Yule et Meillard 5e provisoires ++ Saut à ski: victoire de Kubacki

Slalom de Garmisch: Yule et Meillard 5es, Kristoffersen mène Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Henrik Kristoffersen est en tête au terme de la première manche du slalom de Garmisch. Daniel Yule et Loïc Meillard sont 5es à 1''50. Encore plus qu'à Zagreb, le fait de partir avec le dossard numéro 1 a servi les desseins du Norvégien. Les six premiers font d'ailleurs tous partie du top 7. Kristoffersen a créé de vrais écarts puisque le 2e, Linus Strasser, pointe à 0''71. Daniel Yule et Loïc Meillard n'avaient pas le sourire en coupant la ligne. Les deux Valaisans sont ex aequo au 5e rang et la 3e place de Clément Noël n'est qu'à 0''57. Ramon Zenhäusern ne s'en est pas trop mal sorti vu les conditions. Meilleur temps sur le dernier partiel, il a terminé au 12e rang provisoire à 2''24. Ce fut plus difficile pour Luca Aerni. Parti juste après son compatriote, il n'a pu faire mieux que 20e à 3''47.

Saut: Kubacki s'impose devant Granerud à Innsbruck Dawid Kubacki s'envole dans le ciel d'Innsbruck Image: KEYSTONE/EPA/Christian Bruna Dawid Kubacki a remporté le concours d'Innsbruck, troisième étape de la Tournée des 4 tremplins. Le Polonais a précédé le Norvégien Halvor Egner Granerud et le Slovène Anze Lanisek. Granerud, qui avait gagné les deux premiers concours à Oberstdorf et Garmisch, était assez loin (6e) après la manche initiale dans la station autrichienne. Mais grâce à un saut de 133 m en finale, il est remonté au deuxième rang à 3,5 points du vainqueur et a conservé la tête du général de la Tournée. Avant le dernier concours de vendredi à Bischofshofen, il compte une réserve de 23,3 points, équivalente à 13 m, sur son rival polonais. Granerud semble donc idéalement placé pour remporter la Tournée austro-allemande pour la première fois de sa carrière Côté suisse, Gregor Deschwanden a dû se contenter de la 37e place avec un saut de 112 m qui ne lui a pas permis de se qualifier pour la finale des 30 meilleurs.

Nadine Fähndrich a encore perdu un rang au Tour de Ski Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Nadine Fähndrich n'a pas brillé lors de la poursuite 20 km skating à Oberstdorf, 4e étape du Tour de Ski. La Lucernoise a pris le 16e rang à 2'36 de la Suédoise Frida Karlsson. Au général, Nadine Fähndrich a perdu une place et figure désormais en 13e position. Son retard par rapport au top 10 - son objectif - se monte à 50 secondes. La Suissesse espère se rapprocher vendredi lors du sprint de Val di Fiemme, pour autant que les efforts fournis depuis le début de l'épreuve ne lui aient pas trop pris d'énergie. Elle visera un quatrième succès en sprint cet hiver. Frida Karlsson semble pour sa part bien partie pour inscrire pour la première fois son nom au palmarès du Tour de Ski. Elle possède déjà une minute et demie d'avance sur la Norvégienne Tiril Weng, la leader de la Coupe du monde. Record pour Klaebo Côté masculin, Johannes Hösflot Klaebo n'a pas tremblé lors de cette 4e étape. Le Norvégien s'est imposé pour signer sa 15e victoire dans cette course par étapes. Klaebo est désormais le seul détenteur du record. Auparavant, il partageait cette statistique avec la Polonaise Justyna Kowalczyk et sa compatriote Therese Johaug. La poursuite s'est rapidement transformée en course en peloton, car Klaebo et Simen Hegstad Krüger n'ont pas accéléré et il restait près de 30 coureurs à la fin. C'est d'ailleurs pour cette raison que Klaebo a perdu une grande partie de son avance au classement du Tour de Ski. Il ne possède plus que 12 secondes d'avance sur l'Italien Federico Pellegrino et 14 sur le Norvégien Paal Golberg. Les Suisses ont également rejoint le peloton principal dans cette poursuite et ils sont trois à s'être hissés dans le top 30 avec Candide Pralong (22e), Beda Klee (23e) et Cyril Fähndrich (28e). Au classement général, Pralong est le meilleur Suisse avec sa 24e place à 2'13. La prochaine étape se tiendra vendredi avec un sprint classique dans le Val di Fiemme.

Slalom de Zagreb: Shiffrin mène, Holdener 6e provisoire Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin est en tête au terme de la première manche du premier des deux slaloms de Zagreb. Wendy Holdener n'a pas brillé avec sa 6e place à 1''28. Sur une piste difficile en raison de la chaleur et de la faible altitude, la star américaine a maîtrisé sa course pour devancer Anna Swenn Larsson de 0''23. Elle vise une 81e victoire en Coupe du monde. Du côté suisse, Wendy Holdener n'a pas retrouvé son mojo de Killington et Sestrières. La Schwytzoise a dû se contenter du 6e rang provisoire à 1''28. Très bonne manche en revanche pour Camille Rast, 9e à 1''74. Sur le même matériel que la Valaisanne, Michelle Gisin pointe au 13e rang à 2''03. Entre les deux jeunes femmes, on retrouve Aline Danioth qui a pris une excellente 11e place à 1''98.

Les équipes Israël Premier Tech et Uno-X invitées Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les organisateurs du Tour ont invité les équipes israélienne Israël Premier Tech et norvégienne Uno-X. Cela complète le plateau des 22 formations qui prendront le départ le 1er juillet à Bilbao. Sur les 22 équipes (de 8 coureurs) sélectionnées, vingt l'ont été automatiquement puisque le règlement de l'UCI prévoit la participation obligatoire des 18 équipes du WorldTour (1re division) ainsi que des deux équipes ProTeams (2e division) les mieux classées, en l'occurrence la formation belge Lotto et la française Total-Energies. Restait à la discrétion des organisateurs d'Amaury Sports Organisation (ASO) l'attribution de deux wild cards. Souvent sur les grands tours, elles vont à des équipes issues du pays-hôte. Mais la disparition de la structure B&B Hotels et la qualification automatique de Total-Energies ont changé la donne. C'est donc l'équipe Israël Premier Tech du quadruple vainqueur du Tour Chris Froome, reléguée du World Tour en fin d'année dernière, et Uno-X qui héritent des deux invitations si convoitées pour la plus grande course du monde qui partira de Bilbao en Espagne pour arriver sur les Champs-Elysées trois semaines plus tard. "C'est une sélection sans surprise. Parfois le choix est compliqué, en l'occurrence il ne l'est pas vraiment. Un trou se crée derrière les 22 meilleures équipes mondiales qu'on peut regretter d'ailleurs", explique le directeur du Tour Christian Prudhomme. "Israël Premier Tech a gagné deux belles étapes sur le dernier Tour de France, ajoute-t-il. C'est une équipe d'expérience qui s'est encore renforcée avec Dylan Teuns. Uno-X est une équipe récente à forte identité puisqu'il n'y a que des coureurs norvégiens et danois. Elle vient d'engager Alexander Kristoff, légende du cyclisme norvégien, et possède dans ses rangs le vainqueur du Tour de l'Avenir 2021, Tobias Johannessen."

Kevin Fiala reprend la main Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Kevin Fiala a repris la main ! Auteur de deux assists lors du succès 3-2 de Los Angeles face à Dallas, le Saint-Gallois est à nouveau le meilleur compteur suisse de la NHL. Elu homme du match, Kevin Fiala a été impliqué sur le 3-2 inscrit en supériorité numérique par Adrian Lempe à la 50e. Avec 10 buts et 29 passes décisives, il compte un point d'avance sur Timo Meier dans la lutte honorifique pour le meilleur artificier helvète de la Ligue. La soirée a également souri à Nino Niederreiter et à Roman Josi, victorieux 6-3 de Montréal avec Nashville. Face à un Canadien en perdition qui a concédé une sixième défaite de rang, El Nino a délivré trois passes décisives. Pour sa part, Roman Josi a atteint le plateau des 30 points grâce à son 9e but et à sa 21e passe décisive. Cette seizième victoire permet aux Predators de revenir à 4 points d'une place en play-off dans une Conférence Ouest qui voit le Los Angeles de Kevin Fiala nager dans des eaux beaucoup plus calmes avec son troisième rang.

Un quatorzième succès de rang pour Leandro Riedi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Leando Riedi (ATP 157) a entamé la nouvelle année comme il avait terminé la précédente: sur un nuage. Le Zurichois s'est qualifié pour les quarts de finale du Challenger ATP de Canberra. Il s'est imposé 6-4 6-2 devant le Français Hugo Gaston (ATP 108), tête de série no 3 du tableau, pour cueillir un... quatorzième succès de rang. Il avait, on le rappellera, conclu 2022 avec deux titres sur le front des Challengers, à Helsinki et à Andria. Dans la capitale australienne, son prochain adversaire sera le Britannique Liam Broady (ATP 163). La semaine prochaine, le Zurichois sera en lice à Melbourne dans le tableau des qualifications de l'Open d'Australie. Il s'agira de sa première expérience à ce niveau dans un tournoi du Grand Chelem.

Premier League: Arsenal se casse les dents sur Newcastle Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Arsenal s'est cassé les dents sur Newcastle dans le choc de la 19e journée de Premier League. Les Gunners de Granit Xhaka ont en effet été tenus en échec 0-0 par les Magpies de Fabian Schär. Cette partie a été très disputée, avec de nombreux duels. Les occasions nettes ont été rares, au contraire des avertissements. Pour l'anecdote, Xhaka a vu jaune en première mi-temps pour un tacle commis sur Schär. Arsenal a ainsi égaré ses premiers points de la saison à domicile. Les deux équipes n'ont perdu qu'une fois cette saison en championnat. Arsenal est leader avec 8 points d'avance sur Manchester City, qui jouera jeudi à Londres contre Chelsea. Newcastle est à 9 longueurs des Gunners.

National League: Davos bat Genève-Servette aux tirs au but Julian Schmutz inscrit le 2-1 pour Davos Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Davos a battu Genève-Servette 4-3 tab mardi soir en National League. Les Grenat restent cependant en tête du classement avec un point d'avance sur Bienne. Les Genevois étaient privés de plusieurs joueurs pour ce match, ainsi que de leur entraîneur Jan Cadieux, malade et remplacé par Rykard Franzen. Cela ne les a pas empêchés de marquer après... 13 secondes de jeu par Winnik, ainsi auteur du but le plus rapide de la saison. La partie a été très serrée entre les deux équipes, qui ont été en prolongations comme lors de leurs deux duels précédents. Aux tirs au but, Rasmussen et Stransky ont marqué pour les Grisons alors que les quatre premiers tireurs genevois ont raté. Triplé pour Cervenka Les Rapperswil-Jona Lakers ont quant à eux fêté la victoire la plus large de la saison (9-0) face à des Langnau Tigers totalement dépassés. Le Tchèque Roman Cervenka, qui a ouvert le score après 1'27 déjà, a été le grand homme de la partie en signant un triplé assorti d'un assist. Il n'avait réussi à inscrire trois buts en un match qu'une fois auparavant en Suisse, en novembre 2017. Il évoluait alors avec Fribourg-Gottéron.

Tour de Ski: Nadine Fähndrich boutée hors du top 10 du général Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Nadine Fähndrich (27 ans) a dû se contenter du 16e rang lors du 10 km classique à Obertsdorf. Au terme de cette 3e étape du Tour de Ski, la Lucernoise ne figure plus parmi le top 10 du général. La spécialiste du sprint, qui visera vendredi à Val di Fiemme son quatrième succès de la saison, se retrouve en effet 12e à 2'22 de la Suédoise Frida Karlsson, victorieuse mardi dans la station allemande. Elle s'est imposée avec 16 secondes d'avance sur la Finlandaise Krista Pärmäkoski. Au classement du Tour de Ski, elle compte une réserve de 20 secondes sur les Norvégiennes Tiril Weng et Anne Kjersti Kalvaa. Klaebo domine Côté masculin, Johannes Hösflot Klaebo a également remporté la 3e étape. Le Norvégien a distancé ses compatriotes Simen Hegstad Krüger de 12 secondes et Didrik Tönseth de 22 secondes. Quatre Norvégiens sont en tête du classement général. L'avance de celui qui vise une troisième victoire au Tour de Ski sur Paal Golberg est déjà de 37 secondes. Les Suisses se sont plutôt bien comportés dans l'Allgäu avec un très bon matériel. Le meilleur résultat est à mettre au crédit de Cyril Fähndrich. Le frère de Nadine Fähndrich, 12e, a perdu 46 secondes. Beda Klee et Candide Pralong se sont également classés dans le top 20. Jonas Baumann, le plus sûr espoir suisse en vue du classement général, n'a pas pris le départ. Le premier représentant de Swiss-Ski au général s'appelle désormais Candide Pralong, 30e avec 2'58 de retard. Mercredi, ce sera le 20 km poursuite en skating. Le départ sera donné avec le retard accumulé lors du 10 km et non avec le handicap au général.

Teichmann battue, la Suisse s'incline devant la Pologne Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La Suisse ne disputera pas la phase à élimination directe de la United Cup. La défaite de Jil Teichmann face à Magda Linette (WTA 48) a scellé le sort de la rencontre qui l'opposait à la Pologne à Brisbane. Dos au mur après que Stan Wawrinka (ATP 148) a été battu 7-6 (7/5) 6-4 par Hubert Hurkacz (ATP 10), Jil Teichmann s'est inclinée 5-7 6-4 6-1 devant le no 2 polonais. Magda Linette a ainsi permis à la Pologne de prendre l'avantage 3-1 et de se qualifier pour la "City Final", où Iga Swiatek (WTA 1) et Cie se frotteront à l'Italie. Jil Teichmann n'a pourtant rien lâché dans le quatrième simple de cette rencontre. Elle a ainsi arraché le premier set en 57 minutes, après avoir été menée 3-0. Et elle a effacé les quatre premières balles de set auxquelles elle a fait face dans la deuxième manche, la première à 2-5 sur son service. La gauchère seelandaise a en revanche été nettement dominée dans une manche décisive à sens unique. Plus entreprenante et plus "saignante", Magda Linette a signé le break à deux reprises, la première dès le deuxième jeu. Impuissante, Jil Teichmann n'a gagné que quatre points à la relance dans cet ultime set...

Golubic battue en deux sets par Cirstea Image: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG Issue des qualifications, Viktorija Golubic (WTA 76) n'est pas parvenue à enchaîner un troisième succès à Adelaide. La vice-championne olympique de double s'est inclinée 6-0 7-6 (7/1) devant la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 45) au 1er tour du tableau principal mardi. Ce score ne reflète certes pas la physionomie du match. Viktorija Golubic s'est ainsi procuré plus de balles de break (5) que son adversaire (4) dans le set initial. Mais elle n'en a converti aucune, alors que Sorana Cirstea s'est emparée à trois reprises du service de la Zurichoise dans la première manche... Viktorija Golubic a d'ailleurs bien mieux résisté dans le second set, ne cédant alors qu'au tie-break. Mais, comme souvent, elle fut trop vulnérable derrière ses deuxièmes balles de service (3 points gagnés sur les 16 disputés, 0/8 dans la première manche) pour espérer un meilleur sort.

Wawrinka battu, la Suisse dos au mur Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La Suisse est menée 2-1 par la Pologne mardi à Brisbane dans le cadre de la United Cup. Stan Wawrinka (ATP 148) a en effet été battu 7-6 (7/5) 6-4 par Hubert Hurkacz (ATP 10) dans le premier match de la deuxième journée. Convaincant vainqueur du Kazakhe Alexander Bublik (ATP 37) vendredi, l'ex-no 3 mondial a rendu une copie d'excellente facture devant le demi-finaliste de Wimbledon 2021 Hubert Hurkacz. Cette partie s'est jouée sur des détails, à l'image de cette double faute fatale commise par le Vaudois à 3/3 dans le tie-break du premier set. Stan Wawrinka, qui a concédé le break décisif à 3-3 dans la deuxième manche, a souffert à la relance mardi. Il n'a ainsi marqué que deux points sur le service adverse dans le second set, Hubert Hurkacz claquant 11 aces au total. Jil Teichmann (WTA 35) se retrouve donc dos au mur avant d'affronter Magda Linette (WTA 48) dans le quatrième simple d'une rencontre dont le vainqueur affrontera l'Italie dans la "City Final" de Brisbane. La gauchère seelandaise a remporté l'unique duel livré face à la Polonaise, en septembre 2021 à Chicago.

Djokovic passe le 1er tour en 76 minutes Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Novak Djokovic a parfaitement négocié son premier match de simple de la saison. Le no 5 mondial a dominé Constant Lestienne (ATP 65) 6-3 6-2 au 1er tour mardi à Adelaide. De retour en Australie après avoir été expulsé du territoire l'an dernier en raison de son statut de non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic n'a mis que 76 minutes pour vaincre la résistance du Français. Impressionnant sur son engagement, le Serbe n'a perdu que 9 points en 9 jeux de service. Nole, qui avait connu la défaite lundi en double au côté de Vasek Pospisil pour son premier match en compétition depuis son sixième sacre au Masters ATP, est la tête de série no 1 du tableau à Adelaide. Il affrontera en 8e de finale un autre Français, Quentin Halys (ATP 64).