Young Boys s'impose face à Slovan Bratislava +++ Servette engage Oberlin

Pius Suter à Detroit, Sven Bärtschi à Las Vegas Image: KEYSTONE/FR171008 AP/JEFF HAYNES L'ouverture du marché des agents libres en NHL a vu plusieurs joueurs changer d'équipe. Dont Pius Suter et Sven Bärtschi qui ont signé aux Detroit Red Wings et aux Vegas Golden Knights. Après une première saison prometteuse avec les Chicago Blackhawks (27 points en 55 matches), Pius Suter a préféré aller voir ailleurs. Le Zurichois de 25 ans a signé pour deux ans avec les Detroit Red Wings. Suter sera le deuxième Helvète à porter le fameux maillot des Red Wings après Damien Brunner, brillant en 2013 en sortie de lock-out. Au vu du contingent actuel à Motor City, Pius Suter devrait bénéficier d'un temps de jeu conséquent. On ne connaît pas encore les termes exacts du contrat. Bärtschi à Vegas Le Bernois de 29 ans a de son côté signé une entente d'une saison avec la franchise américaine. Il s'agit d'un pacte à deux volets d'une valeur de 750'000 dollars. Choix de première ronde (13e choix) lors de la draft 2011, Bärtschi va connaître sa troisième organisation de NHL après les Calgary Flames et les Vancouver Canucks. Le Bernois ne s'est jamais véritablement imposé en Colombie-Britannique et il a surtout joué en AHL à Utica lors des deux dernières saisons. Il a inscrit 14 points (5 buts) en 24 matches lors du dernier exercice. A noter que l'ex-attaquant de Lausanne, Charles Hudon, a retrouvé de l'embauche outre-Atlantique. Il a signé un contrat à deux volets d'un an avec Tampa Bay, double champion en titre. Ce bail va lui rapporter 750'000 dollars s'il joue en NHL. 350'000 dollars sont garantis.

Young Boys franchit un premier obstacle Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Young Boys peuvent toujours rêver aux millions de la Ligue des champions. Ils ont en effet franchi le 2e tour qualificatif en battant Slovan Bratislava 3-2 à Berne au retour. Les quadruples champions de Suisse - qui avaient ramené le nul 0-0 de Slovaquie au match aller - n'ont toutefois pas vécu une soirée des plus tranquilles. Ils menaient pourtant 3-0 après 48 minutes, mais leurs largesses défensives ont permis au Slovan de reprendre espoir, un peu contre toute attente. Les Bernois ont pris les devants grâce à un penalty de Siebatcheu (10e), une frappe de Garcia (24e) et un somptueux coup franc dans la lucarne botté par Aebischer (48e). Tout semblait alors dit... Gardien en évidence Le gardien David von Ballmoos a aussi apporté sa contribution. Il a arrêté un penalty tiré par Rafael Ratao à la 21e alors que le score n'était que de 1-0 en faveur des Bernois. Et il a surtout dévié une frappe de Kankava sur sa barre à la 86e... La partie a connu un double rebondissement aux alentours de l'heure de jeu. A peine entré sur la pelouse, sur un corner défensif, l'attaquant Kanga a dévié dans le but bernois un long centre de Weiss (58e). Pas idéal pour une première apparition sous le maillot de YB! Et quatre minutes plus tard, Henty ramenait les Slovaques à une longueur, profitant d'une inattention coupable de la défense. Tension Malgré quelques frayeurs, les Suisses tenaient bon jusqu'au bout. Ils passaient aussi plusieurs fois près du 4-2 dans les arrêts de jeu. Mais ils auraient dû s'épargner cette fin de rencontre tendue. YB n'est donc pas encore au bout de ses peines avant d'atteindre le Graal que représente la phase de groupes. Deux étapes restent à franchir, à savoir le 3e tour qualificatif - face aux Roumains de Cluj - et les éventuels play-off.

Sven Bärtschi à Las Vegas Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'ouverture du marché des agents libres en NHL a vu plusieurs joueurs changer d'équipe. Dont Sven Bärtschi qui quitte l'organisation des Vancouver Canucks pour rejoindre les Vegas Golden Knights. Le Bernois de 29 ans a signé une entente d'une saison avec la franchise américaine. Il s'agit d'un pacte à deux volets d'une valeur de 750'000 dollars. Choix de première ronde (13e choix) lors de la draft 2011, Bärtschi va connaître sa troisième organisation de NHL après les Calgary Flames et les Vancouver Canucks. Le Bernois ne s'est jamais véritablement imposé en Colombie britannique et il a surtout joué en AHL à Utica lors des deux dernières saisons. Il a inscrit 14 points (5 buts) en 24 matches lors du dernier exercice. A noter que l'ex-attaquant de Lausanne, Charles Hudon, a retrouvé de l'embauche outre-Atlantique. Il a signé un contrat à deux volets d'un an avec Tampa Bay, double champion en titre. Ce bail va lui rapporter 750'000 dollars s'il joue en NHL. 350'000 dollars sont garantis.

Sven Bärtschi à Las Vegas Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'ouverture du marché des agents libres en NHL a vu plusieurs joueurs changer d'équipe. Dont Sven Bärtschi qui quitte l'organisation des Vancouver Canucks pour rejoindre les Vegas Golden Knights. Le Bernois de 29 ans a signé une entente d'une saison avec la franchise américaine. Il s'agit d'un pacte à deux volets d'une valeur de 750'000 dollars. Choix de première ronde (13e choix) lors de la draft 2011, Bärtschi va connaître sa troisième organisation de NHL après les Calgary Flames et les Vancouver Canucks. Le Bernois ne s'est jamais véritablement imposé en Colombie britannique et il a surtout joué en AHL à Utica lors des deux dernières saisons. Il a inscrit 14 points (5 buts) en 24 matches lors du dernier exercice.

VTT: le premier médaillé suisse de Tokyo est rentré au pays Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Mathias Flückiger (33 ans) est le premier médaillé suisse des JO de Tokyo à rentrer au pays. Le Bernois a atterri à Kloten mercredi après-midi, deux jours après avoir fini 2e du cross country en VTT. Il a fièrement présenté sa médaille d'argent à sa famille, ses amis et ses fans. "Je vais accrocher cette médaille à un endroit spécial. Je la regarde toujours volontiers et j'ai la chair de poule, parce que de si beaux souvenirs me viennent en mémoire", a dit le coureur.

Super League: Servette engage Dimitri Oberlin jusqu'en 2024 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dimitri Oberlin (23 ans) va tenter de se relancer en Super League. L'attaquant suisse, qui était libre, a signé un contrat de trois ans avec Servette, a indiqué la formation genevoise. Formé au Lausanne-Sport puis au FC Zurich, l'attaquant d'origine camerounaise était parti jeune en Autriche (RB Salzbourg) en 2015. Il était revenu en Suisse à Bâle en 2017, d'abord en prêt puis avec un transfert définitif. Après de bonnes prestations, notamment en automne 2017 en Ligue des champions, Oberlin n'a jamais pu confirmer. Les Rhénans l'ont successivement prêté à Empoli, puis à Zulte-Waregem. En janvier 2021, il avait été transféré dans la 2e équipe du Bayern Munich, qui l'avait laissé libre à fin juin. "Nous sommes très heureux de l'arrivée de Dimitri au sein du club. Grâce à toutes ses qualités, il va venir dynamiser encore plus notre secteur offensif", a déclaré le directeur sportif du Servette, Philippe Senderos.

Top 15 Pour Gischard, Yusof 16e Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Benjamin Gischard et Eddy Yusof ont bien défendu leurs chances en se classant respectivement 13e et 16e de la finale du concours général à Tokyo. Le Japonais Daiki Hashimoto est le nouveau roi. Benjamin Gischard a confirmé la très bonne impression laissée en qualifications. Le Bernois n'a quasiment pas commis d'erreur, lui qui était pourtant considéré comme le moins fort du quatuor suisse (composé encore de Pablo Brägger et Christian Baumann, pas qualifiés pour cette finale) avant ces Jeux. Eddy Yusof a été un peu moins convaincant qu'à Rio en 2016, où il avait fini 12e. Le Zurichois a pâti d'une chute au saut, en début de concours. Avec 81,732 points, il a concédé un dixième de point de son compatriote. Couronné devant son (très maigre) public, Daiki Hashimoto, 19 ans, succède au palmarès au meilleur gymnaste de la décennie, Kohei Ushimura. Le double champion olympique avait chuté à la barre fixe en qualifications, signe de la fin de son règne. Au terme d'un concours passionnant jusqu'au bout, Hashimoto a fait la différence grâce à une fantastique dernière prestation, à la barre fixe, pour devancer le Chinois Xiao Ruoteng et le Russe Nikita Nagornyy.

Deux Brésiliens arrivent au FC Lugano Image: KEYSTONE/Ti-PRESS Le FC Lugano annonce la signature de l'attaquant brésilien Luis Phelipe (20 ans) et de son compatriote Yuri (25 ans), qui joue au poste de latéral gauche. Le premier a été prêté par le Red Bull Salzbourg jusqu'au 30 juin 2022. Il n'a jamais joué pour les champions d'Autriche. Le second, qui arrive libre après avoir joué la dernière saison à Ponte Preta, a signé un contrat d'un an avec les Bianconeri.

L'attaquant tchèque Jiri Sekac rejoint le LHC Image: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH Le Lausanne HC complète son contingent de joueurs étrangers. Il a bouclé la signature pour trois ans de l'attaquant tchèque Jiri Sekac, âgé de 29 ans. International tchèque à 80 reprises, champion de KHL avec l'Avangard Omsk, ce puissant ailier de 189 cm pour 91 kg compte 115 matchs de NHL et 409 matchs de KHL à son actif. Natif de Kladno en République tchèque, il y a fait ses gammes en juniors. Jiri Sekac a poursuivi sa formation dans les ligues mineures nord-américaines (Peterborough Petes en Ontario Hockey League, puis Youngstown Phantoms en USHL) avant d'entamer sa carrière professionnelle en KHL (Lev Poprad, Lev Prague, Sparta Prague). Il est engagé par les Canadiens de Montréal en 2014 et y dispute 50 matchs. Il a ensuite été échangé aux Ducks d'Anaheim, puis aux Chicago Blackhawks et aux Coyotes d'Arizona, avant de retourner en KHL, au sein de la formation AK Bars Kazan, où il a joué trois ans et remporté le titre. Le Tchèque a enfin disputé les deux dernières saisons avec le CSKA Moscou, puis l'Avangard Omsk.

Desplanches qualifié avec le 2e temps Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches s'est qualifié avec brio pour les demi-finales du 200 m 4 nages aux JO de Tokyo, où il rêve de cueillir une médaille. Le vice-champion du monde 2019 et champion d'Europe 2018 a terminé 2e des séries, signant son meilleur temps de l'année (1'56''89). En confiance après s'être approprié le record de Suisse du 100 m brasse samedi dans le grand bassin nippon, Jérémy Desplanches a confirmé qu'il faisait partie des candidats au podium dans sa discipline de prédilection. Il a ainsi égalé le quatrième meilleur chrono de sa carrière, à 0''33 de son record national. Troisième après les longueurs en papillon et en dos, le Niçois d'adoption a produit son effort en brasse avant de maîtriser sa course en crawl. Seul le favori américain Michael Andrew (1'56''40), présent dans la même série, s'est montré plus rapide que le vice-champion d'Europe 2021. Mamié et Mityukov aussi qualifiés Egalement médaillés aux Européens, Lisa Mamié et Roman Mityukov ont eux aussi décroché leur ticket pour les demi-finales dans leur discipline la plus forte. La Zurichoise a terminé 14e des séries du 200 m brasse en 2'23''91, à près de deux secondes du record de Suisse qui lui avait permis de se parer d'argent à Budapest. Roman Mityukov s'est quant à lui qualifié avec le 11e temps sur 200 m dos, discipline dans laquelle il avait conquis le bronze en Hongris. Fatigué par les efforts consentis sur 100 m et 4x200 m libre en matinée, le Genevois a signé le 11e chrono des séries en 1'57''45, réussissant une superbe dernière longueur. Maria Ugolkova n'a en revanche pas signé d'exploit sur 100 m libre. La nageuse d'origine russe a logiquement été éliminée dès les séries, avec le 26e temps (54''86).

Dure journée pour Mateo Sanz Lanz Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Mateo Sanz Lanz a traversé une mauvaise journée mercredi sur la baie d'Enoshima. Le véliplanchiste hispano-bernois a reculé au 8e rang du classement général en planche à voile après les régates 6 à 9. Sanz Lanz a ainsi cédé six places par rapport à lundi, où il pointait en deuxième position après les six premières régates dont la plupart s'étaient déroulées à la quasi-perfection pour lui. La météo était malheureusement pour lui plus agitée mercredi. Un vent du Sud frais soufflant à 15 ou 20 noeuds lui a donné du fil à retordre. Il a aussi été perturbé par forte vague. "Dégâts limités" Respectivement 16e, 17e et 12e des trois régates du jour, le Suisse compte un total de 56 points à l'addition de ses classements sur neuf régates (moins un résultat biffé). "Je suis content d'avoir limité la casse", a-t-il dit. Il reste parfaitement dans le coup pour la course aux médailles (Medal Race) de samedi qui réunira les dix meilleurs. Sanz Lanz ne compte que 17 points de retard sur le troisième, le Français Thomas Goyard. Le classement est emmené par le Néerlandais Kiran Badloe (26 pts). La bonne surprise est venue du dériveur en double de la classe du 470. Linda Fahrni et Maja Siegenthaler occupent le 8e rang après deux des onze régates. Elles ont fini la seconde manche juste derrière le bateau de la championne olympique Hannah Mills. En 49er, classe de dériveur léger monotype à deux équipiers, les Romands Sébastien Schneiter et Lucien Cujean ont fait mieux que la veille mais n'occupent que le 16e rang provisoire. Les conditions de vent devraient rester semblables pour jeudi, avant une accalmie le week-end.

Deux médailles envisageables pour Bencic Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky Belinda Bencic peut toujours espérer conquérir deux médailles aux JO de Tokyo. Associée à la Zurichoise Viktorija Golubic, la St-Galloise s'est qualifiée pour les demi-finales du double quelque trois heures et demie après avoir atteint le dernier carré en simple. La paire helvétique s'est imposée 6-4 6-4 devant le duo australien composé de la gauchère Ellen Perez et de l'ex-no 1 mondial de la spécialité Samantha Stosur (37 ans). Bencic/Golubic auront un sacré coup à jouer en demi-finales, où elles se mesureront aux modestes Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani. Belinda Bencic et Viktorija Golubic, qui avaient dû écarter une balle de match la veille face aux Espagnoles Garbiñe Muguruza/Carla Suarez Navarro, ont maîtrisé sur le sujet mercredi après-midi. Elles n'ont ainsi concédé qu'un seul break, alors qu'elles menaient 5-2 dans le set initial. Méfiance La quête d'une deuxième médaille consécutive en double dames, cinq ans après celle d'argent conquise par Timea Bacsinszky/Martina Hingis, n'a rien d'illusoire. Mais Bencic/Golubic devront se méfier de Laura Pigossi/Luisa Stefani, tombeuses mercredi des Américaines Bethanie Mattek-Sands/Jessica Pegula, têtes de série no 4 du tableau.

Terrible déception pour Stefan Küng, le titre à Roglic Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus La déception doit être particulièrement amère pour Stefan Küng. Le Thurgovien a échoué à la 4e place du contre-la-montre des Jeux olympiques à 40 centièmes du bronze. Le titre pour Primoz Roglic. Küng figurait parmi les favoris sur les 44 km d'un parcours très exigeant. Le rouleur thurgovien a parfaitement mené sa course en ne commettant pas la même erreur que lors du dernier contre-la-montre du Tour de France où il était parti trop vite. Au dernier temps intermédiaire, il était déjà quatrième mais avec plus de 3'' d'avance sur l'Australien Rohan Dennis. Toutefois, le rouleur des Antipodes a réussi une meilleure fin de course sur le circuit du Mont Fuji que le champion d'Europe alors que l'Italien Filippo Ganna, troisième, perdait toutes ses chances. Au final, Küng voit s'échapper le bronze olympique pour 40 centièmes. Le Thurgovien doit composer une nouvelle fois avec la dure loi du sport comme ce fut le cas au Tour de France où il n'avait été devancé que par Tadej Pogacar lors du contre-la-montre de Laval après avoir pourtant disputé une course quasi parfaite. Enfin un grand succès pour Roglic Le titre revient à un autre Slovène avec un temps canon: Primoz Roglic. Ce dernier tient enfin un grand succès après avoir dû manger quelques couleuvres comme lors du dernier contre-la-montre du Tour de France 2020 à la Planche des Belles Filles. Cette fois-ci, il n'a pas lâché son os passant avec le meilleur temps à tous les pointages intermédiaires. Roglic n'avait pas terminé le Tour de France après une élimination sur chute. Il s'est alors préparé à Tignes, visiblement de la meilleure des façons. Le revenant Dumoulin La médaille d'argent revient à un revenant: Tom Dumoulin. Le Néerlandais, qui avait pris une pause avec le cyclisme depuis l'automne dernier, est revenu en juin au Tour de Suisse. Il a préféré ne pas disputer le Tour de France pour lui aussi suivre une préparation spécifique en vue des JO. Bien lui en a pris. Il concède plus d'une minute à Roglic.

Julien Wanders face à une montagne Julien Wanders devra se surpasser. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Premier Suisse à disputer une finale d'athlétisme dans cette quinzaine olympique, vendredi, Julien Wanders s'attaque à une tâche herculéenne sur 10'000 m. Le Genevois a tout à prouver cette saison. "J'ai été victime d'une pneumonie en avril. Elle était sans grande gravité mais j'ai mis six semaines à retrouver toute ma capacité pulmonaire", a précisé le "Kényan blanc" mercredi en visioconférence. "Aujourd'hui, mon entraîneur Renato Canova me dit que j'ai retrouvé mon meilleur niveau mais seule la course le dira." Wanders disputera ses 25 tours de piste au sein d'un imposant peloton emmené sans doute par les athlètes des hauts plateaux africains, qui valent tous entre une demi-minute et une minute de mieux que lui. La particularité de Wanders est d'avoir un record sur route (27'13'') meilleur que celui sur piste (27'17''29). L'athlète du Team Genève, à 25 ans, a encore tout à prouver sur piste. Sa saison 2021 a jusqu'à présent été médiocre, lui qui a encore souffert d'un début de crampes à Lucerne sur 3000 m. Mais le potentiel reste intact. "Un classement dans les quinze premiers à Tokyo serait une bonne performance et un top 10, exceptionnel", dit-il. Poursuivre sur piste avant le marathon Wanders s'efforcera d'avoir de bonnes sensations malgré la chaleur, donc de courir en "negative split" (deuxième partie de course plus rapide que la première). Seuls les athlètes intelligents tactiquement réaliseront un classement flatteur, dans la moiteur tokyoïte. L'info du jour, au-delà de ces JO, est tombée en cours d'interview. Wanders a décidé tout récemment de reporter ses ambitions sur marathon. Certes, il prévoit toujours d'en courir un à l'automne. "Mais je n'ai pas encore exploité tout mon potentiel sur piste, raison pour laquelle je vais m'investir encore quelques années dans cette discipline (sur 5000 et 10'000 m) avant de me consacrer à fond au marathon", a révélé le recordman d'Europe du semi-marathon.