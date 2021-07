Wout van Aert remporte le chrono ++ L'Allemagne quitte le terrain

Van Aert à 51,5 km/h, Küng s'est retrouvé dans le rouge Image: KEYSTONE/AP/Tim van Wichelen Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a remporté la 20e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 30,8 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion. Déception pour Stefan Küng, seulement quatrième. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), huitième de l'étape, a conservé son maillot jaune avant la dernière étape, en principe une simple formalité jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Elysées. Stefan Küng avait beaucoup misé sur ce deuxième "chrono" après sa "défaite" contre Tadej Pogacar lors du premier contre-la-montre à Laval. Mais la victoire semble le fuir sur les routes de la Grande Boucle. Au micro de France Television, Stefan Küng ne cachait pas sa déception. "Je suis déçu. Je voulais absolument gagner. J'étais archi-motivé, peut-être un peu trop. Je suis parti trop fort." Le rouleur de l'équipe Groupama-FDJ battait sa coulpe: "Je suis un spécialiste mais j'étais trop motivé. Je me suis mis dans le rouge au cours de la première partie de la course. Après le premier temps intermédiaire, ce fut une souffrance. J'ai souffert deux fois plus qu'à Laval (réd: terme du premier contre-la-montre). Küng doit déjà se tourner vers d'autres objectifs dont le "chrono" des Jeux olympiques. "C'est la vie. La prochaine sera la bonne. En tout cas, la condition est là. Les jambes ont été bonnes." Malchanceux lors du premier exercice chronométré, Stefan Bissegger a, cette fois-ci, pu se battre avec les mêmes conditions que ses adversaires. L'autre rouleur thurgovien a finalement terminé à la 5e place à 6'' de Küng. Le coureur de l'équipe EF prouve qu'il a bien passé les trois semaines du Tour et qu'il sera prêt pour jouer le rôle de locomotive avec le "quatre" dans la poursuite par équipes à Tokyo. Wout van Aert tout terrain Le contre-la-montre, sous un soleil estival dans les vignobles réputés du Libournais et de Saint-Emilion, a laissé inchangé l'ordre des dix premiers du classement général. Pogacar a fait moins bien dans le second contre-la-montre que son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard, qui s'est classé troisième de l'étape, à 32'' de van Aert. L'Equatorien Richard Carapaz a assuré sa troisième place sur le podium final. Pogacar compte 5'20'' d'avance sur Vingegaard et 7'03'' sur Carapaz, avant la dernière étape. Wout van Aert, déjà vainqueur de l'étape du Ventoux durant la deuxième semaine de course, le 7 juillet, s'est imposé pour la cinquième fois dans le Tour, mais pour la première fois dans un contre-la-montre. A Laval, le 30 juin, le Belge avait pris la 4e place du premier chrono du Tour, à 30 secondes de Pogacar. Agé de 26 ans, van Aert sera en lice pour l'or olympique dans les prochains JO à Tokyo, tant dans la course en ligne que dans le contre-la-montre. Pour boucler la distance des 30,8 kilomètres, il a roulé à la moyenne de 51,5 km/h. Il a repoussé le deuxième, le Danois Kasper Asgreen, à 21'' et Vingegaard à 32''.

Van Aert à 51,5 km/h, Küng s'est retrouvé dans le rouge Image: KEYSTONE/AP/Tim van Wichelen Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a remporté la 20e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 30,8 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion. Déception pour Stefan Küng, seulement quatrième. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), huitième de l'étape, a conservé son maillot jaune avant la dernière étape, en principe une simple formalité jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Elysées. Stefan Küng avait beaucoup misé sur ce deuxième "chrono" après sa "défaite" contre Tadej Pogacar lors du premier contre-la-montre à Laval. Mais la victoire semble le fuir sur les routes de la Grande Boucle. Au micro de France Television, Stefan Küng ne cachait pas sa déception. "Je suis déçu. Je voulais absolument gagner. J'étais archi-motivé, peut-être un peu trop. Je suis parti trop fort." Le rouleur de l'équipe Groupama-FDJ battait sa coulpe: "Je suis un spécialiste mais j'étais trop motivé. Je me suis mis dans le rouge au cours de la première partie de la course. Après le premier temps intermédiaire, ce fut une souffrance. J'ai souffert deux fois plus qu'à Laval (réd: terme du premier contre-la-montre). Küng doit déjà se tourner vers d'autres objectifs dont le "chrono" des Jeux olympiques. "C'est la vie. La prochaine sera la bonne. En tout cas, la condition est là. Les jambes ont été bonnes." Wout van Aert tout terrain Le contre-la-montre, sous un soleil estival dans les vignobles réputés du Libournais et de Saint-Emilion, a laissé inchangé l'ordre des dix premiers du classement général. Pogacar a fait moins bien dans le second contre-la-montre que son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard, qui s'est classé troisième de l'étape, à 32'' de van Aert. L'Equatorien Richard Carapaz a assuré sa troisième place sur le podium final. Pogacar compte 5'20'' d'avance sur Vingegaard et 7'03'' sur Carapaz, avant la dernière étape. Wout van Aert, déjà vainqueur de l'étape du Ventoux durant la deuxième semaine de course, le 7 juillet, s'est imposé pour la cinquième fois dans le Tour, mais pour la première fois dans un contre-la-montre. A Laval, le 30 juin, le Belge avait pris la 4e place du premier chrono du Tour, à 30 secondes de Pogacar. Agé de 26 ans, van Aert sera en lice pour l'or olympique dans les prochains JO à Tokyo, tant dans la course en ligne que dans le contre-la-montre. Pour boucler la distance des 30,8 kilomètres, il a roulé à la moyenne de 51,5 km/h. Il a repoussé le deuxième, le Danois Kasper Asgreen, à 21'' et Vingegaard à 32''.

Verstappen en pole après sa victoire dans le sprint Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné le premier sprint qualificatif de l'histoire de la formule 1 à Silverstone. Il partira ainsi en pole position dimanche pour le GP de Grande-Bretagne. Le leader du championnat du monde a pris l'avantage au départ sur Lewis Hamilton (Mercedes). Au terme des 17 tours du circuit anglais, Verstappen a devancé le septuple champion du monde de 1''430. Sur l'autre Mercedes, Valtteri Bottas a fini 3e à 7''502. Avec le gain de trois points, Verstappen compte désormais 33 longueurs d'avance sur son rival anglais au championnat. Le Néerlandais sera le favori de la course dominicale, dont le départ sera donné à 16h00 (heure suisse). Alonso s'illustre Charles Leclerc (Ferrari) a fini 4e et s'élancera donc en deuxième ligne. La troisième sera composée des McLaren-Mercedes de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Le grand gagnant de ce sprint a été Fernando Alonso (Alpine-Renault). Classé 11e sur la grille, le vétéran espagnol a pris la 7e place du sprint. Mauvaise affaire par contre pour Sergio Perez (Red Bull-Honda), qui est parti en tête-à-queue au 5e des 17 tours. Le Mexicain a dû retirer sa voiture avant le dernier tour alors qu'il roulait en 18e position. Il devra partir de la dernière position en course. Quant aux Alfa Romeo-Ferrari, elles ont bouclé ce sprint aux places 13 (Kimi Raikkonen) et 15 (Andrea Giovinazzi).

Une finale Zidansek - Burel à Lausanne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La finale du Ladies Open à Lausanne opposera ce dimanche à 11h30 la Slovène Tamara Zidansek, tête de série no 1, à la jeune Française Clara Burel. Zidansek (WTA 50), demi-finaliste du dernier Roland-Garros avec une défaite en deux sets contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, s'est débarrassée de la Belge Maryna Zanevska 7-5 6-3. Son adversaire sera la Française Clara Burel (WTA 125) qui a battu sa compatriote Caroline Garcia, plus expérimentée pourtant, 5-7 6-2 6-2. Elle disputera à 20 ans sa première finale sur le circuit WTA. La Bretonne a même dû se faire soigner pour une entorse de la cheville au cours de la deuxième manche.

André Greipel prendra sa retraite à la fin de l'année Image: KEYSTONE/EPA/Benoit Tessier Le sprinter allemand André Greipel (Israel SN), qui a fêté vendredi ses 39 ans, a annoncé samedi dans une vidéo son départ à la retraite à la fin de l'année. "L'étape de demain (dimanche) sera ma dernière sur le Tour de France", a déclaré le "gorille de Rostock", vainqueur de onze étapes sur la Grande Boucle entre 2011 et 2016. "A la fin de l'année, je mettrai un point final à ma carrière", a poursuivi l'Allemand, grand rival de Mark Cavendish à la fin des années 2000 au sein de l'équipe Columbia. "Je suis très heureux de ce que j'ai accompli avec mes équipiers", a ajouté Greipel, vainqueur de sept étapes sur le Tour d'Italie et de quatre bouquets sur le Tour d'Espagne. "Je regarde vers l'avenir avec beaucoup de bonheur, car je pourrai faire ce que je voudrai et passer du temps avec ma famille désormais", a-t-il savouré. Mais "d'une façon ou d'une autre, j'espère rester dans le monde du cyclisme", a conclu Greipel, dont la meilleure période a coïncidé avec son passage chez Lotto entre 2011 et 2018. Le sprinter d'Israel SN s'est distingué sur le Tour 2021 en initiant le mouvement de protestation des coureurs au début de la 4e étape. Peu après le départ de Redon, le peloton avait mis pied à terre pendant une minute pour manifester son mécontentement face à la multiplication des chutes. Greipel s'est aussi illustré en intégrant une échappée au long cours lors de la 12e étape. Son compatriote Nils Politt (Bora) s'était finalement imposé à Nîmes.

Au moins quatre Suisses dans le tableau principal Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Le Swiss Open Gstaad débutera lundi avec au moins quatre Suisses dans le tableau principal. Un gros rendez-vous attendra Dominic Stricker au deuxième tour. Le talent de 18 ans, qui profite à Gstaad comme Leonardo Riedi (ATP 748) et Johan Nikles (ATP 435) d'une invitation, affrontera au premier tour le Français Arthur Rinderknceh (25 ans/ATP 105). Si Stricker (ATP 280) passe ce premier obstacle, qui n'est de loin pas un cadeau, il retrouvera alors l'expérimenté Espagnol Roberto Bautista Agut. Le no 14 mondial a atteint récemment les huitièmes de finale à Wimbledon et n'a pas encore manqué cette saison son entrée en lice sur un tournoi en terre battue. Pour Stricker, il s'agit à Gstaad de prolonger une série de résultats très positifs. A l'occasion de ses deux premiers tournois ATP à Genève et à Stutggart, il a progressé jusqu'aux quarts de finale. Riedi face à Delbonis Parmi les quatre Suisses du tableau principal, qui pourraient être rejoints par Sandro Ehrat s'il réussit le saut de la qualification, Riedi semble avoir le plus grand défi à relever au premier tour. Le Zurichois de 19 ans aura affaire à l'Argentin Federico Delbonis, membre du top 50. De son côté, Marc-Andrea Hüsler, qui se retrouve directement dans le tableau principal grâce à son classement, affrontera l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 90), comme outsider. Nikles se retrouvera face à un qualifié. Le Genevois aura-t-il l'esprit tranquille dans l'Oberland après avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux après une défaite dans un tournoi aux Pays-Bas ?

Olivier Giroud arrive au Milan AC Image: KEYSTONE/AP/Robert Ghement Olivier Giroud quitte Londres après près de dix ans et poursuivra sa carrière en Italie. L'attaquant de Chelsea a signé un contrat de deux ans avec une option avec l'AC Milan. A 34 ans, l'international français devrait partager son temps de jeu avec l'attaquant-vedette Zlatan Ibrahimovic. Couronné champion de France avec Montpellier, Giroud avait alors pris le chemin de la capitale anglaise. En 2012, il avait rejoint Arsenal où il a joué près de 5 ans et demi. Il s'est ensuite engagé pour le rival Chelsea, avec qui il a fêté une victoire en Ligue des champions cette saison.

Le président du CIO demande aux Japonais de "soutenir" les sportifs Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a demandé samedi aux Japonais d'"accueillir et soutenir les participants" aux JO de Tokyo. L'Allemand comprend qu'ils soient inquiets de la situation sanitaire et privés des compétitions par le huis clos. "Une fois encore, je voudrais humblement demander au peuple japonais d'accueillir et de soutenir les sportifs", a déclaré à la presse Thomas Bach, le patron du CIO, après l'ultime réunion de la commission exécutive de l'instance avant les Jeux (23 juillet-8 août). Déjà reportés d'un an en raison de la pandémie, ces JO vont se tenir sous état d'urgence sanitaire, sans public dans la plupart des sites, et dans une ambiance alourdie par l'hostilité d'une partie de la population au maintien de l'évènement. "Nous sommes très conscients du scepticisme d'un certain nombre de personnes au Japon. Nous l'avons appris par les médias qui le développent avec beaucoup de soin", a reconnu le dirigeant, lui-même confronté à des manifestants depuis son arrivée au Japon. Mais "comme le peuple japonais, les sportifs ont surmonté des obstacles pour être ici", a plaidé l'ex-champion olympique d'escrime, qui a souvent invoqué l'intérêt des sportifs pour justifier la tenue, en pleine crise sanitaire, du plus grand rassemblement pacifique au monde. Il a assuré "comprendre" les craintes du pays-hôte, relativement épargné par les premières vagues du Covid-19 mais confronté à une reprise de l'épidémie, avec 1410 cas positifs samedi à Tokyo, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis janvier. Taux très bas "De nombreuses personnes sont sous pression et doivent faire face à l'incertitude", a-t-il reconnu, expliquant vouloir "entrer en dialogue avec ces personnes et tenter de gagner leur confiance dans les strictes mesures anti-Covid". Si samedi a marqué la découverte d'un premier cas positif au village olympique, les organisateurs ne recensent pour l'heure que quinze cas parmi les 15'000 personnes liées aux Jeux arrivées au Japon depuis le 1er juillet, soit un "taux très bas" de 0,1%, a argumenté Thomas Bach. Il a par ailleurs laissé ouvert un possible assouplissement du huis clos décrété le 8 juillet dans la quasi-totalité des sites, qui constitue un obstacle supplémentaire à l'enthousiasme du pays d'accueil pour ces compétitions sous cloche. "Nous continuerons à surveiller les développements liés au Covid et si les circonstances changent, alors nous nous réunirons immédiatement pour en tirer les conséquences", a-t-il déclaré, reprenant les termes de la décision prise avec les autorités japonaises.

A une semaine de l'ouverture, un premier cas de Covid-19 au village Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko A une semaine du début des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé samedi un premier cas de Covid-19, recensé au sein du village olympique. Toutefois, ils se sont voulus rassurants quant à l'efficacité des mesures drastiques employées pour juguler toute transmission du virus. "Il y a une personne au sein du village. C'est le tout premier cas enregistré au sein du village, et qui a été détecté à l'arrivée", a indiqué en conférence de presse Takaya Masa, porte-parole du Comité d'organisation (TOCOG), sans préciser s'il s'agit d'un sportif ou d'un membre de l'encadrement, ni de quelle délégation la personne provient. Selon la presse japonaise, il s'agirait d'une personne étrangère, sans plus de précision là non plus. Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, ont été reportés d'une année en raison de la pandémie, et de strictes mesures sanitaires ont été mises en place au Japon afin que le rendez-vous planétaire puisse se tenir. "Cette personne a été testée positive au dépistage du Village, nous ne savons pas si elle est vaccinée ou non", a déclaré le directeur général de Tokyo-2020 Toshiro Muto. "Au village, il va y avoir des mesures anti-Covid sévères : les athlètes vont être soumis à un test tous les jours, et si un athlète est testé positif, il sera isolé", a-t-il expliqué, se voulant rassurant. "Nous sommes assurés que tous les efforts seront accomplis pour assurer la sécurité au Village olympique. Ce qui est important, c'est de réagir immédiatement et de s'assurer que tous les athlètes soient protégés et en sécurité", a-t-il ajouté. Epreuves à huis-clos A moins d'une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, vendredi, la capitale japonaise n'a pas le coeur à fêter ce compte à rebours, alors que les cas locaux de Covid-19 continuent de grimper et que l'état d'urgence sanitaire a été mis en place lundi dernier et jusqu'au 22 août. La quasi-totalité des épreuves des JO se dérouleront à huis clos et les dizaines de milliers de participants - des sportifs aux officiels, en passant par les journalistes venant de l'étranger - sont soumis à des restrictions draconiennes en raison des risques sanitaires. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour prévenir tout développement du Covid-19. Si éventuellement nous constatons qu'il y a contamination, nous avons un plan pour y répondre", a de son côté assuré Seiko Hashimoto, la présidente du comité d'organisation. "Les sportifs qui viennent au Japon sont probablement très inquiets. C'est la raison pour laquelle nous devons faire preuve d'une totale transparence", a-t-elle promis. "Nous devons nous préparer soigneusement et nous assurer que, tous, nous suivons les procédures", a-t-elle ajouté. Ces "contre-mesures" ne suffisent pas à rassurer la population au Japon, alors que Tokyo a enregistré près de 1300 cas supplémentaires de coronavirus quotidiennement ces derniers jours. Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a toutefois assuré jeudi que les mesures anti-Covid aux JO fonctionnaient, et que les délégations suivaient et soutenaient ces règles. "C'est dans leur intérêt et en solidarité avec les habitants de Tokyo", avait souligné M. Bach après s'être rendu au Village olympique.

Oosthuizen résiste aux Américains au Britisch Open Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Louis Oosthuizen a conservé la tête du British Open, vendredi, grâce à un 2e tour presque aussi réussi que le 1er. Il a terminé à 11 coups sous le par face à un commando d'Américains regroupés dans le peloton de chasse. Le Sud-Africain, 2e cette année à l'USPGA et à l'US Open, a attaqué sa journée avec un coup d'avance sur deux Américains, Jordan Spieth et Brian Harman. Quelques heures plus tard, il en avait deux sur Collin Morikawa, 2e grâce à une superbe carte de 64, et deux sur le même Spieth, 3e, qui a joué en 67. D'autres Américains ont brillé vendredi, comme Scottie Scheffler et Dustin Johnson, le numéro 1 mondial. Quant à Jon Rahm, dauphin de Johnson au classement et vainqueur de son premier Majeur à l'US Open, en juin, il est remonté à la 12e place, mais à six coups d'Oosthuizen.

Hamilton surprend Vestappen en qualification à Silverstone Lewis Hamilton a sorti un tour de classe pour devancer Max Verstappen. Image: KEYSTONE/EPA/Christian Bruna Lewis Hamilton partira samedi de la 1re position à l'occasion de la première course sprint de l'histoire de la Formule 1. Le champion du monde a gagné son duel face à Max Verstappen à Silverstone. Sous la clameur du public, avec 140'000 spectateurs attendus chaque jour à Silverstone, le septuple champion du monde britannique, 2e du championnat derrière Verstappen, a renoué avec le succès en qualifications, après sa 100e pole en Espagne en mai. Pour obtenir sa 101e, il devra désormais remporter l'inédite course sprint de 100 km samedi, format testé par la F1 ce week-end. Dans la troisième partie décisive de la qualification, le Britannique s'est montré plus rapide que Verstappen. Son coéquipier Valtteri Bottas a pris la troisième place à moins de deux dixièmes de seconde. Le Finlandais s'est un peu sacrifié en offrant son aspiration à son chef de file. La première place de Hamilton pour cette première course d'environ une demi-heure pour une centaine de kilomètres était loin d'être évidente après la première séance d'essais libres. Verstappen avait clairement dominé les débats, Hamilton accusant un débours de près de huit dixièmes de seconde. Mais en qualification ce fut comme souvent au cours des dernières années: quand ça compte, le septuple champion du monde est devant. Au sein de l'écurie Alfa Romeo, Antonio Giovanizzi a remporté une fois de plus le duel interne qui l'opposait à Kimi Räikkönen. L'Italien partira de la 14e place après avoir assuré sa place dans la deuxième partie de la qualification. Le Finlandais s'est contenté du 17e rang. Le vainqueur de la course sprint de samedi sera considéré comme le pilote ayant réussi la pole-position du week-end.

Le deuxième solo de Mohoric au Tour de France Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le champion de Slovénie Matej Mohoric (Bahrain) a remporté en solitaire la 19e étape du Tour de France, vendredi, à Libourne, son deuxième succès depuis le départ de Brest. Son compatriote, Tadej Pogacar (UAE Emirates), arrivé avec le peloton à plus de 20 minutes, conserve son maillot jaune. Mohoric a enlevé ce deuxième succès personnel, moins de deux jours après la perquisition opérée par les gendarmes dans l'hôtel occupée par son équipe dans les environs de Pau. En franchissant la ligne il a mimé une fermeture éclair sur sa bouche en réponse aux soupçons entourant les performances de Bahrain. Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 juillet par le parquet de Marseille afin de "déterminer la réalité ou non des infractions ayant justifié son ouverture", sur des soupçons de dopage dans son équipe. Le Slovène qui est âgé de 26 ans, s'était déjà imposé dans la 8e étape au Creusot, la plus longue de l'épreuve. C'est la troisième victoire slovène en trois jours dans le Tour, après deux étapes gagnées par Pogacar. Ancien champion du monde juniors (2012) et espoirs (2013), Mohoric, qui est âgé de 26 ans, a gagné sur les trois grands tours nationaux. Il s'est fait connaître aussi pour avoir inventé une position aérodynamique désormais interdite en descente, assis sur le tube de selle. Le scénario de l'étape (207 km) a interdit à Mark Cavendish de gagner un cinquième sprint et de dépasser le record des 34 victoires qu'il détient à égalité avec Eddy Merckx. Mais le Britannique, qui avait reçu avant le départ les félicitations du champion belge en visite sur le Tour, a assuré un peu plus son maillot vert du classement par points. La course a traversé à grande vitesse la forêt des Landes, à la poursuite d'un groupe consistant d'échappés, six tout d'abord (Bernard, Bonnamour, Clarke, Mohoric, Rutsch, Zimmermann) rejoint par quatorze autres dont le champion de Suisse Silvan Dillier à 100 kilomètres de l'arrivée. L'écart a longtemps oscillé sous la minute sur un peloton conduit le plus souvent par l'équipe de Chris Froome, au grand confort de la formation de Cavendish qui avait placé l'un des siens (Ballerini) à l'avant. Puis, la formation Israël SN a fini par se lasser sur les longues lignes droites des Landes. Samedi, la 20e étape se disputera sous la forme d'un contre-la-montre de 30,8 km entre Libourne et Saint-Emilion dont le Thurgovien Stefan Küng sera l'un des favoris.

Verstappen règne sur les essais libres 1 à Silverstone Image: KEYSTONE/EPA/Christian Bruna Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), leader du championnat du monde de F1, a largement dominé la 1re séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Top départ d'un week-end inédit: avec cette session d'essais, la F1 se lance dans un nouveau format testé trois fois cette année, avec les qualifications vendredi soir et la toute première course sprint qualificative samedi. Avant le Grand Prix, bien sûr, dimanche. Le format change, mais le favori reste le même avant les qualifications (19h00), qui détermineront la grille de la course sprint: Verstappen. Le leader a relégué son premier poursuivant, Lando Norris (McLaren), à 779 millièmes Et si le public en nombre a pu apprécier la performance du Britannique Norris, l'Anglais que tout le monde attendait, Lewis Hamilton, ne s'est pas rassuré. Battu lors des cinq dernières courses, dont quatre victoires de Verstappen, Hamilton n'a pris que le 3e temps à 0''780. "Sept dixièmes ? Mais ils viennent d'où ?" s'est étonné celui qui a gagné sept fois ici, un record, à la radio quand son ingénieur lui a annoncé son retard. Pourtant, Mercedes, 2e également chez les constructeurs derrière Red Bull, a apporté des modifications avant le week-end. Pas de quoi rattraper l'écart si l'on se fie à cette première heure d'essais. Une heure primordiale pour ce 72e Grand Prix de Grande-Bretagne car c'est la seule avant les qualifications, contre trois habituellement. Il y en aura toutefois une autre samedi midi, avant la course sprint inédite de 100 km (17 tours, environ 30 minutes). Outre les deux rivaux pour le titre, Charles Leclerc (Ferrari) a pris la 4e place et Valtteri Bottas (Mercedes) la 5e.

Le deuxième solo de Mohoric au Tour de France Image: KEYSTONE/AP/Benoit Tessier Le champion de Slovénie Matej Mohoric (Bahrain) a remporté en solitaire la 19e étape du Tour de France, vendredi, à Libourne, son deuxième succès depuis le départ de Brest. Son compatriote, Tadej Pogacar (UAE Emirates), arrivé avec le peloton à plus de 20 minutes, conserve son maillot jaune. Mohoric a enlevé ce deuxième succès personnel, moins de deux jours après la perquisition opérée par les gendarmes dans l'hôtel occupée par son équipe dans les environs de Pau. En franchissant la ligne il a mimé une fermeture éclair sur sa bouche en réponse aux soupçons entourant les performances de Bahrain. Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 juillet par le parquet de Marseille afin de "déterminer la réalité ou non des infractions ayant justifié son ouverture", sur des soupçons de dopage dans son équipe. Le Slovène qui est âgé de 26 ans, s'était déjà imposé dans la 8e étape au Creusot, la plus longue de l'épreuve. C'est la troisième victoire slovène en trois jours dans le Tour, après deux étapes gagnées par Pogacar. Ancien champion du monde juniors (2012) et espoirs (2013), Mohoric, qui est âgé de 26 ans, a gagné sur les trois grands tours nationaux. Il s'est fait connaître aussi pour avoir inventé une position aérodynamique désormais interdite en descente, assis sur le tube de selle. Le scénario de l'étape (207 km) a interdit à Mark Cavendish de gagner un cinquième sprint et de dépasser le record des 34 victoires qu'il détient à égalité avec Eddy Merckx. Mais le Britannique, qui avait reçu avant le départ les félicitations du champion belge en visite sur le Tour, a assuré un peu plus son maillot vert du classement par points. La course a traversé à grande vitesse la forêt des Landes, à la poursuite d'un groupe consistant d'échappés, six tout d'abord (Bernard, Bonnamour, Clarke, Mohoric, Rutsch, Zimmermann) rejoint par quatorze autres dont le champion de Suisse Silvan Dillier à 100 kilomètres de l'arrivée. L'écart a longtemps oscillé sous la minute sur un peloton conduit le plus souvent par l'équipe de Chris Froome, au grand confort de la formation de Cavendish qui avait placé l'un des siens (Ballerini) à l'avant. Puis, la formation Israël SN a fini par se lasser sur les longues lignes droites des Landes. Samedi, la 20e étape se disputera sous la forme d'un contre-la-montre de 30,8 km entre Libourne et Saint-Emilion dont le Thurgovien Stefan Küng sera l'un des favoris.