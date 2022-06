Zeki Amdouni: «J'espère disputer la Coupe du monde au Qatar»

Zeki Amdouni: "Si je suis appelé, cela signifie que j'ai le niveau" Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "J'espère disputer la Coupe du monde au Qatar !" Jeune homme de peu de mots, Zeki Amdouni n'a pas peur d'afficher clairement ses ambitions. Invité à rejoindre l'équipe de Suisse au lendemain de la fin de la campagne des M21, le futur ex-attaquant du Lausanne-Sport a pu mesurer vendredi matin à Meyrin lors de son premier entraînement avec les A tout le chemin parcouru depuis le jour où la porte du Servette FC s'était refermée - à jamais - devant lui. Passé par Meyrin, justement, par Etoile-Carouge et par Stade Lausanne-Ouchy avant de rejoindre Lausanne la saison dernière, l'attaquant de 21 ans a eu un parcours atypique qui n'est pas sans ressembler à celui de Chrisrian Fassnacht. "Oui, mon parcours est un peu différent, convient-il. Mais aujourd'hui, j'ai rejoint les autres en quelque sorte. Je le mérite. J'ai gravi les étapes les unes après les autres. J'ai toujours cru en moi." Un choix décisif Auteur de 12 buts cette saison en Super League au sein d'une équipe qui n'avait pourtant pas une attaque flamboyante, Zeki Amdouni sait qu'il est à la croisée des chemins. "Je suis encore sous contrat avec Lausanne, mais je ne me vois pas jouer la saison prochaine en Challenge League", lâche-t-il. Le choix qu'il s'apprête à arrêter ces prochains jours sera décisif. Il doit impérativement rejoindre "le" club qui favorisera sa progression pour entrer vraiment en novembre prochain dans les plans de Murat Yakin. Mais le présent pour Zeki Amdouni est ce match de dimanche contre le Portugal en Ligue des nations. "Etre dans le groupe est déjà merveilleux", glisse-t-il pour ne pas anticiper sur une éventuelle entrée jeu qui semble pourtant acquise. "Je pense pouvoir apporter mes qualités de finisseur, dit-il. Je me dis que si je suis appelé, cela signifie que j'ai le niveau." Né d'une mère tunisienne et d'un père turc, Zeki Amdouni a eu le choix entre trois pays pour embrasser sa carrière internationale. Jouer pour la Suisse lui est apparu comme le meilleur. "J'ai pris cette décision depuis un certain temps déjà, avoue-t-il. Je me sens suisse, c'est pourquoi je veux jouer pour la Suisse." Malgré les sollicitations des fédérations tunisienne et turque, il n'a pas nourri vraiment, à l'entendre, la moindre hésitation.

Bencic s'arrête en quarts Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Belinda Bencic (WTA 17) n'a pas enchaîné à Bois-le-Duc (NED). Elle a été sortie sèchement en quarts de finale par la Russe Viktoria Kudermetova (WTA 24), 6-4 6-2). Tête de série no 2, la St-Galloise a été dominée au service et dans les moments importants de ce match qui aura duré 1h27', sur le court central. La Russe a converti les trois balles de break en sa faveur, contre une sur quatre pour la Suissesse. Bencic, éliminée en 16es de finale à Roland-Garros, se doit de retrouver son élan en vue de Wimbledon, où elle pourra évoluer sans trop de pression après sa sortie au 1er tour l'an passé.

Zidane et le PSG proches d'un accord Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le PSG est proche de trouver un accord avec Zinédine Zidane pour que l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France devienne le prochain entraîneur du club. Il remplacerait Mauricio Pochettino, toujours en poste, annoncent vendredi Europe 1 et RMC Sport. Europe 1 affirme qu'un "accord de principe a été trouvé entre le PSG et Zinédine Zidane pour que l'ex-numéro 10 devienne le prochain entraîneur du club, dès la saison prochaine". Moins affirmatif, RMC indique que le club de la capitale, propriété du Qatar depuis 2011, "est proche de trouver un accord avec Zinédine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur". Sollicité par l'AFP, le PSG n'a ni confirmé ni infirmé ces informations. Né à Marseille, où il n'a jamais joué, Zidane (49 ans) s'est bâti une solide réputation sur le banc de touche du Real Madrid, avec qui il a remporté trois fois d'affilée la Ligue des champions (2016, 2017, 2018). A Paris, si son arrivée se confirme, sa mission principale sera de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué depuis 2011 et l'arrivée du Qatar, de Carlo Ancelotti, qui vient de la remporter à nouveau avec la "Maison Blanche", à Mauricio Pochettino, qui n'effectuerait donc pas sa dernière année de contrat.

Oscar Lindberg à Berne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après Eric Gélinas et Chris DiDomenico, Berne a engagé un nouveau joueur étranger pour la saison prochaine, en la personne d'Oscar Lindberg. Le Suédois arrive en provenance du Dynamo Moscou (KHL). L'attaquant avait porté le maillot de Zoug lors de la saison 2019-20, avant de filer en Russie, où il a inscrit un point en moyenne la saison passée. Auparavant, de 2015 à 2019, le Suédois avait joué 269 matches de NHL avec les New York Rangers, les Vegas Golden Knights les Ottawa Senators (42 buts et autant d'assists au total). Il est double champion du monde avec son pays (2013 et 2017). Berne dispose de cinq étrangers sous contrat, avec encore Dominik Kahun et Kaspars Daugavins.

Eviter le zéro pointé Silvan Widmer assure que la Suisse a eu une "prise de conscience". Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse évitera-t-elle le zéro pointé dimanche soir ? Incongrue il y a encore quelques jours pour un quart de finaliste de l'Euro, cette question est devenue brûlante. Après ses défaites en République tchèque (2-1), au Portugal (4-0) et jeudi à Genève face à l'Espagne (1-0), la Suisse retrouve ce dimanche le Portugal, toujours à Genève, dans un match devenu crucial dans la course au maintien. L'équipe de Murat Yakin doit cueillir au moins un point contre les Champions d'Europe 2016 pour conserver l'espoir de se maintenir en première division de la Ligue des Nations. Si elle devait concéder un quatrième revers, son salut passerait alors par un improbable exploit le 24 septembre en Espagne. Malgré le résultat et aussi cette impuissance à créer vraiment le danger devant la cage adverse, les Suisses avaient retrouvé un semblant de moral jeudi soir. "Nous avons témoigné d'un certain courage face à l'Espagne. Je pense que le public a dû apprécier", lâche Yann Sommer. "Il y a eu une véritable prise de conscience au sein de l'équipe, ajoute Silvan Widmer. Tout le monde a compris qu'il était minuit moins cinq." Le poids des individualités On a peur toutefois qu'il soit déjà trop tard pour l'Argovien et ses coéquipiers. Une semaine après la gifle de Lisbonne, la Suisse retrouve un adversaire qui possède tout ce qui lui fait cruellement défaut: des individualités capables de forcer la décision à tout instant. Ainsi jeudi soir face à la République tchèque, c'est Bernardo Silva qui a été le grand artisan de la victoire 2-0. Le joueur de Manchester City, qui n'avait été introduit qu'à la 67e contre la Suisse, a illuminé de toute sa classe cette rencontre. La Suisse n'a pas aujourd'hui un Bernardo Silva ou un Bruno Fernandes dans ses rangs. Maître à jouer de l'équipe, Xherdan Shaqiri ne tient plus vraiment son rang. Comme on pouvait le redouter, son exil doré à Chicago l'a éloigné du haut niveau. Brillant comme Shaqiri l'automne dernier, Breel Embolo se montre également très décevant dans cette campagne de juin. Placé à la pointe de l'attaque dans un rôle qui révèle au grand jour ses lacunes techniques, le Bâlois ne peut pas exploiter ses qualités dans le jeu en profondeur. Son positionnement demeure l'un des chantiers auxquels devra s'attaquer Murat Yakin d'ici la Coupe du monde. Le sélectionneur a maintenu jeudi sa défense à quatre à laquelle il tient tellement malgré la suspension de Fabian Schär et la blessure de Nico Elvedi. Le retour aux affaires de Manuel Akanji fut salutaire. Le Zurichois a livré la marchandise malgré les hésitations de son partenaire Eray Cömert, dont l'une a permis à l'Espagne de marquer. Une occasion à saisir pour Lotomba Titulaire à Genève comme à Prague et à Lisbonne, Ricardo Rodriguez suscite toujours les mêmes réserves. Brillant l'an dernier à l'Euro comme axial gauche dans la défense à trois de Vladimir Petkovic, le joueur du Torino n'a plus vraiment les jambes pour remplir pleinement la mission imposée à un latéral. Dimanche, l'heure de Jordan Lotomba pourrait à nouveau sonner. Le Vaudois aura sans doute une occasion - la dernière ? - pour s'affirmer comme une alternative valable à ce poste. Il est loin le temps - heureux - où trois joueurs de premier plan, Ludovic Magnin, Christoph Spycher et Raphaël Wicky, étaient en concurrence pour cette place de latéral gauche en sélection. Dimanche, Murat Yakin est pleinement conscient du besoin impérieux d'obtenir un résultat. Mais le Bâlois sait aussi que cette rencontre contre le Portugal doit également lui servir de laboratoire. Il voudra sans doute un test grandeur nature pour Jordan Lotomba. Il devrait aussi profiter de cette rencontre pour donner du temps de jeu aux deux joueurs issus des M21, Leonidas Stergiou et Zeki Amdouni. Avec le Saint-Gallois et le Lausannois, Murat Yakin pourrait faire d'une pierre deux coups: les mesurer à l'épreuve du feu et, aussi, lier à jamais leur destin international à l'équipe de Suisse.

Débuts victorieux pour Heidrich/Vergé-Dépré Joana Heidrich ( Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré ont bien entamé les Championnats du monde à Rome. Elles ont battu les Japonaises Miki Ishii/Sayaka Mizoe (21-16 21-18) pour leur premier match de poules. Les médaillées de bronze des JO de Tokyo l'été dernier ont toujours mené au score. Samedi matin, elles joueront contre les Marocaines Imane Zeroual/Mahassine Siad, en étant largement favorites. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient directement pour les 16es de finale.

Derniers jours pour l'appellation "Mannschaft" avant liquidation? Image: KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER Après des années de polémique, la Fédération allemande (DFB) envisage de renoncer avant la Coupe du monde au Qatar au surnom officiel de la sélection nationale, "Die Mannschaft". Celui-ci est accusé de n'avoir jamais séduit les fans et de faire de l'ombre à d'autres équipes. Peinte en lettres énormes sur le bus de l'équipe et utilisée dans toute la communication de la Fédération allemande depuis 2015, l'expression "Die Mannschaft" signifie simplement en allemand: "L'Equipe". De sorte que beaucoup d'autres formations allemandes ont trouvé l'appellation arrogante, comme s'il n'existait qu'une seule "équipe" au monde, la sélection A masculine de football. "Cette expression (...) est un manque de respect pour toutes les autres équipes qui gagnent", a ainsi attaqué l'influent vice-président de la DFB Hans-Joachim Watzke, également patron du Borussia Dortmund, qui demande à sa propre fédération de "remettre les pieds sur terre". Un autre vice-président de la DFB, Hermann Winkler, estime pour sa part que "quasiment plus un seul supporter ne s'identifie avec cette expression, et donc avec notre équipe nationale". Oliver Bierhoff, manager de l'équipe nationale, voit les choses différemment: "Je le sais, l'expression +Die Mannschaft+ divise", admet-il, "mais à l'étranger les fans n'appellent notre équipe que comme cela depuis des années. C'est devenu un concept très fort avec une immense diffusion." Décision en juillet Le sélectionneur Hansi Flick est également partisan de garder l'expression: "Pour moi c'est +L'Equipe+, parce que chaque joueur est une parcelle de l'Allemagne et aime jouer pour cette nation." Le présidium (organe suprême) de la Fédération doit trancher en juillet, pour "trouver une solution à temps avant le Mondial", selon M. Winkler. Le paradoxe est que cette appellation, qui n'a jamais convaincu les Allemands, est utilisée - comme le souligne Bierhoff - par toute la presse internationale pour désigner les quadruples champions du monde. Après le titre mondial de l'Allemagne au Brésil en 2014, la DFB avait donc décidé d'officialiser le surnom, avec création d'un nouveau logo en juillet 2015. Mais la frange traditionaliste des fans allemands a mal accueilli l'initiative, y voyant une opération commerciale de la DFB, déconnectée de la culture nationale des supporters. La presse allemande n'a pas suivi non plus et continue aujourd'hui d'utiliser les mots "Nationalelf" (le onze national), DFB-Elf (le onze de la DFB), DFB-Auswahl (la sélection de la DFB) ou DFB-Team. On peut pourtant parier que la "Mannschaft" survivra longtemps - hors d'Allemagne - à sa disparition officielle, car les reporters du monde entier aiment les surnoms. Depuis des années, les tribunes des commentateurs résonnent des mots "Squadra Azzurra" pour l'Italie ou "équipe tricolore" pour la France, bien que ces deux expressions ne soient pas utilisées dans ces deux pays, qui leur préfèrent d'une part "la Nazionale" ou les "Azzurri", d'autre part "Les Bleus". Quant aux internationaux allemands eux-mêmes, à en croire Hansi Flick, ils ne s'intéressent pas le moins du monde à ce débat sémantique. "Et ce n'est pas le nom qui contribue à ce que nous gagnions ou pas", ajoute le sélectionneur, plus concentré sur son match de Ligue des nations contre la Hongrie samedi que sur le slogan peint sur le bus.

Le Lightning gagne à New York Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Double tenant du titre, Tampa Bay a pris une option sur une troisième présence de rang en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning a enlevé à New York l'acte III de sa série face aux Rangers. Tampa Bay s'est imposé 3-2 à New York pour mener désormais 3-2 dans cette finale de la Conférence Est. On rappellera que les Rangers avaient enlevé les deux premiers matches de cette série dans leur antre du Madison Square Garden. L'acte V s'est joué à 1'50'' de la sirène avec le 2-1 signé par Ondrej Palat. Déjà buteur lors des deux derniers matches, le Tchèque a dévié du genou un lancer de Mikhail Sergachev. Brandon Hagel devait ensuite marquer dans la cage vide. "La patience a été la clé. Il fallait être fort pour jouer dans une telle ambiance, souligne le capitaine du Lightning Steven Stamkos. Nous savions que ce match allait être très fermé. Nous avons pu suivre le plan établi pour l'emporter." L'acte VI de cette finale de la Conférence Est se déroulera samedi à Tampa. Le vainqueur de cette série affrontera Colorado en finale de la Cooupe Stanley.

Murat Yakin: "Nous devons nous appuyer sur notre seconde période" Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Déçu par le résultat mais pas par la performance de ses joueurs, Murat Yakin veut croire à des lendemains qui chantent. "Nous devons nous appuyer sur notre seconde période", lâche-t-il. Le sélectionneur a apprécié la réaction de ses joueurs après la pause. "Nous avons su peser sur le plan offensif, explique-t-il. Il a manqué toutefois de la précision dans le dernier geste. Nous avons su réagir comme il le fallait. Je veux remercier aussi le public. On l'a senti vraiment derrière nous." Murat Yakin était aussi satisfait de l'organisation défensive de son équipe. "Nous avons su fermer les espaces. L'Espagne n'a pas eu beaucoup d'occasions ce soir, poursuit-il. Elle a su toutefois exploiter avec un grand sang-froid l'erreur que nous avons commise sur l'ouverture du score. Il est regrettable que les circonstances de la rencontre aient été contre nous. Je pense au penalty dont nous aurions pu bénéficier à la 7e minute et à la position limite de Sarabia sur le but." "Même si nous avons rencontré bien des problèmes face au jeu de possession de l'Espagne, j'estime que nous avons fait un pas en avant, souligne pour sa part Silvan Widmer. Nous avons eu la bonne attitude ce soir. Maintenant, nous sommes vraiment le dos au mur. Il faut impérativement obtenir un résultat dimanche contre le Portugal."

La Suisse n'avance plus Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse n'avance plus. Battue 1-0 à Genève par l'Espagne, elle a, pour la première fois depuis six ans, concédé trois défaites de rang. Après les revers en République tchèque (2-1) et au Portugal (4-0), la Suisse n'a pas obtenu le résultat qui lui aurait permis de sortir de l'eau dans cette Ligue des Nations. Dimanche, elle aura une dernière chance de rebondir et de conserver un mince espoir de maintien avec la venue du Portugal toujours à Genève. Victorieux 2-0 de la République tchèque à Lisbonne, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont désormais seuls en tête de ce groupe 2 avec 2 points d'avance sur l'Espagne. Battue sur une réussite de Pablo Sarabia à la 13e minute, la Suisse n'a pas démérité. Les joueurs n'ont pas lâché mentalement comme à Lisbonne. Mais face à l'absolue maîtrise tactique adverse, elle n'a pas été capable d'enflammer vraiment la rencontre. Avec un capitaine Granit Xhaka qui n'arrive plus vraiment à peser sur le jeu, avec les limites physiques de Xherdan Shaqiri et techniques de Breel Embolo, Murat Yakin se retrouve devant une équation qu'il tarde à résoudre. Xherdan Shaqiri "sacrifié" Murat Yakin avait opté pour un schéma en 4-3-3 pour subir le mieux possible le jeu de possession de la Roja. Ce système comporte toutefois un immense désavantage: il pousse, relègue serait sans doute un terme plus approprié. Xherdan Shaqiri sur le flanc droit. Dans cette zone, le Bâlois ne peut pas avoir la même influence dans le jeu que dans le rôle du 9,5, le seul aujourd'hui qui peut le convenir en raison de son manque de coffre. Xherdan Shaqiri effacé, la Suisse a rendu une copie bien trop neutre en première période. A sa décharge, il convient de souligner qu'elle n'a pas été favorisée par les faits de jeu. La VAR a, ainsi, longtemps hésité avant de valider l'ouverture du score de Pablo Sarabia à la 13e minute. Le joueur du Sporting Lisbonne était, en effet, à l'extrême limite du hors-jeu avant de reprendre le ballon au terme d'une action qui avait vu Eray Cömert commettre l'erreur fatale à la relance. Pour sa première apparition dans cette Ligue des Nations, le Bâlois faisait la paire avec Manuel Akanji, qui n'avait pas, lui aussi, disputé les deux précédentes rencontres. Avant ce but, la Suisse aurait pu, par ailleurs, obtenir un penalty pour une main de Pau Torres qui était au contact avec Breel Embolo. Mais là aussi, la VAR tranchait en faveur de la Roja. Malgré ces circonstances particulières, l'avantage de l'Espagne à la pause n'avait rien d'usurpé. Maîtres du jeu avec 74 % de possession, les Espagnols ont exercé une domination presque totale. Marcos Llorente, le capitaine Sergio Busquets et le prodige Gavi avaient très largement gagné la bataille du milieu. Toujours la même impuissance A la reprise, Murat Yakin persistait avec son 4-3-3. Mais le sélectionneur avait sans doute trouvé les mots à la mi-temps pour fouetter l'orgueil de Xherdan Shaqiri. Le maître à jouer de l'équipe de Suisse signait, en effet, deux actions, une frappe, la première cadrée du match pour ses couleurs, et un centre qui provoquaient enfin le grand frisson à un public vraiment prêt à s'enflammer. Mais le butin demeurait toutefois bien modeste. C'est pourquoi le sélectionneur introduisait peu après l'heure de jeu Noah Okafor et Renato Steffen. On retrouvait ainsi un 4-2-3-1 avec toutefois un Shaqiri toujours positionné sur la droite. Cette nouvelle organisation ne changeait pas la donne. Les Suisses éprouvaient, comme quatre jours plus tôt à Lisbonne, toujours les mêmes difficultés à porter le danger devant la cage adverse. Ils le firent toutefois d'une manière en peu plus marquée en fin de match comme pour signifier qu'il leur restait, malgré tout, un souffle de vie.

Ligue de Diamant: Mujinga Kambundji en évidence Shericka Jackson s'impose, Mujinga Kambundji 6e Image: KEYSTONE/EPA/Riccardo Antimiani Mujinga Kambundji a signé la meilleure performance suisse au meeting de Rome comptant pour la Ligue de Diamant. La Bernoise a pris le 6e rang du 200 m en 22''80, soit son meilleur chrono de la saison. "Je trouve mon temps un peu décevant. Je pensais avoir été un peu plus rapide", a-t-elle dit au micro de la télévision SRF. La course a été remportée par la Jamaïcaine Shericka Jackson, médaillée de bronze olympique sur 100 m, en 21''91. Elle a devancé sa compatriote Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique en sprint (22''25), et la championne d'Europe britannique Dina Asher-Smith (22''27). Les autres Suisses engagés ont dû se contenter de performances modestes, voire décevantes à l'image de la perchiste Angelica Moser, qui a échoué trois fois à 4m40. Le Vaudois Loïc Gasch a été éliminé à la hauteur à 2m20, après avoir dû s'y reprendre à deux fois pour franchir la barre à 2m15. Yasmin Giger a signé sa meilleure performance de la saison sur 400 m en 56''52 lors d'une course écrasée par Femke Bol. La Néerlandaise s'est imposée en 53''02. Ricky Petrucciani a signé un 46''16 sur 400 m, un résultat satisfaisant. Sur 5000 m, Jonas Raess a couru en 13'35''29.

24 Heures du Mans: la Toyota de Buemi décroche la pole La Toyota no 8 (ici en 2021) partira en pole position des 24 Heures du Mans Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Les Toyota ont monopolisé la première ligne de départ des 24 Heures du Mans. La voiture no 8, pilotée par Brendon Hartley, a signé la pole position en 3'24''408. Le Néo-Zélandais, qui fait équipe avec le Vaudois Sébastien Buemi - triple vainqueur de l'épreuve - et le Japonais Ryo Hirakawa, a devancé de 0''420 la Toyota no 7 aux mains du Japonais Kamui Kobayashi. Celui-ci partage son volant avec l'Anglais Mike Conway et l'Argentin Jose Maria Lopez. Ce trio s'était imposé en 2021, la voiture no 8 l'emportant les trois années précédentes. Lors de l'hyperpole, les Toyota ont précédé l'Alpine de Nicolas Lapierre (à 0''442) et les deux Glickenhaus américaines. Il n'y a que cinq voitures dans la catégorie Hypercar. Derrière, pas moins de 27 bolides sont engagés en LMP2. Le Genevois Louis Delétraz a signé le 10e temps scratch, le 5e de sa catégorie. Il roule pour le team Prema Orlen avec le Polonais Robert Kubica et l'Italien Lorenzo Colombo. Au total,12 pilotes suisses seront au départ samedi à 16h00 de la plus grande course d'endurance du monde.

Akanji, Cömert et Aebischer titulaires Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin alignera un nouveau duo axial en défense à Genève face à l'Espagne. La défense suisse s'articulera, en effet, autour de Manuel Akanji et d'Eray Cömert. Le Zurichois et le Bâlois n'ont pas disputé les deux premières rencontres de cette phase de poules de la Ligue des Nations, à Prague où la Suisse s'était inclinée 2-1 devant la République tchèque et à Lisbonne où la Suisse avait perdu 4-0. Manuel Akanji souffrait d'une gêne au genou alors qu'Eray Cömert n'était pas sorti du banc. La grande surprise dans ce onze de départ réside dans la titularisation de Michel Aebicher. Comme Akanji et Comert, le Fribourgeois fera sa première apparition dans cette Ligue des Nations. Il sera associé en ligne médiane à Granit Xhaka et à Remo Freuler. L'équipe de Murat Yakin est annoncée en 4-3-3 avec un trio formé par Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Steven Zuber en attaque. Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri sont les trois joueurs titularisés ce soir qui figuraient dans le onze de départ dimanche à Lisbonne. Dans le camp espagnol, le prodige Gavi tiendra sa place en ligne médiane. La Suisse évoluera ce soir (coup d'envoi à 20.45) dans la composition suivante: Sommer; Widmer, Akanji, Cömert, Rodriguez; Xhaka, Aebischer, Freuler; Shaqiri, Embolo, Zuber.

Tournoi ATP de Stuttgart: Stricker battu en deux sets par Tsitsipas Dominic Stricker n'a pas pu signer d'exploit Image: KEYSTONE/DPA/MARIJAN MURAT Dominic Stricker (ATP 200) n'a pas réussi l'exploit sur le gazon de Stuttgart. Opposé en 8es de finale à Stefanos Tsitsipas (WTA 5), le Suisse s'est incliné 6-3 6-4 en 1h10 face au Grec. Un break dans chaque manche a suffi à Tsitsipas pour l'emporter. Le joueur grec a converti deux balles de break sur quatre, alors que Stricker n'a jamais pu ravir le service de son adversaire, malgré deux opportunités au premier set. Quart de finaliste l'an passé sur le gazon allemand, Dominic Stricker (19 ans) a donc fait un peu moins bien cette fois et va perdre quelques places au classement ATP. Mais il ne fallait pas attendre de miracle face à un membre du top 10, dont le prochain adversaire sera le vétéran écossais Andy Murray.