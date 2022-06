Zverev dompte Alcaraz +++ Perisic à Tottenham

Nadal bat Djokovic après 4h12' de lutte en quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Rafael Nadal (no 5) s'est ouvert une voie royale vers un 14e titre à Roland-Garros, qui serait le 22e en Grand Chelem. L'Espagnol (36 ans vendredi) a dominé le tenant du trophée Novak Djokovic (no 1) 6-2 4-6 6-2 7-6 (7/4) dans le choc des quarts de finale, qui a tenu toutes ses promesses. Il était 1h15 du matin lorsque Rafael Nadal a pu laisser éclater sa joie et lever les bras au ciel. Battu par Nole en demi-finale l'an dernier à la Porte d'Auteuil, il a pris une cinglante revanche après 4h12' d'une lutte de tous les instants, pour gagner le droit d'affronter Alexander Zverev (no 3) vendredi en demi-finale. Ce succès, le 110e en 113 parties livrées par Rafael Nadal sur la terre battue parisienne, ne constitue évidemment pas un exploit. N'empêche que peu d'observateurs auraient imaginé une telle issue lorsque Novak Djokovic a égalisé à une manche partout après s'être retrouvé mené 6-2 3-0 service adverse à suivre. Mais Rafael Nadal a su se relever au terme d'une deuxième manche épique, qui fut marquée par un premier jeu long de 13 minutes et un sixième qui a duré pas moins de 18 minutes. Le taureau de Manacor a même nettement dominé les débats dans le troisième set, faisant à nouveau parler la poudre grâce à son fabuleux coup droit. Au plus mal il y a trois semaines à Rome en raison de sa blessure chronique au pied gauche, Rafael Nadal est ensuite revenu de très loin dans la quatrième manche. Il a ainsi écarté deux balles d'égalisation à deux sets partout à 5-3, sur le service adverse, avant de forcer la décision dans un tie-break parfaitement négocié.

Zverev en demi-finale, face à Djokovic ou Nadal Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Alexander Zverev (no 3) disputera sa cinquième demi-finale majeure vendredi à Roland-Garros L'Allemand a mis fin aux rêves de grandeur de Carlos Alcaraz (no 6) en quart de finale, s'imposant 6-4 6-4 4-6 7-6 (9/7) en 3h18'. Il défiera le vainqueur du choc entre Novak Djokovic (no 1) et Rafael Nadal (no 5) pour une place en finale. Stoppé en cinq sets par Stefanos Tsitsipas au stade des demi-finales l'an dernier à Paris, Alexander Zverev a enfin brisé la "malédiction" qui pesait sur lui, mardi sur le court Philippe-Chatrier. Il n'avait en effet jamais battu le moindre membre du top 10 en Grand Chelem, en onze tentatives. Le Hambourgeois de 25 ans a également mis fin à la superbe série de Carlos Alcaraz (19 ans), qui restait sur 14 victoires. Il avait d'ailleurs lui-même subi la loi du prodige espagnol en finale du Masters 1000 de Madrid, où il n'avait pas pu donner sa pleine mesure après avoir conclu sa demi-finale tard la veille. Alexander Zverev aurait pu s'imposer plus aisément mardi s'il n'avait pas montré quelques signes de fébrilité. Il a ainsi manqué une balle de break qui avait le poids d'une balle de match à 4-4 au troisième set, et a concédé son engagement alors qu'il servait pour le gain de cette rencontre à 5-4 dans la quatrième manche. Une balle de deux sets partout Carlos Alcaraz aurait même pu embarquer le finaliste de l'US Open 2020 dans une cinquième manche. L'Espagnol s'est procuré une balle de quatrième set à 6/5 dans le tie-break, sur son service, mais il a commis la faute en revers. Alexander Zverev a en revanche su saisir sa chance dans ce jeu décisif, concluant sur sa deuxième balle de match en armant un revers imparable le long de la ligne.

Perisic signe à Tottenham jusqu'en 2024 Ivan Perisic quitte l'Inter pour rejoindre Tottenham Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'international croate de l'Inter Milan Ivan Perisic a signé mardi avec Tottenham jusqu'en 2024, a annoncé le club de Premier League. Le joueur polyvalent de 33 ans rejoindra les Spurs à l'expiration de son contrat avec l'Inter à la fin du mois de juin, précise le club londonien dans un communiqué. Perisic connaît bien l'actuel entraîneur des Spurs Antonio Conte, avec qui il a remporté le championnat italien en 2021 avec l'Inter. Finaliste du Mondial 2018 en Russie avec la Croatie, il a également été sacré champion d'Allemagne avec le Borussia Dortmund (2012) puis le Bayern Munich (2020).

FFF et UEFA évaluent à 2800 les "faux billets scannés" samedi Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La Fédération Française (FFF) et l'UEFA ont évalué à "2800" le nombre "de faux billets scannés" samedi au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP une information de RMC Sports. La FFF et l'UEFA ont donné cette évaluation lors de la réunion lundi au ministère des Sports destinée à tirer les leçons du fiasco de cette rencontre. Mais parmi ces 2800 faux billets peuvent figurer des vrais billets ayant été mal activés, selon l'avocat Pierre Barthélémy. Lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué une fraude "massive, industrielle et organisée" de billets qui serait à l'origine du chaos, évoquant 30'000 à 40'000 supporters anglais au Stade de France "soit sans billet, soit avec des billets falsifiés". Mais le ministre s'était contenté de donner un pourcentage de "70%" de faux billets papiers détectés au pré-filtrage côté anglais, sans donner de chiffre. A prendre avec précaution Les 2800 "faux billets scannés", selon les sources proches du dossier, sont un chiffre "à prendre avec précaution", selon Me Barthélémy, avocat de groupes de supporters français et présent au match samedi soir. "Il fallait activer les billets électroniques, et il y a eu des pannes, des bugs informatiques au niveau des portiques qui ont fait que certains vrais billets ont été scannés comme faux", explique-t-il. "J'en veux pour preuve le témoignage de Robertson, le joueur de Liverpool, qui a offert des billets officiels à des proches. Une fois aux tourniquets, on leur a dit que ces billets étaient des faux", a rappelé Pierre Barthélémy. Besoin de comprendre Une enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne sur la fraude de billets présumée et l'UEFA a ouvert de son côté une enquête indépendante pour faire la lumière sur les incidents de samedi. " Les enquêtes (...) vont établir l'exactitude des faits, les volumes, trafic ou pas trafic, l'origine de ce trafic, et ce qui s'est passé exactement", a déclaré la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera en marge d'une visite au comité d'organisation des JO de Paris. "On a tous besoin de comprendre", a-t-elle ajouté.

Sergio Pérez prolonge chez Red Bull jusqu'à fin 2024 Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le pilote mexicain Sergio Pérez, vainqueur dimanche du Grand Prix de Monaco de Formule 1, a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu'au terme de la saison 2024, a annoncé son écurie mardi. Pérez, âgé de 32 ans et qui compte trois succès en F1, était jusqu'à présent engagé jusqu'à fin 2022 avec Red Bull. A l'issue du GP de Monaco, septième manche de la saison (sur 22), il occupe la troisième place au classement général des pilotes avec 110 points, à 15 points du leader, son équipier Max Verstappen, champion du monde en titre, et à neuf longueurs du pilote Ferrari Charles Leclerc.

La surprise italienne Martina Trevisan, première demi-finaliste Martina Trevisan, la surprise de la Botte. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus La première demi-finaliste de Roland-Garros est une invitée surprise: l'Italienne Martina Trevisan, 59e joueuse mondial, a battu la Canadienne Leylah Fernandez, 6-2 6-7 (3/7) 6-3. Fernandez avait été finaliste en septembre de l'US Open. Malgré un sursaut en fin de deuxième manche avec une balle de match sauvée et le tie-break remporté, l'étoile montante de Montréal, qui pointe au 18e rang mondial, a trop multiplié les fautes directes (44) pour espérer regoûter à un dernier carré de tournoi du Grand Chelem. "Lors de la première balle de match j'étais trop nerveuse, j'ai trop réfléchi en me disant que je n'étais qu'à un point de la demi-finale", a livré la Florentine de 28 ans pour qui c'est une première. Le chaos se poursuit dans le tableau féminin où, avec Leylah Fernandez, une nouvelle favorite est tombée. Jusqu'ici le meilleur parcours de Martina Trevisan dans un tournoi du Grand Chelem était un quart, déjà à Paris en 2020. Issue des qualifications, elle avait été balayée par la future lauréate Iga Swiatek (6-3 6-1). Actuelle 59e joueuse mondial, jamais l'Italienne n'a été classée si haut. Elle a enchaîné face à Leylah Fernandez sa 10e victoire consécutive après son premier titre dans le tournoi WTA 250 de Rabat, deux jours avant son entrée en lice à Roland-Garros. "Rabat a été très important, ça a été une semaine incroyable et c'était le premier trophée de ma carrière. Je suis arrivée ici avec beaucoup d'énergie", a expliqué l'Italienne, première représentante de son pays à se hisser en demie depuis Sara Errani en 2013.

Ugrinic à YB Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le milieu de terrain offensif Filip Ugrinic quitte Lucerne pour rejoindre les Young Boys. Il a signé pour quatre ans, jusqu'à l'été 2026, avec les Bernois. Ugrinic (23 ans) compte à son actif 119 matches de Super League. Lors de la saison écoulée, il a inscrit 9 buts et fait huit passes décisives (barrage inclus). Il a grandement contribué au succès de Lucerne en 2021 en finale de la Coupe de Suisse, relève YB mardi. "C'est un des meilleurs joueurs de Super League", se félicite le responsable du département sportif des Young Boys Christoph Spycher.

Prolongation de Mbappé au PSG: plainte espagnole "déjà rédigée" Image: KEYSTONE/AP/Michel Spingler Le président de la Ligue professionnelle espagnole Javier Tebas a déclaré mardi que la plainte auprès de l'UEFA concernant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG était "déjà rédigée". Il a aussi réaffirmé qu'il en déposerait une autre auprès de la justice française. "La plainte que nous allons déposer auprès de l'UEFA a déjà été rédigée et est en cours d'examen", a assuré Tebas lors d'une conférence de presse. "Mais nous n'allons pas en rester là, nous allons aller en France, nous avons déjà engagé des avocats français et nous allons dénoncer la position du PSG devant l'organisme de contrôle économique (...) et nous allons dénoncer cette situation devant les tribunaux administratifs là-bas", a expliqué le président de LaLiga. "Nous n'allons pas permettre à un club européen de détruire l'écosystème du football européen", a insisté Tebas, rappelant que le PSG avait "perdu 300-400 millions d'euros au cours des trois dernières saisons". Selon le rapport annuel de la Direction nationale de contrôle des finances du football français (DNCG), le Paris Saint-Germain aurait enregistré une perte d'environ 225 millions d'euros lors de la saison 2020-2021, fortement marquée par la pandémie. "Cette année, c'est L'Equipe qui le dit, pas moi, il va passer à 600 millions (d'euros) de masse salariale, il va terminer la saison avec une perte de 300 millions d'euros et avec des revenus commerciaux supérieurs à ceux de Manchester United, du Real Madrid et du Barca, une chose que personne ne croit", a ajouté Tebas. "Clubs-Etats" "Avec ces pertes et une masse salariale de 600 millions d'euros, plus que Madrid, que le Barça, renouveler Mbappé, c'est impossible, s'il n'y a pas de tromperie dans le sponsoring ou des apports en capital supérieurs à ce que l'UEFA a établi", a-t-il affirmé. Tebas a par ailleurs déclaré qu'il n'allait "pas répondre au président" de la Ligue française, Vincent Labrune, qui a qualifié de "calomnie irrespectueuse" ses déclarations considérant la prolongation de Mbappé comme "une insulte au football". Tebas a également une nouvelle fois dénoncé les clubs-Etats, comme le PSG, dont le propriétaire est une filiale du fonds souverain du Qatar. "Le problème, c'est l'attitude des propriétaires du club, car ils n'ont aucune limite, ils ne se soucient pas des pertes, ils mettent autant d'argent qu'ils veulent, ils vous trompent avec des sponsors liés à l'État..... C'est là le problème", a indiqué le dirigeant espagnol.

Nummelin coach assistant à Ajoie Image: KEYSTONE/KARL MATHIS Petteri Nummelin est de retour en Suisse. L'ancien défenseur vedette de Davos et Lugano a été nommé au poste d'assistant du nouvel entraîneur d'Ajoie Filip Pesan. Le Finlandais âgé de 49 ans s'est engagé pour deux saisons. Durant sa carrière de joueur, il avait disputé treize saisons au plus haut niveau en Suisse.

Liverpool réclame des excuses au gouvernement français Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Le président de Liverpool Tom Werner a réclamé des excuses au gouvernement français pour avoir imputé aux fans des Reds la responsabilité du chaos survenu lors de la finale de la Ligue des champions. Bousculades, tentatives d'intrusion d'individus sans billet, supporters - dont des enfants - sous le choc d'une intervention des forces de l'ordre ou victimes de vols... La prestigieuse finale européenne, accueillie au Stade de France à St-Denis et remportée samedi par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), a été marquée par des scènes de chaos et de désorganisation autour du Stade de France, sans faire de blessés grave. La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a accusé lundi le club de Liverpool d'avoir "laissé ses supporters dans la nature", au contraire du Real Madrid qui lui a accompagné ses supporters de bout en bout. Les autorités françaises ont aussi mis en cause une "fraude massive" de faux billets des supporters de Liverpool, une version qui laisse sceptique outre-Manche. Dans une lettre adressée à la ministre et publiée par le quotidien Echo de Liverpool, Tom Werner a fait part de son "incrédulité totale" quant au fait que la ministre Oudéa-Castera puisse faire "une série de déclarations non prouvées sur un sujet d'une telle importance", avant même la tenue d'une enquête indépendante. "Irrespectueux" "Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux des milliers de fans blessés physiquement et émotionnellement", a-t-il ajouté, disant avoir reçu de très nombreux emails de supporters "morts de peur" et dénonçant "une stratégie cherchant à attribuer le blâme aux autres par le biais d'une conférence de presse". "Au nom de tous les fans qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part, et l'assurance que les autorités françaises et l'UEFA permettront à une enquête indépendante et transparente d'avoir lieu". L'UEFA, l'instance européenne du football, a annoncé lundi qu'elle allait commander un "rapport indépendant sur les événements autour de la finale de la Ligue des champions". Le club de Liverpool a demandé à ses supporters présents sur place samedi de partager leur expérience de la rencontre via un formulaire en ligne afin de contribuer à une enquête.

Les Hurricanes battus 6-2 par les Rangers dans l'acte VII Image: KEYSTONE/AP/Chris Seward Nino Niederreiter et les Hurricanes ne disputeront pas la finale de la Conférence Est de NHL. Carolina s'est en effet incliné 6-2 devant les New York Rangers lundi dans l'acte VII de la série. Invaincus à domicile jusqu'ici dans ces play-off, les Hurricanes ont manqué leur affaire dans ce match no 7. Menée 2-0 après 8'00'' après avoir encaissé deux buts en infériorité numérique, la franchise de Raleigh a en outre dû composer avec la blessure de son portier Antti Raanta en fin de seconde période. Le 3-0 est tombé à la 37e, juste après que le Finlandais avait cédé sa place à Pyotr Kochetkov. Et les Canes se sont heurtés à un Igor Shesterkin une nouvelle fois irrésistible. Désigné première étoile du match, le gardien des Rangers s'est fait l'auteur de 36 arrêts. Il n'a capitulé que durant le troisième tiers, sur des réussites de Vincent Trocheck (49e, 4-1) et de Max Domi (57e, 5-2). Chris Kreider a lui signé un doublé pour les Rangers, qui défieront Tampa Bay en finale de Conférence. Comme tous ses équipiers, Nino Niederreiter a vécu une soirée difficile lundi. L'attaquant grison a terminé cette partie avec un bilan de -3 et 4 tirs cadrés, en 17'59'' de jeu. Il aura inscrit 5 points en 14 matches dans ces play-off, mais 1 seul dans les 10 dernières rencontres.

Marin Cilic écrase Daniil Medvedev Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias On a retrouvé le grand Marin Cilic (ATP 23) celui qui avait magistralement survolé l'US Open 2014. Le Croate a sorti le match parfait face à Daniil Mevdedev à Roland-Garros. Marin Cilic s'est imposé 6-2 6-3 6-2 devant le no 2 mondial pour se hisser en quart de finale face à un autre joueur russe en la personne d'Andrey Rublev. Même si sa préparation pour ce Roland-Garros s'est limitée à un seul match, contre Richard Gasquet au Geneva Open , jamais Daniil Medvedev ne s'attendait pas subir une telle correction. Jamais, il n'a dû ressentir un tel sentiment d'impuissance sur un court de tennis. En état de grâce, Marin Cilic n'a pas concédé la moindre balle de break. A plusieurs reprises, il a laissé le Russe à des mètres de la balle grâce à la pureté et à la fulgurance de ses frappes. S'il évolue dans le même registre lors des prochains matches, on peut se demander qui pourra le stopper. En 2014 à Flushing Meadows, aucun joueur n'y était parvenu.

La no 1 mondiale lâche un set Une - petite - alerte pour Iga Swiatek. Image: KEYSTONE/EPA Un jour avant son 21e anniversaire, Iga Swiatek a connu une petite frayeur. La no 1 mondiale a, en effet, lâché un set lors de son huitième de finale face à Qinwen Zheng (WTA 74). La Chinoise a, en effet, enlevé la première manche 7/5 au jeu décisif après avoir écarté cinq balles de set. Mais diminuée par une blessure à la cuisse, elle ne devait plus marquer que deux jeux pour s'incliner 6-7 (5/7) 6-0 6-2. En quart de finale, Iga Swiatek affrontera l'Américaine Jessica Pegula (WTA 11), finaliste à Madrid face à Ons Jabeur. Désormais invaincue en 32 rencontres, la Polonaise demeure la grandissime favorite du tournoi malgré la perte de ce premier set face à Qinwen Zheng. Sa marge sur ses rivales demeure toujours aussi grande.

Lucien Favre ne reviendra pas à Mönchengladbach Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Lucien Favre ne sera pas le nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Le directeur sportif du Borussia Roland Virkus l'a annoncé lors de l'assemblée du club. "Nous avons tout tenté pour convaincre Lucien Favre de revenir travailler avec nous, explique-t-il. Il nous a dit que son coeur battait toujours pour Mönchengladbach mais qu'il ne souhaitait pas oeuvrer à nouveau en Allemagne. Je ne crois donc pas qu'il sera notre entraîneur ces deux prochaines saisons." Lucien Favre a laissé un souvenir lumineux à Mönchengladbach lors de son passage de 2011 à 2015. Il avait tout d'abord sauvé le club d'une relégation qui lui était promise avant de le mener en Ligue des Champions. Il est revenu en Allemagne en 2018 à Dortmund où il est resté deux ans et demi. Le Vaudois a reçu de multiples offres ces derniers mois. La plus séduisante fut celle de Crystal Palace l'an dernier, mais il ne s'estimait pas encore prêt pour revenir sur un banc après ses expériences à Nice et à Dortmund. En début d'année, il a ouvertement émis le désir de reprendre le fil d'une carrière qui l'a consacré comme le meilleur entraîneur suisse de l'histoire.