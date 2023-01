Zeidler prolonge à Saint-Gall ++ Dani Alves arrêté

La Suisse commencera à Genève contre Israël Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse disputera son premier match international à domicile de la nouvelle année à Genève. Toutefois trois jours auparavant, elle commencera la qualification pour l'Euro face au Bélarus. L'adversaire de ce premier match à domicile dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 sera Israël, le mardi 28 mars 2023 à 20h45 au Stade de Genève. L'enceinte genevoise a souvent souri à la sélection helvétique depuis son ouverture en 2003. Sur les sept matches officiels disputés, la Suisse en a remporté six, la seule défaite étant celle concédée contre l'Espagne (0-1) lors de la Ligue des nations début juin 2022. Les lieux où se dérouleront les autres matchs à domicile de l'équipe de Suisse en 2023 sont également en principe déjà fixés, à une exception près : Lundi 19 juin, 20h45 : Suisse - Roumanie à Lucerne (qualification pour l'Euro). Mardi 12 septembre, 20h45 : Suisse - Andorre à Sion (qual. pour l'Euro) Dimanche 15 octobre, 18h00 : Suisse - Bélarus à Saint-Gall (qual. pour l'Euro) Samedi 18 novembre, 20h45 : Suisse - Kosovo (qual. pour l'Euro, lieu/stade à définir) Les qualifications pour l'Euro 2024 débuteront pour la Suisse le samedi 25 mars 2023 à 18h00 avec le match à l'extérieur contre le Bélarus. Conformément à l'UEFA, ce match se déroulera à huis clos à Novi Sad en Serbie.

St-Gall prolonge Zeidler jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ St-Gall et l'entraîneur Peter Zeidler continuent de planifier ensemble sur le long terme. Les deux parties ont prolongé prématurément le contrat de 2 années supplémentaires, soit jusqu'à l'été 2027. Zeidler en est actuellement à sa cinquième saison avec les Brodeurs. En 2019/20, il a failli mener l'équipe de Suisse orientale à son premier titre de champion depuis 20 ans (elle a finalement terminé à la 2e place). En 2021 et 2022, il a conduit l'équipe en finale de la Coupe. L'Allemand de 60 ans est en bonne voie pour devenir l'entraîneur record des Saint-Gallois. Willy Sommer a entraîné le FCSG entre 1975 et 1981 pour un total de 174 matches de LNA. Zeidler en est à 160 matchs de Super League. Si les deux parties restent ensemble au moins jusqu'à la fin de la saison 2023/24, Zeidler entrera également dans les annales du club comme le coach ayant exercé le plus longtemps.

Sebastian Korda sur les traces de son père Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Finaliste malheureux il y douze jours à Adelaide face à Novak Djokovic, Sebastian Korda (no 29) a enfin vu la lumièr. Il a éliminé Daniil Medvedev (no 7) en 16e de finale de l'Open d'Australie. A un point du titre contre Novak Djokovic, l'Américain de 22 ans s'est imposé 7-6 (9/7) 6-3 7-6 (7/4) face au Russe, finaliste des deux dernières éditions du tournoi. Ce succès ne souffre aucune discussion. Face à un adversaire qui a toutes les peines du monde à digérer son incroyable défaite face à Rafael Nadal l'an dernier sur cette même Rod Laver Arena, Sebastian Korda a produit le meilleur tennis. Un jeu tourné vers l'offensive qui n'a laissé aucun répit à Daniil Medvedev. Avec ce succès, Sebastian Korda se profile comme l'un des grands outsiders du tournoi, un tournoi que son père Petr avait remporté en 1998. Dans un haut du tableau qui ne compte plus désormais un seul vainqueur en Grand Chelem, le fils de Petr a les moyens d'aller très loin. Son prochain tour l'opposera au Polonais Hubert Hurkacz (no 10), victorieux en cinq sets de Denis Shapovalov (no 20). Entraîné depuis le début de l'année par Radek Stepanek, qui fut l'élève de Petr Korda, l'Américain ne doit aujourd'hui se fixer que le ciel comme limite.

Descente de Kitzbühel: Hintermann seulement battu par Kriechmayr Niels Hintermann 2e sur la Streif Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Niels Hintermann a pris la 2e place de la première des deux descentes de Kitzbühel. Sur la Streif, le Zurichois n'a été battu que par Vincent Kriechmayr pour 0''31. Le vainqueur de la descente de Kvitfjell la saison passée a su faire parler son gabarit sur les parties de plat. C'est d'ailleurs lui qui s'est montré le plus rapide dans le Brückenschuss et dans la partie finale. Mais il a manqué un petit quelque chose pour devancer Vincent Kriechmayr, absolument impérial tout au long du tracé. Le Zurichois de 27 ans décroche tout de même son 6e podium en Coupe du monde, le 5e dans la discipline. Hormis une petite erreur sur la fin, le champion du monde en titre a fait tout juste pour aller cueillir sa 15e victoire en Coupe du monde, la 8e en descente. Le podium est complété par l'Américain Jared Goldberg Pour son avant-dernière course, Beat Feuz (19e) a semblé un peu moins investi que par le passé. Si le Bernois avait pu limiter la casse à Wengen, le manque d'engagement s'est payé cash sur cette Streif. Le champion olympique de la discipline a reconnu que la visibilité n'était pas au top. Cette première course du week-end fut plus compliquée pour les autres coureurs helvétiques. Gilles Roulin n'a pu faire mieux que 25e et Stefan Rogentin 27e. Odermatt et Kilde se loupent Et quid du duo extraterrestre Odermatt-Kilde? Eh bien les deux hommes ont testé leurs limites et les ont dépassées. Annoncé logiquement parmi les favoris, Marco Odermatt s'est fait une immense frayeur. Parti comme une fusée, le leader de la Coupe du monde a attaqué le Steilhang de manière très agressive. Trop agressive puisque le Nidwaldien a bien failli faire connaissance avec la bâche de protection. Heureusement pour le champion olympique de géant, il est parvenu à se rattraper de justesse, mais cette figure de style lui a coûté toute sa vitesse, raison pour laquelle il a terminé au-delà du top 30 à 3''20. Passé par la tente médicale dans l'aire d'arrivée, on ne sait pas si Odermatt souffre de séquelles. Constat similaire pour Aleksander Aamodt Kilde qui a lui manqué de lécher la bâche dans le schuss final. Le Norvégien s'en sort mieux au classement avec une 11e place finale

Descente de Cortina: Goggia s'impose, Lara Gut-Behrami 5e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Il en a un peu manqué à Lara Gut-Behrami lors de la première descente de Cortina. La Tessinoise a pris la 5e place d'une course remportée par Sofia Goggia. Grande favorite, la Bergamasque a fait ce qu'il fallait pour enlever sa 21e victoire de Coupe du monde, la 16e en descente. Pas forcément imbattable, l'Italienne s'est pourtant montrée la plus agressive dans le Scarpadon. Cela a suffi pour devancer de 0''13 la Slovène Ilka Stuhec et de 0''36 Kira Weidle. Dans le camp suisse, Lara Gut-Behrami a quelque peu sauvé le bilan helvétique avec sa 5e place. Mais la Tessinoise n'est pas parvenue à négocier le Scarpadon comme la Transalpine. Cela s'est nettement moins bien passé pour Corinne Suter. Juste après le Rumerlo, la Schwytzoise a mal négocié un mouvement de terrain qui l'a projeté dans les airs. Logiquement groggy, la championne du monde en titre a toutefois pu rejoindre l'arrivée sur les skis avant de filer sous une tente pour des premiers contrôles. Les autres Suissesses sont hors du top 15. Michelle Gisin a pris le 20e rang à 1''16. Si la place ne doit pas satisfaire l'Obwaldienne, la championne olympique de combiné peut se dire qu'au niveau du chrono elle n'est qu'à 15 centièmes de la 12e place de Laura Pirovano. Jasmine Flury s'est classée 22e, Joana Hählen 24e et Priska Nufer 25e.

Un 21e but mais pas de All-Star Game pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/John Froschauer Après cinq victoires de rang, New Jersey est tombé à Seattle. Les Devils se sont inclinés 4-3 sur une réussite d'Andre Burakovsky après 1'10'' de jeu dans la prolongation. Grâce à Nico Hischier, New Jersey a cueilli un point. Le Valaisan a, en effet, signé le 3-3 à six contre cinq à 1'14'' de la sirène. Le capitaine des Devils a inscrit son 21e but de la saison quelques heures après la publication de la liste des douze derniers joueurs conviés au All-Star Game. Le Valaisan n'y figure pas au même titre que Timo Meier et Roman Josi. Meilleur compteur suisse de la NHL avec ses 47 points, Kevin Fiala sera donc le seul Helvète présent le 4 février au All-Star Game de Sunrise. Jeudi soir, le Saint-Gallois a, toutefois, connu une soirée bien sombre avec Los Angeles: une défaite 4-0 à domicile face à Dallas emmené par un grand Tyler Seguin. L'ex-Biennois a, en effet, signé un doublé dans le premier tiers temps pour asseoir le succès des Stars. Philipp Kurashev enchaîne A Philadelphie, Philipp Kurashev a signé sa septième réussite de la saison lors du succès 4-1 de Chicago. Le Bernois a scellé le score dans la cage vide pour marquer pour la deuxième fois dans sa carrière deux buts lors de deux rencontres consécutives. Mardi soir, Philipp Kurashev avait été l'un des grands artisans du succès 4-3 face à Buffalo avec un goal et un assist. Désormais victorieux de cinq de ses six derniers matches mais à... 21 points d'une place des play-off, Chicago entend terminer en beauté une saison qui a été pendant longtemps celle de toutes les désillusions.

Andy Murray bat Thanasi Kokkinakis en 5h45 et passe au 3e tour Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Au bout de la nuit, au bout de l'effort. Andy Murray (ATP 66) s'est qualifié pour le 3e tour de l'Open d'Australie en battant Thanasi Kokkinakis (159e) 4-6 6-7 (4/7) 7-6 (7/5) 6-3 7-5 après 5h45. Le record à l'Open d'Australie reste donc toujours la finale remportée par Djokovic contre Nadal en 2012 disputée durant 5h53. Il était 4h06 vendredi quand les deux joueurs se sont donné l'accolade. Soit le troisième match le plus tardif de l'histoire, selon les organisateurs, après Zverev-Brooksby à Accapulco en 2022 (4h54 du matin) et Hewitt-Baghdatis à l'Open d'Australie en 2008 (4h34 du matin). "C'était incroyable, il a très bien servi, mais j'ai joué de mieux en mieux et... oui, j'ai un gros coeur", a lancé l'Écossais qui avait déjà mis 4h49 pour venir à bout de l'Italien Matteo Berrettini (14e) en cinq sets et en ayant sauvé une balle de match au premier tour. "Remonter deux sets, je l'ai déjà fait! Alors je me suis appuyé sur mon expérience, mon amour du jeu et de la compétition", a expliqué le Britannique dont le précédent match le plus long n'avait duré "que" 5h07. Kokkinakis a mené 5-2 dans la troisième manche et servi pour le match à 5-3 sans pouvoir empêcher Murray de revenir et de remporter la manche sur sa première balle de set dans le tie break. Murray a ensuite égalisé à deux manches partout et poussé son adversaire dans un set décisif où, sur un énorme coup droit gagnant, il a réussi le break pour mener 6-5 et servir pour le match devant un public maigre mais en furie. Le quintuple finaliste à Melbourne (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) s'est alors offert deux balles de match et a conclu sur la première. Samedi, il affrontera l'Espagnol Roberto Bautista (25e) pour une place en 8es de finale.

Omlin succède à Sommer dans les buts de Gladbach Jonas Omlin rejoint Gladbach pour remplacer Sommer parti au Bayern Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Comme prévu, Jonas Omlin succède à Yann Sommer dans les buts du Borussia Mönchengladbach. L'international rejoint la Bundesliga en provenance de Montpellier avec un contrat courant jusqu'en 2027. Les modalités du transfert n'ont pas été dévoilées. Le montant du transfert devrait se situer entre huit et neuf millions d'euros, somme que le Bayern aurait également payée pour Sommer. Avant son départ pour la Ligue 1, Omlin jouait lui aussi à Bâle comme Sommer. Jusqu'à présent, le Lucernois de 29 ans a disputé quatre matchs internationaux.

Jabeur battue par Vondrousova au 2e tour à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Comme Casper Ruud chez les messieurs, la tête de série no 2 du tableau féminin a connu la défaite au 2e tour de l'Open d'Australie jeudi. Ons Jabeur a subi la loi de Marketa Vondrousova (WTA 86). Diminuée par une douleur à un genou, Ons Jabeur a été battue 6-1 5-7 6-1 par la Tchèque, ex-no 14 mondial et finaliste à Roland-Garros en 2019. La Tunisienne avait atteint la finale des deux derniers tournois majeurs (Wimbledon et US Open 2022). L'élimination d'Ons Jabeur ouvre totalement le bas du tableau féminin. Caroline Garcia (no 4), Aryna Sabalenka (no 5) et Belinda Bencic (no 12) sont désormais les trois joueuses les mieux classées dans cette moitié de tableau avant le 3e tour. La Bélarusse et la St-Galloise sont appelées à se retrouver en 8es de finale.

Yann Sommer jouera bel et bien au Bayern Munich Image: KEYSTONE/DPA/FEDERICO GAMBARINI Yann Sommer (34 ans) va effectuer un nouveau pas dans sa carrière. Le gardien de l'équipe de Suisse quitte en effet Borussia Mönchengladbach pour rejoindre le Bayern Munich. Sommer évoluait pour "Gladbach" depuis 2014, et son contrat courait jusqu'à fin juin 2023. En Bavière, il doit pallier l'absence de Manuel Neuer (36 ans), qui s'est blessé à une jambe en faisant du ski de randonnée cet hiver et qui est out jusqu'au terme de la saison. Le contrat du gardien helvétique avec le Bayern va jusqu'au 30 juin 2025. Celui de Neuer arrivera à échéance un an plus tôt. Sommer, qui s'était rendu à Munich mercredi soir, a passé la visite médicale jeudi matin. Il a ensuite participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, selon le site du magazine spécialisé Kicker. Celui-ci indique aussi que le gardien suisse sera titulaire dans la cage du champion vendredi à Leipzig pour la reprise de la Bundesliga. Le montant du transfert n'a pas été communiqué par les deux clubs concernés. Selon les médias, il serait de 8 millions d'euros plus 1 million de bonus. Le Borussia va investir une bonne partie de cet argent pour faire venir Jonas Omlin de Montpellier. Les Fohlen devaient ainsi toujours faire confiance à un gardien suisse. Une grande chance Pour Sommer, arriver en Bavière constitue une grande chance. En huit saisons et demi à Mönchengladbach, il s'est construit une flatteuse réputation, mais n'a écrit aucune ligne à son palmarès. A Munich, il devrait combler cette lacune, le Bayern étant favori pour gagner un... 11e titre consécutif de champion! Le "Rekordmeister" est aussi engagé en Ligue des champions, avec un 8e de finale alléchant mais difficile contre le Paris Saint-Germain. Il semblait clair depuis plusieurs mois que Sommer allait changer d'air à la fin de son contrat à Mönchengladbach, car il n'avait pas signé la prolongation qui lui était offerte. En début de saison, Manchester United avait manifesté son intérêt, ainsi que l'Inter Milan récemment. Le quatrième Suisse Le Bayern est bien conscient des qualités de Sommer, qui a réalisé plusieurs très grandes performances contre son nouveau club. En août dernier, lors d'un nul 1-1 à Munich, le portier suisse avait ainsi effectué 19 arrêts! Il aura au final disputé 272 matches de Bundesliga avec le Borussia. Il compte 80 sélections en équipe de Suisse. Yann Sommer sera seulement le quatrième Helvète à jouer pour le géant bavarois. Il rejoint dans l'histoire Alain Sutter (juillet 1994 - octobre 1995), Ciriaco Sforza (juillet 1995 - juillet 1996 et juillet 2000 - août 2002) et Xherdan Shaqiri (juillet 2012 - janvier 2015).

Djokovic lâche un set au 2e tour face à Couacaud Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Novak Djokovic (no 4) a lâché de manière surprenante un set dans son 2e tour de l'Open d'Australie. Mais le nonuple vainqueur du tournoi n'a laissé aucune raison d'y croire à Enzo Couacaud (ATP 191). Le Serbe s'est imposé 6-1 6-7 (5/7) 6-2 6-0 devant le Français, qui avait décroché son ticket pour le tableau final en battant le Bernois Dominic Stricker au dernier tour des qualifications. Sa principale alerte fut physique, puisque sa douleur à la cuisse gauche a nécessité un temps mort médical au deuxième set. Novak Djokovic s'est toutefois pleinement et rapidement rassuré après la perte de la deuxième manche, remportant au pas de charge les neuf premiers points et les trois premiers jeux du troisième set. Et il a maintenu la pression pour conclure ce match sur un 6-0, comme au 1er tour face à Roberto Carballes Baena. Cette douleur à une cuisse incite forcément à une certaine prudence. Mais, fort de la confiance inébranlable qui l'habite, Novak Djokovic demeure le grand favori de l'Open d'Australie. Et son 3e tour face au Bulgare Grigor Dimitrov (no 27), qu'il a battu à neuf reprises en dix confrontations, devrait n'être qu'une formalité.

Bencic s'en sort en deux sets face à Liu Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Belinda Bencic (no 12) poursuit sa route à Melbourne. La St-Galloise s'est hissée au 3e tour de l'Open d'Australie à la faveur d'un succès 7-6 (7/3) 6-3 obtenu aux dépens de Claire Liu (WTA 62). Rien ne fut aisé pour Belinda Bencic, qui a affiché un visage nettement moins serein que lors de son 1er tour face à Viktoriya Tomova (6-1 6-2). La championne olympique de Tokyo 2021 fut même malmenée en début de partie par Claire Liu, qui aurait pu (dû) empocher le premier set. L'Américaine de 22 ans a en effet mené 5-2 dans cette manche initiale, se procurant deux balles de set sur son service à 5-3. Mais elle s'est montrée trop nerveuse au moment de porter l'estocade, creusant sa propre tombe dans le jeu décisif en commettant deux doubles fautes de suite à 3/4. Remise en confiance par le gain du premier set, Belinda Bencic a su élever son niveau de jeu pour s'éviter toute mauvaise surprise. Plus agressive à l'échange, elle aurait même pu remporter plus aisément la deuxième manche si sa première balle de service avait offert toutes les garanties. La St-Galloise retrouvera samedi en 16e de finale la joueuse la plus controversée du moment, Camila Giorgi (WTA 70), impliquée dans une affaire de trafic de faux passeports sanitaires en Italie mais qui nie avoir profité d'un tel document pour voyager. Elle mène 3-2 dans son face-à-face avec l'Italienne.

Zoug sans Grégory Hofmann jusqu'à fin mars Image: KEYSTONE/EPA/URS FLUEELER Gros coup dur pour Zoug! Son attaquant Grégory Hofmann (30 ans) sera absent jusqu'à fin mars en raison d'une blessure à un pied. Il a été touché mardi en Champions Hockey League. Cette saison, Hofmann a inscrit 13 buts et donné 23 assists en 33 rencontres de National League. Le défenseur suédois Adam Almqvist, également blessé mardi, est incertain pour les matches du week-end, a indiqué le club qui a remporté les deux derniers titres de champion.

Nadal annonce une absence de 6 à 8 semaines Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Rafael Nadal a annoncé jeudi que la blessure dont il avait souffert la veille durant son match du 2e tour de l'Open d'Australie demanderait six à huit semaines de récupération. "J'ai passé des examens médicaux après ma défaite hier (mercredi). L'IRM a montré une lésion du deuxième degré du muscle ilio-psoas de la jambe gauche. Je vais maintenant me reposer et effectuer une thérapie anti-inflammatoire. La durée de récupération normale est de 6 à 8 semaines", écrit l'Espagnol sur son compte Twitter. Cette absence pourrait compromettre sa participation à la tournée américaine du printemps avec les Masters 1000 d'Indian Wells (8-19 mars) et de Miami (22 mars-2 avril). Tenant du titre, Rafael Nadal avait tenu à terminer son match perdu mercredi contre l'Américain Mackenzie McDonald (6-4 6-4 7-5), malgré une douleur "à la hanche gauche" qui l'empêchait "de jouer en revers et de courir", selon ses aveux.