YB partage l'enjeu avec l'Atalanta au terme d'un match fou +++ Bienne écrase Ajoie

Un match complètement fou Young Boys y a longtemps cru Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER Les Young Boys ne disputeront pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré sa bravoure, le quadruple Champion de Suisse n'a pas gagné le match qui lui aurait permis d'espérer. Les Bernois ont partagé l'enjeu avec l'Atalanta (3-3) au terme d'un match complètement fou. Menés deux fois au score, ils ont caressé le doux rêve d'une improbable victoire après les réussites de Vincent Sierro à la 80e et de Silvan Hefti à la 84e. Mais un coup franc de Luis Muriel à la 88e permettait aux Italiens d'arracher l'égalisation. Brillant malgré les trois buts encaissés, Guillaume Faivre a eu l'infortune d'être trahi par son mur sur cette frappe qui a filé vers son premier poteau. Ce match nul laisse aux Bernois un infime espoir de se qualifier pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Ils devront à la fois s'imposer dans quinze jours à Old Trafford face à Manchester United, déjà assuré de la première place de ce groupe F, et espérer que l'Atalanta s'incline le même soir sur sa pelouse devant Villarreal. Même si tout est toujours possible en football, la situation dans laquelle se retrouvent les Young Boys avant l'ultime journée semble un brin désespérée. Comme face à Manchester United et face à Villarreal, l'entame des Young Boys fut, une fois de plus bien laborieuse. Les Italiens avaient, ainsi, le bonheur d'ouvrir le score à la 10e minute par Zapata. Le Colombien a bénéficié d'un service de Remo Freuler pour ajuster Guillaume Faivre. On pouvait alors craindre le pire pour des Bernois qui n'y étaient pas vraiment. Mais au fil des minutes, ils devaient gagner du terrain pour sortir vraiment la tête de l'eau. L'égalisation tombait ainsi à la 39e. Sur un corner botté de la gauche par le capitaine Michel Aebischer, Jordan Siebatcheu pouvait surgir et dévier victorieusement le cuir de la tête pour inscrire son cinquième but dans cette campagne européenne. Malheureusement, les Young Boys abordaient la seconde période comme ils avaient entamé la première: en mode mineur. Après une belle parade de Guillaume Faivre sur un tir de Toloi (58e), ils cédaient une fois de plus à la 51e. L'Argentin Jose Palomino nettoyait la lucarne du portier neuchâtelois au terme d'une action qui devait souligner l'extrême passivité des défenseurs bernois. Des défenseurs bernois qui peuvent remercier Guillaume Faivre, grâce auquel les Young Boys ont pu rester dans le match. Le remplaçant de Von Ballmoos a réussi des miracles pour éviter le 3-1 et pour offrir au public du Stade de Suisse une fin de match complètement folle.

Bienne se rit d'Ajoie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne n'a pas manqué l'occasion d'inscrire trois points lors d'une petite soirée de National League. Les Seelandais ont écrasé Ajoie 8-1 à domicile. Battus 8-2 par Langnau le week-end dernier, les Jurassiens ont cette fois subi le courroux de Biennois sans doute vexés d'avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matches. Künzle a ouvert les feux à la 2e, puis Grossmann (13e) et Haas (15e) ont bien fait sentir aux Ajoulots que l'égalisation d'Asselin à la 12e n'était qu'une péripétie. Les joueurs de Gary Sheehan ont ensuite vu les Seelandais dérouler leur jeu sans pouvoir freiner un EHCB façon rouleau-compresseur. Les quatre lignes biennoises ont participé à une fête de tir où sept Bernois ont pu trouver la faille. Gary Sheehan a préféré préserver son gardien titulaire Tim Wolf en le remplaçant après 40 minutes. C'est alors Nicola Aeberhard, prêté par La Chaux-de-Fonds, qui a pris place dans les buts jurassiens. Avec ce succès, Bienne revient à trois longueurs de Fribourg.

Coupe d'Europe: c'est fini pour Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Fribourg est le dernier espoir suisse en Champions League. Face aux Suédois de Rögle, Zurich s'est fait battre 3-1 lors du match retour des huitièmes de finale. Battus 4-3 au Hallenstadion, les joueurs de Rikard Grönborg ont été coulés par les pénalités. Les Suédois ont en effet inscrit leurs deux réussites avec un homme de plus sur la glace. C'est pourtant Yannick Weber qui avait ouvert la marque à la 34e. Mais sur un avantage numérique, les Suédois ont égalisé (37e). Ils ont encore frappé à la 53e sur une stupide pénalité de Phil Baltisberger qui a touché un adversaire au visage avec la pointe de sa crosse. Les Lions peuvent désormais se concentrer sur le championnat. Mercredi, Fribourg-Gottéron tentera de faire mieux à Munich, mais les Dragons partent avec un handicap de deux buts après leur défaite 4-2 à l'aller dans leur antre.

Le choc psychologique a joué Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Le choc psychologique a joué pour Manchester United. Deux jours après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, Manu a obtenu sa qualification pour les 1/8 de finale de la Ligue des Champions. Le choc psychologique a pleinement joué pour Manchester United. Deux jours après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, les Mancuniens ont obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Manchester United s'est imposé 2-0 à Villarreal grâce à une réussite de l'éternel Cristiano Ronaldo et au premier but de la saison de Jadon Sancho. A la 78e, CR7 a pleinement exploité une erreur à la relance du gardien Geronimo Rulli et d'Etienne Capoue pour ouvrir la marque. Sancho devait sceller l'issue de la rencontre à la 90e sur un service de Manuel Fernandes, dont l'introduction à la 66e fut extrêmement bénéfique. Dirigés pour la première fois par Michael Carrick, les Mancuniens furent loin de toucher au génie. Ils doivent leur succès au réalisme de Cristiano Ronaldo et au brio de David De Gea. Une fois de plus, le portier espagnol a sorti le grand jeu. Il a réussi trois parades décisives, dont une étourdissante sur une frappe de Manuel Trigueros alors que le score était encore nul et vierge. Michael Carrick tentera de mener ses joueurs dimanche vers un nouveau succès dans un match tout aussi crucial. Les Mancuniens défieront Chelsea, le leader de la Premier League, dans son antre de Stamford Bridge.

Six mois avec sursis pour l'auteur du jet de bouteille sur Payet Celui qui a tir Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani L'auteur du jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet, qui a provoqué l'arrêt définitif du match du Championnat de France OL-OM, dimanche soir à Lyon, a été condamné: 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a assorti la peine d'une période de probation de trois ans et d'une interdiction d'accès au stade de l'Olympique lyonnais pendant cinq ans. La procureure Béatrice Moure avait requis six mois d'emprisonnement ferme. Poursuivi pour "violence volontaire avec arme par destination", il devra indemniser les parties civiles à hauteur d'un euro symbolique, réclamé par Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille et la Ligue de football professionnel (LFP). "Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, l'euphorie, je ne sais pas", a déclaré le prévenu, Wilfried Serriere, 32 ans, vêtu d'un maillot blanc du Bayern Munich sous un anorak bleu, sans parvenir à expliquer son geste. Fan de l'OL depuis une quinzaine d'années, sans appartenir à un club de supporters, il a présenté des excuses au joueur marseillais, affirmant qu'il ne l'avait pas visé à la tête. Il dit avoir ramassé la bouteille au sol, avant d'avoir eu l'idée soudaine de la jeter, au moment où le capitaine de l'OM s'apprêtait à tirer un corner. Sur les images diffusées à l'audience, on le voit rabaisser sa capuche avant de lancer la bouteille pleine de 50 centilitres. "Le risque zéro n'existe pas mais la tolérance zéro existe", a plaidé Béatrice Moure. "La violence est consubstantielle de ce sport", a rétorqué en défense David Metaxas, pour qui le prévenu, livreur pour snack au revenu de 1000 euros mensuel, a agi par "un acte réflexe absolument stupide". "C'est pas de la bêtise, c'est de la folie, c'est grave", a plaidé Axel Daurat pour l'OM et Dimitri Payet. L'avocat marseillais a rappelé que le joueur avait été visé à plusieurs reprises ces derniers mois, avec des répercussions psychologiques "importantes". "La crainte sera là à chaque fois qu'il posera un ballon pour un corner", a soutenu Me Daurat.

Sio de retour à Sion Giovanni Sio, ici en 2011, est de retour au FC Sion Image: KEYSTONE/SIGI TISCHLER Giovanni Sio est de retour au FC Sion. L'Ivoirien né en France a signé en Valais un contrat valable jusqu'en juin prochain. Sans club depuis le mois de mai, l'attaquant s'est remis en forme pendant plusieurs semaines à Sion. Sio avait fait partie une première fois du cadre de la première équipe du FC Sion de juillet 2010 à janvier 2012. En 2011, il a été l'un des principaux artisans de la victoire des Valaisans en Coupe. Après ce premier détour par le Valais, Sio est parti en Bundesliga à Wolfsburg. En Suisse, il avait également joué pour le FC Bâle. Le dernier club de l'Ivoirien était Genclerbirligi en Turquie.

Les Suisses préservent leurs chances Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Le CC Genève a peut-être trouvé le bon rythme aux championnats d'Europe à Lillehammer. Après avoir battu l'Italie 5-4, ils ont enchaîné mardi avec un succès 6-5 devant la Finlande. Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel et Benoît Schwarz du CC Genève, troisièmes aux championnats du monde, ont dû batailler ferme contre un outsider finlandais mené par le skip Kalle Kiiskinen. Mais ils ont finalement réussi à s'imposer pour s'assurer une troisième victoire lors du sixième match du Round Robin. Ils ont dû faire preuve de nerfs solides. Les Genevois ont désormais de réelles chances de se qualifier pour les demi-finales. Pour cela, ils devront probablement remporter deux victoires lors de leurs trois derniers matches contre les leaders écossais, le Danemark et l'Allemagne.

Les Suissesses balaient l'Estonie Image: KEYSTONE/AP CP/JEFF MCINTOSH Les Suissesses ont facilement battu l'Estonie (10-4) aux Championnats d'Europe de Lillehammer (NOR). C'est leur quatrième succès en six rencontres. Face à la lanterne rouge, l'équipe du CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni n'a jamais tremblé. Elle a réussi un coup de quatre dès le premier end, avec l'avantage de la dernière pierre. Elles rencontreront encore ce mardi le Danemark, en soirée, avec la ferme intention de se rapprocher des demi-finales.

La Chine appelle à cesser de "monter en épingle" ce dossier Toujours beaucoup de zones d'ombre dans l'affaire Peng Shuai. Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill La Chine a appelé mardi à cesser de "monter en épingle" l'affaire Peng Shuai, lors d'une exceptionnelle réaction officielle aux accusations de la joueuse envers un ex-haut responsable du régime. La championne de tennis chinoise Peng Shuai, vainqueur en double de Roland-Garros en 2014, a accusé début novembre l'ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli de lui avoir imposé une relation sexuelle il y a trois ans. Jusqu'à présent, interrogé quasi quotidiennement, le ministère chinois des Affaires étrangères se refusait en général à tout commentaire sur cette affaire, affirmant qu'elle ne relevait pas de la sphère diplomatique. Interrogé mardi lors d'un point de presse, le porte-parole Zhao Lijian a cependant réagi à la polémique qui vise son pays depuis le début du mois. "Je pense que certains doivent cesser de délibérément monter en épingle cette question à des fins hostiles, et surtout d'en faire une question politique", a-t-il déclaré. M. Zhao n'a pas précisé qui il visait précisément par ses propos. La WTA virulente Outre de nombreuses stars du tennis mondial, de Chris Evert à Novak Djokovic, plusieurs pays occidentaux, notamment la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont demandé à Pékin de faire la lumière sur le sort de Peng Shuai, dont on est resté sans nouvelles pendant plusieurs semaines. La championne est finalement apparue dimanche lors d'une visioconférence avec le président du Comité international olympique, Thomas Bach, en assurant qu'elle se portait bien. La WTA, l'instance qui chapeaute le circuit professionnel féminin, a menacé de se retirer de Chine si le régime du président Xi Jinping ne faisait pas la lumière sur les accusations de la joueuse. L'affaire reste taboue en Chine dans les médias et les réseaux sociaux. La campagne MeToo contre le harcèlement sexuel en est à ses balbutiements en Chine et n'avait jusqu'à présent pas touché des responsables du pouvoir communiste.

Deux assists pour Grégory Hofmann Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Ecarté de l'alignement samedi à Las Vegas, Grégory Hofmann a su parfaitement rebondir à Buffalo. Le Jurassien a délivré deux assists lors du succès 7-4 de Columbus. Il a comptabilisé ses quatrième et cinquième points de la saison avec ses passes décisives pour le 1-1 de Jack Roslovic et pour le 4-2 de Max Domi. Les deux buteurs ont remporté les deux premières étoiles de la soirée. Quant à Grégory Hofmann, il a été crédité d'un bilan de +3 pour un temps de jeu de 14'09''. Après une telle performance, on voit mal comment le transfuge de Zoug ne sera pas à nouveau titularisé mercredi lors de la venue à Columbus de Winnipeg

Anthony Raccioppi brillant lors du derby bourguignon Anthony Racipppi: une nouvelle performance de choix avec Dijon. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Anthony Racioppi a brillé de mille feux lors du derby bourguignon de Ligue 2 qui a vu la victoire 3-1 de Dijon devant Auxerre. Le portier genevois a, en effet, multiplié les parades décisives. Meilleur homme du match selon l'avis unanime des observateurs, Anthony Racioppi a confirmé son retour au premier plan. Il avait déjà été à son avantage le 6 novembre dernier à Ajaccio pour sa première titularisation de la saison. Le brio qu'il a témoigné devant Âuxerre place l'entraîneur Patrice Garande devant un dilemme. L'ancien joueur du CS Chênois doit-il toujours accorder sa confiance à Anthony Racioppi ou doit-il confirmer le chevronné Baptiste Reynet comme no 1 lorsqu'il reviendra de blessure. ?

Une nouvelle performance de choix pour Clint Capela Clint Capela (15) s'interpose devant Josh Giddey. Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Cinq sur cinq pour Atlanta ! Les Hawks ont réussi le score parfait lors de leur série de cinq matches à domicile pour présenter à nouveau un bilan équilibré avec 9 victoires contre 9 défaites. Après Milwaukee, Orlando, Boston et Charlotte, Oklahoma City n'a pas trouvé la clé pour stopper les Hawks sur leur parquet. Atlanta s'est imposé 113-101 devant le Thunder grâce notamment aux 30 points de Trae Young et aux 15 rebonds d'un Clint Capela toujours aussi vorace sous les paniers. Crédité également de 10 points pour un différentiel de +20 - à nouveau le plus élevé de la soirée -, Clint Capela a parfaitement livré la marchandise. Les Hawks ont classé l'affaire lors d'un troisième quarter remporté 27-11. Ce mercredi, Atlanta se déplacera à San Antonio pour tenter la passe de six. Pour, surtout, trouver enfin le bon équilibre à l'extérieur. Jusqu'à présent, les Hawks n'ont gagné qu'un seul des neuf matches disputés sur la route.

Une ex-liaison de Maradona accuse d'abus la star et son entourage Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO Une Cubaine de 37 ans a accusé Diego Maradona et son entourage de violences et d'abus présumés, notamment de séquestration. Elle a entretenu, alors qu'elle était mineure, une liaison avec l'idole argentine il y a une vingtaine d'années. Mavys Alvarez Rego, mère de deux enfants de 15 et 4 ans qui vit aujourd'hui à Miami, a raconté à la presse à Buenos Aires comment elle avait rencontré Maradona à 16 ans, alors que la star, alors quadragénaire, vivait à Cuba, où il suivait une cure de désintoxication. "J'ai été éblouie, il m'a conquise (...). Mais après deux mois tout a commencé à changer", a-t-elle raconté, affirmant que Maradona l'avait poussée à consommer de la cocaïne, la rendant à son tour dépendante. "Je l'aimais mais je le détestais aussi, j'ai même pensé au suicide", a-t-elle déclaré. Séquestrée Mavys Alvarez Rego a notamment affirmé avoir été retenue contre son gré pendant des semaines dans un hôtel par des proches de Maradona, lors d'un voyage à Buenos Aires avec Maradona en 2001 pour une série d'hommages. Il lui était interdit de sortir seule, et elle avait été contrainte à une opération d'augmentation mammaire. Mme Alvarez a aussi affirmé que Maradona, avec qui la relation a duré "entre 4 et 5 ans", l'a "violée" en une occasion à leur domicile de La Havane. Et elle a évoqué plusieurs épisodes de violences physiques. Elle a témoigné cette semaine à Buenos Aires auprès d'un procureur argentin, saisi d'une plainte non par elle-même, mais par une ONG argentine "Fondation pour la paix", émue par les confessions de la Cubaine dans des médias américains ces dernières semaines. La plainte porte notamment sur trafic d'être humain, privation de liberté, réduction en servitude, coups et blessures.

L'auteur présumé du jet de bouteille sera jugé mardi Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani L'homme de 32 ans suspecté d'avoir jeté une bouteille sur Dimitri Payet lors du match Lyon-Marseille sera déféré mardi en vue d'un jugement en comparution immédiate, selon le parquet. La garde à vue du suspect a été prolongée lundi soir. Après avoir été déféré au parquet dans la matinée de mardi, il comparaîtra à 14h devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de "violence avec arme par destination dans une enceinte sportive". Parmi les trois autres personnes placées en garde à vue après le coup d'envoi du match, deux, âgées de 18 ans, ont été remises en liberté faute d'élément probant sur les faits de détention de fumigène qui leur étaient reprochés, a précisé le parquet. La troisième, âgée de 17 ans et domiciliée dans l'Ain, sera jugée par le juge des enfants de Bourg-en-Bresse pour détention d'un fumigène. Un huis clos, au minimum L'affiche de la 14e journée du championnat a été interrrompue dimanche soir après seulement quatre minutes de jeu quand un jet de bouteille d'eau a atteint le capitaine marseillais Dimitri Payet à la tête. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a déjà sanctionné l'Olympique lyonnais d'un match à huis clos en attendant sa décision définitive attendue le 8 décembre. L'OL, qui évoque depuis dimanche soir l'action "d'un cas isolé" et espère pouvoir rejouer le match, a porté plainte contre le suspect.