Yakin a transformé le jeu de la Suisse ++ Messi en transe

Murat Yakin a transformé le jeu de la Suisse Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Adieu le jeu de possession prôné avec succès par Vladimir Petkovic, bienvenue dans la verticalité de Murat Yakin ! Au soir du parcours contrasté de l'équipe de Suisse en Ligue des Nations avec trois défaites pour commencer et trois victoires pour conclure, le constat est bien là: la Suisse a changé de style. Cette "révolution" est incarnée par Breel Embolo. Désormais incontournable avant-centre de l'équipe, le Bâlois sonne la charge avec sa puissance presque phénoménale. Pour l'exploiter pleinement, Murat Yakin demande à ses joueurs d'allonger beaucoup plus le jeu. "Je connais très bien Breel. Il a débuté avec moi à Bâle, rappelle Murat Yakin. J'avoue que le voir aujourd'hui comme un véritable no 9 me surprend quelque peu. Il avait commencé en 8, puis en 10. Il a joué aussi sur les côtés. Mais le débat est clos. Breel est notre avant-centre." Un nouveau rôle pour Seferovic Et Haris Seferovic désormais condamné à chauffer le banc ! Le Lucernois est le grand perdant de ce rassemblement de septembre alors qu'il avait été le match-winner contre le Portugal à Genève le 12 juin dernier avec son but de la tête d'entrée de jeu. Une preuve de plus que tout peut aller très vite dans le football... Murat Yakin estime aujourd'hui que le Lucernois, en mal de temps de jeu avec Galatasaray, n'a plus le coffre pour interpréter comme il l'entend ce rôle d'attaquant de pointe. Son registre n'est d'ailleurs pas le même que celui d'Embolo. Mais pour ne pas le "perdre" avant la Coupe du monde, le sélectionneur se rendra prochainement à Istanbul pour lui expliquer ce qu'il attend désormais de lui: une sorte de "super-sub" comme sans doute Olivier Giroud avec l'équipe de France. Deux doutes encore à lever D'ici le 24 novembre et la rencontre contre le Cameroun, que la Suisse devra impérativement remporter pour avoir une chance de devancer la Serbie dans un duel qui s'annonce impitoyable pour la deuxième place du groupe derrière l'intouchable Brésil, Murat Yakin devra encore lever deux doutes. Noah Okafor, absent contre l'Espagne et la République tchèque, conserve-t-il toujours une longueur d'avance sur Ruben Vargas qui l'a fort bien remplacé tant à Saragosse et à Saint-Gall ? Et peut-il raisonnablement se priver au coup d'envoi de Denis Zakaria si le Genevois s'affirme ces prochaines semaines à Chelsea ? Sinon, tout roule pour cette équipe de Suisse qui a eu la chance de pouvoir compter lors de ses trois derniers matches sur des gardiens d'exception. A Genève, Jonas Omlin avait dégoûté les attaquants portugais. A Saragosse et à Saint-Gall, Yann Sommer a repris la main pour signer deux performances exceptionnelles. En Espagne, il a réussi un arrêt prodigieux dans le temps additionnel sur une frappe de Soler. A Saint-Gall, il a détourné un penalty de Tomas Soucek qui avait été pourtant bien frappé. "Une grande équipe a besoin d'un grand gardien", sourit Murat Yakin. Une statistique presque affolante Aujourd'hui, Yann Sommer présente une statistique presque affolante: il n'a pas été battu sur les cinq derniers penalties tirés contre lui dans le jeu en équipe de Suisse. Après les deux ratés de Sergio Ramos en 2020 et de Jorginho en 2021, Tomas Soucek a pu mesurer toute la difficulté de tromper le portier de Gladbach, dont le refus à l'ultime seconde de s'engager cet été à Nice a littéralement déchiré le coeur de Lucien Favre. "Yann sortait d'une saison 2021/2022 difficile avec Gladbach, glisse Murat Yakin. Là, il est à nouveau en confiance et cette confiance, elle grandit de match en match." Le sélectionneur aurait sans doute rêvé d'évoluer en équipe de Suisse avec un tel gardien. "J'ai eu la chance de jouer devant Jörg Stiel et Pascal Zuberbühler qui avaient une très grande personnalité", se souvient-il toutefois. Mais il a l'élégance de ne pas relever que Yann Sommer n'évolue pas vraiment dans le même monde que ses deux prédécesseurs, capables souvent du meilleur mais parfois du pire. Le sélectionneur nourrit de plus en plus l'intime conviction qu'un tel gardien, si la réussite lui sourit toujours comme à Saint-Gall avec deux frappes tchèques sur ses montants, peut vous hisser sur le toit du monde.

L'Argentine balaie la Jamaïque, Messi dans le club des 100 Image: KEYSTONE/AP Lionel Messi n'a joué que les 35 dernières minutes lors du succès de l'Argentine contre la Jamaïque (3-0), mais a eu le temps d'inscrire deux buts. Ce doublé enjolive sa 100e victoire en sélection, mardi à Harrison dans le New Jersey. La Red Bull Arena, dans une ambiance festive assurée par une forte colonie de supporters argentins, n'avait d'yeux que pour "la Pulga" (la puce). Alors quand la star, ménagée au coup d'envoi en raison de symptômes grippaux ayant appelé le sélectionneur, est entrée sur le terrain à la 55e minute, la fièvre est montée d'un coup. Pas moins de trois énergumènes ont alors couru vers Messi pour l'approcher, le toucher, faire un selfie même, tous plaqués par les stadiers. Et en peu de temps, Messi a marqué de son empreinte ce match amical mis sur les bons rails argentins par l'ouverture du score à la 13e minute de Julio Alvarez. Messi a d'abord inscrit le deuxième but à sa troisième tentative, d'une frappe au-delà du rectangle qui a fini au ras du poteau (86e). Trois minutes plus tard, il a provoqué un coup franc à l'entrée de la surface et s'est fait justice lui-même. Ses 89 et 90e réalisations en 164 sélections. 90e but Ce match lui permet aussi de devenir le cinquième joueur de l'histoire à atteindre 100 victoires en équipe nationale, rejoignant dans ce club fermé les Espagnols Sergio Ramos (131 victoires en 180 matches) et Iker Casillas (121 en 167), le Portugais Cristiano Ronaldo (112 en 189) et le Mexicain Andres Guardado (101 en 177). Dans le sillage de son no 10, l'Albiceleste porte quant à elle son invincibilité à 35 rencontres (26 victoires, 9 nuls). Une série débutée en 2019, qui la hisse au niveau du Brésil (1993-1996), de l'Espagne (2007-2009) et de l'Algérie (2018-2022), le record en la matière étant détenu par l'Italie (2018-2021), avec 37 matches.

"Embolo leur a répondu à sa manière" Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER A l'heure de l'analyse, Murat Yakin a tiré un immense coup de chapeau aux deux héros de la soirée: Breel Embolo et Yann Sommer. "Lors du match aller à Prague, les Tchèques avaient démontré combien l'intensité dans les courses pouvait peser dans une rencontre. Ce soir, Breel Embolo leur a répondu à sa manière, se félicite le sélectionneur. Il possède la vitesse et l'endurance pour les multiplier. Même si je le connais très bien, son évolution me surprend. Il a commencé en no 8, ensuite en no 10, puis sur les côtés avant de donner sa pleine mesure dans l'axe. Je ne pensais que cette place à la pointe de l'attaque sera celle qui lui convient le mieux." Murat Yakin a précisé qu'il la tiendra au Qatar. "Breel ne jouera plus sur les côtés. J'ai d'autres joueurs qui peuvent tenir ce rôle et qui savent aussi mieux défendre dans cette position", explique-t-il. Avec Yann Sommer, Murat Yakin possède un gardien qui présente aujourd'hui une statistique extraordinaire. Aucun but n'a été inscrit sur les cinq penalties tirés contre lui en équipe de Suisse. Après les doubles ratés de Sergio Ramos et de Jorginho, le Bâlois a sorti mardi la frappe de Tomas Soucek. "A l'entraînement, il les arrête aussi, s'amuse Murat Yakin. Les joueurs ont parié de l'argent sur ces penalties tirés contre lui. Je peux vous assurer que Yann est devenu riche." Plus sérieusement, le sélectionneur est bien sûr comblé par les prouesses de son gardien. "Yann sortait d'une saison 2021/2022 difficile à Gladbach. Depuis deux mois, il a retrouvé sa confiance, se félicite-t-il. Elle grandit désormais de match en match. Tant mieux dans la mesure où nous aurons besoin d'un grand gardien à la Coupe du monde."

72 secondes pour un maintien Breel Embolo: l'un des deux hommes du match avec Yann Sommer. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse aura droit à une quatrième campagne de Ligue des Nations dans le groupe A. A Saint-Gall, elle a assuré son maintien après avoir entamé sa phase de poules sur trois défaites. Elle a battu 2-1 la République tchèque grâce à deux buts inscrits en l'espace de 72 secondes aux alentours de la demi-heure par Remo Freuler et par Breel Embolo pour cueillir une troisième victoire de rang. Le Zurichois a marqué de la tête sur un centre de Xherdan Shaqiri. Pour sa part, le Bâlois a exploité une bourde de Lukas Kalvach pour s'en aller battre l'ancien portier du FCB Tomas Vaclik. La Suisse termine donc à la troisième place de cette poule derrière l'Espagne et le Portugal. La Roja s'est qualifiée pour le Final Four à la faveur de sa victoire 1-0 à Braga devant le Portugal grâce à une réussite d'Alvaro Morata. Elle sera opposée en juin prochain aux Pays-Bas, à la Croatie et à l'Italie. Yann Sommer une nouvelle fois décisif Trois jours après son exploit en Espagne, cette victoire 2-1 face à la Roja que personne n'avait vu venir, la Suisse a dû cravacher ferme pour conclure cette Ligue des Nations sur une note positive. Elle n'a pas vraiment maîtrisé le rythme d'une rencontre que les Tchèques ont cherché à emballer sans cesse. Et une fois de plus, elle peut remercier Yann Sommer. Déjà décisif à Saragosse, le portier de Mönchengéadbach a détourné un penalty de Tomas Soucek à la 61e qui aurait permis aux Tchèques d'égaliser. Il est allé chercher sur sa droite la frappe du joueur de West Ham pour démontrer, s'il le fallait encore, qu'il était bien un gardien d'exception. Un gardien qui peut vous emmener sur le toit du monde dans deux mois au Qatar. Surtout s'il est toujours accompagné par la chance comme ce mardi lorsqu'il fut sauvé à deux reprises par ses montants. Les 72 secondes de bonheur offertes à son public ne devaient pas occulter toutes les difficultés rencontrées par l'équipe de Suisse lors de la première période. Les Tchèques ne méritaient pas vraiment d'être menés à la pause. Sans la malchance avec une frappe d'Adam Vlkanova sur la transversale (8e) et sans un arrêt magnifique de Sommer devant Vaclav Cerny (22e), les Tchèques auraient dû mener au score. L'absence du patron L'absence de Manuel Akanji, suspendu, a été cruellement ressentie. Sans son patron, la défense n'a pas témoigné de la même rigueur qu'à Saraggose. Appellé à remplacer le Zurichois, Fabian Schär a, ainsi, été trop facilement éliminé sur l'action qui a conduit à la réduction du score de Patrik Schick à la 45e minute. A ses côtés, Nico Elvedi a commis, lui aussi, quelques erreurs, notamment la faute qui a provoqué le penalty de la 61e minute, face à un adversaire qui, il est vrai, se livrait pleinement. Les Tchèques ont témoigné d'une réelle force de caractère après le 4-0 concédé samedi à Prague face au Portugal. A Saint-Gall, ils auraient pu lâcher prise après les buts de Freuler et d'Embolo. Il n'en fut rien. La République tchèque a, ainsi, largement dominé la seconde période. Avec son jeu bien plus vertical désormais, la Suisse pouvait toutefois porter le danger par quelques fulgurances qui portaient le plus souvent la griffe d'Embolo. Avec sa puissance, le joueur de Monaco fut une menace permanente pour les Tchèques. Il aurait pu inscrire un second but avec une très belle reprise de la tête à la 55e minute sur un centre de Ricardo Rodriguez, qui honorait mardi sa 100e sélection. Mais son plus beau geste de la soirée fut peut-être cette offrande à Djibril Sow à la 58e qui ne fut malheureusement pas convertie. Sorti sous les ovations du public à la 65e, Breel Embolo a mis un terme à la discussion quant à l'animation offensive de l'équipe de Suisse. Il jouera bien dans l'axe au Qatar, entouré de Shaqiri et de Noah Okafor. Absent lors de ce rassemblement en raison de maux dentaires, le joueur de Salzbourg ne peut toutefois pas se reposer sur ses - récents - lauriers. Comme à Saragosse, Ruben Vargas a, en effet, démontré de belles choses. Quant à Haris Seferovic, le train est, semble-t-il, passé.

Le carton de Fribourg, Genève leader et Lausanne s'enfonce Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La soirée de National League a vu Fribourg écraser Kloten 9-1 et un Genève chanceux battre Langnau 4-2 pour devenir leader. Lausanne a lui sombré 4-0 à domicile contre Rapperswil. Du côté de Fribourg, il fallait écarter les quelques ondes négatives qui n'ont pas manqué de graviter autour de la patinoire après un début de saison en deçà des grandes attentes du public. Mission réussie pour les Dragons avec la réception de Kloten. Ils ont parfaitement répondu au message de leur coach pour mener 3-0 à la fin du tiers initial. Et même lorsque les Aviateurs ont réduit la marque en infériorité numérique par Ang (21e), les Fribourgeois ont tranquillement attendu la 33e pour inscrire le 4-1 par Mottet. Les banlieusards zurichois ont complètement craqué dans le troisième tiers et Gottéron a pu entraîner son power-play. Trois des quatre derniers buts sont tombés alors que Fribourg évoluait en supériorité numérique. Genève chanceux Aux Vernets, Genève n'a pas livré une grande prestation face à un Langnau limité. Mais les Aigles peuvent compter sur des individualités pour se sortir de situations compliquées. Là, c'est Sami Vatanen qui a fait un numéro pour servir Hartikainen et égaliser (42e). En avance grâce au 2-1 signé Filppula (46e), les Grenat ont tout de même subi l'égalisation des Tigres alors qu'ils étaient à 5 contre 4 par Saarela (55e)! Heureusement, trois minutes plus tard c'est Le Coultre qui a pu inscrire le but de la victoire, là aussi alors que les Genevois étaient un de moins sur la glace. Ce quatrième succès de rang permet aux hommes de Jan Cadieux d'occuper le fauteuil de leader avec 14 points. Les Lausannois avaient eux l'occasion d'effacer le dernier tiers épouvantable de dimanche soir face à Zurich. Mais les conséquences de cette fessée sont apparues bien prégnantes dans la capitale olympique. Cette fois c'est au cours de la période médiane que les hommes de John Fust ont sombré. Et qui a allumé la mèche du côté saint-gallois? L'inévitable Roman Cervenka bien entendu! Auteur de la passe décisive sur le 1-0, le Tchèque a pris ses responsabilités pour inscrire le 2-0. Et histoire de bien mettre en lumière les carences vaudoises, Rowe a planté le 3-0 en infériorité numérique... Au sein des Lions, on notera aussi les performances peu encourageantes de Tobias Stephan. Sans que l'on puisse lui attribuer la ou les défaites, force est de constater que le portier de 38 ans ne fait pas la différence en ce moment. Les Vaudois glissent au 11e rang. Tout sourit à Ajoie De son côté, Ajoie a une fois de plus montré une grande force de caractère. Menés 2-0 par Berne, les Jurassiens ont utilisé leur power-play pour égaliser dans le tiers médian grâce à Devos. Ce même Devos a servi Asselin pour le but décisif en prolongation et une victoire 3-2 ap). Et dire que Berne a tiré 58 (!) fois au but... Bienne en revanche a subi sa première défaite. A domicile, les Seelandais ont été dominés 4-1 par Zurich. Les vedettes biennoises n'ont pas réussi à percer la carapace de Simon Hrubec. Dans les Grisons, Davos a maté le champion Zoug 5-3. Les Suédois de Christian Wohlwend ont fait la différence. Pas forcément en odeur de sainteté à Lugano, Chris McSorley s'est sans doute accordé quelques semaines de répit puisque son équipe a remporté le derby tessinois 4-1 en Léventine.

Une équipe sans surprise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin alignera l'équipe attendue ce soir à Saint-Gall contre la République tchèque pour l'ultime match de la Suisse en Ligue des Nations. Il a reconduit dix des onze titulaires de Saragosse. Fabian Schär entre dans l'équipe qui a battu l'Espagne samedi à la place de Manuel Akanji, suspendu. Le Saint-Gallois honorera sa 72e sélection. Il sera associé à Nico Elvedi dans l'axe central de la défense. On précisera que la Suisse ne doit pas perdre pour obtenir son maintien. Que ce match aussi ne sera pas un match comme les autres pour Ricardo Rodriguez et Granit Xhaka. Le Zurichois honore sa 100e sélection alors que le Bâlois fête son 30e anniversaire ce mardi. L'équipe de Suisse évoluera dans la composition suivante: Sommer; Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Six courses sprint prévues en 2023 Il y aura six sprints en 2023 Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI La Formule 1 passera à six courses sprint qualificatives en 2023, contre trois actuellement. La FIA et le promoteur de la F1 Formula One l'ont annoncé. "Six sprints feront partie du championnat à partir de 2023, porté par le succès de ce nouveau format introduit pour la première fois en 2021", a déclaré le PDG de la F1, Stefano Domenicali, cité dans un communiqué conjoint de la FIA et de Formula One. Depuis deux saisons, le but de ces courses est d'offrir du spectacle sur trois jours avec des qualifications "normales", c'est-à-dire contre la montre le vendredi, qui définissent l'ordre de départ d'une course de 100km le samedi, qui elle-même définit la grille de départ du GP le dimanche. Testé trois fois en 2021 et trois fois en 2022, le nouveau format de course sprint le samedi est désormais renouvelé pour six nouveaux événements en 2023. Les dates auxquelles ces courses se tiendront n'ont pas été communiquées. "Les sprints apportent une dynamique passionnante au format du week-end de course et se sont avérées populaires au cours des deux dernières saisons", a défendu le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, cité dans le communiqué. La F1 voulait déjà doubler leur nombre en 2022 - mais la FIA avait préféré défendre un nombre "raisonnable à la lumière des pressions (réd: financières) déjà exercées sur les écuries pour cette saison avec l'introduction de changements majeurs dans les règlements" - et avait donc décidé d'en rester à trois. Après l'Émilie-Romagne (24 avril) et l'Autriche (10 juillet), la dernière course sprint qualificative de la saison doit se disputer au Brésil le week-end du 13 novembre. Plus tôt ce mois, la Formule 1 a publié le calendrier des courses pour 2023, qui comptera un nombre record de 24 GP, dont Monaco - un temps menacé de disparition - mais sans le GP de France.

Simon Ammann n'a pas sauté cet été Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER La saison d'été du saut à skis prend fin ce week-end avec la finale du Grand-Prix à Klingenthal. Simon Ammann ne fait pas partie de la sélection suisse. Le quadruple champion olympique ne s'est pas officiellement retiré, mais les chances de voir le Saint-Gallois (41 ans) disputer une 26e saison de Coupe du monde dès novembre deviennent toujours plus minces. Ammann n'est pas monté une fois sur un tremplin cet été. "Nous attendons son engagement jusqu'aux Championnats de Suisse à Kandersteg", explique le chef de la discipline, Berni Schödler avec une vue sur les compétitions à médailles du 21 au 23 octobre. "Les Championnats de Suisse sont un passage obligé pour un athlète du cadre. Ou on est blessé ou on est au départ." Au printemps dernier, Ammann avait accepté le statut de cadre A, le deuxième échelon chez Swiss-Ski, ce qui laissait penser qu'il voulait continuer sérieusement dans le sport d'élite. Cette affectation et le soutien qui y correspond n'étaient pas des cadeaux de Swiss-Ski. Ils se fondaient seulement sur les performances de l'hiver dernier. En même temps, le Saint-Gallois annonçait qu'il prendrait une pause jusqu'en août. "A lui de prendre la décision" Aussi bien Schödler que son entraîneur Martin Künzle ne savent actuellement pas exactement, ce qu'Ammann a planifié. "S'il veut sauter, il devrait bientôt le communiquer. La balle est dans son camp", précise Künzle. Et Schödler de compléter: " Nous désirons qu'il décide lui-même de son avenir et pas que nous devions le faire nous." Un retour du sauteur aux 23 victoires en Coupe du monde n'est pas exclu pour les deux responsables. Ammann semble bien physiquement, les adaptations du matériel sont en marche pour chaque athlète du cadre et en tant que routinier, il peut rapidement retrouver ses marques. Outre Ammann, Killian Peier fera également l'impasse sur le concours de Klingenthal. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 souffre d'une inflammation au genou. Dans le camp suisse, seul Gregor Deschwanden tient la grande forme. Il sera accompagné par Dominik Peter

Une "perf" pour Waltert, Teichmann assure Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Simona Waltert a réussi une belle performance à l'occasion du premier tour du tournoi WTA de Parme. La Grisonne (WTA 120) s'est imposée 6-4 6-4 contre la Slovène Tamara Zidansek (WTA 92). Zidansek n'est pas une inconnue pour le public suisse puisqu'elle avait remporté le Ladies Open de Lausanne en 2021, la même année que son accession aux demi-finales de Roland-Garros. Après avoir effacé un break au cours du premier set sur la terre battue italienne, Waltert a fait la différence d'entrée au cours de la deuxième manche pour mener 2-0. Un avantage qu'elle a su conserver jusqu'à la fin de la partie pour glaner le set. En dehors de trois victoires à Lausanne, c'est la première fois que Waltert remporte un match sur le circuit WTA. En huitièmes de finale, la Grisonne affrontera la vainqueure du duel entre la Hongroise Anna Bondar (WTA 60) et l'Egyptienne Mayar Sherif (WTA 74). Waltert avait affronté Bondar la semaine dernière à Budapest et s'était inclinée de peu en trois sets. Teichmann rejoint deux Suissesses De son côté, Jil Teichmann (WTA 36) n'a pas manqué son entrée en jeu à Tallinn (EST/dur). La Biennoise a battu 6-4 7-6 (9/7) l'Allemande Laura Siegemund (WTA 179). A 5-3 au deuxième set, elle aurait déjà pu conclure, mais a concédé son service. Finalement, elle a fait la différence au tie-break. Elle l'a emporté sur sa deuxième balle de match. Au prochain tour, Teichmann sera opposée soit à l'Américaine Shelby Rogers (WTA 35) ou à la Belge Ysaline Bonaventure (WTA 138). Au stade des huitièmes de finale, la Biennoise retrouve deux autres Suissesses: Viktorija Golubic, qui s'est qualifiée de manière étonnante face à l'Américaine Madison Keys et la tête de série no 2, Belinda Bencic.

Zhou toujours au volant d'Alfa Romeo l'an prochain Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'équipe de Formule 1, Alfa Romeo misera sur la même paire de pilotes pour la saison prochaine. Les responsables de l'écurie zurichoise ont prolongé d'une saison le contrat du Chinois Zhou Guanyu. Zhou, le premier pilote chinois à avoir intégré le cirque des Grand-Prix, a effectué ses débuts en Formule 1 ce printemps. Après 16 des 22 courses, il occupe la 17e place du classement général du Championnat du monde avec six points. Le coéquipier de Zhou, Valtteri Bottas, qui a également rejoint Alfa Romeo au début de la saison, possède de son côté un contrat valable plusieurs années avec l'équipe basée à Hinwil.

Carlsen accuse Niemann de triche récente Image: KEYSTONE/EPA/YOSHUA ARIAS Le champion du monde d'échecs, le Norvégien Magnus Carlsen, a ouvertement accusé lundi l'Américain Hans Niemann d'avoir "triché plus, et plus récemment, qu'il ne l'a publiquement admis". La saga Carlsen-Niemann agite le monde des échecs depuis trois semaines: après une défaite contre l'Américain, le Norvégien de 31 ans avait pris la décision inaccoutumée de se retirer de la Sinquefield Cup aux Etats-Unis le 4 septembre. En guise d'explication, il avait mis en ligne une vidéo de 2014 de José Mourinho, alors à la tête de l'équipe anglaise de Chelsea. "Je ne préfère pas parler. Si je parle, je vais avoir de gros ennuis", disait l'entraîneur de football portugais au cours d'une interview d'après-match, alors que son équipe venait de perdre, et que lui-même avait été exclu. Rebelote le 19 septembre: dans un nouveau geste d'humeur, devant des commentateurs médusés, le quintuple champion du monde s'était abruptement retiré d'une partie contre Niemann après avoir joué un coup seulement lors du tournoi en ligne Julius Baer Generation Cup. Progression fulgurante Agé de 19 ans, Niemann est un joueur qui connaît une progression fulgurante dans le monde des échecs mais qui a admis avoir triché dans le passé lors de parties en ligne. "Je crois que Niemann a triché plus, et plus récemment, qu'il ne l'a publiquement admis", a affirmé Carlsen lundi dans un message publié sur son compte Twitter. "Sa progression en face à face est inhabituelle", a-t-il ajouté, en s'épanchant ensuite sur l'aisance déconcertante avec laquelle l'Américain l'avait battu à la Sinquefield Cup alors qu'il jouait avec les noirs. Affirmant ne pas pouvoir tout déballer, Carlsen souligne que "ses gestes montrent clairement qu'(il) ne souhaite pas jouer aux échecs avec Niemann". L'AFP a tenté, sans succès, de contacter Niemann pour obtenir sa réaction. Début septembre, chess.com, la plus importante plateforme d'échecs en ligne, avait banni Niemann pour avoir triché sur le site. S'il reconnaît avoir triché à deux reprises en ligne, lorsqu'il avait 12 et 16 ans, Niemann assure ne jamais avoir fraudé lors d'une partie en face à face, se disant même prêt à jouer nu pour prouver sa bonne foi.

Enquête de la Fiba après une bagarre entre joueuses maliennes Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft La Fédération internationale de basket (Fiba) a annoncé mardi avoir ouvert une enquête après une bagarre entre deux joueuses du Mali au Mondial féminin, à Sydney. Un événement qualifié de "dinguerie" par la meneuse de la sélection, qui s'est excusée au nom du groupe. Lundi, juste après la quatrième défaite en quatre matches du Mali synonyme d'élimination en poules, face à la Serbie (81-68), deux joueuses dont Salimatou Kourouma en sont venues aux mains dans la zone mixte de l'Olympic Park Sports Center, où se croisent médias et joueuses, avant d'être séparées par des coéquipières, a constaté un journaliste de l'AFP. "La Fiba reconnaît qu'il y a eu une altercation entre joueuses maliennes en zone mixte (...). A la suite de cet incident, elle a ouvert une enquête. La Fiba décidera de prendre toute mesure disciplinaire éventuelle une fois qu'elle sera terminée" a indiqué dans un communiqué l'instance, dont le président, Hamane Niang, est Malien. Lundi, la meneuse Touty Gandega avait indiqué sur son compte Twitter que la sélection tenait à s'"excuser auprès du peuple malien et (du) peuple africain". "Bon... je tiens à préciser que ce n'est pas l'image que nous voulions véhiculer, vraiment pas. Dieu sait qu'on s'entend bien et là c'est un dérapage malheureusement qu'on aurait voulu éviter! Nous tenons à nous excuser auprès du peuple malien et au peuple africain", avait tweeté Gandega. "Je sais que c'est une DINGUERIE ce qui s'est passé mais les petites regrettent profondément leur comportement!", avait-elle ajouté. Les 13 joueuses maliennes étaient présentes mardi lors de l'échauffement puis sur le banc contre le Canada, dernier match du Mali au Mondial, a constaté l'AFP.

L'Italie renverse la Hongrie et se qualifie pour le Final Four Federico Dimarco a inscrit le 2-0 pour l'Italie, qui jouera le Final Four de la Ligue des Nations Image: KEYSTONE/EPA/Zsolt Szigetvary La Hongrie n'a pas tenu le choc lundi soir à Budapest. La sélection de Marco Rossi, à qui un nul suffisait pour remporter le "groupe de la mort" de la Ligue des nations, s'est inclinée 2-0 devant l'Italie. C'est donc la Squadra Azzurra qui jouera le Final Four. Buteur décisif trois jours plus tôt en Allemagne, Adam Szalai (34 ans) espérait forcément un autre dénouement pour son dernier match en sélection nationale. Mais l'attaquant du FC Bâle et ses équipiers ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou italien. Un ticket reste à attribuer La déception est grande pour la Hongrie, qui s'était placée dans une position idéale en s'imposant successivement en Angleterre et en Allemagne. Mais les deux défaites subies face à l'Italie, qui a fait la différence sur des buts de Raspadori (27e) et de Dimarco (52e) lundi soir, pèsent évidemment lourd dans la balance. Privée de Mondial 2022, l'Italie rejoint donc la Croatie (vainqueure du groupe 1) et les Pays-Bas (groupe 4) dans le Final Four de cette Ligue des Nations, qui sera organisé à la mi-juin 2023. Le dernier ticket reviendra au Portugal ou à l'Espagne qui s'affronteront mardi dans le groupe 2, celui de la Suisse. Aucune victoire pour l'Angleterre Certaine de terminer au dernier rang et donc de connaître la relégation en Ligue 2 avant cette ultime journée, l'Angleterre termine cette compétition sans la moindre victoire. Les "Three Lions" ont été contraints au nul (3-3) face à l'Allemagne lundi à Wembley. Menés 0-2 à la 67e minute, les hommes de Gareth Southgate pensaient peut-être avoir fait le plus dur lorsque Harry Kane a transformé le penalty du 3-2 à la 83e. Mais l'Allemagne a arraché le nul à la 87e grâce à Kai Havertz, qui a profité d'une faute de main du portier anglais Nick Pope pour signer un doublé.

Fury dit que son combat avec Joshua n'aura pas lieu Tyson Fury pourrait ne pas affronter Anthony Joshua Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds, a affirmé que son offre de combat 100% britannique contre Anthony Joshua ne tenait plus. Son compatriote, qui n'avait pas signé le contrat lundi comme l'exigeait le Gipsy King, a toutefois assuré qu'il allait le faire. Samedi, Tyson Fury avait fixé un ultimatum à Joshua, estimant que celui-ci traînait des pieds par lâcheté: "On sera fixé lundi de toute façon, parce que si ce n'est pas fait lundi, je passe à autre chose". Et lundi soir, il a publié une vidéo sur Instagram pour indiquer que son offre était caduque. "Bon, les gars, c'est officiel. Le jour J est arrivé et il est passé. On est après 17h00, lundi. Pas de signature sur le contrat", a-t-il expliqué. "C'est officiellement terminé pour Joshua. Il est seul, dehors, avec la meute de loups. On oublie. Idiot. Lâche. Tu n'es qu'une me***. Bodybuilder. J'ai toujours su que tu n'avais pas les cou***** d'affronter le Gypsy King", a-t-il ensuite lancé dans une de ses diatribes coutumières. "Quoique tu racontes, maintenant, je m'en fous. Bonne chance avec ta carrière", a-t-il conclu. Entre les mains des avocats Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, avait prévenu qu'il n'y avait "aucune chance" que le contrat soit signé lundi et Joshua avait indiqué dimanche, dans une vidéo en direct sur Instagram, que le contrat était actuellement étudié par ses avocats. "Ce n'est pas entre mes mains, c'est avec mon équipe juridique. C'est pour ça qu'on paye des avocats", avait-il souligné, "bien sûr que je vais le signer, ce contrat, mais là tout de suite il est avec les avocats".