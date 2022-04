Zoug égalise à 3-3 +++ Curleurs suisses en finale

Zoug égalise à 3-3 en finale grâce à un Genoni de gala Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le dernier match au Hallenstadion pour l'acte VI de la finale de National League n'a pas souri à Zurich. Zoug s'est en effet imposé 2-0 dans l'antre des Lions pour s'offrir un septième match décisif à domicile dimanche soir. "Ne sous-estimez jamais le coeur d'un champion!" Cette célèbre phrase du coach américain de basket Rudy Tomjanovich fait partie des maximes les plus connues du sport. Et Zoug a appliqué ces mots à la ligne. Menés 3-0 et au bord du précipice, les joueurs de Dan Tangnes ont su renverser la vapeur avec la manière. On a l'impression depuis l'acte IV que Zoug est parvenu à récupérer la "chance" de son côté. Les guillemets revêtent ici une importance capitale tant on ne va pas parler de véritable bol pour les Zougois, mais bien de cette réussite qui semble avoir choisi son camp. Ainsi à la 4e minute, le lancer de Fabrice Herzog a rebondi sur Justin Azevedo avant de lécher le poteau de Kovar et de filer derrière sa ligne. Réussite maximale. Incroyable Genoni Malmenés durant les deux derniers matches, les Zurichois ont cette fois pris les choses en mains. Alors que l'on a longtemps compté sur la première ligne pour trouver la solution, les autres triplettes ont toutes tenté de faire se lever le Hallenstadion. Ce fut notamment le cas lors d'un tiers médian totalement à l'avantage des joueurs de Rikard Grönborg, qui ont tiré 16 fois en direction de Leonardo Genoni contre un seul essai pour le champion. Mais quel essai! Sur un puck bêtement perdu à la ligne bleue par Malgin sur un power-play, Fabrice Herzog a pu tester les réflexes de Jakub Kovar. D'un déploiement salvateur de sa bottine, le portier tchèque a pu dévier l'envoi du Zougois à la 28e. Meilleur gardien du pays, Leonardo Genoni a une fois encore livré une rencontre exceptionnelle. Une masterclass comme on l'entend parfois. Capable d'élever son niveau de jeu en play-off, le sextuple champion de Suisse pourrait bien aller chercher son septième trophée sur une année paire, ce qui serait une première pour lui. Comme en 1942? Zoug a validé son succès à la 53e sur un but en jeu de puissance de Grégory Hofmann. Le Jurassien bernois a parfaitement transformé une nouvelle offrande de Jan Kovar, décidément brillantissime durant cette finale. Si Zoug parvient à gagner dimanche et à conserver son titre, les joueurs de Suisse centrale réussiraient un exploit peu commun: revenir de 0-3 à 4-3 en finale. La dernière fois qu'une telle chose s'est produite, c'était en NHL en 1942. Menés 3-0 par les Detroit Red Wings, les Toronto Maple Leafs avaient empoché les quatre dernières rencontres pour soulever le vénérable trophée. Est-ce que Zoug entrera lui aussi dans l'histoire?

Pätz/Michel en finale face à l'Ecosse à Thônex Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Alina Pätz et Sven Michel disputeront la finale du championnat du monde de double mixte samedi dès 14h à Thônex. La paire helvétique se mesurera aux Ecossais Eve Muirhead/Bobby Lammie. Vainqueurs du titre mondial de la discipline en 2011, Alina Pätz et Sven Michel - qui forment un couple dans la vie - ont battu la Norvège de Maia et Magnus Ramsfjell 8-7 en demi-finale. Ils ont forcé la décision dans un end supplémentaire, après que la Norvège avait égalisé à 7-7 grâce à un coup de trois réussi au 9e end. Alina Pätz et Sven Michel, qui avaient subi la loi des Norvégiens dans le cadre de la phase préliminaire, feront figure d'outsiders samedi en finale. Les Ecossais Eve Muirhead et Bobby Lammie ont remporté les dix premiers matches qu'ils ont livrés sur la glace genevoise, dominant l'Allemagne 8-3 en demi-finale.

Chelsea: Wyss et son consortium auraient raflé la mise Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le FC Chelsea serait sur le point d'être vendu au consortium mené par l'entrepreneur américain Todd Boehly et le milliardaire suisse Hansjörg Wyss. L'offre de 5 milliards de dollars d'Ineos serait arrivée trop tard. Comme le rapporte Blick en reprenant une information du Wall Street Journal, le groupe d'investisseurs américain mené par Todd Boehly entame des négociations approfondies avec le club de Premier League anglaise. Le montant de l'achat s'élèverait à plus de trois milliards de francs suisses. La banque commerciale new-yorkaise Raine aurait choisi le consortium dont fait partie le Bernois Hansjörg Wyss après la mise en concurrence de plusieurs offres. L'autorisation de reprise par le gouvernement britannique et la Premier League serait également imminente. L'aval de l'Etat est nécessaire en raison du gel des avoirs de l'actuel propriétaire russe Roman Abramovitch. Ineos offre plus de cinq milliards de francs Juste avant que la nouvelle ne fasse le tour du monde, le groupe chimique britannique Ineos s'était lui aussi présenté comme un acheteur potentiel, et ce avec une offre bien plus élevée. Comme l'a annoncé la société Ineos autour du patron Jim Ratcliffe, elle a offert pas moins de 5 milliards de francs. Le deal proposé garantirait au club des investissements de plus de 2 milliards de francs répartis sur les dix prochaines années. Les trois milliards de francs restants seraient versés à une fondation d'utilité publique pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Selon des sources du journal anglais "The Times", Ineos est arrivé trop tard avec sa proposition. Indépendamment de la conclusion de l'accord avec le groupe de Boehly et Wyss, il s'agira très probablement du rachat de club le plus coûteux de l'histoire du sport. Abramovitch contraint de vendre Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions en 2021, est à vendre en raison de la proximité supposée de Roman Abramovitch avec le président russe Vladimir Poutine. Le partenaire de Wyss, Todd Boehly, est déjà connu dans le monde du sport: il est notamment propriétaire des Los Angeles Dodgers (baseball) et des Los Angeles Lakers (basketball). De son côté, le groupe Ineos préside entre autres aux destinées du club de Super League Lausanne-Sport et du club français de Ligue 1, l'OGC Nice. Il est également propriétaire de l'équipe cycliste britannique Ineos Grenadiers.

L'Ukraine affrontera Mönchengladbach en préparation Image: KEYSTONE/DPA/FEDERICO GAMBARINI L'Ukraine disputera le 11 mai un match amical contre le Borussia Mönchengladbach et sa colonie suisse, a annoncé la fédération ukrainienne dans un communiqué. Cette rencontre servira de préparation au barrage pour la Coupe du monde prévu le 1er juin en Ecosse. Cette partie aura lieu au Borussia Park, à Mönchengladbach. En réponse, l'association ukrainienne (AUF) a exprimé "sa gratitude" envers le club, alors que ce match représentera "un élément important" dans la préparation aux barrages du mondial au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Le duel contre l'Écosse, dont le vainqueur ira défier le Pays de Galles le 5 juin pour une place au Qatar, avait été déplacé du 24 mars au 1er juin à la demande de l'Ukraine à la suite de l'invasion russe. Les Ukrainiens devraient démarrer leur préparation début mai, en Slovénie, alors que leurs infrastructures locales sont menacées par les bombardements.

Bevin au sprint avant le grand rendez-vous de la montagne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A la veille d'un week-end décisif en montagne, le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Israel) s'est imposé au sprint à Valbroye à l'occasion de la 3e étape du Tour de Romandie. Rohan Dennis toujours en vert. Le tracé offrait une dénivellation de 2700 m. Mais une journée avant l'étape-reine de Zinal, personne n'a vraiment voulu prendre de risques. Seule une longue échappée du trio Remi Cavagna (FRA), Nans Peter (FRA) et Kris Neiland (LAT) a animé la journée. Parti au 18e kilomètre, le trio a connu une avance maximale de 4'43''. Comme tous les jours, après une réaction des Jumbo du leader Dennis et des Ineos, l'avantage a fondu et les trois coureurs ont été repris à 19 km de la ligne après un périple de 128 km. Alors qu'il restait les ascensions de Dompierre et de Sédeilles, les escarmouches ont été rares. L'Espagnol Carlos Verona, le Bernois Marc Hirschi et l'Estonien Rein Taaramae ont tenté leur chance, mais sans succès. Ineos avait supprimé les bons de sortie pour favoriser un troisième succès du phénomène Ethan Hayter. Celui-ci a néanmoins trouvé de l'opposition avec Bevin, qui occupait la 7e place du classement général. Le sprinter des antipodes n'a pas manqué son affaire cette fois, contrairement à Echallens la veille. Baume au coeur Le succès de Patrick Bevin apporte surtout un peu baume à l'équipe Israel - Premier Tech, qui n'a pas gagné grand-chose depuis qu'elle figure dans le World Tour avec l'engagement de Chris Froome, qui a constitué un flop monumental. Le Néo-Zélandais venait de remporter le classement général du Tour de Turquie. "Mais une victoire sur le circuit World Tour comme aujourd'hui, a nettement plus de valeur", relevait le sprinter victorieux. Le week-end sera celui de la vérité. Samedi, l'étape-reine entre Aigle et Zinal comporte l'ascension de quatre difficultés de 1re catégorie: Nax (1295 m), Les Pontis (1052 m), St-Luc (1564 m) et Grimentz (1563 m) avant l'arrivée à Zinal (1666 m). Dimanche, la course se jouera sur les pentes du contre-la-montre entre Aigle (Centre mondial du cyclisme) et Villars. Après 5,5 km de plat, le tracé s'élèvera jusqu'à l'arrivée à 1263 soit près de 8% sur 10 km.

Chelsea: Ratcliffe et Ineos offrent 5 milliards d'euros Image: KEYSTONE/AP/RONALD ZAK Le patron du géant de la chimie Ineos, Jim Ratcliffe, a formulé une offre de 4,25 milliards de livres (5 milliards d'euros) pour le rachat du club anglais de Chelsea, a annoncé Ineos vendredi. Ratcliffe est déjà propriétaire des clubs de Nice et de Lausanne ainsi que de l'équipe cycliste Ineos-Grenadiers. "C'est une offre britannique pour un club britannique", explique l'entreprise dans un communiqué, promettant "d'investir dans Stamford Bridge pour en faire un stade de classe mondiale", ainsi que dans le secteur sportif pour réunir "les meilleurs joueurs et et entraîneurs du monde". Le prestigieux club londonien a été mis en vente depuis le 2 mars par son propriétaire russe Roman Abramovitch, visé par des sanctions après l'invasion en Ukraine. Stephen Pagliuca, co-propriétaire des Boston Celtics (basketball), un consortium mené par Todd Boehly, co-propriétaire des Los Angeles Dodgers (baseball), et Martin Broughton, ancien président de Liverpool et de British Airways, sont les trois autres candidats à un rachat annoncé comme imminent. Mais Jim Ratcliffe est venu perturber cet écosystème avec une offre tardive qui impliquera 2 milliards d'euros d'investissements dans le club sur 10 ans, et 3 milliards en direction d'une fondation caritative pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Selon plusieurs médias, l'offre de Ratcliffe est de loin la plus élevée. D'ici fin mai L'homme d'affaires de 69 ans avait déjà envisagé une offre en 2019, avant de se rabattre sur le club de Nice. Ineos donne également son nom depuis 2019 à l'une des équipes les plus en vue du cyclisme. Chelsea espère avoir un nouveau propriétaire en place d'ici la fin mai, de manière à préparer la saison prochaine dans la sérénité. Les sanctions actuelles empêchent en effet toute signature de contrat avec les joueurs.

Becker condamné à deux ans et demi de prison Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD Boris Becker (54 ans) a été condamné à deux ans et demi de prison par la justice britannique pour quatre chefs d'accusation liés à sa faillite personnelle. L'Allemand, ex-no 1 mondial, a été déclaré coupable notamment d'avoir caché 2,5 millions de livres sterling d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes.

Les journalistes sportifs anglais récompensent Mohamed Salah Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Mohamed Salah (Liverpool) a été nommé footballeur de l'année par la Football Writers Association (FWA), soit les journalistes sportifs anglais. L'Egyptien avait déjà reçu ce trophée en 2018. Salah (29 ans) a récolté 48% des votes. Il précède le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City) et l'Anglais Declan Rice (West Ham). Cette saison, l'attaquant de Liverpool a marqué 30 buts et donné 14 assists en 44 matches, toutes compétitions confondues.

Ralf Rangnick nouveau sélectionneur de l'équipe d'Autriche Ralf Rangnick va diriger l' Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL L'Allemand Ralf Rangnick (63 ans) a été nommé sélectionneur de l'équipe d'Autriche. L'actuel manager intérimaire de Manchester United s'est engagé pour deux ans. Rangnick succède à son compatriote Franco Foda, limogé le mois dernier. Il dirigera son premier match le 3 juin contre la Croatie en Ligue des Nations. Son contrat sera automatiquement prolongé de deux ans, soit jusqu'à la Coupe du monde 2026, en cas de qualification de l'Autriche pour l'Euro 2024 en Allemagne. La Fédération autrichienne (ÖFB) avait aussi notamment sondé Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse. Il était disponible après sa brève et décevante aventure à Bordeaux. Rangnick conservera par ailleurs un mandat de consultant avec Manchester United, pour qui il travaillera six jours par mois. Le Néerlandais Erik Ten Hag sera le manager des Red Devils dès la saison prochaine.

Tournoi WTA 1000 de Madrid: Jil Teichmann passe le 1er tour Image: KEYSTONE/AP/SIMON BAKER Jil Teichmann (WTA 35) a réussi son entrée dans le tournoi WTA 1000 de Madrid. La Seelandaise a battu la Tchèque Petra Kvitova (WTA 30) en deux manches, 6-3 7-5. Jil Teichmann a fait le break à deux reprises dans chaque set. Cela lui a permis de fêter un deuxième succès en trois matches contre la lauréate de Wimbledon 2011 et 2014. La Suissesse a ainsi montré une belle réaction après sa défaite inattendue la semaine dernière au 2e tour du tournoi d'Istanbul contre l'Autrichienne Julia Grabher. Pour sa part, Kvitova attend toujours une victoire cette saison sur terre battue, après désormais trois échecs dès le 1er tour. La prochaine adversaire de Jil Teichmann n'est pas encore connue. Il s'agira de la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 20) ou de l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 64).

Newcastle: deux ans de plus pour Fabian Schär Image: KEYSTONE/AP PA Pool Fabian Schär (30 ans) va continuer son aventure à Newcastle. Le défenseur international suisse a prolongé de deux ans son contrat avec les Magpies, pour qui il joue depuis 2018. "Je suis absolument ravi. Rester pour jouer dans ce club incroyable était ce que je voulais", a déclaré Schär sur le site du club. Le Suisse a effectué 98 apparitions avec Newcastle depuis son arrivée, inscrivant neuf buts. Son précédent contrat arrivait à échéance au terme de la saison en cours. Manager des Magpies, Eddie Howe s'est aussi dit très heureux par cette prolongation de contrat. "Fabian est un professionnel exemplaire et un joueur très important dans notre vestiaire", a-t-il notamment déclaré. Howe a été nommé manager en novembre 2021. Il est parvenu à faire quitter la zone dangereuse au club, désormais assuré de son maintien dans l'élite. Avec les fonds quasi sans limites de ses nouveaux propriétaires saoudiens, l'avenir de Newcastle s'annonce bien.

Armstrong établit un nouveau RM du 50 m dos Hunter Armstrong (au premier plan) a battu le record du monde du 50 m dos jeudi Image: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON Hunter Armstrong a établi un nouveau record du monde du 50 m dos jeudi à Greensboro, théâtre des sélections américaines pour les championnats du monde de Budapest. Il a nagé la distance en 23''71. Médaillé d'or olympique à Tokyo avec le relais 4×100 m 4 nages, Hunter Armstrong (21 ans) a effacé des tablettes la précédente marque référence de 23''80 établie par le Russe Kliment Kolesnikov lors des Européens de Budapest le 18 mai 2021. "Je ne sais pas quoi dire, honnêtement. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu et je suis aux anges en ce moment", a déclaré, estomaqué, Armstrong, après avoir logiquement validé sa qualification pour les prochains Mondiaux. Caeleb Dressel, sept fois médaillé d'or olympique, a quant à lui composté son billet pour le 100 m papillon, après l'avoir fait sur le 100 m libre et le 50 m papillon. Il a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en 50''01 dans les séries, avant de remporter la finale en 50''20.

Philadelphie, Dallas et Phoenix qualifiés Image: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert Philadelphie, Dallas et Phoenix ont décroché jeudi leur ticket pour les demi-finales de Conférence en NBA. Les Suns ont vu leur meneur Chris Paul se faire l'auteur d'un record d'efficacité. Finaliste malheureux des play-off la saison dernière, Phoenix est allé s'imposer 115-109 sur le parquet de New Orleans pour remporter la série 4-2. Chris Paul a encore démontré tout son savoir-faire, inscrivant 10 de ses 33 points dans le quatrième quart-temps. "CP3" a, surtout, terminé cette partie avec un impressionnant 100% au tir (14/14), signant aussi 8 passes décisives. Avant lui, jamais un joueur n'avait marqué autant de tirs sans en manquer un seul dans le cadre des play-off. Phoenix affrontera au 2e tour Dallas, qui a également dominé Utah en six matches. Les Mavericks ont battu le Jazz 98-96 jeudi à Salt Lake City, grâce notamment aux 29 points, 9 rebonds et 8 assists de leur meneur-vedette Luka Doncic. Embiid dominant A l'Est, Philadelphie a gagné le droit de défier Miami en demi-finale de Conférence grâce à son net succès (132-97) obtenu sur le parquet de Toronto. Le pivot des Sixers Joel Embiid, qui souffre d'une déchirure ligamentaire au pouce droit depuis l'acte III, a été de nouveau dominant lors de ce match no 6 (33 points, 10 rebonds).

Un 94e et un 95e point pour Roman Josi Roman Josi (59) vient d'inscrire son 23e but de la saison au terme d'un superbe solo Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Roman Josi a ajouté deux points à sa collection 2021/22 en NHL. Le capitaine des Predators a été désigné première étoile d'un match gagné 5-4 aux tirs au but par Nashville sur la glace de Colorado. Crédité d'un assist sur le premier but des Preds, le 2-1 signé Matt Duchene à la 12e minute, Roman Josi a permis à son équipe de revenir à 4-3 à la 37e en marquant son 23e but de la saison au terme d'un superbe solo. Nashville a égalisé à 4-4 à la 45e avant de forcer la décision au "shootout" grâce à une réussite de Matt Duchene. Roman Josi affiche désormais 95 points à son compteur, alors que Nashville a encore un match à disputer en saison régulière. Il a remporté jeudi le duel à distance qui l'opposait à Cale Makar, son grand rival dans la course au Norris Trophy récompensant le meilleur défenseur de la Ligue, néanmoins auteur de son 28e but de la saison dans cette partie. Deux autres Suisses se sont illustrés jeudi soir. Le défenseur de Columbus Dean Kukan a réussi son 8e assist de la saison lors d'un match gagné 5-2 par les Blue Jackets face à Tampa Bay. L'attaquant de Minnesota Kevin Fiala a quant à lui signé la passe décisive sur le but de la victoire du Wild, qui s'est imposé 3-2 après prolongation face à Calgary. Le St-Gallois en est à 85 points.