Yakin «ne veut pas parler de crise» +++ Teichmann WTA 22

Côté suisse, Roger Federer est 50e (-3), Henri Laaksonen 89e (+7), tout près de son plus haut historique (84e) après avoir franchi un tour à Paris, Marc-Andrea Hüsler 123e (-4), Dominic Stricker 200e (-2), Alexander Riotschard 204e (-3) et Stan Wawrinka 258e (+5).

Devant eux, le Serbe Novak Djokovic, défait en quart de finale par Nadal, reste no 1, mais son avance se réduit sur ses poursuivants, le no 2 Daniil Medvedev et le no 3 Alexander Zverev, sorti en demi-finale par Nadal.

A l'ATP, le vainqueur de Roland-Garros Rafael Nadal et son adversaire en finale, le Norvégien Casper Ruud, ont respectivement grimpé d'une et de deux places, aux 4e et 6e rangs de la hiérarchie.

Devant, Iga Swiatek a largement accru son avance grâce à sa victoire à Roland-Garros en finale face à l'Américaine Cori Gauff. Avec 8631 points, la Polonaise, qui reste sur une série de 35 victoires consécutives, compte désormais plus de 4300 points d'avance sur la nouvelle no 2, l'Estonienne Anett Kontaveit.

Menés 2-0 à la 30e minute après deux buts inscrits en supériorité numérique par Mika Zibanejad et par Chris Kreider, Tampa Bay revient de loin. Le Lightning pouvait égaliser sur deux séquences de jeu de puissance par Nikita Kucherov (31e), impliqué sur les trois buts de son équipe, et par Steven Stamkos (42e).

Sur sa glace, Tampa Bay a remporté 3-2 l'acte III de cette série grâce à une réussite d'Ondrej Palat à 42'' de la sirène. Ce but du Tchèque a récompensé justement une équipe qui aura tiré à... 51 reprises vers le but adverse.

Double tenant du titre, Tampa Bay a relevé la tête dans la finale de la Conférence Est. Battu à deux reprises à New York, le Lightning n'est plus mené que 2-1 par les Rangers.

"Il n'y a rien à dire sur le résultat, souligne pour sa part Fabian Frei. Les Portugais auraient pu marquer deux ou trois buts de plus. Avec plus de réussite, nous aurions pu prendre la main en début de match. Mais à 3-0, la messe était dite. Il est évident que nous ne défendons pas de la même manière que l'automne dernier. Notre contre-pressing ne fonctionne plus."

"Nous avons très mal défendu. Je me refuse de cibler des joueurs en particulier, mais le fait est que la saison a été très longue, poursuit le sélectionneur comme pour signifier que plusieurs de ses hommes n'ont plus beaucoup d'essence dans le réservoir. En football comme en sport en général, il y a toujours des coups d'arrêt. Nous en accusons un aujourd'hui après avoir connu bien du succès à l'automne dernier."

"M'endormir le pied était le seul moyen", révèle Nadal

Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena

"M'endormir le pied était le seul moyen." Rafael Nadal a révélé après son 14e sacre à Roland-Garros avoir joué avec un pied insensibilisé pour ne pas souffrir de la douleur qui le handicape.

La suite de sa carrière dépend désormais de la réussite d'un autre traitement moins extrême qu'il prévoit de tenter "la semaine prochaine".

-Comment êtes-vous parvenu à maîtriser la douleur pendant le tournoi?

"La seule chose qu'on pouvait faire pour me donner une chance ici, c'était de m'endormir le pied. C'est ce qu'on a fait. On a bloqué (la douleur) en faisant des injections d'anesthésiant avant chaque match. Du coup, j'ai joué sans douleur, mais sans aucune sensation ni sensibilité, comme des dents endormies par le dentiste. C'est aussi simple que ça."

-Comment envisagez-vous la suite?

"Il est évident que je ne peux pas et que je ne veux pas continuer à jouer dans ces circonstances. Roland-Garros est Roland-Garros, tout le monde sait ce que représente ce tournoi pour moi. Je voulais me donner une chance ici, c'était le seul moyen, donc je l'ai fait. Mais je ne peux pas continuer à jouer avec le pied endormi. Sachant que les injections ont bien fonctionné, la semaine prochaine on va faire un traitement sur les deux mêmes nerfs. L'intervention consiste en des injections par radiofréquence pulsée (réd: appliquer un courant électrique sur le nerf) qui pourraient aider à diminuer la sensation de douleur permanente dans le pied. L'objectif, c'est de "désactiver" le nerf, pas de manière aussi exagérée que maintenant où c'est complètement endormi, mais disons à moitié, de façon plus durable. Il faut avoir confiance."

-Et si ça ne fonctionne pas?

"Ce sera une autre histoire. Il y a différentes options, dont une opération, mais c'est un choix de vie que je ne suis pas encore prêt à faire. Il faut voir si ça vaut le coup ou si ça n'a plus de sens. Pour envisager une opération qui pourrait améliorer la situation, mais qui ne me garantirait pas du tout de pouvoir continuer, il faudra que je comprenne tout (...) Mais je regarde vers l'avenir avec optimisme, j'espère que les choses qu'on va faire vont fonctionner, et à partir de là, j'espère continuer, parce que je vis une belle période, inattendue à ce stade de ma carrière. Je profite du cadeau que c'est de toujours jouer à mon âge, ce que je n'aurais jamais imaginé il y a dix ans."

-Quelle place occupent vos deux derniers titres à l'Open d'Australie et Roland-Garros parmi vos 22 trophées du Grand Chelem?

"Avoir de nouveau ce trophée auprès de moi, ça vaut tout l'or du monde. Ces deux victoires ont été très émouvantes, sans aucun doute, parce qu'elles étaient assez inattendues. Alors oui, je suis très heureux. J'ai passé deux grandes semaines (à Roland-Garros), en m'améliorant jour après jour jusqu'à jouer une bonne finale. Surtout que j'ai eu un tableau vraiment compliqué. Mais j'ai réussi à battre quatre joueurs du Top 10 (Auger-Aliasssime, Djokovic, Zverev et Ruud). C'est un tournoi qui a une grande valeur en terme de niveau tennistique. C'est dur de décrire mes émotions. Soulever le trophée c'est déjà quelque chose de grand. Mais si en plus on tient compte des mois précédents, mentalement ce sont des coups que j'ai pris... Après six mois sans compétition, j'ai commencé l'année de façon phénoménale et quand tout semblait aller extraordinairement bien, je me suis retrouvé avec une fracture aux côtes qui m'a écarté d'une bonne partie de la saison sur terre et m'a fait manquer autant d'entraînement. Et quand je suis revenu, c'est le problème du pied qui a réapparu."

-Qu'est-ce qui vous motive encore?

"Il ne s'agit pas d'être le meilleur de l'histoire. Ce n'est pas une question de records. J'aime ce que je fais. J'aime jouer au tennis et j'aime la compétition. Nous avons atteint nos rêves Roger, Novak et moi. Nous avons réussi des choses que nous n'avions sans doute jamais espérées. Ce qui me pousse à continuer, ce n'est pas la course à celui qui est le meilleur ou celui qui a gagné le plus de tournois du Grand Chelem. Ce qui me pousse, c'est la passion pour ce sport, ces moments que je vis et que je vais conserver toute ma vie, ces matches devant les meilleurs publics et dans les meilleurs stades du monde. Bien sûr, si je ne me sentais pas compétitif, je n'apprécierais pas."