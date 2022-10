Xhaka offre la victoire à Arsenal ++ Manchester United sanctionne Ronaldo

Xhaka offre la victoire à Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Arsenal poursuit son parcours sans faute en Europa League. Les Gunners ont cueilli jeudi leur quatrième succès en quatre sorties, s'imposant 1-0 face au PSV Eindhoven grâce à une réussite de leur international suisse Granit Xhaka. Dominateurs, les hommes du coach Mikel Arteta ont dû patienter jusqu'à la 71e minute pour forcer la décision dans un match initialement prévu le 15 septembre mais reporté à la suite du décès de la Reine Elisabeth II. Xhaka a alors trouvé la faille d'une superbe demi-volée du pied droit armée au point de penalty. Cette victoire permet à Arsenal de prendre cinq longueurs d'avance sur le PSV Eindhoven en tête de ce groupe A. Les deux équipes se retrouveront jeudi prochain aux Pays-Bas, alors que le FC Zurich tentera de décrocher dans le même temps ses premiers points en accueillant Bodö/Glimt.

ManU: Ronaldo exclu du groupe pour le match contre Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo n'a pas été retenu dans le groupe de Manchester United pour le match de Premier League contre Chelsea samedi. Cette sanction a été prise en réaction à la décision du Portugais de partir avant la fin du match contre Tottenham (2-0) mercredi. Ronaldo (37 ans), remplaçant contre les Spurs, avait quitté le stade avant la fin du match. "Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match", écrit également Manchester United dans un communiqué jeudi.

Super League: le FC Zurich opposé aux play-off Le FC Zurich: pas fan des play-off Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le nouveau mode de championnat prévu dès 2023/2024 est contesté. Le FC Zurich a demandé au comité de la Swiss Football League de renoncer aux play-off pour le titre et les places européennes. Le club ne remet pas en cause l'augmentation à douze clubs en Super League, ni la séparation en deux groupes (clubs classés 1-6 et 7-12) après une première partie de championnat. Selon le FCZ, les play-off sont sportivement injustes. En fin de saison, le hasard, des blessures, des suspensions, des maladies ou des décisions arbitrales (VAR) peuvent avoir une influence décisive sur l'issue de telles rencontres. Le mode de championnat doit être clair, pas compliqué et compréhensible par tous. Le FC Zurich rappelle en outre que les réactions chez les supporters ont été très négatives quant à l'introduction de play-off.

CM des lourds WBC: Tyson Fury défendra son titre le 3 décembre Tyson Fury va remettre son titre en jeu Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Le Britannique Tyson Fury défendra son titre WBC de champion du monde des poids lourds le 3 décembre. Il affrontera son compatriote Derek Chisora au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Fury a déjà battu Chisora (33 succès, 12 défaites) à deux reprises, sur décision unanime à Wembley en juillet 2011 et sur jet l'éponge au 10e round trois ans plus tard à l'ExCel de Londres. Ce choix d'un adversaire peu susceptible de le gêner fait suite à l'échec des négociations pour un éventuel combat contre le Britannique Anthony Joshua, ancien champion WBA, IBF et WBO des lourds. Invaincu L'invaincu Fury (32 victoires, un nul) a tweeté: "C'est parti pour Del Boy (l'un des surnoms de Chisora, NDLR) ! Rendez-vous le 3 décembre à Londres !". Le "Gipsy King", âgé de 34 ans, remontera sur le ring pour la première fois depuis la défense victorieuse de son titre contre son compatriote Dillian Whyte à Wembley en avril. Chisora (38 ans) a lui combattu pour la dernière fois en juillet, avec un succès contre le Bulgare Kubrat Pulev sur décision partagée à l'O2 Arena de Londres.

Jorand: "Il s'agit pour l'heure de créer une dynamique de travail" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La 37e Coupe de l'America démarrera dans un peu moins de deux ans, et Alinghi Red Bull Racing est déjà à pied d'oeuvre à Barcelone comme en Suisse. "Il s'agit pour l'heure de créer une dynamique de travail", lâche Pierre-Yves Jorand, co-directeur et responsable sportif du défi suisse. "Beaucoup de monde travaille à Barcelone et en Suisse, dans nos différents départements", souligne-t-il. "La +sailing team+ comprend ainsi une quinzaine de marins, qui sont entourés par tout un staff s'occupant de la préparation mentale, physique, physiologique, médicale, mais aussi de la sécurité" énumère-t-il. Challenge technologique "Le département design comprend lui des ingénieurs, des designers, des architectes. Il est en charge de l'analyse des performances, de la simulation, de l'analyse des matériaux. Le challenge est très technologique pour cette 37e édition", rappelle Pierre-Yves Jorand dans un entretien accordé à Keystone-ATS. "Il y a également l'équipe de construction et de maintenance qui s'occupe du bateau dès qu'il rentre au port afin de le préparer au plus vite pour sa sortie du lendemain. En Suisse, on est en train de monter l'équipe qui construira notre futur bateau dans nos ateliers à Lausanne. Il y a encore la partie administrative, le marketing, les finances, les médias...", poursuit-il. "Tout ce petit monde est basé depuis peu à Barcelone, où on travaille au quotidien. Aujourd'hui, une centaine de personnes travaillent sur ce projet. C'est un chiffre de croisière, qui évolue néanmoins en permanence", précise encore l'ancien skieur de vitesse, qui avait d'ailleurs représenté la Suisse aux JO d'Albertville en 1992 dans la discipline. Cicatrice béante On l'a compris, Alinghi et son patron Ernesto Bertarelli veulent mettre tous les atouts de leur côté pour récupérer l'Aiguière d'argent à l'automne 2024 à Barcelone. "La défaite subie en 2010 (à Valence, face au défi américain Oracle, sur le score de 2-0) avait été difficile à encaisser. La cicatrice était béante, il a fallu pas mal d'années pour qu'elle s'estompe", glisse Pierre-Yves Jorand. "Notre propriétaire attendait surtout que le Protocole (réd: le règlement qui régit la compétition) soit attractif. On compare toujours l'America's Cup à l'Everest de la voile. Pour avoir une chance de le gravir, il faut un bulletin météo irréprochable. Pour nous, ce bulletin est tombé l'an dernier. Quand on l'a lu, on a compris que c'était le bon moment pour revenir", poursuit-il. "Une fusion magnifique" En quoi le Protocole est-il particulièrement attractif? "On craignait qu'il y ait trop de temps avant la prochaine Coupe. Mais 2024, c'est dans nos plans. On voulait aussi que les bateaux (réd: des monocoques à foils AC75) puissent perdurer sur la 37e puis sur la 38e édition. Et la règle de nationalité (réd: tous les membres d'équipage doivent posséder la même nationalité) nous parlait", explique Pierre-Yves Jorand. "Le format de la compétition nous intéressait aussi. L'introduction d'une épreuve pour les femmes et la reconduction d'une America's Cup pour les jeunes a également attiré Red Bull Racing", souligne-t-il. "L'amour du sport, de la voile, de la compétition, de la technologie et de la vitesse nous inspire depuis toujours. L'ADN d'Alinghi est de construire des bateaux rapides, qui volent", ajoute-t-il. "On a une équipe qui navigue depuis 2010 sur ces multicoques. Elle est très performante, c'est donc d'autant plus le bon moment pour nous relancer dans cette aventure", répète Pierre-Yves Jorand, pour qui la règle de la nationalité n'a pas été difficile à appliquer: "Le foiling, les multicoques et les bateaux rapides font partie de la culture suisse de la voile. On a reçu 30 dossiers de candidats", souffle-t-il, alors que seuls huit marins prendront place à bord. Le partenariat avec la Red Bull Racing Team est forcément prometteur. "C'est une fusion magnifique. On est en mode start-up, mais à grande échelle, Alinghi a l'expérience du foiling, Red Bull amène sa technologie via la Formule 1. Nous avons beaucoup d'échanges avec l'écurie et ses ingénieurs. Cette fusion nous pousse à amener beaucoup de créativité", assure Pierre-Yves Jorand. "Stimuler les échanges" Cette créativité est indispensable pour mener à bien ce projet au long cours. Tout comme les échanges entre les différents départements. "On parle beaucoup du bateau, du barreur, des équipiers. Mais il ne faut surtout pas oublier ceux qui oeuvrent derrière la scène, comme pour une écurie de Formule 1", explique-t-il. "Pour nous, l'important est de s'être très vite mis au travail avec cette nouvelle équipe. Il s'agit pour l'heure de créer une dynamique de travail", lâche Pierre-Yves Jorand. "Notre but est d'emmagasiner un maximum d'heures de navigation pour connaître au mieux le plan d'eau. Pour construire notre nouveau bateau, nous aurons besoin de bonnes idées. Pour trouver ces idées, il faut un bon feedback, que l'on obtient en naviguant", précise-t-il. "Il faut stimuler les échanges entre les marins et l'équipe de designers pour avoir tous éléments afin de dessiner, je l'espère, le bateau le plus rapide de cette 37e Cup", clame-t-il. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence en septembre et octobre 2024: "Avoir des ailes qui nous portent encore plus vite et plus loin", rigole Pierre-Yves Jorand.

Atlanta: une victoire attendue Image: KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI Atlanta a cueilli une victoire attendue pour lancer sa saison. Sur leur parquet, les Hawks ont battu 117-107 Houston, le cancre de la Ligue en 2021 et en 2022. Dans une équipe qui a changé son style jeu avec l'apport de Dejounte Murray, lequel forme désormais un duo remarquable à la manoeuvre avec Trae Young, Clint Capela ne gardera pas un souvenir éblouissant de ses retrouvailles avec ses anciennes couleurs. Le Genevois n'a marqué que 2 points pour un temps de jeu de 26'. Il a capté 8 rebonds, mais son différentiel de -1 souligne que sa soirée fut plutôt laborieuse. Avec 20 points et 11 assists, Dejounte Murray n'a pas raté sa grande première. Le transfuge de San Antonio a tout de suite trouvé la bonne connexion avec Trae Young, crédité de 23 points et de 13 assists. Cette saison, la grande force des Hawks viendra vraiment de l'arrière. Par ailleurs dans le choc de la soirée, Phhoenix a battu Dallas 107-105 après avoir portant été de 22 points - 67-45 - dans le troisième quarter... Malgré les 35 points de Luka Doncic, les Mavericks sont tombés sur un dernier panier de Damion Lee à 9''7 du buzzer.

Pas de Masters pour Belinda Bencic La d Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Le rêve de Belinda Bencic (WTA 14) de disputer le Masters s'est évanoui dans la nuit de Guadalajara. Battue au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de la cité du Jalisco, elle ne verra pas Fort Worth. La Championne olympique s'est inclinée 6-4 6-4 devant Sloane Stephens (WTA 50) qui aura attendu justement cette rencontre pour cueillir sa première victoire de l'année contre une joueuse du top 20... Victorieuse de l'US Open 2017, l'Américaine a témoigné d'une maîtrise absolue lors de cette rencontre. Elle a gagné 76 % des points joués derrière son premier service pour n'abandonner que deux balles de break. Belinda Bencic a concédé à quatre reprises son service pour s'incliner après 1h29' de match. Avec cette défaite sans appel, elle n'a plus aucune chance de disputer un deuxième Masters après celui de Shenzen en 2019. Elle était en lice pour l'une des trois dernières places à pourvoir après les qualifications d'Iga Swiatek, d'Ons Jabeur, de Jessica Pegula, de Coco Gauff et de Caroline Garcia. Elle a concédé mercredi soir sa 18e défaite de l'année en 56 rencontres. Titrée sur la terre battue de Charleston et finaliste sur le gazon de Berlin, elle gardera un souvenir contrasté de sa saison. Affaiblie par les séquelles du Covid-19 en Australie et diminuée par une blessure à la cheville à Wimbledon, elle n'a pas vraiment brillé lors des tournois du Grand Chelem. Ses défaites contre Leylah Fernandez à Paris et Karolina Pliskova à New York lui ont pesé. Elles l'ont conduit à se séparer de son coach Sebastian Sachs pour engager le Russe Dmitry Tursunov qui était à ses côtés à Guadalajara. "Avec lui, je sors de ma zone de confort, explique-t-elle. Et c'est exactement ce que je recherche".

Chelsea freiné, Liverpool enchaîne Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Chelsea a raté une belle occasion de se rapprocher du podium, mercredi lors de la 12e journée de Premier League, en étant tenu en échec à Brentford (0-0). Liverpool a en revanche gagné. Avec une équipe un peu remaniée (mais toujours sans Denis Zakaria, scotché en tribunes), Chelsea a manqué de tranchant. Le point du match nul porte le total des Blues, quatrièmes, à 20 points, mais les laisse à trois longueurs du podium. Chelsea restait pourtant sur cinq succès consécutifs. Un petit but de Darwin Nunez (22e) aura par ailleurs suffi au bonheur de Liverpool face à une équipe de West Ham accrocheuse. Les joueurs de Jürgen Klopp peuvent s'estimer heureux de prendre à nouveau trois points, trois jours seulement après leur victoire symboliquement forte contre Manchester City dimanche.

YB s'impose à Lugano et prend le large Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Contraint au nul (0-0) dimanche à Zurich, Young Boys a repris sa marche en avant en Super League. La troupe de Raphaël Wicky est allée s'imposer 4-1 à Lugano dans le cadre de la 12e journée. Elle compte provisoirement huit longueurs d'avance sur son dauphin Servette, qui défiera Grasshopper jeudi en terre zurichoise. Venu pour gagner, YB a forcé la décision en deuxième période au Cornaredo. Ulisses Garcia a inscrit le 2-1 à la 68e, se montrant le plus prompt à réagir après un arrêt d'Amir Saipi sur un tir de Cedric Itten. Kastriot Imeri (81e) et Cedric Itten (95e) ont ensuite donné au score des allures trop flatteuses pour les Bernois. L'ancien milieu du Servette FC a bénéficié sur l'action du 3-1 d'une subtile passe décisive de Jean-Pierre Nsame, qui avait lui-même ouvert la marque à la 7e minute. Lugano avait répliqué par l'intermédiaire de Reto Ziegler (26e), qui avait repris de la tête un corner botté par Renato Steffen. La défense des Young Boys est apparue très empruntée sur cette action, comme sur celle qui a vu Hicham Mahou trouver le poteau droit du but de David von Ballmoos après à peine 15 secondes de jeu dans cette partie. Elle s'est en revanche montrée plus convaincante dans une deuxième période mieux maîtrisée par le leader. St-Gall renversant Lucerne et St-Gall se sont séparés sur un nul 3-3 dans l'autre match de la soirée. Menés 1-0 dès la 7e minute puis 3-2 à la 51e, les Brodeurs ont arraché un point à la 83e sur une réussite de Julian von Moos. Mais ce nul n'arrange personne: Lucerne reste sur quatre matches sans victoire, St-Gall n'ayant gagné aucune des cinq parties qu'il a jouées depuis son succès face à YB début septembre.

Bellier stoppé par Shapovalov au 2e tour Image: KEYSTONE/EPA EFE/CATI CLADERA Stockholm ne rimera pas avec Majorque pour Antoine Bellier (ATP 192). Issu des qualifications dans la capitale suédoise, le Genevois s'est incliné 6-4 7-5 devant Denis Shapovalov (ATP 20) mercredi en 8e de finale. Antoine Bellier, qui avait atteint les demi-finales fin juin sur le gazon de Majorque après être sorti des qualifications, ne récidivera donc pas à Stockholm. Le gaucher de 25 ans n'a jamais eu sa chance face à la tête de série no 4 du tableau Denis Shapovalov. Le Genevois, qui avait battu un membre du top 20 (Pablo Carreño Busta) sur l'herbe espagnole, ne s'est ainsi pas procuré la moindre balle de break dans ce duel de gauchers. Et il n'a remporté que 10 points sur le service du Canadien. Antoine Bellier n'a pas démérité, mais le break concédé dès le premier jeu du match a pesé lourd. Il a résisté plus longtemps dans la seconde manche, Denis Shapovalov signant le break décisif à 5-5 avant de conclure après 82' de jeu sur sa première balle de match.

Sommer au repos forcé "jusqu'à nouvel ordre" Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Touché mardi en Coupe d'Allemagne, Yann Sommer est au repos forcé "jusqu'à nouvel ordre". Le Borussia Mönchengladbach s'est contenté de confirmer mercredi que son gardien international suisse souffrait d'une blessure à la cheville gauche. Yann Sommer, qui s'est tordu la cheville gauche dès la 4e minute d'un match du 2e tour perdu 2-1 à Darmstadt (D2), sera "selon toute vraisemblance" indisponible pour les prochains matches des Fohlen, "jusqu'à son rétablissement". Aucun détail supplémentaire n'a pour l'heure été dévoilé par Gladbach, alors que la blessure du natif de Morges a créé l'émoi en Suisse à un peu plus d'un mois de l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Stricker sorti en deux sets en 8e de finale Dominic Stricker s'est inclin Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 136) ne disputera pas son premier quart de finale de l'année sur l'ATP Tour à Anvers. Le Bernois s'est incliné dès le 2e tour, battu 7-6 (8/6) 7-5 par Richard Gasquet (ATP 82). Issu des qualifications, Dominic Stricker au pourtant eu sa chance face au "bourreau" de Stan Wawrinka. Il a, ainsi, bénéficié d'une balle de premier set à 6/5 dans le tie-break, certes sur le service adverse. Il s'est également procuré trois balles d'égalisation à 6-6 dans le deuxième set, également à la relance. Mais le gaucher de 20 ans ne s'est pas montré suffisamment efficace sur les points décisifs. A l'inverse, Richard Gasquet - qui avait effacé trois balles de match lundi face à Stan Wawrinka - a parfaitement géré le "money time". Il a ainsi remporté les trois derniers points dans chacun des deux sets. Dominic Stricker en reste donc à trois matches gagnés en 2022 sur le circuit principal, lui qui avait déjà passé un tour en juin à Stuttgart et en juillet à Gstaad. Il tentera d'améliorer ce total la semaine prochaine aux Swiss Indoors de Bâle, pour lesquels il a reçu une invitation.

Evenepoel a "fait son choix" entre Giro et Tour en 2023 Image: KEYSTONE/EPA/LAURIE DIEFFEMBACQ Le champion du monde Remco Evenepoel a fait son choix entre une participation au Giro ou au Tour de France en 2023. Toutefois, il n'annoncera sa décision qu'en janvier, a-t-il déclaré dans un entretien au journal belge Het Nieuwsblad, mercredi. "J'ai fait mon choix. Mais on n'annoncera la décision qu'en janvier prochain. Je peux simplement dire que je suis content de mon programme, calme au début puis de plus en plus étoffé", a expliqué le vainqueur du dernier Tour d'Espagne. Cette annonce d'Evenepoel intervient alors que le parcours du Tour d'Italie, dévoilé lundi, proposera trois étapes contre-la-montre, avec une distance cumulée de 70,6 kilomètres. De quoi plaire au rouleur belge, spécialiste de l'exercice contre le chrono. Le parcours du Tour de France ne sera lui dévoilé que le 27 octobre. "On va regarder les parcours et notamment les profils et les kilomètres (à parcourir) contre-la-montre. Quand on aura ces données, on pourra décider quelle course on fait. Pas avant", avait expliqué le prodige de 22 ans le 3 octobre dernier. "Je sais qu'après mon succès en Espagne (en septembre), il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui veulent me voir très vite sur le Tour de France. Mais, je reste très calme par rapport à cela. Il faut avancer pas à pas", avait-il alors dit. Mercredi, Evenepoel a par ailleurs expliqué qu'il pourrait prendre part pour la première fois à Milan-San Remo, le premier monument de la saison 2023 le 18 mars. "On ne sait pas encore, c'est une option. Ce week-end-là est encore incertain dans mon programme. Mais ce serait beau si je pouvais y prendre part", a-t-il indiqué au Nieuwsblad.

Immobile blessé à une cuisse et probablement absent jusqu'en 2023 Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini La Lazio Rome a publié un communiqué détaillant la blessure à la cuisse gauche de Ciro Immobile, subie dimanche en Serie A lors de la réception de l'Udinese (0-0). Les médias italiens évoquent une absence jusqu'à 2023. L'attaquant international italien, 32 ans, co-meilleur buteur du championnat italien avec six buts depuis le début de saison, souffre d'une "blessure de degré moyen au biceps fémoral de sa jambe gauche", selon le communiqué publié par le club romain. La Lazio n'a pas communiqué sur la durée de l'indisponibilité d'Immobile qui, selon les médias italiens, pourrait être éloigné de toute compétition jusqu'au début de l'année prochaine. Le championnat italien va s'arrêter mi-novembre, peu avant la Coupe du monde au Qatar pour laquelle l'Italie ne s'est pas qualifiée, et reprendra début janvier.