrer dans le détail des situations personnelles individuelles dont on sait en plus qu'elles peuvent être extraordinairement dépendantes des situations familiales vécues par les uns et les autres", a assuré Amélie Oudéa-Castéra. Indicateurs au vert Du côté des restrictions sanitaires liées au Covid, "les indicateurs sont au vert pour avoir un Roland-Garros pleine puissance", s'est félicité Moretton. Du coup, Djokovic est attendu à Paris où le pass vaccinal a été levé. "On a appris à être extrêmement prudent, a tempéré Oudéa-Castéra. On voit que de mois en mois les choses peuvent évoluer. Dans un scenario archi-catastrophique, il y a toujours une manière de reconstituer les bulles sanitaires. Anticipation au mieux de ce qu'on peut, vigilance, pragmatisme et le but n'est évidemment pas de renvoyer chez eux des joueurs qui arriveraient pour jouer." "Notre objectif est d'avoir le meilleur plateau possible", a déclaré la directrice du tournoi Amélie Mauresmo tout en rappelant être prête "à respecter ce qui va être mis en place" dans le pays d'un point de vue sanitaire. "Tout cela est très évolutif, on prend les choses sans trop d'excitation ni de déception. On essaye de rester dans quelque chose de neutre. On se concentre sur la préparation de l'événement. Le plateau sportif on l'aura un peu plus tard", le 11 avril, a-t-elle souligné.

La Suisse aux Beijer Games avant le Mondial Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse disputera encore neuf matches de préparation en vue du Mondial de Helsinki (13 au 29 mai). Elle participera notamment pour la première fois aux Beijer Hockey Games, en Finlande et en Suède. A cette occasion, la sélection de Patrick Fischer sera opposée aux deux pays hôtes ainsi qu'à la République tchèque, du 5 au 8 mai, à Tampere et Stockholm, annonce mercredi la Fédération suisse. Selon Lars Weibel, le directeur des équipes nationales, "cette invitation aux Beijer Games est un grand honneur". La Suisse jouera du reste encore quatre autres tournois avec ces trois grandes équipes ces deux prochaines années, profitant de l'exclusion de la Russie. Mais le coup d'envoi des matches de préparation sera donné le week-end de Pâques, avec deux matches contre la France les 15 et 17 avril. Les 21 et 23 avril, les Suisses joueront deux fois contre l'Allemagne, avant encore de se mesurer deux fois à la Lettonie, le 30 avril et le 1er mai. Les lieux et les horaires de toutes ces rencontres seront communiqués ultérieurement. Le premier match de la Suisse au Championnat du monde l'opposera à l'Italie, le 14 mai.

Joana Haehlen devancée seulement par Mikaela Shiffrin Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin, de retour au sommet, a empêché de justesse la Bernoise Joana Haehlen (2e) de décrocher un premier succès en Coupe du monde lors de la descente de Courchevel (FRA). L'Américaine s'est imposée avec 0''10 d'avance sur Haehlen et sur l'Autrichienne Christine Scheyer, 2es ex aequo lors de ces finales de Coupe du monde. L'Obwaldienne Michelle Gisin finit au pied du podium (4e à 0''14), au terme d'une course extrêmement serrée, juste devant Lara Gut-Behrami, 5e à 0''16 de la gagnante. La Tesssinoise, de retour sur le circuit après dix jours de pause, était souriante à l'arrivée malgré ce podium "manqué". La fête pour Haehlen Avec ce 74e succès en Coupe du monde, son 3e en descente, Shiffrin a fait un grand pas vers la conquête du globe de cristal du général. A trois courses de la fin, elle compte 156 points d'avance sur la Slovaque Petra Vlhova, qui n'a pas marqué de point mercredi. Pour Joana Haehlen, c'est la fête, à 29 ans. Ses meilleurs résultats en Coupe du monde étaient jusqu'alors deux deuxièmes places, en descente et en super-G, en 2020. "C'est pour moi une grande satisfaction. J'ai certes manqué la victoire de peu, mais c'est aussi très serré derrière moi", a observé l'ex-double médaillée aux Mondiaux juniors, il y a plus de dix ans. La championne olympique Corinne Suter, qui conservait un petit espoir de remporter le petit globe de la discipline, doit déchanter après sa 19e place. Le globe revient à l'Italienne Sofia Goggia (12e). Ce sacre, le troisième dans la spécialité pour Goggia, est dans la logique des choses pour la Transalpine. Elle avait remporté les quatre premières descentes de la saison avant de se blesser au genou gauche lors du super-G de Cortina en janvier.

National League: Praplan quitte Berne pour Genève-Servette Vincent Praplan ne portera plus le maillot du CP Berne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Vincent Praplan (27 ans) quitte le CP Berne. L'attaquant international valaisan a signé un contrat avec Genève-Servette jusqu'en 2025. Praplan a joué 367 matches en National League. Il a marqué 85 buts et accumulé 211 points. Le Valaisan a également participé à trois championnats du monde et aux Jeux olympiques 2018 à Pyeongchang avec l'équipe de Suisse.

Feuz manque de peu le "5 à la suite", gros globe pour Odermatt Beat Feuz vaillant mais battu par Aleksander Kilde pour le petit globe de descente. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Pour un rien, Aleksander Kilde a gâché la fête de Beat Feuz à Courchevel. Le Norvégien a fini 4e de la descente des finales de Coupe du monde, ravissant au Bernois le petit globe de la spécialité. Aleksander Aamodt Kilde est arrivé juste derrière Feuz, 3e de cette descente. Les points rattrapés par le Bernois ne lui ont pas suffi pour passer devant le Scandinave au classement de la descente, que Kilde remporte avec 620 points, contre 607 à son rival alémanique. Le champion olympique de la spécialité en restera donc à quatre succès d'affilée au général de la descente. Pas de quoi en faire une maladie pour lui, qui a décroché mercredi son 47e podium en descente. Mais Feuz a manqué l'exploit historique de devenir le premier homme couronné cinq fois de suite en descente. La victoire mercredi est revenue à l'Autrichien Vincent Kriechmayr, sa deuxième cette saison après Wengen. Il a devancé de 0''34 le prodige nidwaldien Marco Odermatt - qui remporte officiellement le gros globe du général de la Coupe du monde - et Feuz de 0''54. Feuz s'en remettra Sur cette piste qui accueillera les Mondiaux l'an prochain, les deux chefs de file du ski suisse ont marqué des points. "J'ai encore le super-G de demain (jeudi) au programme, puis je me reposerai et tout repartira de zéro l'an prochain", a dit Beat Feuz (35 ans) au micro de la RTS, laissant encore clairement entendre qu'il poursuivra sa carrière. Sa déception de ne pas avoir gagné un 5e globe d'affilée de la spécialité était perceptible mais Feuz gardait toute sa placidité et sa fierté au sortir d'une formidable saison. Mercredi encore, il a pris tous les risques mais n'a pu éviter les imperfections qui lui ont sans doute coûté la victoire. Marco Odermatt se montrait ravi d'avoir officialisé par sa 2e place - et la 4e de Kilde - sa victoire au général de la Coupe du monde. C'était acquis à 99,9% avant la course, Kilde ne devant pas s'aligner au slalom à Courchevel, c'est désormais officiel. Le phénomène de Suisse centrale, champion olympique de géant en Chine en février, devient le premier Suisse depuis Carlo Janka en 2010 à décrocher le gros globe de cristal.

Odermatt remporte officiellement le gros globe Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati C'était attendu à 99,9%, c'est désormais officiel: Marco Odermatt remporte le classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien ne peut plus être rejoint. Alors de la descente des finales de Courchevel suivait son cours mercredi, Odermatt pointait au 2e rang vers 10h45 après le passage d'une vingtaine de concurrents, tandis que son dernier rival théorique pour le gros globe, Aleksander Aamodt Kilde, était 4e. Or, avant cette course, le Norvégien comptait 329 points de retard sur Odermatt au général. Après cette descente, il ne restera que trois épreuves à disputer (soit 300 points en jeu). Touché à un genou, Kilde avait déjà laissé entendre qu'il ne s'alignerait pas au slalom restant à disputer, mais la confirmation formelle du sacre d'Odermatt est désormais acquise avant même ce slalom. A 24 ans, sacré champion olympique de slalom géant en Chine le mois dernier, Odermatt rapporte à la Suisse son premier gros globe masculin depuis Carlo Janka en 2010.

Le NUC en finale sans jouer, Covid oblige Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le NUC est qualifié pour la finale des play-off de LNA sans devoir jouer un 4e match. Quatre joueuses de l'équipe neuchâteloise ont été placées en isolement à cause du Covid, si bien que le NUC gagne sa demi-finale 2 victoires à 1 contre Guin, la série étant arrêtée précocement. En vertu du règlement, dans le cas d'espèce, la série se joue exceptionnellement au "meilleur des 3" et non plus en "best of 5", si bien que le score acquis jusqu'à présent (2-1) est validé définitivement. La règle prévoit qu'en cas de mesures de quarantaine ou d'isolement entre le 13 et le 16 mars, la série soit raccourcie, rappelle mecredi Swiss Volley. Ce point avait été accepté par les équipes avant les play-off. Le NUC affrontera Aesch-Pfeffingen en finale.

60 points aussi pour Kyrie Irving Image: KEYSTONE/AP/Phelan M. Ebenhack Moins de 24 heures après les 60 points marqués par Karl-Anthony Towns, Kyrie Irving a égalé ce record de la saison. Il a signé cet exploit lors de l'écrasante victoire de Brooklyn à Orlando (150-108). Peut-être parce qu'il n'a le droit de jouer qu'un match sur deux, toujours empêché à New York car non vacciné, et que ça le frustre autant qu'à son équipe, qui a besoin de lui dans la dernière ligne droite avant les play-offs, Kyrie Irving s'est dit qu'il allait mettre les bouchées doubles en Floride. Les chiffres sont étourdissants, surtout ceux de la première période, bouclée avec 41 points dans la musette, à 14 sur 19 au tir dont 6 sur 7 à 3 points. Il a levé le pied ensuite et une fois les 60 unités atteintes au début du dernier quart-temps, il a rejoint le banc sans demander à rester plus longtemps sur le parquet, malgré les "We want Kyrie!" ("On veut Kyrie!") scandés par les spectateurs.

Une nouvelle démonstration de Roman Josi Image: KEYSTONE/FR170793 AP On n'arrête plus Roman Josi ! Après ses deux buts et ses deux assists de dimanche face à Minnesota, le Bernois a comptabilisé trois points de plus lors du succès 4-1 de Nashville devant Pittsburgh. Auteur de trois assists contre l'équipe de Sidney Crosby, Roman Josi est devenu le meilleur compteur suisse de l'histoire en saison régulière avec ses 69 points. Il a signé son 18e match de la saison à plus d'un point et reste désormais sur une série de sept matches de rang avec au moins un point à son actif. On voit mal désormais comment le capitaine des Predators ne gagnera pas un deuxième Norris Trophy qui récompense le meilleur défenseur de la Ligue. Il l'avait remporté en 2020. Elu homme du match Roman Josi a mené les siens vers une victoire précieuse dans la course aux play-off. Les Predators occupent désormais la troisième place de la Central Division avec deux longueurs d'avance sur Minnesota qui compte toutefois deux matches de moins. Alex Ovechkin: un but de plus que Jaromir Jagr L'autre grand homme de la soirée fut Alex Ovechkin. Le Russe est devenu l'unique troisième meilleur compteur de l'histoire grâce à un 767e but inscrit lors du succès 4-3 de Washington devant les Islanders. Il devance désormais Jaromir Jagr d'une réussite derrière les 894 buts de Wayne Gretzky et les 801 de Gordie Howe. Timo Meier accuse désormais 11 points de retard sur Roman Josi dans la lutte pour le meilleur compteur suisse de la saison qu'il a longtemps menée. L'Appenzelois a comptabilisé un 58e point avec un assist lors de la défaite 3-2 en prolongation de San Jose face à Florida. Enfin à Vancouver, Nico Hischier est revenu aux affaires après avoir raté les trois derniers matches des Devils en raison d'une blessure au bas du corps. Sans Jonas Siegenthaler blessé à l'échauffement, New Jersey s'est incliné 6-3.

La marche était trop haute pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD Fin de parcours pour Viktorija Golubic (WTA 51) à Indian Wells ! La Zurichoise a été battue 7-6 (7/5) 6-2 en huitième de finale par Elena Rybakina (WTA 20). Viktorija Golubic a été désarmée devant l'efficacité au service de la joueuse du Kazakhstan. Même si elle fut la première à lui ravir son engagement depuis le début du tournoi, elle n'a pas vraiment trouvé la clé à la relance. Elle ne devait se procurer, ainsi, que deux balles de break sur l'ensemble de la rencontre. Malgré cette défaite, Viktorija Gilubic peut tirer un bilan positif de son séjour en Californie. Pour la première fois depuis le tournoi 250 de Melbourne au début janvier, elle a gagné deux matches de suite. Ses succès en trois sets devant Yulia Puntintseva et Jasmine Paolini peuvent remettre la quart de finaliste de Wimbledon sur les bons rails. La confirmation est attendue la semaine prochaine à Miami. Finaliste cette année à Sydbey face à la no 1 mondiale Asgleigh Barty avant de se blesser au pied à l'Open d'Australie et de contracter le Covid en février, Eleny Rybakina est, pour sa part, vraiment de retour aux affaires. Elle défiera la Grecque Maria Sakkari (WTA 6) au prochain tour.

Ligue des champions: deux succès des clubs en déplacement Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson L'Atlético Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en allant gagner 1-0 à Old Trafford contre Manchester United. Il y avait eu 1-1 au match aller. Les Colchoneros ont marqué par Renan Lodi à la 41e, bien servi par Griezmann sur l'une des rares attaques des visiteurs. Pour le reste, l'équipe de Diego Simeone s'est appuyée sur sa science défensive et aussi, évidemment, sur l'excellent gardien Oblak. Un arrêt de la tête Le portier slovène a effectué plusieurs parades décisives, confirmant une fois encore être l'un des meilleurs spécialistes à son poste. Il a en plus été accompagné par la chance sur une reprise de près d'Elanga (12e) qu'il a renvoyé... de la tête. Ralf Rangnick a eu beau aligner les forces offensives dans la dernière demi-heure, rien n'y a fait. Les clubs anglais ne seront donc pas à quatre en quarts de finale. Liverpool et Manchester City ont obtenu leur qualification la semaine dernière, alors que Chelsea est en position favorable avant le retour mercredi à Lille (2-0 à l'aller). La surprise Benfica Benfica Lisbonne a pour sa part crée une certaine surprise en allant décrocher son billet en s'imposant 1-0 à Amsterdam contre l'Ajax. Les deux équipes avaient fait 2-2 à l'aller. Dominés durant toute la partie, les Portugais ont fait le dos rond, avec une grosse discipline défensive. Leur tactique attentiste a finalement porté ses fruits face à un adversaire qui n'a pas livré le festival offensif attendu. Le Benfica marqué par Nunez sur une balle arrêtée (77e) et son seul tir cadré de la rencontre. Les Néerlandais ont beaucoup tenté, mais il leur a manqué la précision dans la dernière passe. Ils n'ont pas réussi à créer des chances de but nettes malgré toute leur volonté.

Confusion autour de l'accueil des Marseillais à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'OM déplore la confusion autour de l'accueil de ses fans jeudi à Bâle en 8e de finale retour de Conference League, avec la fermeture du parcage visiteur puis la désignation de tribunes spécifiques. Dans un communiqué publié mardi, le club marseillais a dénoncé "les informations contradictoires du FC Bâle", qui créent "un contexte d'organisation illisible, unique et dangereux". Vendredi dernier, le FCB avait annoncé "la fermeture du parcage visiteur pour le match retour au Parc St-Jacques" sur décision de la police cantonale de Bâle-Ville, "en raison des débordements en marge de OM-FCB". Jeudi soir, avant le match aller remporté 2-1 par l'OM, deux supporters marseillais avaient été interpellés et deux policiers légèrement blessés après quelques affrontements entre ultras des deux camps, quand les Bâlois étaient sortis du métro devant le Stade Vélodrome. Le calme avait été ramené en quelques minutes, mais plusieurs dizaines de fumigènes avaient été allumés dans le parcage visiteurs, où avait pris place une centaine de supporters bâlois, ainsi que dans les tribunes marseillaises. Mais alors que les Marseillais s'interrogeaient sur le sens de cette annonce - interdiction totale de déplacement? -, le FC Bâle a publié lundi après-midi de nouvelles consignes de billetterie, réservant aux visiteurs ses tribunes "B3 à B5". Interrogé dans la foulée par l'AFP pour comprendre quelle liberté d'accès était laissée aux ultras marseillais, et avec quelles mesures de sécurité, le club rhénan n'a pas répondu. "Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n'importe quel déplacement et dans n'importe quel stade d'Europe", a de son côté maintenu l'OM. "Dans les conditions actuelles, les supporters se retrouveraient livrés à eux-mêmes. Nous demandons, une énième fois, au FC Bâle d'échanger avec la police bâloise et de revoir sa position pour offrir les meilleures conditions d'accueil", ajoute le club marseillais.