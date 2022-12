Xhaka et Arsenal en lice demain ++ Pelé avec les siens à l'hôpital

Arsenal en tête d'affiche du "Boxing Day" Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Après une pause de 44 jours en raison du Mondial, le Championnat d'Angleterre est le premier des grands championnats européens à reprendre lundi avec son traditionnel et très attendu "Boxing Day". Il peut permettre au leader Arsenal d'accroître son avance. En tête de la Premier League (37 points) avec cinq points d'avantage sur son premier poursuivant, Manchester City, Arsenal de Granit Xhaka ne pense pas encore au titre suprême qu'il n'a plus remporté depuis 2004. Mais à en croire leur entraîneur Mikel Arteta, les Gunners ne sont pas d'humeur à faire des cadeaux à West Ham, mal en point en 16e position, lundi (21h00). "On joue à domicile. Le +Boxing Day+, c'est un match très spécial dans l'histoire du championnat, l'ambiance familiale est toujours incroyable, nous voulons en profiter au maximum, mais on veut surtout continuer sur notre lancée et marquer les esprits", a prévenu le technicien espagnol. Son équipe a bouclé la première partie de la saison avec un bilan impressionnant de douze victoires, un nul et une défaite (3-1), début septembre sur le terrain de Manchester United. "Cette seconde partie de la saison va être intéressante et intense, on a vraiment hâte de reprendre", a assuré Arteta. Le Mondial 2022 a toutefois laissé des traces dans l'effectif du club du nord de Londres: le Brésilien Gabriel Jesus, auteur de cinq buts et de cinq passes décisives en Premier League, s'est blessé à un genou au Qatar et "il est très difficile de fixer une date pour son retour", a reconnu Arteta qui n'a pas exclu un renfort dans le secteur offensif durant le mercato hivernal. Haaland a déjà marqué Même sans Gabriel Jesus, Arsenal fait figure de favori de ce duel londonien: "C'est vraiment très dur de reprendre avec un match comme celui-ci", a admis David Moyes, l'entraîneur de West Ham, dont l'équipe n'a empoché que 14 points lors de ses quinze premiers matches de la saison. Lundi toujours, Newcastle et Fabian Schär, surprenant 3e (30 pts), se rendent à Leicester (13e, 17 pts) dans l'espoir de cimenter leurs ambitions de disputer la Ligue des champions et prendre un ascendant psychologique sur des Foxes que les Magpies affronteront à nouveau dès janvier en quart de finale de la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue. Autres prétendants à la C1, Tottenham (4e) et Manchester United (5e) affrontent respectivement Brentford (10e) lundi et Nottingham Forest (18e) mardi, tandis que Liverpool (6e) se rend à Aston Villa (12e) qui sera privé de son controversé gardien de but Emiliano Martinez, toujours en Argentine comme les autres champions du monde 2022 de Premier League. L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, est persuadé que son attaquant-vedette Harry Kane aura digéré son penalty manqué en quart de finale du Mondial face à la France et à son coéquipier en club Hugo Lloris, synonyme d'élimination (défaite 2-1). "On parle là d'un des meilleurs attaquants du monde", a balayé le technicien italien. Erling Haaland, lui, n'a pas disputé la Coupe du monde puisque la Norvège n'était pas qualifiée, mais il a déjà montré qu'il faudrait compter sur lui et sur Manchester City, opposé à Leeds mercredi en clôture du "Boxing Day". Le meilleur buteur de Premier League (18 buts) a déjà retrouvé les terrains et... marqué un but lors de la victoire de son équipe (3-2) face à Liverpool en Coupe de la Ligue le 22 décembre. "On est prêt, mentalement et physiquement, et on a envie d'en découdre", a prévenu l'international algérien Riyad Mahrez.

500'000 signatures pour que "la France arrête de pleurer" Image: KEYSTONE/EPA Plus de 500'000 personnes ont signé une pétition en ligne lancée en Argentine pour que "la France arrête de pleurer" après sa défaite en finale du Mondial. "Depuis que nous avons gagné, les Français n'arrêtent pas de pleurer et de se plaindre et n'acceptent pas que l'Argentine est le champion du monde", a déclaré Valentin Gomez, l'initiateur de la pétition "France stop crying" qui avait recueilli 570'768 signatures sur le site Change.org vendredi à 22h20. L'arbitrage de la finale de dimanche dernier par le Polonais Szymon Marciniak a suscité des critiques en France, notamment sa décision d'accorder un penalty pour une faute d'Ousmane Dembélé sur Angel Di Maria en première période. Des Français ont également regretté le manque d'élégance de certains joueurs argentins dans la victoire, en particulier du gardien Emiliano Martinez. Parmi eux le président de la Fédération française de football Noël Graet qui a écrit à son homologue argentin Claudio Tapia pour s'émouvoir des "excès" des célébrations albicélestes.

Les proches de Pelé à son chevet à l'hôpital Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Les proches de Pelé se sont retrouvés samedi, auprès de la légende brésilienne du football dont l'état de santé s'est récemment détérioré, selon leurs publications sur les réseaux sociaux. Pelé, 82 ans, qui souffre d'un cancer du côlon découvert en septembre 2021, est hospitalisé à Sao Paulo depuis la fin novembre et ses médecins avaient fait état mercredi d'une "progression" de son cancer ainsi que d'une "insuffisance rénale et cardiaque". Après minuit au Brésil, Kely Nascimento, l'une des filles de Pelé, a posté une photo sur Instagram où figurent l'épouse actuelle de l'ex-footballeur, Marcia Aoki, et d'autres membres de la famille à l'hôpital Albert Einstein, où l'ex-footballeur est hospitalisé, mais sans lui. "Presque tous. Joyeux Noël. Gratitude, amour, union, famille. L'essence de Noël. Nous vous remercions tous pour tout l'amour et la lumière que vous nous envoyez", a écrit Kely Nascimento en légende de cette photo. Son fils Edinho avait posté plus tôt une photo sur le même réseau social où il prend la main de Pelé, avec pour légende: "Papa, ma force est avec toi". Edinho, directeur technique du club de football de Londrina, dans l'Etat méridional du Parana, a rejoint samedi à l'hôpital Albert Einstein deux de ses soeurs, Flavia et Kely Nascimento, très présentes auprès de Pelé ces derniers jours. "Il est arrivé", a écrit sur Instagram Kely Nascimento en légende de photos sur lesquelles apparaissent Edinho et ses filles, Sophia et Stephany Nascimento. Edinho a fait le voyage alors qu'il s'était excusé la veille de ne pas pouvoir être auprès de son père. "J'aimerais être là, mais aujourd'hui j'ai des engagements ici. Je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas être d'une grande aide", avait-il déclaré vendredi au quotidien Estadao. "Une nuit de plus ensemble" Tard vendredi, Kely Nascimento avait publié, toujours sur Instagram, une photo émouvante de Pelé et elle, enlacés, lui sur son lit d'hôpital, la moitié du visage visible seulement, équipé de canules nasales d'assistance respiratoire. "Une nuit de plus ensemble", disait la légende, "on est toujours là, dans la lutte et dans la foi", avait-elle écrit. Juste avant la publication mercredi d'un bulletin de santé alarmant de Pelé, ses deux filles avaient annoncé qu'elles passeraient Noël à l'hôpital avec l'ex-attaquant de légende, "pour diverses raisons". Aucune activité particulière n'était notable samedi devant l'hôpital Einstein, où seuls quelques journalistes attendaient des nouvelles du seul footballeur ayant jamais remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), a constaté l'AFP-TV. Pelé a été admis à l'hôpital pour une infection respiratoire consécutive à une contamination par le Covid, et pour une réévaluation de son traitement anticancéreux, la chimiothérapie qu'il suivait ayant apparemment été inefficace. Dimanche dernier, Kely avait publié une photo de Flavia massant le pied gauche de leur père pendant qu'il regardait la finale de la Coupe du monde à la télévision. Après le match, l'icône du "futebol" avait félicité l'Argentin Lionel Messi pour son sacre "mérité" face à la France. Durant ce Mondial, il a vu Neymar égaler son record de buts avec la Seleçao (77). Celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part de la star française Kylian Mbappé, qui a appelé à "prier pour le Roi".

Retour gagnant pour Clint Capela Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Retour gagnant pour Clint Capela ! Absent lors des trois derniers matches en raison d'une blessure au mollet, le Genevois a tiré son épingle du jeu lors du succès 130-105 d'Atlanta devant Detroit. Face au cancre de la Ligue, Clint Capela a signé un double double avec 10 points et 10 rebonds pour un différentiel de +13. Son temps de jeu s'est sagement limité à 25 minutes. A la faveur de ce succès, les Hawks présentent à nouveau un bilan positif avec 17 victoires contre 16 défaites. Un partiel de 17-3 au troisième quarter a permis à Atlanta de prendre le large. Auteurs tous les deux de 26 points, Trae Young et Dejounte Murray ont été les grands artisans de ce succès attendu.

Une défaite de plus pour les Devils 31 points d Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Après Kevin Fiala et Timo Meier, Nico Hischier a atteint à son tour le plateau des 30 points. Le Valaisan a délivré deux assists lors de la défaite 4-3 de New Jersey face à Boston. A Newark, les Devils ont concédé quatre buts lors du deuxième tiers pour leur douzième défaite de la saison, leur septième lors de leurs huit derniers matches. Face à la meilleure équipe de la Ligue, New Jersey a cédé devant la verve de David Pastrnak, auteur d'un doublé en l'espace de 5'18'' pour renverser le cours de la partie. Roman Josi s'approche doucement de cette barre des 30 points. Le Bernois a ajouté un 26e avec une passe décisive face à Colorado dans une rencontre qui a vu les Predators s'incliner 3-2 dans la prolongation. Nino Niederreiiter a également été crédité d'un assist. Dans le camp adverse, Denis Malgin, pour sa deuxième titularisation sous ses nouvelles couleurs, a bénéficié d'un temps de jeu de 17'22'' pour un bilan neutre. Ovechkin à la poursuite de Gretzky Cette soirée, la dernière avant la pause de Noêl, a été marquée par le doublé d'Alex Ovechkin. Face à Winnipeg, le Russe a inscrit ses 801e et 802e buts pour offrir à Washington un succès 4-1. Il a, surtout, dépassé Gordie Howe pour occuper désormais la deuxième place dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire derrière Wayne Gretzky. Agé de 37 ans et au bénéfice d'un contrat qui court jusqu'en 2026 avec les Capitals, Alex Ovechkin a, pour de nombreux observateurs, largement les moyens de battre le record des 894 goals de Wayne Gretzky.

Djokovic espère être bien accueilli à l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI Novak Djokovic espère recevoir un accueil chaleureux de la part du public à l'Open d'Australie de tennis, un tournoi du Grand Chelem qu'il a remporté neuf fois. L'ancien no 1 mondial y effectuera son retour en janvier après avoir manqué l'édition 2022. "Après ce qu'il s'est passé l'année dernière, j'espère que je serai convenablement accueilli et que ça m'aidera à jouer mon meilleur tennis", a déclaré le Serbe devant la presse à Dubaï, vendredi. L'actuel no 5 mondial avait raté la dernière édition de l'Open d'Australie après avoir été expulsé du pays à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire hyper-médiatisée. Non vacciné contre le Covid-19, il avait tenté de rentrer sur le territoire avec une dérogation finalement refusée, et avait été expulsé juste avant le début du tournoi après avoir passé plusieurs jours dans un centre pour migrants. Il avait été frappé en outre d'une interdiction de territoire de trois ans. Mais depuis, l'obligation vaccinale a été levée en Australie et le Serbe a obtenu son visa. Son interdiction d'entrée sur le territoire a été levée par la même occasion, en novembre. "Dans le passé, j'ai toujours eu la chance de démarrer très fort mes années en Australie et j'aime jouer ici", a affirmé Djokovic. Celui qui avait entamé l'année dans la peau du no 1 mondial a régressé en 2022 au classement, n'ayant pas pu disputer deux tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie et l'US Open, son refus de se faire vacciner contre le Covid-19 lui ayant alors fermé les portes de ces deux pays. Saison mouvementée Malgré tout, il a réussi à remporter le tournoi de Wimbledon au cours d'une saison mouvementée pour lui, qu'il a terminée en trombe en remportant le Masters 1000 de Paris-Bercy puis les Masters à Turin. "J'aimerais pouvoir jouer aussi longtemps que possible", a ensuite déclaré Djoko, interrogé sur son avenir. "Je n'ai pas vraiment de chiffre en tête. Les choses avancent plutôt bien pour moi jusqu'à présent. Je ne peux pas me plaindre. Donc tant que je joue à ce niveau, tant que j'ai le feu, je continuerai", a poursuivi le Serbe. En cas de dixième titre à l'Open d'Australie, il égalera le record du nombre de titres remportés en Grand Chelem, actuellement la seule propriété de l'Espagnol Rafael Nadal, avec 22 levées.

Ajoie se fait plaisir contre Lausanne, Bienne rate le coche Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Ajoie s'est fait plaisir avec un deuxième succès consécutif en National League. Les Jurassiens se sont imposés 2-1 sur la glace de Lausanne. Ainsi, Ajoie s'est imposé pour la deuxième fois à Malley après un succès 6-5 ap le 23 novembre. Les joueurs de Julien Vauclair ont su éteindre les envies vaudoises pendant deux tiers-temps. Après 40 minutes de jeu, les coéquipiers de Damien Riat n'avaient tiré qu'à onze reprises sur le portier Ciaccio. Ce fut bien insuffisant alors que les Jurassiens avaient pris deux buts d'avance par Huber (33e) et Pouilly après une belle passe d'Asselin (36e). Le Tchèque Panik a bien réduit le score à la 45e en double supériorité numérique, mais les Vaudois ne sont pas parvenus à marquer deux fois. La partie a été marquée par la terrible charge du coude du Tchèque Sekac à la tête du Canadien Gauthier-Leduc. De manière incompréhensible, les arbitres n'ont rien vu et ne sont même pas allés consulter la vidéo alors qu'il y avait matière à pénalité de match. Bienne n'a pas profité de la défaite de Genève-Servette pour enfiler le costume du leader. Les Seelandais ont subi la loi de leur voisin de la capitale (4-3 ap). Les hommes de l'entraîneur Antti Törmänen avaient pourtant ouvert le score par Luca Hischier (4e) mis 45 secondes plus tard, Berne menait 2-1 ! Bader et Ennis ont battu le portier Rytz à deux reprises en 14 secondes. Un but du jeune Ritzmann bien servi par DiDomenico juste avant la deuxième pause a singulièrement refroidi les ardeurs biennoises. Pourtant, les Seelandais sont revenus au score par Olofsson et Rathgeb dans les dernières minutes du temps réglementaire. Thierry Bader a donné le deuxième point à Berne en prolongation. Lugano l'inconstant Lugano est bien le roi de l'inconstance. Après avoir battu Zoug (4-2) la veille, les Tessinois se sont montrés inexistants face à Kloten (6-3). Ainsi, les néo-promus ont remporté les trois matches qui les ont opposés aux Luganais cette saison. Le Canadien Jonathan Ang, venu de Thurgovie, a déjà marqué son 15e but de la saison pour les Aviateurs. Davos s'est imposé chichement 2-1 sur la glace des Langnau Tigers grâce à un but de l'ancien Emmentalois Julian Schmutz à la 57e. Rapperswil-Jona a gagné 4-3 tab sur la glace de Zoug, qui concède un cinquième revers de rang. Roman Cervenka a marqué le seul tir au but. Ambri-Piotta, battu la veille à Porrentruy par Ajoie, a largement battu 6-2 les Zurich Lions. Le Canadien Formenton, impliqué dans une affaire de moeurs au Canada, a inscrit son premier but en Suisse. Il n'a toutefois pas fini le match. Il a été exclu pour avoir collé Marti contre la bande. Classement: 1. Genève-Servette 32/65 (112-76). 2. Bienne 32/65 (109-79). 3. Zurich Lions 30/56 (95-66). 4. Rapperswil-Jona Lakers 32/52 (100-84). 5. Berne 32/51 (97-94). 6. Davos 31/50 (92-86). 7. Fribourg-Gottéron 29/49 (80-70). 8. Kloten 32/45 (80-107). 9. Zoug 30/43 (90-103). 10. Ambri-Piotta 32/40 (94-100). 11. Langnau Tigers 32/40 (80-96). 12. Lugano 30/38 (86-94). 13. Lausanne 31/37 (83-97). 14. Ajoie 33/26 (80-126).

Fribourg signe une troisième victoire de suite Image: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ Pour la dernière soirée de National League de l'année, Fribourg a livré un excellent match pour prendre le meilleur sur Genève. Les Dragons l'ont emporté 2-1 à domicile. Trajectoire ascendante pour Fribourg, l'inverse pour Genève. Après cinq défaites, les Fribourgeois ont retrouvé un peu de mordant tout en continuant à livrer de bons matches défensivement. En ce vendredi, les joueurs de Christian Dubé sont bien entrés dans la partie. Après seulement 66 secondes de jeu, Mottet a pu tourner autour de la cage et remiser un puck qui a fini un peu chanceusement derrière Gauthier Descloux. Genève a eu la mauvaise idée d'offrir sur un plateau le 2-0 à Fribourg. Alors que les Dragons étaient en supériorité numérique, Arnaud Jacquemet a "taclé" Killian Mottet. Les arbitres ont logiquement envoyé le hockeyeur-footballeur sur le banc et Christoph Bertschy a pu pousser le puck au fond à la 27e. La révolte genevoise a mis du temps à se matérialiser. Jan Cadieux a dû composer sans son buteur Teemu Hartikainen, blessé à une main contre Langnau à la suite d'un tir d'Henrik Tömmernes. Mais il a pu compter sur un Linus Omark inspiré à la 35e. Le Suédois a réduit la marque en inscrivant un but de dos d'un petit puck glissé entre les jambières de Hughes. Un but pour rien Les Aigles pensaient même avoir égalisé à la 39e lorsque Simon Le Coultre a passé en revue la défense fribourgeoise après un magnifique solo. Mais au moment où le défenseur grenat est entré dans la zone, un de ses coéquipiers y était déjà. Frustrant pour les Genevois car le joueur hors-jeu n'a pas eu d'incidence sur l'action. Mais honnêtement, le GSHC ne méritait pas la victoire au vu de la rencontre. A la 54e, Victor Rask a même failli s'offrir un but "à la Omark" en réalisant un petit tour sur lui-même avant d'expédier le puck sur le poteau. Ce qui est certain c'est que les Dragons ont su gérer cette fin de partie en patron. Un rôle que les Genevois ont longtemps connu, mais qu'ils ont beaucoup de peine à endosser en cette fin d'année. Gageons que la pause des Fêtes de fin d'année leur fera du bien.

Claudio Ranieri de retour à Cagliari à 71 ans Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'entraîneur vétéran italien Claudio Ranieri, âgé de 71 ans, a signé un contrat de deux ans et demi en faveur de Cagliari, a annoncé vendredi le club de deuxième division italienne (Série B). Ranieri retourne ainsi dans le club qu'il avait conduit en trois ans de la troisième division à la Serie A en 1990. "Cagliari Calcio est heureux d'annoncer qu'il est parvenu à un accord avec Claudio Ranieri qui prendra en charge l'équipe première à partir du 1er janvier 2023", annonce le club Sarde qui précise que le technicien a signé un contrat de deux ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2025. Ancien joueur professionnel, notamment à l'AS Rome au poste de défenseur, Ranieri a entraîné entre autres Naples, la Fiorentina, Parme, la Juventus, l'AS Rome, mais aussi Valence et l'Atlético Madrid en Espagne, Monaco et Nantes en France, Chelsea, Leicester et Fulham en Angleterre. Son principal fait d'armes est le titre de champion d'Angleterre avec Leicester en 2016. En janvier, il avait été remercié par Watford, où il était arrivé moins de quatre mois plus tôt. Le club de la banlieue de Londres a été relégué en deuxième division en fin de saison dernière.

Blaise Matuidi annonce la fin de sa carrière Image: KEYSTONE/EPA EFE Blaise Matuidi, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, a annoncé vendredi la fin de sa carrière professionnelle, dans une vidéo publiée sur YouTube. "J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel", a indiqué l'ancien milieu de terrain, 35 ans. Il n'avait plus joué depuis plus d'un an avec l'Inter Miami, son dernier club, qui l'avait écarté de sa liste de joueurs pour la saison 2022 de MLS, le championnat nord-américain. Titulaire indiscutable en équipe de France lors du titre mondial de 2018 obtenu en Russie, Matuidi s'est successivement imposé à Troyes, Saint-Étienne, au Paris Saint-Germain et à la Juventus Turin, obtenant cinq titres de champion de France et trois titres de champion d'Italie. Il est également finaliste de l'Euro 2016 avec les Bleus. "J'ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs européens, de porter le maillot de l'équipe nationale, de faire vibrer ma famille, de vivre de ma passion et ce sont des images qui me resteront", a expliqué l'international français, auteur de neuf buts en 84 sélections avec l'équipe de France. Le milieu gaucher, apprécié pour son volume de jeu et son tempérament accrocheur, était venu soutenir ces derniers jours l'équipe de France au Mondial 2022 au Qatar.

Champion du monde en 1966, George Cohen est décédé George Cohen salue la reine Elizabeth en 1966 avant un match Image: KEYSTONE/AP George Cohen, arrière droit de l'équipe d'Angleterre victorieuse de la Coupe du monde 1966, est décédé à l'âge de 83 ans. L'annonce a été faite vendredi par son ancien club, Fulham. "Tout le monde au club de Fulham est profondément attristé d'apprendre le décès de l'un de nos plus grands joueurs - et gentlemen - George Cohen", a écrit en hommage le club londonien sur son site Internet. Le défenseur aux 37 sélections avait joué tous les matches de l'épopée victorieuse des Three Lions qui avaient conquis à domicile leur unique titre mondial. Statue devant Craven Cottage Cohen a fait toute sa carrière à Fulham, jouant 459 matches pour les Cottagers de 1956 à 1969 avant qu'une blessure à un genou ne mette fin à sa carrière à 29 ans. Une statue à son effigie avait été dévoilée devant le stade de Craven Cottage en octobre 2016. Après le décès de Cohen, seuls Geoff Hurst (81 ans), auteur d'un triplé lors de la finale de 1966, et Bobby Charlton (85 ans) sont encore en vie dans le onze de départ anglais (aucun remplaçant n'était autorisé à l'époque) qui a remporté la Coupe du monde.

Equipe de Suisse dames: Inka Grings tout feu tout flamme Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Inka Grings (44 ans) se réjouit "énormément" de son nouveau poste de sélectionneuse de l'équipe de Suisse dames. L'Allemande entrera en fonction le 1er janvier. "Un grand défi m'attend. C'est la prochaine bonne étape dans ma carrière comme entraîneur. Je ne vais en tout cas certainement pas m'ennuyer", a déclaré celle qui était jusqu'ici à la tête du FC Zurich dames. Invitation au rêve Inka Grings dirigera la Suisse l'été prochain lors de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les Suissesses affronteront dans leur groupe la Nouvelle-Zélande, la Norvège et les Philippines. "Nous sommes dans un groupe qui nous invite à rêver. Il y a des possibilités pour nous", a-t-elle déclaré. La technicienne allemande a aussi émis l'espoir que son équipe aura tiré les leçons de l'Euro 2022, dans lequel elle a été éliminée dès le premier tour.

Cuisinier star sur la pelouse: la FIFA mène une enquête Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La FIFA mène une enquête pour savoir comment le célèbre restaurateur turc Salt Bae a pu pénétrer sur la pelouse après la finale du Mondial, dimanche à Doha. Cet incident a fait beaucoup jaser. Ce propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe s'est fait photographier sur le terrain en compagnie de Lionel Messi, d'Angel Di Maria et d'autres champions du monde après la victoire de l'Argentine sur la France. Des images le montrent même embrassant le trophée, qui en principe ne peut être touché que par les champions du monde, les responsables de la FIFA ou les chefs d'État. Messi irrité Sur d'autres on le voit tenter d'attraper le bras de Messi, visiblement irrité, ou de mordre la médaille d'un joueur. "Après avoir étudié la question, la FIFA est en train d'établir de quelle manière des individus ont eu accès sans autorisation au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre. Les mesures appropriées seront prises en interne", a déclaré un porte-parole à la BBC. Salt Bae (39 ans) possède des restaurants notamment à Beverly Hills, à Londres et au Qatar. Une de ses spécialités est de se faire photographier avec des stars, dont des footballeurs. Des vidéos de lui découpant et assaisonnant de la viande ont eu un grand succès sur internet.

Timo Meier irrésistible en cette fin décembre Timo Meier: buteur lors de ses quatre derniers matches. Image: KEYSTONE/AP/Josie Lepe On n'arrête plus Timo Meier ! L'Appenzellois a brillé une fois de plus en cette fin décembre avec un but et un assist lors du succès 5-2 de San Jose face à Minnesota. L'Appenzellois a signé sa 18e réussite de la saison sur une séquence de power play pour permettre aux siens de mener 3-1 à la 33e. Il devait ensuite délivrer une 16e passe décisive pour le 4-1 d'Oskar Lindblom à la 38e. Sa performance a été récompensée par la deuxième étoile. Sur ses sept derniers matches, Timo Meier présente tout simplement un bilan de 6 buts et de 4 assists. Avec 34 points, il n'est plus qu'à une petite longueur de Kevin Fiala pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la NHL. Le Saint-Gallois est resté "muet" lors de la victoire 4-2 de Los Angeles devant Calgary. Acquise sur une réussite d'Adrian Kempe après 3'23'' de jeu, cette victoire est la quatrième de rang pour les Kings qui consolident de la plus belle des manières leur deuxième place de la Pacific Division derrière Vegas.