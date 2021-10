Zurich en 8e de finale +++ Bienne leader

Dont acte chez les Brooklyn Nets. Et Kyrie Irving pourrait bien manquer le début de la saison NBA, qui s'ouvre par un choc opposant son équipe aux Milwaukee Bucks, champions en titre, s'il ne régularise pas sa situation d'ici là. Un coup dur, même si le club pourra tout de même compter sur ses deux autres stars, James Harden et Kevin Durant.

Andrew Wiggins, ailier récalcitrant au vaccin des Golden State Warriors, franchise basée à San Francisco, qui a mis en place des restrictions similaires à celles de New York, s'est finalement fait vacciner, a annoncé son club début octobre. La superstar des Lakers LeBron James, un temps "très sceptique", a lui aussi reçu ses doses, refusant toutefois d'appeler à la vaccination. "Je ne pense pas que je devrais me mêler de ce que les gens font pour leur corps", a-t-il lancé fin septembre.

L'annonce représente le point culminant du conflit opposant la NBA aux quelque 5% de joueurs refusant l'immunisation contre le Covid-19. Elle intervient alors que la mairie de New York avait pourtant décidé d'autoriser Irving à s'entraîner dans les installations de la franchise, considérées comme privées et non publiques.

Vainqueur des deux dernières Coupes Stanley, Tampa Bay a bu la tasse mardi en ouverture de la saison. Mené 3-0 à la 52e, le Lightning est revenu à deux reprises à deux longueurs sur des buts de Cirelli (55e, 3-1) et de Killorn (57e, 4-2), mais Pittsburgh a tenu le choc en l'absence de ses stars Sidney Crosby et Evgeni Malkin (blessés).

Le Kraken a parfaitement su réagir, Ryan Donato inscrivant le premier but de l'histoire de la franchise après 31'32''. Seattle a même égalisé à 3-3 à la 48e. Mais les Golden Knights ont repris définitivement l'avantage 35'' plus tard sur une réussite de Chandler Stephenson.

Seattle a vécu un début de partie cauchemardesque face aux Golden Knights, qui s'étaient imposés lors de leur première rencontre officielle en 2017/18 et avaient même remporté six de leurs sept premières parties. Vegas menait en effet 2-0 après seulement 6'36'' de jeu, puis 3-0 à la 27e après un doublé de Pacioretty.

"L'équipe a abordé le match comme il le fallait. Avec de telles conditions de jeu, il fallait témoigner d'une concentration extrême. Mes joueurs y sont parvenus", souligne le Bâlois. A ses yeux, le scénario de la seconde période était prévisible avec des "Lituaniens qui ont joué d'une manière encore plus défensive". "J'ai tenu à apporter du sang neuf. Et cela a payé avec le 4-0 de Mario Gavranovic, se félicite Murat Yakin. Il convient de savourer cette victoire comme il se doit avant de se pencher sur le match contre l'Italie."

Même s'il a manqué "un ou deux buts" de plus pour que sa soirée soit encore plus belle, Murat Yakin avait le sourire au micro de la RTS. Le sélectionneur a été ravi par la performance de siens.

Après un tiers initial au cours duquel les deux formations se sont rendu coup pour coup et où Zurich a dû revenir à la marque à trois reprises, les hommes de Rikard Grönborg ont su faire la différence. Le but gagnant, inscrit à la 24e, est venu de la crosse de Marc Aeschlimann.

Rajala a remis les pendules à l'heure en inscrivant un doublé. Le premier but est venu à la 17e en power-play d'un tir précis en lucarne. Le second (le 0-4) est tombé à la 29e d'un très joli lancer des poignets. Si l'on ajoute à cela un goal de Hügli en jeu de puissance et une réussite de Damien Brunner sur penalty, autant dire que le plan s'est déroulé sans accroc pour la team d'Antti.

Une victoire qui change la donne

Image: KEYSTONE/AP/Mindaugas Kulbis

La Suisse n'a pas failli à Vilnius. Victorieuse 4-0 de la Lituanie, elle se présentera le 12 novembre à Rome avec le même nombre de points l'Italie pour la "finalissima" du groupe C.

Ce succès a pris un tout autre relief avec le 4-0 inscrit dans le temps additionnel par Mario Gavranovic. La tête victorieuse du Tessinois change la donne pour le 12 novembre. Un nul à Rome ne serait pas une si mauvaise affaire pour l'équipe de Suisse qui aurait, trois jours plus tard, l'occasion d'effacer les deux buts de retard qu'elle accuse sur l'Italie lors de la venue de la Bulgarie à Lucerne. Le même soir, l'Italie se rendra à Belfast où il n'est jamais aisé de s'imposer largement.

Trois buts en moins d'un quart d'heure

Avec huit des onze titulaires de la victoire contre l'Irlande du Nord et dans un même dispositif en 4-2-3-1, la Suisse a su parfaitement déjouer le piège lituanien. Dans la nuit froide de Vilnius, elle a témoigné d'une efficacité clinique après la demi-heure avec le doublé de Breel Embolo (31e et 45e) le soir de sa 50e sélection sur deux corners bottés par Xherdan Shaqiri et avec le 2-0 de Renato Steffen (42e) pour son premier but en équipe nationale qui doit beaucoup à l'ouverture lumineuse de Fabian Schär. On ne sait pas si le Saint-Gallois fera partie du projet du nouveau Newcastle mais son brio dans le jeu long régale toujours autant les puristes.

A l'image d'un Nico Elvedi parfois hésitant - comme si la perspective d'écoper un carton jaune qui le priverait du rendez-vous de Rome l'a paralysé -, la Suisse a laissé des ouvertures en début de match. Heureusement pour elle, la Lituanie n'a pas su exploiter ces petites errances qui auraient pu singulièrement compliquer sa soirée. Comme à Genève trois jours plus tôt, ce sont le génie de Shaqiri et la puissance d'Embolo qui ont permis à la formation de Murat Yakin de forcer la décision. A la pause, il ne restait plus qu'une mission à remplir pour cette Suisse maitresse de son sujet: soigner sa différence de buts. Elle ne devait malheureusement pas la remplir.

Mario Gavranovic bien sûr

A la reprise, les Suisses ne parvenaient pas, en effet, à maintenir le formidable élan de la fin de la première mi-temps. Avec Ulisses Garcia introduit à la place de Ricardo Rodriguez, les Suisses livraient un premier quart d'heure bien trop "neutre" pour ne pas laisser Murat Yakin sans réaction. Le sélectionneur lançait ainsi à la 68e Ruben Vargas et Christian Fassnacht pour Steven Zuber et Steffen, puis Mario Gavranovic à la 75e pour un Shaqiri qui peine toujours autant à tenir la distance. C'est Ruben Vargas qui devait se montrer le plus en jambes en fin de match pour se procurer deux occasions en or à la 82e. Mais une fois de plus, Mario Gavranovic sortait de sa boîte pour surgir sur un centre de Cédric Itten et inscrire son 16e but en sélection. Cette réussite n'a sans doute pas le poids que son égalisation contre la France en huitième de finale de l'Euro, mais on a le sentiment qu'elle peut compter au soir du 15 novembre.

On peut, enfin, regretter la "disparition" d'Embolo dans ce final. Mais comme Shaqiri, le Bâlois avait trop payé de sa personne depuis samedi soir pour que l'on puisse lui adresser le moindre reproche. Comme le joueur de Lyon, il a un mois devant lui pour monter encore plus en puissance et offrir aux supporters de l'équipe de Suisse le 12 novembre une nuit romaine aussi magique que fut celle de Bucarest le 28 juin dernier.