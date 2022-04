Zurich mène 2-0 contre Zoug +++ Kloten de retour dans l'élite

Manchester City reprend les commandes Foden a inscrit l'un des trois buts de Manchester City mercredi Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City a récupéré la 1re place de la Premier League, 24 heures après l'avoir cédée à Liverpool. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 3-0 face à Brighton mercredi, grâce à trois buts inscrits en deuxième mi-temps. Ils comptent un point d'avance sur les Reds à six journées de la fin. De nouveau très friable en défense, Chelsea a pour sa part rechuté face à Arsenal (2-4) dans un match en retard de la 25e journée. Ce succès permet aux Gunners, chez qui Granit Xhaka est à créditer d'une bonne performance, de rattraper Tottenham dans la course à la Ligue des Champions.

Les Zurich Lions sur leur lancée battent une deuxième fois Zoug Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Les Lions de Zurich ont pris une première option sur le titre de National League. Les Zurichois ont remporté 2-1 le deuxième match de la finale contre Zoug et mènent désormais 2-0. Les Zurich Lions possèdent deux grands atouts dans cette série finale: le portier Jakub Kovar et leur première ligne Hollenstein - Malgin - Andrighetto. Les deux ont largement pesé sur ce deuxième succès au terme d'un match qui a été une copie conforme du premier acte. Cette seconde rencontre a donc ressemblé à la première, à l'image de la domination zougoise en deuxième période. Les joueurs de l'entraîneur Dan Tangnes ont pilonné la cage de Jakub Kovar (16 tirs à 9) pour se retrouver à égalité (1-1) après 40 minutes. Yannick Zehnder avait donc logiquement ouvert le score en déviant comme il le pouvait une passe en profondeur de Sven Senteler (23e). Mais sur une des rares supériorités numériques, Sven Andrighetto ne laissait pas passer sa chance sur un service de Maxim Noreau (30e). Le réalisme était clairement zurichois après deux périodes. Les Zougois ont plusieurs fois échoué sur un excellent Jakub Kovar dans la cage des Lions. Galvanisés par les exploits à répétition de leur gardien, les joueurs de l'entraîneur Rikard Grönborg ont fondu sur la cage de Leonardo Genoni au cours de la dernière période. Après une occasion en or de Marco Pedretti, la première triplette zurichoise a fait tourner le match. Après avoir débordé sur la gauche, Hollenstein est parvenu à glisser habilement le palet à Malgin. Le meilleur attaquant suisse de National League a parfaitement levé le puck pour battre Genoni (57e). Les deux équipes se retrouveront samedi à Zoug pour le troisième acte de cette finale au meilleur des 7 matches.

Kloten bat Olten en cinq matches Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Kloten est de retour dans l'élite du hockey sur glace helvétique, quatre ans après l'avoir quittée à la suite d'un barrage perdu en prolongation du septième match face à Rapperswil-Jona. Les Aviateurs n'ont eu besoin que de cinq rencontres pour vaincre la résistance d'Olten en finale des play-off de Swiss League. Les hommes du coach Jeff Tomlinson se sont imposés 1-0 mercredi sur leur glace, décrochant ainsi un troisième succès consécutif dans la série. Ils ont nettement dominé les débats (42 tirs cadrés à 24, 23-5 dans le tiers initial), mais se sont contentés du but inscrit par Niki Altorfer en supériorité numérique à la 29e minute. Les Aviateurs et leurs quelque 7000 supporters ont donc tremblé jusqu'au bout avant de pouvoir célébrer cette promotion. Et même au-delà: les arbitres ont en effet décidé de récupérer sept secondes de jeu, le chronomètre ayant continué à tourner après un coup de sifflet. Mais Olten n'a pas pu profiter de ce sursis. L'échec de 2021 effacé Vainqueur de la phase qualificative avec 14 points d'avance sur Olten (2e), Kloten n'aura donc perdu que trois matches en play-off, dont deux en demi-finale face à Thurgovie. Battus en prolongation à Olten lors de l'acte II, le capitaine Steve Kellenberger et ses coéquipiers ont ensuite nettement dominé les débats en finale. Jeff Tomlinson, qui avait emmené Rapperswil-Jona jusqu'en demi-finales des play-off de National League un an plus tôt, a donc réussi là où le Suédois Per Hanberg avait failli. Celui-ci avait été prié de s'en aller après l'échec subi face à Ajoie en finale en 2021 (4-2). Un an plus tard, Kloten a lavé l'affront.

Djokovic s'en sort après 3h22' de lutte Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Novak Djokovic est décidément en souffrance en ce début de saison sur terre battue. Battu dès son entrée en lice à Monte-Carlo la semaine passée, le no 1 mondial a failli connaître le même sort dans "son" tournoi ATP 250 de Belgrade. Exempté de 1er tour dans la capitale serbe, Novak Djokovic s'est imposé 2-6 7-6 (8/6) 7-6 (7/4) devant Laslo Djere (ATP 50) en 8e de finale. Il s'est retrouvé à deux points de la défaite à 6/6 dans le premier tie-break, avant d'être mené 4/3 dans le second jeu décisif avec deux points à suivre sur le service adverse. Laslo Djere n'a cependant pas su saisir sa chance dans cette partie. Le Serbe a ainsi commis une grosse faute de coup droit sur le huitième point du deuxième tie-break, alors qu'il avait l'occasion de mener 5/3. L'ex-no 27 mondial avait déjà été trahi par son coup droit alors qu'il menait 6-2 4-3 40/15 sur son service. Le physique a tenu Novak Djokovic n'a en revanche plus rien donné après le premier set. Le vainqueur du dernier Roland-Garros, qui a eu besoin de six balles de set pour conclure la première manche, s'est montré bien plus efficace dans le set décisif. Il a plié l'affaire sur sa première balle de match, remportant son quatrième point consécutif. Nole - qui affrontera en quart de finale un autre de ses compatriotes, Miomir Kecmanovic (ATP 38) - doit par ailleurs certainement s'être rassuré sur son physique. Le Serbe, qui avait totalement craqué sur ce plan à Monte-Carlo face à Alejandro Davidovich Fokina (6-3 6-7 6-1), a passé l'épaule après 3h22' de lutte mercredi soir.

Teichmann battue par la 194e mondiale Image: KEYSTONE/AP/SIMON BAKER Jil Teichmann (WTA 37) a subi un cuisant échec en 8e de finale du tournoi WTA 250 d'Istanbul. La Seelandaise s'est inclinée 6-4 6-4 devant l'Autrichienne Julia Grabher, 194e mondiale et issue des qualifications. Tête de série no 5 du tableau, Jil Teichmann a pourtant semblé en mesure de renverser la vapeur dans cette partie. Elle a en effet écarté une balle de double break dans le deuxième set, à 6-4 4-2, avant de recoller à 4-4 en s'emparant pour la première fois de la mise en jeu adverse. La gauchère n'a cependant pas su enchaîner, perdant huit des neuf derniers points du match. Jil Teichmann n'a plus atteint les quarts de finale d'un tournoi sur terre battue depuis l'automne 2020 à Strasbourg. Depuis, elle n'a remporté que cinq matches au total dans les huit derniers tournois qu'elle a disputés sur cette surface.

Russes et Bélarusses exclus de l'édition 2022 Daniil Medvedev ne pourra pas disputer Wimbledon en 2022 Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Les Russes et les Bélarusses, Daniil Medvedev (ATP 2) en tête, ont été exclus de l'édition 2022 de Wimbledon en réponse à l'invasion de l'Ukraine. La direction du tournoi londonien a officialisé sa décision mercredi après-midi. "Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses", explique l'All England Lawn Tennis Club dans un communiqué. "Nous avons par conséquent l'intention, avec un profond regret, de rejeter l'inscription de joueurs russes et bélarusses à Wimbledon", poursuit la vénérable institution dans son communiqué diffusé mercredi, confirmant ainsi une information révélée par différents médias depuis le début de la journée.

Dylan Teuns s'impose devant Valverde Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Le Belge Dylan Teuns (Bahrain) a remporté la Flèche wallonne, mercredi après-midi au sommet du Mur de Huy, devant l'Espagnol Alejandro Valverde (41 ans). Recordman des victoires avec cinq succès dans cette classique, Alejandro Valverde a longtemps résisté à Dylan Teuns dans la troisième ascension du Mur de Huy, dont la pente moyenne est de 9,3%. L'Espagnol a cependant manqué de forces sur les derniers mètres de la célèbre montée, longue de 1,3 km. "Je savais à quel moment Valverde allait accélérer", a commenté Teuns. "J'étais dans sa roue. Ensuite, je l'ai senti revenir à ma hauteur. Heureusement, j'avais encore des forces. Je ne me suis jamais senti aussi fort dans les classiques de printemps", a ajouté le Belge, qui s'était classé troisième en 2017 au sommet de Huy. Reichenbach 30e et meilleur Suisse Lauréate pour sa part en 2020 de cette Flèche wallonne, Marc Hirschi n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. Le Bernois a concédé 24 secondes à Dylan Teuns pour terminer 32e, juste derrière le meilleur Helvète Sébastien Reichenbach (30e). Coéquipier de Hirschi et favori de l'épreuve, Tadej Pogacar doit quant à lui se contenter d'un 12e rang. Le vainqueur du Tour de France s'est rassis dans les 300 derniers mètres, sans être parvenu à rejoindre la tête. Le champion du monde et vainqueur sortant, Julian Alaphilippe, s'est pour sa part classé quatrième.

De lourdes pertes financières pour le FC Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a enregistré de lourdes pertes financières l'an passé. Les comptes de la Société anonyme affichent un déficit de 14,37 millions de francs pour 2021. Les fonds propres du club de Super League sont ainsi presque épuisés. Les recettes, de près de 60 millions de francs, n'ont pas permis de compenser des dépenses d'environ 74 millions. Par rapport à l'année précédente, pour laquelle un bilan équilibré avait été présenté, les rentrées ont baissé en premier lieu en raison de recettes de transfert moins élevées. Le FC Bâle, qui affichait il y a quelques années encore un capital propre de près de 100 millions de francs, possède désormais une marge de manœuvre financière très réduite. "Nous ne pouvons pas dépenser plus que ce que nous avons", a déclaré mercredi en conférence de presse David Degen, qui a remplacé Bernhard Burgener à la tête du FCB en mai dernier.

Interdiction aux joueurs russes et bélarusses de participer Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Russe Daniil Medvedev, actuel no mondial, ne devrait pas participer au tournoi de Wimbledon cette année, selon le quotidien britannique The Times. Les organisateurs souhaitent exclure les joueurs russes et bélarusses en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis le début de l'offensive russe le 24 février dernier, les joueurs russes et biélorusses ont pu continuer à participer aux compétitions ATP et WTA sous un drapeau neutre. Ce dispositif était censé s'étendre aux trois tournois du Grand Chelem encore à disputer en 2022, tandis que la Fédération internationale (ITF) avait interdit aux équipes des deux pays de participer à la Coupe Davis et à la Coupe Billie Jean King (ex-Fed Cup). Pas de compromis Mais selon le quotidien britannique The Times, après près de deux mois de pourparlers, les organisateurs de Wimbledon devraient interdire la participation des joueurs russes et bélarusses plutôt que d'adhérer à une solution de compromis proposée par le gouvernement britannique. Ces négociations visaient à ce que ces joueurs, dont Medvedev et la Bélarusse Aryna Sabalenka, signent une déclaration par laquelle ils ne feraient pas de commentaires favorables au président russe Vladimir Poutine. Les organisateurs de Wimbledon estiment que la signature de telles déclarations pourrait avoir un impact négatif sur les familles des joueurs. Il est probable que cette mesure d'exclusion s'applique à tous les tournois britanniques sur gazon cet été. La Lawn Tennis Association (LTA), qui supervise les principaux tournois de préparation à Wimbledon tels que le Queen's et celui d'Eastbourne, a déclaré la semaine dernière qu'elle suivrait l'exemple de Wimbledon. "Nous pensons que, du point de vue du public et de la mise en oeuvre pratique, il faut un alignement (entre le All England Club et la LTA, ndlr), pour que ce soit vraiment clair et compris", a déclaré Scott Lloyd, directeur général de la LTA. "C'est d'une importance capitale." Discrets Les joueurs russes et bélarusses ont été discrets dans leur condamnation du conflit, bien que le Russe Andrey Rublev, no 8 mondial, ait écrit "pas de guerre s'il vous plaît" sur une caméra de télévision lors d'une compétition à Dubaï juste après l'invasion. "Je veux la paix dans le monde entier", s'est contenté de dire Medvedev, en convalescence après une opération et incertain pour le prochain Roland-Garros. La Bélarusse Victoria Azarenka, ancienne numéro un mondiale et sacrée à deux reprises à l'Open d'Australie, s'est montrée plus franche. "Il est déchirant de voir combien de personnes innocentes ont été affectées et continuent de l'être par cette violence", a déclaré la joueuse de 32 ans en mars. "J'ai toujours vu et vécu les Ukrainiens et les Bélarusses comme des gens amicaux et solidaires les uns des autres. Il est difficile d'être témoin de la séparation violente qui a lieu actuellement", a souligné Azarenka, actuelle 18e à la WTA. La Biélorussie est considérée comme un allié de la Russie et a facilité l'invasion en permettant aux troupes de franchir sa frontière avec l'Ukraine.

Maria Sharapova annonce être enceinte Image: KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky La Russe Maria Sharapova est enceinte de son premier enfant, a annoncé l'ex-no 1 du tennis mondial mardi, le jour de son 35e anniversaire. "Précieux commencements ! Manger un gâteau d'anniversaire pour deux a toujours été ma spécialité", a-t-elle posté sur son compte Instagram en légende d'une photo où elle montre son ventre arrondi en posant sur une plage. Sharapova est fiancée depuis décembre 2020 avec l'homme d'affaires britannique Alexander Gilkes. L'ex-no 1 mondial, qui a pris sa retraite en février 2020, a remporté cinq titres du Grand Chelem (Open d'Australie 2008, Roland-Garros 2012 et 2014, Wimbledon 2004 et US Open 2006).

Pelé de nouveau hospitalisé Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Pelé, l'ex-star brésilienne, est hospitalisé à Sao Paulo depuis lundi dans le cadre du traitement d'un cancer du côlon découvert en septembre dernier, a annoncé l'établissement médical qui le soigne. L'état de santé du "roi" Edson Arantes do Nascimento est "bon et stable, et il devrait quitter l'hôpital dans les prochains jours", a indiqué mardi l'hôpital Albert-Einstein dans un communiqué. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, Pelé (81 ans) doit se rendre à la clinique au moins une fois par mois pour subir des examens et poursuivre une chimiothérapie contre la tumeur du côlon détectée en septembre, selon sa famille. Seul joueur à avoir été triple champion du monde (1958, 1962 et 1970), Pelé a été hospitalisé pendant deux semaines en février en raison d'une infection urinaire découverte alors qu'il se rendait à son rendez-vous habituel. Problèmes précédents Avant le diagnostic au niveau du côlon intervenu durant son hospitalisation pendant un mois, entre août et septembre 2021, l'ancienne star de Santos et de l'équipe brésilienne avait été hospitalisée à Paris en 2019 puis transférée à Sao Paulo pour des calculs rénaux. De retour au Brésil, il s'était vu retirer un calcul rénal. En 2014, le légendaire numéro 10 a été hospitalisé en soins intensifs en raison d'une infection urinaire qui l'a obligé à subir une dialyse sur son rein gauche, après que le droit a été retiré dans les années 70 en raison d'une blessure alors qu'il était encore joueur. Il était aussi diminué par des problèmes aux hanches et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur lors de ses dernières apparitions publiques.

Kevin Fiala encore irrésistible Image: KEYSTONE/AP/Ryan Remiorz Kevin Fiala a, une fois de plus, mené Minnesota à la victoire. Le Wild s'est imposé 2-0 à Montréal grâce à un but et un assist du Saint-Gallois. Elu homme du match, Kevin Fiala a ouvert le score face au "revenant" Carey Price à la 7e minute sur une séquence de jeu de puissance pour son trentième but de la saison, son septième lors de ses six derniers matches. Il devait ensuite adresser un assist pour le 2-0 de Matt Boldy à la 43e. Avec désormais 75 points à son actif, Kevin Fiala "laisse" Timo Meier à deux longueurs. L'Appenzellois n'a comptabilisé aucun point lors du succès 3-2 à domicile de San Jose devant Columbus. Mais le meilleur compteur suisse demeure bien sûr Roman Josi qui a inscrit mardi soir son... 89e point. Sur leur glace, les Predators se sont imposés 3-2 au shootout devant Calgary pour cueillir un succès sans prix dans la lutte pour une place en play-off. Mike Granlund a été le seul à trouver l'ouverture lors de la séance des penalties dans une soirée marquée par le 40e but en saison régulière de Matt Duchene - record de la franchise - et par la... 69e passe décisive de Roman Josi. Avec cette victoire, Nashville possède désormais un matelas de 6 points sur la barre. On devrait donc voir Roman Josi en play-off avec Kevin Fiala et Nino Niederreiter.

Les Hawks déjà le dos au mur 45 points pour Jimmy Butler Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Les choses se compliquent pour Atlanta. Toujours privés de Clint Capela touché au genou, les Hawks sont menés 2-0 par Miami au premier tour des play-off. Le Heat a remporté l'acte II 115-105. Les statistiques ne plaident pas en faveur d'une remontada des Hawks. Une équipe qui mène 2-0 gagne dans le 92,4 % des cas une série disputée au meilleur des sept matches. Jamais encore, le Heat n'a galvaudé un tel avantage en... 17 occasions. Enfin, les Hawks ont déjà été menés à 25 reprises 2-0 dans une série. Les 25 fois, ils l'ont perdue... Jimmy Butler a été le grand homme de la soirée. Auteur de 45 points, son record en play-off, l'ailier a surtout réussi à lui seul un partiel de 7-0 dans l'ultime quarter pour fermer la porte aux Hawks. Coupable de 10 pertes de balle, Trae Young n'a pas été en mesure, malgré ses 25 points, de peser autant sur le match. Le meneur des Hawks s'est plaint d'un arbitrage bien trop laxiste à son goût. "Si les arbitres laissent Miami jouer aussi durement, il ne sera pas facile d'espérer quoi ce soit dans cette série." L'acte III aura lieu vendredi à Atlanta. Les Hawks nourrissent l'espoir de pouvoir à nouveau compter sur Clint Capela qui a repris l'entraînement. Phoenix cale A l'Ouest, Phoenix, la tête de série no 1, a calé. Sur leur parquet, les Suns se sont inclinés 125-114 devant New Orleans. Avec cette victoire qui leur permet de revenir à 1-1 dans la série, les Pelicans bénéficient désormais de l'avantage de la salle. Pour se qualifier, Phoenix devra ainsi s'imposer au moins une fois en Louisiane.

Antoine Bellier n'enchaîne pas Antoine Bellier: un premier tour perdu sur le fil sur la terre battue mexicaine. Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Antoine Bellier (ATP 310) n'est pas parvenu à enchaîner. Quarante-huit après son succès en finale à San Luis Potosi, le Genevois n'a pas passé le cap du premier tour du Challenger d'Aguascalientes. Sur la terre battue mexicaine, le gaucher a été battu 7-6 (7/3) 5-7 6-3 par l'Ouzbek Denis Istomin (ATP 286). Il s'incline une seconde fois devant celui qui avait éliminé Novak Djokovic au deuxième tour de l'Open d'Australie en 2017. Il y a cinq ans et demi, Denis Istomin avait battu Antoine Bellier 6-3 6-2 6-4 dans une rencontre de Coupe Davis à Tachkent. A Aguascalientes, les débats ont été bien plus serrés. Antoine Bellier aurait sans doute connu un meilleur sort s'il avait témoigné d'une plus grande réussite sur les balles de break. Il n'en a, en effet, gagné que 2 sur 10. Marc-Andrea Hüsler (ATP 144) demeure ainsi le seul Suisse encore en lice dans le tableau. Le Zurichois affronte ce mercredi en huitième de finale le Colombien Nicolas Mejia (ATP 239).